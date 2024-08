Die Psychologie des Geldes Zusammenfassung: Die wichtigsten Erkenntnisse & Rezension

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihr Portemonnaie manchmal einen eigenen Willen zu haben scheint?

Genau das erforscht Morgan Housel in seinem Buch Die Psychologie des Geldes. Er stellt fest, dass die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Finanzen umgehen, mit Ihren psychologischen Macken und Erfahrungen verknüpft ist.

Housels Buch ist nicht nur ein weiteres Finanzbuch; es hilft Ihnen zu verstehen, warum Sie bestimmte Geldentscheidungen treffen.

Es bietet wertvolle Einblicke in die Psychologie langfristiger Investitionen und in die sehr realen menschlichen Faktoren, die Investitionsentscheidungen und Geldmanagementansätze beeinflussen.

Das Buch enthüllt die Verbindung zwischen Geld, Emotionen, Vorurteilen und unsicheren langfristigen Strategien.

Schauen wir uns Housels Buch genauer an und untersuchen wir, wie finanzen verwalten geht es nicht nur um Zahlen.

Die Psychologie des Geldes Buchzusammenfassung auf einen Blick

über Amazon Die Psychologie des Geldes hebt sich von der Masse der persönlichen Finanzbücher ab. Im Gegensatz zu Büchern, die behaupten, einen universellen Weg zum Reichtum zu bieten, verfolgt dieses Buch einen anderen Ansatz.

Morgan Housel, ein Experte für Verhaltensökonomie und Investitionsgeschichte, ist ein renommierter Finanzautor und -analyst. In diesem Buch enthüllt er eine einfache Wahrheit: Finanzieller Erfolg hat nichts mit roher Intelligenz zu tun, sondern mit Verhaltenskompetenz.

Er betont, dass Ihre Verbindung zu Geld nicht auf Wissenschaft oder Mathematik beruht, sondern auf Emotionen wie Angst und Gier, Stolz und Neid sowie auf sozialen Vergleichen, die Ihre psychologische Beziehung zu Geld formen. Wenn Sie sich von solchen Emotionen mitreißen lassen, können Sie weniger wohlhabend werden und ein Leben lang unzufrieden bleiben.

In dem Buch wird untersucht, wie sich unser Hintergrund und unsere Erfahrungen auf unsere Risikotoleranz auswirken. So investieren beispielsweise Menschen, die in ihren jungen Jahren den Anstieg des Aktienmarktes miterlebt haben, eher in Aktien als diejenigen, die den Absturz des Marktes erlebt haben.

In der Finanzwelt wird mit dem Konzept des "Batting Average" anerkannt, dass gelegentliche Verluste akzeptabel sind, wenn die Gesamtgewinne sie überwiegen. Bei der Analyse des Russell 3000 Index stellte der Verfasser fest, dass 40 % der im Index enthaltenen Unternehmen gescheitert waren.

Allerdings hatten 7 % eine ausreichend gute Performance, um dies auszugleichen. Diese wenigen Unternehmen trugen weitgehend zu dem 73-fachen Anstieg des Russell Index seit 1980\ bei. Dies verdeutlicht die Bedeutung von Ausreißern.

In diesem Buch unterstreicht Housel die Rolle von Glück und Risiko bei den Ergebnissen, die Macht des Zinseszinseffekts, wie man den Preis für finanzielle Gewinne zahlt und den enormen Einfluss von Optimismus und Pessimismus auf die Entscheidungsfindung.

Das Buch stellt die konventionelle Sichtweise in Frage und unterstreicht die Bedeutung der Zufriedenheit für den Aufbau von Wohlstand und ein glückliches und erfülltes Leben. Es bietet die wertvolle Einsicht, dass wahrer Reichtum in unsichtbaren finanziellen Vermögenswerten liegt.

Die Psychologie des Geldes bietet eine einzigartige Perspektive im überfüllten Genre der persönlichen Finanzen. Housels unkonventionelle Weisheit macht dieses Buch zu einer herausragenden Lektüre und bestätigt seine große Beliebtheit.

Die Schlüssel zum Erfolg von The Psychology of Money von

Morgan Housel

Housels Buch ist eine kurze Lektüre mit 20 Kapiteln, die Ihnen genug Weisheit vermittelt, um eine produktive finanzielle Denkweise . Einige der Schlüssel dazu sind:

1. Sie sind nicht verrückt, wenn es um Geld geht - niemand ist es

Housel glaubt, dass Sie nicht verrückt sind, egal wie irrational Ihre finanziellen Entscheidungen erscheinen mögen. Ihre Geldgewohnheiten ergeben sich aus Ihren einzigartigen Lebenserfahrungen.

Ihr Hintergrund und Ihre Lebenserfahrungen beeinflussen, wie Sie mit Geld umgehen - Ihre Spar-, Investitions- und Ausgabegewohnheiten.

In den westlichen Volkswirtschaften änderte sich der Hintergrund der Menschen, als sie von praktischen Tätigkeiten zu mehr wissensbasierter Arbeit wechselten. Dadurch änderte sich die Art und Weise, wie die Menschen an ihre Finanzen herangehen, und alte Investitionsregeln wurden überholt. Unterschiedliche Hintergründe führen zu unterschiedlichen Geldperspektiven und Risikopräferenzen.

Selbst wenn Ihre finanziellen Entscheidungen anderen seltsam erscheinen, sind sie für Sie absolut sinnvoll. Ihre Entscheidungen, einschließlich der Investitionsentscheidungen, beruhen auf dem, was Sie über die Welt wissen (und denken).

2. Es geht nicht darum, wer mehr verdient; es geht darum, wer mehr spart

Auch mit einem bescheidenen Einkommen kann man ein Vermögen aufbauen, wenn man die richtigen finanziellen Entscheidungen trifft. Aber ohne eine hohe Sparquote ist das fast unmöglich.

In seinem Buch betont Housel den Zusammenhang zwischen guten Investitionen, dem Sparen eines beträchtlichen Teils des Einkommens und einem bescheidenen, sparsamen Lebensstil. Sie können Ihre Ersparnisse erhöhen, indem Sie dem Drang widerstehen, mit anderen mithalten zu wollen.

Außerdem ist das Beste an geld sparen ist, dass es Ihnen Optionen, Flexibilität und die Möglichkeit bietet, auf Gelegenheiten zu warten. Es gibt Ihnen Zeit zum Nachdenken und die Freiheit, Ihren Weg nach Ihren Vorstellungen zu ändern.

3. Compounding ist Ihre Geheimwaffe

Der Zinseszins oder die Zinseszinsen sind die treibende Kraft beim Aufbau Ihrer Ersparnisse. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen, die Sie im Laufe der Zeit auf die Zinsen erhalten.

Bei einer guten Investition liegt der Schlüssel nicht in der Jagd nach den höchsten Renditen, sondern darin, über einen langen Zeitraum konstant gute Erträge zu erwirtschaften - eine Formel, bei der der Zinseszins seine Magie entfaltet.

Ein Beispiel dafür ist Warren Buffett, ein amerikanischer Geschäftsmann, Investor und Philanthrop, der für seine Investmentfähigkeiten, sein Finanzwissen und sein immenses Vermögen bekannt ist. Das Bemerkenswerteste an seinem Werdegang ist nicht, dass er im Alter von 30 Jahren ein Nettovermögen von 1 Million Dollar hatte, sondern dass er nach dem 60. Lebensjahr 81,5 _Milliarden Dollar angehäuft hat.

Buffetts disziplinierter Ansatz für konsequentes, langfristiges Investieren ermöglichte es ihm, die Kraft des Zinseszinses zu nutzen.

Die Botschaft: Entscheiden Sie sich für nachhaltige, angemessene Renditen statt für große Zukunftsrisiken.

4. Glück und Risiko sind wichtiger als Ihre harte Arbeit und Ihr Können

Erfolg und Armut sind nicht allein das Ergebnis von harter Arbeit oder Faulheit; Glück und Risiko spielen eine wesentliche Rolle.

Wenn es um die langfristige Finanzplanung geht, liegen einige Faktoren außerhalb Ihrer Kontrolle.

Am Beispiel von Bill Gates verdeutlicht Housel den Einfluss des Glücks. Gates' Erfolg wurde durch Glück beeinflusst, z. B. durch den Besuch einer High School mit Computer (ja, das war damals eine Seltenheit), und durch Risiko, z. B. den Tod seines Freundes Evans bei einem Bergsteigerunfall.

Wenn man die Rolle des Glücks beim Erfolg und des Risikos beim Scheitern erkennt, entwickelt man Demut und Mitgefühl.

5. Du bekommst Geld, aber behältst du es auch?

Um finanziellen Erfolg zu erzielen, ist es wichtig, Risikobereitschaft und Optimismus mit Bescheidenheit, Angst und Sparsamkeit in Einklang zu bringen. Erkennen Sie, dass Ihr hart verdientes Geld schnell verschwinden kann, und schreiben Sie einen Teil Ihres Erfolgs dem Glück zu.

Das Überleben, die Fähigkeit, durchzuhalten, ist der Grundstein für finanzstrategie . Das Ziel ist es, finanziell unkaputtbar zu sein und den Zinseszinseffekt zu nutzen, um im Laufe der Zeit Wunder zu bewirken.

Ein gut definierter Plan ist unerlässlich, aber ebenso wichtig ist es, auch für den Fall zu planen, dass die Dinge nicht so laufen wie geplant. Sie sollten ein Gleichgewicht zwischen Optimismus und Vorsicht finden, um einen realistischen Optimismus zu erreichen und langfristige Ziele zu verfolgen.

6. Misserfolge und Fehler sind unvermeidlich

Unbekannte Risiken sind unvermeidlich, und die Vorbereitung auf das Unvorhergesehene ist eine Herausforderung. Housel schlägt vor, einzelne Fehlerquellen zu vermeiden, wie z. B. sich nur auf einen Gehaltsscheck zu verlassen.

Das größte finanzielle Risiko ist die Vernachlässigung von Ersparnissen, wodurch eine Lücke zwischen aktuellen und zukünftigen Ausgaben entsteht. Schätzung künftiger Erträge erfordert einen Sicherheitsspielraum; instanz geht der Verfasser von einer Rendite aus, die um ein Drittel unter den historischen Durchschnittswerten liegt.

Bereiten Sie sich auf die Unwägbarkeiten der Wirtschaft vor. Sorgen Sie für finanzielle Sicherheit, indem Sie genügend Ersparnisse aufbauen, auf die Sie sich verlassen können.

7. Planen Sie Ihre Finanzen entsprechend Ihrer Identität

Bevor Sie Ihre Finanzen planen, sollten Sie wissen, ob Sie ein langfristiger oder kurzfristiger Anleger sind. Ihr Zeithorizont und Ihre Ziele formen Ihre Perspektive und beeinflussen, welche Preise angemessen erscheinen.

Finanzberatung ist keine Einheitsgröße; die Kommentatoren im Fernsehen kennen Ihre Prioritäten nicht. Erstellen Sie einen Finanzplan, der mit Ihren Werten übereinstimmt und kurzfristigen Schwankungen standhält. Streben Sie eine positive Rendite an.

Stellen Sie ein Portfolio zusammen, das gute Anlagerenditen, Lebensqualität und Widerstandsfähigkeit bei wirtschaftlichen Herausforderungen gewährleistet, indem Sie die menschlichen Aspekte berücksichtigen, die von akademischen Idealen übersehen werden.

8. Denken Sie daran, dass sich Ziele und Wünsche weiterentwickeln

Eine langfristige Finanzplanung für den persönlichen und geschäftlichen Bedarf ist eine Herausforderung, da sich Ihre persönlichen finanziellen Ziele mit der Zeit verändern. Ihre Wünsche ändern sich, und was heute wichtig ist, ist es in zehn Jahren vielleicht nicht mehr.

Die Akzeptanz der persönlichen Entwicklung ist für jede Anlagestrategie entscheidend. Housel empfiehlt, Ihren finanziellen Plan flexibel zu halten, um ihn an Ihre sich ändernden Bedürfnisse und Prioritäten im Leben anzupassen. Streben Sie nach Mäßigung und investieren Sie klug.

9. Das endgültige Ziel ist die Freiheit

Housel erinnert uns daran, dass das endgültige Objekt der Finanzplanung und -anlage darin besteht, unsere Zeit frei zu machen und uns die Freiheit zu erledigen, was wir wollen. Indem wir kluge Finanzentscheidungen treffen, die Vermögen aufbauen, gewinnen wir die Kontrolle über unsere Zeit und unser Leben. Schließlich ist Erfolg nichts anderes als die Fähigkeit, das Leben zu wählen, das wir wollen.

Beliebte Die Psychologie des Geldes Zitate

Zweifellos ist Die Psychologie des Geldes voll von wichtigen Erkenntnissen über den Umgang mit Geld, aber einige Zitate stechen besonders hervor:

"Dinge, die noch nie zuvor passiert sind, passieren immer wieder"

Dieses Zitat verdeutlicht die Unvorhersehbarkeit der Zukunft. In der Welt der Finanzen und Investitionen entwickelt sich die Marktdynamik ständig weiter und führt zu einschneidenden Vorkommen. Erinnern Sie sich an die Finanzkrise von 2008? In solchen Situationen helfen Anpassungsfähigkeit und eine langfristige Perspektive.

"Planung ist wichtig, aber der wichtigste Teil eines jeden Plans ist es, darauf zu achten, dass der Plan nicht nach Plan verläuft."

Planung ist zwar für finanzielle Entscheidungen von entscheidender Bedeutung, aber es ist auch wichtig, unvorhergesehene Ereignisse zu erkennen und sich darauf vorzubereiten. Erfolgreiches Investieren erfordert, dass Sie sich darauf vorbereiten, den Kurs zu ändern, wenn es nötig ist. Der wichtigste Teil der Planung ist die Vorwegnahme von Abweichungen, um Erwartungen zu steuern und Risiken zu mindern.

"Geld auszugeben, um anderen zu zeigen, wie viel Geld man hat, ist der schnellste Weg, weniger Geld zu haben."

Geld auszugeben, nur um seinen Reichtum zur Schau zu stellen, um von anderen bestätigt zu werden, ist eine Geldverschwendung. Stattdessen können Sie das Geld, das Sie für solche Zurschaustellungen ausgeben, investieren, um echten Reichtum zu erlangen.

"Glück und Risiko sind beide die Realität, dass jedes Ergebnis im Leben von anderen Kräften als dem individuellen Aufwand gesteuert wird."

Ihre Lebenserfahrungen sind nicht immer nur das Ergebnis Ihres Handelns. Glück und unvorhersehbare Risiken spielen ebenfalls eine große Rolle bei der Formung von Ergebnissen. Deshalb ist es wichtig, bescheiden zu bleiben, anpassungsfähig zu sein und Entscheidungen in dem Bewusstsein zu treffen, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Das Leben ist eine Mischung aus Aufwand, Glück und Ungewissheit.

"Ihre persönlichen Erfahrungen mit Geld machen vielleicht 0,00000001% dessen aus, was in der Welt passiert, aber vielleicht 80% dessen, wie Sie denken, dass die Welt funktioniert."

Unsere persönlichen Erfahrungen mit Geld, die nur einen winzigen Bruchteil des globalen Finanzgeschehens ausmachen, formen stark, wie wir die Welt sehen. Sie haben großen Einfluss darauf, wie wir finanzielle Entscheidungen treffen und wie wir über die Welt denken.

