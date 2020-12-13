LevelUp 2020: 11 Erkenntnisse und Ausblick auf die Zukunft der Arbeit

Pssst! Wenn Sie sich für LevelUp 2021 interessieren, können Sie sich hier anmelden!

Und damit ist unsere erste ClickUp-Konferenz zu Ende! 🎉

Vielen Dank an alle über 12.000 Teilnehmer, die gekommen sind und sich mit unserem Team ausgetauscht haben – Ihre Teilnahme hat dieses Ereignis zu etwas ganz Besonderem gemacht.

Wir hoffen, dass Sie genauso viel davon profitiert haben wie wir als Gastgeber. Wir haben in diesem Prozess viel gelernt und freuen uns über Ihr Feedback, damit wir uns weiter verbessern können ... LevelUp 2020! 🙌

Wenn Sie LevelUp verpasst haben, machen Sie sich keine Sorgen.

Hier finden Sie die Highlights und Sitzungen des Events LevelUp 2020. 👇

Legen wir los!

1. Die Reise von ClickUp und was 2021 als Nächstes kommt

Zeb Evans, CEO von ClickUp und Visionär in Sachen Arbeit, eröffnete unser Ereignis mit einer Einführung in die Tagesordnung, einem besonderen Dank an unsere Community und einem Rückblick auf das verrückte (und produktive) Jahr 2020 und unseren Ausblick auf das kommende Jahr.

„Unsere Mission bei ClickUp war es schon immer, Menschen produktiver zu machen. Und das haben wir gemeinsam erreicht, indem wir Ihnen, unseren Benutzern, zugehört haben. Ihr Feedback wird auch weiterhin dazu beitragen, die Richtung von ClickUp im Jahr 2021 vorzugeben. “

—Zeb Evans, CEO bei ClickUp

Zum Abschluss dieses Jahres haben wir unsere Community auf über 200.000 Teams erweitert, in unserer Serie-A-Finanzierungsrunde 35 Millionen US-Dollar eingesammelt, um die Welt produktiver zu machen, und jede Woche eine wichtige neue Version veröffentlicht, insgesamt:

Über 310 ausgelieferte Features

Über 55 verbesserte Features

Über 40 Integrationen

Zeb ging auf die Bedeutung der kontinuierlichen Verbesserung von ClickUp als Plattform ein und erklärte, wie wir mit ClickUp 2.0 ein exponentielles Wachstum bei der Benutzerakzeptanz verzeichnen konnten – alles dank des unglaublichen Feedbacks unserer Benutzer!

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Zebs Fokus auf das Zuhören der Benutzer, um sich kontinuierlich zu verbessern, eines der übergreifenden Themen von LevelUp ist.

Außerdem haben wir einige spannende Neuigkeiten darüber erfahren, was uns im ersten Quartal 2021 erwartet:

Lokalisierung von ClickUp in mehr als 7 Sprachen

Verbesserung bestehender Features , wie Startseite, Posteingang und Ziele

Native Apps für ein blitzschnelles mobiles Erlebnis

Zuverlässigkeit aufbauen mit vollständiger Testabdeckung

Zusätzlicher 24/7-Support; Telefon-Support in Echtzeit, Support in anderen Sprachen und ein neues Coaching-Programm 🙌

„Unser wichtigster Wert war schon immer der beste Kundenservice der Branche und das beste Kundenerlebnis, das man sich vorstellen kann“, so Zeb.

„Zu diesem Zweck erweitern wir unseren Kundensupport auf einen 24/7-Echtzeit-Support. Außerdem führen wir weltweite Support-Teams ein. Und schließlich werden wir mit dem neuen Coaching-Programm von ClickUp einen Support per Telefon und Zoom einführen, damit Sie bei allen Fragen Hilfe erhalten. “

2. Wie unsere Entwickler mit ClickUp superschnell liefern

Wie schafft es unser wegweisendes Team von Produktentwicklern, wöchentlich neue Features zu entwickeln und bereitzustellen?

Alex Yurkowski, CTO von ClickUp, erklärt, wie unser Team von Ingenieuren mit ClickUp agile Entwicklungsprinzipien auf die nächste Stufe hebt.

„Um wöchentliche Updates zu liefern, nutzen wir drei leistungsstarke, miteinander verbundene Komponenten von ClickUp: umsetzbare Elemente, um auf Kurs zu bleiben, Sprints, um die benötigten Ressourcen zu messen und zuzuweisen, sowie interne und externe Kommunikationsfeatures, um Feedback-Schleifen zu verkürzen.“

—Alex Yurkowski, CTO bei ClickUp

Drei Schlüsselkomponenten, die das Team von Alex täglich nutzt, sind:

Kleine, umsetzbare Elemente , um den Überblick über die Arbeit zu behalten, wie Aufgaben, Status, Automatisierungen und zugewiesene Kommentare

Sprints ClickApp unter Verwendung von Sprint-Schätzungen, Aufschlüsselung unter Verwendung von Sprint-Schätzungen, Aufschlüsselung der Sprint-Punkte nach Mitarbeitern für große Projekte und Umschichtung von Sprint-Ressourcen mit einem agilen Ansatz

Kommunikations-Features zum Abbau von Barrieren zwischen Abteilungen und zur Synchronisierung Ihres verteilten Teams über mehrere Zeitzonen hinweg

Wir haben gelernt, dass ein schnell agierendes Produktteam eine vollständige Abstimmung und Sichtbarkeit der Arbeit aus allen Blickwinkeln benötigt. Deshalb sind Aufgabenmanagement, Sprints und Kommentare unerlässlich, um wöchentliche Produktreleases an die Benutzer zu liefern.

Der Abbau von Kommunikationssilos ist der Schlüssel, da das Produktteam in einem kurzen Zeitfenster nahtlos mit mehreren Teams über neue Features kommunizieren kann: QA für Tests, Marketing für Inhalte und Support-Teams für die Fehlerbehebung.

Alex ging auch auf die Leistungsfähigkeit der ClickUp Dashboards ein und erklärte, wie sein Remote-Team sie nutzt, um alles von der Workload-Kapazität bis hin zu Engpässen nachzuverfolgen, z. B. welche Updates in der Qualitätssicherung stecken geblieben sind und welche Elemente mehr Aufmerksamkeit erfordern, um eine reibungslose Veröffentlichung zu gewährleisten.

3. Neue Vorlagen- und App-Center für eine schnellere Einarbeitung

Was wäre, wenn Sie alle Ihre Workflow-Vorlagen an einem einzigen Ort erstellen, anpassen und in der Vorschau anzeigen könnten? Auf alle Ihre Apps und Integrationen zugreifen und diese je nach Team aktivieren könnten?

Genau das können Sie mit den neuen Vorlagen- und App-Centern von ClickUp tun!

„Die neuen Vorlagen- und App-Center wurden entwickelt, um Ihre Produktivität auf die nächste Stufe zu heben. Sie können Vorlagen ganz einfach navigieren und anpassen und Ihre Apps in Ihrem Workspace detailliert anpassen. “

—Sophia Kaminski, Customer Success Manager bei ClickUp

Mit dem neuen Vorlagen-Center sparen Sie Zeit, können Vorlagen wiederverwenden und bearbeiten und Ihre Kreationen für alle Mitglieder Ihres Teams freigeben.

Weitere Highlights sind unter anderem die folgenden Funktionen:

Durchsuchen Sie eine Bibliothek mit Vorlagen, die von ClickUp und Ihrem Team erstellt wurden

Beschreibungen zu Vorlagen hinzufügen

Vorlagen vor der Bewerbung ansehen

Das zweite Feature, das Sophia vorgestellt hat, ist das neue App-Center.

Mit dem ClickUp App-Center haben Sie endlich alle Ihre Apps und Integrationen an einem Ort!

So können Teams ganz einfach die Add-Ons auswählen, die für ihr Team am sinnvollsten sind, und diese alle auf einmal anwenden.

Sophia kündigte außerdem zusätzliche Funktionen an, mit denen Teams ihre Apps entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen ihres Teams in ihrem Workspace erstellen und konfigurieren können. So können Sie beispielsweise detaillierte Berechtigungen für die Freigabe in der Cloud mit Integrationen wie Dropbox und Google Drive festlegen.

4. Wie ClickUp organisches Marketing nutzt, um monatlich über 12 Millionen US-Dollar an kostenlosen Klicks zu generieren

Wie zum Teufel startet man sein Marketing in der wettbewerbsintensivsten Softwarebranche der Welt?

Diese Frage kann nur Aaron Cort, unser Marketingdirektor, beantworten.

„Wie gewinnt man Millionen von Fürsprechern und generiert monatlich Millionen von kostenlosen Klicks? Dazu ist ein organischer Ansatz erforderlich, der sich an Ihrem Produkt, Ihren Benutzern und strategischen Inhalten orientiert, um sie auf ihrem Weg zu begleiten. “

—Aaron Cort, Marketingdirektor bei ClickUp

Aaron stellte Schlüsselstrategien vor, die ClickUp dabei halfen, durch Inhalte und produktorientiertes Wachstum von Grund auf organisch zu wachsen, was den Aufstieg von ClickUp bis heute antreibt.

Diese drei strategischen Säulen umfassen:

Produktorientiertes Wachstum: Das Produkt steht im Mittelpunkt, um die Benutzererfahrung zu steuern

Benutzergesteuertes Wachstum: Ihrer Community zuhören und mit ihr interagieren, um Fürsprecher zu gewinnen

Inhaltsorientiertes Wachstum: Steigern Sie Ihre Sichtbarkeit mit SEO und hochwertigen Inhalten

Wie sehen diese drei Säulen in der Praxis aus? Aaron stellte einige der Strategien vor, die das organische Wachstum von ClickUp unterstützen:

Wöchentliche Veröffentlichungen , mit denen kein Mitbewerber mithalten kann

Branchenführend mit einem Free Forever-Plan

Kundensupport rund um die Uhr

Benutzer-Feedback und Community-Engagement über E-Mail, soziale Medien und Message Boards

SEO mit benutzerorientierten Inhalten dominieren

Aaron ging auch auf das Geheimnis von ClickUp ein: unsere Grundwerte Dringlichkeit und Kundenzufriedenheit und wie diese unser Marketing antreiben.

…und dann gab es eine Überraschung! Alle durften Melissa kennenlernen!

5. Marken- und benutzerorientierte Inhalte auf die nächste Stufe heben

Melissa Rosenthal, unsere neue Chief Creative Officer, betrat die Bühne, um einige große Neuerungen vorzustellen, die die Inhalte von ClickUp auf ein neues Niveau heben werden!

„Wir möchten, dass ClickUp sich wie ein Freund anfühlt, der Ihnen durch den Tag hilft, Ihre Frustrationen versteht und Ihnen etwas zurückgibt – egal, ob Sie ein einzelner Benutzer, ein kleines Unternehmen oder ein Team in einem Unternehmen sind. “

—Melissa Rosenthal, Chief Creative Officer bei ClickUp

Richtig, wir entwickeln einige spannende neue Formate für Inhalte, die den Nutzern helfen sollen, noch mehr aus den Tools herauszuholen, die sie täglich verwenden.

Melissa gab einen Vorgeschmack auf einige dieser neuen Formate für Inhalte:

Original-Podcasts

Neue Inhalte

ClickUp-Geschichten

Derzeit handelt es sich dabei zwar noch um Teaser, aber laut Melissa können Benutzer als Erstes ClickUp Stories nutzen, eine neue episodische Serie, die sich darauf konzentriert, wie Menschen mit ClickUp mehr aus ihrem Leben herausholen.

Es handelt sich um kurze Videos mit Benutzern, die zeigen, wie sie mit Hilfe von Produktivität und Projektmanagement alltägliche Herausforderungen meistern!

Möchten Sie Ihre eigene Geschichte freigeben?

Perfekt! Wir möchten Ihre Meinung hören (und Sie vielleicht sogar als Star präsentieren), also füllen Sie bitte unser Formular hier aus!

6. Wie Unternehmer ClickUp nutzen, um ihre Ziele im Homeoffice zu erreichen

Die nächste Podiumsdiskussion war eine große Veränderung im Format... Wir hörten von DREI verschiedenen ClickUp-Beratern und Unternehmern einige der Tricks und Tipps, mit denen sie ihre WFH-Geschäfte auf die nächste Stufe gebracht haben.

Courtney, Yvonne und Luci

Einige Highlights dessen, was wir von unseren ClickUp Power Usern gelernt haben, sind:

Dashboards und Ziele sind bevorzugte Features, um Fortschritte zu messen und auf Kurs zu bleiben

Die flexiblen Workflows von ClickUp eignen sich perfekt für die Erstellung eines voll funktionsfähigen CRM für Ihr Unternehmen

In ClickUp können Sie fast alles als Vorlage speichern, also speichern Sie Ihre benutzerdefinierten Status-, Aufgaben- und Benutzerdefinierte Felder-Vorlagen für wiederkehrende oder ähnliche Projekte

Automatisierung ist eine großartige Möglichkeit, um Zeit bei sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben zu sparen

Mindmaps können Ihnen dabei helfen, Ihre Brainstormings zu visualisieren und wichtige Geschäftsideen (und Aufgaben) miteinander zu verknüpfen

…und vieles mehr!

Wenn Sie solche praktischen Tipps wertvoll finden, empfehlen wir Ihnen dringend, die Websites zu besuchen und ihnen auf YouTube zu folgen!

7. Marketing-Hacks mit Neil Patel und Dan Fleyshman

Die Gastredner setzten die Reihe mit zwei großen Namen fort, die im Bereich digitales Marketing und Branding zu Berühmtheiten geworden sind: Neil Patel und Dan Fleyshman.

Dan interviewte Neil zu den Anfängen seines Content-Imperiums, seiner SEO-Strategie für 2021, Best Practices für Social-Media- und YouTube-Inhalte, bezahlte Werbung und vielem mehr.

„Wenn Sie Ihre SEO im Jahr 2021 und darüber hinaus erfolgreich aufbauen möchten, müssen Sie sich auf einige Dinge konzentrieren: hochwertige Backlinks und die Seitenerfahrung. Sie möchten hochwertige Erfahrungen aufbauen und Links von hochwertigen Websites erhalten. “

—Neil Patel, Marketing-Guru und Bestseller-Verfasser

Neil gab einige interessante Einblicke für alle Geschäftsinhaber, die ihre digitale Strategie ausbauen möchten, darunter:

Die Bedeutung der Erstellung von Inhalten dort, wo Ihre Zielgruppe sich aufhält, insbesondere auf LinkedIn, TikTok und YouTube

Verwenden Sie Ihre Ideen für Inhalte aus sozialen Medien für YouTube

Scheuen Sie sich nicht, Videos mit Ihrem Smartphone aufzunehmen (das Publikum liebt Authentizität)

Ihre Website ist der Schlüssel zum Aufbau Ihrer Marke und zur Generierung von Leads

Soziale Kanäle wie LinkedIn und Instagram sind zum Schlüssel für Unterhaltungen geworden, die zu neuen Geschäften führen

Unterschätzen Sie nicht die Kraft von Kommentaren, um das Engagement zu fördern

Die Sprachsuche wird nur noch an Bedeutung gewinnen

Optimieren Sie Ihre Inhalte für Featured Snippets

…und vieles mehr! Das vollständige Interview finden Sie unten.

8. So erstellen Sie benutzerdefinierte Apps für mehr Produktivität

Können Sie in ClickUp benutzerdefinierte Apps zur Steigerung der Produktivität erstellen, ohne sich mit Codes auszukennen?

Die Antwort lautet eindeutig JA, wie Vincent Khadige, Enterprise Account Manager bei ClickUp, beweist.

„Wenn Sie wie ich sind, möchten Sie die perfekten Prozesse für Ihre Arbeit einrichten – ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Die gute Nachricht ist, dass Sie mit ClickUp erstaunlich leistungsstarke Apps zur Steigerung der Produktivität erstellen können, die fast alle Anforderungen erfüllen und keinen Code erfordern. “

—Vincent Khadige, Enterprise Product Manager bei ClickUp

Vincents Präsentation deckt alles ab, von den Grundlagen der Personalisierung Ihrer Arbeitsstruktur mit der Hierarchie von ClickUp über die Anpassung von Aufgaben an verschiedene Anwendungsfälle bis hin zur Erstellung anschaulicher Dashboards, mit denen Sie alles von der Fehlerverfolgung bis zum Umsatz messen können!

Einige der Dinge, die wir gelernt haben:

Erstellen Sie Waterfall-Workflows für nahezu alle Anforderungen Ihres Teams, von für nahezu alle Anforderungen Ihres Teams, von der Aufteilung der Arbeit bis zur Zuweisung von Kapazitäten

Verwandeln Sie Aufgaben in Elemente, die über die reine Aufgabenverwaltung hinausgehen

Slack-ähnliche Chat-Kanäle erstellen

Anpassen von Hierarchien, geschachtelten Unteraufgaben und mehr in mehreren Listen

erstellen Sie ein einfaches, skalierbares CRM-System* mit benutzerdefinierten Feldern, E-Mail, Formularen und Automatisierungen

Dank der hohen Anpassungsfähigkeit von ClickUp können Sie fast jedes Feature transformieren, um Ihre Tech-Stack zu ersetzen und wirklich alle Ihre Arbeiten an einem Ort zusammenzuführen – das einzige Limit ist Ihre Vorstellungskraft.

Darüber hinaus gab Vincent einen kleinen Vorgeschmack auf weitere Features, die bald verfügbar sein werden:

Geschachtelte Unteraufgaben

Aufgaben und Beziehungen zwischen Dokumenten

E-Mail in ClickUp

Einfaches Layout

Sehen Sie sich die gesamte Sitzung an, um weitere Informationen zu erhalten!

9. Wie wir die Herausforderungen der Produktivitätsbranche lösen

Wenn es darum geht, eine Branche neu zu definieren, ist David Sacks kein Unbekannter.

Der ehemalige COO von PayPal und jetzige Investor/Berater von ClickUp nahm zusammen mit Zeb und Tommy Wang, Head of Sales bei ClickUp, an einer Podiumsdiskussion über die Herausforderungen und die Richtung des Bereichs Produktivität und Zusammenarbeit teil.

Wir haben erfahren, wie David die Zukunft dieser Kategorie sieht: eine Neubündelung leistungsstarker Tools zur Steigerung der Produktivität nach einer jahrzehntelangen Entbündelung von Microsoft Office.

„Zebs Vision für ClickUp als umfassendes Produkt, das schnelle Entwicklungstempo des Teams und die Begeisterung, mit der die Plattform genutzt wird, sind allesamt Indikatoren dafür, dass dieses Unternehmen die Branche neu definiert. “

—David Sacks, Tech-Unternehmer und Investor

David erläuterte auch seine Vision für ClickUp als die führende Plattform, die Teams in die Lage versetzt, ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu bündeln.

Tommy stellte Zeb auch Fragen dazu, wie ClickUp auf die Herausforderungen der Branche reagiert:

Wie wir Tools konsolidieren können, um Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern

Meinungsstarke Software und warum Menschen Tools wollen, die ihre Arbeit ergänzen und ihnen nicht vorschreiben, wie sie arbeiten sollen

Warum schnelle Entwicklung und Leidenschaft der Schlüssel zum Aufbau eines Tools sind, das den Anforderungen der Verbraucher gerecht wird

…und vieles mehr!

Sehen Sie sich unten die vollständige Sitzung an.

10. ClickUp Produktvision 2021

Abgerundet wurden die Sitzungen des Tages durch einen mit Spannung erwarteten Ausblick auf das, was Benutzer im kommenden Jahr erwarten können.

In dieser Sitzung stellte Zeb die langfristige Vision von ClickUp sowie den Plan für das erste Quartal 2021 vor.

„Unsere Mission ist heute genau dieselbe wie vor drei Jahren, als wir angefangen haben: all Ihre Arbeit und tools an einem Ort zusammenzuführen. “

—Zeb Evans, CEO bei ClickUp

„Unser Mantra war schon immer: Eine App, die alle anderen ersetzt. Und heute sind wir diesem Ziel näher als je zuvor. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis unsere No-Code-Tools für Produktivität perfekt sind. “

Zeb ging näher auf den Produktfokus von ClickUp aus der Keynote ein und gab einen zusätzlichen Ausblick auf die kommenden Neuerungen:

Verbesserung bestehender Features (Ziele, Startseite, Posteingang und mehr)

Plattformgeschwindigkeit und -leistung in allen Apps

Zuverlässigkeit durch umfassende automatisierte Tests und skalierbare Infrastruktur

Brian Shen, Lead Product Manager, betrat die Bühne, um uns weitere kommende Features zu zeigen!

„Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit stehen zwar nach wie vor im Mittelpunkt, aber wir entwickeln auch bahnbrechende Features, die auf Ihren Wünschen basieren: mehr Möglichkeiten, organisiert zu bleiben und Ihre Kommunikation (z. B. E-Mails) in ClickUp zu integrieren. “

—Brian Shen, Lead Product Manager bei ClickUp

Aufbauend auf Vincents früherer Präsentation zur Umwandlung von Aufgaben in universell einsetzbare Elemente zeigte Brian, wie Aufgaben alles von Kontakten über Unternehmen bis hin zu Geschäften darstellen können.

Mit mehreren neuen Features, die in Kürze verfügbar sein werden, können Sie bald noch mehr dieser detaillierten benutzerdefinierten Anpassungen vornehmen:

Aufgaben und Beziehungen zwischen Dokumenten

Geschachtelte Unteraufgaben

E-Mail in ClickUp

2-Wege-Synchronisierung mit Google Kalender und Outlook

…und viele weitere kommen im ersten Quartal 2021 (verschachtelte Ordner, Elementtypen, Ziele V2, um nur einige zu nennen)

Brian gab auch einen kleinen Einblick in mögliche Anwendungsfälle (und die Benutzeroberfläche) für jedes neue Feature – wir empfehlen Ihnen, die gesamte Sitzung anzusehen, um alles in Aktion zu erleben!

11. Ein fulminanter Abschluss: neue mobile Apps

Zu guter Letzt gab es zum Abschluss eine ganz besondere Ankündigung von Nick Krekow, Produktmanager bei ClickUp.

„Wir haben euch zugehört und beschlossen, unsere mobilen Apps von Grund auf neu zu entwickeln. Ihr könnt ClickUp jetzt auf Android und iOS mit hoher Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und einer schönen, benutzerfreundlichen mobilen Benutzeroberfläche nutzen. “

—Nick Krekow, Produktmanager bei ClickUp

Nick und das Produktteam haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, die mobile Erfahrung von ClickUp mithilfe eines neuen UI-Frameworks namens Flutter komplett neu zu gestalten.

Flutter hat unserem Produktteam Folgendes ermöglicht:

Erstellen Sie eine vollständig native ClickUp-Erfahrung mit einer mobilen Benutzeroberfläche

Entwicklungszeit für mobile Anwendungen verkürzen

Schaffen Sie ein einheitliches ClickUp-Erlebnis auf Android und iOS

Wie schnell werden diese neuen Apps wirklich sein? Nick erklärte, dass die durchschnittliche Startzeit dank der Verbesserungen von Flutter von zehn Sekunden auf nur noch eine Sekunde gesunken ist.

Und es kommt noch besser: Nick hat uns auch einen kurzen Einblick in die neue mobile Benutzeroberfläche von ClickUp gegeben:

Diese mobilen Features sind nur der Anfang. Nick erwähnte auch weitere Web-Features, die bald vollständig für Mobilgeräte optimiert werden, darunter:

Posteingang

Notepad

Dashboards

Zeiterfassung

Das Beste daran? Die neuen mobilen Apps sind ab nächster Woche in den App Stores erhältlich!

Zusammenfassung

Man kann mit Sicherheit sagen, dass jeder Teilnehmer von LevelUp etwas für sich mitnehmen konnte, egal ob Sie nach umsetzbaren Strategien zur Steigerung der Produktivität, spannenden neuen Features oder einfach nur einem tieferen Einblick in unser Produkt und unsere Vision gesucht haben.

Vor allem haben wir erfahren, wie Zeb und das Team jeden Tag auf die Community hören, um die Plattform zu verbessern und die Welt produktiver zu machen.

„Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die zu LevelUp gekommen sind. Die Teilnehmerzahl hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen und wir könnten nicht glücklicher sein, dass wir die Gelegenheit hatten, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ein großes Dankeschön an alle, die uns auf dieser Reise begleitet haben – wir hoffen, Sie nächstes Jahr bei diesem Ereignis persönlich begrüßen zu dürfen!“

—Zeb Evans, CEO bei ClickUp

Seien Sie gespannt auf diese neuen Features und weitere, die jede Woche hinzukommen werden. Wir freuen uns darauf, Sie nächstes Jahr bei LevelUp zu sehen!