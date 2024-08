Wie man eine Projekt-Charta schreibt (mit Beispielen)

Erfolgreiche Projekte entstehen nicht einfach so; sie beginnen mit einer soliden Grundlage - einer Projektcharta.

Das Konzept der Projektcharta gibt es zwar schon seit einiger Zeit, aber das Project Management Institute (PMI) hat seine Bedeutung erst kürzlich im Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide hervorgehoben.

Im dritte Auflage des PMBOK Guide wurde ein neuer Prozess "Entwicklung der Projektcharta" hinzugefügt, der die Sichtbarkeit des Projekts erhöht und es zu einem wesentlichen Bestandteil des Projektmanagements macht.

Die Erstellung einer Projektcharta ist jedoch eine Herausforderung. Es gibt Stakeholder, die nachfassen, Fristen, die sich abzeichnen, und ein Team von Fachleuten, die koordiniert werden müssen.

Wenn so viel auf dem Spiel steht, können Sie es sich nicht leisten, zu improvisieren. Das Letzte, was Sie wollen, ist, in den gefürchteten "Tod durch tausend Papierschnitte" zu stolpern - gefangen in den kleinen Entscheidungen, die Ihr Projekt langsam ausbluten lassen können.

Wenn Sie Ihr Projekt auf Erfolgskurs bringen wollen, erfahren Sie in diesem Artikel Schritt für Schritt, wie Sie eine Projektcharta erstellen.

Von den Grundlagen der Projektcharta über Best Practices bis hin zu Alternativen zur Projektcharta - wir haben alles für Sie parat.

Was ist eine Projektcharta?

Der PMBOK Guide, 3. Auflage, beschreibt die Projektcharta als "das Dokument, das das Projekt formell autorisiert"

Im Kern listet eine Projektcharta das Ziel des Projekts auf, legt die Rollen und Zuständigkeiten der beteiligten Personen fest, gibt ein voraussichtliches Budget an, nennt Risiken und liefert eine Zeitleiste und Metriken zur Messung des Projekterfolgs.

Aber hey, warum brauchen wir eine? Nun, eine Projekt-Charta:

Sie schafft Klarheit und Transparenz für alle Beteiligten, was zu einer reibungsloseren Kommunikation und einem besseren Zusammenhalt des Teams führt

Sie hilft, das Projekt auf Kurs zu halten, und verringert die Gefahr von Missverständnissen, Terminüberschreitungen oder Budgetüberschreitungen

Bietet einen einzigen Bezugspunkt, der sicherstellt, dass alle Beteiligten Zugang zu denselben Informationen haben und den Umfang und die Ziele des Projekts verstehen

Schauen wir uns die einzelnen Komponenten der Projektcharta im Detail an.

Die Zusammensetzung einer Projektcharta

Eine Projektcharta muss einen Überblick über das Projekt geben, in der Regel auf 2-4 Seiten, je nach Komplexität und Länge des Projekts.

Hier sind die Schlüsselkomponenten, die eine gut geschriebene und detailorientierte Projektcharta ausmachen.

1. Name und Beschreibung des Projekts

**Neben dem Namen sollten Sie auch eine kurze Projektbeschreibung in wenigen Zeilen verfassen, die das Wesentliche Ihrer Idee wiedergibt.

Hier ist ein Beispiel:

Projektname: Neugestaltung des Kundenportals

Beschreibung: Neugestaltung des Kundenportals zur Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Engagement

2. Vision und Zweck (Ziele)

Die Vision gibt die Richtung des Projekts vor und legt fest, was Sie als übergeordnetes Ziel erreichen möchten. Diese Informationen sind wichtig, um zu verstehen, warum das Projekt durchgeführt wird.

Das Ziel besteht darin, diese Vision in kleinere, erreichbare und umsetzbare Aufgaben zu übersetzen, um eine klarere Perspektive zu bieten.

Ein Beispiel,

Vision: Verbesserung unserer Online-Präsenz und Steigerung der Kundenbindung um 25 % innerhalb von sechs Monaten.

Ziel:

erstellung und Verteilung von ansprechenden Marketingvideos_

durchführung von Kundenumfragen, um Erkenntnisse zu gewinnen und die Interaktion zu fördern_

3. Umfang des Projekts

Bevor man ein Projekt beginnt, sollte man alles definieren, was es umfasst, um Verwirrung zu vermeiden oder Projektumfang später kriechen. **In diesem Abschnitt wird angegeben, welche Aktivitäten oder Aufgaben in den Umfang des Projekts fallen und welche nicht

So würde dieser Abschnitt in einer überarbeiteten Projektcharta aussehen:

Umfang: Neugestaltung der Homepage, der Produktseiten und des Navigationsmenüs

Außerhalb des Umfangs: Überarbeitung von Blogs

4. Schlüssel-Stakeholder

**Die Liste der Schlüssel-Stakeholder enthält alle Personen, die in den Erfolg des Projekts investiert haben oder für ihn wichtig sind. Sie trägt dazu bei, dass die Kommunikation während des gesamten Projekts reibungslos verläuft und die Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Stakeholder geklärt werden.

So sieht eine typische Liste von Stakeholdern für ein Bauprojekt aus:

Leitender Architekt (Name, E-Mail)

leitender Ingenieur (Name, E-Mail Adresse)_

projektleiter (Name, E-Mail)Bauleiter (Name, E-Mail)

bauleiter (Name, E-Mail)Einrichtungsleiter (Name, E-Mail)

5. Ermittelte Risiken und Sachzwänge

Die Identifizierung potenzieller Herausforderungen, die sich auf das Projekt auswirken könnten, und das Erkennen von Budgetbeschränkungen sind von wesentlicher Bedeutung. Die Berücksichtigung dieser Aspekte ermöglicht es dem Team, Notfallpläne zu entwickeln und in die Erwartungen an das Projekt einzubeziehen.

einige der identifizierten Risiken für ein Bauprojekt könnten steigende Rohstoffkosten oder die Nichtverfügbarkeit von Bauarbeitern sein

6. Projekt-Budget

Wenn man ein Projekt vorschlägt, ist es wichtig, die damit verbundenen Kosten zu kommunizieren. Das Projektbudget umreißt den Finanzbedarf und bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der Ausgaben, die einen Einblick in Projektkosten-Management .

nehmen wir an, Sie schlagen einem Softwareunternehmen die Entwicklung eines neuen Produkts vor. Der Abschnitt über das Projektbudget wird folgendermaßen aussehen:_

Design - 20.000 $

entwicklung - $15.000_

testen - $10.000_

marketing - $5.000_

7. Rollen und Verantwortlichkeiten des Teams für das Projekt

Sie kennen jeden, der an der Durchführung des Projekts beteiligt ist. Was aber, wenn es Überschneidungen oder Unklarheiten gibt? **In diesem Abschnitt werden die internen Rollen und Zuständigkeiten des Teams definiert, um sicherzustellen, dass jeder seine Aufgaben kennt

Dieser Abschnitt sieht in der Regel wie folgt aus:

sarah Parker (Projektmanagerin) - Verantwortlich für die Beaufsichtigung des Zeitleiste des Projekts _und koordinierende Aufgaben

john Williamson (SEO-Experte) - Verantwortlich für die Verbesserung des Website-Rankings_

8. Zeitleiste und Meilensteine des Projekts

Bedenken Sie diese beiden Aussagen.

Aussage 1: "Verbessern Sie das Engagement in den sozialen Medien und die Sichtbarkeit Ihrer Marke"

Aussage 2: "Erhöhen Sie das Engagement in den sozialen Medien um 30 % und steigern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke innerhalb der nächsten sechs Monate um 40 %."

Welcher der beiden Aussagen werden Sie am ehesten zustimmen? Die zweite, weil sie Ihnen eine Zeitleiste und Meilensteine vorgibt, die Sie verfolgen können.

Wenn Sie ein Projekt vorschlagen, ist es wichtig, den gesamten Zeitaufwand für den Abschluss zu skizzieren und die wichtigsten Meilensteine festzulegen. **Auf diese Weise können die Beteiligten den Fortschritt überwachen und sind über die Zeitleiste des Projekts informiert

zur Veranschaulichung: Eine Marketing-Agentur implementiert ein Projekt ClickUp , eine umfassende Projektmanagement-Software . Eine Zeitleiste für ein Projekt mit klaren Meilensteinen könnte wie folgt aussehen:

_Phase 1 (Woche 1): Durchführung eingehender Interviews mit den Interessengruppen, um die Anforderungen zu erfassen und den Umfang des Projekts festzulegen

phase 2 (Woche 2): ClickUp so konfigurieren, dass es dem Workflow der Agentur entspricht und erste Projektvorlagen erstellen_

phase 3 (Woche 3): Schulung des gesamten Teams zu den ClickUp Features, die für ihre Rollen relevant sind_

phase 4 (Woche 4): Start eines Pilotprojekts, um das neue System zu testen und Feedback zu sammeln_

9. Leistungsindikatoren für den Erfolg

Zu guter Letzt: Wie lässt sich der Erfolg des Projekts nachweisen? An dieser Stelle kommen die Leistungsindikatoren ins Spiel. **Sie liefern quantifizierbare Maßstäbe für den Erfolg und geben Hinweise für Verbesserungen

ein Beispiel: Der Erfolg wird daran gemessen, dass nach einem Ereignis die Zahl der Anmeldungen um 30 % und die Zahl der bezahlten Abonnements um 10 % gestiegen ist

Schritte zur Erstellung einer Projekt-Charta

Bei so vielen Komponenten kann es schwierig sein herauszufinden, wo man anfangen soll. Um dies zu vereinfachen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, die Sie bei der Erstellung einer Projekt-Charta unterstützt.

1. Organisieren eines Meetings zur Charta

Sie können keine Projektmanagement-Charta erstellen, ohne andere Beteiligte zu konsultieren. Was wäre, wenn das Marketing Team direkt mit dem Client Kontakt aufnähme und dessen Anforderungen im Detail verstehen würde?

Deshalb ist es wichtig, vor Beginn des Projekts ein kurzes Meeting zu organisieren und alle einzuladen, die in dem Projekt eine wichtige Rolle spielen, von den Sponsoren bis zu den Teamleitern.

Welche Punkte würden Sie in diesem Meeting abdecken?

**Ideen sammeln, sicherstellen, dass alle auf der gleichen Seite sind, und wertvolle Erkenntnisse sammeln, um eine solide Grundlage für das Projekt zu schaffen

2. Ermittlung der Ziele des Projekts und der Ziele

In diesem Schritt stellen Sie sich die Frage, was Sie mit diesem Projekt erreichen wollen. Das hilft Ihnen, Ihre Ziele zu definieren und zu quantifizieren, um sie messbar zu machen.

Wenn Sie die Besucherzahlen Ihrer Website in den nächsten sechs Monaten um 30 % steigern wollen, in welche kleineren, messbaren Ziele werden Sie dieses Ziel unterteilen?

3. Festlegung von Umfang, Rollen, Budget und Zeitleiste

Sobald Sie sich für ein Ziel entschieden haben, legen Sie fest, welche Faktoren Sie im Rahmen des Projektplans abdecken werden. Schreiben Sie außerdem die Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Mitglieder des Teams auf und legen Sie fest, wofür sie verantwortlich sind.

Sobald Sie ein klares Bild haben, ist es ein Leichtes, ein vorläufiges Budget und eine Zeitleiste zu erstellen, um Klarheit zu schaffen und die Verwaltung voranzutreiben.

4. Risikomanagement und Risikoermittlung

Dies ist Ihr plan für das Projekt 'A'. **Ein guter Projektleiter hat jedoch immer einen Projektplan 'B' als Backup

Egal, ob es sich um Budgetbeschränkungen, technische Herausforderungen oder personelle Beschränkungen handelt, Sie müssen im Voraus prüfen, was zu erledigen ist, wenn Projektplan A scheitert.

Setzen Sie sich mit Ihrem Team zusammen, besprechen Sie alle potenziellen Probleme, die den Fortschritt und den erfolgreichen Abschluss des Projekts behindern könnten, und erarbeiten Sie eine Lösung für das Risikomanagement, um Ihre Projektcharta narrensicher zu machen.

5. Genehmigungsverfahren: Überprüfung, Anpassung und Einholung der endgültigen Genehmigung

Hier ist der erste Entwurf Ihrer Projekt-Charta.

Mit anderen Worten: Es ist an der Zeit, sich von den Stakeholdern eine Achtung zu verschaffen, bevor Sie ihn schließlich Ihren Vorgesetzten vorlegen. **Nehmen Sie das Feedback entgegen, nehmen Sie notwendige Anpassungen vor und stellen Sie sicher, dass das Projekt mit den Zielen der Organisation synchronisiert ist

Sobald alle Beteiligten an Bord sind, holen Sie die endgültige Genehmigung von den Projektsponsoren oder dem Senior Management ein. Mit diesem Schritt wird der Start des Projekts formalisiert und Sie erhalten grünes Licht!

Die Rolle und der Nutzen von Projektmanagement-Software bei der Erstellung von Projekt-Chartas

Die Koordinierung mit den Projektbeteiligten, die Erstellung einer Liste aller kritischen Punkte und die Schätzung von Meilensteinen und Zeitleisten können manchmal kompliziert sein, was die Erstellung einer Projektcharta unweigerlich verzögert.

Hier kann Projektmanagement-Software wahre Wunder bewirken.

Sie hilft bei der Projektplanung, -organisation und -durchführung, indem sie das Projekt in kleinere Aufgaben und umsetzbare Elemente zerlegt. **Indem Sie die Arbeit aufteilen und die Aufgaben systematisieren, vermeiden Sie, dass Sie sich überfordert fühlen, und behalten während des gesamten Projekts die Kontrolle

ClickUp ist eine All-in-One-Software für Projektmanagement, die Produktivitätslösungen bietet, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams verbessert und die Gesamteffizienz des Projekts erhöht. Die große Vielfalt an Features macht die Erstellung von Projekt-Chartas zu einem Kinderspiel.

Hier erhalten Sie einen kleinen Einblick in die einzigartigen Features, die Ihnen bei der nahtlosen Erstellung von Projekt-Chartas helfen können.

Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Docs

Bei der Erstellung eines Projekt-Charakters kommt es zwangsläufig zu einem ständigen Hin und Her. Das Jonglieren mit vielen Versionen, die von verschiedenen Personen erstellt wurden, ist zeitaufwändig, verwirrend und fehleranfällig. Was wäre, wenn es ein Dokument gäbe, auf das sich das gesamte Team gleichzeitig beziehen könnte? ClickUp Dokumente macht dies möglich! Es bringt Ihr Team zusammen, um an einem gemeinsamen Dokument zu arbeiten. Dies ist der ideale Ort, um Ihre Projekt-Charta zu entwerfen und zu speichern, da jede Bearbeitung durch ein Mitglied für alle sichtbar ist, und das auch noch in Echtzeit.

Mit ClickUp Docs in Echtzeit mit allen Projektbeteiligten zusammenarbeiten und keine wichtigen Änderungen verpassen

Mit dieser kollaborativen Plattform können alle Projektbeteiligten ihren Beitrag leisten und Kommentare und Rückmeldungen hinzufügen, die für andere sichtbar sind.

Und das Beste daran? ClickUp Docs ist mit Rich Text Formatierungs- und Entwurfsfeatures ausgestattet. Das können Sie:

URLs in die Seiten einbetten und ihr Aussehen benutzerdefiniert gestalten

in die Seiten einbetten und ihr Aussehen benutzerdefiniert gestalten verschiedene Seiten innerhalb der Projekt-Charta in Docs für eine bessere Kategorisierung verschachteln

innerhalb der Projekt-Charta in Docs für eine bessere Kategorisierung verschachteln Zugangskontrollen für zusätzliche Sicherheit und zur Wahrung des Datenschutzes verwalten

Gestalten Sie Ihre Projekt-Charta visuell ansprechend mit den umfangreichen Bearbeitungs- und Formatierungs-Features von ClickUp Docs

Unterteilen Sie die Projekt-Charta in kleinere Aufgaben mit ClickUp Aufgaben

Hier ein Tipp, wie Sie Ihre Projektcharta rechtzeitig abschließen können - teilen Sie das Mammutprojekt in kleinere Aufgaben auf und weisen Sie diese den entsprechenden Personen zu.

Der Vorteil? Jeder weiß, was er zu tun hat und auch die Zeitleiste, innerhalb derer er die ihm zugewiesenen Aufgaben abschließen muss. ClickUp Aufgaben können Sie Abschnitte der Charta in Aufgaben und Unteraufgaben umwandeln. Wenn die Charta zum Beispiel einen Abschnitt über die Projektleistungen enthält, können Sie für jede Leistung Aufgaben erstellen und sie den Mitgliedern des Teams zuweisen.

Teilen Sie die Projekt-Charta in kleinere Aufgaben auf und weisen Sie diese den entsprechenden Mitgliedern des Teams mit ClickUp Aufgaben zu

Und was noch?

Verabschieden Sie sich davon, Texte an Teammitglieder zu schicken und zu wissen, ob sie mit der Festlegung des Projektbudgets oder des Projektumfangs bereits erledigt sind. ClickUp Aufgabe benutzerdefinierter Status **gibt Ihnen einen schnellen Einblick in den aktuellen Status der Aufgabe, ob sie in Bearbeitung oder abgeschlossen ist

Hier ist das Tüpfelchen auf dem "i".

Nehmen wir an, Ihr Budget-Team arbeitet gleichzeitig an mehreren Projekten, aber Sie müssen heute Abend noch eine Aufgabe abschicken. Sie können Prioritäts-Tags hinzufügen und das Team wissen lassen, woran es zuerst arbeiten soll.

Zum Schluss erstellen Sie eine ClickUp Aufgabe Checkliste der Schritte und organisieren Sie Ihre Aufgaben und Unteraufgaben. Auf diese Weise können Sie jede Aufgabe ankreuzen und sicherstellen, dass kein Aspekt der Projekt-Charta übersehen wird.

Mit der ClickUp Aufgaben-Checkliste können Sie Aufgaben nach und nach abhaken, ohne ein wichtiges Detail zu übersehen

Verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts mit ClickUp Goals

Bei der Erstellung einer Projektcharta ist es auch wichtig, einen Weg zur Nachverfolgung von Projektergebnissen und Einzelzielen zu finden. ClickUp Ziele hilft Ihnen, genau das zu erledigen.

Nehmen wir an, Sie erstellen eine Charta zur Einführung eines neuen Produkts. Das Ziel ist es, innerhalb des ersten Quartals nach der Markteinführung 10.000 Vorbestellungen zu erreichen. Sie können Ziele wie das Abschließen von Marketingkampagnen, die Fertigstellung von Produktdesigns und den Start von Seiten für Vorbestellungen einstellen.

Visualisierung der Zielerreichung und Nachverfolgung des Fortschritts durch ClickUp Goals

ClickUp bietet mehrere einzigartige Features zur Nachverfolgung des Fortschritts von Zielen, wie z. B:

Fortschrittsanzeige: Gruppieren Sie Aufgaben und Ziele zusammen und visualisieren Sie den prozentualen Fortschritt auf einen Blick

Gruppieren Sie Aufgaben und Ziele zusammen und visualisieren Sie den prozentualen Fortschritt auf einen Blick Zahlenziele: Erstellen Sie numerische Einzelziele für quantifizierbare Aufgaben, wie z. B. das Erstellen von fünf Instagram-Posts

Erstellen Sie numerische Einzelziele für quantifizierbare Aufgaben, wie z. B. das Erstellen von fünf Instagram-Posts Monetäre Aufgaben: Verfolgen Sie den Fortschritt durch monetäre Aufgaben für vertriebs- oder umsatzbezogene Projekt-Chartas

Verfolgen Sie den Fortschritt durch monetäre Aufgaben für vertriebs- oder umsatzbezogene Projekt-Chartas Wahre oder falsche Ziele: Verwenden Sie einfache Ja- und Nein-Ziele für Aufgaben wie die Buchung eines Veranstaltungsortes, die Bezahlung des Caterers usw. für die Launch-Party

Rationalisieren und beschleunigen Sie Prozesse mit ClickUp Automatisierungen

Bei so vielen anstehenden Aufgaben kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Wie können Sie den Überblick behalten und sicherstellen, dass Sie alle Aufgaben rechtzeitig abschließen? Mit ClickUp Automatisierungen natürlich!

Lassen Sie ClickUp automatisch alle an ihre Termine erinnern und Benachrichtigungen über Projekte versenden. Es kann Erinnerungen an Termine zur Überprüfung der Charta senden oder den Status von Aufgaben im Zusammenhang mit der Charta automatisch aktualisieren.

Richten Sie mit ClickUp Automations benutzerdefinierte Automatisierungen und Benachrichtigungen für Aktualisierungen der Projekt-Charta und Erinnerungen ein

Sie können auch automatische Benachrichtigungen einrichten, um die Mitglieder des Teams über Änderungen an der Charta auf dem Laufenden zu halten. Dadurch wird das Budgetteam automatisch daran erinnert, die Projektcharta zu aktualisieren, sobald eine neue Änderung eintritt.

So geht's Pontica-Lösungen berichtet über seine Erfahrungen mit ClickUp.

_Unser Team kann jetzt gemeinsam an einem Projekt arbeiten und sofort mit allen Beteiligten kommunizieren, egal wo sie sind. ClickUp beherbergt alle unsere Projekte - frühere, aktuelle und zukünftige

Dayana Mileva, Kontodirektorin, Pontica Solutions

Rationalisierung der Erstellung von Projektchartas mit der ClickUp Vorlage für Projektchartas

Wenn Ihnen die Erstellung einer Charta zu viel Arbeit macht und Sie eine fertige Lösung benötigen, überspringen Sie alles und laden Sie eine Vorlage für eine Projektcharta herunter.

A Vorlage für Team-Charta enthält bereits alle Felder, so dass Sie nur noch bestimmte Details ausfüllen müssen, um eine gut strukturierte und umfassende Projektcharta zu erstellen. ClickUp's Vorlage für die Projekt-Charta bietet ein strukturiertes Format für die Darstellung und Verwaltung der wichtigsten Details eines Projekts. Sie enthält Abschnitte für Projektziele, Umfang, Ergebnisse, Beteiligte und Zeitleiste.

Darüber hinaus bietet es auch Features wie Risikomanagement, Budgetplanung und Felder für den Genehmigungsprozess.

Diese Vorlage für eine Projekt-Charta ist die beste Wahl, um von Anfang an für Klarheit und Organisation zu sorgen.

Erstellen Sie eine gut strukturierte und detaillierte Projekt-Charta mit der ClickUp Vorlage für die Projekt-Charta

Mit dieser kostenlosen Vorlage für einen Projektplan können Sie:

Projektziele, -umfang, -ziele und -ergebnisse klar definieren

Stakeholder und Projektteam auf verschiedene Ziele des Projekts ausrichten

Aufgaben delegieren und zuweisen , um Arbeitsabläufe zu straffen und die Arbeitsteilung zu organisieren

, um Arbeitsabläufe zu straffen und die Arbeitsteilung zu organisieren Förderung einer reibungslosen und effektiven Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Schlüsselfiguren

und Kommunikation zwischen den Schlüsselfiguren Überwachen Sie den Fortschritt des Projekts und halten Sie die Projektfristen ein

Umsetzung einer Projekt-Charta in der Praxis

Sie haben die richtigen tools zur Verfügung. Wie können Sie eine Projekt-Charta in der Praxis effektiv erledigen?

**Der Schlüssel liegt darin, die strategische Vision in umsetzbare Schritte zu übersetzen

Eine detaillierte und gut definierte Projektcharta ist nur der Anfang. In der Umsetzungsphase ist eine kontinuierliche Einbindung der Interessengruppen erforderlich, um Feedback einzuholen, die Ausrichtung aufrechtzuerhalten und während des gesamten Prozesses konsistente Unterstützung zu bieten Lebenszyklus des Projekts .

Effektive Kommunikation und Anpassungsfähigkeit sind entscheidend, um Herausforderungen zu meistern und das Projekt auf Kurs zu halten. Durch die Integration dieser Praktiken entwickelt sich die Projektcharta von einem statischen Dokument zu einem dynamischen Rahmen, der das Projekt zum Erfolg führt.

Die Rolle des Projektmanagers bei der Erstellung einer Projektcharta

Verschiedene Experten, die sich auf ihre Felder spezialisiert haben, arbeiten engagiert an der Idee für ein Projekt. Wer fügt diese Fragmente zusammen und formuliert einen endgültigen Plan, der einzigartige Aspekte hervorhebt, die man nicht ablehnen kann? Der Projektleiter natürlich!

Dem Interessenvertreter oder Sponsor gefällt die Idee des Projekts im Großen und Ganzen, aber er hat Bedenken, dass das Budget überschritten wird. Wer kümmert sich um diese Bedenken und nimmt die notwendigen Anpassungen vor? Der Projektleiter, schon wieder!

**Er ist der Vermittler zwischen dem Team und den Interessengruppen, der Problemlöser, der Verhandlungsführer und sogar der Koordinator.

Zu den zentralen Rollen eines Projektmanagers gehören:

Einsammeln und Integrieren der Beiträge der Interessengruppen , einschließlich der Moderation von Diskussionen, Aushandeln von Prioritäten und Zusammenfassen von Feedback zu einer einheitlichen Vision

, einschließlich der Moderation von Diskussionen, Aushandeln von Prioritäten und Zusammenfassen von Feedback zu einer einheitlichen Vision Zuweisung von Rollen wie Projektarchitekt, Bauleiter und Sicherheitsbeauftragter und Festlegung von Verantwortlichkeiten

wie Projektarchitekt, Bauleiter und Sicherheitsbeauftragter und Festlegung von Verantwortlichkeiten Abstimmung mit den organisatorischen Zielen zur Unterstützung der breiteren organisatorischen Vision

zur Unterstützung der breiteren organisatorischen Vision Entwurf und Fertigstellung des Projektdokuments und ggf. Vornahme notwendiger Überarbeitungen

Der Projektleiter ist der Anker des Projekts, der die Projektcharta abschließt und das Team bei der Durchführung des Projekts leitet.

Projektchartas vs. andere Dokumente

Sind Sie verwirrt darüber, wie sich eine Projektcharta von einem Projektplan, einem Business Case oder einem Projektbrief unterscheidet? Auch wenn sie austauschbar erscheinen mögen, so hat doch jedes Dokument einen bestimmten Zweck für die reibungslose Abwicklung von Geschäften.

Lassen Sie uns den Unterschied zwischen ihnen im Detail verstehen.

Unterschied zwischen Projektcharta und Projektplan

Aspekt Projektcharta Projektplan Tiefe Übersicht auf hoher Ebene mit minimalen Details Ausführliche und detaillierte Projekterläuterung, die alle Aspekte der Projektdurchführung abdeckt Umfang Definiert den breiten Umfang und die Leistungen auf hoher Ebene Detailliert die spezifischen Aufgaben, Zeitleisten und Meilensteine Zweck Ermächtigt das Projekt und liefert übergeordnete Ziele und den Umfang Skizziert, wie das Projekt ausgeführt und kontrolliert wird Zielgruppe Führungskräfte und Interessenvertreter, die an der Genehmigung des Projekts interessiert sind Das Team und die Interessenvertreter, die am täglichen Management beteiligt sind

Unterschied zwischen Projektcharta und Business Case

Aspekt Projektcharta Business Case Tiefe Übersicht auf hoher Ebene mit wesentlichen Projektdetails Detaillierte Analyse des Geschäftsbedarfs, des Nutzens und der finanziellen Rechtfertigung Zweck Ermächtigt das Projekt und umreißt seine Ziele und seinen Umfang Rechtfertigt die Notwendigkeit des Projekts, indem es seinen Wert und Nutzen aufzeigt Komponenten Beinhaltet Projektziele, Umfang, Beteiligte und Risiken auf höchster Ebene Beinhaltet Kosten-Nutzen-Analyse, Risikobewertung und strategische Ausrichtung Zielgruppe Führungskräfte und Interessengruppen, die an der Genehmigung des Projekts interessiert sind Entscheidungsträger, Führungskräfte und Geldgeber

Unterschiede zwischen Projektcharta und Projektbrief

Aspekt Projektcharta Projektbrief Tiefe Hochrangiges Dokument mit wesentlichen Projektdetails und Autorisierung Kurz und bündig, bietet eine Momentaufnahme der wichtigsten Punkte des Projekts Zeitrahmen Wird zu Beginn des Projekts erstellt, um das Projekt formal zu genehmigen Wird in der Regel zu Beginn der Projektinitiierungsphase erstellt, um die wesentlichen Punkte des Projekts schnell zu vermitteln Autorität Erteilt die formale Genehmigung und Autorität, mit dem Projekt fortzufahren Bietet eine Zusammenfassung für das erste Verständnis; erteilt keine formale Autorität Relevanz Relevant während des gesamten Projekts als Leitdokument Wird oft in den frühen Phasen verwendet, weniger zentral mit dem Fortschritt des Projekts

Beispiele für Projektchartas

Zum Schluss wollen wir uns noch einige Beispiele für Projektchartas ansehen, von denen Sie sich inspirieren lassen und mit der Erstellung Ihrer Projektcharta beginnen können.

Hier ist ein Beispiel für eine Projektcharta für ein Bauprojekt, bei dem ein Bürogebäude auf der grünen Wiese gebaut werden soll:

Projektcharta: Bau eines Bürogebäudes auf der grünen Wiese

Bau eines 10-stöckigen Bürogebäudes auf der grünen Wiese zur Verbesserung der betrieblichen Kapazität und zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele.

Vision und Objekte des Projektss

Bau eines Spaces, der die betriebliche Effizienz fördert und eine LEED-Gold-Zertifizierung erhält. Fertigstellung des Projekts innerhalb von 18 Monaten und einem Budget von 25 Millionen Dollar.

Projektumfang

Enthält: Vorbereitung des Geländes, Fundament, Rohbau, Verkleidung, Innenausbau, Landschaftsgestaltung und Parkplätze

Ausgeschlossen: Beschaffung von Möbeln und laufendes Gebäudemanagement

Schlüssel Stakeholder

Projekt-Sponsor: Executive Board der XYZ Corporation

Projektleiter: David Smith

Architekt: ABC Design Architekten

Generalunternehmer: BuildRight Construction Inc.

Identifizierte Projekt-Risiken

Wetterbedingte Verzögerungen

Mögliche Kostenüberschreitungen aufgrund unerwarteter Bedingungen vor Ort

Projektbudget

Insgesamt: 25 Millionen Dollar

Wichtigste Kosten: Grundstückserwerb, Baumaterialien, Arbeit, Genehmigungen

**Rollen und Zuständigkeiten des Teams für das Projekt

Projektleiter: Überwachung der Bauarbeiten und Verwaltung von Budget und Zeitleiste

Architekt: Entwurf des Gebäudes und Gewährleistung der Einhaltung der LEED-Standards

Generalunternehmer: Leitung der Bauaktivitäten und des Baustellenbetriebs

Zeitleiste und Meilensteine des Projekts

Startdatum: Januar 15, 2024

Datum des Abschlusses: Juli 15, 2025

Meilensteine: Fertiggestellt bis März 2024, Rohbau bis Juli 2024, Außenverkleidung bis Dezember 2024, Innenausbau bis April 2025, Endabnahme und Belegungsgenehmigung bis Juli 2025.

Leistungsindikatoren für den Erfolg

Erreichen der LEED-Gold-Zertifizierung

Fertiggestellt innerhalb von 18 Monaten und mit einem Budget von 25 Millionen Dollar

Wechseln wir nun kurz den Kontext und betrachten wir ein Beispiel für die Charta eines Website-Projekts für ein Unternehmen.

Projektcharta: Website-Entwicklung für XYZ

Entwicklung einer neuen, benutzerfreundlichen Website für XYZ zur Verbesserung der Online-Präsenz und der Kundenbindung.

Vision und Projekt-Zieles

Entwurf und Einführung einer reaktionsfähigen, SEO-optimierten Website, die die Benutzerfreundlichkeit verbessert und den Webverkehr innerhalb von sechs Monaten um 30 % erhöht - Gesamtbudget: 100.000 $.

Projektumfang

Enthält: Website-Design, Entwicklung, SEO-Optimierung, Integration von Inhalten, Benutzertests und Einführung.

Ausgeschlossen: Wartung und Aktualisierung des Inhalts nach dem Start

Schlüssel Stakeholder

Projekt-Sponsor: XYZ Marketing Direktor

Projektleiter: Jane Smith

Web-Designer: ABC Web Solutions

SEO-Spezialist: SEO Pro Dienstleistungen

Identifizierte Projekt-Risiken

Verzögerungen bei der Bereitstellung des Inhalts

Mögliche Probleme mit der Kompatibilität der Website in verschiedenen Browsern

Projektbudget

Insgesamt: 100.000 $

Wichtigste Kosten: Design, Entwicklung, SEO, Tests und Startkosten

Rollen und Verantwortlichkeiten des Projekt Teams

Projektleiter: Koordiniert die Aufgaben des Projekts und verwaltet Budget und Zeitleiste

Web-Designer: Erstellung des Website-Designs und der Benutzeroberfläche

Web-Entwickler: Aufbau der Funktionen der Website und Integration des Inhalts

SEO-Spezialist: Optimieren der Website für Suchmaschinen

Zeitleiste und Meilensteine des Projekts

Startdatum: 1. Februar 2024

Datum des Abschlusses: 1. August 2024

Meilensteine: Entwurfsgenehmigung bis März 2024, Abschluss der Entwicklung bis Juni 2024, Erprobung bis Juli 2024 und Start bis August 2024.

Leistungsindikatoren für den Erfolg

Start der Website zum geplanten Termin

Erzielung eines Anstiegs des Webverkehrs um 30

Positive Rückmeldungen der Benutzer und Metriken zur Leistung

Vorteile und mögliche Nachteile von Projekt-Chartas

Die Erstellung einer Projektcharta kann Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen unterstützen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Vorteile, die Sie damit erreichen können:

Klarstellung der Ziele und des Umfangs des Projekts: Sie erhalten ein schriftliches Dokument, das als einzige Quelle der Wahrheit für die Ziele und den Umfang des Projekts dient. Das macht es sowohl für das Team als auch für andere Beteiligte einfach, zu verstehen, was erwartet wird, und auf Kurs zu bleiben

Sie erhalten ein schriftliches Dokument, das als einzige Quelle der Wahrheit für die Ziele und den Umfang des Projekts dient. Das macht es sowohl für das Team als auch für andere Beteiligte einfach, zu verstehen, was erwartet wird, und auf Kurs zu bleiben Definierte Rollen und Zuständigkeiten: Indem Sie die Rollen und Zuständigkeiten der wichtigsten Projektmanager und -leiter klar umreißen, stellen Sie sicher, dass Aufgaben leicht nachvollziehbar sind und Projekte mit nahtloser Koordination und Zusammenarbeit durchgeführt werden

Indem Sie die Rollen und Zuständigkeiten der wichtigsten Projektmanager und -leiter klar umreißen, stellen Sie sicher, dass Aufgaben leicht nachvollziehbar sind und Projekte mit nahtloser Koordination und Zusammenarbeit durchgeführt werden Klare Zeitleiste und Budget: Durch die Festlegung einer klar definierten Zeitleiste und eines Budgets von Anfang an wird sichergestellt, dass das Projekt einfach zu verwalten und zu verfolgen ist. Mit dieser Klarheit können Sie proaktiv einen Plan für das Projekt entwerfen, der das Budget trifft und den Termin einhält

Die Erstellung einer Projektcharta bietet viele Vorteile, ist jedoch nicht kostenlos. Im Folgenden werden einige Probleme aufgeführt, die bei der Erstellung einer Projektcharta auftreten können:

Fehlende Abstimmung mit den Stakeholdern: Wenn in der Projektcharta nicht alle Erwartungen der Stakeholder klar aufgelistet sind, kann es zu einer Fehlabstimmung der Erwartungen kommen, die zu einem Konflikt führen kann

Wenn in der Projektcharta nicht alle Erwartungen der Stakeholder klar aufgelistet sind, kann es zu einer Fehlabstimmung der Erwartungen kommen, die zu einem Konflikt führen kann Schleichende Ausweitung des Projektumfangs: Eine der häufigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit Projektchartas ist die unzureichende Definition des Projektumfangs, die dazu führen kann, dass sich zusätzliche Aufgaben einschleichen, was letztlich sowohl die Fristen als auch das Budget sprengt

Eine der häufigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit Projektchartas ist die unzureichende Definition des Projektumfangs, die dazu führen kann, dass sich zusätzliche Aufgaben einschleichen, was letztlich sowohl die Fristen als auch das Budget sprengt Fokussierung des Teams und falsche Ausrichtung: Manchmal bietet die Charta möglicherweise keinen guten Überblick über die Zuständigkeiten der Mitglieder des Teams, was zu Verwirrung und mangelnder Konzentration führen kann, was letztlich Verzögerungen oder Konflikte verursacht

Berücksichtigen Sie diese Limits bei der Erstellung einer Team-Charta um sicherzustellen, dass Ihre Planung, Detaillierung und Zuweisung narrensicher sind.

Craft an Effective Project Charter with ClickUp

Eine gut ausgearbeitete Projektcharta ist eine Blaupause, die ein Projekt reibungslos, erfolgreich und kostenlos macht. Sie ist nicht nur ein wichtiges Genehmigungsdokument, sondern auch eine umfassende Ressource, auf die sich Stakeholder und das Projektteam verlassen können.

Effektive Projektmanagement-Tools wie ClickUp helfen Ihnen, abstrakte Ideen in einen umsetzbaren Projektplan umzuwandeln, indem sie einen Bereich von Features und Vorlagen für das Projektmanagement . Es macht es mühelos, Ihr Projekt erfolgreich abzuschließen, indem es die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Aufteilung von Aufgaben erleichtert. Anmeldung für ClickUp um mühelos umfassende Projekt-Chartas zu erstellen.