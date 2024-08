INFJ-Führung: Techniken und Strategien für den Erfolg

Möchten Sie souverän führen, tiefgreifende Veränderungen anregen und starke Teams aufbauen, in denen sich die Mitglieder wie Familienmitglieder fühlen?

Wenn ja, sind Sie vielleicht ein INFJ-Persönlichkeitstyp, der seltenste und rätselhafteste aller 16 Persönlichkeitstypen nach dem Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

INFJs werden oft fälschlicherweise nur für introvertiert gehalten, aber sie besitzen eine einzigartige Mischung aus strategischem Weitblick, tiefem Einfühlungsvermögen und unerschütterlichem Idealismus, was sie zu phänomenalen Führungskräften macht. 🙌🏼

Aber woher weiß man, ob man ein INFJ ist? Und was sind die Best Practices für INFJ-Führungskräfte, um in Führungspositionen erfolgreich zu sein?

Wir werden diese Fragen und mehr beantworten.

Lassen Sie uns herausfinden, wie INFJ-Führungskräfte ihre Stärken nutzen und Herausforderungen meistern können, um die Welt positiv zu beeinflussen.

INFJ-Führung verstehen

INFJ-Führung bezieht sich auf Führungsqualitäten und -stile, die mit Personen in Verbindung gebracht werden, die nach dem Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) den Persönlichkeitstyp INFJ haben.

Der MBTI, ein Tool zur Bewertung der Persönlichkeit, identifiziert 16 Persönlichkeitstypen, die sich in vier Schlüsselmerkmalen unterscheiden:

Introvertiertheit (I) oder Extrovertiertheit (E)

Intuition (N) oder Sensorik (S)

Fühlen (F) oder Denken (T), und

Urteilen (J) oder Wahrnehmen (P)

INFJs, die auch als "Advokaten" bekannt sind, zeichnen sich durch eine Mischung aus Introvertiertheit, Intuition, Fühlen und Beurteilen aus.

Das bedeutet, dass INFJ-Persönlichkeiten:

Energie aus dem Alleinsein gewinnen und tiefe, bedeutungsvolle Verbindungen großen gesellschaftlichen Zusammenkünften vorziehen (Introvertiert)

und tiefe, bedeutungsvolle Verbindungen großen gesellschaftlichen Zusammenkünften vorziehen (Introvertiert) Sie konzentrieren sich auf Möglichkeiten und zukünftige Ergebnisse und nutzen dabei ihre starke innere Einsicht und Vorstellungskraft (Intuitiv)

und nutzen dabei ihre starke innere Einsicht und Vorstellungskraft (Intuitiv) Entscheidungen auf der Grundlage von Werten , Emotionen und deren Auswirkungen auf andere treffen, wobei sie Harmonie und Wohlbefinden bevorzugen (Gefühl)

, Emotionen und deren Auswirkungen auf andere treffen, wobei sie Harmonie und Wohlbefinden bevorzugen (Gefühl) Schätzen Struktur und Reihenfolge und ziehen es vor, einen Plan zu haben und sich daran zu halten (Urteilen)

Zwar wird nicht jeder INFJ eine Führungspersönlichkeit, doch ihre einzigartigen Qualitäten bergen ein erhebliches Potenzial für Führungsrollen.

Als INFJ haben Sie eine seltene Gabe für Führungsaufgaben. Ihre Intuition lässt Sie das große Ganze sehen und zukünftige Trends vorhersehen. Mit Ihrem Einfühlungsvermögen bauen Sie solide Beziehungen auf und sorgen für Loyalität in Ihren Teams.

Ihre starken Werte leiten Sie zu ethischen und prinzipientreuen Entscheidungen und verschaffen Ihnen Vertrauen und Respekt. Dies alles sind wichtige Eigenschaften von wirksamer Führung .

Aber der Persönlichkeitstyp ist nicht alles, und erfolgreiche Führung erfordert eine Kombination von Fähigkeiten, Erfahrungen und persönlicher Entwicklung. Wenn Sie verstehen, wie INFJs als Führungskräfte agieren, können Sie Ihren Führungsstil an Ihre Stärken anpassen und Herausforderungen meistern.

INFJ-Führungstechniken

Wenn Sie ein INFJ sind, haben Sie wahrscheinlich ein natürliches Talent zur Führung. Ihre introspektive Natur, Ihre solide Intuition und Ihr tiefes Verständnis für menschliche Emotionen ermöglichen es Ihnen, eine sinnvolle Verbindung zu anderen herzustellen und sie zu inspirieren, Großes zu erreichen.

Allerdings sind Ihre Führungsqualitäten und managementstile können sich von denen traditioneller, aufgeschlossener und oft extrovertierter Führungskräfte unterscheiden. Um verschiedene Situationen bei der Arbeit zu meistern, können Sie auf die folgenden Techniken zurückgreifen, um Ihre Leistung zu optimieren.

1. Visionäre Führung

Als INFJ können Sie ein überzeugendes Bild malen, um einen klaren Zukunftszustand zu formulieren und die positiven Auswirkungen Ihrer Arbeit auf Ihr Team, Ihre Abteilung oder Ihr Unternehmen hervorzuheben. Sie sind auch geschickt darin, einen Zweck mit dieser Vision zu verbinden. Sie können zum Beispiel aufzeigen, wie die Beiträge des Einzelnen mit dem großen Ganzen in Einklang stehen, und so Sinn und Motivation für Ihr Team fördern.

Ein kleiner Tipp: Nutzen Sie Ihren strategischen Weitblick, um künftige Herausforderungen und Chancen vorauszusehen. Führen Sie Ihr Team zu nachhaltigem Erfolg, nicht nur zu kurzfristigen Gewinnen.

2. Lob als Belohnungssystem

Als INFJ-Führungskraft können Sie individuelles Lob einsetzen, um die Beiträge und Werte des Einzelnen zu würdigen. Sie müssen sich darauf konzentrieren, die Kraft der intrinsischen Motivation zu verstehen und eine Kultur des Wachstums und Lernens zu schaffen, anstatt sich ausschließlich auf externe Belohnungen zu verlassen.

Ein kleiner Tipp: Anstelle von allgemeinem Lob sollten Sie sich auf bestimmte Handlungen oder Eigenschaften konzentrieren, die Sie an Ihren Mitarbeitern bewundern. Öffentliche Anerkennung kann viel bewirken, aber achten Sie darauf, dass sie den Datenschutz bevorzugen.

3. Verfahrensspezifisches Wissen

Sie müssen Folgendes entwickeln transparente Systeme und Prozesse die Ihre Teams leiten. Diese Struktur vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung, so dass sich die Mitglieder des Teams auf ihre Aufgaben konzentrieren können und die Verwirrung minimiert wird.

Als INFJ-Manager könnten Sie zum Beispiel einen detaillierten Workflow mit Entscheidungsbäumen erstellen, der sicherstellt, dass jeder seine Rolle und die nächsten Schritte in einem komplexen Projekt kennt. Er wäre vollgestopft mit Kommunikationsprotokollen und klaren projektentwicklung zeitleisten, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Ihre Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern und praktische Lösungen zu finden, trägt zu Ihrem Erfolg in Führungspositionen bei.

4. Nonverbale Kommunikationstechniken

Als INFJ haben Sie ein gutes Gespür für nonverbale Signale und nutzen diese, um die Bedürfnisse und Gefühle Ihres Teams zu verstehen. Schaffen Sie einen sicheren Space für offene Kommunikation und hören Sie aktiv zu, um Vertrauen und Beziehung aufzubauen.

Ein Beispiel:

Körpersprache : Projizieren Sie Selbstvertrauen und Autorität durch eine gute Körperhaltung, aufrechte Haltung und Augenkontakt. INFJ-Gesten sind typischerweise zielgerichtet und kontrolliert, wobei übermäßiges Zappeln oder nervöse Bewegungen vermieden werden

: Projizieren Sie Selbstvertrauen und Autorität durch eine gute Körperhaltung, aufrechte Haltung und Augenkontakt. INFJ-Gesten sind typischerweise zielgerichtet und kontrolliert, wobei übermäßiges Zappeln oder nervöse Bewegungen vermieden werden Gesichtsausdruck : Die Mimik von INFJs spiegelt echte Wärme, Besorgnis oder Inspiration wider. Subtile Augenbrauenbewegungen oder Lächeln können tiefere Bedeutungen vermitteln

: Die Mimik von INFJs spiegelt echte Wärme, Besorgnis oder Inspiration wider. Subtile Augenbrauenbewegungen oder Lächeln können tiefere Bedeutungen vermitteln Sprache und Stimme: INFJs haben oft einen ruhigen, beruhigenden und autoritären Ton, selbst wenn sie kritisches Feedback geben. Ihre Sprache ist typischerweise bedächtig und nachdenklich und lässt Pausen und Reflexion zu

Die Stärken von INFJ-Führungskräften nutzen

INFJ-Führungskräfte verfügen über einzigartige Stärken, die sie zu außergewöhnlichen Führungskräften machen. Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie diese Stärken nutzen können, um effektiver und wirkungsvoller zu führen.

1. Einzigartige Einsicht und Vision

INFJs besitzen einen "sechsten Sinn", um Muster und potenzielle Fallstricke vor anderen zu erkennen. Sie nutzen diese Voraussicht, um ihre Teams zu leiten und Hindernisse zu umschiffen und so einen reibungsloseren Weg zum Erfolg zu gewährleisten.

Um diese Stärke zu verbessern, sollten Sie:

Ermutigen Sie Ihr Team, seine Bedenken offen zu äußern , auch wenn sie abwegig erscheinen. Schaffen Sie einen sicheren Space für ein vorurteilsfreies Brainstorming, in dem Sie die Erkenntnisse des Teams erkunden und in umsetzbare Schritte umwandeln können

, auch wenn sie abwegig erscheinen. Schaffen Sie einen sicheren Space für ein vorurteilsfreies Brainstorming, in dem Sie die Erkenntnisse des Teams erkunden und in umsetzbare Schritte umwandeln können Fördern Sie aktives Zuhören, bei dem die Mitglieder des Teams ihre Ideen und Bedenken ohne Angst vor Zurechtweisung oder Tadel freigeben, so dass Sie verschiedene Perspektiven erfassen können

bei dem die Mitglieder des Teams ihre Ideen und Bedenken ohne Angst vor Zurechtweisung oder Tadel freigeben, so dass Sie verschiedene Perspektiven erfassen können Introspektion, indem Sie Ihre Erkenntnisse regelmäßig reflektieren, mit Daten und Logik untermauern und Ihre Vision freigeben, um andere zu inspirieren

2. Beziehungskapazitäten

INFJs lesen Emotionen wie offene Bücher. Dies ermöglicht es ihnen, starke Teamverbindungen zu fördern, indem sie die Mitglieder des Teams persönlich verstehen und mit ihnen in Verbindung treten.

Ihre relationalen Kapazitäten tragen zu einem unterstützenden und kooperativen Arbeitsumfeld bei, in dem sich jedes Mitglied des Teams wertgeschätzt und gestärkt fühlt.

Um diese Stärke zu verbessern, sollten Sie:

Personalisiertes Feedback und Coaching anbieten, um den Einzelnen dabei zu helfen, seine Stärken zu entdecken und an seinen Schwächen zu arbeiten

und Coaching anbieten, um den Einzelnen dabei zu helfen, seine Stärken zu entdecken und an seinen Schwächen zu arbeiten Effektiv delegieren und Ihr Team befähigen, indem Sie die Stärken erkennen und Aufgaben zuweisen, die diese Stärken nutzen

und Ihr Team befähigen, indem Sie die Stärken erkennen und Aufgaben zuweisen, die diese Stärken nutzen Fördern Sie eine offene Kommunikation und ermutigen Sie zur Zusammenarbeit, zu Feedback und gesunden Diskussionen, um Vertrauen und Lernen zu stärken

3. Kreative Problemlösung

INFJs ziehen es vor, über den Tellerrand zu schauen und unkonventionelle Lösungen zu finden. Sie gehen Herausforderungen mit Innovation an und fördern kontinuierliche Verbesserungen und Anpassungsfähigkeit in ihren Teams.

Um diese Stärke zu verbessern, sollten Sie:

Strukturieren Sie Brainstorming-Sitzungen rund um die Stärken Ihres Teams. Geben Sie ihnen "Denkzeit", um Möglichkeiten zu erkunden, und ermutigen Sie sie, Lösungen zu präsentieren

rund um die Stärken Ihres Teams. Geben Sie ihnen "Denkzeit", um Möglichkeiten zu erkunden, und ermutigen Sie sie, Lösungen zu präsentieren Annahmen in Frage stellen und dazu ermutigen, bewährte Methoden zu hinterfragen und neue Möglichkeiten zu erkunden

und dazu ermutigen, bewährte Methoden zu hinterfragen und neue Möglichkeiten zu erkunden Verbinden Sie scheinbar disparate Ideen und suchen Sie nach unkonventionellen Lösungen, indem Sie Verbindungen zwischen verschiedenen Disziplinen oder Feldern herstellen

und suchen Sie nach unkonventionellen Lösungen, indem Sie Verbindungen zwischen verschiedenen Disziplinen oder Feldern herstellen Experimentieren Sie und stellen Sie Prototypen her, um Lösungen effizient zu testen und zu verfeinern. Nutzen Sie Tools wie Umfragen, Analysen oder Benutzer-Feedback, um Ihre Ergebnisse zu messen und zu verbessern

Bewältigung von Führungsherausforderungen als INFJ

Als INFJ-Führungskraft bringen Sie viele Stärken in die Tabelle ein, z. B. Kreativität, Vision, Einfühlungsvermögen und strategisches Denken.

Aber eine INFJ-Führungskraft zu sein, ist nicht ohne Herausforderungen. Sie können mit häufigen Fallstricken konfrontiert werden, die Ihre Leistung und Führungszufriedenheit beeinträchtigen können.

Sie können diese Herausforderungen überwinden, indem Sie Ihre innere Welt anzapfen, um Ihre Stärken zu maximieren und Herausforderungen frontal anzugehen. Umarmen Sie strategien zur Verbesserung der Leistung eines Teams zu verbessern, ständig zu erneuern und die Zusammenarbeit zu fördern.

Lassen Sie uns einige der häufigsten Führungsherausforderungen für den INFJ-Persönlichkeitstyp erkunden und wie Sie diese überwinden können:

1. Schwierigkeit beim Delegieren

Zögern Sie, Aufgaben zu delegieren? Ihr natürlicher Wunsch nach Kontrolle und Perfektionismus kann einer effektiven Führung oft im Wege stehen. Unkontrolliert kann dies auch zu Burnout und Mikromanagement führen.

Sie können diese Schritte befolgen, um ihn zu überwinden:

Erkennen Sie die Stärken anderer: Vertrauen Sie den Mitgliedern Ihres Teams aufgrund ihrer Fähigkeiten und delegieren Sie Aufgaben entsprechend. Erkennen Sie an, dass sie möglicherweise unterschiedliche Ansätze und Perspektiven haben, die das Ergebnis bereichern können

Vertrauen Sie den Mitgliedern Ihres Teams aufgrund ihrer Fähigkeiten und delegieren Sie Aufgaben entsprechend. Erkennen Sie an, dass sie möglicherweise unterschiedliche Ansätze und Perspektiven haben, die das Ergebnis bereichern können Klare Erwartungen kommunizieren: Legen Sie für jede Aufgabe klare Ziele und Fristen fest, lassen Sie aber Autonomie bei der Ausführung zu. Verwenden Sie kollaborative tools für das Projektmanagement um bei Bedarf konstruktives Feedback und Unterstützung zu geben, aber vermeiden Sie es, sich einzumischen oder zu pingelig zu sein

Die Ansicht des Chats in ClickUp trägt zur Verbesserung der offenen Kommunikation bei und liefert Ihnen Echtzeit-Updates. Mit dem Tool ist es ganz einfach, Feedback zu bestimmten Aufgaben zu geben und einzuholen, da Sie über eine einzige Plattform auf alles zugreifen können.

Bringen Sie die Team-Kommunikation unter ein Dach mit ClickUp's Chat-Ansicht

Praktizieren Sie "gut genug" statt perfekt: Lassen Sie los, dass alles genau nach Ihren Vorstellungen erledigt werden muss. Konzentrieren Sie sich auf das große Ganze und die Gesamtqualität der Arbeit und nicht auf die kleinen Details. Denken Sie daran, dass Perfektion oft unerreichbar und unrealistisch ist

Lassen Sie los, dass alles genau nach Ihren Vorstellungen erledigt werden muss. Konzentrieren Sie sich auf das große Ganze und die Gesamtqualität der Arbeit und nicht auf die kleinen Details. Denken Sie daran, dass Perfektion oft unerreichbar und unrealistisch ist Nutzen Sie umfassende Plattformen für effiziente Planung und sinnvolles Handeln: Lassen Sie die verstreuten Tabellen und endlosen E-Mail Threads hinter sich und führen Sie alle Ihre Projekte, Aufgaben und die Kommunikation auf einer zentralen Plattform zusammen, z. B. aufClickUp's Projektmanagement tool. Auf diese Weise erhalten Sie eine ganzheitliche Ansicht von Aufgaben, Zeitleisten, Blockern und Engpässen. Die Plattform stattet Sie außerdem aus mitvorlagen für das Projektmanagement für mehr Effizienz bei der Erstellung von Projektplänen, der Nachverfolgung und der Verwaltung von Aufgaben.

Bringen Sie Teams mit vernetzten Workflows, Dokumenten und Dashboards in Echtzeit mit dem Projektmanagement tool von ClickUp näher zusammen

**2. Dilemmata bei der Entscheidungsfindung

INFJs verlassen sich beim Treffen von Entscheidungen stark auf ihre Intuition. Sie haben ein feines Gespür dafür, was sich richtig und falsch anfühlt, und sie vertrauen auf ihr Bauchgefühl.

Dies kann jedoch auch dazu führen, dass sie Entscheidungen im Nachhinein in Frage stellen und Schwierigkeiten haben, rechtzeitig Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn widersprüchliche Daten oder Meinungen vorliegen.

Wie man das Problem löst:

Machen abgerundete Entscheidungen : Sammeln Sie verschiedene Perspektiven mit Tools wieClickUp Mindmaps und holen Sie sich Input von datengetriebenen Denkern, um Ihre Intuition auszugleichen. Berücksichtigen Sie die Fakten, die Logik und die Beweise, die Ihre Entscheidung unterstützen oder in Frage stellen. Hören Sie sich andere Standpunkte und Meinungen an, aber lassen Sie sich nicht zu sehr von ihnen beeinflussen

abgerundete Entscheidungen Sammeln Sie verschiedene Perspektiven mit Tools wieClickUp Mindmaps und holen Sie sich Input von datengetriebenen Denkern, um Ihre Intuition auszugleichen. Berücksichtigen Sie die Fakten, die Logik und die Beweise, die Ihre Entscheidung unterstützen oder in Frage stellen. Hören Sie sich andere Standpunkte und Meinungen an, aber lassen Sie sich nicht zu sehr von ihnen beeinflussen Zögern Sie die Entscheidung nicht hinaus und denken Sie nicht zu lange darüber nach: Setzen Sie sich eine Entscheidungsfrist, geben Sie sich einen Zeitrahmen, um die Situation zu analysieren, und vertrauen Sie dann auf Ihr Bauchgefühl. Sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, bleiben Sie dabei und handeln Sie danach

Setzen Sie sich eine Entscheidungsfrist, geben Sie sich einen Zeitrahmen, um die Situation zu analysieren, und vertrauen Sie dann auf Ihr Bauchgefühl. Sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, bleiben Sie dabei und handeln Sie danach Experimentieren Sie gerne: Testen Sie Entscheidungen in kleinem Rahmen und lernen Sie daraus, um Vertrauen aufzubauen. Betrachten Sie jede Entscheidung als Chance, zu lernen und zu wachsen, und nicht als endgültiges Verdikt. Seien Sie offen für Feedback und passen Sie Ihr Vorgehen bei Bedarf an

Testen Sie Entscheidungen in kleinem Rahmen und lernen Sie daraus, um Vertrauen aufzubauen. Betrachten Sie jede Entscheidung als Chance, zu lernen und zu wachsen, und nicht als endgültiges Verdikt. Seien Sie offen für Feedback und passen Sie Ihr Vorgehen bei Bedarf an **ClickUp bietet mehr als 15 benutzerdefinierte Ansichten, mit denen Sie die Benutzeroberfläche an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Wählen SieClickUp's Ansicht des Kanban Boards für agiles Projektmanagement undClickUp's Gantt Diagramme zur Visualisierung von Abhängigkeiten oder zum Brainstorming und Planen

Überprüfen Sie Ihre Aufgaben und Projekte auf einen Blick mit der Kanban Board Ansicht von ClickUp

Durch kollektives Brainstorming auf ClickUp Whiteboards können Sie und Ihr Team auch schneller bessere Entscheidungen treffen. Verwenden Sie Whiteboards, um Probleme aufzulisten, Lösungen zu skizzieren, über Ideen abzustimmen und diese dann mit ClickUp Aufgaben zu verknüpfen, um Ihre Entscheidungen auszuführen. Dieses unterhaltsame Tool hilft Ihnen auch dabei, die Stärken und Schwächen der einzelnen Teammitglieder zu erkennen, da jedes Mitglied die Möglichkeit hat, auf Whiteboards zur Ideenfindung beizutragen.

Verwandeln Sie die Ideen Ihres Teams in koordinierte Pläne mit ClickUp Whiteboards

Sie können diese benutzerdefinierten Anpassungen nutzen, um Pläne anzupassen und Entscheidungen zu treffen, die auf folgenden Faktoren basieren team-Dynamik und unvorhergesehene Umstände, um sicherzustellen, dass jeder mit dem Ziel verbunden bleibt.

3. Emotionales Feingefühl

Sie sind nicht allein, wenn Sie Schwierigkeiten haben, persönliche Gefühle von beruflichen Entscheidungen zu trennen. INFJs haben ein hohes Maß an emotionaler Sensibilität. Sie nehmen die Emotionen anderer auf und fühlen sich tief in deren Gefühle ein.

Das kann Sie zu einer mitfühlenden und unterstützenden Führungskraft machen, aber auch zu emotionaler Erschöpfung führen.

Befolgen Sie diese Schritte, um sie zu überwinden:

Gesunde Grenzen setzen: Trennen Sie Ihr Arbeits- und Privatleben und setzen Sie klare Grenzen für die Kommunikation. Nehmen Sie nicht die emotionalen Belastungen anderer auf sich und lassen Sie nicht zu, dass sie Ihre Stimmung oder Ihr Urteilsvermögen beeinflussen. Lernen Sie, nein zu sagen und Ihre Bedürfnisse zu priorisieren

Trennen Sie Ihr Arbeits- und Privatleben und setzen Sie klare Grenzen für die Kommunikation. Nehmen Sie nicht die emotionalen Belastungen anderer auf sich und lassen Sie nicht zu, dass sie Ihre Stimmung oder Ihr Urteilsvermögen beeinflussen. Lernen Sie, nein zu sagen und Ihre Bedürfnisse zu priorisieren Praktizieren Sie Selbstfürsorge: Beschäftigen Sie sich mit Aktivitäten, die Ihnen helfen, Stress zu bewältigen und Ihre emotionale Energie wiederherzustellen, wie Meditation, Sport, Hobbys oder Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Finden Sie heraus, was für Sie funktioniert, und machen Sie es sich zur Gewohnheit

Beschäftigen Sie sich mit Aktivitäten, die Ihnen helfen, Stress zu bewältigen und Ihre emotionale Energie wiederherzustellen, wie Meditation, Sport, Hobbys oder Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Finden Sie heraus, was für Sie funktioniert, und machen Sie es sich zur Gewohnheit Entwickeln Sie emotionale Intelligenz: Lernen Sie, Ihre Emotionen zu erkennen und effektiv zu steuern. Verstehen Sie, was Ihre Emotionen auslöst und wie sie Ihr Verhalten beeinflussen. Drücken Sie Ihre Emotionen auf gesunde und angemessene Weise aus und suchen Sie bei Bedarf Hilfe

4. Introvertierte Führung

Während Sie vielleicht lieber allein oder in kleinen Gruppen arbeiten, erfordert eine effektive Führung oft soziale Interaktion und öffentliches Reden, was für INFJs sehr anstrengend sein kann.

Zu erledigen ist, was Sie tun können, um das zu überwinden:

Nutzen Sie die schriftliche Kommunikation: Nutzen Sie E-Mails, Berichterstellungen und Online-Plattformen, um Ihre Ideen und Erkenntnisse effektiv freizugeben. Sie haben eine natürliche Begabung für das Schreiben, also nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil. Gestalten Sie Ihre Kommunikation klar, prägnant und überzeugend

Nutzen Sie E-Mails, Berichterstellungen und Online-Plattformen, um Ihre Ideen und Erkenntnisse effektiv freizugeben. Sie haben eine natürliche Begabung für das Schreiben, also nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil. Gestalten Sie Ihre Kommunikation klar, prägnant und überzeugend Delegieren Sie Aufgaben in der Öffentlichkeit: Teilen Sie das Rampenlicht, indem Sie Teammitglieder finden, die gerne vor einem Publikum stehen. Überlassen Sie ihnen einen Teil der Präsentationen oder Meetings, während Sie sich auf die Arbeit hinter den Kulissen konzentrieren. Sie können immer noch Anleitung und Feedback geben, aber fühlen Sie sich nicht verpflichtet, alles selbst zu erledigen

Teilen Sie das Rampenlicht, indem Sie Teammitglieder finden, die gerne vor einem Publikum stehen. Überlassen Sie ihnen einen Teil der Präsentationen oder Meetings, während Sie sich auf die Arbeit hinter den Kulissen konzentrieren. Sie können immer noch Anleitung und Feedback geben, aber fühlen Sie sich nicht verpflichtet, alles selbst zu erledigen Vorbereiten und üben: Investieren Sie Zeit in die Ausarbeitung Ihrer Botschaft und in das Üben von Präsentationen. Planen Sie und stellen Sie sich auf Fragen oder Einwände ein. Üben Sie vor einem Spiegel, einem Freund oder vor einer Videokamera. Je besser Sie vorbereitet und selbstbewusst sind, desto weniger ängstlich werden Sie sich fühlen

5. Idealismus aufrechterhalten

Als INFJ haben Sie vielleicht einen starken Sinn für Werte und Visionen. Sie wollen etwas Positives bewirken und andere dazu inspirieren, dasselbe zu erledigen.

Es kann jedoch sein, dass Sie enttäuscht werden, wenn Sie auf organisatorische Gegebenheiten oder widerständige Mitglieder Ihres Teams treffen. Sie könnten sich frustriert oder desillusioniert fühlen, weil Ihre Vision nicht unterstützt wird.

Zu erledigen ist, was Sie tun können, um dies zu überwinden:

Konzentrieren Sie sich auf kleine Erfolge: Feiern Sie die schrittweisen Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele. Erkennen Sie die Leistungen und Beiträge von Ihnen und Ihrem Team an, egal wie klein sie sind

Feiern Sie die schrittweisen Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele. Erkennen Sie die Leistungen und Beiträge von Ihnen und Ihrem Team an, egal wie klein sie sind Praktizieren Sie Akzeptanz: Erkennen Sie an, dass Veränderungen Zeit brauchen und nicht alles perfekt sein wird. Akzeptieren Sie die Dinge, die Sie nicht kontrollieren können, und konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie kontrollieren können. Seien Sie flexibel und anpassungsfähig an sich ändernde Umstände und Erwartungen

Erkennen Sie an, dass Veränderungen Zeit brauchen und nicht alles perfekt sein wird. Akzeptieren Sie die Dinge, die Sie nicht kontrollieren können, und konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie kontrollieren können. Seien Sie flexibel und anpassungsfähig an sich ändernde Umstände und Erwartungen Suchen Sie Verbündete: Bauen Sie Netzwerke mit Gleichgesinnten auf, die Ihre Werte und Visionen teilen. Suchen Sie sich Mentoren, Gleichgesinnte oder Partner, die Sie unterstützen, beraten oder mit Ihnen zusammenarbeiten können

Bauen Sie Netzwerke mit Gleichgesinnten auf, die Ihre Werte und Visionen teilen. Suchen Sie sich Mentoren, Gleichgesinnte oder Partner, die Sie unterstützen, beraten oder mit Ihnen zusammenarbeiten können Setzen Sie sich klare, messbare Ziele: Als INFJ-Führungskraft ist es von entscheidender Bedeutung, das Denken in großen Dimensionen in umsetzbare Schritte zu übersetzen. Eine Kombination von ClickUp Features hilft Ihnen bei der einfühlsamen Nachverfolgung und den intuitiven Anpassungen

Helfen Sie Ihrem Team bei der Ausrichtung auf Ziele mit ClickUp-Ziele und zerlegen Sie große Ziele in überschaubare Meilensteine mit ClickUp Aufgaben . Sie können schnell zu jeder Aufgabe navigieren und Ihre Arbeit in mehreren Ansichten visualisieren. Mit diesen Features können Sie auch Aufgabendatenbanken benutzerdefinieren und erstellen.

Planen, organisieren und zusammenarbeiten an jedem Projekt mit ClickUp Aufgaben

Sie können Aufgaben auf der Grundlage von Prioritäten auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher und vierteljährlicher Basis weiter untergliedern, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben und Ihre Ziele erreichen. Diese Features sorgen für Transparenz und helfen Ihnen, den Fortschritt ohne Mikromanagement zu überwachen.

Bleiben Sie mit ClickUp Goals auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen

Beim Schritt in eine Führungsposition geht es nicht darum, sich einer bestimmten Form anzupassen, sondern darum, die einzigartigen Stärken zu nutzen, die SIE ausmachen. Wenn Sie als INFJ Ihren Persönlichkeitstyp verstehen, geht es nicht nur um Selbsterkenntnis, sondern auch darum, Ihr volles Führungspotenzial auszuschöpfen.

Denken Sie daran: Selbsterkenntnis ist Ihre Superkraft. Diese Selbsterkenntnis ermöglicht es Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die mit Ihren Werten übereinstimmen arbeitsstil . Selbsterkenntnis bedeutet aber auch, mögliche Fallstricke zu erkennen.

Perfektionismus kann in Lähmung umschlagen, und Introvertiertheit kann dazu führen, dass man seinen Einfluss unterschätzt. Der Schlüssel liegt in der bewussten Kultivierung.

Schärfen Sie Ihr strategisches Denken, delegieren Sie effektiv und legen Sie Wert auf Selbstfürsorge, um einem Burnout vorzubeugen. Ihr Wohlbefinden ist die Grundlage, auf der Ihre Führung gedeiht.

Um die Herausforderungen zu meistern, die auf Sie zukommen, sollten Sie ClickUp nutzen. Die Features für Projektmanagement und Zusammenarbeit helfen Ihnen, Ihr Team zum Erfolg zu führen. Anmeldung für ClickUp und nutzen Sie die anpassbaren Features, um Ihre Führungsqualitäten zu verbessern!

FAQs

1. Sind INFJs gute CEOS?

Ja, INFJs können dank ihres visionären Outlooks, ihrer beziehungsorientierten Führungsqualitäten und ihrer kreativen Problemlösungsfähigkeiten einflussreiche CEOs sein. Sie haben eine ausgeprägte Intuition und können das große Ganze und das Potenzial in anderen sehen.

2. Wie können INFJ-Führungskräfte ihre Effektivität steigern?

INFJ-Führungskräfte können ihre Effektivität steigern, indem sie ihre emotionale Intelligenz weiterentwickeln, Feedback von Mitgliedern ihres Teams einholen, um ihre Wirkung als Führungskraft zu verstehen, ihre einfühlsame Art mit Durchsetzungsvermögen ausbalancieren, wenn es nötig ist, und Tools wie ClickUp für effizientes Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team nutzen.

3. Welche Art von Führungskraft ist ein INFJ?

INFJs haben typischerweise einen demokratischen Führungsstil, bei dem Zusammenarbeit, Einfühlungsvermögen und das Wohl des Teams im Vordergrund stehen. Sie können gut zuhören, verstehen und mit ihren Teammitgliedern kommunizieren, und sie können ihnen helfen, ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial zu entwickeln.