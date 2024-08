Die INFP-Seele freilegen: Die besten Bücher zur Selbstentdeckung und Selbstbestätigung

Wahrscheinlich haben Sie (oder ein Ihnen nahestehender Mensch) vor kurzem den Fragebogen Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI) ausgefüllt, etwas über den INFP-Persönlichkeitstyp erfahren und möchten Ihren Typ durch Bücher über INFPs besser verstehen.

Der Myers-Briggs®-Test ist eine Bewertung der Art und Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen und Entscheidungen treffen. Er liefert 16 Persönlichkeitstypen, und der faszinierendste davon ist vielleicht der INFP, der für Introversion, Intuition, Gefühl und Wahrnehmung steht.

Der INFP-Persönlichkeitstyp wird als Mediator eingestuft. Nach dem MBTI sind Mediatoren diejenigen, zu denen Menschen gehen, wenn sie Trost oder eine helfende Hand suchen.

Sie neigen dazu, kreativ und idealistisch zu sein, sehnen sich nach menschlicher Verbindung und schöpfen viel Erfüllung daraus, anderen zu helfen. Aufgrund ihrer sensiblen Natur können sie sich in emotionalen Höhen und Tiefen manchmal isoliert fühlen, was dazu führt, dass sie in Selbstzweifel verfallen.

In diesem Blogbeitrag geht es um die Rolle, die Bücher im Leben von INFPs spielen, um die besten INFP-Bücher, die diese Persönlichkeitstypen unbedingt lesen sollten, und um die Lektionen, die sie für ihr persönliches und berufliches Leben lernen können.

Bücher und Selbstfindung für INFPs

Menschen, die dem INFP-Persönlichkeitstyp zuzuordnen sind, gelten als introvertiert. Sie empfinden Bücher oft als kraftvoll tools für die persönliche Entwicklung die ihnen helfen, die Welt besser zu verstehen. Die richtigen INFP-Bücher können INFPs helfen, Orientierung und Weisheit zu finden und mit ihren chaotischen Gedanken umzugehen. Und so geht's:

Man geht davon aus, dass INFPs eine lebhafte Vorstellungskraft besitzen und sich zu Büchern hingezogen fühlen, die einen breiten Bereich von Möglichkeiten, Individualität und alternativen Realitäten erkunden. Diese Bücher regen ihre Kreativität an und helfen ihnen, verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit zu erkunden.

Bücher fungieren als Spiegel, in dem sich die Werte und Emotionen des INFP widerspiegeln, was wiederum seine Selbstentdeckungsreise unterstützt. Bücher bieten INFPs ein Gefühl des Trostes und geben ihnen die Gewissheit, dass ihre Gefühle gültig sind und von anderen geteilt werden.

INFPs sind dafür bekannt, dass sie sich ständig um persönliches Wachstum und Selbstverbesserung bemühen. Bücher, insbesondere solche, die das Innenleben der menschlichen Erfahrung erforschen, helfen INFPs, eine interessante Perspektive zu gewinnen und die Stürme zu beruhigen, die oft in ihren Köpfen toben.

Da INFP-Persönlichkeiten oft Probleme mit der Emotionsregulierung haben, helfen ihnen Bücher, die sich auf die Entrümpelung des Geistes und den Aufbau einer besser organisierten Routine konzentrieren, ihren täglichen Lebensstil zu verbessern und zu verfeinernarbeitsstile.

Themen und Handlungsweisen für INFPs

Wenn Sie zum INFP-Persönlichkeitstyp gehören und sich nicht sicher sind, welche INFP-Bücher Sie lesen sollten oder ob es solche Bücher überhaupt gibt, machen Sie sich keine Sorgen! Es gibt eine große Auswahl an Büchern, sowohl Belletristik als auch Sachbücher, die INFPs gerne lesen.

Obwohl sie nicht ausdrücklich als "INFP-Bücher" geschrieben wurden, ist bekannt, dass viele berühmte belletristische Arbeiten INFPs stark ansprechen. Instanzen des Fantasy- und Abenteuergenres gehören zum Beispiel zu den beliebtesten bei diesem Persönlichkeitstyp.

Die unzähligen magischen Länder und aufregenden Reisen, die in solchen Büchern vorkommen, sprechen im Allgemeinen die kreativen INFP-Seelen an.

Vielleicht ist es passend, dass J.R.R. Tolkien, der Verfasser der berühmten "Der Herr der Ringe"-Bücher, selbst ein INFP war! Es überrascht nicht, dass Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp Themen wie Abenteuer und Quests, Dystopie und Utopie sowie Coming-of-Age-Erzählungen bevorzugen und sich mit ihnen identifizieren.

Die besten Bücher für INFPs zum Lesen

Wenn Sie ein INFP sind, finden Sie hier einige der besten INFP-Bücher, die Sie mit Sicherheit ansprechen werden:

1. Produktivität für INFPs: Wie Sie innerhalb Ihrer natürlichen Rhythmen produktiv sein können von Amanda Linehan

über Amazon

Über das Buch

Autor: Amanda Linehan

Amanda Linehan Jahr der Veröffentlichung: 2020

2020 Geschätzte Lesezeit: 3,48 Stunden

3,48 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 174

174 Bewertungen: 4.2/5 (Amazon) 3.77/5 (Goodreads)



Wenn konventionelle bücher zum Thema Fokus ihnen nicht die nötigen Einsichten verschafft haben, ist dieses Buch genau das Richtige für Sie! Die Verfasserin Amanda Linehan führt Sie durch den Aufbau eines Produktivitätssystems, das Ihre natürlichen Rhythmen untersucht und Ihnen hilft, Ihre Kreativität zu maximieren.

Sie erhalten Tipps für die Einstellung von Zielen und die Entscheidungsfindung, die weitaus hilfreicher sind als die allgemeinen Produktivitätstipps, die Sie online finden.

Wenn Sie jemals damit zu kämpfen hatten, die Kurve zu kriegen oder das Gefühl hatten, dass Sie nie so viel schaffen konnten, wie Sie gerne wollten, obwohl Sie ein begeisterter Träumer sind, dann ist dieses Buch für INFPs ein Muss.

Was die Leser sagen

Was ich an Produktivität für INFPs wirklich geliebt habe, ist, dass es echte Ratschläge sind, die auch für echte INFP-Persönlichkeitstypen funktionieren

2. Das INFP-Buch: Die Vorzüge, Herausforderungen und Selbstentdeckung eines INFP von Catherine Chea Bryce

über Amazon

Über das Buch

Autor: Catherine Chea Bryce

Catherine Chea Bryce Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesezeit: 3,7 Stunden

3,7 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 185

185 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



Dieses Buch wurde von einem INFP für INFPs geschrieben. Die Autorin Catherine Chea gibt ihre persönlichen Einblicke in die täglichen Höhen und Tiefen dieses komplexen Persönlichkeitstyps frei.

Sie spricht darüber, wie INFPs oft missverstanden werden, wie ihre kognitiven Funktionen ihre Weltanschauung formen, über die alltäglichen Herausforderungen des INFP-Daseins und darüber, wie die Selbstfindung ihnen helfen kann, ein erfüllteres und vielseitigeres Leben zu führen.

Es ist eine bewegende persönliche Erzählung und eines der zugänglicheren INFP-Bücher auf dem Markt. Letztendlich gibt Ihnen das INFP-Buch die Zuversicht und den Optimismus, die einzigartige Kraft in Ihnen zu entdecken und zu entfesseln.

Was die Leser sagen

Ich habe es gerne gelesen. Ich habe mich verstanden gefühlt. Ich bin mir jetzt meines eigenen Verhaltens in verschiedenen Situationen bewusster, meiner Schwächen, wie ich daran arbeiten kann usw.

3. Die ungebundene Seele: Die Reise über sich selbst hinaus von Michael A. Singer

über Amazon

Über das Buch

Autor: Michael A Singer

Michael A Singer Jahr der Veröffentlichung: 2007

2007 Geschätzte Lesezeit: 4 Stunden

4 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Anzahl der Seiten: 200

200 Bewertungen: 4.7/5 (Amazon) 4.21/5 (Goodreads)



Mit der Ungebundenen Seele taucht der Verfasser Micheal A. Singer in sein wahres "Du" ein Das Buch ist mit einer Sensibilität und Intelligenz geschrieben, die es als eines der besten INFP-Bücher auszeichnet.

Er gibt verschiedene spirituelle Praktiken frei und beispiele für Selbst-Jünger um sich selbst besser kennenzulernen und die Reichweite deines Bewusstseins zu erweitern.

Das Buch ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um zu verstehen, wie man sich nicht von seinen Gedanken bestimmen lässt, wie man Angst überwindet, wie man die Energiequellen in sich anzapft und wie man das perfekte innere Gleichgewicht für die Erleuchtung erreicht.

Was die Leser sagen

Wenn Sie ein Buch suchen, das Ihr Leben für immer (für immer) verändern wird, versuchen Sie es mit diesem Buch

4. The Comprehensive INFP Survival Guide von Heidi Priebe

über Amazon

Über das Buch

Autor: Heidi Priebe

Heidi Priebe Jahr der Veröffentlichung: 2016

2016 Geschätzte Lesezeit: 3,7 Stunden

3,7 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Anzahl der Seiten: 185

185 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.23/5 (Goodreads)



Speziell für die komplexe INFP-Seele geschrieben, schildert die Verfasserin Heidi Priebe die verschiedenen Merkmale, Macken, Stärken und Schwächen dieses einzigartigen Persönlichkeitstyps und bietet Zitate von anderen INFP-Persönlichkeiten, wie sie mit verschiedenen Szenarien im realen Leben umgehen.

Das Buch ist vollgepackt mit Tipps zum Umgang mit anderen MBTI-Persönlichkeitstypen, zum Umgang mit dem überwältigenden Stress, den INFPs oft erleben, zum Verständnis der kognitiven und emotionalen Muster von INFPs und vielem mehr.

Obwohl das Buch viele Fachbegriffe enthält, wird es Ihnen helfen, sich selbst mit der Zeit besser zu verstehen und zu lieben.

Das sagen die Leser

Ich empfehle dieses Buch allen INFPs, Menschen, die einen INFP lieben, und jedem, der daran interessiert ist, diesen Typus zu verstehen

5. I Can't Help Being An INFP Writer von Arcadia Page

über Amazon

Über das Buch

Autor: Arcadia Seite

Arcadia Seite Erscheinungsjahr: 2020

2020 Geschätzte Lesezeit: 2 Stunden

2 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 82

82 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.42/5 (Goodreads)



Haben Sie ein Gespür für kreatives Schreiben, kämpfen aber damit, Ihre Entwürfe abzuschließen? Wenn Sie ein INFP sind, der damit kämpft, die Motivation aufrechtzuerhalten, um seine Projekte zu beenden oder einen unendlichen Strom neuer Ideen in den Griff zu bekommen, ist dieses Buch ein Muss!

Sie erhalten Tipps, wie Sie organisiert bleiben, Ablenkungen überwinden, eine Methode entwickeln, um das Schreiben zu erledigen, und eine Schreibroutine aufbauen, die zu Ihnen passt.

Was die Leser sagen

Nun verstehe ich mehr von meiner Herangehensweise an das Schreiben und wie ich meine INFP-Stärken ausspielen kann.

6. Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett

über Amazon

Über das Buch

Autor: Frances Hodgson Burnett

Frances Hodgson Burnett Erscheinungsjahr: 1911

1911 Geschätzte Lesezeit: 5,6 Stunden

5,6 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Anzahl der Seiten: 280

280 Bewertungen: 4.4/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



In diesem liebenswerten Klassiker geht es um das verwöhnte Mädchen Mary Lennox, die nach dem Tod ihrer Eltern aufs englische Land geschickt wird.

Das Buch beschreibt, wie sie auf dem Grundstück ihres Cousins einen geheimen Garten entdeckt, der sie schließlich in eine freundliche und aufgeschlossene Person verwandelt. INFPs können die Kämpfe und schließlich die Triumphe der Zeichen nachempfinden.

Der Verfasser zieht eine schöne Parallele zwischen dem blühenden geheimen Garten und dem Aufblühen der Hauptzeichen zu stärkeren, selbstbewussteren Menschen.

Unabhängig von Ihrem Persönlichkeitstyp ist "Der geheime Garten" eine wertvolle Ergänzung Ihrer Büchersammlung und eignet sich für Leser jeden Alters, von Kindern bis zu Erwachsenen.

Lesermeinungen

**Es gibt so viel, was wir aus diesem Buch mitnehmen können. Es lässt uns an die Magie der Natur glauben und lehrt uns, dem Leben Dankbarkeit entgegenzubringen. Man muss negative Gedanken beiseite schieben und Positives zulassen, was einen großen Unterschied im eigenen Leben machen kann

7. INFP: Eine Blume im Schatten von Sandra Nichols

über Amazon

Über das Buch

Autor: Sandra Nichols

Sandra Nichols Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesezeit: 2 Stunden

2 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 106

106 Bewertungen: 4.4/5 (Amazon) 4.24/5 (Goodreads)



Dies ist eines dieser ausgezeichneten Bücher über INFP, die Ihnen helfen sollen, sich selbst besser kennenzulernen. Der Verfasser glaubt an das Potenzial von INFPs als Heiler und Wahrheitssuchende und möchte Ihnen helfen, Ihr Potenzial in diesen Rollen zu verwirklichen.

Das Buch bietet reichhaltige Einblicke in die vielen Facetten der INFP-Persönlichkeit und liefert Tools für die persönliche Entwicklung, um besser mit der Welt zurechtzukommen und gleichzeitig denkwürdige Beiträge zu leisten.

Was die Leser sagen

Dies ist wahrlich ein Liebesbrief für INFPs und vielleicht auch für diejenigen, die ihnen nahe stehen.

8. 1984 von George Orwell

über Amazon

Über das Buch

Autor: George Orwell

George Orwell Veröffentlichungsjahr: 1948

1948 Geschätzte Lesezeit: 7 Stunden

7 Stunden Empfohlenes Niveau: Fortgeschrittene

Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 310

310 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.19/5 (Goodreads)



Dieses Buch des Verfassers George Orwell stellt eine dystopische Realität dar, die durch die Augen von Winston Smith, der gegen das totalitäre Regime des Großen Bruders kämpft, tief in Themen wie Freiheit, Individualität und den Kampf gegen unterdrückende Systeme eintaucht.

Diese Themen sprechen INFPs aufgrund ihres angeborenen Wunsches nach Authentizität in einer Welt an, die oft im Widerspruch zu ihren Idealen zu stehen scheint.

Die emotionale Tiefe von Winstons Reise und die Erforschung von Wahrheit, Liebe und Widerstand gegen Konformität sprechen den Kern der INFP-Persönlichkeit an und machen dieses Buch zu einer hervorragenden Lektüre.

Lesermeinungen

In Anbetracht der Zeit, in der es geschrieben wurde, ist dieses Buch sehr aufschlussreich in dem Sinne, dass sein Konzept leicht Realität werden könnte. Es ist ein Klassiker, den ich nie gelesen hatte und ich bin so froh, dass ich es getan habe!

9. Sternenstaub von Neil Gaiman

über Amazon

Über das Buch

Autor: Neil Gaiman

Neil Gaiman Veröffentlichungsjahr: 2005

2005 Geschätzte Lesezeit: 5,5 Stunden

5,5 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 256

256 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.10/5 (Goodreads)



Bist du auf der Suche nach einem fesselnden Märchen, das Abenteuer, Magie und die Suche nach dem eigenen wahren Ich verbindet? Stardust des Verfassers Neil Gaiman enttäuscht nicht. Dieses Buch spricht INFPs wegen seiner phantasievollen Erzählung und der reichhaltig entwickelten Zeichen an.

Die Reise des Protagonisten, der einen gefallenen Stern für seine Geliebte einfangen will, geht über die eigentliche Handlung hinaus und erforscht tiefere Themen wie Wachstum und die Erkenntnis, was im Leben wirklich wichtig ist.

Diese Themen sprechen INFPs an, die ewige Träumer sind, immer auf der Suche nach Sinn und einem tieferen Verständnis von sich selbst und der Welt um sie herum.

Der magische Realismus von Stardust bietet eine Flucht in eine Welt, in der alles möglich ist und spiegelt die fantasievolle Seite der INFP-Persönlichkeitstypen wider.

Was die Leser sagen

Ich habe es geliebt. Es liest sich wie ein Märchen. Es hat mir ein Stück Kindheit in mein verstaubtes Erwachsenenleben zurückgebracht.

über Amazon

Über das Buch

Autor: Leane Silva

Leane Silva Jahr der Veröffentlichung: 2015

2015 Geschätzte Lesezeit: 1 Stunde

1 Stunde Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 38

38 Bewertungen: 3.3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)



Dieses Buch zielt auf das INFP-Publikum ab, indem es in das Leben und die Gedanken historischer Persönlichkeiten eintaucht, die den INFP-Persönlichkeitstypus freigaben.

Der Grund, warum INFPs es fesselnd finden werden, ist, dass es Einblicke in die Art und Weise bietet, wie Menschen mit ähnlichen Eigenschaften ihre Leidenschaften, Kämpfe und Erfolge im Laufe der Geschichte gemeistert haben.

Auch wenn das Buch kurz ist, ist es doch sehr introspektiv. Es bietet sowohl Inspiration als auch ein Gefühl der Kameradschaft und bestätigt und stärkt Leser, die die Essenz dessen verkörpern, was es bedeutet, ein INFP zu sein.

Was die Leser sagen

Es war interessant zu lesen, wie die vier Hauptfunktionen des INFP von anderen Typen wahrgenommen werden können und wie unterschiedlich sie von INFPs ausgedrückt werden

Lese-Herausforderungen für INFPs

Wir können keine INFP-Bücher besprechen, ohne auf die folgenden alltäglichen Herausforderungen einzugehen, die Menschen mit diesem Persönlichkeitstyp erleben:

Schwierigkeiten, Bücher zu beenden

INFPs neigen dazu, immer nach neuen Dingen zu suchen, die sie erforschen wollen. Das kann ihre Lebenserfahrungen zwar bereichern, aber auch ihre Fähigkeiten limitieren.

Sie haben zum Beispiel Schwierigkeiten, ein Buch abzuschließen, bevor sie zu einem anderen weitergehen, weil sie von der Auswahl überwältigt sind oder weil sie von neuen, potenziell spannenderen Büchern angezogen werden.

Um diese Herausforderung zu überwinden,

Nehmen Sie sich für jedes Buch eine bestimmte Zeit, wenn Sie mehrere Bücher lesen

Schließen Sie sich einer Lesegruppe an, um sich mit anderen auszutauschen, damit Sie motiviert und verantwortlich bleiben

Schwierigkeiten beim objektiven Lesen

INFPs sind gefühlsmäßig sehr stark in die Geschichten und Zeichen, über die sie lesen, eingebunden. Das kann das Lesen zu einer intensiven emotionalen Erfahrung machen, die anstrengend oder überwältigend sein kann, besonders wenn der Inhalt zu schwer ist.

In einem solchen Fall,

Machen Sie beim Lesen häufig Pausen

Beschäftigen Sie sich mit leichteren oder anderen Genres, um einen Ausgleich zu intensiven Lektüren zu schaffen

Führen Sie ein Tagebuch, um die mit der Lektüre verbundenen Gefühle zu verarbeiten

Schwierigkeiten, konzentriert zu bleiben

Mit ihrer lebhaften Vorstellungskraft können sich INFPs in ihren Gedanken oder Tagträumen verlieren, die durch das gelesene Material ausgelöst werden. Dies kann zu häufigen Ablenkungen führen, die es ihnen schwer machen, sich auf den Text zu konzentrieren.

Um Ablenkungen zu vermeiden,

Setzen Sie sich bestimmte Leseziele (z. B. die Anzahl der Seiten oder Kapitel), um die Konzentration aufrechtzuerhalten

Lesezeichen mit Notizen verwenden, um Gedanken zu notieren und später darauf zurückzukommen, damit der Flow des Lesens nicht unterbrochen wird

Probleme mit der perfekten Auswahl von Büchern

INFPs tun sich möglicherweise schwer damit, ein neues Buch anzufangen, weil sie das perfekte Leseerlebnis suchen. Dies kann zu Zögern oder Unentschlossenheit führen, da sie sich von der großen Auswahl überwältigt fühlen oder befürchten, nicht das "richtige" Buch zu wählen.

In einem solchen Fall,

Akzeptieren Sie, dass nicht jedes Buch perfekt sein muss. Betrachten Sie jedes Leseerlebnis als eine Entdeckungsreise

Probieren Sie Kurzgeschichten oder Anthologien aus, um verschiedene Autoren und Stile kennenzulernen, ohne sich an ein langes Buch zu binden

Anwendung des Gelernten aus INFP-Büchern

Lesen im Allgemeinen und Bücher über INFP-Persönlichkeitstypen im Besonderen können für den kreativen, sensiblen INFP eine großartige Quelle des Lernens und der Introspektion sein.

INFPs neigen jedoch dazu, das große Ganze zu sehen und können kleinere Details übersehen. Während Sie diese INFP-Bücher lesen und genießen, könnten Sie es schwierig finden, die Lektionen in Ihrem täglichen Leben anzuwenden.

Hier sind einige Tipps, wie Sie das in INFP-Büchern freigegebene Wissen anwenden können:

Verwalten Sie Zeit und Aufgaben

INFPs fühlen sich manchmal vom Leben überwältigt, vor allem wenn sie über technische Konzepte lesen. Einfache Praktiken können Ihnen helfen, Ihre Zeit und Ihre Aufgaben zu managen, ohne sich zu überfordern.

Lernen Sie zum Beispiel, häufig Pausen zu machen, um sich zu entspannen. Wenn Sie etwas nicht sofort verstehen, machen Sie einen Schritt zurück, um über neue Informationen oder komplexe Probleme nachzudenken, bevor Sie sich wieder damit befassen. Die ruhige Verarbeitung von Informationen kann Ihnen helfen, Dinge besser zu verstehen und kreativere Lösungen zu entwickeln.

Kollaborieren und lernen

Suchen Sie sich einen Lesepartner, mit dem Sie diese INFP-Bücher gemeinsam lesen können (Hinweis: Es müssen nicht unbedingt INFP-Persönlichkeitstypen sein).

Nutzen Sie gemeinsame Leseerfahrungen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und sich besser mit Ihren Freunden zu verbinden. So können Sie sich auch angewöhnen, anderen zuzuhören und in Einstellungen zusammenzuarbeiten.

Go with the flow

Als INFP neigst du vielleicht eher zur Kreativität und drückst dich am liebsten durch Kunst, Schreiben und andere kreative Unternehmungen aus. INFP-Bücher können Ihnen dabei helfen, diese Kreativität zu verfeinern und sie als tool für persönliches Wachstum und berufliche Weiterentwicklung zu nutzen.

Machen Sie sich also nicht zu viele Gedanken über die Beziehung zu den Zeichen in den Büchern, sondern lassen Sie die Informationen durch sich hindurchfließen. Lesen sollte Ihnen in erster Linie Freude bereiten. Nicht jedes Buch muss eine gewaltige Lernerfahrung sein, die Sie oder Ihr Leben verändert gewohnheiten bei der Arbeit .

Inspiriert werden

Da INFPs oft tiefe Gefühle haben, können Bücher Trost spenden und Trost spenden. Sie können ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln und sogar Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen und emotionalem Aufruhr bieten.

Wählen Sie Bücher, die mit Ihren Werten und Zinsen übereinstimmen, neue Perspektiven und Wissen bieten, die Sie intellektuell anregen und Ihnen helfen eine Wachstumsmentalität zu entwickeln .

Erstellung von Workflows mit ClickUp für den INFP-Persönlichkeitstyp

Als INFP fühlen Sie sich wahrscheinlich in visuell ansprechenden und intuitiven Umgebungen wohl, die Raum für persönlichen Ausdruck lassen.

Ein abgeschlossener benutzerdefinierte Projektmanagement-Plattform wie ClickUp die mit benutzerdefinierten Feldern, Automatisierungsfunktionen und Layout-Optionen ausgestattet ist, kann die Nachverfolgung von Projekten, Terminen und Mitgliedern des Teams zu einem Kinderspiel machen.

steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp verwenden können.

ClickUp Ansichten

Bevorzugen Sie visuelle und intuitive Layouts? ClickUp Ansichten kann Ihnen helfen, Ihre Arbeit mit verschiedenen Sortieroptionen zu organisieren, von Listen und Zeitleisten bis hin zu Kanban-Boards. Passen Sie Zeitleisten und Prioritäten an, um mit den Änderungen im Projekt Schritt zu halten.

einfache Sichtbarkeit von Projekten mit ClickUp Views

Sie können anderen nicht helfen, wenn Sie nicht auf dem Laufenden sind, und ClickUp Views gibt Ihnen eine abschließende Ansicht von allem, was in Ihrem Team und Ihrer Organisation passiert. Endlich eine Plattform, die sich an Ihren Arbeitsstil anpasst, anstatt Sie zu zwingen, Ihre Arbeit zu ändern!

Außerdem können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Ideen, Projekte und Arbeitsabläufe mit ClickUp Mindmaps . Erstellen Sie verfolgbare Aufgaben für die Zusammenarbeit mit Ihren Team-Mitgliedern.

Sie wissen nicht, wie Sie loslegen sollen? Wählen Sie eine der vorlagen für Aufgabenlisten um alle Ihre Aufgaben entsprechend Ihrer Rolle und Ihren Verantwortlichkeiten wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich zu planen und nach Prioritäten zu ordnen.

Benutzerdefinierte Felder

Verbessern Sie Ihre Arbeitsgewohnheiten mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder . Erstellen Sie Felder, um kreative Ideen zu speichern und Aufgaben nach Dringlichkeit oder Wichtigkeit zu priorisieren. INFPs haben Probleme damit, an bestimmten Ideen festzuhalten und sie umzusetzen. Dieses Feature hilft Ihnen, alle Ihre Ideen zu organisieren und auf dem richtigen Weg zu bleiben und sich zu motivieren.

Sie können sogar alles, woran Ihr Team arbeitet, nachverfolgen und die Ergebnisse nach Aufgaben oder Personen gruppieren, um sie benutzerdefiniert anzuzeigen.

Automatisierung

Die Implementierung einer einfachen Automatisierung des Arbeitsplatzes mit spezifischen Auslösern kann Ihren administrativen Workload erheblich erleichtern und Ihnen mehr Zeit für kreative Aufgaben verschaffen - ein Vorteil, den besonders INFPs zu schätzen wissen.

Richten Sie eine Automatisierung ein, um sich selbst und Ihrem Team Erinnerungen an bevorstehende Termine oder Meetings zu schicken, mit ClickUp Automatisierungen . Darüber hinaus können Sie Auslöser verwenden, um Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben einzurichten.

mit ClickUp Automations können Sie für sich und Ihr Team Erinnerungen an anstehende Termine einrichten

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit wöchentlichen oder monatlichen automatisierten Berichten über den Fortschritt des Projekts oder die Leistungen des Teams. Denken Sie daran, das Setup anpassungsfähig zu halten.

Als INFP experimentieren Sie vielleicht gerne mit verschiedenen Ansichten oder Strukturen, bis Sie herausgefunden haben, was am besten funktioniert.

Verbinden Sie sich mit dem besonderen "Du"

Wir möchten noch eine Notiz hinzufügen: Fühlen Sie sich nicht durch das eingeschränkt, was Ihnen das Internet darüber sagt, was ein INFP zu erledigen hat. Jeder INFP ist einzigartig.

Die gute Nachricht ist, dass diese INFP-Bücher für sich genommen wunderbar zu lesen sind, unabhängig davon, ob Sie sich voll und ganz mit dem INFP-Typ identifizieren oder nicht. Wir hoffen, dass Sie diese Bücher in Ihre Liste aufnehmen und sie als Ausgangspunkt nutzen werden, um weitere Literatur zu entdecken, die Ihre spezielle INFP-Seele anspricht.

Was die Bewältigung der Arbeit als INFP betrifft, so sollten Sie sich auf die Gestaltung eines strukturierten Rahmens mit effektiven vorlagen für das Projektmanagement die Ihnen helfen, Ihre natürlichen kreativen Tendenzen mit der Praktikabilität in Einklang zu bringen.

Setzen Sie Ihre fantasievollen und einfühlsamen Stärken durch Planung, Einstellung und Organisation in praktische Ergebnisse um. Unser projektmanagement-Software stellt sicher, dass Ihre Projekte mit Ihren Werten, Ideen und Ihrer Vision übereinstimmen. Anmeldung für ClickUp kostenlos an und machen Sie sich bereit, bei all Ihren Unternehmungen mehr Wirkung zu erzielen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Sind INFPs schwer zu lesen?

INFPs sind im Einklang mit ihren Emotionen und Werten, brauchen aber möglicherweise Zeit, um sich der Welt zu öffnen und mit ihr zu sprechen. Außerdem bewegen sie sich ständig im Spannungsfeld zwischen ihrer idealen Welt und der Realität, was ihre Handlungen für andere unberechenbar oder widersprüchlich erscheinen lässt.

2. Sind INFPs langsame Lerner?

Nein, INFPs sind keine langsamen Lerner. Allerdings lassen sie sich oft Zeit, um neue Informationen zu verarbeiten, bevor sie darüber sprechen. Sie bevorzugen eine kreative und unabhängige Herangehensweise an das Lernen und beteiligen sich gerne an reflektierenden und phantasievollen Aktivitäten.

3. **Sind INFPs akademisch klug?

INFPs sind in der Regel sehr sensibel und emotional intelligent. Sie verpflichten sich, bei allem, was sie zu erledigen haben, ihren Werten und persönlichen Motivatoren zu folgen. Beim Intelligenzfaktor liegen INFPs an dritter Stelle, gleich nach INTPs und INTJs.

4. **Was sind einige der besten INFP-Bücher, die von INFP-Persönlichkeitstypen geschrieben wurden?

Hier sind die besten INFP-Bücher, die von INFP-Persönlichkeitstypen selbst geschrieben wurden: