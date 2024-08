Wie man eine Strategie der digitalen Transformation umsetzt

Bis vor einigen Jahren war "digitale Transformation" ein Schlagwort oder ein Trend, dem nur die größten und innovativsten Unternehmen frönten. Die COVID-19-Pandemie hat das dramatisch verändert.

Seit 2020 sind 55 % der Produkte und Dienstleistungen - vom Einkaufen über Bankgeschäfte und Spiele bis hin zur Reihenfolge der Essensbestellungen in einem Restaurant - weltweit digitalisiert, findet McKinsey. Wer heute wettbewerbsfähig sein will, muss die digitale Transformation schnell und fehlerfrei durchführen.

In diesem Blogbeitrag erörtern wir, wie Sie dies mit einer robusten Strategie für die digitale Transformation erreichen können.

Was ist eine Strategie für die digitale Transformation?

Die Strategie für die digitale Transformation ist der übergreifende Ansatz, den ein Unternehmen bei der Einführung digitaler Technologien für seine Geschäftsprozesse verfolgt. Es geht darum, alte Geschäftsmodelle, Prozesse und Kundenerfahrungen zu überdenken, um in einer digitalisierten Welt Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht darüber, was eine Strategie zur digitalen Transformation ist und was nicht.

Unternehmensweit und nicht stückweise: Bei einer Strategie handelt es sich in der Regel um eine unternehmensweite Philosophie, einen Plan oder einen Ansatz und nicht um ein oder zwei kleine Projekte. Die "Automatisierung der Debitorenbuchhaltung" ist also keine Strategie.

Langfristig statt kurzfristig: Die Strategie zur Umgestaltung des digitalen Geschäfts erstreckt sich über Jahre und verändert schrittweise das gesamte Unternehmen, auch wenn die einzelnen Schritte agil umgesetzt werden.

Futuristisch statt unmittelbar: Die Strategie der digitalen Transformation konzentriert sich eher auf den Aufbau eines Geschäfts für die Zukunft als auf kleine unmittelbare Probleme. Instanzen, die Automatisierung einführen, können zwar kurzfristig Kosten einsparen, aber eine gute Strategie, die Automatisierung einschließt, wird Effizienz und Wettbewerbsvorteile für die Zukunft schaffen.

Den Wandel begrüßen, statt sich ihm zu widersetzen: Die Strategie der digitalen Transformation treibt den unternehmensweiten Wandel bei Menschen, Prozessen und Technologien voran. Sie bringt sowohl kulturelle als auch digitale Veränderungen mit sich.

Die digitale Transformation hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Sie Ihr Geschäft erledigen, grundlegend zu verändern. Sie kann neue Möglichkeiten, Geschäftsmodelle und Umsatzkanäle schaffen. Sie kann Innovation und Widerstandsfähigkeit innerhalb des Unternehmens fördern.

Hier sind die Schlüsselkomponenten der digitalen Transformation, die all dies und mehr ermöglichen.

Schlüsselkomponenten einer Strategie für die digitale Transformation

Die Strategie für die digitale Transformation eines Unternehmens ist die Dokumentation, wie Sie von einer ehrgeizigen Vision zur praktischen Umsetzung kommen. Es ist das Dokument, das den CEO und den CTO mit dem Entwickler, dem Praktikanten und dem Außendienstmitarbeiter in Einklang bringt.

Einige der Schlüsselkomponenten einer Strategie für die digitale Transformation sind die folgenden.

1. Strategisches Denken

Eine digitale Strategie ist mehr als nur ein Plan. Sie ist nicht darauf limitiert, festzulegen, wann Sie was zu erledigen haben. Sie bietet einen Rahmen, um die Komplexität des Vorhabens zu bewältigen und sicherzustellen, dass die digitalen Initiativen mit der Geschäftsstrategie übereinstimmen.

Unternehmen kristallisieren ihr strategisches Denken durch die folgenden Punkte. Lassen Sie uns das am Beispiel eines Einzelhandelsgeschäfts erläutern.

Vision: Eine Ansicht darüber, wie der Endzustand aussehen soll.

Beispiel: Nahtlose Integration digitaler und physischer Einkaufserlebnisse (d. h. Omni-Channel-Shopping) für den Kunden, damit er kaufen kann, was er braucht, und zwar auf die Art und Weise, die er wünscht.

Roadmap: Der gewählte Weg und die zu erreichenden Meilensteine.

Beispiel:

Erstellung einer Online-Shopping-Website

Integration von Modellen des maschinellen Lernens zur Verbesserung der Empfehlungen

Digitalisierung des Ladens, damit Kunden scannen und zusätzliche Informationen zu Produkten über die Website/Mobile App erhalten können

Implementierung von Kundenbindungsprogrammen über alle Kanäle hinweg

Entwicklung digitaler Produkte wie Spiele oder Communities für ein besseres Engagement

Kontext: Wettbewerbs- und Marktforschung, um die Initiativen zur digitalen Transformation zu platzieren.

Beispiel: Online-Einzelhandelsunternehmen wie Amazon schaffen ein Monopol darauf, wie Kunden einkaufen. Der digitale Einzelhandel ist die einzige Möglichkeit, in diesem Space zu konkurrieren und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Zweck: Warum dieser Aufwand für die digitale Transformation notwendig ist und warum jetzt

Beispiel: Die digitale Transformation und die daraus resultierenden Omnichannel-Einkaufserlebnisse passen sich den sich verändernden Kundenbedürfnissen an. Wenn nicht jetzt, werden wir unseren bestehenden Kundenstamm an neuartige Alternativen verlieren.

Ziele: Business-Ziele, denen diese Strategie der digitalen Transformation dienen soll.

Beispiel: Wird später in diesem Abschnitt behandelt.

2. Prozessumwandlung

Führungskräfte gehen oft davon aus, dass die digitale Transformation lediglich darin besteht, Software zu kaufen und zu implementieren, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Dies ist jedoch nur selten der Fall.

Echte digitale Transformation bedeutet auch eine grundlegende Änderung der internen Arbeitsweise des Geschäfts. Hier kommen agile und DevOps-Praktiken ins Spiel.

Agile Softwareentwicklung ist eine neue Art der Softwareentwicklung, bei der der Schwerpunkt auf der Erstellung und Einführung kleiner inkrementeller Änderungen in schnellen Raten liegt. DevOps unterstützt diese Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, indem es die Softwarebereitstellung und Infrastrukturänderungen automatisiert und es Unternehmen ermöglicht, neue Features, Anwendungen und Dienste schnell zu iterieren und bereitzustellen.

Anstatt beispielsweise zwei Jahre in die Entwicklung einer mobilen Shopping App zu investieren und sie an einem Tag mit einem großen Knall auf den Markt zu bringen, würde der Einzelhändler die wichtigsten Features für das Minimum Viable Product auswählen und es schnell einführen. In den nächsten Jahren werden sie die Features in kurzen Sprints von 2 bis 4 Wochen weiterentwickeln.

3. Änderung der Denkweise

Die traditionelle Denkweise der Softwareentwicklung kann den Fortschritt bei modernen Initiativen zur digitalen Transformation oft behindern. Aus diesem Grund entscheiden sich Unternehmen für die Lean-Software-Prinzipien, die darauf ausgerichtet sind, sich auf:

Maximierung des Kundenwerts : Entwicklung von Software, die den Anforderungen des Kunden und des Marktes entspricht, auch wenn diese sich schnell weiterentwickeln

: Entwicklung von Software, die den Anforderungen des Kunden und des Marktes entspricht, auch wenn diese sich schnell weiterentwickeln Verschwendung eliminieren : Identifizieren und Eliminieren von Aktivitäten, die keinen Wert für den Entwicklungsprozess oder den Kunden darstellen

: Identifizieren und Eliminieren von Aktivitäten, die keinen Wert für den Entwicklungsprozess oder den Kunden darstellen Befähigung von Teams : Bildung von Teams, die sich selbst verwalten können, um eine fundierte Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit zu fördern

: Bildung von Teams, die sich selbst verwalten können, um eine fundierte Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit zu fördern Optimieren des Ganzen : Berücksichtigung der Wechselwirkungen und Verbindungen zwischen verschiedenen beweglichen Teilen und Optimierung des gesamten Prozesses

: Berücksichtigung der Wechselwirkungen und Verbindungen zwischen verschiedenen beweglichen Teilen und Optimierung des gesamten Prozesses Lernen verstärken: Kontinuierliches Lernen in den Prozess einbinden

4. Innovation und Kreativität

Innovation und Kreativität sind das Herzstück der digitalen Transformation. Sie ermöglichen es Unternehmen, die Komplexität des digitalen Zeitalters zu bewältigen, neue Chancen zu nutzen und die sich wandelnden Kundenerwartungen zu erfüllen.

Bei der digitalen Transformation muss die Innovation über das Offensichtliche hinausgehen. So wie Amazon es geschafft hat, sich von einem Online-Buchhändler zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen Cloud Computing (AWS), KI und Logistik zu entwickeln.

5. Analytik

Einer der größten Vorteile digitaler Technologien ist ihre Fähigkeit, auf der Grundlage von Daten bisher unmögliche Erkenntnisse zu gewinnen. Als Teil der Strategie der digitalen Transformation kann die Analytik Unternehmen helfen:

Neue Möglichkeiten auf der Grundlage des Kundenverhaltens zu erkennen

Trends zu beobachten und Vorhersagen für die Zukunft zu treffen

Wiederkehrende Fehler und Probleme zu erkennen, um Prozesse zu optimieren

6. Effektive Einstellung der Ziele

Initiativen zur digitalen Transformation brauchen mehrere Jahre, bis sie abgeschlossen sind. Oft werden sie fortlaufend durchgeführt und die Produkte im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessert. Während dieser Zeit kann man aus den Augen verlieren, warum man angefangen hat.

Um dies zu vermeiden, ist es wichtig, sich klare Einzelziele zu setzen, die mit den allgemeinen Zielen des Geschäfts übereinstimmen und greifbare Ergebnisse liefern.

Das oben beschriebene Einzelhandelsunternehmen könnte sich z. B. folgende Ziele setzen:

50 % des jährlichen Umsatzwachstums bis 2024 über die neue Website erzielen

Erhöhung der Verweildauer auf der Website auf 15 Minuten

Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer an der Ladenkasse auf 90 Sekunden

Erhöhung des Self-Checkouts in den Geschäften auf 80

7. Messung und Leistungsindikatoren

Während sich Ziele darauf konzentrieren, was das Geschäft erreichen muss, ermöglichen Ihnen Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) die Nachverfolgung Ihres Fortschritts während der digitalen Transformation, die ein wichtiger Bestandteil der betriebsstrategie . Schauen wir uns einige Beispiele an.

Entwicklungsgeschwindigkeit

Nummer der Features, die das Software-Engineering Team in jedem Sprint liefert. Damit lässt sich die Produktivität messen, die zum Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens beiträgt.

Fehler-Quote

Nummer der Fehler pro hundert Zeilen Code. Die Verringerung der Fehlerrate wirkt sich positiv auf die Qualität der Software aus, was wiederum Auswirkungen auf die Kundenerfahrung hat.

Einführungshäufigkeit

Häufigkeit, mit der Entwicklungsteams Code in die Produktion einbringen. Eine höhere Frequenz ermöglicht es dem Unternehmen, schnell auf Änderungen zu reagieren und sich von eventuellen Fehlern zu erholen.

Mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung (MTTR)

Durchschnittliche Zeit, die ein Team benötigt, um den Dienst nach einem Systemausfall wiederherzustellen. Eine niedrigere MTTR gewährleistet eine bessere Betriebszeit und Verfügbarkeit für den Kunden.

Wenn dies alles komplex klingt, ist es das auch. Eine effektive Strategie zur digitalen Transformation ist eine Matrix aus Vision, Mission, Zielen, Plänen, Roadmaps, Ausführungsanweisungen und mehr. Die Umsetzung dieser Strategie bringt natürlich eine Reihe von Herausforderungen mit sich.

Herausforderungen bei der Umsetzung einer Strategie für die digitale Transformation

Die Herausforderungen, mit denen Sie bei der Umsetzung von Strategien zur digitalen Transformation konfrontiert werden, können technologischer, organisatorischer oder kultureller Natur sein. Die am häufigsten auftretenden Herausforderungen sind die folgenden.

Widerstand gegen Veränderungen: Mitarbeiter können sich neuen Technologien oder Prozessen widersetzen, weil sie Angst vor dem Unbekannten haben, ihren Arbeitsplatz verlieren könnten oder die aktuellen Arbeitsmethoden bevorzugen. Instanzen, die daran gewöhnt sind, Inhalte/Dokumente mit den von ihnen bevorzugten Tools zu erstellen, könnten sich zum Beispiel gegen eine neue content Workflow Software .

Überwinden Sie den Widerstand gegen Veränderungen, indem Sie:

Mitarbeiter frühzeitig in den Veränderungsprozess einbeziehen

Die Vorteile des Wandels propagieren

Erörterung der Frage, wie die Umstrukturierung ihre persönliche Entwicklung und Effizienz fördern wird

Förderung einer Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung

Fehlende digitale Kompetenzen: Für die wirksame Umsetzung einer Strategie zur digitalen Transformation benötigen Sie neue Fähigkeiten, über die Sie möglicherweise nicht verfügen. Vermeiden Sie dies, indem Sie:

Investitionen in die Fortbildung bestehender Mitarbeiter

Aufbau von Fähigkeiten durch die Einstellung neuer Mitarbeiter oder das Onboarding von Auftragnehmern

Zusammenarbeit mit Start-ups und Produktunternehmen, die über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen

Automatisierung/AI für relevante Aufgaben in Betracht ziehen

Silos: Abteilungssilos können den nahtlosen Flow von Informationen und Zusammenarbeit verhindern, der für einen erfolgreichen digitalen Wandel erforderlich ist. Beseitigen Sie dies durch:

Einstellung von funktionsübergreifenden Teams für ein besseres Freigeben von Informationen

Nutzung von digitalen Tools für die Zusammenarbeit

Förderung des abteilungsübergreifenden Freisetzens von Wissen

Marktevolution: Die Märkte von heute entwickeln sich rasant, und flinke Wettbewerber entwickeln ständig neue Lösungen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie:

Agilität und Widerstandsfähigkeit in der Organisation verankern

Agile Entwicklungsmethoden für eine leichtere Anpassungsfähigkeit einführen

Business- und Tech-Teams zur engen Arbeit befähigen

Kommunikationslücken: Da es sich um unternehmensweite Initiativen handelt, wird die digitale Transformation in großem Maßstab umgesetzt. Dadurch kann es von einem Schritt zum nächsten zu einem Informationsverlust kommen. Verhindern Sie dies durch:

Einbindung aller Mitarbeiter bereits in den frühen Phasen der Transformation

Nutzung vonleitfäden zum Veränderungsmanagement zur Vereinfachung des Prozesses

Schaffung von Transparenz in der Organisation durch offene Kommunikation und Dokumentation

Einladen zu Fragen und offene Beantwortung dieser Fragen

Wir haben zwar einige Taktiken für die Bewältigung dieser Herausforderungen vorgeschlagen, aber sie können sporadisch sein. Um eine Strategie der digitalen Transformation erfolgreich umzusetzen, brauchen Sie die richtigen tools. Hier erfahren Sie, welche das sind und wie Sie sie einsetzen können.

Wie Sie eine Strategie für die digitale Transformation umsetzen

Wie wir bereits erwähnt haben, ist die digitale Transformation eine langfristige, komplexe und vielschichtige Initiative. Um die Umsetzung einer solchen Strategie zu managen, bedarf es einer speziell entwickelten Projektmanagement-Software wie ClickUp.

Sehen wir uns an, wie Sie eine Strategie zur digitalen Transformation mit ClickUp umsetzen können.

1. Definieren Sie Ihre Vision und Ziele

Eine gute Strategie für die digitale Transformation zerlegt eine große Vision in kleinere Einheiten. Ein Beispiel: Ihre Vision ist es, "künstliche Intelligenz zu nutzen, um differenzierte Kundenerlebnisse zu schaffen."

Ihre kleinste Einheit könnte lauten: "Implementierung großer Sprachmodelle (LLMs), um Kunden beim Einkauf auf der Website zu unterstützen." Der Weg von der Vision zu den Aufgaben erfordert eine gute Organisation. ClickUp Aufgaben ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie der digitalen Transformation in Workspaces, Ordner, Listen, Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten zu unterteilen. Auf diese Weise können Sie eine Hierarchie Ihrer Arbeit erstellen.

Verwenden Sie dann ClickUp Ziele für Ihre Leistungsindikatoren. Legen Sie Einzelziele als Zahlen, Prozentsätze oder Ja/Nein fest. Erhalten Sie eine umfassende Ansicht aller Ziele an einem Ort und überwachen Sie den Fortschritt mühelos.

setzen und verfolgen Sie Ihre Ziele im realen Leben mit ClickUp's goals dashboard_

2. Bewerten Sie Ihre aktuellen Fähigkeiten und entwickeln Sie Ihre Roadmap

Bevor Sie irgendetwas umgestalten, sollten Sie verstehen, was Sie bereits haben. Führen Sie eine gründliche Bewertung der aktuellen digitalen Fähigkeiten, Prozesse und technologischen Infrastruktur durch. Ermitteln Sie Lücken zwischen dem aktuellen Zustand und dem gewünschten zukünftigen Zustand.

Dies ist der erste Schritt in Ihrem business Process Reengineering . Entwickeln Sie auf dieser Grundlage eine strategische Roadmap, in der die wichtigsten Initiativen, Projekte und Technologien aufgeführt sind, die zur Erreichung der Ziele der digitalen Transformation erforderlich sind.

Wenn Sie das noch nicht kennen, finden Sie hier einen praktischen Rahmen. ClickUp's Vorlage für Strategie und Plan zur digitalen Transformation bietet alles, was Sie brauchen, um den gesamten Prozess zu managen, von der Definition der Ziele bis zur Überwachung der Fortschritte.

Erstellen Sie eine vollständige Strategie für die digitale Transformation mit ClickUp

3. Bringen Sie ein Team zusammen und starten Sie ein Pilotprojekt

Organisieren Sie ein funktionsübergreifendes Team von Experten, um die digitale Transformation voranzutreiben. Bringen Sie Vertreter aus Business Units, Software Engineering, ITOps und anderen relevanten Abteilungen zusammen.

Starten Sie ein Pilotprojekt, das das Potenzial der digitalen Transformation demonstriert

Beziehen Sie Champions ein, die von der digitalen Transformation überzeugt sind und für sie werben

Regelmäßige Updates für alle Beteiligten, um deren Zustimmung zu gewinnen

Erstellen Sie eine Wissensdatenbank mit gelernten Lektionen und visualisieren Sie diese mitprocess mapping tools zur späteren Optimierung

Bilden Sie Ihre Business-Prozesse mit ClickUp Whiteboard ab

4. Implementieren und skalieren

Beginnen Sie nach erfolgreichen Pilotprojekten mit der breiteren Implementierung digitaler Initiativen, überwachen Sie kontinuierlich den Fortschritt und passen Sie die Strategien bei Bedarf an. Die Tools von ClickUp unterstützen Sie bei jedem Schritt auf diesem Weg.

Organisieren: Erstellen Sie Aufgaben, schreiben Sie detaillierte Beschreibungen, weisen Sie Benutzer zu, verfolgen Sie Abhängigkeiten, setzen Sie Fristen und überwachen Sie den Fortschritt mit ClickUp Aufgaben.

Zusammenarbeiten: Bringen Sie das Team zusammen, um Kommentare zu hinterlassen, auf Abfragen zu antworten, Feedback zu diskutieren und Ideen in Elemente für Aktionen umzuwandeln mit ClickUp Chat-Ansicht . Sie können auch begrenzten Zugriff für Berater oder nur Lesezugriff für Business-Stakeholder gewähren, um den Fortschritt zu überwachen.

verwalten Sie die Zusammenarbeit im Team mit ClickUp

Streamline: Erstellen Sie anpassbare Workflows und benutzerdefinierte Felder, um Ihre Projekte auf Ihre Weise zu verwalten. Verwenden Sie ClickUp Zeiterfassung zur genauen Überwachung von Produktivität und Effizienz-Metriken.

Automatisierung: Verwenden Sie eine der über 100 ClickUp Automatisierungen um die Arbeit im Projektmanagement zu beschleunigen. Oder lassen Sie sich von einigen der folgenden Beispiele inspirieren beispiele für die Automatisierung von Business-Prozessen . Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.

automatisieren Sie die Arbeit im Projektmanagement

Zeitplan: Verwenden Sie die Ansicht des ClickUp Kalenders, um den Zeitplan des Projekts auf langfristiger und granularer Ebene zu überwachen. Sehen Sie alle Meilensteine im Zeitverlauf und passen Sie sie bei Bedarf an.

Ressourcen zuweisen: Sehen Sie auf einen Blick, wer verfügbar ist, wer woran arbeitet usw., und wählen Sie mit der ClickUp Workload-Ansicht die richtige Ressource für die richtige Aufgabe.

Integrieren: In vernetzten Projekten werden Daten aus verschiedenen Tools benötigt. Verwenden Sie ClickUp's 1000+ Integrationen um Ihr Projektmanagement genau in Ihre Organisationsstruktur einzupassen.

Überwachen und optimieren: Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit anhand der festgelegten KPIs mit ClickUp Dashboards . Wählen Sie die Metriken, die Sie nachverfolgen möchten, und erstellen Sie Widgets für diese auf Ihrem Dashboard. Wenden Sie eine dieser vorlagen für die Prozessverbesserung um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

Nachverfolgung der Flow-Effizienz auf dem ClickUp Dashboard

5. Kulturellen Wandel managen

Gute Strategien für die digitale Transformation müssen auch einen kulturellen Wandel und eine Änderung der Denkweise beinhalten. Nutzen Sie ClickUp, um einen nahtlosen Übergang zu einer digitalen Kultur zu fördern.

Erzählen Sie dem gesamten Unternehmen die Geschichte der digitalen Transformation. Seien Sie transparent über Erfolge und Misserfolge. Verwenden Sie ClickUp Dokumente um die Geschichte zu schreiben und freizugeben. Diejenigen, die nicht gerne viel lesen, können mit ClickUp Brain sofort Zusammenfassungen erstellen.

Dokumentieren Sie Ihren Weg der digitalen Transformation mit ClickUp Docs

Fordern Sie Feedback von Ihren Mitarbeitern ein. Führen Sie Produkte/Dienstleistungen in kleinen Gruppen von Beta-Benutzern ein und sammeln Sie Feedback. ClickUp Formulare sind dafür ausgelegt, diese Informationen zu erfassen. Wenn Sie die Lösung für interne Benutzer einführen, können Sie dafür auch Aufgabenkommentare verwenden.

Schulung der Benutzer. Erstellen Sie Schulungsmaterial und Dokumentation, um das Selbststudium zu ermöglichen. Planen Sie auch Schulungs- und Onboarding-Sitzungen mit den Benutzern ein, wenn diese dies benötigen.

Ernennung von Transformations-Champions, die Benutzer in ihren Teams/Abteilungen schulen und unterstützen.

Da Sie nun über einen Rahmen für die digitale Transformation verfügen, finden Sie hier einige Beispiele dafür, wie dies in bestimmten Bereichen funktioniert hat.

Strategie zur digitalen Transformation in bestimmten Sektoren

In fast allen Sektoren besteht die Notwendigkeit einer Transformation. Der Weg dorthin kann sich jedoch leicht unterscheiden. Schauen wir uns einige Branchen und ihre Transformationsstrategien an.

Gesundheitswesen

Digitale Gesundheitsprodukte helfen Anbietern und Patienten bei der Bewältigung von Krankheiten, der Reduzierung von Risiken und der Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Von der Krebsforschung bis zum Testen von Medikamenten setzen Unternehmen digitale Produkte in allen Prozessen des Gesundheitswesens ein.

Häufig umgesetzte Strategien zur digitalen Transformation im Gesundheitswesen sind:

KI-gesteuerte Diagnostik zur Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung

Datengesteuerte öffentliche Gesundheitsstrategie für Prävention und Primärversorgung

Personalisierte medizinische Beratung auf der Grundlage langfristiger Gesundheitsdaten

Wearable Devices für Überwachung und Notfallmaßnahmen

Telemedizin für medizinische Konsultationen aus der Ferne

Finanzen

Fintech-Startups und "Digital-First"-Banken haben einen raschen digitalen Wandel auf dem Markt herbeigeführt. Einige der häufigsten Anwendungsfälle sind:

Omnichannel-Banking : Nahtloses, konsistentes Bankerlebnis über Online-, Mobil-, Filial- und Drittanbieter-Plattformen

: Nahtloses, konsistentes Bankerlebnis über Online-, Mobil-, Filial- und Drittanbieter-Plattformen Analytik : Einblicke für die Personalisierung von Kundenerlebnissen, Betrugserkennung und Vorhersage von Markttrends

: Einblicke für die Personalisierung von Kundenerlebnissen, Betrugserkennung und Vorhersage von Markttrends Blockchain: Sichere, transparente Transaktionen und intelligente Verträge zur Kostenreduzierung bei internationalen Geldtransfers

Herstellung

Die Fertigungs- und Lieferkettenbranche befindet sich angesichts der weltweiten makroökonomischen Störungen im Umbruch. Initiativen zur digitalen Transformation, die einen Wert für die Fertigungsindustrie darstellen, sind:

Digitaler Zwilling : Digitale Simulation der physischen Montagelinie/Lieferkette zur besseren Überwachung und Risikominderung

: Digitale Simulation der physischen Montagelinie/Lieferkette zur besseren Überwachung und Risikominderung IoT : Vernetzte Geräte zur nahtlosen Erfassung und zum Flow von Informationen zwischen verschiedenen Systemen

: Vernetzte Geräte zur nahtlosen Erfassung und zum Flow von Informationen zwischen verschiedenen Systemen Analytik: Granulare Datenerfassung in der gesamten Fertigungs- und Lieferkette zur Ermittlung von Optimierungsmöglichkeiten

Unternehmen haben solche innovativen Projekte branchenübergreifend unter dem Dach der digitalen Transformation implementiert. Doch wie kann dies dem Business wirklich helfen?

Messung des ROI einer Strategie der digitalen Transformation

Die Umsetzung einer Strategie für die digitale Transformation erfordert erhebliche Ressourcen, darunter Zeit, Geld und Aufwand. Woher wissen Sie, dass sich dies gelohnt hat?

Es gibt drei Arten von Metriken, die helfen können, den ROI einer digitalen Transformationsstrategie zu messen.

Finanzielle Metriken

Einkommenswachstum

Umsatzsteigerung, die auf digitale Initiativen zurückzuführen ist, wie z. B. neue digitale Produkte, E-Commerce-Verkäufe oder digital verbesserte Dienstleistungen.

Ein anschauliches Beispiel für Umsatzwachstum als ROI der digitalen Transformation ist Walmart, das Milliarden investierte in seine E-Commerce-Kapazitäten und die Optimierung der digitalen Lieferkette. Es erwarb Jet.com entwickelte Walmart+ und implementierte fortschrittliche Analysen zur Bestands- und Lieferoptimierung.

Diese Initiativen verbesserten das E-Commerce-Wachstum von Walmart, rationalisierten die Abläufe und verbesserten das Kundenerlebnis durch kürzere Lieferzeiten und eine höhere Produktverfügbarkeit. Im Geschäftsjahr 2021 betrug der E-Commerce-Umsatz von Walmart in den USA um 79% gestiegen .

Kosteneinsparungen

Kostensenkungen, die sich aus betrieblicher Effizienz, geringerer manueller Arbeit, niedrigeren Fehlerquoten oder den Gesamtkosten der Eigentümerschaft (einschließlich Erstinvestition, Implementierung, Schulung, Wartung und Upgrades) ergeben.

Rückzahlungszeitraum

Die Zeit, die das Projekt benötigt, um seine Anfangsinvestition durch den erzielten Nettonutzen wieder hereinzuholen.

Kundenmetriken

Kundenerfahrung: Verbesserung der Kundenzufriedenheit (CSAT) und des Net Promoter Score (NPS) als Ergebnis der digitalen Initiativen.

Kundengewinnungskosten (CAC): Kosten für die Gewinnung neuer Kunden.

Kundenlebensdauer-Wert: Summe der Käufe, die der Kunde während der Dauer seiner Beziehung zum Unternehmen wahrscheinlich tätigen wird.

Um die Beziehungen zu den Kunden zu verbessern und ihren Wert über die gesamte Lebensdauer zu steigern, hat Nike seinen Schwerpunkt auf folgende Aspekte verlagert direct-to-consumer . Im Rahmen dieser Strategie hat Nike seine Website, seine mobile App und sein Mitgliederprogramm neu gestaltet.

Diese Strategie der digitalen Transformation führte zu einem drastischen Anstieg der Online-Verkäufe, einer besseren Kundenbindung und einer stärkeren Markentreue. Im Geschäftsjahr 2021 stieg der digitale Umsatz von Nike um 41% gestiegen .

Die Betonung digitaler Vertriebskanäle half Nike, die Herausforderungen im Einzelhandel während der COVID-19-Pandemie zu meistern, und positionierte das Unternehmen für ein nachhaltiges Wachstum in der digitalen Wirtschaft.

Operative Metriken

Betriebliche Effizienz: Verbesserungen bei Metriken wie Zykluszeiten, Produktivität der Mitarbeiter oder Lagerumschlag

Qualität: Verringerung von Mängeln, Verbesserung der Konformitätsrate oder Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Erbringung von Dienstleistungen

Beschleunigen Sie Ihre Initiativen zur digitalen Transformation mit ClickUp

Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert, dass der Wert der digitalen Transformation für die Gesellschaft und die Industrie 100 Billionen Dollar bis 2025 . Jeder macht sich die digitalen Technologien in einem breiten Bereich zunutze.

Die potenziellen Ergebnisse für das Business sind zwar beträchtlich, aber nicht einfach zu erreichen. Deloitte findet dass 70 % der Umstellungsaufwendungen scheitern.

Eine der wichtigsten Möglichkeiten zur Vermeidung von Misserfolgen ist ein robustes Projektmanagement-System, mit dem Sie Ihre Initiativen planen, organisieren, terminieren, nachverfolgen, überwachen und optimieren können.

ClickUp wurde entwickelt, um genau das zu ermöglichen. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Pilotprojekt oder ein unternehmensweites Programm zur digitalen Transformation mit Tausenden von Benutzern durchführen, ClickUp kann alles bewältigen.

Sehen Sie ClickUp selbst in Aktion. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist das strategische Modell der digitalen Transformation?

Ein strategisches Modell für die digitale Transformation leitet Unternehmen auf ihrem Weg und bietet einen Rahmen für die Integration digitaler Technologien in das Geschäft. Es hilft bei der Gestaltung von Initiativen zur Erreichung von Zielen wie der Verbesserung der Kundenerfahrung, der betrieblichen Effizienz, der Kosteneffizienz, des Mitarbeiterengagements usw.

2. Was sind die sechs Kernelemente der digitalen Transformation?

Zu den sechs Kernelementen der digitalen Transformation gehören in der Regel: