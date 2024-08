10 beste LastPass-Alternativen zum Schutz Ihres Passworts im Jahr 2024

Machen wir uns nichts vor. Das Jonglieren mit Hunderten von Passwörtern ist zu einem lästigen Teil des digitalen Lebens geworden. Aber Passwörter, die Ihre digitalen Daten schützen, brauchen auch Schutz.

LastPass ist für viele von Ihnen ein beliebter Passwort-Manager gewesen. Allerdings bevorzugen viele Menschen inzwischen sicherere Alternativen zu LastPass. Außerdem haben einige Benutzer mehrfach über langsame und unzuverlässige Benutzererfahrungen berichtet.

Um Ihre digitalen Identitäten zu schützen, benötigen Sie zuverlässige, sichere Passwortverwaltungstools, die benutzerfreundlich und kostengünstig sind.

Hier ist also unsere Liste der 10 besten LastPass-Alternativen im Jahr 2024, wobei wir den Schwerpunkt auf Sicherheitsfunktionen, Passwortfreigabe und cybersicherheits-Risikomanagement .

Worauf sollten Sie bei LastPass-Alternativen achten?

Sie müssen einige Schlüsselfaktoren berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Ihre passwort-Manager bietet optimale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Wir haben ein paar für Sie aufgelistet:

Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Bevorzugen Sie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, einen starken Passwortgenerator und die Unterstützung mehrerer Plattformen für maximale Sicherheit. Außerdem muss es über einen sicheren Cloud-Speicher und eine mehrschichtige Sicherheit für mehr Sicherheit verfügen Benutzerfreundlichkeit: Der Passwortmanager muss leicht zu erlernen sein Fähigkeiten zur gemeinsamen Nutzung von Passwörtern: Problemlose Synchronisierung über eine unbegrenzte Anzahl von Geräten undsichere Dateifreigabe sind wichtig für Ihre Kennwortverwaltungsanwendung, um eine einfache gemeinsame Nutzung von Kennwörtern zu ermöglichen Plattformübergreifende Sicherheitskompatibilität: Sie muss mit allen Betriebssystemen, einschließlich iOS und Windows, kompatibel sein Preisgestaltung: Fast alle Passwortmanager bieten drei Tarife an: Einzelperson, Familie und Unternehmen. Die Preise variieren je nach den Funktionen, aber im Durchschnitt sollte eine gute LastPass-Alternative etwa 55-70 Dollar pro Jahr kosten 24/7-Kundensupport: Achten Sie immer auf einen schnellen und effektiven Kundensupport, der auf Sicherheitsbedenken eingeht, sichere Praktiken anleitet und in Notfällen Hilfe leistet. Benutzerverwaltung: Das Tool sollte in der Lage sein, verschiedene Benutzeranmeldedaten gleichzeitig zu verwalten. Außerdem muss es Benutzer löschen, erstellen, ihre Aktivitäten überwachen und Berichte über die Einhaltung von Kennwörtern und deren Verwendung erstellen

10 beste LastPass-Alternativen für das Jahr 2024

Hier sind einige der besten Alternativen zu LastPass, die im Jahr 2024 verfügbar sind:

1. 1Password

über 1Passwort 1Password ist ein Passwortmanager, der für seine hohe Sicherheit und sein benutzerfreundliches Design bekannt ist. Er ist auch eine der beliebtesten LastPass-Alternativen auf dem Markt.

Er richtet sich an Einzelpersonen und Unternehmen und bietet fortschrittliche Funktionen wie Passwortprüfung und Passwortgenerierung, die die Online-Sicherheit erhöhen. Es ist einfach zu bedienen und kann verschiedene digitale Informationen sicher verwalten.

Der Schwerpunkt dieses Tools liegt auf starker Verschlüsselung (34-stelliger Geheimschlüssel) und bequemer Datenverwaltung. Es ist daher die erste Wahl für die sichere Verwaltung von Passwörtern, Finanzinformationen und anderen sensiblen Daten für zusätzliche Sicherheit.

1Password verwaltet eine digitale Brieftasche, einen digitalen Passwort-Tresor und einen Formularausfüller, so dass Sie alle Ihre Anmeldedaten unter einem Dach verwalten können.

1Password beste Eigenschaften

Zuverlässige Sicherheit mit AES-256-Bit-Verschlüsselung

Erleben Sie die Unterstützung von Fingerabdrücken in iOS-Geräten wie Macbooks und Apple Watches

Verstecken Sie wichtige Passwörter, wenn Sie unterwegs sind, mit dem Reisemodus

Verwenden Sie Watchtower, um doppelte oder gefährdete Passwörter und Websites, die ungesichertes HTTP verwenden, zu identifizieren

Organisieren Sie Passwörter und Daten in anpassbaren Tresoren für optimierte Sicherheit

1Password Einschränkungen

Zusätzliche Einschränkungen in Bezug auf die Passwortlänge

Fehlen einer speziellen Anwendung für Linux-Benutzer

1Password Preise

Einzelpersonen: $2,99/Monat, jährliche Abrechnung

$2,99/Monat, jährliche Abrechnung Familien: $4,99/Monat (bis zu 5 Mitglieder), jährliche Abrechnung

$4,99/Monat (bis zu 5 Mitglieder), jährliche Abrechnung Team-Starterpaket: $19,95/Monat (bis zu 10 Mitglieder), jährliche Abrechnung

$19,95/Monat (bis zu 10 Mitglieder), jährliche Abrechnung Unternehmen: 7,99 $/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

7,99 $/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

1Password Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

4.7/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (mehr als 2000 Bewertungen)

2. Keeper

über Hüter Keeper ist ein weiterer weithin anerkannter Passwortmanager, der für seine hohen Sicherheitsmaßnahmen und sein benutzerorientiertes Design bekannt ist.

Er wurde für Studenten, Einzelpersonen, Unternehmen und das Militär entwickelt. Er bietet ein hohes Maß an Sicherheit und erfüllt die Anforderungen von StateRAMP, ISO27001, FedRAMP und SOC für den Schutz sensibler Daten.

Was Keeper auszeichnet, ist seine BreachWatch-Funktion, die das Dark Web kontinuierlich auf geleakte Passwörter überwacht.

Keeper beste Eigenschaften

Verschlüsseln Sie Ihre Daten mit hochgradigen Sicherheitsstandards

Sichere Speicherung von Dateien und Dokumenten im Master-Passwort

Richten Sie Notfallzugänge für vertrauenswürdige Personen ein

Überwachen Sie die Sicherheit mit Breachwatch-Warnungen und bleiben Sie über gefährdete Konten informiert

Nutzen Sie die einzigartige Selbstzerstörungsfunktion für zusätzliche Sicherheit

Keeper Einschränkungen

Fehlender Reisemodus und VPN-Funktion

Keine native Desktop-Anwendung für Linux-Benutzer

Preise für Keeper

Personal: $2,92/Monat, jährliche Abrechnung

$2,92/Monat, jährliche Abrechnung Familie: $6,25/Monat, jährliche Abrechnung

$6,25/Monat, jährliche Abrechnung Business Starter: $2/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Unternehmen: $3,75/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

$3,75/Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Keeper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (814+ Bewertungen)

4.7/5 (814+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17+ Bewertungen)

3. NordPass

über NordPass NordPass verfügt über einen modernen Verschlüsselungsalgorithmus, die XChaCha20-Verschlüsselung, die durch eine benutzerfreundliche Plattform mit zuverlässigen Sicherheitsmerkmalen ein breites Publikum anspricht, darunter Privatanwender und Unternehmen.

NordPass ist vor allem für seinen Scanner für Datenschutzverletzungen, die Multi-Faktor-Authentifizierung und die Fingerabdruck-/Gesichtserkennung bekannt.

NordPass bietet eine unbegrenzte Anzahl von Passwörtern und wurde mit einem einfachen, schnörkellosen Ansatz für die Passwortsicherheit entwickelt. Sein benutzerfreundliches Design und seine zuverlässigen Sicherheitsprotokolle machen es zu einer guten Alternative zu LastPass

NordPass beste Eigenschaften

Sichern Sie Ihre Daten mit der XChaCha20-Verschlüsselung von NordPass

Identifizieren Sie potenzielle Sicherheitslücken mit dem Passwort-Gesundheits- und Sicherheitslücken-Scanner

Sichere Speicherung von Kreditkarten- und persönlichen Daten zum schnellen automatischen Ausfüllen

Organisieren Sie Elemente in Ordnern für einfache Navigation und einfachen Zugriff

NordPass-Einschränkungen

Der kostenlose Tarif bietet nur grundlegende Funktionen

Eine Passwortlänge von 60 Zeichen stellt für einige Benutzer eine Einschränkung dar

NordPass Preise

Kostenlos

Premium: $1,99/Monat, jährliche Abrechnung

$1,99/Monat, jährliche Abrechnung Familie: $3,69/Monat, jährliche Abrechnung

$3,69/Monat, jährliche Abrechnung Teams: $1,99/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

$1,99/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: $3,99/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

$3,99/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: 5,99 €/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

NordPass Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (27+ Bewertungen)

4. Dashlane

über Dashlane Dashlane zeichnet sich unter den Premium-Tools zur Passwortverwaltung durch seine umfassenden Sicherheitsfunktionen und seine Benutzerfreundlichkeit aus. Es richtet sich sowohl an Einzelanwender als auch an Unternehmen, die nach Alternativen zu LastPass suchen.

Dashlane zeichnet sich durch seinen starken und einzigartigen Passwortgenerator, die automatische Ausfüllfunktion und die Überwachung des Dark Web mit einer VPN-Funktion aus. Dieses Tool ist aufgrund seiner modernen Benutzeroberfläche und seiner erstklassigen Online-Sicherheitsfunktionen eine attraktive All-in-One-Lösung.

Dashlane beste Eigenschaften

Erstellen und verwenden Sie digitale Geldbörsen für schnellere und sicherere Online-Käufe

Verwenden Sie einen starken und einzigartigen Passwortgenerator

Warnungen vor potenziellen Datenschutzverletzungen mit Dark-Web-Überwachung erhalten

Erhöhen Sie die Wi-Fi-Sicherheit mit Dashlane's VPN

Speichern Sie sichere Notizen für sensible Informationen über Passwörter hinaus

Dashlane Einschränkungen

Teuer im Vergleich zu einigen anderen Optionen

Die Passwortlänge ist auf 40 Zeichen begrenzt

Dashlane Preise

Premium: $3,33/Monat, jährliche Abrechnung

$3,33/Monat, jährliche Abrechnung Freunde & Familie: $4.99/Monat für 10 Mitglieder, jährliche Abrechnung

$4.99/Monat für 10 Mitglieder, jährliche Abrechnung Starter: $20/Monat für 10 Mitglieder, jährliche Abrechnung

$20/Monat für 10 Mitglieder, jährliche Abrechnung Business: $8/Nutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Dashlane Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (290+ Bewertungen)

4.5/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (240+ Bewertungen)

5. Norton Passwort Manager

über Norton Norton Password Manager ist ein kostenloser Passwort-Manager, der mit anderen Norton-Sicherheitsdiensten integriert ist. Er ist auf Benutzer zugeschnitten, die einen Passwortmanager bevorzugen, der Teil eines größeren Sicherheits-Ökosystems ist.

Dieses Tool ist besonders für diejenigen interessant, die bereits Norton-Produkte verwenden, da es eine nahtlose Integration und vertrauenswürdige Sicherheit bietet.

Norton Password Manager bietet eine kostenlose, sichere und unkomplizierte Kennwortverwaltung. Es ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und eignet sich daher für alle, die neu in der Passwortverwaltung sind oder einen unkomplizierten Ansatz innerhalb der vertrauten Norton-Umgebung bevorzugen.

Die besten Funktionen von Norton Password Manager

Verfolgen und überwachen Sie Ihre Anmeldeaktivitäten und erhalten Sie Warnungen bei ungewöhnlichen Zugriffen

Unbegrenzter Passwortspeicher

Schützen Sie Ihre Notizen und Adressen im verschlüsselten Tresor von Norton

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für eine doppelte Sicherheitsebene

Sicheres Surfen mit dem integrierten VPN von Norton, das Ihre Online-Aktivitäten schützt

Einschränkungen von Norton Password Manager

Weniger umfangreich als einige eigenständige sichere Kennwortmanager

Keine eigenständige Desktop-Anwendung

Preise für Norton Password Manager

Kostenlos: Erhältlich als Teil der Norton 360-Pläne

Norton Password Manager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (4400+ Bewertungen)

6. Bitwarden

über Bitwarden Bitwarden ist ein kostenloser Open-Source-Passwortmanager, der sich vor allem an Nutzer richtet, die Wert auf Transparenz und Anpassbarkeit legen.

Technisch versierte Nutzer und Unternehmen bevorzugen die Plattform, da sie Self-Hosting- und Cloud-Syncing-Funktionen ermöglicht, um von überall auf die Tresordaten zuzugreifen. Bitwarden zeichnet sich auch durch seine Kombination aus Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, hoher Sicherheit und Benutzerkontrolle aus.

Der Open-Source-Charakter des Tools ermöglicht regelmäßige Updates und Verbesserungen durch eine Gemeinschaft von Entwicklern, wodurch eine sich ständig weiterentwickelnde Sicherheitsumgebung gewährleistet wird, in der Sie unbegrenzt Passwörter speichern können.

Es wurde entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen robusten Sicherheitsfunktionen und der Flexibilität einer Open-Source-Plattform zu schaffen.

Bitwarden beste Eigenschaften

Passen Sie Ihr Sicherheitserlebnis mit der Open-Source-Plattform von Bitwarden an

Zugriff auf Ihre Passwörter über verschiedene Geräte und Betriebssysteme hinweg

Verstärken Sie die Kontosicherheit mit Zwei-Faktor-Authentifizierung

Organisieren und klassifizieren Sie Ihre Passwörter mit dem Ordner- und Sammelsystem von Bitwarden

Einschränkungen von Bitwarden

Die Oberfläche ist im Vergleich zu anderen Alternativen weniger ausgefeilt

Benutzer, die sich für das Selbsthosten entscheiden, brauchen ein gutes Verständnis für technische Einstellungen

Bitwarden Preise

Kostenlos

Premium : $1/Monat, jährlich abgerechnet

: $1/Monat, jährlich abgerechnet Familie : $3,33/Monat für bis zu 6 Benutzer, jährliche Abrechnung

: $3,33/Monat für bis zu 6 Benutzer, jährliche Abrechnung Teams : $20/Monat für bis zu 10 Benutzer

: $20/Monat für bis zu 10 Benutzer Unternehmen : $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Angebot einholen: Benutzerdefinierte Preise

Bitwarden Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (150+ Bewertungen)

: 4.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

7. Zoho Vault

über Zoho Tresor Zoho Vault ist ein Teil der umfangreichen Zoho-Anwendungssuite, die für ihre geschäftsorientierten Funktionen und Integrationsmöglichkeiten bekannt ist. Es richtet sich an Unternehmen, die nach LastPass-Alternativen suchen, die sich leicht mit anderen Geschäftstools kombinieren lassen.

Zoho Vault zeichnet sich durch seine Integration mit anderen Anwendungen wie Zoho Desk, Mail und Microsoft 365\ aus. Zoho Vault eignet sich besonders gut als Passwort-Manager, der in eine breitere Palette von Unternehmensanwendungen passt.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die robusten, unternehmenstauglichen Funktionen machen es zu einer vielseitigen Wahl in verschiedenen professionellen Umgebungen.

Die besten Funktionen von Zoho Vault

Nahtlose Integration mit anderen Zoho-Anwendungen und Anwendungen von Drittanbietern für optimierte Abläufe

Kontrolle der Benutzerrechte und des Zugriffs mit den granularen Zugriffskontrollen von Zoho Vault

Sicheres Speichern und Verwalten digitaler Identitäten wie Lizenzen und ID-Dokumente

Erstellen Sie detaillierte Berichte über Benutzeraktivitäten und Zugriffsmuster für eine bessere Übersicht

Einschränkungen von Zoho Vault

Kann einige Zeit in Anspruch nehmen, um sich mit allen Funktionen vertraut zu machen

Verzögernde Browser-Erweiterungen

Preise für Zoho Vault

Kostenlos

Standard : $1/Benutzer pro Monat

: $1/Benutzer pro Monat Professionell : $4/Benutzer pro Monat

: $4/Benutzer pro Monat Unternehmen: $7/Benutzer pro Monat

Zoho Vault Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

4.3/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

8. Dell Passwort-Manager

über Dell Dell Password Manager, ein Produkt des Tech-Giganten Dell, zeichnet sich durch seine Integration in das Hardware- und Software-Ökosystem von Dell aus. Das macht es für Dell-Nutzer zu einer guten Alternative zu LastPass. Das Tool legt den Schwerpunkt auf Sicherheit und nahtlose Integration.

Dell Password Manager bietet robuste Sicherheitsfunktionen, wie z. B. das Zurücksetzen von Passwörtern per Selbstbedienung, Unterstützung für mehrere Webbrowser und den Komfort, Teil des breiteren Dell-Ökosystems zu sein.

Die besten Funktionen von Dell Password Manager

Automatisiertes Zurücksetzen und Wiederherstellen von Passwörtern zur Minimierung von Ausfallzeiten und Erhöhung der Sicherheit

Nutzung biometrischer Logins für schnelleren und sichereren Zugriff auf Konten

Effizientes Arbeiten durch die Integration mit dem Hardware- und Software-Ökosystem von Dell

Effektive Verwaltung digitaler Identitäten und Berechtigungsnachweise innerhalb der Dell-Umgebung

Einschränkungen von Dell Password Manager

Am besten geeignet für diejenigen, die bereits Dell Produkte verwenden

Bietet nicht so viele Funktionen wie einige spezialisierte Passwort-Manager

Preise für Dell Password Manager

Persönliche Nutzung: Kostenlos als Teil der Dell Software

Kostenlos als Teil der Dell Software Unternehmen: Kontakt für Preise

Dell Password Manager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

4.1/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

9. SailPoint Passwort-Verwaltung

über Segelpunkt SailPoint Password Management ist in der Branche für seinen unternehmensorientierten Ansatz bekannt, der sich auf Identity Governance und Verwaltung spezialisiert hat.

Es eignet sich besonders für größere Organisationen und Unternehmen, die umfassende Identitätsmanagement-Lösungen benötigen. SailPoint zeichnet sich durch seine Passwortsynchronisation und starke Passwortrichtlinien aus und integriert eine Passwortmanagementlösung, um die Betriebskosten zu senken und die Benutzerproduktivität zu verbessern.

SailPoint bietet eine vollständige Suite von Identity-Governance-Funktionen, einschließlich automatischer Bereitstellung, Compliance-Kontrollen und erweiterter Sicherheit, und ist damit ideal für Unternehmen mit komplexen Sicherheits- und Sicherheitsanforderungen compliance-Anforderungen .

Die besten Funktionen von SailPoint Password Management

Erhöhen Sie die Sicherheit mit SailPoint's Identity Governance Integration

Rationalisieren Sie den Benutzerzugang in Organisationen mit automatischer Provisionierung

Effizientes Management der Compliance mit maßgeschneiderten Compliance-Tools

Generieren Sie aufschlussreiche Identitäts- und Zugangsberichte für strategische Entscheidungen

Einschränkungen von SailPoint Password Management

Enorme Lernkurve für kleinere Organisationen

Teuer aufgrund seiner umfassenden Funktionen

SailPoint Password Management Preise

Kontakt für Preise

SailPoint Password Management Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

4.4/5 (70+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Identify Anywhere Passwortverwaltung

über Avatier Das von Avatier gegründete Unternehmen Identity Anywhere Password Management ist ein relativ neuer Passwortmanager. Es gewinnt jedoch schnell an Aufmerksamkeit für seinen Fokus auf Cloud-basiertes Identitäts- und Zugangsmanagement.

Er ist auf moderne, technikaffine Benutzer und Organisationen zugeschnitten, die flexible, cloudbasierte Lösungen bevorzugen.

Das Tool zeichnet sich insbesondere durch seine biometrischen Anmeldeoptionen für verschiedene Geschäftsumgebungen und seinen Schwerpunkt auf Compliance-Audits und SSO-Lösungen aus.

Die besten Funktionen von Identity Anywhere Password Management

Flexibler Zugriff und Verwaltung von Passwörtern von überall mit der Cloud-basierten Lösung

Erhöhen Sie die Kontosicherheit mit Multi-Faktor-Authentifizierung

Sichere Speicherung und Verwaltung von digitalen Identitäten und Zertifikaten

Nahtlose Integration mit Unternehmenssystemen für ein einheitliches Zugriffsmanagement

Einschränkungen von Identity Anywhere Password Management

Keine Erfolgsbilanz wie einige etablierte LastPass-Alternativen

Fehlende Passwortverschlüsselung und Sperren

Preise für Identity Anywhere Password Management

Enterprise Hosted Plan : $1,5 bis 3/Monat/Benutzer

: $1,5 bis 3/Monat/Benutzer Unternehmensplan ohne Hosting: $1,95 bis 3,90/Monat/Benutzer

Identity Anywhere Password Management Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (mehr als 30 Bewertungen)

Ein guter Passwort-Manager hilft Ihnen, Ihre Passwörter zu schützen, aber Sie müssen auch sicherstellen, dass andere Tools, die Sie täglich bei der Arbeit verwenden, das gleiche hohe Sicherheitsniveau haben.

Eine sichere All-in-One-Lösung für Produktivität, Zusammenarbeit und projektmanagement-Tool wie ClickUp erleichtert Ihnen nicht nur die Arbeit, sondern verringert auch den Bedarf an mehreren Passwörtern - und das Risiko von Hacks - indem es die Anzahl der benötigten Tools reduziert.

Mehr Produktivität und Sicherheit mit ClickUp

ClickUp ist mehr als nur ein sichere Projektverwaltung werkzeug. Es handelt sich um eine umfassende Plattform, die das Arbeitsmanagement durch die Integration verschiedener Funktionen neu definiert. Diese Integration verringert die Abhängigkeit von mehreren Tools und senkt so die Sicherheitsrisiken.

ClickUp zentralisiert Aufgaben, Kommunikation und Dokumentation und vereinfacht die Verwaltung von Passwörtern und Zugangspunkten. ClickUp AI kann Ihnen nicht nur die Verwaltungsarbeit erleichtern, sondern auch dabei helfen, kreative Passwortideen zu entwickeln.

entdecken Sie, wie ClickUp AI revolutioniert Aufgabenmanagement mit intelligenter Automatisierung und Einblicken ClickUp's Projektmanagement-Werkzeug ist SOC-2-konform und ISO-zertifiziert. Darüber hinaus wird die gesamte Kommunikation der ClickUp-Webanwendung über TLS 1.2 verschlüsselt, und alle Daten werden im Ruhezustand mit AES-256 verschlüsselt.

ClickUp ist eine leistungsstarke, sicheres Tool für die Zusammenarbeit das Effizienz und Klarheit in komplexe Projekte bringt,

meistern Sie Ihre Projekte mühelos mit dem ClickUp Project Management Dashboard

Die Einbindung von ClickUp in die tägliche Arbeit geht über das Aufgabenmanagement hinaus. Es stärkt auch den Zusammenhalt und die Sicherheit im Team. Mit ClickUp erreichen Teams ein höheres Maß an Organisation und Effizienz, was für den Erfolg in der heutigen dynamischen Geschäftswelt entscheidend ist.

Die besten Eigenschaften von ClickUp

Zentralisierung aller projektbezogenen Informationen, wodurch sich die Notwendigkeit verringert, mehrere Passwörter für verschiedene Tools zu verwalten

Sichere Verbesserung der Teamkommunikation unter Vermeidung externer Kommunikationstools, die die Sicherheit gefährden könnten

Verfolgen Sie alle Projektaktivitäten an einem sicheren Ort und minimieren Sie so das Risiko von Datenlecks durch weniger sichere Plattformen

Schaffung sicherer Arbeitsabläufe, die gewährleisten, dass sensible Projektdaten innerhalb des Teams sicher gehandhabt werden

Begrenzung der Offenlegung sensibler Informationen durch Datenverschlüsselung

Sicheres Speichern wichtiger Dokumente, wodurch die Abhängigkeit von mehreren Dateispeicherplattformen mit separaten Kennwortanforderungen verringert wird

ClickUp Einschränkungen

Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um alle Funktionen vollständig zu nutzen

Benutzer müssen möglicherweise die Einstellungen anpassen, um eine Überlastung zu vermeiden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist mit allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich erhältlich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Sichern Sie Ihre digitale Welt mit Passwort-Managern

Wir haben Ihnen 10 LastPass-Alternativen gezeigt und eine Alternative, die sie alle ersetzen kann. Aber denken Sie daran: Wenn es um Sicherheit geht, ist es viel besser, weniger Tools zu verwenden, als mehrere Plattformen zu bedienen.

Ein zuverlässiger Passwortmanager, ergänzt durch ein integriertes Arbeitsmanagement-Tool wie ClickUp, das mehr als 50 Routinearbeiten und -prozesse automatisiert, bildet ein starkes Fundament für Ihre digitale Sicherheitsstrategie. Sind Sie bereit, die Produktivität und Sicherheit Ihres Teams zu verbessern? Registrieren Sie sich für ClickUp und erleben Sie die Vorteile eines sicheren digitalen Arbeitsplatzes für Mitarbeiter.