Slack vs. E-Mail: Welches Kommunikationstool ist das beste für Ihr Team?

Slack und E-Mail sind Autobahnen, die Ihre Teams miteinander verbinden, um zusammenzuarbeiten und Ideen auszutauschen.

Aber die Frage ist Slack vs. E-Mail - welches Tool ist das beste für die Kommunikation im Team?

Die Entscheidung für eines der beiden Kommunikationstools limitiert Ihre Möglichkeiten. Sowohl Slack als auch E-Mail sind für die Kommunikation am Arbeitsplatz und die Erledigung der täglichen Aufgaben unerlässlich. Wenn sie richtig eingesetzt werden, sind sie hervorragende Hilfsmittel, um die Kommunikationslast auszugleichen und den gesamten Prozess zu rationalisieren.

Die besseren Fragen, die man sich stellen sollte, sind:

Was sind die Stärken von Slack und E-Mail?

Wann sollte man Slack der E-Mail vorziehen und wann umgekehrt?

Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Kommunikationstools?

Dies sind eher praktische Fragen, deren Beantwortung Ihnen helfen wird, eine solide interne und externe Kommunikationsstrategie zu entwickeln.

Beide Tools haben einzigartige Stärken und Grenzen. Machen Sie sich ihre Stärken zunutze, um eine solide interne und externe Kommunikationspipeline und -strategie über verschiedene Kanäle zu entwickeln.

Sie müssen nur herausfinden, wie Sie und Ihr Team effektiv zwischen Slack und E-Mail wechseln können, um die Zusammenarbeit und Produktivität zu maximieren.

In diesem Blog gehen wir auf die oben genannten Fragen ein, um Slack und E-Mail besser zu verstehen.

Vergleich zwischen Slack und E-Mail

Schauen wir uns zunächst die Unterschiede zwischen Slack und E-Mail an. Slack ist ein Kommunikationsmedium mit kurzen Formularen, während E-Mails für ausführlichere Unterhaltungen gedacht sind.

Lassen Sie uns die differenzierten Möglichkeiten beider Plattformen für die Zusammenarbeit untersuchen.

Feature Slack E-Mail Kommunikation in Echtzeit Slack ist eher eine App für Sofortnachrichten - sie ermöglicht Diskussionen in Echtzeit E-Mail ist eher asynchron. Ideal für die Diskussion von Ideen, die mehr Tiefe benötigen und nicht dringend sind Kommunikationsstil Eignet sich eher für informelle Kommunikation E-Mail eignet sich sowohl für formelle als auch für informelle Kommunikation; allerdings ist sie eher für formelle Kommunikation, wie z. B. offizielle Ankündigungen, bekannt Zusammenarbeit Mit Slack können Sie mit verschiedenen Teams über unterschiedliche Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten, unabhängig davon, ob es sich um interne oder externe Teams handelt E-Mail ist ideal für die Kommunikation von einem zum anderen oder von einem zum anderen Organisation Organisieren Sie Ihre Unterhaltungen in Kanälen Organisieren Sie Ihre E-Mails in Ordnern und Kategorien Reaktionszeit Aufgrund des Echtzeit-Charakters ist die Reaktionszeit in der Regel kürzer Die Reaktionszeit kann bei E-Mails variieren, da sie seltener überprüft werden

Slack vs. E-Mail: Ein schneller Vergleich

Wann E-Mail vs. Slack

Wann sollten Sie und Ihr Team E-Mail anstelle von Slack verwenden? Schauen wir uns verschiedene Szenarien an, in denen Slack die bessere Wahl sein kann alternative zur E-Mail und vice versa.

Wann E-Mail verwenden

Mehr als 4 Milliarden Menschen benutzen E-Mail. Um eine Unterhaltung mit einer neuen Person zu beginnen, müssen Sie nur ihre E-Mail Adresse kennen. E-Mail ist in erster Linie kostenlos, um Nachrichten zu versenden.

Der größte Vorteil von E-Mail besteht darin, dass Sie damit mit Menschen auf der ganzen Welt in Verbindung treten können. Betrachten Sie es als eine kostenlose Plattform für die Zusammenarbeit.

Sie können wichtige Geschäfte mit Personen besprechen, die sich am anderen Ende der Welt befinden. Faktoren wie Zeitzonen, Online- oder Offline-Status, die Nummer neuer Nachrichten und der Status der Zustellung sind kein Hindernis für die Abwicklung von Geschäften.

E-Mail-Kampagnen

Der größte Vorteil von E-Mail ist, dass Sie Menschen auf der ganzen Welt erreichen können, wenn Sie deren E-Mail-Adressen haben. Sie müssen nicht unbedingt online sein, um Ihre Nachricht zu erhalten; sie können ihre E-Mails auf jedem beliebigen Gerät abrufen.

Nachdem Sie die Schaltfläche "Senden" gedrückt haben, wissen Sie, dass sie die E-Mail erhalten werden. Außerdem können Sie vielen Fachleuten gleichzeitig E-Mails schicken, ohne deren Identität preiszugeben. Integrieren Sie projektmanagement-Software mit E-Mail um Ideen freizugeben, E-Mail-Kampagnen zu planen und Unterhaltungen mit potenziellen Clients zu beginnen.

E-Mails sind ideal für die Kommunikation mit großen Gruppen von Kunden und potenziellen Zielgruppen.

Kommunikationsanalytik

Um herauszufinden, wie gut Ihre E-Mail-Kampagne funktioniert hat, benötigen Sie Zugang zu Analysefunktionen. Ein E-Mail Client wie Google Mail verfügt über umfangreiche integrierte Analysefunktionen, die Daten über die Leistung der E-Mail-Kampagne liefern, z. B. Öffnungsrate, Antwortzeit und Engagement.

Darüber hinaus können Sie Gmail mit anderen Tools von Drittanbietern integrieren, um eine erweiterte Nachverfolgung und detaillierte Berichterstellung zu ermöglichen.

Offizielle Ankündigungen

Bei offiziellen Mitteilungen ist es wichtig, auf Tonfall, Grammatik und Zeichensetzung zu achten. In einer unternehmensweiten internen Kommunikation zum Beispiel hat jede Zeile das Gewicht einer offiziellen Erklärung.

Die interne E-Mail muss die Bedeutung der Nachricht für die Mitarbeiter unterstreichen. In diesem Fall geht es darum, die Mitarbeiter zum Lesen und Verstehen des Inhalts der E-Mail zu bewegen. Da diese Art der Kommunikation keine Antworten erfordert, sondern sich auf die Verbreitung von Informationen konzentriert, ist die E-Mail das ideale Tool für diese Art der Kommunikation.

Wann sollte man Slack verwenden

Slack ist nicht weit davon entfernt, populär zu werden, da über 10 Millionen Menschen nutzen es täglich. Slack ist der Ort, an dem alle Arten von Unterhaltungen im Büro stattfinden: Projekt-Updates, interne Kommunikation oder Unterhaltungen am Wasserspender.

Die übersichtliche Oberfläche, der moderne Ausblick und die Möglichkeit, sich mit Emojis auszudrücken, haben Slack vor allem bei den jüngeren Generationen beliebt gemacht.

Transparente und organisierte Kommunikation

Wenn man mit mehreren Projekten jongliert und deren Kommunikation per E-Mail verwaltet, führt das zu Verwirrung. Slack-Projektmanagement's erstklassigen Supports ist einer der Hauptgründe, warum viele Unternehmen Slack gegenüber anderen kommunikationstools .

Slack-Kanäle ermöglichen es, die Feinheiten eines Projekts zu besprechen, Abfragen von Kunden und Stakeholdern schnell zu beantworten, Dateien zu versenden und die Unterhaltung im Mittelpunkt zu halten. Mit diesem Feature lassen sich alle Aktivitäten und die Kommunikation in einem Projekt auf einer einzigen Plattform verfolgen.

Slack ist das richtige tool für Remote-Arbeitsteams, die mehrere Projekte an verschiedenen Speicherorten und in verschiedenen Zeitzonen bearbeiten.

Sofortige Zusammenarbeit im Team

Im Gegensatz zu E-Mail, wo die Unterhaltung asynchron verläuft, ist Slack eine hervorragende Plattform, um Dinge sofort zu erledigen. Mit echtzeit-Zusammenarbeit wird die unmittelbare Reaktion von Teammitgliedern im Chat gemessen, um schnellere Entscheidungen zu treffen.

Slack ist ein klarer Gewinner für dringende Team-Kommunikation im Wettbewerb Slack vs. E-Mail.

Teambildung

An modernen Arbeitsplätzen geht es um mehr als die Erledigung von Aufgaben. Führungskräfte legen heute großen Wert auf den Aufbau starker Teams.

Das informelle Erscheinungsbild von Slack macht es zu einem ausgezeichneten Tool für teambildende Aktivitäten und interne Kommunikation. Ihre Mitarbeiter können sich offen mit benutzerdefinierten Emojis, GIFs und Bildern ausdrücken.

Wenn ein neues Mitglied einem Team beitritt, kann Slack als app für die Kommunikation im Team hilft, das Eis zu brechen, indem sie eine freundliche Beziehung zu den neuen Mitarbeitern aufbaut und ihnen mit warmen, informellen Interaktionen das Gefühl gibt, willkommen zu sein.

Vor- und Nachteile der Verwendung von E-Mail

Fassen wir den letzten Abschnitt zusammen, um die wesentlichen Vor- und Nachteile von E-Mails zu verstehen:

Profis

Verbreitete Akzeptanz : Jeder nutzt E-Mail, dies ermöglicht Ihnen einen breiten Zugang und Kompatibilität, um Benutzer über verschiedene Geräte hinweg anzusprechen

: Jeder nutzt E-Mail, dies ermöglicht Ihnen einen breiten Zugang und Kompatibilität, um Benutzer über verschiedene Geräte hinweg anzusprechen Mehrere Personen : Mit einer einzigen E-Mail können Sie eine Vielzahl interner und externer Personen ansprechen, ohne deren Identität preiszugeben. Hervorragend geeignet für die Durchführung von Marketingkampagnen mit e-Mail-Marketing-Software Compliance: E-Mails eignen sich hervorragend für die Dokumentation von Aufzeichnungen, die für rechtliche und Compliance-Zwecke nützlich sind

: Mit einer einzigen E-Mail können Sie eine Vielzahl interner und externer Personen ansprechen, ohne deren Identität preiszugeben. Hervorragend geeignet für die Durchführung von Marketingkampagnen mit e-Mail-Marketing-Software Strukturierte Formatierung: E-Mails eignen sich hervorragend für die Erstellung eines strukturierten Formats mit Aufzählungspunkten, Bildern und Kopfzeilen

E-Mails eignen sich hervorragend für die Erstellung eines strukturierten Formats mit Aufzählungspunkten, Bildern und Kopfzeilen Anhänge: Das Freigeben von Dokumenten, Bildern und anderen Dateien als E-Mail-Anhänge ist einfach. Sie müssen nicht zu einem anderen Tool wechseln

Nachteile

Überlastung und Unordnung: Eine große Zahl von E-Mails führt zu einem überfüllten Posteingang und zu einer Überlastung mit Informationen

Eine große Zahl von E-Mails führt zu einem überfüllten Posteingang und zu einer Überlastung mit Informationen Beschränkte Zusammenarbeit: E-Mails bieten keine Features, um sofort an einer neuen Idee, Aufgabe oder Inspiration mitzuarbeiten. Außerdem gehen viele hilfreiche Informationen in E-Mail Threads unter

E-Mails bieten keine Features, um sofort an einer neuen Idee, Aufgabe oder Inspiration mitzuarbeiten. Außerdem gehen viele hilfreiche Informationen in E-Mail Threads unter Lesebestätigung: Standardmäßig ist die Lesebestätigung in E-Mails nicht aktiviert. Daher wissen Sie nie mit Sicherheit, ob der Leser Ihre Nachricht gelesen hat, nachdem sie in seinem Posteingang gelandet ist

Standardmäßig ist die Lesebestätigung in E-Mails nicht aktiviert. Daher wissen Sie nie mit Sicherheit, ob der Leser Ihre Nachricht gelesen hat, nachdem sie in seinem Posteingang gelandet ist Spam: Da die Leute Spam erhalten, können sie wichtige E-Mails ignorieren, wenn sie die E-Mails nicht sorgfältig filtern

Da die Leute Spam erhalten, können sie wichtige E-Mails ignorieren, wenn sie die E-Mails nicht sorgfältig filtern Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Es gibt nur begrenzte Möglichkeiten, Benachrichtigungen individuell zu gestalten

Vor- und Nachteile der Verwendung von Slack

Hier ist eine Liste mit den Vor- und Nachteilen von Slack:

Pros

Historie: Es ist einfach, die Historie von Unterhaltungen zu durchsuchen, Referenzen und vergangene Diskussionen zu finden

Es ist einfach, die Historie von Unterhaltungen zu durchsuchen, Referenzen und vergangene Diskussionen zu finden Benutzerdefinierte Benachrichtigungen: Passen Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen an; erhalten Sie Benachrichtigungen über die dringendsten Aufgaben und stellen Sie die anderen zurück

Passen Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen an; erhalten Sie Benachrichtigungen über die dringendsten Aufgaben und stellen Sie die anderen zurück Integrationen: Slack lässt sich mit einer langen Liste externer Tools integrieren, was die Zusammenarbeit und Kommunikation weiter vereinfacht

Slack lässt sich mit einer langen Liste externer Tools integrieren, was die Zusammenarbeit und Kommunikation weiter vereinfacht Benutzerdefinierte Emojis: Benutzer erstellen ihre eigenen Emojis zum Chatten von Themenideen

Benutzer erstellen ihre eigenen Emojis zum Chatten von Themenideen Threads: Threads halten alle Unterhaltungen an einem Ort und organisieren Ihre Slack-Nachrichten übersichtlich, insbesondere bei Remote-Arbeiten, wo Sie benannte Threads für verschiedene Arten von Unterhaltungen erstellen können

Nachteile

Lernkurve: Benutzer, die mit der Funktionsweise von Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit nicht vertraut sind, benötigen möglicherweise einige Zeit, um sich mit Slack vertraut zu machen

Benutzer, die mit der Funktionsweise von Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit nicht vertraut sind, benötigen möglicherweise einige Zeit, um sich mit Slack vertraut zu machen Bezahlte Features: Wenn Ihr Team wächst, müssen Sie möglicherweise Ihr Abonnement aufrüsten, um Zugang zu erweiterten Funktionen zu erhalten

Wenn Ihr Team wächst, müssen Sie möglicherweise Ihr Abonnement aufrüsten, um Zugang zu erweiterten Funktionen zu erhalten Benachrichtigungsüberlastung: Trotz benutzerdefinierter Benachrichtigungen kann es zu viele Benachrichtigungen geben, die Sie von der Arbeit ablenken

Trotz benutzerdefinierter Benachrichtigungen kann es zu viele Benachrichtigungen geben, die Sie von der Arbeit ablenken Speicherbegrenzungen: In der kostenlosen Version sind die Speicheroptionen begrenzt. Um mehr Speicher zu nutzen, müssen Sie mehr bezahlen

In der kostenlosen Version sind die Speicheroptionen begrenzt. Um mehr Speicher zu nutzen, müssen Sie mehr bezahlen Herausforderungen bei der Formatierung: Um eine neue Nachricht auf eine bestimmte Weise zu formatieren, müssen die Benutzer lernen, bestimmte Befehle zu verwenden

Slack vs. E-Mail: Was ist die beste Option für Sie?

Jetzt haben Sie eine klare Vorstellung von den verschiedenen Szenarien, in denen jedes Tool für die Kommunikation von Ideen hilfreich ist. Wählen Sie das Tool für die Kommunikation im Team entsprechend Ihren Anforderungen.

Welche Option von Slack vs. E-Mail für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B:

Größe und Struktur des Teams

Slack ist eine gute Wahl, wenn Ihre Mitarbeiter in kleinen Teams arbeiten, die sich auf bestimmte Funktionen im Geschäft konzentrieren. Slack hält die Dinge agil, hilft dabei, Entscheidungen schneller zu treffen, und sorgt dafür, dass Dinge schnell erledigt werden.

E-Mail ist die bessere Wahl für größere Teams, in denen die Mitarbeiter viele Protokolle befolgen müssen und die Genehmigung von Managern oder Interessenvertretern erforderlich ist, um Dinge auszuführen. Das Einhalten einer Befehlskette ist wichtiger.

Zugänglichkeit

In einer Einstellung für Remote-Arbeit, in der sich Teams nicht persönlich treffen, steht die Kommunikation im Mittelpunkt aller Arbeiten. Slack ist ideal für die Zusammenarbeit in Echtzeit, und Features wie Huddle sorgen dafür, dass alle sofort und ohne Verzögerungen an Bord sind.

Auch E-Mails spielen hier eine wichtige Rolle, da offizielle Ankündigungen und Updates über dieses Medium freigegeben werden. Da E-Mails nicht sofort bearbeitet werden müssen, teilen Remote-Teams ihre Kommunikation zwischen diesen Tools für bestimmte Zwecke auf.

Organisationskultur

Welche Art von Kultur unterstützt Ihre Organisation? Wenn die Kultur zum Beispiel informelle Diskussionen und schnelle Aktionen unterstützt, ist Slack die richtige Wahl.

Liegt der Schwerpunkt jedoch eher auf einer formalen Struktur und Dokumentation, dann ist E-Mail die bessere Wahl.

Dokumente freigeben

Unternehmen geben Dokumente für die Zusammenarbeit, Berichterstellung und Kommunikation frei. Wenn Ihre internen Teams an fast allen Arten von Dokumenten zusammenarbeiten, dann macht es Slack einfach, da sie spezielle Kanäle erstellen und Ideen diskutieren können.

Andererseits kann E-Mail für das Freigeben von Updates, Pressemitteilungen und Berichterstellungen reserviert werden.

Integrationen

Mit Integrationen können Sie Slack und E-Mail mit Ihren bestehenden Tools verbinden, um den Workflow zu optimieren. Slack triumphiert hier, da es mehrere Tools für die Integration unterstützt.

Beispiel: Ihre Projektmanagement-Software mit Slack und Ihr Team erhält Echtzeit-Benachrichtigungen (die sie entsprechend ihrer Priorität benutzerdefiniert einstellen können).

Sie können dies per E-Mail erledigen - allerdings sind die Optionen limitiert und die Benachrichtigungen erfolgen asynchron.

Meet ClickUp: Ihre Lösung für die Slack- vs. E-Mail-Debatte

Verwendung der ClickUp-Slack-Integration zur einfachen Erstellung von ClickUp Aufgaben in Slack

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es eine Plattform gibt, die alle Nachrichten aus Slack und E-Mail zentralisiert? Hier kommt ClickUp-a Slack-Alternative .

Einstellen Slack- und ClickUp-Integration slack mit ClickUp zu nutzen. Verwalten Sie alle Chats zum Projektmanagement, erstellen Sie neue Aufgaben und verwalten Sie deren Fälligkeitsdaten und Status.

Ziehen Sie kritische Nachrichten auf Slack heraus und verwandeln Sie sie in Aufgaben. Teilen Sie außerdem Aufgaben-Updates auf Slack-Kanälen innerhalb von ClickUp, um alle auf dem Laufenden zu halten.

Zentralisieren Sie Ihre e-Mail Projekt-Management integrieren Sie Ihr E-Mail-Konto, um E-Mails von ClickUp aus zu versenden, Aufgaben zu erstellen und die Automatisierung einzustellen. Während Sie E-Mails versenden, taggen Sie Ihre Mitglieder im Team, um sie auf dem Laufenden zu halten.

Sobald Sie eine dringende E-Mail von einem Client erhalten, weisen Sie die Aufgabe sofort einem Team zu und stellen so sicher, dass es keine Zeitlücke bei der Ausführung der Client-Anfrage gibt.

Die ClickUp Chat Ansicht setzt noch einen drauf, indem es Ihnen ermöglicht, Kanäle zu erstellen, Mitglieder des Teams zu erwähnen und Elemente für Aktionen zuzuweisen.

Einfaches Freigeben von Updates, Links und Reaktionen und Konsolidierung wichtiger Unterhaltungen mit der Ansicht "Chat" in ClickUp

Über diesen Kanal können Sie auch Tabellen und Videos einbetten, so dass Ihr Team keine weitere Anwendung öffnen muss.

Die Ansicht "Chat" speichert alle Ihre Kommentare in ClickUp, um jede Unterhaltung schnell zu finden

Verwenden Sie Slash-Befehle, um Ihren Text als Aufzählung oder Banner zu formatieren. Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, wer Zugriff auf diese Kanäle und Nachrichten hat, um nur die für einen bestimmten Zweck relevanten Personen einzubeziehen.

Starten Sie noch heute mit ClickUp

ClickUp ist die beste Wahl, um die Kommunikation von Slack und E-Mail zu rationalisieren und für eine bessere Verwaltung und Nachverfolgung zu zentralisieren.

Verbessern Sie die Kommunikation in Ihrem Team direkt von ClickUp aus mit dem Screen-Sharing Feature. Laden Sie Teammitglieder zu bestimmten Chats ein, taggen Sie Kollegen in relevanten Threads und stellen Sie sicher, dass die gesamte Kommunikation auf einer Need-to-know-Basis erfolgt.

Betten Sie alle Arten von Inhalten in Ihre ClickUp Dokumente , von Tabellenkalkulationen und PDFs bis hin zu Webseiten, Berichten, Tabellenkalkulationen und Videos.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards für das Brainstorming mit Ihrem Team aus der Ferne. Verwandeln Sie Ideen in kohärente Aktionen mit der kreativen Leinwand.

ClickUp's vorlagen für Kommunikationspläne helfen Ihnen bei der Entwicklung eines effektiven Kommunikationsrahmens für interne und externe Kommunikation. Verwenden Sie ClickUp AI als Ihr Schreibassistent, um die Details auszufüllen, damit Ihre Nachricht klar und prägnant ist und die von Ihnen beabsichtigte Botschaft vermittelt.

Verringern Sie mit ClickUp den zeitraubenden Wechsel zwischen verschiedenen Tools, um die Kommunikation im Team zu verwalten. Melden Sie sich für den kostenlosen Free Forever-Plan von ClickUp an um loszulegen.