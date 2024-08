Miro vs. Jira: Welche ist die bessere Option für Sie?

Was ist für das Projektmanagement wichtiger - die Zusammenarbeit im Team oder die Zuweisung und Verwaltung von Aufgaben? Ist das eine wichtiger als das andere?

Das ist der Grund, warum die Leute in der Debatte zwischen Miro und Jira stecken bleiben.

Während Miro hervorragende Optionen für die Zusammenarbeit im Team bietet, verfügt Jira über robuste Funktionen zur Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben.

In diesem Artikel helfen wir Ihnen bei der Wahl zwischen Miro und Jira und stellen eine weitere Alternative vor. Wir gehen auf die wichtigsten Features der beiden Plattformen ein, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welche Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Lassen Sie uns beginnen.

Was ist Miro?

Miro Roadmap

Miro ist eines der beliebtesten Whiteboard-Tools, das für seine visuellen Features für das Projektmanagement bekannt ist. Im Gegensatz zum traditionellen Projektmanagement und agile tools konzentriert es sich mehr auf visuelle Workflows und Zusammenarbeit.

Seine Diagramm- und unendlichen Whiteboard-Features unterscheiden es von der Konkurrenz. Das Hinzufügen von Live-Präsentationen und Video-Walkthroughs macht Miro zu einer hervorragenden Plattform für visuelle Zusammenarbeit.

Miro Features

Das Alleinstellungsmerkmal von Miro sind seine Funktionen zur Ideenfindung und visuellen Zusammenarbeit im Team. Lassen Sie uns einige der Schlüssel-Features von Miro im Detail besprechen.

1. Miro-Karten

Miro Karten Erstellen Sie Aufgaben aus Haftnotizen oder Textnotizen, indem Sie sie in Karten umwandeln. Organisieren Sie Ihre Aufgaben und weisen Sie die Arbeit verschiedenen Mitgliedern Ihres Teams mit einem Klick auf eine Schaltfläche zu.

Fügen Sie detaillierte Aufgabenbeschreibungen hinzu, indem Sie Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten, Tags und andere Details hinzufügen. Ansicht des Status und der Fälligkeitsdaten von Aufgaben in einem visuellen Dashboard. Ziehen Sie Karten per Drag & Drop und organisieren Sie Ihre Aufgaben nach Belieben.

2. Kanban-Ansicht

Miro Kanban Ansicht Wählen Sie im Menü "Apps" den Kanban-Rahmen aus. Ordnen Sie Ihren Rahmen in einer visuellen Kanban-Ansicht an, um die Verwaltung von Aufgaben zu vereinfachen.

Erstellen Sie Spalten und Swimlanes mit einem Klick auf eine Schaltfläche und ändern Sie die Größe Ihres Kanban Boards durch Ziehen an einer Ecke. Ziehen Sie Swimlanes und Spalten per Drag & Drop und organisieren Sie sie nach Belieben.

3. Integrationen

Miro lässt sich problemlos mit über 130 Apps und Tools integrieren, darunter Tools für das Projekt- und Aufgabenmanagement, Apps für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team sowie Design-Tools.

Miro ist zwar ein Mindmapping-Tool, ermöglicht aber agiles Projektmanagement durch robuste Integrationen mit Tools wie Jira und Azure DevOps.

Es bietet Ihnen auch API-Zugang, um benutzerdefinierte Miro-Apps für verschiedene Zwecke zu entwickeln.

Miro diagramming and process mapping Miro ist bekannt für seine Mindmaps und visuellen Workflows. Es verfügt über mehr als 200 Formen und eine umfangreiche Bibliothek von Konnektoren und Symbolen, mit denen Sie anspruchsvolle Wireframes und Flussdiagramme erstellen können.

Außerdem können Sie automatisierte Workflows erstellen, um Prozesse zu rationalisieren und Zeit für sich wiederholende Aufgaben zu sparen. Die Automatisierung ist zwar nicht über die integrierten Tools möglich, aber Sie können sie in Lösungen von Drittanbietern wie Okta-Workflows integrieren.

4. Zusammenarbeit in Echtzeit

Mit Miro können Sie Mitglieder Ihres Teams zu Ihren Boards einladen, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Es ermöglicht das Kommentieren und Taggen, die Zusammenarbeit mit mehreren Mitgliedern in Echtzeit und vieles mehr.

Führen Sie Live-Video-Walkthroughs durch, leiten Sie interaktive Sitzungen und arbeiten Sie nahtlos mit Ihren verteilten Teams zusammen, indem Sie die Collaboration-Features von Miro nutzen.

Miro Preise

Free : Für unbegrenzte Benutzer mit limitierten Features

: Für unbegrenzte Benutzer mit limitierten Features Starter : $10 pro Mitglied pro Monat

: $10 pro Mitglied pro Monat Business : $20 pro Mitglied pro Monat

: $20 pro Mitglied pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

vergleichen Miro vs. Wandgemälde

Was ist Jira?

Jira Projektansicht

Jira ist eines der beliebtesten Tools für das Projektmanagement, das die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Projektmanager abdeckt. Es wurde vom Software-Riesen Atlassian entwickelt und ist eines der Top-Tools für agile Software-Entwicklungsteams.

Es vereinfacht das Projektmanagement durch die Bereitstellung verschiedener Ansichten für die Verwaltung Ihrer Aufgaben.

Jira Features

Jira bietet mehrere nützliche Features für agile Teams. Lassen Sie uns einige der wichtigsten Features kurz besprechen.

1. Zeitleisten

Zeitleistenansicht auf Jira

Erstellen Sie Zeitleisten mit Projektaufgaben und deren Details, wie Start- und Enddatum, Status und Abhängigkeiten.

Dies eignet sich hervorragend für die Sprint-Planung, die allgemeine Projektplanung und das Aufgaben-Management.

Das Beste daran ist, dass Jira gebrauchsfertige Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle und Ansichten bietet. Sie müssen also nicht bei Null anfangen. Mit einer der Vorlagen können Sie in wenigen Minuten eine Zeitleiste für das Projektmanagement erstellen.

2. Agile Boards

Kanban Board Ansicht auf Jira

Jira bietet eine Kanban-Ansicht für agile Projekte, mit der Sie Ihren Workflow, einschließlich des Status verschiedener Aufgaben, visualisieren können. Ziehen Sie einfach Karten und ordnen Sie sie in Kategorien wie "In Bearbeitung", "Erledigt" und "Zu erledigen"

Außerdem bietet es spezielle Features für die Sprint-Planung, die einfache Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts.

Neben der Zeitleiste und der Kanban-Ansicht können Sie Ihre Projekte auch in einer Gantt-Diagramm-Ansicht visualisieren.

3. Integrationen

Jira bietet über 3.000 App-Integrationen, mit denen Sie Ihren gesamten Tech-Stack verbinden können. Der Atlassian-Marktplatz ermöglicht Ihnen die Verbindung mit allen Arten von Tools und Plattformen.

Dazu gehören Workflow-Management-Tools, CRM-Tools, Projektmanagement-Tools und vieles mehr. Zahlreiche Apps wurden entwickelt, um Jira um spezifische Funktionen zu erweitern und nahtlos mit der Plattform zu verbinden.

4. Automatisierte Arbeitsabläufe

Jira verwendet ein einfaches, aber effektives "Wenn, dann"-Automatisierungsmodell. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, werden bestimmte Aktionen ausgelöst.

Auf diese Weise können Sie automatisierte Workflows erstellen und das Projektmanagement vereinfachen. Jira bietet verschiedene Auslöser für die Automatisierung und Regeln für die Erstellung einfacher Workflows.

Viele vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung von Workflows sind sofort einsatzbereit. Wählen Sie die passende aus, passen Sie sie nach Ihren Wünschen an, und starten Sie schnell einen automatisierten Workflow.

5. Zusammenarbeit in Echtzeit

Jira ist ein hervorragendes Tool für die Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern eines Teams. Mehrere Personen können gleichzeitig an Boards arbeiten und Änderungen sofort für andere Mitglieder des Teams sichtbar machen.

Sie können jederzeit sehen, wer online ist und an einem Board arbeitet, sei es in der Zeitleiste, der Liste, dem Board oder einer anderen Ansicht. Sie können auch sehen, wer welche Karte auf dem Board oder jede Zelle in der Listenansicht bearbeitet.

Jira Preise

Free : Für bis zu 10 Benutzer

: Für bis zu 10 Benutzer Standard : $8,15 pro Benutzer pro Monat

: $8,15 pro Benutzer pro Monat Premium : $16 pro Mitglied und Monat

: $16 pro Mitglied und Monat Enterprise: Beginnt bei $141.000 pro Jahr für 801-1.000 Benutzer

Miro vs. Jira: Features im Vergleich

Der wichtigste Unterschied zwischen Jira und Miro besteht darin, dass Jira ein vollwertiges Projektmanagement-Tool ist, während Miro eher ein Tool für Mindmapping und Brainstorming ist.

Miro bietet Projektmanagement-Features durch Tool-Integrationen und vorgefertigte Vorlagen, die die verschiedenen Ansichten von Tools wie Jira nachbilden.

Hier ist ein kurzer Vergleich zwischen den Features von Miro und Jira.

Features Miro Jira Ansicht der Zeitleiste ✅ ✅ Kanban-Ansicht ✅ ✅ Gantt-Diagramm-Ansicht ✅ ✅ Zusammenarbeit in Echtzeit ✅ ✅ Vorgefertigte Vorlagen ✅ ✅ Automatisierte Workflows ✅ ✅ Diagrammerstellung ✅ ❌ Video-Chat/Konferenzen ✅ ❌ Telefonischer Support ❌ ✅ Timesheets/Urlaubsverfolgung ❌ ✅ Sprint-Planung ✅ ✅ Prädiktive Analytik ❌ ✅

eine Übersicht über die Unterschiede zwischen Jira und Miro

Nachdem Sie nun einen kurzen Überblick erhalten haben, wollen wir uns nun den Details widmen.

Miro und Jira bieten zahlreiche visuelle Features für das Projektmanagement, darunter Projektansichten wie Kanban-Boards, Zeitleisten und Listenansichten.

Der entscheidende Unterschied zwischen Miro und Jira besteht darin, dass Miro sich mehr auf visuelle Features für die Zusammenarbeit im Team konzentriert, während Jira robustere Funktionen für das Aufgabenmanagement bietet.

Beide Tools bieten gebrauchsfertige Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle.

Miro ist jedoch nicht die beste Wahl, wenn Sie ein robustes Tool für das Projekt- und Aufgabenmanagement für agile Teams suchen. Sie können eine der Miro-Alternativen in Betracht ziehen.

Gewinner: Insgesamt ist Jira im Projektmanagement gegenüber Miro im Vorteil, da Miro in erster Linie als Tool für die Zusammenarbeit im Team und die Ideenfindung entwickelt wurde.

2. Automatisierung und Workflows

Jira verfügt über integrierte Automatisierungsfunktionen, mit denen Sie leistungsstarke automatisierte Workflows erstellen können.

Sie können die 'wenn>dann'-Logik verwenden, um einfache oder komplexe automatisierte Arbeitsabläufe von Grund auf zu erstellen. Alternativ können Sie auch eine der vorgefertigten Vorlagen für die Automatisierung verwenden, um Workflows für gängige Anwendungsfälle zu erstellen.

Miro hingegen ist für seine Prozesskarten und visuellen Workflows bekannt. Sein Diagramming Feature ist eines der besten in der Branche.

Es bietet jedoch Workflow-Automatisierung durch Drittanbieter-Integrationen mit Tools wie Okta Workflows. Trotzdem ist der visuelle Workflow Builder robust, vor allem angesichts der umfangreichen Bibliothek von Formen, Konnektoren und Symbolen.

Gewinner: Jira ist besser bei der Automatisierung, während Miro bei visuellen Workflows unübertroffen ist. Es ist ein Unentschieden.

3. Integrationen

Miro bietet Integrationen mit über 130 Apps, und seine Funktion hängt von diesen Integrationen ab. Sie werden genügend Integrationsoptionen finden, um das Beste aus Miro herauszuholen und sein volles Potenzial zu nutzen.

Jira hingegen wird von Atlassian entwickelt und hat Zugang zu dessen abschließendem App-Marktplatz. Dies ermöglicht es, Tausende von Integrationen mit allen Tools und Plattformen anzubieten.

Gewinner: Jira ist hier der klare Gewinner, da es über den Atlassian-Marktplatz mit mehr als 3.000 Apps integriert werden kann.

4. Zusammenarbeit in Echtzeit

Machen wir uns nichts vor: Miro wurde ausdrücklich für die visuelle Zusammenarbeit und Ideenfindung entwickelt. Seine unendlichen Whiteboards und robusten Diagrammfunktionen sind nichts im Vergleich zu den Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die es bietet.

Ihre Team-Mitglieder können gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, Kommentare hinterlassen oder andere Personen taggen. Auch die Zusammenarbeit per Video ist möglich.

Bedeutet das, dass Jira hinterherhinkt?

Nicht unbedingt. Jira bietet auch Features für die Zusammenarbeit mehrerer Mitglieder in Echtzeit, was für kleine Teams ausreichend ist. Allerdings unterstützt es nicht die für Brainstorming und Ideenfindung erforderliche Live-Video-Zusammenarbeit, wie sie Miro bietet.

Wenn Sie so etwas suchen, sollten Sie Jira-Alternativen .

Sieger: Miro ist der Gewinner bei der visuellen Echtzeit-Zusammenarbeit, auch wenn Jira ebenfalls großartige Möglichkeiten der Zusammenarbeit bietet.

5. Preisgestaltung

Beim Vergleich von Miro und Jira in Bezug auf die Preisgestaltung werden Sie feststellen, dass beide ähnliche Pläne anbieten. Beide folgen einer gestaffelten Preisstruktur, und die Preise für ihre Pläne sind ebenfalls ähnlich.

Die Pläne von Jira haben jedoch etwas niedrigere Preispunkte.

Wir empfehlen jedoch, die Tools eher anhand ihrer Features als anhand der Preise zu vergleichen. Jira eignet sich besser für das agile Projektmanagement, während Miro besser für die Zusammenarbeit im Team und die Ideenfindung geeignet ist.

Gewinner: Allein bei der Preisgestaltung hat Jira einen leichten Vorteil, da seine Pläne wettbewerbsfähiger sind.

Miro gegen Jira auf Reddit

Als wir die Debatte zwischen Miro und Jira auf Reddit haben wir festgestellt, dass die meisten Leute die beiden Tools nicht miteinander vergleichen, sondern darüber diskutieren, wie sie integriert werden können.

Dies könnte daran liegen, dass keines der beiden Tools ein direkter Konkurrent ist und für unterschiedliche Zwecke entwickelt wurde.

Während Jira ein beliebtes Projektmanagement-Tool für agile Teams ist, ist Miro eine beliebte Plattform für Brainstorming und Zusammenarbeit.

Beide Tools lassen sich nahtlos integrieren und ergänzen sich gegenseitig in ihren Features. Wenn Sie die visuellen Workflows und Collaboration-Features von Miro mit den Funktionen von Jira zur Nachverfolgung von Aufgaben und Problemen kombinieren, erhalten Sie eine leistungsstarke Lösung.

Meet ClickUp-Die perfekte Alternative zu Miro und Jira

verwalten Sie Ihre Projekte und Aufgaben mit den verschiedenen erweiterten Ansichten von ClickUp

ClickUp ist die beste Alternative zu Jira vs. Miro, weil es eine All-in-One-Lösung bietet, die die besten Features beider Tools kombiniert.

Jira ist ein gutes Projektmanagement-Tool, kann aber nicht mit den erweiterten Ansichten von ClickUp mithalten. Es geht über Kanban-Boards und Zeitleisten hinaus und bietet Projektmanagern viel mehr Möglichkeiten, ihre Aufgaben so zu verwalten, wie sie es möchten.

Es bietet unübertroffene Flexibilität und benutzerdefinierte Optionen, mit denen Sie Projekt-Workflows erstellen können, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, anstatt sich an ein bestimmtes Framework anpassen zu müssen.

Wollen Sie das Beste wissen?

Die Möglichkeiten von ClickUp sind nicht auf das Projektmanagement beschränkt. Wie Miro bietet auch ClickUp zahlreiche Features für Brainstorming, Ideenfindung und Zusammenarbeit. Von der Erstellung von Mindmaps bis zum Aufbau von Workflows mit Whiteboards bietet ClickUp alles, was ein Projektmanager braucht.

Im Folgenden werden einige spezifische Features von ClickUp erläutert, die es zu einer großartigen Alternative zu Miro und Jira machen.

ClickUp rivalisierendes Feature #1: Kanban Boards

aufgaben nach Status gruppieren, Karten per Drag-and-Drop verschieben und vieles mehr mit ClickUp Kanban Boards erledigen_

Während Miro hervorragend für die Zusammenarbeit und Jira für das Projektmanagement geeignet ist, bietet ClickUp das Beste aus beiden Welten. Es bietet fortschrittlichere Features für das Projektmanagement als Jira und verfügt über ähnliche Features für die Zusammenarbeit wie Miro.

Zum Beispiel die ClickUp Kanban Board ansicht eignet sich perfekt für die visuelle Organisation aller Aufgaben in Ihrem Projekt. Es ist sowohl für agile Teams als auch für normale Projektmanagement-Teams geeignet.

Sie können Aufgaben und Unteraufgaben erstellen, sie mehreren Mitarbeitern zuweisen und deren Status auf einen Blick verfolgen.

Schauen Sie sich die beste kostenlose Kanban-Software !

ClickUp rivalisierendes Feature #2: Gantt-Diagramm-Ansicht

erstellen Sie visuelle Zeitleisten und verfolgen Sie den Status von Aufgaben in der Gantt-Ansicht von ClickUp

Die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht ist ideal für die Erstellung und Verwaltung von Zeitleisten für Projekte. Sie ermöglicht die Visualisierung von Projektabhängigkeiten, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Einstellung von Meilensteinen für Ihr Projekt.

Es hilft bei der Verwaltung komplexer Projekte mit zahlreichen Aufgaben und strengen Fristen.

Es bietet verschiedene Gantt Diagramm Projekt Vorlagen so dass Sie nicht bei Null anfangen müssen. Benutzen Sie diese benutzerdefinierten Vorlagen, um einen schnelleren Start zu ermöglichen.

Das Beste daran ist, dass ClickUp viele erweiterte Ansichten für das Projektmanagement bietet. Von Zeitleisten und Kalendern bis hin zu Listen und Tabellen können Sie Ihre Aufgaben und Workflows so organisieren, wie Sie es möchten.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die beste kostenlose Gantt Diagramm Software !

ClickUp rivalisierendes Feature #3: ClickUp Whiteboards

mit ClickUp Whiteboards können Sie visuelle Workflows erstellen, Ideen brainstormen und mit Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit zusammenarbeiten ClickUp Whiteboards ist ein spezialisiertes Mind-Mapping- und Ideation-Tool. Sie erhalten auch robuste Projektmanagement-Funktionen, was nicht zu den starken Features von Miro gehört.

Neben grundlegenden Verbindungen und Formen können Sie mit ClickUp Whiteboards auch Haftnotizen, Videos und mehr einbetten. Seine in-App-Chat funktion fördert die Zusammenarbeit im Team und ermöglicht es verschiedenen Mitgliedern des Teams, in Echtzeit an einem Board zu arbeiten und Beiträge freizugeben.

Sehen Sie sich ClickUp's Whiteboard-Vorlagen !

ClickUp Preise

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $10 pro Mitglied pro Monat

: $10 pro Mitglied pro Monat Business : $19 pro Mitglied pro Monat

: $19 pro Mitglied pro Monat Enterprise : Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Machen Sie Projektmanagement zum Kinderspiel mit ClickUp

Obwohl Jira und Miro einzigartige Features und Vorteile haben, sind sie keine End-to-End-Lösungen für Projektmanagement wie ClickUp.

ClickUp kombiniert die besten Features von Miro und Jira, um eine umfassendere Lösung für das Projektmanagement zu bieten.

Es bietet fortschrittlichere Ansichten als Jira, um Aufgaben zu verwalten, z. B. Kanban-Boards, Zeitleisten, Gantt-Diagramme und Kalender. Außerdem enthält es ähnliche Features wie Miro für Mind Mapping und Diagramme. Es verfügt über alle Features, die Sie für eine effektive Planung und Verwaltung von Projekten benötigen.

Möchten Sie alles erkunden, was ClickUp zu bieten hat? Anmelden für ClickUp und entdecken Sie die Features zur Planung von Projekten und zur Zusammenarbeit, die es bietet.