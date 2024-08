Microsoft Project vs. Wrike: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?

Es ist unmöglich, all die hundert Dinge, die ein Projektmanager zu tun hat, ohne Hilfe unter einen Hut zu bringen. Sie müssen Ziele setzen, Aufgaben delegieren, den Fortschritt verfolgen und auf großartige Ergebnisse hinarbeiten, während Sie die Projektbeteiligten auf dem Laufenden halten.

Wenn Sie über ein hervorragendes Team verfügen, haben Sie vielleicht den Jackpot gewonnen. Aber das allein reicht nicht aus. Hinter jedem erfolgreichen Projektmanager steht eine Kombination aus den besten Produktivitäts- und Projektmanagement-Tools.

Bei der Vielzahl der verfügbaren Tools kann es jedoch schwierig sein, das richtige auszuwählen.

Zwei hervorragende Optionen sind Microsoft Project und Wrike.

Diese Plattformen sind zwei der gefragtesten Tools für Projektmanager. Sie bieten viele Funktionen für die Organisation von Aufgaben, die Zusammenarbeit von Teams in Echtzeit und die Projektüberwachung.

In diesem Blog-Beitrag werden wir diese beiden Software-Tools im Detail erkunden und ihre Funktionen, Preise und Nutzerbewertungen untersuchen. Dies wird Ihnen helfen, die beste Projektmanagement-Software für Ihr Team auszuwählen.

Außerdem stellen wir Ihnen am Ende eine Bonusoption vor, also bleiben Sie dran und erfahren Sie es!

Was ist Microsoft Project?

über Microsoft-Projekt Microsoft Project (auch bekannt als MS Project) ist ein umfassendes Projektmanagement-Tool, das Teil der Microsoft 365-Suite von Anwendungen ist. Sie können online darauf zugreifen oder es auf Ihrem Computer installieren.

Mit MS Project können Sie projektstrategien zu entwickeln , planen Sie Zeitpläne, weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt - alles innerhalb einer einzigen Plattform. Unabhängig davon, ob Ihr Projekt einem traditionellen oder agilen Ansatz folgt, ist die Plattform flexibel genug, um Ihre Anforderungen zu unterstützen.

Das Erlernen von MS Project mag im Vergleich zu seinen Alternativen Zeit und Mühe kosten, aber die Integration mit anderen Microsoft-Anwendungen macht das Lernen zu einer großartigen Erfahrung. MS Project eignet sich für Unternehmen jeder Größe und bietet Funktionen wie Aufgaben- und Ressourcenmanagement, damit alles reibungslos läuft.

Microsoft Project-Funktionen

von der Projektplanung über die Terminplanung bis hin zum Portfoliomanagement - MS Project bietet viele Möglichkeiten. Schauen wir uns einige der wichtigsten Funktionen genauer an.

Gantt-Diagramme und mehrere Projektansichten

über Microsoft-Projekt Eines der herausragenden Merkmale von MS Project sind die verschiedenen Projektansichten. Sie können die Rasteransicht verwenden, um Aufgabenlisten zu erstellen, die Brettansicht, um Arbeitsabläufe über ein Kanban-Board zu sehen, und Zeitleistenansichten, wie z. B. ein Gantt-Diagramm, um Aufgaben über die Zeit zu planen.

Mit dem Gantt-Diagramm können Sie die Start- und Endpunkte Ihrer Aufgaben und deren Abhängigkeit voneinander sehen. Dies hilft Projektmanagern, den Projektfortschritt zu überwachen und sicherzustellen, dass alles im Zeitplan bleibt. Sie können das Gantt-Diagramm je nach den zu visualisierenden Metriken weiter anpassen.

Ganz gleich, welche Ansicht Sie verwenden, MS Project hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.

Ressourcenmanagement und Budgetverfolgung

Behalten Sie den Überblick über alle Ressourcen, die für die Aufgaben eines Projekts benötigt werden, wie z. B. Mitarbeiter, Ausrüstung und Materialien. Mit den Ressourcenmanagement-Funktionen von MS Project können Sie sicherstellen, dass Ihre Ressourcen optimal genutzt werden.

Mit den Werkzeugen für den Ressourcenabgleich und die Ressourcenzuweisung in MS Project können Sie sicherstellen, dass die Ressourcen nicht übermäßig genutzt oder verschwendet werden. Sie können auch Gruppen von Ressourcen erstellen, um sie einfacher zu verwalten.

Außerdem können Sie mit MS Project die Kosten verfolgen, um Ihr Budget einzuhalten. Sie können das Programm an die Anforderungen Ihres Projekts anpassen, so dass Sie Finanzen und Ressourcen zuverlässig gemeinsam verwalten können.

Vorgefertigte Berichte und Analysen

MS Project erleichtert die Berichterstellung mit vorgefertigten Berichten, die Sie mit Ihrem Team teilen können. Projektmanager können diese nutzen, um den Fortschritt, das Budget oder die Ressourcennutzung zu überwachen.

Vorgefertigte Berichte gibt es in verschiedenen Ausführungen, z. B. als Diagramme, Pivot-Tabellen und Dashboards, so dass Sie sie nach Ihren Wünschen anpassen können. In diesen Berichten werden die Daten visuell dargestellt, so dass sich Probleme leicht erkennen und beheben lassen.

Microsoft Project Preise

On-Premise/Desktop-Version

Project Standard 2021: $679,99 (einmaliger Kauf)

$679,99 (einmaliger Kauf) Project Professional 2021: $1129.99 (einmaliger Kauf)

Cloud-basierte Lösungen

Project Plan 1: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Projektplan 3: 30 $/Benutzer pro Monat

30 $/Benutzer pro Monat Projektplan 5: 55 $/Benutzer pro Monat

Was ist Wrike?

über Wrike Wrike ist eine Projektmanagementsoftware, die Teams bei der Zusammenarbeit unterstützt. Es hält alles an einem Ort organisiert, von Dokumenten bis zu Aufgaben, so dass jeder weiß, was bis wann zu tun ist.

Mit anpassbaren Dashboards und fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen ist es einfach, den Überblick über Projekte zu behalten und Zeit zu sparen. Planen Sie Projekte mit Tools wie Gantt-Diagrammen, die zeigen, wer was wann macht. Außerdem lässt es sich gut mit anderen Anwendungen kombinieren, die Sie bereits verwenden, z. B. Google Docs oder Microsoft-Programme.

Egal, ob Sie ein Marketingteam mit neuen Ideen für Ihre Produkteinführungskampagne oder ein Ingenieurteam sind, das Fehlerberichte und -behebungen rationalisieren möchte, Wrike kann Ihnen helfen, organisiert zu bleiben und die Dinge reibungslos zu erledigen.

Wrike-Funktionen

Als Projektmanagement-Lösung ist Wrike mit vielen leistungsstarken Funktionen ausgestattet. Werfen wir einen Blick auf sie.

Benutzerdefinierte Projektanfrageformulare

über Wrike Eine der Hauptfunktionen von Wrike ist die Möglichkeit, benutzerdefinierte Projektanfrageformulare zu erstellen. Mit einer eingebauten Vorlage können Sie spezielle Formulare erstellen, um Dinge für Ihr Projekt anzufordern.

Sie können benutzerdefinierte Formulare mit Titeln und Fragen erstellen, die darauf zugeschnitten sind, die notwendigen Informationen zu erhalten, wie z. B. Texteingaben, Dateien und Bilder.

Sobald jemand das Formular ausgefüllt hat, können Sie Aktionen auf der Grundlage der Antworten automatisieren, z. B. die Erstellung eines neuen projektvorschlag oder die Zuweisung von Aufgaben. Außerdem haben Sie die Kontrolle darüber, wer das Formular einsehen und wer die Genehmigung erteilen kann.

Automatisierung von Arbeitsabläufen

über Wrike Die Workflow-Automatisierungsfunktionen von Wrike vereinfachen die Arbeitsabläufe Ihres Teams, indem sie sich wiederholende Aufgaben und Aktionen auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen automatisieren.

Sie müssen kein technisches Genie sein, um die Workflow-Automatisierung in Wrike einzurichten. Zeigen Sie einfach auf die Schaltfläche, klicken Sie darauf und wählen Sie aus verschiedenen Optionen mit Hilfe von Dropdown-Menüs. Diese benutzerfreundliche Schnittstelle macht es für jeden einfach, individuelle Automatisierungsregeln zu erstellen, die auf die Bedürfnisse des Teams zugeschnitten sind.

Definieren Sie Auslöser und Aktionen für jede Automatisierungsregel: Automatisieren Sie Statusaktualisierungen, Erinnerungen, Benachrichtigungen und Integrationen mit anderen Tools. Beispielsweise können Sie Wrike so einrichten, dass es Sofortnachrichten über die nächsten Schritte in einem Projekt an Slack sendet, sobald die Aufgaben erledigt sind.

Sie können auch die Wirksamkeit Ihrer Automatisierungsregeln verfolgen. Die Automatisierungs-Homepage gibt Aufschluss darüber, wie oft jede Regel innerhalb eines Monats verwendet wurde, so dass Sie ihre Auswirkungen auf die Produktivität Ihres Teams bewerten können.

Erweiterte Analytik

über Wrike Die fortschrittliche Analysefunktion von Wrike ermöglicht es Ihnen nicht nur, Ihre Projekte zu verfolgen, sondern auch, Ihre Daten zu untersuchen. Verwenden Sie es, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, um Ihren Fortschritt im Vergleich zu Ihren Zielen zu verfolgen. Und das Beste daran ist, dass Sie diese Dashboards und Berichte ganz einfach mit Ihrem Team teilen können.

Wrike verfügt auch über interaktive Widgets, mit denen sich wichtige Daten leicht visualisieren lassen. Ziehen Sie sie einfach dorthin, wo Sie sie brauchen, und schon können Sie loslegen.

Während die Analysefunktionen von Wrike für Anfänger schwierig sein können, sind sie für Teams mit jahrelanger Erfahrung ein großes Plus. Mit Funktionen wie Work Intelligence AI hilft Wrike Ihnen, Ihre Arbeitsabläufe zu organisieren und Probleme zu erkennen, bevor sie zu großen Problemen werden.

Wrike Preise

Kostenlos

Team: $9.80/Benutzer pro Monat

$9.80/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $24,80/Benutzer pro Monat

$24,80/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Microsoft Project vs. Wrike: Funktionen im Vergleich

Erfahren Sie in diesem kurzen Vergleich, wie Wrike im Vergleich zu MS Project abschneidet:

Sowohl MS Project als auch Wrike eignen sich hervorragend für die Projektverwaltung. Wir wollen sie vergleichen.

Projektlieferung

Microsoft Projekt

MS Project hilft Ihnen, Ihre Projekte effizient zu verwalten. Es bietet Tools, mit denen Sie Ihr Arbeitsaufkommen genau einschätzen und mehrere Projekte gleichzeitig verwalten können. Je nach Version erhalten Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen, wie z. B. eine Projekttafel zur Organisation von Aufgaben im Kanban-Stil.

Wrike

Wrike verfügt über spezielle integrierte Tools, die Ihnen helfen, Ihre Projekte erfolgreich abzuschließen. In Wrike können Sie Aufgaben erstellen und sie in wichtige Meilensteine umwandeln, die dann mit dem Analysetool in aufschlussreiche Berichte umgewandelt werden können. Außerdem können Sie Ihre Arbeitsabläufe in Wrike ohne zusätzliche Software anpassen und automatisieren.

| Wenn Sie also nach einem Tool suchen, das sich auf die Verbesserung der Projektabwicklung konzentriert, könnte Wrike die bessere Wahl für Sie sein. |

Kollaboration

Microsoft Projekt

MS Project ist so sehr auf die Verwaltung von Projekten ausgerichtet, dass die Tools für die Zusammenarbeit im Vergleich zu anderen Arbeitsmanagement-Tools recht begrenzt sind. Während Sie andere Microsoft-Anwendungen wie SharePoint und Microsoft Teams für die Zusammenarbeit nutzen können, bietet MS Project nicht so viele integrierte Funktionen für die Zusammenarbeit.

Diese Einschränkung kann Sie dazu veranlassen, sich nach MS Project-Alternativen .

Wrike

Wrike hingegen ist ein Desktop-Client, der mit Tools für die Zusammenarbeit ausgestattet ist. Sie können Nachrichten an Ihr Team, Projektgruppen oder das gesamte Unternehmen senden. Außerdem erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen oder Echtzeit-Benachrichtigungen über die mobile App.

| Mit Funktionen wie Kommentieren, Markieren und Erwähnen von Teammitgliedern bietet Wrike einen zentralen Knotenpunkt für Kommunikation und Aufgabenmanagement, der die Zusammenarbeit mühelos macht. |

Integrationen

Microsoft Projekt

MS Project lässt sich gut in andere Microsoft Office 365-Tools wie Outlook integrieren, wodurch das Senden von Aufgabenaktualisierungen an Ihr Team erleichtert wird. Da viele Menschen mit Microsoft-Produkten vertraut sind, ist das Einrichten dieser Integrationen in der Regel unkompliziert.

Wrike

Auf der anderen Seite bietet Wrike über 400 vorgefertigte Integrationen, darunter solche mit beliebten Tools wie Power BI, Google Sheets, Salesforce und Microsoft Teams. Diese Integrationen können dazu beitragen, die Funktionalität von Wrike zu erweitern und Ihren Arbeitsablauf zu vereinfachen. Außerdem können Sie mit Wrike Integrate so viele Anwendungen verbinden, wie Sie benötigen, und sie an Ihre Bedürfnisse anpassen.

MS Project oder Wrike? Wrike ist hier die offensichtliche Wahl, da es Hunderte von vorgefertigten Integrationen bietet, die es zu einem ernsthaften Konkurrenten von Wrike alternatives machen. |

Preisgestaltung

Microsoft Projekt

MS Project bietet zahlreiche Preispläne an, die bei 10 $ pro Benutzer und Monat beginnen und bis zu 55 $ pro Benutzer und Monat reichen.

Allerdings gibt es keinen kostenlosen Plan. Das mag für große Unternehmen kein Problem sein, aber es könnte kleine Unternehmen oder Freiberufler abschrecken.

Wrike

Wrike hingegen bietet einen kostenlosen Plan für bis zu 5 Benutzer und kostenpflichtige Pläne ab 9,80 $ pro Benutzer und Monat für den Professional-Plan. Auch für Enterprise-Pläne gibt es individuelle Preise.

Der Business-Plan von Wrike könnte billiger sein als Microsoft Project Plan 3, wenn Sie erweiterte Funktionen benötigen.

MS Project oder Wrike? Microsoft Project hat keine kostenlose Stufe. Microsoft Project bietet leistungsfähigere Funktionen für die komplexe Projektplanung, das Ressourcenmanagement und die Berichterstattung. Wrike konzentriert sich auf die Zusammenarbeit und die Benutzerfreundlichkeit und ist daher ideal für einfachere Projekte oder solche, die eine Kommunikation in Echtzeit erfordern.Wrike ist vor allem für seine speziellen Pakete für professionelle Dienstleistungen, Marketing und kreative Teams bekannt. Dank seiner Flexibilität bei den Preisen und Integrationen ist es für Teams aller Größen und Branchen geeignet. |

Microsoft Project vs. Wrike auf Reddit

Um diesen Vergleich besser zu verstehen, haben wir uns auf Reddit umgesehen und die Bewertungen von Redditoren aus aller Welt durchforstet.

Im Großen und Ganzen sind die Nutzer nicht sehr angetan von MS Project. Hier ist, was ein Nutzer über die Arbeit mit der Plattform sagte:

"Weil es altmodisch und schwer zu bedienen ist. Wenn man die Dinge richtig organisieren will, muss man so viele Hürden bei der Freigabe usw. überwinden. Die Kopfschmerzen sind es nicht wert, tbh. (sic)"

In der Zwischenzeit hatten einige Redditors gemischte Meinungen über die Debatte Wrike vs. Microsoft Project.

wir befinden uns gerade mitten in der Einführung von Wrike in einem Team, das hauptsächlich mit MS Project vertraut ist. Meiner Erfahrung nach ist MS Project ein wesentlich leistungsfähigeres Tool als Projektmanager, aber die Zusammenarbeit ist sehr schwierig, wenn man nicht jemanden hat, der sich um Project Online/SharePoint kümmert (was bei uns nicht der Fall ist). Wrike ist nicht so leistungsfähig, und es gibt ein paar wichtige Funktionen, die ich mir wirklich wünsche (ein nativer Weg zur Verwaltung von Ressourcen, die keine Personen sind, und detailliertere Berechtigungen stehen ganz oben auf meiner Liste), aber die Zusammenarbeit ist viel einfacher. (sic)"_

Das heißt, Wrikes Funktionen zur Zusammenarbeit verdienen Extrapunkte gegenüber MS Project:

wrike ist besser für Remote-Teams geeignet, da es über Funktionen zur Zusammenarbeit verfügt. Ich glaube, es wäre überflüssig, für beides zu bezahlen, da Wrike bereits Gantt-Diagramme bietet. (sic)"_

Microsoft Project vs. Wrike: Wer ist der Gewinner?

In dieser Debatte zwischen Microsoft Project und Wrike hängt die Wahl des Gewinners von Ihren spezifischen Anforderungen ab.

MS Project ist möglicherweise die beste Option, wenn Sie bereits Microsoft-Tools verwenden. Es arbeitet reibungslos mit anderen Microsoft-Tools zusammen und eignet sich daher perfekt für Ihren Arbeitsbereich. Und wenn Sie Projekte bearbeiten, die ein sorgfältiges Risikomanagement und eine sorgfältige Budgetierung erfordern, ist MS Project genau dafür gemacht.

Wenn Ihr Unternehmen hingegen über Teams in der ganzen Welt verfügt, könnte Wrike die bessere Wahl sein. Es verfügt über Funktionen für die Zusammenarbeit und bietet fortschrittliche Automatisierung, native Zeiterfassung und über 400 Integrationen.

Und wenn Sie das Beste aus beiden Welten wollen - leistungsstarkes Projektmanagement mit nahtloser Zusammenarbeit - haben wir eine bessere Lösung für Sie.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Microsoft Project und Wrike

Lernen Sie ClickUp kennen - eine All-in-One-Projektmanagement-Plattform, die mehr als 1000 Integrationen unterstützt und Workflows für Teams jeder Art und Größe bewältigen kann.

Verfolgen Sie Ihre wöchentlichen Prioritäten auf ClickUp Dashboards

Die

kostenlose Projektmanagement-Software

ist für jeden geeignet - von Einzelpersonen über kleine Unternehmen bis hin zu Großkonzernen! Mit einer intuitiven Oberfläche und einer riesigen Bibliothek von

projektmanagement-Vorlagen

kann es mühelos alles verwalten, von Schulprojekten bis hin zu Marketingkampagnen.

Liefern Sie Projekte pünktlich mit der Projektmanagement-Software von ClickUp

Bringen Sie Teams mit vernetzten Workflows, Dokumenten und Echtzeit-Dashboards näher zusammen - mit ClickUp Project Management

Die

ClickUp-Projektmanagement-Software

hilft Ihnen, Ihre Projektziele einfach zu planen und zu priorisieren. Sie verschafft Ihnen Einblick in die kleinsten Projektdetails und konzentriert sich darauf, wie diese mit den Unternehmenszielen übereinstimmen.

Erstellen Sie automatische Workflows und Prozesse, um Ihre Arbeit zu beschleunigen.

Speichern Sie wichtige Dokumente, verwalten Sie Ressourcen, und nutzen Sie die integrierten Chat-Threads und die E-Mail-Integration, um die Dinge auf der Plattform zu erledigen.

Behalten Sie den Überblick über Ihre laufenden Projekte und sehen Sie, woran die verschiedenen Abteilungen arbeiten. Nach Abschluss eines Projekts können Sie die Daten mithilfe von Berichten und Analysetools überprüfen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Organisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit ClickUp Tasks

Unterteilen Sie Ihre Projekte in überschaubare Aufgaben und weisen Sie diese verschiedenen Teammitgliedern zu, während Sie den Fortschritt und die Lieferung im Auge behalten

Es ist normal, dass man sich bei der Arbeit an großen Projekten überfordert fühlt. Aber mit ClickUp können Sie sie in kleinere Aufgaben aufteilen und diese einfach verwalten.

ClickUp-Aufgaben

sind extrem anpassbar. Mit ClickApps können Sie sie an jede Branche, jeden Prozess und jeden Arbeitsablauf anpassen.

Hier haben Sie die Kontrolle über Ihren Arbeitsablauf. Sie können Aufgaben mehreren Personen zuweisen, Prioritäten setzen, Dateien anhängen, Unteraufgaben hinzufügen, wiederkehrende Aktionen einrichten und sogar Aufgaben miteinander verknüpfen.

Sie können auch darauf zugreifen:

mehr als 100 vorgefertigte Aufgaben automatisierung in ClickUp oder erstellen Sie Ihre eigenen mit natürlichsprachlichen Aufforderungen durch ClickUp Gehirn

ClickUp Benutzerdefinierte Felder um alle relevanten Aufgabeninformationen und -details an einem Ort zu speichern

Der AI Project Manager für genaue, automatische Aktualisierungen und Statusberichte für Aufgaben, Dokumente und sogar Personen

Gemeinsame Bearbeitung auf ClickUp Dokumente zur gleichzeitigen Bearbeitung von Projektdokumentation und -material mit Ihrem Team oder Ihren Kunden

Anpassbar ClickUp Dashboards um Aufgaben zu priorisieren, die Leistung zu überwachen und zu verbessern, Sprints und Teams zu verwalten und vieles mehr.

Wenn Sie jedoch wenig Zeit haben und eine Starthilfe benötigen, ist das kein Problem. Von Berichten bis

aufgabenlisten

hat ClickUp Vorlagen für so ziemlich alles.

In diesem Fall verwenden Sie die

ClickUp Task Management Vorlage

um Ihre Aufgaben nach Status, Priorität und Abteilung zu organisieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und mit Ihrem Team bei Aufgaben wie Planung, Zuweisung und Erledigung zusammenzuarbeiten.

Diese Vorlage herunterladen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Projekte mit Kanban-Boards

Visualisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit ClickUp's Board View

Verwenden Sie die Kanban-Boards von ClickUp, um Ihre Aufgaben nach Status, Fälligkeitsdatum, Priorität und anderen Kriterien zu organisieren.

Das Beste daran ist, dass Sie Aufgaben durch Ziehen und Ablegen schnell verschieben können, was die Koordination und Anpassung von Zeitplänen vereinfacht. Sie können Aufgaben auch filtern und sortieren, um schnell das zu finden, was Sie brauchen.

Klicken Sie auf eine Aufgabe, um Details hinzuzufügen, z. B. die ihr zugewiesenen Teammitglieder und die voraussichtliche Lieferzeit. Mit nur wenigen Klicks auf der Kanban-Tafel können Sie mehrere Aufgaben auf einmal aktualisieren.

ClickUp verfügt auch über eine Alles-Ansicht, die verschiedene Arbeitsabläufe in einer Kanban-Tafel zusammenfasst. So behalten Sie den Überblick über alle Ihre Projekte an einem Ort.

Mit Funktionen wie Erwähnungen, Kommentaren und Emojis können Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten, egal wo es sich befindet.

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $19/Benutzer pro Monat

$19/Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in jedem kostenpflichtigen Plan für $5 pro Mitglied und Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

Erledigen Sie Ihre Projekte pünktlich und halten Sie Ihr Team und Ihre Kunden zufrieden mit ClickUp

Die Wahl der richtigen Projektmanagement-Software kann einen erheblichen Einfluss auf die Produktivität Ihres Teams und die Zufriedenheit Ihrer Kunden haben. Während Microsoft Project und Wrike etablierte Player sind, bietet ClickUp eine überzeugende Alternative, die robuste Funktionen mit außergewöhnlicher Benutzerfreundlichkeit kombiniert.

Im Gegensatz zu Microsoft Project ist ClickUp benutzerfreundlicher, ohne dabei auf erweiterte Funktionen wie Gantt-Diagramme und Ressourcenmanagement zu verzichten. Außerdem ist die Preisstruktur von ClickUp für kleinere Teams tendenziell erschwinglicher.

Im Vergleich zu Wrike verfügt ClickUp über eine breitere Palette integrierter Funktionen, so dass keine zusätzlichen Integrationen für Funktionen wie Zielverfolgung und Dokumentenmanagement erforderlich sind. ClickUp bietet auch einen kostenlosen Plan an, was es zu einer kostengünstigen Option für Teams macht, die gerade erst anfangen.

Nutzen Sie die Vorteile von Projektplanung, Ressourcenzuweisung, Kollaborationstools und Echtzeitberichten - alles auf einer einzigen Plattform.

Testen Sie ClickUp noch heute

!