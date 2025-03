Wie man eine agile HR-Strategie umsetzt

Selbst inmitten der allgegenwärtigen digitalen Transformation meldet sich die Personalabteilung nur selten zu Wort. Als Ergebnis fühlen sich die Personalabteilungen regelmäßig auf der Kriechspur gefangen, während das Geschäft vor ihnen herrast. Sie haben sicherlich Best Practices und Strategien aus renommierten HR-Büchern ausprobiert und

HR-Software /%href/ implementiert. Wenn Sie damit nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen, könnte eine agile Personalabteilung die Lösung sein. In diesem Blogbeitrag untersuchen wir, was eine agile Personalabteilung ist und wie Sie sie in Ihrem Unternehmen für eine bessere Leistung umsetzen können. ## Was ist eine agile Personalabteilung?

Agile HR ist ein neuer Ansatz für die Funktionen der Personalabteilung, der von agilen Softwareentwicklungsmethoden inspiriert ist. Er integriert agile/Scrum-Frameworks, um eine anpassungsfähigere, kollaborativere und iterativere HR-Praxis zu schaffen, die mit dem modernen Geschäftsbetrieb in Einklang steht. um Ihr eigenes Kanban-Board für agiles Projektmanagement zu erstellen. ### 3. DevOps Die Softwareentwicklung im Rahmen von DevOps basiert auf der Stärkung der Teams, Automatisierung und kontinuierlicher Verbesserung. Diese Prinzipien können auf DevOps angewendet werden, indem: *Technologie genutzt und Self-Service-Portale für Mitarbeiter erstellt werden, über die sie auf HR-Ressourcen zugreifen können (z. B. Anmeldung von Leistungen, Richtliniendokumente) *Routineaufgaben wie Spesenabrechnungen, Urlaubsgenehmigungen usw. automatisiert werden

Integration in andere Systeme wie Gehaltsabrechnung oder Leistungsmanagement für eine ganzheitliche Ansicht der Belegschaft *Kontinuierliche Verbesserung basierend auf Leistung, Feedback, Beobachtungen und neuen Erwartungen Bonus: Eine Einführung in /href/ /blog?p=11762 DevOps vs. Agile /%href/ ### 4. Minimum Viable Product

In der Software bedeutet dies, eine abgespeckte Version eines Produkts oder einer Dienstleistung zu erstellen, um frühzeitig Feedback zu erhalten und schnell zu iterieren. Für agile HR-Teams kann dies äußerst nützlich sein, insbesondere bei Change-Management-Programmen. Wenn Sie eine neue Vergütungsstruktur in Betracht ziehen, können Sie diese in kleinerem Maßstab (z. B. in einer neuen Abteilung oder einem neuen Team) testen, bevor Sie sie im gesamten Unternehmen einführen.

Dies ermöglicht schnelle Anpassungen auf der Grundlage der realen Erfahrungen der Benutzer und vermeidet die Verschwendung von Ressourcen für ein agiles Personalmanagement, das bei den Mitarbeitern möglicherweise nicht auf Resonanz stößt. Unabhängig davon, für welches Modell der agilen Personalführung Sie sich entscheiden, benötigen Sie einen Plan für die Umsetzung. Sie haben Glück! ## Agile Personalführung in Ihrem Team umsetzen Sind Sie bereit, Ihr HR-Team in ein agiles Kraftpaket zu verwandeln? Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen den Einstieg erleichtert und den Prozess optimiert.

definieren Sie Ihre Ziele: Richten Sie die HR-Ziele unter https://clickup.com/blog/hr-goals//[undefined](https://clickup.com/templates/agile-team-roadmap-t-90020002156AgileTeamRoadmapTemplate/%href/ ) kann Ihnen dabei helfen, Ihren Platz innerhalb des größeren organisatorischen Kontexts zu visualisieren. Vorlage für die Roadmap eines agilen Teams von ClickUp ### 2. Bauen Sie Ihr agiles HR-Team auf *Stellen Sie das Team zusammen : Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Mitglieder des HR-Teams für die Umsetzung Ihrer agilen HR-Initiativen deren Fähigkeiten, Erfahrung und Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen. Diejenigen, die bereits mit Agile vertraut sind und dessen Methoden befürworten, sind möglicherweise die beste Wahl.

Gehen Sie ihnen aus dem Weg: Agilität funktioniert nur, wenn sie auf Eigenverantwortung basiert. Befähigen Sie Ihre agilen Teams zur Selbstverwaltung und ermutigen Sie sie, Entscheidungen untereinander zu treffen. ### 3. Nehmen Sie agile Praktiken an Wählen Sie Ihren Rahmen: Wählen Sie eine agile Methodik (Scrum, Kanban usw.), die am besten zu Ihren HR-Prozessen passt.

Skizzieren Sie Ihre Praktiken: Legen Sie fest, wie Sie agile Personalarbeit umsetzen wollen, welche Artefakte Sie pflegen und welche Prozesse Sie befolgen werden

Definieren und kommunizieren Sie die grundlegenden Werte des Unternehmens mit der Vorlage für das ClickUp-Personalhandbuch. Machen Sie agile Praktiken sichtbar und zugänglich, um sicherzustellen, dass Ihr Team sie begeistert annimmt. Verwenden Sie die Vorlage für das ClickUp-Personalhandbuch unter https://clickup.com/templates/hr-handbook-kkmvq-6147864%href/

, um Ihren Leitfaden für alles, was mit agiler Personalarbeit zu tun hat, zu erstellen. ### Schritt 4: Implementieren und iterieren Kommunizieren: Informieren Sie die Mitglieder Ihres agilen HR-Teams über die Änderung Ihrer Arbeitsweise. Besprechen Sie sowohl die Philosophie als auch die Elemente der Aktion. Ermutigen Sie sie, anderer Meinung zu sein und mit ihnen aktiv zu diskutieren. Teilen Sie die Arbeit in Sprints auf: Teilen Sie größere Projekte in überschaubare Abschnitte mit klaren Zielen, Fristen und Akzeptanzkriterien auf.

*seien Sie transparent: Machen Sie Informationen mit visuellen tools wie den Kanban-Boards von ClickUp zugänglich und leicht verständlich. Auf diese Weise hat jeder immer eine klare Ansicht der in Bearbeitung befindlichen Arbeit. Sammeln Sie Feedback und passen Sie sich an: Sammeln Sie Feedback auf formelle und informelle Weise. Führen Sie formelle Umfragen oder Interviews durch, um die Leistung zu messen.

Beobachten Sie informell, wie die Menschen auf die Veränderung reagieren. Finden Sie heraus, was ihnen gefällt und was nicht. Versuchen Sie, ihre agile HR-Denkweise zu verstehen. Verlangsamen oder beschleunigen Sie die Einführung von agilem HR basierend auf dem Feedback. ## Starten Sie Ihre agile HR-Praxis mit ClickUp Agiles HR-Management ist eine Reise, kein Ziel. Während es sich anfangs um ein Paradigma der Softwareentwicklung handelte, werden agile Prinzipien heute in einer Vielzahl von Funktionen allgemein befolgt, und auch die Personalabteilung nimmt sie langsam an.

Um diesen organisatorischen Wandel hin zu einer agilen Personalabteilung voranzutreiben, benötigen Sie eine Reihe scharfer tools. ClickUp ist genau dafür ausgelegt. Mit robustem Projektmanagement, Anpassbarkeit, Zusammenarbeit und mehr ist ClickUp der perfekte Partner auf Ihrem

agile Transformation /%href/ journey. Sehen Sie, wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann, ein leistungsstarkes agiles HR-Team aufzubauen! /href/ https://clickup.com/ Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos /%href/ .