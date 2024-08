die 10 besten Passwort-Manager im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Da unser Leben heutzutage zu einem großen Teil online stattfindet, ist die Cybersicherheit ein echtes Problem. Ein kompromittiertes Passwort und ein daraus resultierender Datenverlust können schwerwiegende Folgen haben.

Um all unsere persönlichen Daten zu schützen, benötigen wir jedoch eine Vielzahl von Passwörtern - und Experten für Online-Sicherheit sagen uns, dass jedes dieser Passwörter einzigartig sein muss.

Wie sollen wir also den Überblick über sie alle behalten? 🤔

Die Antwort lautet: Online-Passwortmanager.

Passwort-Manager bieten einen zentralen Ort, an dem alle Ihre Passwörter gespeichert werden. Sie können dann ein Master-Passwort einrichten, mit dem Sie auf alles zugreifen können. 🔐

Es ist verständlich, dass Sie vielleicht etwas nervös sind, wenn Sie alle Ihre Passwörter an einem Ort ablegen. Deshalb stellen wir Ihnen die besten Passwortmanager vor - einschließlich kostenloser Optionen -, damit Ihre Daten sicher sind und Sie sich keine Sorgen machen müssen. 🧘

Außerdem empfehlen wir Ihnen ein Tool, mit dem Sie jeden anderen Aspekt Ihres Alltags optimieren können - denn der Zugriff auf Ihre Daten ist nur der Anfang.

Worauf sollten Sie bei Passwortmanagern achten?

Passwörter sind zwar nur ein Aspekt von sicherheit von Daten sie sind unglaublich wichtig, weil sie das Tor zu Ihren Online-Konten sind.

Webbrowser wie Firefox, Chrome, Opera und Safari bieten Möglichkeiten zum Speichern von Passwörtern, und MacOS bietet einen Passwortmanager namens Keychain Access. Aber sie sind einfach nicht so effektiv wie speziell entwickelte Passwort-Manager.

Deshalb hier einige Features und Funktionen, die die meisten Passwortmanager gemeinsam haben:

Die Möglichkeit, Passwörter zu verschlüsseln, zu speichern und zu sichern

Passwortgeneratoren, die schnell neue Passwörter für Sie erstellen

Funktionen, die Ihnen bei der Erstellung sicherer Passwörter helfen und Sie bei versehentlicher Wiederverwendung eines Passworts warnen

Warnungen, wenn Ihr Kennwort möglicherweise kompromittiert wurde

Die Möglichkeit, Features zum automatischen Ausfüllen von Passwörtern abzulehnen

Browser-Erweiterungen oder Apps, mit denen Sie Ihre Passwörter auf all Ihren Geräten und Betriebssystemen verwalten können

Sicherheits-Features wie die Multi-Faktor-Authentifizierung

Eine intuitive Benutzeroberfläche, über die Sie leicht auf Ihre Daten zugreifen können

Die 10 besten Passwort-Manager zur Verwendung im Jahr 2024

Sind Sie bereit, den besten Passwort-Manager für Ihr Team zu finden? Entdecken Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Tools sowie Bewertungen und Rezensionen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

1. Bitwarden

über Bitwarden Bitwarden ist ein plattformübergreifender Passwortmanager, der Ihre sensiblen Daten sicher speichert und Ihre Logins verwaltet. Außerdem können Sie unbegrenzt Passwörter und Passkeys für beliebig viele Geräte generieren. Zu den Sicherheits-Features gehören Zero-Knowledge, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, umfassende Compliance und Sicherheits-Audits durch Dritte für die Open-Source-Software.

Während Sie mit der kostenlosen Version einen sicheren Passwort-Tresor erhalten, umfasst der kostengünstige Premium-Plan einen Notfallzugang, Berichte über den Zustand des Tresors und die Bitwarden Authentifizierungs-App. Damit können Sie Ihre Identität verifizieren, wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Websites oder in Apps abschließen.

Bitwarden Beste Features

Zugang zur passwortlosen Authentifizierung mit biometrischer Überprüfung, einem einmaligen Code oder einem Schlüssel für die Sicherheit

Verwenden Sie diesen Passwort-Manager auf Ihrem Browser, Desktop oder mobilen Gerät

Synchronisieren Sie Ihre privaten Daten auf allen Ihren Geräten

Sichere Freigabe von Passwörtern und anderen privaten Daten mit Bitwarden Send

Bitwarden Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, das Feature zum Freigeben von Passwörtern sei nicht so sicher, wie es sein könnte

Die Benutzeroberfläche könnte ein Update vertragen

Bitwarden Preise

Free

Premium: Weniger als $1/Monat für 2 Benutzer

Weniger als $1/Monat für 2 Benutzer Familien: $3.33/Monat für bis zu 6 Benutzer

$3.33/Monat für bis zu 6 Benutzer Teams Starter: $20/Monat für bis zu 10 Benutzer

$20/Monat für bis zu 10 Benutzer Enterprise: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Bitwarden Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (140+ Bewertungen)

4.6/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

2. KeePass

über KeePass KeePass ist ein kostenloser Passwort-Manager, der Open-Source Code verwendet, um alle Ihre Passwörter zu speichern, so dass Sie sich nur ein Passwort merken müssen, um Zugang zu den anderen zu erhalten. Sie können Erinnerungen einstellen, um Ihre Passwörter regelmäßig zu aktualisieren, und das System speichert auch Ihren Passwortverlauf, um die Wiederverwendung von Passwörtern zu vermeiden.

KeePass Beste Features

Verwenden Sie KeePass in über 45 Sprachen 🌎

Überprüfen Sie kostenlos den Code, um sich von der Sicherheit zu überzeugen

Passen Sie den Passwortmanager über einen Bereich von Plugins an Ihre persönlichen Anforderungen an

Verwenden Sie die Desktop-App unter Microsoft Windows, MacOS oder Linux, oder fügen Sie Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox oder Edge hinzu

KeePass Einschränkungen

Die Benutzerfreundlichkeit hat keine Priorität, so dass Sie für die Einstellung einige technische Kenntnisse benötigen

Einige Experten sind der Meinung, dass KeePass anfällig für Hacks sein könnte

KeePass Preise

Free

KeePass Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (570+ Bewertungen)

3. Dashlane

über Dashlane Mit dem Dashlane-Passwortmanager können Sie Ihre Passwörter, Kennwörter und Zahlungsinformationen speichern und diese Daten dann überall abrufen. Mit dem Feature zum automatischen Ausfüllen können Sie Ihre persönlichen Daten und Anmeldedaten bequem eingeben.

Dieser Passwort-Manager enthält auch ein VPN und eine Dark-Web-Überwachung, die automatisch nach Anzeichen dafür sucht, dass eines Ihrer Konten kompromittiert worden sein könnte. 🚧

Dashlane beste Features

Einfaches Übertragen von Infos aus anderen Passwortmanagern

Zugriff auf diesen Passwort-Manager von jedem Gerät und jeder Plattform aus

Nutzen Sie die Add-Ons für die meisten gängigen Browser

Geben Sie Passwörter sicher frei und widerrufen Sie den Zugriff bei Bedarf einfach von überall

Dashlane Einschränkungen

Es gibt keine Desktop-Anwendung

Die Pläne Friends & Family und Starter bieten kein VPN für Mitglieder des Plans

Dashlane Preise

Premium: $4,99/Monat pro Benutzer

$4,99/Monat pro Benutzer Friends & Family Plan : $7.49/Monat für bis zu 10 Benutzer

$7.49/Monat für bis zu 10 Benutzer Starter (für Teams): $20/Monat für bis zu 10 Benutzer

$20/Monat für bis zu 10 Benutzer Business: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Dashlane Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (290+ Bewertungen)

4.5/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (240+ Bewertungen) Für Dashlane Business

4. LogMeOnce

über LogMeOnce Die LogMeOnce-Plattform bietet eine passwortlose Passwortverwaltung. Sie können sich mit einem Selfie, einem PIN-Code, einem Fingerabdruck oder einer biometrischen Face ID anstelle eines Passworts anmelden - obwohl Sie auch ein Passwort verwenden können, wenn Sie dies bevorzugen.

Mit der kostenlosen Version können Sie eine unbegrenzte Anzahl eindeutiger Passwörter auf beliebig vielen Geräten speichern. In den kostenpflichtigen Plänen werden auch die Daten Ihrer Kreditkarte sicher gespeichert und Sie erhalten je nach gewähltem Plan eine bestimmte Menge an verschlüsseltem Speicherplatz. 💳

LogMeOnce beste Features

Schützen Sie Ihre sensiblen Daten mit der Multi-Faktor-Authentifizierung

Sparen Sie Zeit und Ärger mit dem Auto-Fill Feature

Synchronisieren Sie Ihre Daten über MacOS, Windows, Linux, Android und iOS

LogMeOnce-Einschränkungen

Die kostenlose Premium Version bietet keinen Notfall-Zugang und keine Multi-Faktor-Authentifizierung

Es gibt zahlreiche Features, die auf den ersten Blick überwältigend sein können

LogMeOnce-Preise

Premium: Free

Free Professional: $2.50/Monat pro Benutzer

$2.50/Monat pro Benutzer Ultimate (Personal): $3,25/Monat pro Benutzer

$3,25/Monat pro Benutzer Familie: $4.99/Monat für bis zu 6 Benutzer

$4.99/Monat für bis zu 6 Benutzer Teams: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Business: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

LogMeOnce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (17 Bewertungen)

4.0/5 (17 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (130 Bewertungen)

5. 1Passwort

über 1Passwort 1Password wurde für Einzelpersonen, Familien und globale Arbeitsgruppen entwickelt und verwendet eine vollständige Verschlüsselung, um Ihre Passwörter, Kennwörter und andere private Daten zu schützen. Das sichere Autofill Feature spart Ihnen Zeit beim Ausfüllen eines Formulars und hilft Ihnen auch, sich bei anderen Anbietern wie Google oder Apple anzumelden.

Ein geheimer Schlüssel bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, und Audits von Drittanbietern sorgen dafür, dass potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkannt und schnell behandelt werden. 🎯

1Passwort beste Features

Bitten Sie den Passwortgenerator, komplexe Passwörter zu erzeugen

Verwenden Sie 1Password offline oder online

Schützen Sie Ihre Daten unterwegs mit dem Reisemodus, der Ihre Tresore von Ihren Geräten entfernt, bevor Sie eine internationale Grenze überqueren, und sie danach mit einem Klick wiederherstellt ✈️

Integration mit anderen Tools wie Microsoft, Google Workspace und GitHub

1Passwort Einschränkungen

Es ist nicht einfach, Ihre Passwörter aus einem anderen tool zu importieren

Einige Benutzer berichten, dass das Feature zum automatischen Ausfüllen nicht immer reibungslos funktioniert

1Password Preise

Einzelpersonen: $2,99/Monat pro Benutzer

$2,99/Monat pro Benutzer Familien: $4,99/Monat für bis zu 5 Benutzer

$4,99/Monat für bis zu 5 Benutzer Teams Starter Pack: $19.95/Monat für bis zu 10 Benutzer

$19.95/Monat für bis zu 10 Benutzer Business: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

1Passwort Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

4.7/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

6. RoboForm

über RoboForm RoboForm bewirbt sich selbst als Passwort-Manager der nächsten Generation. Er generiert starke und einzigartige Passwörter für Sie, speichert sie und meldet Sie beim nächsten Besuch der Website schnell an.

Dieser Passwortmanager scannt auch das Internet und warnt Sie, wenn eines Ihrer Passwörter kompromittiert wurde. 🚩

RoboForm Beste Features

Schnelles Ausfüllen von Formularen mit Ihren gespeicherten Daten

Verwenden Sie den RoboForm-Authentifikator für die 2FA (zweistufige Authentifizierung) auf anderen Websites

Geben Sie Ihre Passwörter auf sichere Weise frei und schützen Sie Ihre Daten vor neugierigen Blicken

Verwenden Sie RoboForm auf iPhone- und Android-Geräten sowie in Webbrowsern

RoboForm Einschränkungen

Mit dem kostenlosen Plan haben Sie nur auf einem Gerät Zugriff

Die Benutzeroberfläche ist nicht so intuitiv, wie sie sein könnte

RoboForm Preise

Kostenlos

Premium: $1.99/Monat pro Benutzer

$1.99/Monat pro Benutzer Familie: $3.98/Monat für bis zu 5 Benutzer

$3.98/Monat für bis zu 5 Benutzer 1-Jahres Business Abonnement: $39.95/Jahr pro Benutzer

$39.95/Jahr pro Benutzer 3-Jahres Business Abonnement: $33.95/Jahr pro Benutzer

$33.95/Jahr pro Benutzer 5-Jahres Business Abonnement: $29.95/Jahr pro Benutzer

$29.95/Jahr pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

RoboForm Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

7. NordPass

über NordPass NordPass ist ein einfach zu bedienender "digitaler Lebensmanager", der Passwörter generiert und speichert und es Ihnen ermöglicht, diese sicher freizugeben. Es speichert auch Ihre Kreditkartendaten und füllt Formulare automatisch für Sie aus. 📝

Dieser Passwort-Manager unterstützt mehrere Arten der Multi-Faktor-Authentifizierung und ermöglicht im Notfall den Zugriff auf Ihr Konto durch einen vertrauenswürdigen Freund oder ein Familienmitglied.

NordPass beste Features

Genießen Sie den Komfort von passwortlosen Passkeys

Finden Sie mit dem Data Breach Scanner heraus, ob Ihre Daten kompromittiert wurden

Speichern Sie andere Informationen wie Wi-Fi-Passwörter oder Ihre Sozialversicherungsnummer auf sichere Weise

Verwenden Sie NordPass auf Ihrem Desktop, Ihrem Mobilgerät oder über eine Browser-Erweiterung in Ihrem Webbrowser

NordPass Einschränkungen

Die kostenlose Option ist ziemlich limitiert

Einige Benutzer berichten, dass das automatische Ausfüllen von Passwörtern nicht immer funktioniert

NordPass Preise

Kostenlos

1-Jahres-Premium: $1,69/Monat pro Benutzer

$1,69/Monat pro Benutzer 2-Jahres-Premium: $1,29/Monat pro Benutzer

$1,29/Monat pro Benutzer 1-Jahr Familie: $2.99/Monat für bis zu 6 Benutzer

$2.99/Monat für bis zu 6 Benutzer 2-Jahres-Familie: $2.49/Monat für bis zu 6 Benutzer

$2.49/Monat für bis zu 6 Benutzer 1-Jahr Teams: $1.99/Monat pro Benutzer

$1.99/Monat pro Benutzer 2-Jahres-Teams: $1,79/Monat pro Benutzer

$1,79/Monat pro Benutzer 1-Jahr Business: $3.99/Monat pro Benutzer

$3.99/Monat pro Benutzer 2-Jahres Business: $3.59/Monat pro Benutzer

$3.59/Monat pro Benutzer 1-Jahr Enterprise: $4,50/Monat pro Benutzer

$4,50/Monat pro Benutzer 2 Jahre Enterprise: 4,10 $/Monat pro Benutzer

NordPass Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

4.7/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

8. Enpass

über Enpass Mit Enpass können Sie Ihre Passwörter an einem beliebigen Ort speichern, sei es in OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud oder offline auf Ihrem eigenen Gerät. Sie können separate Tresore für Ihre persönlichen Daten, Ihre Arbeit und Ihre Familieninformationen erstellen. 👪

Die Synchronisierung wird über Dienste von Drittanbietern erledigt, und da Ihre Daten nicht auf den Servern von Enpass gespeichert werden, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass sie gehackt werden könnten.

Die besten Features von Enpass

Überprüfen Sie regelmäßig alte und abgelaufene Kennwörter mit dem Feature zur Kennwortprüfung

Verwenden Sie eine der Vorlagen, um verschiedene Arten von Informationen zu speichern, z. B. Ihre Kreditkartendaten, Versicherungsdokumente oder Ihren Reisepass

Zahlen Sie monatlich oder leisten Sie eine einmalige Zahlung für einen lebenslangen Zugang

Verwenden Sie Enpass auf Windows, macOS, Linux oder Ihrem mobilen Gerät

Enpass-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte ein Update vertragen

Die Bewertung der Passwortstärke kann ein wenig übertrieben sein, da sie davon ausgeht, dass immer die höchste Stärke erforderlich ist

Preise für Pass

Einzelperson: $1,19/Monat pro Benutzer

$1,19/Monat pro Benutzer Familie: $2,39/Monat für bis zu 6 Benutzer

$2,39/Monat für bis zu 6 Benutzer Einmalig: 99,99 $/Monat pro Benutzer

99,99 $/Monat pro Benutzer Business Starter: $8,49/Monat für bis zu 10 Benutzer

$8,49/Monat für bis zu 10 Benutzer Business Standard: $2,99/Monat pro Benutzer

$2,99/Monat pro Benutzer Enterprise: $3,99/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen überspringen

G2: 4.6/5 (25 Bewertungen)

4.6/5 (25 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (3 Bewertungen)

9. Bewahrer

über Hüter Keeper ist ein Passwort-Manager, der auch andere Informationen speichert, z. B. vertrauliche Dateien oder die kritische Infrastruktur Ihres Unternehmens. Er eignet sich gut für den persönlichen Gebrauch, Familien oder Unternehmen.

Die Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Architektur sorgt dafür, dass Ihre Informationen immer sicher sind und bei Bedarf leicht abgerufen werden können, selbst wenn Sie offline sind.

Die besten Features von Keeper

Automatisieren Sie die Passwortrotation, um Ihr Risiko noch weiter zu reduzieren

Erledigen Sie einen Dark Web Scan, um herauszufinden, ob Ihr Passwort kompromittiert wurde

Nutzen Sie die Ressourcenbibliothek, die Schulungen zur Verwendung von Keeper enthält 📚

Wenn Sie sich qualifizieren, nutzen Sie den Rabatt von 50 % für Studenten und 30 % für Militär, Ersthelfer, Krankenschwestern, Ärzte und Krankenhausmitarbeiter

Keeper-Einschränkungen

Das Feature zum automatischen Ausfüllen funktioniert nicht immer perfekt

Die Benutzeroberfläche ist für technisch nicht versierte Benutzer nicht sehr intuitiv

Preise für den Hüter

Persönlich: $2,92/Monat pro Benutzer

$2,92/Monat pro Benutzer Familie: 6,25 $/Monat für bis zu 5 Benutzer

6,25 $/Monat für bis zu 5 Benutzer Business Starter: 2 $/Monat pro Benutzer

2 $/Monat pro Benutzer Business: $3,75/Monat pro Benutzer

$3,75/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen erhalten

G2: 5.0/5 (40+ Bewertungen)

5.0/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (470+ Bewertungen)

10. LastPass

über LastPass Dieser Passwortmanager speichert unbegrenzt Passwörter und kann Passwörter generieren. Außerdem füllt er Formulare automatisch aus und ermöglicht es Ihnen, Ihre Passwörter auf sichere Weise für andere freizugeben. 📨

Mit dem benutzerfreundlichen Administrator Dashboard behalten Sie den Überblick über die Passwortsicherheit Ihrer Familie oder Ihres Geschäfts.

LastPass Beste Features

Zugriff auf Ihre Passwörter, egal ob Sie online oder offline sind

Speichern Sie digitale Aufzeichnungen aller Art, z. B. Softwarelizenzen und Wi-Fi-Informationen

Schützen Sie Ihre Daten mit Multifaktor-Authentifizierung in den Paketen Premium und Business

Skalieren Sie ganz einfach auf die nächste Kontostufe, wenn Ihr Geschäft wächst

LastPass Einschränkungen

Der kostenlose Plan erlaubt nur den Zugriff von einem Gerät aus

Eine Sicherheitslücke im Jahr 2022 hat die Glaubwürdigkeit des Unternehmens beschädigt, aber seither wurde die Sicherheit erhöht

LastPass Preise

Kostenlos

Premium: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer Familien: $4/Monat für bis zu 6 Benutzer

$4/Monat für bis zu 6 Benutzer Teams: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Business: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

LastPass Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,300+ Bewertungen)

4.4/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,700+ Bewertungen)

