die 11 besten Vanta-Alternativen zur Automatisierung von Prozessen im Jahr 2024

Von trickreichen Betrügern bis hin zu versehentlichen Verstößen - digitale Sicherheit und Compliance waren noch nie so wichtig wie heute. Der Nachteil? Ohne strukturierte Prozesse und Tools ist es schwierig, die Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Vanta ist eine beliebte Lösung für die Automatisierung von Compliance- und Sicherheitsüberprüfungen, eignet sich aber nicht für alle Unternehmen. Glücklicherweise gibt es zahlreiche Vanta-Alternativen auf dem Markt. Ganz gleich, ob Sie Prozesse automatisieren oder Sicherheitsüberprüfungen rationalisieren möchten, die richtige Sicherheitsplattform sorgt dafür, dass Ihr kleines oder mittelständisches Unternehmen sicher ist und die Vorschriften einhält. ✅

In diesem vollständigen Leitfaden finden Sie eine Liste der Funktionen, die bei einer Compliance-Software unbedingt vorhanden sein müssen, sowie unsere 11 bevorzugten Alternativen zu Vanta im Jahr 2024 (und einen Bonuskandidaten!).

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Vanta achten?

Vanta ist eine

plattform für das Compliance-Management

die mithilfe von Automatisierungen das Risikomanagement vereinheitlicht und Sicherheitsüberprüfungen rationalisiert. Die meisten Mitbewerber von Vanta bieten all das und noch mehr. Suchen Sie nach einer Software mit diesen Funktionen, um bei der Einhaltung von Vorschriften auf dem neuesten Stand zu bleiben:

Abdeckung von Compliance-Frameworks: Als Erstes sollten Sie nach einer Plattform suchen, die die von Ihnen befolgten Sicherheits-Frameworks unterstützt. Übliche Optionen sind SOC 2 gDPR, ISO 27001, HIPAA und PCI DSS. Eine breite Abdeckung ist schön, aber stellen Sie sicher, dass die Plattform sich wirklich auskennt - manchmal ist es besser, sich für eine spezialisierte Plattform zu entscheiden als für einen Generalisten

Die 11 besten Vanta-Alternativen für das Jahr 2024

Wenn Sie versuchen, die Cybersicherheit und Compliance zu verbessern, sind Sie sicherlich nicht allein. Immer mehr kleine und mittlere Unternehmen setzen auf Compliance-Plattformen, um ihre Daten, Kunden und ihren Ruf zu schützen. Dies sind die 11 besten Alternativen zu Vanta im Jahr 2024 für kleine und mittelständische Unternehmen.

1. Scytale

über Scytale Scytale ist ein neuerer Marktführer im Bereich Compliance und Risikomanagement und eine der besten Vanta-Alternativen für Unternehmen aller Branchen und jeder Größe. Diese cloudbasierte Plattform setzt stark auf KI-gestützte Automatisierungen, um langwierige und komplizierte Compliance-Workflows zu vereinfachen.

Scytale ist in der Lage, praktisch jedes Risiko zu adressieren, da es von einem dedizierten Compliance-Experten geleitet wird, der die Auditbereitschaft sicherstellt und mehr als ein Dutzend Frameworks unterstützt. Diese Unterstützung - gepaart mit einer umfangreichen Liste von Integrationen und Sicherheitsfunktionen - eliminiert verwaltungsintensive Arbeitsabläufe und spart Unternehmen wertvolle Zeit, während sie sich weniger Gedanken über Sicherheit, Risiken und Compliance machen müssen.

Scytale beste Eigenschaften

Unterstützt über 15 Frameworks wie SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS Compliance und mehr

Bietet spezifische Lösungen für verschiedene Branchen und Anwendungsfälle wie Compliance-Experten, Penetrationstests, Startups und GRCaaS

Lässt sich mit zahlreichen anderen Arbeitstools integrieren, um Ihre Compliance-Prozesse zu optimieren, darunter GitHub, Slack, Google Workspace, Okta und ClickUp - und weitere sind in Vorbereitung

Automatisierte Kontrollüberwachung, Beweissammlung und ein benutzerdefinierter Richtliniengenerator für Startups

In-App-Chat, um mit dem Team in Kontakt zu treten, und ein Benachrichtigungszentrum, um sich schnell über alle Sicherheitsaktualisierungen zu informieren

Einschränkungen von Scytale

Gelegentliche Fehler, einschließlich Verzögerungen beim Hochladen oder bei der Vorschau größerer Dateien

Es gibt keine Exportfunktion für CSV- oder Excel-Dateien

Begrenzte CI/CD-Integrationen (weitere sind jedoch in Arbeit)

Scytale bietet weder eine kostenlose Version noch eine kostenlose Testversion an

Preise für Scytale

Kontaktieren Sie Scytale für alle Preisinformationen

Scytale Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (100+ Bewertungen)

: 4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (5 Bewertungen)

2. Drata

über Daten Mit Drata ist es ein Kinderspiel, mit nur wenigen Klicks ein effektives Compliance-Programm einzurichten. Es sammelt automatisch Beweise, so dass Sie sich von der Zeit verabschieden können, in der Sie Screenshots manuell anfertigen mussten. Verlassen Sie sich auf Drata, um alle Nachweise, Kontrollen und Dokumente an einem Ort zu protokollieren, damit Sie auf Audits und reale Sicherheitsbedrohungen vorbereitet sind. 🔒

Drata Beste Eigenschaften

Data verfügt über mehr als 85 native Integrationen

Schützen Sie sensible Informationen mit rollenbasierten Zugriffsrechten

Drata unterstützt über 17 Frameworks, darunter NIST CSF und CCPA

Befolgen Sie ein eigenes Framework? Fügen Sie es zu Drata hinzu, um individuelle Kontrollen für Ihre Compliance-Anforderungen zu erstellen

Drata Einschränkungen

Einige Nutzer sagen, dass die Plattform Dokumente nach Mitarbeitern sortiert, was es schwierig machen kann, Informationen zu finden

Andere sagen, dass die Integrationen von Drata gelegentlich fehlerhaft sind

Drata Preise

Kontakt für Preise

Drata Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (600+ Bewertungen)

4.9/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

3. Sprinto

über Sprinto Sprinto ist eine solide Vanta-Alternative für Technologieunternehmen, die Unterstützung für Sicherheitsaudits benötigen. Es bietet Ihnen von Wirtschaftsprüfern genehmigte Compliance-Programme, die Ihr Team durch einen vorgefertigten Sicherheits- und Prüfungsprozess führen. Machen Sie sich nie wieder Sorgen, dass Sie den Ball fallen lassen: Sprinto füllt auditbezogene Aufgaben aus, priorisiert sie und benachrichtigt Ihr Team, damit es am Ball bleibt.

Sprinto beste Eigenschaften

Sprinto unterstützt über 12 Sicherheits-Frameworks, darunter CMMC, PIPEDA und FedRamp

Sprinto bietet Ihnen Zugang zu Sicherheits- und Compliance-Experten, die alle Fragen beantworten können

Es integriert Risikobewertungen, Kontrollinspektionen und kontaktlose Audits mit automatisch generierten Nachweisen

Bereiten Sie sich mit den internationalen Audit-Partnern von Sprinto in Indien, Großbritannien, den USA und Israel stressfrei auf Ihr nächstes Audit vor

Sprinto Einschränkungen

Sprinto wurde für Technologieunternehmen entwickelt und ist daher nicht für alle Branchen geeignet

Einige Nutzer wünschen sich, dass Sprinto mehr praktische Ressourcen und Dokumentation bietet

Sprinto Preise

Kontakt für Preise

Sprinto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (690+ Bewertungen)

4.8/5 (690+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (4 Bewertungen)

4. Scrut

über Überprüfen Diese Alternative zu Vanta ist auf Risikobewertung und -überwachung spezialisiert. Scrut orientiert sich zwar an branchenüblichen Sicherheitsrahmenwerken, glänzt aber vor allem durch seine maßgeschneiderten Infosec-Programme. Es gibt Ihnen nicht nur die Freiheit, Sicherheit und Compliance zu personalisieren, sondern die Plattform verfügt auch über integrierte kollaborative Workflows für eine einfachere projektverwaltung .

Die besten Eigenschaften von Scrut

Sichere Zusammenarbeit mit Pen-Testern, Auditoren und Teammitgliedern mit den vorgefertigten Workflows von Scrut

Wählen Sie aus über 70 Integrationen

Scrut verfügt über Echtzeit-Dashboards für schnelle Einblicke

Verwalten Sie alle Assets, Lieferanten, Mitarbeiter und Prozesse in einer einzigen Ansicht

Scrut Einschränkungen

Einige Nutzer wünschen sich, dass Scrut mehr Automatisierungen bietet

Andere sagen, es gäbe Probleme mit der Benutzeroberfläche

Scrut Preise

Kontakt für Preise

Scrut Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (650+ Bewertungen)

4.9/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (190+ Bewertungen)

5. UpGuard

über UpGuard UpGuard ist eine robuste Vanta-Alternative mit Lösungen für die Risikobewertung von Anbietern, Sicherheitsbewertungen, Berichterstellung, Erkennung von Lecks und sogar einer KI-Tool zum automatischen Ausfüllen von Anbieterbewertungen. UpGuard hat viele wichtige Funktionen, ist aber vor allem für das Risikomanagement von Drittanbietern bekannt. Wenn Anbieter oder Auftragnehmer in Ihren Systemen sind, sorgt UpGuard dafür, dass sich jeder an die Regeln hält.

Beste Funktionen von UpGuard

Optimieren Sie das Risikomanagement für Lieferanten mit der AI Autofill-Funktion, um Fragebögen schneller zu erfassen

Verwenden Sie UpGuard BreachSight zur Überwachung von Datenschutzverletzungen

UpGuard Vendor Risk kontrolliert die Risiken von Drittanbietern

Integriert mit Jira, Slack und ServiceNow

Einschränkungen von UpGuard

Einige Benutzer sagen, die Preise seien ziemlich hoch

Andere wünschen sich, dass die Plattform mehr Massenaktionen anbietet

UpGuard Preise

Starter: $18,999/Jahr

$18,999/Jahr Professionell: $39.999/Jahr

$39.999/Jahr Unternehmen: $89.999/Jahr

$89.999/Jahr Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

UpGuard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

6. Sicherer Rahmen

über Sicherer Rahmen Secureframe wird mit zwei Produkten angeboten: Secureframe Comply für die Automatisierung der Einhaltung von Vorschriften und Secureframe Trust für Datensicherheit und Kundenvertrauen. Testen Sie Secureframe AI, um Vermittlungsanweisungen zu automatisieren, Risikobewertungen durchzuführen und konforme Richtlinien zu erstellen. 📝

Secureframe Beste Eigenschaften

Wählen Sie aus über 200 Integrationen

Secureframe-Dashboards messen Ihre Fortschritte bei der Einhaltung von Vorschriften für Rahmenwerke wie SOC 2 oder ISO 27001

Secureframe bietet eine integrierte Nachverfolgung von Mitarbeiterschulungen und Zertifizierungen

Automatisieren Sie Risikobewertungen mit dem Secureframe AI Risk Management Tool

Secureframe Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass Secureframe immer noch eine Aufsicht erfordert, was die Zeitersparnis, die Sie normalerweise durch KI und Automatisierung erhalten würden, beeinträchtigt

Andere sagen, der Prozess der Anbieterverwaltung sei umständlich und schwer zu handhaben

Secureframe Preise

Kontakt für Preise

Secureframe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (280+ Bewertungen)

4.7/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (4 Bewertungen)

7. OneTrust

über OneTrust Vertrauen ist alles, und deshalb konzentriert sich OneTrust so stark auf Sicherheit und Compliance als vertrauensbildende Faktoren. Diese Vanta-Alternative umfasst vier cloudbasierte Lösungen: Datenschutz & Data Governance, Ethik & Compliance, GRC & Security Assurance sowie ESG & Nachhaltigkeit.

Beste Eigenschaften von OneTrust

Beauftragen Sie OneTrust mit der Erkennung und Sicherung von Daten in Ihren Systemen

Einrichten und Verwalten eines ESG-Programms in OneTrust

Nachverfolgung von Lieferantenrisiken und ESG-Verpflichtungen im OneTrust-Portal

OneTrust unterstützt ein Speak-up-Programm, um das interne Ethikmanagement zu strukturieren

Einschränkungen von OneTrust

Mehrere Benutzer sagen, dass es schwierig ist, OneTrust mit anderen Lösungen zu integrieren

Andere sagen, OneTrust habe nicht so viele Funktionen wie andere Alternativen zu Vanta

OneTrust Preise

Kontakt für Preise

OneTrust Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (140+ Bewertungen)

4.2/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (20 Bewertungen)

8. AuditBoard

über AuditBoard "Audit" steckt schon im Namen, und Sie können davon ausgehen, dass AuditBoard eine solide Vanta-Alternative für Unternehmen ist, die auf Compliance achten. Diese Plattform ist auf kollaboratives Risikomanagement spezialisiert und hilft Ihnen dabei, mehr potenzielle Risiken zu erkennen und sie zu beseitigen, bevor es überhaupt zu einem Problem kommt.

AuditBoard Beste Eigenschaften

AuditBoard automatisiert Analysen, Inhaltserstellung und Interaktionen über IT-Sicherheit, ESG-Programme und mehr

Erstellung benutzerdefinierter Analyse-Dashboards mit dem No-Code-Dashboard-Builder von AuditBoard

Die KI der Plattform bietet intelligente Empfehlungen, Benachrichtigungen undworkflow-Automatisierungen* AuditBoard verfügt über no-code Integrationen für AWS, Google Cloud, Slack und mehr

AuditBoard Einschränkungen

Einige Leute sagen, AuditBoard habe einen schleppenden Kundensupport

Andere sagen, die Dashboards seien nicht sehr benutzerfreundlich

AuditBoard Preise

Kontakt für Preise

AuditBoard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (840+ Bewertungen)

4.7/5 (840+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (260+ Bewertungen)

9. SicherheitsScorecard

über SicherheitsScorecard Je größer Ihre Angriffsfläche ist, desto mehr müssen Sie proaktiv für Bedrohungen planen. Glücklicherweise gibt Ihnen SecurityScorecard einen strukturierten Prozess an die Hand, mit dem Sie die Transparenz durch einheitliche Bedrohungs- und Risikoinformationen erhöhen können. Verwalten Sie Risiken, bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Cyber-Risiken und dokumentieren Sie Ihre Sorgfaltspflicht, damit Sie immer auf Prüfungen vorbereitet sind. 🔎

SecurityScorecard - die besten Eigenschaften

Brauchen Sie eine Cyber-Versicherung? SecurityScorecard vergleicht Versicherungsschutz und Tarife für Sie

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Anbieter und Lieferkette mit Drittanbieterncyber-Risikomanagement* SecurityScorecard-Bewertungen beschleunigen Compliance-Fragebögen

Nutzen Sie die Sensoren von SecurityScorecard, um Ihre eigenen maßgeschneiderten Risikomodelle zu erstellen

SecurityScorecard Einschränkungen

Einige Leute sagen, SecurityScorecard sei teuer

Andere sagen, dass es einen Standardansatz für das IT-Anbietermanagement verfolgt, der nicht immer funktioniert

SecurityScorecard Preise

Kostenlos

Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

SecurityScorecard Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (8 Bewertungen)

10. Hyperproof

über Hyperproof Hyperproof ist eine Alternative zu Vanta, die die Komplexität der Einhaltung mehrerer Sicherheits- und Compliance-Rahmenwerke vereinfacht. Es bietet nicht nur Funktionen für die Verwaltung von Anbietern, Sicherheit und Compliance, sondern Hyperproof verfügt sogar über ein Audit-Management-Tool, um die Zusammenarbeit mit Prüfern zu optimieren.

Hyperproof beste Funktionen

Hyperproof unterstützt über 70 Frameworks

Zentrale Verwaltung, Bewertung und Verfolgung von Risiken

Hyperproof bildet Kontrollen über Rahmenwerke hinweg ab, um schnell Lücken zu identifizieren

Schnelles Überprüfen des Status eines Audits ohne Hyperproof zu verlassen

Hyperproof Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass sie mehrere Registerkarten öffnen müssen, um einen Eindruck von der tatsächlichen Leistung von Hyperproof zu bekommen

Andere sagen, die Plattform könne fehlerhaft sein

Hyperproof Preise

Kontakt für Preise

Hyperproof Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (35+ Bewertungen)

11. Egnyte

über Egnyte Betreiben Sie Ihr Unternehmen hauptsächlich in der Cloud? Dann brauchen Sie Egnyte, sofort. Diese Vanta-Alternative kombiniert Content-Collaboration, Compliance, Sicherheit und Datenschutz in einem übersichtlichen Paket. Es ist ein solides Tool, um schnell die Kontrolle über Ihre Cloud-Inhalte zu erlangen.

Egnyte beste Eigenschaften

Sichere Freigabe von Dateien und Zusammenarbeit mit jedem zugelassenen Benutzer in Echtzeit

Egnyte vereinfacht die Zugriffsverwaltung in einem übersichtlichen Dashboard

Erkennen und schnelleinen Aktionsplan erstellen für interne und externe Bedrohungen

Egnyte unterstützt Multi-Source-Governance für Inhalte in verschiedenen Repositories

Einschränkungen von Egnyte

Die Speicherbegrenzung von Egnyte ist manchmal hinderlich

Einige Benutzer berichten über langsame Reaktionszeiten des Kundendienstes

Egnyte Preise

Geschäftskunden: $20/Monat pro Nutzer, jährlich abgerechnet

$20/Monat pro Nutzer, jährlich abgerechnet Enterprise Lite: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preise

Egnyte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (940+ Bewertungen)

4.4/5 (940+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (95+ Bewertungen)

Die 11 Vanta-Alternativen, die wir hier aufgelistet haben, werden Sie sicherlich bei einem Audit oder bei der Beseitigung von Bedrohungen unterstützen. Aber dies sind nicht die einzigen Optionen für Ihr Compliance-Toolkit. Plattformen wie ClickUp verfügen über eine Reihe von robusten Lösungen für aufgaben zu automatisieren , Projekten und Prozessen für Sicherheit und Compliance.

ClickUp

Einfaches und schnelles Festlegen von Start- und Fälligkeitsdaten innerhalb einer Aufgabe oder Verwendung von bedingten Einstellungen, um Termine zu wiederholen oder eine neue Aufgabe nach Abschluss zu erstellen

Vergisst Ihr Team, regelmäßige sicherheitsrelevante Aufgaben durchzuführen? Oder lassen sie vielleicht bei bestimmten Projekten den Ball fallen? Was auch immer Ihr Produktivitätsproblem ist, ClickUp ist hier, um Ihnen den Hintern zu retten. ClickUp Aufgaben bieten Ihnen völlige Flexibilität, um Projekte so anzupassen, wie Sie es für richtig halten. Verfolgen Sie Team-Chats, Dateien und Framework-Anforderungen für jedes Projekt in einer einfachen Ansicht in ClickUp.

Das Beste von allem, ClickUp-Automatisierungen macht es zu einem Kinderspiel, mehr von Ihrer Arbeitslast zu automatisieren. Wir haben über 100 vorinstallierte Automatisierungen ohne Code, die Ihren Arbeitstag vereinfachen, von der Aufgabenübergabe bis hin zu Statusänderungen.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Sicher, wir sind die beliebteste Projektmanagement-Lösung der Welt, aber das bedeutet nicht, dass die Sicherheit bei uns lax ist. ClickUp-Sicherheit steht immer an erster Stelle. Wir erfüllen die Anforderungen von SOC 2, GDPR, HIPAA und ISO 27001 und führen regelmäßige automatische Sicherheitsprüfungen durch, um ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Sicherheit herzustellen.

ClickUp wird vollständig auf AWS gehostet, mit durchgängigen Sicherheits- und Datenschutzfunktionen, die in die Plattform integriert sind. Wir verfügen sogar über eine erstklassige Rechenzentrumssicherheit und verwenden TLS 1.2-Verschlüsselung für unsere Webanwendungen. Aber wir wissen, dass selbst interne Kontrollen etwas übersehen können, weshalb ClickUp auch eine dritte Partei für regelmäßige Penetrationstests einsetzt.

ClickUp beste Eigenschaften

Müssen Sie eine Sicherheitsdokumentation schreiben oder eine Strategie für Ihr nächstes Audit entwickeln? Verwenden Sie eineClickUp-Vorlage um die Dinge zu beschleunigen

ClickUp AI kann Texte in Ihren Vorlagen und Dokumenten schreiben, zusammenfassen oder bearbeiten, um schneller und besser arbeiten zu können

Verwenden SieClickUp-Ziele um Ihre Fortschritte bei der Behebung von Mängeln zu verfolgen, Audit-Checklisten zu erfüllen und vieles mehr

Machen Sie sich keine Sorgen mehr, dass Sie den Ball fallen lassen, und lassen Sie alles automatisch mit ClickUp Automations geschehen

ClickUp Einschränkungen

Funktionen wie ClickUp AI sind nur in kostenpflichtigen Paketen verfügbar

ClickUp hat eine Vielzahl von Funktionen, daher sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um sich mit der Plattform vertraut zu machen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unlimited: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

Streamline Geschäftsprozesse und Zeitersparnis mit Clickup

Die 11 Compliance-Automatisierungsplattformen auf dieser Liste helfen Ihnen sicherlich bei Sicherheitskontrollen und Audits, aber sie können nicht alles erledigen. Wenn es an der Zeit ist, heikle Prozesse zugunsten einer freihändigen Arbeit aufzugeben, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden. ✨

Wir kombinieren die unkomplizierte Erfahrung einer All-in-One-Plattform mit den zeitsparenden Vorteilen von Automatisierung, KI, Vorlagen und mehr. Überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich.