Was ist toxische Produktivität? Wie man sie überwindet und vermeidet

Das Streben nach Produktivität am Arbeitsplatz ist natürlich, und damit Unternehmen erfolgreich sind, müssen sie wege zur Verbesserung der Leistung bei der Arbeit sollte immer eine Priorität sein. Aber es besteht immer die Gefahr, dass man es zu weit treibt. Wenn es zu einer toxischen Produktivität kommt, entfernen Sie sich nicht nur von einem gesunden Arbeitsumfeld, sondern können die geistige und körperliche Gesundheit Ihres gesamten Arbeitsplatzes ernsthaft beeinträchtigen.

Wie können Sie dieses Gleichgewicht erreichen?

Zunächst muss man verstehen, was toxische Produktivität eigentlich bedeutet. Dann geht es darum, die Anzeichen für toxische Produktivität in Ihren Teams zu erkennen und die Ursachen dafür zu verstehen. Und natürlich muss das Ganze in aktive Schritte münden, die speziell darauf ausgerichtet sind, toxische Produktivität zu überwinden.

Was ist toxische Produktivität?

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei toxischer Produktivität um ein berufliches Phänomen, bei dem die Produktivität so weit geht, dass sie alle anderen Aspekte des Lebens überschattet.

Es gibt immer Elemente auf der Liste, die zu erledigen sind. Wir leben in einer Kultur, die Teammitglieder belohnt, die ständig produktiv sind. Doch wenn diese ständige Betriebsamkeit dem eigenen körperlichen und geistigen Wohlbefinden im Wege steht, kann sie kontraproduktiv und sogar schädlich sein.

Denken Sie an Mitarbeiter, die die ganze Nacht durcharbeiten, weil sie ein schlechtes Gewissen wegen eines bevorstehenden Abgabetermins haben, oder an Telearbeiter, die sich so schuldig fühlen, dass sie ihre kostenlose Freizeit damit verbringen, unrealistische Erwartungen zu erfüllen. Denken Sie auch an die Hustle-Kultur, die versucht, den Mitarbeitern einzutrichtern, dass Pausen oder Zeit für das Privatleben den beruflichen Erfolg beeinträchtigen.

Toxische Produktivität sollte niemals mit starker Produktivität verwechselt werden arbeitsethik . Der Wille, Dinge zu erledigen, ist eine bewundernswerte Eigenschaft. Die Probleme beginnen, wenn diese arbeitsgewohnheiten werden zu einer Unfähigkeit, sich die Zeit einzuteilen, und zu einem Bedürfnis, der Arbeit Vorrang vor allem anderen einzuräumen.

Planen Sie Ihren Tag, Ihre Woche und darüber hinaus mit der ClickUp Kalender Vorlage für die Zu erledigen Liste

Anzeichen und Ursachen für toxische Produktivität

Es ist nicht immer einfach, Anzeichen dafür zu erkennen, dass Sie oder Ihr Team an toxischer Produktivität leiden. Das gilt umso mehr, wenn Ihre Unternehmenskultur den Drang, Dinge zu erledigen, über alles gestellt hat. Dennoch gibt es einige Anzeichen, die Ihnen helfen können, zu erkennen, wann eine natürliche Neigung zur Produktivität ungesund geworden ist.

Missachtung der Work-Life-Balance

Behalten Sie die Arbeitszeiten für sich selbst und alle Mitglieder Ihres Teams im Auge. Ein Mangel an Work-Life-Balance ist eines der häufigsten Symptome für toxische Produktivität.

Es gibt viele Gründe für diese Verbindung. Unterschwellige Schuldgefühle können dazu führen, dass Mitarbeiter ständig ihre E-Mails abrufen, vor allem (aber nicht nur), wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Man hört auch von Mitgliedern des Teams, dass sie mehr Zeit finden, um außerhalb der regulären Arbeitszeiten zu erledigen, wenn ihre Kollegen sie nicht belästigen.

Ungesunder Wettbewerb und Vergleiche innerhalb Ihres Teams

Eine starke Arbeitsmoral kann zu einer gefährlichen Falle werden, wenn sie in Konkurrenz umschlägt. Ein Mitglied, das länger arbeitet oder sein Familienleben zurückstellt, nur weil es an die Spitze des Diagramms kommen will, kann seiner psychischen Gesundheit ernsthaft schaden.

Auch dies ist bei Remote-Arbeit schwieriger zu verfolgen und zu erkennen. Bei Remote-Arbeit ist es möglicherweise nicht so einfach zu überwachen, ob ein Mitglied des Teams dazu neigt, Mahlzeiten oder Pausen auszulassen, nur um weiterzukommen.

Achten Sie auf die allgemeineren Anzeichen dieses ungesunden Konkurrenzdenkens. Dies zeigt sich oft in Unterhaltungen und beiläufigen Kommentaren.

Die selbst auferlegte Erwartung, dass alle Aufgaben sofort erledigt werden müssen

Dieses Phänomen, das auch als "Action Bias" bezeichnet wird, ist in der Regel auf die Unfähigkeit zurückzuführen, Aufgaben in einem angemessenen Zeitrahmen zu erledigen. Mitarbeiter, die Aufgaben sofort erledigen oder E-Mails sofort beantworten, können es als schwierig empfinden, Grenzen zu setzen. Sie schaffen es nicht, sich Zeit für ihre arbeitsfreien Zeiten oder langfristige, strategische Aufgaben zu nehmen.

Oft leiden diese Mitarbeiter unter dem Fehlen einer strukturierten plan für die Produktivität . Sie können aber auch Druck oder Schuldgefühle wegen ihrer Zu erledigen-Liste verspüren. Dann werden sie versuchen, diesen Druck durch toxische Produktivität zu bekämpfen.

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

4 Häufige Ursachen für toxische Produktivität

Toxische Produktivität kann eine Vielzahl von Ursachen haben. Jede davon ist es wert, dass Sie sich mit ihr beschäftigen, um für sich und Ihr Team ein gesünderes Produktivitätsniveau zu erreichen.

1. Hustle-Kultur

Wenn Führungskräfte im Geschäft 18-Stunden-Tage vorschlagen ist es klar, dass zumindest einige Tendenzen zu toxischer Produktivität aus unserer allgemeinen Geschäftskultur stammen. Die Vorstellung, dass erfolgreiche Menschen härter arbeiten als alle anderen, um Erfolg zu haben, kann es schwierig machen, realistische Erwartungen einzustellen, die Produktivität fördern und gleichzeitig ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben aufrechterhalten.

2. Unternehmenskultur

Die größeren kulturellen Ursachen für toxische Produktivität sind auch an vielen einzelnen Arbeitsplätzen zu finden. Organisations- und Teamleiter, die viel arbeiten und das Zu erledigen über alles stellen, wirken sich nachteilig auf ihre Teams aus, die sich schuldig fühlen, wenn sie nicht mitziehen. Wenn Ihre Unternehmenskultur bei der Einstellung von Grenzen versagt, kann toxische Produktivität endemisch werden.

3. Remote-Arbeit

Die zunehmende Zahl von Menschen, die aus der Ferne arbeiten, hat viele Vorteile mit sich gebracht. Sie hat aber auch dazu geführt, dass sich immer mehr Menschen gezwungen sehen, außerhalb ihrer regulären Arbeitszeiten zu arbeiten. Die Tatsache, dass Arbeit und E-Mail über das Mobiltelefon und andere Geräte jederzeit verfügbar sind, hat das Bedürfnis, jederzeit produktiv zu sein, nur noch verstärkt - selbst auf Kosten des eigenen Wohlbefindens.

4. Interne Eigenschaften

Schließlich können einige Aspekte der toxischen Produktivität auf Persönlichkeitsmerkmale zurückzuführen sein. So neigen z. B. wettbewerbsorientierte Mitarbeiter eher dazu, Produktivität über andere Lebensbereiche zu stellen. Das Gleiche gilt für Personen mit geringem Selbstwertgefühl, die sich produktiv fühlen müssen, um sich am Arbeitsplatz wertgeschätzt zu fühlen.

Negative Auswirkungen toxischer Produktivität am Arbeitsplatz

Es handelt sich nicht nur um ein theoretisches Gutachten. Im schlimmsten Fall kann toxische Produktivität Ihr gesamtes Team ernsthaft beeinträchtigen. Diese Auswirkungen reichen von einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit bis hin zu erhöhter Fluktuation und - paradoxerweise - weniger produktiven Teams.

Burnout am Arbeitsplatz in Ihrem Team

Burnout bei Mitarbeitern bedeutet, dass sie sich körperlich und emotional erschöpft fühlen, bis hin zu Angstzuständen und Depressionen. Es ist das wichtigste und potenziell schädlichste Ergebnis von toxischer Produktivität. Der Zwang, ständig arbeiten zu müssen, aufgrund unrealistischer Erwartungen (intern oder extern) und der Unfähigkeit, Grenzen zu setzen, kann zu erheblichen psychischen Problemen führen, die weit über den kurzfristigen Nutzen des Erledigens von Aufgaben hinausgehen.

Abnehmende körperliche und geistige Gesundheit

Mitarbeiter, die unter toxischer Produktivität leiden, sind tendenziell weniger gesund. Teilweise aufgrund von Burnout (aber auch als einfaches Ergebnis der Vernachlässigung des Privatlebens) verschlechtert sich ihre geistige und körperliche Gesundheit. Dies hat nicht nur schwerwiegende ethische Folgen, sondern bedeutet auch, dass sie mehr Krankheitstage haben, sich mehr erholen müssen und einen höheren Krankenversicherungsbedarf haben.

Abnehmende Zusammenarbeit

Wenn Ihr Team in einer Kultur der toxischen Produktivität arbeitet, ist es ständig am Limit. Ihre Unfähigkeit zu erkennen, dass es nicht alles ist, was erledigt werden muss, führt zu persönlichen Problemen und kann ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit ernsthaft beeinträchtigen. Sie beginnen, sich zu isolieren, und hindern Ihr Unternehmen daran, die Vorteile eines kollaborativen Umfelds zu nutzen.

Steigern Sie die Produktivität mit kollaborativem Aufgabenmanagement, indem Sie Aufgaben zuweisen, Kommentare mit Tags versehen und Bildschirmaufnahmen auf einer Plattform freigeben

Workload Paralyse Workload-Lähmung tritt auf, wenn Sie so viel zu erledigen haben, dass Sie es immer wieder aufschieben. Weil Sie ständig überfordert sind und nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, neigen Sie dazu, nichts zu erledigen, was Ihren Zielen in Bezug auf Produktivität zuwiderläuft. Eine Kultur oder ein interner Antrieb, der ständig zu einem höheren Workload drängt, kann dazu führen, dass Ihr Team nicht in der Lage ist, diese Arbeit zu erledigen.

Tipps und Wege zur Vermeidung von toxischer Produktivität

Vielleicht ist sie in Ihrem Unternehmen bereits weit verbreitet, vielleicht sehen Sie aber auch nur die ersten Anzeichen dafür. Wie auch immer, es ist nie zu früh, um toxische Produktivität zu bekämpfen.

Jede Situation kann einen etwas anderen Ansatz für diesen Schritt erfordern. In manchen Fällen müssen Sie vielleicht jedem Mitglied Ihres Teams einen Psychologen zur Seite stellen. Diese Tipps können jedoch für jeden Aufwand im Kampf gegen toxische Produktivität gelten und dazu beitragen, das emotionale Wohlbefinden Ihres Teams zu gewährleisten, wovon Ihr gesamtes Unternehmen profitiert.

1. Fördern Sie eine gesunde Work-Life-Balance

Setzen Sie Ihren Mitarbeitern, wann immer möglich, klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Machen Sie ihnen klar, dass ihr Privatleben ebenso wichtig ist wie ihre Produktivität bei der Arbeit. Lenken Sie Mitarbeiter sanft um, die weiterhin auf Produktivität drängen, obwohl sie nicht ihre festgelegten Arbeitszeiten einhalten.

Sie können damit beginnen, genaue Zeiten festzulegen, zu denen Sie erwarten, dass Ihr Team verfügbar ist und wann es sich stattdessen auf seine Zeit konzentrieren kann. Vermeiden Sie es, auf alle E-Mails und Nachrichten sofort zu antworten, um Ihrem Team das richtige Verhalten vorzuleben. Betonen Sie die Vorteile, die es mit sich bringt, abends erfrischt zur Arbeit zu kommen, wenn man etwas Zeit für sich hat.

2. Schaffen Sie eine Kultur der gesunden Produktivität

Ein Teil des Kampfes gegen toxische Produktivität besteht darin, klare Grenzen zwischen diesem Konzept und dem zu ziehen, was es bedeutet, stattdessen gesünder produktiv zu sein. Dies muss zumindest teilweise durch Aufklärung geschehen. Viele der oben genannten Punkte können entscheidend sein, wenn es darum geht, den Mitarbeitern klar zu machen, wie sich zu viel Arbeit auf ihre körperliche und geistige Gesundheit auswirken kann.

Der Aufbau einer solchen Kultur bedeutet auch, mit gutem Beispiel voranzugehen. Jeder Vorgesetzte und jede Führungskraft, mit der Ihre Teams zu tun haben, sollte das, was sie predigen, auch in die Tat umsetzen, Grenzen respektieren und positive Ergebnisse fördern, ohne zu sehr zu drängen.

Rationalisieren Sie Aufgaben und steigern Sie Ihre Produktivität durch die Automatisierung von Prozessen mit ClickUp Automations

3. Förderung der Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion

Manchmal ist der beste Weg, toxische Produktivität zu bekämpfen, der Blick nach innen. Helfen Sie Ihren Mitarbeitern dabei, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um zu prüfen, ob sie vielleicht selbst davon betroffen sind. Das kann natürlich schwierig sein, vor allem für diejenigen, die mit diesem Konzept nicht vertraut sind.

Bitten Sie sie stattdessen, ihre Gefühle zu untersuchen, die der toxischen Produktivität zugrunde liegen, wie zum Beispiel:

Ein ständiger Drang, mehr Arbeit zu erledigen

Ein Gefühl des Imposter-Syndroms oder der Unwürdigkeit, das mit mehr Arbeit kompensiert werden muss

Ein ständiges inneres Bedürfnis, mit anderen im Team zu konkurrieren

Das Gefühl, durch die Arbeit so gestresst zu sein, dass jede Pause nur zu Schuldgefühlen führt

Wenn Sie Ihrem Team helfen, diese Gefühle zu erkennen und sie ermutigen, sie ernst zu nehmen, können Sie sicherstellen, dass sie sie nicht ignorieren oder einfach mehr arbeiten, um die Symptome zu behandeln, anstatt die Krankheit zu bekämpfen.

4. Selbstfürsorge praktizieren

Natürlich ist das Verständnis der Gefühle, die einer toxischen Produktivität zugrunde liegen könnten, nur der Anfang. Der nächste Schritt besteht darin, dafür zu sorgen, dass sich jeder im Team um sich selbst kümmert.

Selbstfürsorge muss nicht kompliziert sein. Ein gesunder Lebensstil kann helfen, ebenso wie die Förderung von Hobbys außerhalb der Arbeit. Selbst so einfache Dinge wie das Abschalten des Handys ab und zu und ein wenig Zeit, um sich von der Arbeit abzuschalten, können viel bewirken.

Denken Sie natürlich daran, dass verschiedene zugrunde liegende Gefühle und Ursachen für toxische Produktivität unterschiedliche Arten und Niveaus der Selbstfürsorge erfordern. Bitte zwingen Sie Ihr Team nicht zu Aktivitäten, die für sie nicht relevant sind, sondern lassen Sie ihnen den Raum, ihre besten Aktivitäten und Maßnahmen zu finden.

5. Ermutigen Sie zu regelmäßigen Pausen

Die Forschung zeigt, dass pausenloses Arbeiten der Gesundheit schadet und die Produktivität verringert. Aus diesem Grund ermutigen gute Führungskräfte ihr gesamtes Team, Pausen in ihren Zeitplan einzubauen, auch wenn dieser Schritt für manche vielleicht ungewohnt ist. Das reicht von kurzen Pausen während eines normalen Arbeitstages bis hin zur Sicherstellung, dass die Mitglieder Ihres Teams ihre Urlaubstage und den Jahresurlaub jedes Jahr nehmen.

6. Setzen Sie realistische Ziele und Erwartungen

Das Letzte, was Sie zu erledigen haben, ist, den Druck im Team oder in der Organisation zu den internen Ursachen einer schlechten Produktivität hinzuzufügen. Um genau das zu erledigen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Ziele und Erwartungen innerhalb eines realistischen Rahmens dessen liegen, was jedes Mitglied des Teams leisten kann.

Die besten Ziele beruhen auf Trends und sind von Natur aus messbar. Sie sollten außerdem so spezifisch wie möglich sein und sich auf alle Mitglieder des Teams erstrecken. Auf diese Weise kann die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden, anstatt dass ein einzelnes Mitglied des Teams die Verantwortung trägt.

Mit ClickUp Goals können Sie Ihre Produktivität steigern, indem Sie sich Ziele setzen und Ihren Fortschritt nachverfolgen

7. Ermutigen Sie zu offener Kommunikation

Manchmal ist es für Führungskräfte und ihre Teams am einfachsten und paradoxerweise auch am schwierigsten, die Dinge zu erledigen, wenn sie miteinander reden. Dadurch lassen sich die Ursachen und möglichen Lösungen für eine schlechte Produktivität ermitteln. Aber es ist auch eine sehr persönliche Angelegenheit und bringt einige harte erste Erkenntnisse mit sich.

Sie können nicht jedes Mitglied Ihres Teams zwingen, über seine Gefühle zu sprechen. Sie können jedoch eine offene Kommunikation fördern und dafür sorgen, dass alle Stressfaktoren oder Schuldgefühle wegen zu wenig Arbeit offen angesprochen werden können. Dieser Ansatz einer offenen Kommunikation eröffnet auch neue Wege zu einem kooperativeren Arbeitsplatz, eine natürliche Lösung für toxische Produktivität.

Unterschätzen Sie nicht die Macht der Produktivitätstools am Arbeitsplatz, um einen besseren Workflow zu schaffen. Tools wie vorlagen für die Produktivität und plattformen für das Aufgabenmanagement können Arbeitsabläufe standardisieren und Ihrem Team dabei helfen, zu erledigen, was erledigt werden muss, zusammenzuarbeiten und eine gesunde Produktivität aufrechtzuerhalten.

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

Es geht nicht nur um Features wie ClickUp Aufgaben oder ClickUp Online Zu erledigen-Listen , mit denen klar festgelegt werden kann, was bis zu welchem Zeitpunkt erledigt werden muss und wer dies tun muss. Jedes Mitglied eines Teams kann seine Arbeit auch nach Prioritäten ordnen mit ClickUp Aufgabe Prioritäten und schafft so eine klare Hierarchie, die eine bessere Work-Life-Balance ermöglicht.

Denken Sie daran, dass Sie diese Tools für die Produktivität richtig einsetzen müssen.

Aufgaben sollten im Kontext bedeutenderer Projekte stehen, abgeschlossen mit Workflows und Abhängigkeiten, die Ihren Teammitgliedern helfen, den größeren Zusammenhang der Arbeit zu verstehen. Teams sollten sich auf Aufgabenprioritäten einigen, Prioritäten freigeben und ihre Ziele direkt mit größeren Team- und Unternehmenszielen verbinden. Wenn Sie es richtig anpacken, schaffen diese Tools eine Kultur der gesunden Produktivität, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass sie schädlich oder toxisch wird, sehr viel geringer ist.

Toxische Produktivität mit ClickUp bekämpfen

Sehen Sie die Workloads von Teams auf einen Blick, um Aufgaben besser zu delegieren oder neu zuzuweisen und schnell zu verstehen, wer unter- oder überlastet ist

Wir wollen nicht behaupten, dass ClickUp eine magische Lösung für toxische Produktivität ist. Das Konzept geht zu tief, als dass eine einzelne Softwareplattform es zum Verschwinden bringen könnte. Aber wenn es mit anderen Lösungen verbunden wird, sind die richtige Technologie und fähigkeiten im Aufgabenmanagement können Ihnen bei der Bewältigung des Problems sehr behilflich sein.

Das Beste daran ist, dass Sie mit dem richtigen tool beginnen können, ohne sich langfristig zu binden. Registrieren Sie sich für Ihr kostenlosen ClickUp Konto noch heute und beginnen Sie mit dem Kampf gegen toxische Produktivität für sich und Ihr Team.