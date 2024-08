Agiles Coaching: Bedeutung, Herausforderungen und bewährte Praktiken

Haben Sie schon einmal das Sprichwort "Agilität ist eine Denkweise" gehört?

Für seriöse Praktiker ist Agile eher eine Philosophie und eine Art, Dinge zu erledigen, als ein vorgeschriebener Prozess. Es heißt, dass man agil nicht "zu erledigen", sondern "zu sein" hat.

Je nach Reifegrad Ihres Teams kann dies etwas anderes bedeuten. Das Ergebnis ist, dass Teams agile Methoden so interpretieren, wie es für sie am besten funktioniert, und sich von dort aus weiter verbessern.

Damit das gesamte Team agil arbeiten kann, ist jedoch eine konsequente Praxis erforderlich. Sie brauchen Anleitung und Leitplanken. Ein agiler Coach hilft genau dabei.

Was ist agiles Coaching?

Agiles Coaching ist der Prozess, der Teams dabei hilft, die agile Arbeitsweise zu übernehmen. Es umfasst die Anleitung von Organisationen, Teams und Einzelpersonen bei der Übernahme und Anwendung agiler Prinzipien.

Obwohl es typischerweise von Software-Entwicklungsteams genutzt wird, kann jede Organisation in den Bereichen Marketing, Fertigung, Bauwesen usw. agile Techniken anwenden. Ein agiler Coach ermöglicht dies durch:

Schulung von Teams und Durchführung von Workshops zu agilen Praktiken

Mentoring und Anleitung des Teams während des gesamten Projektverlaufs

Verbesserung der Prozesse, der Zusammenarbeit und der kontinuierlichen Verbesserung

Beseitigung von Hindernissen auf dem Weg zur Bereitstellung des Kundenwerts

Ermöglichung der Abstimmung zwischen Business und Technik

Skalierung agiler Praktiken in der gesamten Organisation

Langfristige Aufrechterhaltung einer agilen Kultur

Ein Scrum Master führt ein agiles Coaching für Einzelpersonen und Teams durch. Die Bezeichnung "Agile Coach" ist einem erfahrenen Praktiker vorbehalten, der mit mehreren Teams und der Unternehmensführung zusammenarbeitet, um agile Programme zu skalieren. Im Großen und Ganzen haben beide eine recht ähnliche Rolle.

Elemente des agilen Coachings

Agiles Coaching kombiniert Business-Anforderungen, Technologiebereitstellung und Verhaltenswissenschaft, um die Ergebnisse von Projekten zu verbessern. Dies beinhaltet eine Reihe von gegensätzlichen Elementen. Hier ist, was das mit sich bringt.

1. Die Ziele von Agile verstehen

Bevor man sich mit dem Wie von Agile beschäftigt, muss man wissen, warum. Die häufigsten agilen Ziele sind:

Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Anforderungen

Häufige Lieferung von funktionierender Software

Zusammenarbeit zwischen Business und Technik

Nachhaltige Entwicklung

Technische Exzellenz und gutes Design

Kundenzufriedenheit

Kontinuierliche Verbesserung

Ein agiler Coach hilft Teams, die Ziele zu verstehen von agilen Transformation und darauf hinarbeiten, sie zu erreichen.

Instanz für das Ziel der kontinuierlichen Verbesserung erleichtert der agile Coach zeitnah Reviews und Retrospektiven. Er hilft dem Team, Feedback zu sammeln und die Leistung in den kommenden Sprints zu optimieren.

2. Bewertung der aktuellen Leistung

Wenn ein Team agil arbeitet, ist es wichtig, seine Ausgangssituation zu kennen. Ein agiler Coach hilft dem Team bei der Bewertung der aktuellen Leistung anhand qualitativer und quantitativer Metriken, wie Produktivität, Effizienz, Einsatzhäufigkeit und Erfahrung der Entwickler.

In dieser Phase beobachtet der agile Coach auch die Denkweise und die Überzeugungen der Mitglieder des Teams, um die Bereitschaft zu bewerten.

3. Identifizierung von Problembereichen

In Gesprächen mit den Teams und durch genaue Beobachtung notieren die agilen Coaches Problembereiche.

Typische Problembereiche in den ersten Phasen der agilen Einführung sind die Zurückhaltung gegenüber sich ändernden Anforderungen oder die Schwierigkeit, Features auf Aufgaben herunterzubrechen, die in einer Woche abgeschlossen werden können. In späteren Phasen kann es zu Problemen bei der Durchführung transparenter Retrospektiven oder bei der Häufigkeit der Bereitstellung kommen.

Der Coach hilft agilen Teams dabei, diese Herausforderungen in sich selbst zu erkennen und sie bei ihrer effektiven Bewältigung zu unterstützen.

4. Probleme mit einer agilen Denkweise angehen

Sobald die Problembereiche identifiziert sind, ist es an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifen. Ein Agile Coach hilft Teams dabei, eine agile Kultur mit den damit verbundenen Veränderungen in der Denkweise, den Praktiken und den Tools anzunehmen. Dies könnte Folgendes beinhalten:

Agile Rituale wie Stand-up Meetings und Retrospektiven

Vorrang der Zusammenarbeit vor dem Wettbewerb

Autonome Entscheidungsfindung und selbstverwaltete Teams

Tools wiekostenlose Kanban-Software oder Scrum Boards

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es bei der agilen Transformation nicht nur um die Entwicklungsteams geht. Der erfolgreiche Einsatz von Agile erfordert eine führungsstrategie . Ein agiler Coach arbeitet auch mit der Unternehmensführung zusammen, um alle auf die agilen Werte auszurichten und eine positive Veränderung zu bewirken.

5. Erleichterung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team

Ein agiler Coach beseitigt Kommunikationslücken. Er coacht Teams dabei, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, Transparenz und Klarheit in der Kommunikation zu praktizieren und Herausforderungen bei der Projektdurchführung zu meistern.

ansicht des ClickUp Chats für die Zusammenarbeit in Echtzeit

6. Umgang mit Konflikten

Wo es Veränderungen gibt, gibt es auch Konflikte. Zu Beginn spielt ein agiler Coach eine entscheidende Rolle bei der Lösung dieser Konflikte. Langfristig hilft er den Teams, die Fähigkeit zu entwickeln, Konflikte selbst zu lösen.

Dies sind zwar die wichtigsten Elemente des agilen Coachings, aber das ist noch nicht alles. Agile Coaches leisten einen wichtigen Beitrag zu jeder Phase der Softwareentwicklung. Lassen Sie uns sehen, wie das aussieht.

Phasen des agilen Coachings

Wenn ein Software-Entwicklungsteam oder eine Organisation agil arbeitet, verpflichtet es sich, nahezu jeden Aspekt seiner derzeitigen Systeme zu verändern. Sie werden erstaunt sein, wie durchdringend dies sein kann.

Hier ist ein Querschnitt der Beiträge eines agilen Coaches zum Softwareentwicklungsprozess.

Planung

Der agile Plan unterscheidet sich grundlegend von dem der traditionellen Softwareentwicklung. Sie beinhaltet die Zerlegung komplexer Software in kleine unabhängige Einheiten, die in Sprints, in der Regel zwei Wochen, entwickelt und bereitgestellt werden können.

Die erste Aufgabe eines agilen Coaches besteht darin, Teams dabei zu helfen, diesen Ansatz zu übernehmen:

Aufteilung der Produktfeatures in Benutzer-Stories und Aufgaben

Erstellung eines auf das Geschäft ausgerichteten und gesunden Backlogs

Priorisierung von Backlog-Elementen auf der Grundlage ihres Wertes für das Geschäft

Einstellung von Standards und Akzeptanzkriterien für den Output

Bauen

Während der Softwareentwicklung fallen Teams oft in ihre alten Gewohnheiten zurück. Ein agiler Coach hat ein Auge auf solche Instanzen und führt das Team sanft durch:

Sicherstellen, dass jeder an jedem Meeting teilnimmt

Einsatz von agilen tools wie dem Scrum Board oder Kanban für das Projektmanagement

Tägliche Besprechungen, um das Team bei der Synchronisierung seiner Arbeit zu unterstützen und Blockaden schnell zu beseitigen

Befähigung der Mitglieder des Teams, die Entwicklung mit einer Business-Mentalität anzugehen

clickUp Kanban Board zur Verwaltung von Aufgaben und Kapazitäten auf einen Blick_

Prüfung

Eines der Hauptziele der agilen Softwareentwicklung ist technische Exzellenz. Das Testen spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung dieses Ziels. Agile Coaches stellen die Softwarequalität in den Mittelpunkt, indem sie den Teams helfen:

Die Akzeptanzkriterien klar zu definieren

Testgetriebene Entwicklung (Test-Driven Development, TDD) zur Verbesserung von Effizienz und Qualität einführen

Implementierung kontinuierlicher Integrations- und Bereitstellungspipelines

Automatisierung des Testprozesses für schnelleres Feedback und schnellere Identifizierung von Problemen

Kontinuierliche Verbesserung

Was ist agil ohne kontinuierliche Verbesserung? Agile Coaches richten Systeme für technische Teams ein, um:

Ihre Prozesse und Ergebnisse zu reflektieren

Offenes und ehrliches Feedback auszutauschen

Retrospektiven durchzuführen, um zu feiern, was gut gelaufen ist, und zu planen, was nicht gut gelaufen ist

Leistungsmetriken zu optimieren und Ergebnisse zu verbessern

Externe Experten für kontinuierliches Lernen hinzuziehen

Wie Sie sehen, besteht die Rolle eines agilen Coaches darin, Teams sanft dazu zu bewegen, all die Dinge, die sie seit Jahren erledigen, auf eine grundlegend andere Weise zu erledigen. Wenn Ihnen das wie eine Menge Arbeit vorkommt, haben Sie recht.

Hier ist der Grund, warum sich all diese Arbeit lohnt.

Vorteile von Agilem Coaching

Die Aufgabe eines Coaches ist es, Teams dabei zu helfen, Agile richtig zu erledigen. Er kann es sich jedoch nicht leisten, zu schnell zu handeln und die bestehende Dynamik zu stören. Daher müssen sie Teams beobachten, anstupsen und langsam in die richtige Richtung führen und sie von den Vorteilen überzeugen.

Besseres Verständnis der Teams für agile Praktiken

Agiles Arbeiten ist kein vorgeschriebener Prozess, sondern eine Veränderung der Denkweise, die leicht missverstanden werden kann. Ein Agile Coach hilft zu klären, was Agile für das Team, seinen Kontext und seine Bedürfnisse bedeutet.

Wenn ein Team zum Beispiel Meetings traditionell durchgeführt hat, könnte es Schwierigkeiten haben, 15-minütige Stand-ups in eine Timebox zu packen. Wenn ein Team immer von einer "Feature-Beschreibung" ausgegangen ist, hat es vielleicht Schwierigkeiten mit "Benutzer-Stories" Ein agiler Coach kann diese Dinge auseinanderhalten.

Verringerung des Risikos von Projektverzögerungen und Misserfolg

Agile Werte betonen das Feedback. Sie ermutigen agile Teams, in kleinen Schritten zu bauen, regelmäßig Demos zu zeigen und Überprüfungen durchzuführen. Sie helfen Teams, Probleme und Risiken frühzeitig zu erkennen, um sie zu entschärfen oder die Erwartungen des Kunden neu zu definieren.

Intern helfen sie auch bei der Einrichtung regelmäßiger Check-Ins, um sicherzustellen, dass das Team auf Kurs ist. Sie bringen Tools wie Burnup- und Burndown-Diagramme mit, um den Fortschritt zu bewerten.

Verbesserte Produktivität und Leistung

Agiles Coaching hilft Teams, Prozesse zu optimieren und Ineffizienzen zu beseitigen. Ein agiler Coach hilft Teams:

Die Arbeit in überschaubare Sprints aufzuteilen, damit sie sich auf Aktivitäten mit hohem Wert konzentrieren können

Zeitaufwand für unnötige Meetings/Administrationsaufgaben zu reduzieren

Konzentration auf die Projektziele und die Bedürfnisse des Geschäfts

Arbeit nachhaltig zu planen und zu managen, um Burnout zu vermeiden und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit zu erhalten

Bessere Entscheidungsfindung

Ein agiler Coach bringt Klarheit in den Denkprozess des Teams. Er hilft dabei, ein sicheres Umfeld für Experimente zu schaffen und aus Fehlern zu lernen. Auf diese Weise befähigen sie agile Teams und dezentralisieren die Entscheidungsfindung.

Verbesserte Kommunikation im Team

Agile Coaches erleichtern die Kommunikation. Sie verwenden Frameworks, Vorlagen und agile tools um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Sie geben den Mitgliedern des Teams die Möglichkeit, Bedenken zu äußern oder Alarm zu schlagen, wenn sie etwas nicht in Ordnung finden. Sie ermutigen die Projektleiter, offen mit den Clients zu sprechen und schaffen so Vertrauen.

So unermesslich die Vorteile auch sein mögen, ein gutes agiles Coaching bringt auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Aber keine Sorge! Mit den richtigen Tools und Prozessen können Sie ein guter agiler Coach sein.

Herausforderungen für agile Coaches und wie man sie überwindet

Agiles Coaching befasst sich mit Herausforderungen in drei Dimensionen: Technologisch, prozessbezogen und verhaltensbezogen. Es wirkt sich auch auf die Organisations-, Team- und individuelle Ebene aus.

Die damit verbundenen Herausforderungen können sehr komplex sein. Noch wichtiger ist, dass das Fehlen der richtigen tools die Sache verkomplizieren kann.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert ein robustes, agiles Projektmanagement tool wie ClickUp und ein ganzes Arsenal an Interventionen. Lassen Sie uns jede einzelne davon untersuchen.

Herausforderung 1: Widerstand gegen Veränderungen

Niemand mag Veränderungen, vor allem dann nicht, wenn er glaubt, dass sein derzeitiges System gut genug funktioniert. Die erste Herausforderung, der sich agile Coaches stellen müssen, ist der Widerstand gegen Veränderungen. Dieser Widerstand kann sich in Form von Skepsis, halbherzigen Versuchen oder offenem Widerstand äußern.

Als agiler Coach können Sie diese überwinden, indem Sie:

Änderungen agil gestalten: Wenden Sie die agile Denkweise auf das Änderungsmanagement an. Führen Sie Änderungen schrittweise ein, sammeln Sie Feedback und gehen Sie gemeinsam voran.

Demonstration der Ergebnisse: Es ist zwar wichtig, dem Team die Vorteile von Agile zu erklären und zu schulen, aber noch überzeugender ist es, die Wirksamkeit zu demonstrieren. Verwenden Sie Fallstudien und Beispiele, um den Wandel zu veranschaulichen.

Eigentümerschaft vermitteln: Als Coach ist es wichtig, ein Führer zu sein und nicht ein Manager. Beziehen Sie die Mitglieder des Teams in den Veränderungsprozess ein, um ihnen ein Gefühl der Eigentümerschaft zu vermitteln.

Feiern Sie kleine Erfolge: Nehmen Sie jede Verbesserung wahr und feiern Sie sie. Ermutigen Sie die Vorreiter und machen Sie sie zu Ihren Champions.

Wenn Sie ein neuer agiler Coach sind, hier sind einige vorlagen für Trainingspläne um Ihre Initiativen zu strukturieren.

Herausforderung 2: Unklare Prozesse

Wenn Teams agil arbeiten, werden traditionelle Teamstrukturen zugunsten selbstverwalteter funktionsübergreifender Teams aufgelöst. Traditionelle Rollen und Zuständigkeiten werden durch Autonomie und Unabhängigkeit ersetzt, was die Dinge durcheinander bringen kann.

In einem Team, für das Agilität neu ist, können unklare Sprint-Planungsprozesse beispielsweise zu unzureichend definierten Zielen führen, was einen Mangel an Fokus und Ausrichtung während des Sprints zur Folge hat. Richten Sie als agiler Coach klare Systeme und Prozesse ein.

Definieren Sie die Arbeit klar und deutlich: Verwenden Sie ClickUp Aufgaben um Benutzer-Stories im Detail zu definieren. Fügen Sie Beschreibungen, Fristen, Benutzer und Unteraufgaben hinzu, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen.

ClickUp-Aufgaben für granulares Aufgabenmanagement

Dokumentieren Sie Workflows: Schreiben Sie Ihre agilen Prozesse und Workflows auf ClickUp Dokumente und geben Sie sie für das Team frei. Verwenden Sie sicherheitshalber auch ClickUp AI um längere Dokumente zusammenzufassen.

Prozesse optimieren: Regelmäßige Überprüfung und Verfeinerung der Prozesse auf der Grundlage von Feedback und Leistung des Teams. Schaffen Sie einen Konsens über die neuen Prozesse und ermutigen Sie die Mitglieder des Teams, die Eigentümerschaft zu übernehmen. Verwenden Sie agile Vorlagen um die Einführung zu beschleunigen.

Agile Softwareentwicklung ist ein komplexes Geflecht von Dingen, die zu erledigen sind. Ohne das richtige tool kann das Projekt unter Missmanagement der Aufgaben, mangelnder Sichtbarkeit und Schwierigkeiten bei der Priorisierung der Arbeit leiden.

Zu erledigen ist für Enterprise Agile Coaches in erster Linie die Suche nach dem besten Tool für das Projekt. ClickUp ist agil projektmanagement-Software von ClickUp ist speziell für diesen Zweck konzipiert.

Ganzheitliches Projektmanagement: Mit ClickUp können Sie Aufgaben, Workflows, Zeitleisten, Unterhaltungen, Ziele usw. verwalten. Es ist ein All-in-One-Tool für agiles Projektmanagement, wie es kein anderes gibt.

Sichtbarkeit: ClickUp Dashboards bieten Ihnen Sichtbarkeit in Echtzeit für Ihre Projekte. Sehen Sie Burnup- und Burndown-Diagramme, verwalten Sie Workloads, passen Sie Zeitleisten auf Basis von Abhängigkeiten an und sehen Sie alles an einem Ort.

clickUp Dashboard für Echtzeit-Berichte_

Automatisierung: ClickUp Automatisierungen ermöglicht es Ihnen, den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Wählen Sie aus über 100 Automatisierungen, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren, Status/Termine/Mitarbeiter zu aktualisieren usw.

Herausforderung 4: Skalierung agiler Praktiken

Ihr prüfung des Konzepts mag erfolgreich sein, aber die Skalierung von Agile in der gesamten Organisation ist ein ganz anderes Spiel. Als Enterprise Agile Coach haben Sie viel Arbeit vor sich.

Bauen Sie auf Ihrem Erfolg auf: Sobald Sie die Vorteile von Agile in einem Team erfolgreich demonstriert haben, nutzen Sie dies, um das gesamte Unternehmen zu überzeugen. Nutzen Sie die Daten und Erkenntnisse, um Ihren Aufwand für die Skalierung zu optimieren.

Bestimmen Sie agile Champions: Identifizieren Sie diejenigen, die an agile Methoden glauben, und ernennen Sie sie zu Ihren Champions. Lassen Sie sich von ihnen helfen, als Junior-Coaches für ihre Teams zu fungieren.

Fortschritte nachverfolgen: Verwenden Sie ClickUp Ziele für Ihre agile Reise. Visualisieren Sie Fortschritte und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.

clickUp Goals zur Verfolgung des Fortschritts_

Herausforderung 5: Inkonsistente Trainings-/Coaching-Ergebnisse

Nicht jeder wird auf die gleiche Weise geschult/gecoacht. In einem Team kann es einen absoluten Neuling, einen agilen Enthusiasten und einen erfahrenen Praktiker geben, die alle unterschiedliche Arten von Coaching benötigen.

Während viele ausbildungssoftware heute verfügbar ist, sind sie möglicherweise nicht so effektiv. Um sicherzustellen, dass agiles Coaching effektiv ist, sollten Sie Folgendes beachten.

Verstehen Sie die aktuellen Fähigkeiten: ClickUp's Matrix-Vorlage für die Ausbildung hilft bei der Analyse der Stärken und Schwächen des Teams und des Einzelnen. Nutzen Sie die Erkenntnisse aus dieser Analyse, um Ihr Coaching benutzerdefiniert zu gestalten.

Erstellen Sie einen Trainingsplan: Verwenden Sie ClickUp's Schulungsrahmen-Vorlage um den Trainingsprozess zu rationalisieren, realistische Ziele zu setzen und den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen.

Gestalten Sie einen guten Schulungsmix: Verwenden Sie eine Kombination von Schulungsmethoden wie Workshops, praktische Übungen und reale Fallstudien, um verschiedenen Lerntypen gerecht zu werden.

Fördern Sie das Lernen unter Gleichgesinnten: Ermutigen Sie erfahrene Teammitglieder, ihre Erkenntnisse und Erfahrungen für neuere Mitglieder freizugeben. Schaffen Sie außerdem eine Kultur des Feedbacks und des Freigebens von Wissen.

klicken Sie auf Dokumente, um gemeinsam an Ideen zu arbeiten

FAQs über agiles Coaching

1. Welches sind die drei Ebenen des Fokus für einen agilen Coach?

Die drei Ebenen, auf die sich ein agiler Coach konzentrieren kann, sind Produkt, Team und Führung.

Auf der Produktebene bringen agile Coaches eine Kultur der Kundenzentrierung und des Design Thinking ein. Sie helfen Teams dabei, eine produktbezogene Denkweise für die von ihnen entwickelte Software zu entwickeln.

Ein agiler Coach konzentriert sich auf kulturelle und verhaltensbezogene Aspekte auf der Teamebene. Er legt Wert auf Zusammenarbeit, Transparenz, Offenheit, Feedback usw.

Auf der Führungsebene helfen agile Coaches der Organisation, ihre blinden Flecken zu erkennen und auf dem agilen Weg zu bleiben.

2. Was erledigt ein agiler Coach täglich zu?

Grundsätzlich hört ein agiler Coach den ganzen Tag lang zu, beobachtet und spricht mit Menschen. Er leitet Einzelpersonen und Teams an, agile Methoden effektiv anzuwenden. Kein Tag ist wie der andere, aber einige der Aufgaben, die sie ausführen, sind:

Teilnahme an StandUps und Unterstützung bei der Beseitigung von Blockierern

Teilnahme an Scrum Meetings und Hilfe beim Planen von Sprints

Planen der Roadmap zusammen mit dem Projektleiter und Unterstützen der Backlog-Verfeinerung

Unterstützung des Projektleiters bei der Abschätzung des Aufwands und der Zeitleiste

Durchführung von Schulungen und Gruppen-Coaching-Sitzungen

3. Welche Qualifikationen brauche ich, um ein agiler Coach zu sein?

Ein agiler Coach muss den agilen Weg fest im Griff haben und die Fähigkeit besitzen, Menschen positiv zu überzeugen. Dies kann Fachwissen beinhalten in:

Agile Praktiken wie Scrum, Kanban, SAFe, usw.

Projektmanagement, einschließlich Aufgaben, Zeitleisten, Gantt-Diagramme, usw.

Tools und Berichterstellungen wie RACI Matrix, Burnup/Burndown Diagramme, Bugs, Wikis, etc.

Kommunikation mit einem breiten Bereich von internen und externen Interessengruppen

Effizientes Lösen von zwischenmenschlichen Konflikten

Um sich von der Masse abzuheben, können Sie auch eine agile Zertifizierung in Erwägung ziehen, wie z. B. einen Certified Scrum Master oder einen Certified Enterprise Coach.

Mit ClickUp coachen wie ein Champion

Wenn Agilität eine Denkweise ist, dann ist es keine Veränderung, die einmalig und erledigt ist. Die Einführung von Agilität erfordert ein ständiges Commitment zu kontinuierlicher Verbesserung und nachhaltiger Entwicklung.

Wenn es hart auf hart kommt - wie es in leistungsstarken Software-Entwicklungsteams oft der Fall ist - neigen Teams dazu, zum Gewohnten zurückzukehren, was die Einführung von Agilität zunichte macht. Aus diesem Grund ist die Rolle eines agilen Coaches so wichtig.

Agile Coaches fungieren als Wegweiser, die Teams in die richtige Richtung lenken und sie wieder auf den richtigen Weg bringen. ClickUp's Software für agiles Projektmanagement ist die beste Waffe in der Rüstung eines agilen Trainers. Sie hilft Ihnen bei der Einstellung der Systeme und Dashboards, die Sie benötigen, um dem Team zu helfen, sich selbst zu helfen. Testen Sie ClickUp heute kostenlos !