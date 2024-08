PRINCE2 vs. PMP: Was ist besser für Projektmanager?

Bei der Vielzahl von Projektmanagement-Zertifizierungen kann es sich wie ein Glücksspiel anfühlen, sich für die richtige zu entscheiden. Wenn Sie die richtige Nummer erwischen, werden Ihre Karriereaussichten in die Höhe schnellen. Bei allem anderen werden Sie es wahrscheinlich noch einmal versuchen müssen.

Aus der Fülle der Möglichkeiten sind PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) und Project Management Professional (PMP) zwei bekannte Zertifizierungen. Doch wie entscheiden Sie, ob PMP oder PRINCE2 besser für Ihre Karriereaussichten im Projektmanagement ist?

In diesem Vergleich zwischen PRINCE2 und PMP gehen wir auf die Feinheiten der PMP- und PRINCE2-Zertifizierungen ein, die sie voneinander unterscheiden. Am Ende dieses Blogbeitrags werden Sie in einer besseren Position sein, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Allgemeine Vorteile von Projektmanagement-Zertifizierungen

Auf die einzelnen Vorteile der PRINCE2- und PMP-Zertifizierungen gehen wir später ein. Verschaffen wir uns zunächst einen allgemeinen Überblick über die Vorteile von projektmanagement-Zertifizierungen . Dazu gehören:

Professionelle Glaubwürdigkeit : Eine Projektmanagement-Zertifizierung legitimiert Ihr Wissen, Ihre Fähigkeiten und Ihr Fachwissen auf dem Gebiet des Projektmanagements und erkennt diese formal an. Sie können sogar branchenweit anerkannte Zertifizierungen erwerben, um Ihr differenziertes Verständnis und Ihr Fachwissen in einem bestimmten Sektor nachzuweisen

: Eine Projektmanagement-Zertifizierung legitimiert Ihr Wissen, Ihre Fähigkeiten und Ihr Fachwissen auf dem Gebiet des Projektmanagements und erkennt diese formal an. Sie können sogar branchenweit anerkannte Zertifizierungen erwerben, um Ihr differenziertes Verständnis und Ihr Fachwissen in einem bestimmten Sektor nachzuweisen Verbesserte Fähigkeiten : Zertifizierte Projektmanager verfügen über fortschrittliche Tools, Techniken und Methoden, um Projekte effektiv zu managen. Eine solche Kompetenzerweiterung verbessert die Projektergebnisse und die Zufriedenheit des Clients, so dass alle Seiten davon profitieren

: Zertifizierte Projektmanager verfügen über fortschrittliche Tools, Techniken und Methoden, um Projekte effektiv zu managen. Eine solche Kompetenzerweiterung verbessert die Projektergebnisse und die Zufriedenheit des Clients, so dass alle Seiten davon profitieren Bessere Gehaltsaussichten : Verdienen Sie einProjektmanagement-Zertifizierung kann Karrierechancen eröffnen oder den beruflichen Aufstieg innerhalb der bestehenden Organisation fördern. Ein solcher Aufstieg geht mit besseren Gehaltsaussichten einher

: Verdienen Sie einProjektmanagement-Zertifizierung kann Karrierechancen eröffnen oder den beruflichen Aufstieg innerhalb der bestehenden Organisation fördern. Ein solcher Aufstieg geht mit besseren Gehaltsaussichten einher Universelle Anerkennung : Die meisten Projektmanagement-Zertifizierungen sind weltweit anerkannt. Die weltweit anerkannte Zertifizierung ermöglicht es Projektmanagement-Fachleuten, in verschiedenen Ländern oder Regionen zu arbeiten

: Die meisten Projektmanagement-Zertifizierungen sind weltweit anerkannt. Die weltweit anerkannte Zertifizierung ermöglicht es Projektmanagement-Fachleuten, in verschiedenen Ländern oder Regionen zu arbeiten Standardisiertes Wissen : Seit ProjektManagement-Prinzipien variieren, sorgen Zertifizierungen für Konsistenz durch etablierte Rahmenwerke und Best Practices. Eine solche Standardisierung von Wissen und Fähigkeiten erleichtert zertifizierten Projektmanagern die Arbeit überall

: Seit ProjektManagement-Prinzipien variieren, sorgen Zertifizierungen für Konsistenz durch etablierte Rahmenwerke und Best Practices. Eine solche Standardisierung von Wissen und Fähigkeiten erleichtert zertifizierten Projektmanagern die Arbeit überall Wettbewerbsvorteil : Da sich das Projektmanagement zu einem hart umkämpften Feld entwickelt hat, kann eine Zertifizierung Fachleuten einen dringend benötigten Wettbewerbsvorteil verschaffen. Arbeitgeber würden es vorziehen, einen zertifizierten Projektmanager gegenüber einem nicht zertifizierten Kollegen einzustellen

: Da sich das Projektmanagement zu einem hart umkämpften Feld entwickelt hat, kann eine Zertifizierung Fachleuten einen dringend benötigten Wettbewerbsvorteil verschaffen. Arbeitgeber würden es vorziehen, einen zertifizierten Projektmanager gegenüber einem nicht zertifizierten Kollegen einzustellen Netzwerkmöglichkeiten : Wer sich für eine Zertifizierung im Projektmanagement einschreibt, wird Mitglied in Berufsverbänden, die solche Programme anbieten. Sie bietet Projektmanagern die Möglichkeit, sich mit anderen zertifizierten Fachleuten und Projektmanagement-Experten zu vernetzen und mit den sich ändernden Branchentrends Schritt zu halten

: Wer sich für eine Zertifizierung im Projektmanagement einschreibt, wird Mitglied in Berufsverbänden, die solche Programme anbieten. Sie bietet Projektmanagern die Möglichkeit, sich mit anderen zertifizierten Fachleuten und Projektmanagement-Experten zu vernetzen und mit den sich ändernden Branchentrends Schritt zu halten Kontinuierliches Lernen: Professionelle Zertifizierungen erfordern oft eine Aufrechterhaltung. Dieser Bedarf an beruflicher Entwicklung und kontinuierlichem Lernen ermutigt Projektmanager, sich über die neuesten Projektmanagement-Praktiken auf dem Laufenden zu halten

Was ist eine PRINCE2-Zertifizierung?

Wie das PRINCE2-Zertifikat aussieht über Novelvista PRINCE2 steht für PRojects IN Controlled Environments.

Es handelt sich um eine weithin anerkannte Projektmanagement-Methode, die dem Projektmanagement Struktur und Skalierbarkeit verleiht. Ihr prozessorientierter Ansatz sieht vor, dass Projekte in kleinere, überschaubare Phasen mit definierten Prozessen, Themen und Prinzipien unterteilt werden.

Änderungen, die sich rechtfertigen lassen oder einen bedeutenden Wert für das Projekt darstellen, werden eingearbeitet, so dass die Methode sehr flexibel und anpassungsfähig ist. Außerdem wird ein starkes Gefühl der Verantwortlichkeit und Eigentümerschaft vermittelt, das die Grundlage für ein erfolgreiches Projekt bildet.

PRINCE2 wurde von AXELOS, einem Joint Venture zwischen der britischen Regierung und Capita, entwickelt und fand in Projekten der Regierung und des öffentlichen Sektors großen Anklang. Seine Reichweite hat sich jedoch vergrößert, da es sich auch in Europa großer Beliebtheit erfreut.

Vorteile der PRINCE2-Zertifizierung

Einige Schlüsselvorteile einer PRINCE2-Zertifizierung sind:

Bietet einen methodischen und strukturierten Ansatz für das Projektmanagement, der die Erfolgsaussichten verbessert

Passt sich an Projekte unterschiedlicher Art, Größe und Anforderungen an und eignet sich daher für die Abwicklung von Projekten in verschiedenen Branchen und Geschäften

Konzentriert sich aufZiele des Projekts und die Ausrichtung der Geschäftsziele, um einen Mehrwert für die Organisation zu schaffen

Definiert klare Rollen und Verantwortlichkeiten für das Projektteam, die Projektmanager und andere Beteiligte, um die Verantwortlichkeit zu stärken und Unklarheiten zu verringern

Legt den Schwerpunkt auf das Risikomanagement und befähigt Organisationen, Risiken effektiv zu identifizieren, zu bewerten und zu managen

Es ist eine hoch angesehene Zertifizierung, insbesondere in Großbritannien, Europa, Asien und Australien, und kann Ihre Gehaltsaussichten verbessern

Was ist die PMP-Zertifizierung?

so sieht das PMP-Zertifikat aus_ via Sprintzeal Die Zertifizierung zum Project Management Professional (PMP) ist eine weltweite, branchenweit anerkannte Zertifizierung des Project Management Institute (PMI).

Die PMP-Zertifizierung steht für ein hohes Maß an Kompetenz in den Methoden und Praktiken des Projektmanagements. Der PMP-Kurs konzentriert sich auf zehn Wissensbereiche, die im Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) festgelegt sind.

Diese geben einen umfassenden Einblick in das Projektmanagement und drehen sich um Integration, Umfang, Zeitplan, Kosten, Qualität, Ressourcen, Kommunikation, Risiko, Beschaffung und Stakeholder.

Die PMP-Zertifizierung ist nicht mit einer formalen Projektmanagement-Methodik verknüpft. Eine solche Entkopplung sorgt für mehr Agilität. PMP-Profis im Projektmanagement verlassen sich auf ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, um die Lebenszyklus des Projekts durchgängig - von der Planung des Projekts über das Änderungsmanagement bis hin zum Projektdurchführung und abzuschließen - und sie an die Anforderungen des Projekts, der Organisation oder der Branche anzupassen.

Vorteile einer PMP-Zertifizierung

Einige Schlüsselvorteile einer PMP-Zertifizierung sind:

Die PMP-Zertifizierung ist nicht an eine bestimmte Projektmanagement-Methodik gebunden und kann daher vielseitig in verschiedenen Branchen und Projektumgebungen eingesetzt werden

Es deckt zehn Wissensbereiche ab, wie z. B. Umfang, Kosten, Zeit, Qualität, Risiko, Kommunikation usw., um die Techniken des Projektmanagements zu verbessern

Die PMP-Zertifizierung ist in Ländern wie den Vereinigten Staaten häufig eine Grundvoraussetzung für Positionen im Projektmanagement. Sie genießt auch weltweit große Anerkennung

Die Zertifizierung konzentriert sich auf die Verbesserung von Fähigkeiten wie Führung, Kommunikation, Stakeholder-Management usw., die im Portfolio eines Projektmanagers unbedingt erforderlich sind

Sie verlangt von Projektmanagement-Fachleuten, dass sie Professional Development Units (PDUs) erwerben. Eine solche Anforderung ebnet den Weg für kontinuierliches Lernen und Verbesserung bei der Entwicklung von Projektmanagement-Fähigkeiten

PRINCE2 vs. PMP: Was sind die Schlüssel-Unterschiede?

Nachdem Sie nun eine grundlegende Vorstellung von den PMP- und PRINCE2-Zertifizierungen haben, lassen Sie uns einen Blick auf die Unterschiede zwischen den beiden werfen. Hier ist ein direkter Vergleich zwischen PMP und PRINCE2 in Bezug auf verschiedene Parameter:

Zertifizierungsanbieter

AXELOS, ein Joint-Venture-Unternehmen zwischen dem Cabinet Office der britischen Regierung und Capita plc, einem Outsourcer für den privaten Sektor, verwaltet PRINCE2.

PMP-Zertifizierungen werden vom Project Management Institute (PMI), einer weltweit anerkannten Non-Profit-Organisation mit Sitz in den Vereinigten Staaten, vergeben.

Beide Organisationen arbeiten an der Verwaltung und Einstellung von Industriestandards und Best Practices im Projektmanagement. Das PMI hat jedoch einen größeren Einflussbereich, was auf die weltweite Attraktivität der PMP-Zertifizierung zurückzuführen ist.

Vorteil: PMP aufgrund der größeren Popularität des PMI.

Typen der Zertifizierung

Die PRINCE2-Zertifizierung gibt es in zwei Qualifikationsstufen - Foundation und Practitioner. Die Foundation-Zertifizierung macht Sie mit der PRINCE2-Methodik, den Prinzipien und der Terminologie vertraut. Bei der Practitioner-Zertifizierung wird das im Foundation-Kurs Gelernte auf das praktische Leben und reale Projekte im PRINCE2-Umfeld angewendet.

Die PMP-Zertifizierung ist eine eigenständige Zertifizierung, die von Personen erworben werden kann, die über ein gewisses Maß an Erfahrung im Projektmanagement verfügen. Sie deckt breite Wissensbereiche der PMP-Ausbildung im Projektmanagement ab und gilt als fortgeschrittene Zertifizierung.

Vorteil: PRINCE2 für seine flexible, zweistufige Zertifizierungsstruktur.

Zertifizierungsvoraussetzungen

Hier zeigen sich die Unterschiede zwischen PMP- und PRINCE2-Zertifizierungen am deutlichsten.

Der PRINCE2 Foundation-Kurs steht jedem offen, unabhängig von seiner Erfahrung im Projektmanagement. Sobald ein angehender Projektmanager die Foundation-Zertifizierung erhalten hat, kann er die PRINCE2 Practitioner-Zertifizierung ablegen.

Die Voraussetzungen für die PMP-Zertifizierung sind dagegen recht umfangreich. Zunächst benötigen Sie einen vierjährigen Bachelor-Abschluss von einer anerkannten Hochschule oder Universität oder einen gleichwertigen Abschluss weltweit.

Außerdem müssen Sie in den letzten acht Jahren 36 Monate Erfahrung im Projektmanagement gesammelt haben. Diese Anforderung erhöht sich auf 60 Monate für alle Projektmanager mit einem Sekundarschul- oder Highschool-Abschluss. Schließlich müssen Sie 35 Stunden formale Projektmanagement-Ausbildung oder eine CAPM-Zertifizierung vorweisen können.

Vorteil: PRINCE2 ist für Personen aller Erfahrungsstufen leichter zugänglich.

Kosten der Prüfung

Die Prüfungskosten für die PMP- und PRINCE2-Zertifizierung sind im Folgenden aufgeführt:

Die Prüfungsgebühr für PMP beträgt $405 für PMI-Mitglieder und $555 für Nicht-PMI-Mitglieder. Beachten Sie, dass die PMI-Mitgliedschaft $129 pro Jahr kostet und zusätzlich $10 als einmalige Anmeldegebühr anfällt.

Die Prüfungsgebühr für PRINCE2 (7. Auflage) beträgt £380 für den Foundation-Kurs und £410 für die Practitioner-Zertifizierung.

Neben diesen Prüfungskosten können bei beiden Zertifizierungen zusätzliche Kosten für Studienmaterial, Vorbereitungskurse und Übungsprüfungen anfallen.

Vorteil: Gleichstand. Je nach Ihren Kompetenzen können Sie bei PRINCE2 flexibel zwischen dem Foundation- und dem Practitioner-Level wählen. Außerdem ist der Preis geringfügig niedriger als bei der PMP-Zertifizierung. Wenn Sie jedoch eine umfassendere und fortgeschrittenere Projektmanagement-Zertifizierung anstreben, ist die PMP-Zertifizierung kostengünstiger, unabhängig davon, ob Sie sich für eine PMI-Mitgliedschaft entscheiden.

Projektmanagement-Rahmenwerk

Der Vergleich zwischen PMP und PRINCE2 wird deutlicher, wenn man sich den gesamten Rahmen des Projektmanagements vor Augen führt.

Bei PRINCE2 ist der Rahmen für das Projektmanagement größer:

Strukturiert, d.h. es wird ein klarer und organisierter Rahmen für das Management von Projekten benötigt

Präskriptiv, d. h. es wird eine Schritt-für-Schritt-Methodik in einem kontrollierten Umfeld befolgt

Prozessorientiert, mit Schwerpunkt auf der Unterteilung von Projekten in klar definierte, mundgerechte Einheiten

Flexibel und anpassungsfähig, abhängig von der Rechtfertigung und dem Wert der Veränderung

Auf der Grundlage klarer Rollen und Verantwortlichkeiten für alle beteiligten Akteure

Im Gegensatz dazu ist der PMP-Rahmen für das Projektmanagement:

Vielseitig, da er sich nicht an eine feste oder vorgegebene Methodik hält

Beschreibend, mit dem Schwerpunkt auf zehn Wissensbereichen für effektives Projektmanagement

Standardisiert für Wissen, Fähigkeiten und Techniken unter Verwendung des PMBOK® Guide

Anpassbar an branchen- oder geschäftsspezifische Anforderungen

Fokussiert auf den Projektmanager als Held des Projekts

Vorteil: Unentschieden. Die ideale Wahl eines Projektmanagement-Rahmens variiert von Fall zu Fall. Instanzen für prozessgesteuerte oder stark strukturierte Projekte können beispielsweise PRINCE2 roadmap für das Projektmanagement . Andererseits können sehr vielseitige Projekte, die eine starke Führung durch Projektmanager erfordern, von PMP profitieren.

Format der Zertifizierungsprüfung

Die PRINCE2 Foundation- und Practioner-Prüfungen bestehen beide aus Multiple-Choice-Fragen. Die Foundation-Prüfung umfasst etwa 60 Fragen, während die Practioner-Prüfung 68 Fragen umfasst und einige szenariobasierte Fragen enthält.

Die Kandidaten haben eine Stunde (Foundation) bzw. 2,5 Stunden (Practitioner) Zeit, um die Prüfung abzuschließen, und müssen mindestens 55 % der Punkte erreichen, um zu bestehen. Während es sich bei der Foundation-Zertifizierung um eine geschlossene Prüfung handelt, ist die Practitioner-Prüfung eine Prüfung mit offenem Buch, bei der die Kandidaten das offizielle PRINCE2-Handbuch zu Rate ziehen können.

Die PMP-Prüfung ist wesentlich umfangreicher und enthält einige situationsbezogene Fragen und andere Multiple-Response-Fragen. Das Format der Prüfung umfasst 180 Fragen mit einem Limit von 3 Stunden und 50 Minuten (230 Minuten). Die Mindestpunktzahl wird nicht bekannt gegeben, sondern anhand einer psychometrischen Analyse ermittelt.

Vorteil: PRINCE2, einfach weil die Prüfung weniger Fragen enthält und eine kürzere Dauer hat. Außerdem handelt es sich bei dem härteren der beiden Tests um einen Test mit offenem Buch, was den Ausschlag zu seinen Gunsten gibt.

Gültigkeit der Zertifizierung und Erneuerung

PRINCE2-Zertifizierungen, sowohl die Foundation- als auch die Practitioner-Zertifizierung, sind lebenslang gültig und müssen nicht erneuert werden.

Die PMP-Zertifizierung ist ab dem Datum der Ausstellung drei Jahre lang gültig. Um dieses Zertifikat zu erneuern, muss der Projektmanager innerhalb von drei Jahren 60 PDUs erwerben.

Vorteil: PRINCE2 ist mit seiner lebenslangen Gültigkeit und dem Fehlen von Verlängerungsanforderungen eine ausgezeichnete Wahl für einen Projektmanagement-Fachmann, der eine einmalige Investition von Zeit, Geld und Aufwand sucht. Wenn Sie jedoch in einer dynamischen Branche arbeiten, ist der kontinuierliche Lern- und Fortbildungsaspekt der PMP-Zertifizierung vielleicht besser geeignet.

Geografische Nachfrage

Die geografische Nachfrage nach der PMP- und PRINCE2-Zertifizierung ist ein Faktor, der mit ihrer Herkunft zusammenhängt.

Da PRINCE2 seine Wurzeln im Vereinigten Königreich hat, ist es in diesem Land und den umliegenden Regionen Europas sehr viel beliebter. Auch in Australien ist es sehr beliebt.

Da das PMI seinen Hauptsitz in den USA hat, ist PMP in Nordamerika, Asien und im Nahen Osten sehr beliebt.

Vorteil: PMP-Zertifizierung aufgrund der größeren Reichweite und der höheren weltweiten Akzeptanzraten.

Anwendung

Der letzte Vergleich zwischen PMP und PRINCE2 läuft auf die Anwendbarkeit hinaus.

PRINCE2 wird häufig von Behörden und Unternehmen verwendet, die sich an den europäischen Standards für das Projektmanagement orientieren. Daher ist sein Anwendungsbereich auf Projekte im öffentlichen Sektor beschränkt.

PMP hingegen wird aufgrund seiner Ausrichtung auf internationale Projektmanagement-Standards von multinationalen Unternehmen weitgehend akzeptiert. Ein PMP-zertifizierter Projektmanagement-Fachmann kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, von der IT über das verarbeitende Gewerbe und das Gesundheitswesen bis hin zum Finanzwesen!

Vorteil: PMP wegen seiner größeren Vielseitigkeit und Anwendbarkeit in verschiedenen Branchen und Projektmanagement-Umgebungen.

PRINCE2 vs. PMP: Was ist schwieriger?

Ein Vergleich zwischen PMP und PRINCE2 in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad ist höchst subjektiv, da die empfundene Schwierigkeit von Person zu Person variieren kann, abhängig von ihrem Hintergrund, ihrer Erfahrung und ihrem Verständnis.

Dennoch stellen beide Prüfungen eine Reihe von Herausforderungen dar.

Zum Beispiel sind die PRINCE2-Prüfungen stärker in realen Szenarien verwurzelt, in denen Sie die Grundsätze des Projektmanagements auf das praktische Leben anwenden müssen. Auch wenn Sie das Handbuch haben, hängt Ihr Erfolg von Ihrer Fähigkeit ab, Probleme zu lösen und kritisch zu denken, um das PRINCE2-Rahmenwerk im Detail zu verstehen und seine Konzepte bei der Durchführung von Projekten anzuwenden.

Auch die PMP-Zertifizierungsprüfung ist umfangreich und deckt verschiedene Wissensbereiche und Prozesse des Projektmanagements ab, die im PMBOK® Guide behandelt werden. Die Beantwortung der Multiple-Choice-Fragen, insbesondere der Fragen mit Mehrfachantworten, erfordert ein tiefgreifendes Verständnis von Konzepten, Formeln und Prozessen des Projektmanagements. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich um eine geschlossene Prüfung handelt, so dass Sie sich alles merken müssen.

Auf der Grundlage dieses umfassenden Verständnisses der Prüfung, Ihrer Karrierevorstellungen und Ihrer persönlichen Einschätzung können Sie entscheiden, was schwieriger ist.

PRINCE2 vs. PMP: Gehalt und Berufsaussichten

Jetzt kommt der spannendere Teil des Vergleichs zwischen PMP und PRINCE2: Was wird besser bezahlt? Oder zumindest bessere Berufsaussichten im Projektmanagement bei besserer Bezahlung?

Laut der Project Management Salary Survey (13. Ausgabe) verdienen PMP-zertifizierte Projektmanagement-Fachleute in den USA zwischen 130.000 und 150.000 Dollar pro Jahr. Das sind 44 % mehr als bei den nicht zertifizierten Kollegen. Zu erledigen ist dieser Anstieg des Durchschnittsgehalts in Südafrika, wo er bis zu 67 % betragen kann!

Doch wie schneidet es im Vergleich zu PRINCE2 ab?

Um den regionalen Einfluss und die Unterschiede auszugleichen, vergleichen wir das oben genannte Gehalt mit dem, was ein PRINCE2-zertifizierter Projektmanager im Vereinigten Königreich verdient.

Laut PayScale verdienen Projektmanager mit PRINCE2-Zertifizierung ein durchschnittliches Jahresgehalt von £44.322. Die Umrechnungskurse des Tages, an dem dieser Artikel geschrieben wurde, würden 56.329 $ pro Jahr entsprechen.

Aus Gründen der Kohärenz haben wir die Gehälter von PMP-zertifizierten Projektmanagern auf folgenden Websites nachgeprüft PayScale und fand heraus, dass es im Durchschnitt 92.690 $ pro Jahr beträgt.

Wie auch immer Sie es sehen, mit dem PMP verdienen Sie das 2-3-fache dessen, was mit PRINCE2 möglich ist. Natürlich handelt es sich hierbei um ungefähre Zahlen, und Sie können je nach Ihrer Erfahrung im Projektmanagement, Ihrer Branche und anderen Variablen mehr (oder weniger) verdienen.

Was die Karriereaussichten betrifft, so haben wir bereits gesehen, dass der PMP weltweit anerkannt ist und in zahlreichen Branchen eingesetzt werden kann. Diese Qualitäten machen ihn in der Regel vielversprechender, da er breitere Berufsaussichten bietet.

PRINCE2 vs. PMP: Wofür sollten Sie sich entscheiden?

Abschließend gehen wir auf die brennendste Frage ein: PMP oder PRINCE2 - für welche der beiden Zertifizierungen sollten Sie sich entscheiden?

Leider gibt es darauf keine eindeutige Antwort. Die Wahl zwischen PMP- und PRINCE2-Zertifizierung hängt von Ihren beruflichen Zielen, Ihren Branchenpräferenzen, Ihrem Speicherort usw. ab.

Sie können PMP wählen, wenn:

Sie planen, international zu arbeiten, vor allem in Amerika und Teilen von Asien und Afrika

Sie eine vielseitige Zertifizierung anstreben, die für eine Vielzahl von Projekttypen und Branchen geeignet ist

Sie die zehn Schlüsselbereiche des Projektmanagements für ein erfolgreiches Projekt beherrschen möchten

Sie sind bereit, kontinuierlich zu lernen und sich alle drei Jahre weiterzubilden

Andererseits können Sie sich für PRINCE2 entscheiden, wenn:

Sie eine Stelle im Vereinigten Königreich oder in Europa anstreben

Sie eine Karriere in der Regierung oder im öffentlichen Sektor anstreben

Sie einen strukturierten und prozessorientierten Ansatz für das Projektmanagement bevorzugen

Sie eine einmalige Investition in Ihre Zertifizierungsbemühungen tätigen möchten

Betrachten Sie die obigen Informationen als Faustregel und verwenden Sie sie als reine Richtwerte. Idealerweise sollten Sie den Arbeitsmarkt recherchieren, Ihre Zinsen und Fachkenntnisse berücksichtigen und Ihre Fähigkeiten für die jeweiligen Prüfungen einbeziehen, um eine individuellere und fundiertere Entscheidung zwischen PMP und PRINCE2 zu treffen.

ClickUp: Ein Power-Up für Ihre Projektmanagement-Zertifizierungsvorbereitung ClickUp's Software für das Projektmanagement ist zweifellos der beste Freund eines jeden Projektmanagers. ClickUp macht Projektmanagement agil, unabhängig davon, welche Methodik Sie verwenden. Aber wussten Sie auch, dass Sie sich damit optimal auf die Zertifizierung im Projektmanagement vorbereiten können?

So geht's:

Aufgabenmanagement

anlegen von Aufgaben, Definieren von Beziehungen und Setzen von Meilensteinen in ClickUp

Die Vorbereitung auf die PMP- und PRINCE2-Prüfungen erfordert organisiertes Lernen. ClickUp Aufgaben-Prioritäten feature hilft Ihnen, den Lehrplan in kleinere Aufgaben zu unterteilen und diese zuzuweisen.

Fügen Sie jeder Aufgabe relevante Lernmaterialien und Notizen als Referenz bei und weisen Sie Fälligkeitsdaten und Fristen zu. Dann können Sie Tools wie Aufgabenlisten, To-Do-Listen und Kanban Board stellt Ihren Studienplan visuell dar, so dass Sie eine übersichtliche Ansicht erhalten und beim Lernen organisiert bleiben!

Zeiterfassung

visualisieren Sie die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit mit ClickUp

Das Tool zur Zeiterfassung in ClickUp ist ein unschätzbares Hilfsmittel für die Verwaltung Ihrer Zeit während des Studiums. Mit ihr können Sie jeder Aufgabe eine bestimmte Dauer zuweisen und die für das Studium aufgewendete Zeit in Echtzeit verfolgen.

Eine solche Strategie des zeitlichen Blockierens verleiht Ihrer Studienroutine Struktur und Konsistenz. Durch die Analyse Ihrer Zeitmuster können Sie auch Ihre Spitzenzeiten für die Produktivität ermitteln. Verwenden Sie vorlagen für zeitgesteuerte Studien wenn Sie nicht bei Null anfangen wollen.

Dokumentenverwaltung

dokumente mit ClickUp in Ihren Plan einbetten

Sie benötigen ein effizientes Tool für die Verwaltung aller Dokumente, mit denen Sie arbeiten werden. Glücklicherweise hat ClickUp für Sie gesorgt. Mit ClickUp können Sie ein einziges Repository für Ihr gesamtes Studienmaterial, Ihre Notizen, Referenzdokumente und alle anderen Ressourcen erstellen. Die Ordnerstruktur und das Feature zur Kennzeichnung und Beschriftung sorgen dafür, dass diese Dokumente geordnet und zugänglich sind.

Nachverfolgung des Fortschritts

suchen, setzen oder sortieren Sie den Status von Aufgaben in der ClickUp Listenansicht, um den Fortschritt über alle Arbeiten hinweg zu sehen Nachverfolgung von Zielen auf ClickUp hilft den Lernenden, ihren Fortschritt und die erreichten Meilensteine zu visualisieren. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Ihren tatsächlichen Fortschritt mit dem geplanten Fortschritt zu vergleichen, damit Sie Ihre Lernstrategie entsprechend anpassen können. Mit dem Tool zur Nachverfolgung von Fortschritten können Sie kleine Erfolge feiern, Engpässe erkennen und Feedback zu Ihren Fortschritten erhalten.

Machen Sie also weiter und ClickUp ausprobieren und alles, was es zu bieten hat.

FAQs

1. Sind PMP- und PRINCE2-Zertifizierungen gleichwertig?

Nein, PMP (Project Management Professional) und PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) sind zwei unterschiedliche Zertifizierungen, die nicht gleichwertig sind.

2. Wie erledigt man die Arbeit mit der PRINCE2-Zertifizierung?

Die PRINCE2-Zertifizierungsprüfung hat zwei Stufen - PRINCE2 Foundation, die eine grundlegende Einführung in PRINCE2 bietet, und PRINCE2 Practitioner, der sich auf die praktische Anwendung der PRINCE2-Methoden in der Praxis konzentriert.

Die PRINCE2-Zertifizierungsschulung umfasst in der Regel die Teilnahme an akkreditierten Kursen einer Schulungsorganisation. In diesen Kursen werden die PRINCE2-Prinzipien, Terminologien, Themen und Prozesse behandelt. Neben dem theoretischen Aspekt umfasst die Zertifizierungsschulung auch praktische Übungen, in denen die Teilnehmer die PRINCE2-Grundsätze auf reale Projekte und Probleme anwenden.

3. Wie hoch ist das Gehalt von PRINCE2- und PMP-Fachleuten weltweit?

Das Jahresgehalt von PRINCE-zertifizierten Fachleuten in verschiedenen Regionen beträgt:

Vereinigte Staaten von Amerika: 98.422 USD

Kanada: CAD 89.009

Indien: INR 22.00.000

Vereinigtes Königreich: GBP 54,634

Australien: AUD 163.042

Die Gehaltsskala von PMP-zertifizierten Fachleuten in der ganzen Welt ist wie folgt:

Vereinigte Staaten von Amerika: USD 1.30.000

Kanada: CAD 81.503

Indien: INR 17,70,000

Vereinigtes Königreich: GBP 48.111

Australien: AUD 150,503

Beachten Sie, dass diese Zahlen Richtwerte sind und von der Branche, der Erfahrung, dem Profil usw. abhängen.

4. Lohnt sich die PRINCE2-Zertifizierung?

Der Wert der PRINCE2-Zertifizierung hängt von Faktoren wie Ihrem geografischen Speicherort, Ihren beruflichen Zielen und den Branchen ab, in denen Sie arbeiten. Da PRINCE2 im Vereinigten Königreich und in Europa hoch angesehen ist und hauptsächlich in Projekten der Regierung und des öffentlichen Sektors eingesetzt wird, kann es von Vorteil sein, wenn Ihre Karriereziele mit diesen Regionen und Branchen übereinstimmen.

5. Wie meldet man sich für die PRINCE2- und PMP-Prüfungen an?

Die Anmeldung zum PRINCE2-Examen erfolgt in folgenden Schritten:

Auswahl einer akkreditierten Schulungsorganisation (ATO)

Teilnahme an der PRINCE2 Foundation- oder Practitioner-Schulung für eine vorgeschriebene Anzahl von Stunden

Anmeldung zum Examen durch die Schulungsorganisation oder ein akkreditiertes Prüfungsinstitut

Für die Anmeldung zur PMP-Prüfung folgen Sie bitte den unten aufgeführten Schritten: