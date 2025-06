Produkt-Dogfooding: Maximierung der Softwarequalität und Benutzererfahrung

Es sind nicht nur die Features, die gute von großartiger Software unterscheiden. Benutzer sind mehr an außergewöhnlichen Erfahrungen interessiert. Dogfooding ist eine hervorragende Methode, um dies zu erreichen. Dabei verlassen sich Unternehmen nicht mehr auf Außenstehende, sondern machen ihre Teams zu ersten Benutzern.

Lassen Sie uns verstehen, wie dieser Insider-Trick Produktfehler in Erfolge verwandeln und das Potenzial einer Software steigern kann.

Was ist Dogfooding?

Dogfooding bezeichnet die Praxis eines Unternehmens, seine intern entwickelten Softwareprodukte während der Entwicklung und nach der Veröffentlichung selbst zu nutzen.

Diese Erfahrungen aus erster Hand liefern wertvolle Erkenntnisse über die Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und potenzielle Probleme des Produkts.

Der Begriff "Dogfooding" stammt aus einer Werbung für Alpo-Hundefutter aus dem Jahr 1976, in der der Schauspieler Lorne Greene behauptete, er füttere das Produkt an seinen eigenen Hund. 1988 schickte Microsoft-Manager Paul Maritz eine E-Mail mit dem Titel "Eating our own Dogfood" (Wir essen unser eigenes Hundefutter) an Brian Valentine, Testmanager für Microsoft LAN Manager. In der E-Mail forderte Paul Letzteren auf, die interne Nutzung des Produkts zu steigern.

Der Begriff bedeutet also, dass Sie Ihre eigenen Produkte verwenden, um deren Qualität sicherzustellen, bevor Sie sie anderen anbieten.

Sehen wir uns einige Beispiele für Dogfooding-Programme aus der Praxis an.

Dogfooding: Beispiele aus der Praxis

Globale Giganten wie Amazon und Microsoft sind führende Befürworter des Dogfoodings. Amazon ist bekannt dafür, dass es viele interne Tools selbst testet, darunter auch seine Cloud-Computing-Plattform Amazon Web Services (AWS).

Auf diese Weise können sie Probleme hinsichtlich Skalierbarkeit und Leistung in ihrer internen Software identifizieren und beheben, bevor externe Kunden darauf stoßen.

In ähnlicher Weise testet Microsoft seine eigenen Produkte, wie beispielsweise Microsoft 365, zunächst unternehmensweit. So wird sichergestellt, dass sich die Suite problemlos in interne Workflows integrieren lässt und Probleme bei der Benutzererfahrung aus der Perspektive der tatsächlichen Benutzer oder Mitarbeiter identifiziert werden.

Dogfooding spielt während des gesamten Lebenszyklus einer Software eine entscheidende Rolle:

Während der Entwicklung hilft es, Fehler und Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit zu identifizieren, bevor sie externe Benutzer erreichen

Nach der Veröffentlichung können Unternehmen reale Nutzungsmuster überwachen und wertvolles Produktfeedback von internen Benutzern sammeln, die ähnliche demografische Einzelziele wie externe Kunden haben

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dogfooding bedeutet, ein selbst entwickeltes Produkt konsequent zu nutzen, um festzustellen, was funktioniert und was verbessert werden muss. Dies bietet Unternehmen mehrere Vorteile.

Vorteile von Dogfooding in der Softwareproduktentwicklung

Hier sind die wichtigsten Vorteile von Dogfooding in der Softwareproduktentwicklung:

Die Ursache eines Problems finden: Interne Benutzer, die mit dem Produktentwicklungsprozess vertraut sind, können die Ursache von Problemen oft effizienter lokalisieren als externe Tester. Das spart wertvolle Zeit und Ressourcen während des Debugging-Prozesses

Verbesserung der Produktqualität durch Aufdecken von Bugs, Problemen oder Fehlern: Dogfooding hilft dabei, viele Probleme aufzudecken, von kleinen Bugs bis hin zu großen Hindernissen für die Benutzerfreundlichkeit. Indem Sie diese Probleme frühzeitig angehen, können Sie sicherstellen, dass ein ausgereifteres und benutzerfreundlicheres Produkt auf den Markt kommt

Die interne Nutzung Ihrer Produkte führt zu einer besseren Qualitätskontrolle und zufriedeneren Benutzern. Ihre Mitarbeiter fungieren als Tester in der Praxis.

Sie stoßen auf dieselben Probleme und Frustrationen wie externe Benutzer, sodass Sie Probleme erkennen und beheben können, bevor sie sich auf Kunden auswirken.

Darüber hinaus öffnet das "Dogfooding" die Tür für sofortiges Feedback. Mitarbeiter können Fehler einfach melden, Verbesserungen vorschlagen und ihre Erfahrungen direkt mit dem Entwicklungsteam teilen. Dies führt zu schnelleren Iterationen und einem benutzerorientierteren Produkt.

Indem sie "ihren eigenen Champagner trinken", gewinnen Entwickler und Produktteams ein tieferes Verständnis für die Benutzererfahrung. Dies fördert das Gefühl der Eigentümerschaft und das Committen, ein Produkt zu entwickeln, das Probleme löst.

Profi-Tipp: Verwenden Sie Vorlagen für das Produktmanagement, um die Entwicklung, das Marketing und die Benutzererfahrung zu organisieren!

Der Dogfooding-Prozess in der Entwicklung

Sie können Dogfooding auf verschiedene Weise während des gesamten Entwicklungsprozesses implementieren. So geht's:Schritt 1: Interne Tester identifizieren

Ein entscheidender erster Schritt ist die Auswahl einer Gruppe von Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen, die am Dogfooding teilnehmen sollen. Dazu können Softwareentwickler, Produktmanager, Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiter des Kundensupports gehören.

Das Ziel besteht darin, im Rahmen eines Beta-Tests innerhalb des Unternehmens unterschiedliche Perspektiven zu sammeln und sicherzustellen, dass das Produkt einem breiten Bereich von Benutzeranforderungen gerecht wird.

Schritt 2: Testphasen definieren

Integrieren Sie Dogfooding in verschiedene Phasen des SDLC (Software Development Lifecycle). Dazu kann die Verwendung von Prototypen für erste Usability-Tests, der Einsatz interner Builds zur Fehlererkennung und die Durchführung von Pilotprogrammen mit echten Benutzern in bestimmten Abteilungen gehören, um die Funktionalität des Produkts in realen Szenarien zu bewerten.

Fördern Sie die interne Nutzung in verschiedenen Abteilungen Ihres Unternehmens, um Anwendungsfälle zu identifizieren, die ursprünglich vielleicht nicht berücksichtigt wurden.

Schritt 3: Feedback sammeln

Richten Sie klare Kanäle für internes Feedback ein. Dies kann Online-Umfragen, interne Foren oder spezielle Feedback-Sitzungen umfassen. Feedback-Mechanismen sollten benutzerfreundlich sein und die Tester dazu ermutigen, ihre Erfahrungen offen und ehrlich zu teilen.

Schritt 4: Analysieren und handeln

Sobald das Feedback gesammelt ist, muss es sorgfältig analysiert werden. Identifizieren Sie wiederkehrende Themen und priorisieren Sie Fehlerbehebungen und Verbesserungen anhand der Schwere der Probleme und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Benutzererfahrung.

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, ist es wichtig, Dogfooding effektiv in Ihre Geschäftsprozesse zu implementieren.

Dogfooding in Ihrem Unternehmen implementieren

Der Aufbau einer starken Unternehmenskultur, die zum Testen der Produkte Ihres Unternehmens ermutigt, ist unerlässlich, um deren Vorteile voll auszuschöpfen. Hier sind einige Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung:

Unterstützung durch die Führungskräfte: Sichern Sie sich die Unterstützung der Führungskräfte Ihres Unternehmens. Ihre Zustimmung fördert die Beteiligung der Mitarbeiter, erhöht die interne Nutzung und stellt sicher, dass Dogfooding als wertvolle Praxis und nicht als zusätzliche Belastung angesehen wird

Anreize zur Teilnahme schaffen: Erwägen Sie Anreize, um Mitarbeiter zur aktiven Teilnahme am Dogfooding zu motivieren. Dies können Gamification-Elemente, Anerkennungsprogramme oder sogar kleine Belohnungen für detailliertes und aufschlussreiches Feedback sein

Schulungen und Ressourcen: Statten Sie Ihre Mitarbeiter mit den notwendigen Schulungen und Ressourcen aus, um effektiv am Dogfooding teilzunehmen. Dazu können Workshops zum Thema konstruktives Feedback und Zugang zu internen Beta-Testing-Tools gehören

Möglichkeiten zur Verbesserung interner Produkttests

Die Verbesserung der internen Produkttests ist für ein effektives Dogfooding von entscheidender Bedeutung. Erwägen Sie den Einsatz von Projektmanagement-Tools wie ClickUp, um den Prozess zu optimieren.

Mit der Formularansicht von ClickUp können Sie benutzerfreundliche Formulare erstellen, um internes Benutzer-Feedback zu Ihren eigenen Produkten zu sammeln. Dieses Feedback kann dann mit nachverfolgbaren Aufgaben verknüpft oder in diese umgewandelt und Teammitgliedern zur weiteren Untersuchung, Nachverfolgung und Lösung zugewiesen werden.

Machen Sie es Benutzern einfach, Fehler zu melden, Feature-Anfragen zu stellen oder Verbesserungen der Benutzererfahrung vorzuschlagen, indem Sie die Formular-Ansicht von ClickUp verwenden

ClickUp-Formulare sind vielseitig einsetzbar und nicht auf das Sammeln von Feedback beschränkt. So können Sie dieses Feature optimal nutzen:

Vereinfachen Sie die Fehlerberichterstellung: Erstellen Sie ein Formular mit spezifischen Feldern, in denen Tester Fehler melden können, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen (Beschreibung, Schritte zur Reproduktion, Screenshots) in einem einheitlichen Format erfasst werden. Dies beseitigt Unklarheiten und ermöglicht eine schnellere Fehlerbehebung. Das Formular kann auch verhindern, dass Tester denselben Fehler mehrmals melden

Optimieren Sie den Workflow: Richten Sie die Vorlage für das Feedback-Formular so ein, dass Fehlerberichte und Feedback automatisch an bestimmte Teammitglieder (Entwickler und Tester) innerhalb von ClickUp gesendet werden. So wird sichergestellt, dass Probleme umgehend von den richtigen Personen behoben werden. Die Zentralisierung aller Test-Feedbacks in ClickUp fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Testern und Entwicklern, da alle an einem Ort auf die gemeldeten Probleme zugreifen und diese diskutieren können

Zusätzliche ClickUp-Features für verbessertes Dogfooding

Vorlage für ClickUp-Problemverfolgung

Diese Vorlage herunterladen Melden, verfolgen und priorisieren Sie Fehler, Probleme und andere Probleme bei der Softwareentwicklung mit der Vorlage "Issue Tracker" von ClickUp

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für den Issue Tracker, um eine zentrale Quelle für alle Fehler und Probleme zu schaffen, die während des Dogfoodings gefunden werden. So vermeiden Sie Verwirrung und stellen sicher, dass alle Probleme nachverfolgt und rechtzeitig behoben werden.

Mit der Vorlage können Teams außerdem Fehler nach Schweregrad und Auswirkungen priorisieren, sodass kritische Probleme zuerst behoben werden. Sie hilft dabei, einen definierten Workflow für die Berichterstellung, Untersuchung und Behebung von Fehlern aufrechtzuerhalten, was zu schnelleren Lösungszeiten führt.

Vorlage für ClickUp-Produktfeedback-Umfrage

Diese Vorlage herunterladen Analysieren Sie die Reaktionen der Benutzer und nutzen Sie die Ergebnisse für fundierte Entscheidungen in Ihrem SDLC mit der Vorlage für Produktfeedback-Umfragen von ClickUp

Sie können auch die Vorlage für Produktfeedback-Umfragen von ClickUp verwenden, um ein einheitliches Format für die Erfassung von Feedback interner Tester zu gewährleisten und sicherzustellen, dass wertvolle Daten strukturiert erfasst werden.

Diese gebrauchsfertige Vorlage für Produkttests hilft Ihnen dabei, Feedback zu analysieren, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und die zukünftige Produktentwicklung auf der Grundlage von Dogfooding-Erfahrungen zu steuern.

Die Vorlage bietet auch eine Möglichkeit, die Zufriedenheit der Benutzer zu messen und den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen, wodurch der Wert von Dogfooding greifbarer wird.

ClickUp Produktmanagement-Software

Die Produktmanagement-Software ClickUp hilft Ihnen dabei, die gesamte Produktentwicklungs-Roadmap Ihres Unternehmens zu visualisieren, sodass Tester den Kontext hinter den Features verstehen, die Sie Dogfooding unterziehen.

Die Plattform definiert klar die Produktanforderungen und stellt sicher, dass Dogfooding-Tests die beabsichtigte Funktionalität überprüfen. Sie können auch User Stories erstellen, die reale Anwendungsszenarien widerspiegeln und zu umfassenderen Dogfooding-Tests führen.

Profi-Tipp: Verwenden Sie die besten Tools zur Abbildung von Geschäftsprozessen, um während Dogfooding-Tests reibungslose Workflows zu gewährleisten!

Erstellen Sie eine Karte Ihrer Produktvision, stimmen Sie Ihr Team ab und bringen Sie Ihr Produkt mit der All-in-One-Produktmanagement-Plattform von ClickUp schnell auf den Markt

Das ist noch nicht alles! Nutzen Sie die Software-Projektmanagement-Plattform von ClickUp, um einen klaren Überblick über das gesamte Dogfooding-Projekt zu erhalten, sodass Teams agile Testphasen planen, Ressourcen zuweisen und Fortschritte effektiv nachverfolgen können.

Die Plattform hilft dabei, Abhängigkeiten zwischen Dogfooding-Features zu identifizieren und zu verwalten, wodurch ein reibungsloser Testprozess gewährleistet und Hindernisse vermieden werden.

Außerdem:

Ermöglicht die Nachverfolgung von Änderungen, die während des Dogfooding-Prozesses vorgenommen wurden, sodass diese bei Bedarf leichter rückgängig gemacht und die Ursache von Problemen identifiziert werden können

Optimiert die Zuweisung von Entwicklungs- und Testressourcen für Dogfooding-Aktivitäten und gewährleistet so eine effiziente Nutzung der Teamzeit

Bietet Tools zur Erstellung von Berichten über Dogfooding-Ergebnisse, mit denen Teams die Effektivität von Tests messen und Bereiche für Verbesserungen in zukünftigen Iterationen identifizieren können

Die Rolle von Dogfooding bei der Entwicklung von ClickUp

"Wir verwenden ClickUp auf jeden Fall, um ClickUp zu entwickeln. Wir glauben genauso wie jedes andere Unternehmen an Dogfooding. Eine der Dinge, die wir an Dogfooding lieben, ist, dass wir wirklich verstehen können, was unsere Kunden Tag für Tag empfinden. Wenn ClickUp also langsamer als normal ist, wissen wir, dass es langsamer als normal ist. Wenn wir ein fehlendes Feature finden, wissen wir, dass es aus einem bestimmten Grund fehlt. "

"Wir verwenden ClickUp auf jeden Fall, um ClickUp zu entwickeln. Wir glauben genauso an Dogfooding wie jedes andere Unternehmen. Eine der Dinge, die wir an Dogfooding lieben, ist, dass wir wirklich verstehen können, was unsere Kunden Tag für Tag empfinden. Wenn ClickUp also langsamer als normal ist, wissen wir, dass es langsamer als normal ist. Wenn wir ein fehlendes Feature finden, wissen wir, dass es aus einem bestimmten Grund fehlt. "

Internes Projektmanagement

Die internen Teams von ClickUp verlassen sich bei der Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit und Kommunikation auf die ClickUp-Plattform. Diese reale Nutzung hilft dabei, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Plattform den Anforderungen der eigenen Benutzer gerecht wird.

Steve Gough, VP of Acquisition bei ClickUp, stimmt dem zu.

"Eines der bemerkenswertesten Dinge an der Arbeit bei ClickUp ist das Ausmaß des Dogfoodings, das hier stattfindet. Ich habe nicht wirklich verstanden, wie leistungsfähig und transformativ das Produkt sein kann, bis ich miterlebt habe, wie buchstäblich alle großen Projekte auf der Plattform leben oder durch sie fließen. Der Aha-Effekt kam für mich in meiner ersten Woche, als mir klar wurde, dass interne E-Mails einfach keine Rolle spielen. Sie spielten nicht nur keine Rolle, sondern es war sogar schlechtes Benehmen, sie zu verwenden. Das war jedoch nur die Spitze des Eisbergs. "

"Eines der bemerkenswertesten Dinge an der Arbeit bei ClickUp ist das Ausmaß des Dogfoodings, das hier stattfindet. Ich habe nicht wirklich verstanden, wie leistungsfähig und transformativ das Produkt sein kann, bis ich mit eigenen Augen gesehen habe, wie buchstäblich alle wichtigen Projekte auf der Plattform leben oder durch sie fließen. Der Aha-Effekt kam für mich in meiner ersten Woche, als mir klar wurde, dass interne E-Mails einfach nicht existieren. Sie existierten nicht nur nicht, es war sogar schlechtes Benehmen, sie zu verwenden. Das war jedoch nur die Spitze des Eisbergs. "

Kuba Jaranowski, Director of Software Engineering bei ClickUp, teilt diese Meinung.

"Ich finde es auch toll, wie wir im Sinne von "Dogfooding" arbeiten, also unser eigenes Produkt jeden Tag nutzen. Jedes Team bei ClickUp verwendet unser Produkt, um zusammenzuarbeiten, Projekte zu verwalten und seine Arbeit zu erledigen. Das ist der Heilige Gral für Software-Teams und kommt nur selten vor, daher ist es umso erstaunlicher. "

"Ich finde auch die Art und Weise, wie wir im Sinne von "Dogfooding" arbeiten, also unser eigenes Produkt jeden Tag nutzen, wirklich toll. Jedes Team bei ClickUp nutzt unser Produkt, um zusammenzuarbeiten, Projekte zu verwalten und seine Arbeit zu erledigen. Das ist der Heilige Gral für Software-Teams und kommt nur selten vor, daher ist es umso erstaunlicher. "

Verbesserung der Features der ClickUp-Software

Dogfooding ermöglicht es dem ClickUp-Team, neue Features intern zu testen, bevor sie für die Öffentlichkeit freigegeben werden. So wird sichergestellt, dass die Features gut integriert und fehlerfrei sind und eine nahtlose Benutzererfahrung bieten.

"Wir bitten andere Teams innerhalb von ClickUp um Meinungen und Feedback, um zu verstehen, welche Funktionen verbessert werden könnten, damit sie ihre Arbeit besser erledigen können. "

"Wir bitten andere Teams innerhalb von ClickUp um Meinungen und Feedback, um zu verstehen, welche Funktionen verbessert werden könnten, damit sie ihre Arbeit besser erledigen können. "

Funktionsübergreifende Beiträge sind unerlässlich, um einige der hartnäckigsten Probleme der Benutzer zu entdecken und sie mit innovativen Features zu lösen.

Produktprüfungen mit Dogfooding meistern

Dogfooding ist nicht nur eine trendige Praxis, sondern entscheidend für die Bereitstellung hochwertiger Softwareprodukte.

Indem sie ihren Mitarbeitern ermöglichen, ihre Kreationen frühzeitig zu nutzen, können Unternehmen wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse der Benutzer gewinnen, potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und beheben und letztendlich Software entwickeln, die die Benutzer lieben.

Da sich die Softwarebranche ständig weiterentwickelt, wird Dogfooding wahrscheinlich eine immer wichtigere Rolle für den Erfolg neuer Produkte und Features spielen.

ClickUp kann Ihre zentrale Anlaufstelle für die Optimierung interner Produkttests und Software-Dogfooding sein, indem es Ihren Testaufwand auf einer einzigen Plattform konsolidiert.

Erstellen Sie Testpläne, weisen Sie den Testern Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit. ClickUp gibt Ihrem Team einen klaren Überblick darüber, was von wem getestet wird.

Protokollieren Sie Fehler ganz einfach in ClickUp mit detaillierten Beschreibungen, Screenshots und Zuweisungen. Diese Vorgehensweise fördert die Transparenz und sorgt dafür, dass Fehler effizient behoben werden.

In ähnlicher Weise sind die Diskussionsforen von ClickUp eine hervorragende Möglichkeit, Ideen auszutauschen, zusammenzuarbeiten und die Kommunikation sofort zu zentralisieren.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein Beispiel für Dogfooding?

Ein Beispiel für Dogfooding wäre ein Softwareentwicklerteam, das die Vorabversion seiner eigenen App zur Produktivität intern nutzt, um Fehler zu identifizieren und zu beheben, bevor sie für die Öffentlichkeit freigegeben wird.

2. Was ist Dogfooding im Produktmanagement?

Im Produktmanagement bezeichnet Dogfooding die Praxis von Produktmanagern und anderen internen Stakeholdern, das eigene Produkt während des gesamten Entwicklungsprozesses zu verwenden. So können sie Erfahrungen aus erster Hand sammeln und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren, bevor das Produkt für externe Benutzer auf den Markt kommt.

3. Warum heißt es "Dogfooding"?

Der Begriff "Own Dog Food Testing" stammt vermutlich aus der Zeit, als Microsoft-Entwickler MS-DOS auf ihren PCs verwendeten und damit praktisch "ihr eigenes Hundefutter aßen", indem sie das von ihnen entwickelte Produkt testeten. Diese humorvolle Analogie wurde zu einem weit verbreiteten Begriff für das interne Testen von Tools und die Förderung dieses Verhaltens vor der Veröffentlichung neuer Features oder der Einführung neuer Software.