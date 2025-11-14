Jak vybrat CRM software pro zlepšení správy klientů

Všichni víme, že CRM systémy jsou důležité, protože vám pomáhají porozumět vašim zákazníkům, sledovat, co funguje, a budovat silnější vztahy v průběhu času. Vzhledem k tomu, že více než jeden ze tří marketingových manažerů uvádí, že konverzní poměry jsou jedním z jejich nejdůležitějších KPI, mají CRM systémy strategickou roli ve vaší obchodní strategii.
Bohužel však ne každý CRM systém je stejný.
Potřebujete takový, který vyhovuje vašemu týmu, vašim zákazníkům a způsobu fungování vaší firmy. Mnoho lidí tento krok vynechává a nakonec skončí s nástroji, které věci ještě více komplikují.
V tomto článku si ukážeme, jak vybrat CRM software, který podpoří váš růst a zjednoduší vaši práci.
⭐ Doporučená šablona
Chcete čistý výchozí bod, který odpovídá reálným fázím prodeje, správě kontaktů a reportingu bez náročného nastavování? Šablona CRM od ClickUp je vhodná pro firmy, které dnes chtějí jednoduchost a které se s rozšiřováním potřeb mohou rozšířit na správu kampaní, obnovení a předávání v rámci vašeho CRM systému.
Co je CRM software?
CRM byl vytvořen, protože podniky potřebovaly jedno místo, kde by mohly vidět, kdo je zákazník, co se stalo naposledy a co by se mělo stát příště.
Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) je systém, který organizuje veškerou interakci se zákazníky v oblasti marketingu, prodeje a služeb.
Moderní CRM systém podporuje automatizaci marketingu, sleduje jasný prodejní proces a poskytuje funkce pro vytváření reportů, které pomáhají určit další nejlepší kroky. Propojuje se s vašimi stávajícími nástroji, jako jsou e-mail, kalendáře a účetní software, a vytváří tak spolehlivý zdroj informací pro malé podniky a rostoucí týmy. Dále také:
- Centralizuje informace o zákaznících z formulářů, e-mailů, hovorů a chatů do jediného profilu, kterému může důvěřovat každý obchodní zástupce nebo pracovník podpory, což zlepšuje sledování interakcí se zákazníky a snižuje duplicitu.
- Mapuje vaše prodejní procesy do jasných fází prodejního procesu, přiřazuje prodejní úkoly a zaznamenává výsledky, abyste mohli s jistotou předpovídat a zlepšovat prodejní výkonnost.
- Automatizuje rutinní sledování a správu kampaní, odesílá včasné zprávy a segmentuje publikum, takže marketingové nástroje pracují v souladu s vaším prodejním týmem.
- Proměňte aktivitu v praktické poznatky pomocí dashboardů a reportů, které ukazují, kde se obchodní jednání zasekávají, které kanály přinášejí konverze a jak zefektivnit procesy napříč celou CRM platformou.
👀 Věděli jste, že: Dlouho před příchodem počítačů uchovávaly firmy údaje o zákaznících v účetních knihách a poté, co se jejich seznamy zákazníků rozrostly, nosili prodejci indexové karty a Rolodexové zásobníky.
V 80. a 90. letech minulého století pomáhaly databáze a prodejní nástroje týmům ukládat jména, poznámky a objednávky na jednom místě. Cloudové aplikace pak vše přenesly online, takže týmy mohly sdílet aktualizace v reálném čase odkudkoli.
Proč je důležité vybrat správný CRM systém
Přemýšlel jsem o tom, jaký vliv může CRM skutečně mít na růst firmy. Někteří lidé tvrdí, že CRM je jen databáze klientů, ale v praxi se často stává nervovým centrem fungování týmů.
Tento postřeh z Redditu vystihuje to, co mnoho předních představitelů odvětví říká v rozhovorech a na konferencích.
Správný CRM software ovlivňuje to, jak prodejní tým stanovuje priority práce, jak marketingová automatizace cílí na další nejlepší segment a jak servisní týmy reagují s ohledem na kontext.
V následujících částech uvidíme, jak může správně zvolená platforma změnit situaci k lepšímu.
Centralizuje údaje o zákaznících pro lepší rozhodování
Bez dat jste jen další člověk s názorem.
Slova W. Edwardse Deminga platí pro každou moderní firmu.
Rozptýlené údaje o zákaznících v různých nástrojích vedou k nepřesným rozhodnutím. Spolehlivá strategie CRM sjednocuje vše na jednom místě a vytváří jednotný a přesný přehled o každém zákazníkovi.
Díky této přehlednosti mohou majitelé a manažeři firem identifikovat vzorce, porozumět chování zákazníků a přijímat opatření na základě skutečných poznatků, nikoli domněnek.
📌 Příklad: Maloobchodní značka využívající CRM si všimla, že většina opakovaných nákupů pocházela z konkrétní referralové kampaně. Zaměřením zdrojů na tuto oblast se jí podařilo zlepšit konverzní poměr. Centralizovaná data o zákaznících šetří čas a pomáhají týmům přijímat rychlejší a jistější obchodní rozhodnutí.
Zlepšuje sladění prodeje a marketingu
👀 Věděli jste, že: Průměrná míra přijetí CRM mezi obchodními profesionály je 72 % a průměrná návratnost investic je dosažena již za 12 měsíců.
Tato čísla naznačují, že když týmy skutečně využívají svůj CRM systém, stává se rychle jedním z nejcennějších aktiv pro růst podnikání.
Jednou z největších výhod důsledného používání CRM je to, jak překlenuje dlouhodobou propast mezi prodejem a marketingem.
Díky jednotnému CRM řešení mohou marketingoví pracovníci sledovat, které kampaně přinášejí kvalifikované potenciální zákazníky, zatímco obchodní zástupci mohou vidět každou interakci, ke které došlo před jejich prvním hovorem.
Zvyšuje produktivitu díky automatizaci
Přibližně 40 % obchodních profesionálů stále používá k správě zákaznických dat tabulky a e-maily.
Tento manuální přístup vše zpomaluje.
Dobře navržená platforma CRM pomáhá automatizovat opakující se úkoly, jako jsou následné kroky, připomenutí schůzek a aktualizace pipeline. Automatizace zajišťuje, že vám neunikne žádná interakce s potenciálním zákazníkem nebo stávajícím zákazníkem.
📌 Příklad: Když se potenciální zákazník přesune do fáze „nabídky“, CRM může automaticky naplánovat následný hovor a informovat account manažera. To každý týden ušetří hodiny ruční práce a zároveň dá týmům více času soustředit se na smysluplné rozhovory, které vedou k výsledkům.
Zlepšuje zákaznickou zkušenost a retenci
Zákazníci dnes očekávají personalizované, včasné a promyšlené služby.
Správný CRM systém pomáhá týmům splnit tato očekávání tím, že udržuje každou interakci viditelnou a přístupnou. Ať už se jedná o obchodní jednání, žádost o službu nebo připomenutí obnovení, všichni členové týmu mohou vidět celý kontext.
📌 Příklad: Hotelový podnik využívající automatizaci CRM může sledovat, kdy se častý host naposledy ubytoval, zaznamenat jeho preference a před jeho další návštěvou mu zaslat vřelé, personalizované pozvání. Taková pozornost buduje důvěru a loajalitu, což vede k vyšší míře retence.
🌟 Bonus: Pokud porovnáváte dodavatele, nechte těžkou práci na ClickUp Brain. Požádejte jej, aby shrnul vaši aktuální prodejní pipeline, poukázal na místa, kde se obchodní jednání zastavila, a vypsal pole, která váš tým skutečně aktualizuje.
Přečte si vaše úkoly, dokumenty, e-maily a komentáře a poté odhalí vzorce, které můžete proměnit v požadavky na CRM. Odnesete si krátký seznam základních funkcí, přehlednou mapu polí a realistické nápady na automatizaci. Tím se sníží dohady a zachová se zaměření na to, co váš prodejní a marketingový tým bude každý den používat.
Vyzkoušejte tento příkaz: „Mozku, zkontroluj příležitosti za poslední čtvrtletí, najdi tři nejčastější překážky, sepiš pole, která zástupci nejčastěji aktualizovali, a vytvoř seznam povinných polí pro naše další testování CRM.“
Klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru CRM softwaru
Výběr správného CRM softwaru má pro malé podniky a rostoucí týmy velmi reálné důsledky.
Než vyberete dodavatele, založte své hledání na faktech a vlastních obchodních potřebách. Prostudujte si vzorce přijetí a skutečné náklady na provoz systému CRM v průběhu času.
Zde je realistický kontrolní seznam toho, na co si dát pozor, který mapuje učení na vaše prodejní procesy a vztahy se zákazníky:
✅ Hluboká integrace s vaším e-mailem, kalendářem, účetnictvím a projektovými nástroji, takže data proudí automaticky a vy se vyhnete fragmentaci.
✅ Celkové náklady na vlastnictví, včetně migrace, školení, podpory a aktualizací, takže později vás nečekají žádná skrytá překvapení.
✅ Snadné použití a přijetí skutečnými uživateli, aby ho vaši obchodní zástupci a marketingoví pracovníci skutečně používali
✅ Kvalita dat a síla reportingu, které promění surové informace o zákaznících v praktické poznatky
✅ Škálovatelnost a plán dodavatele, aby se vaše CRM řešení vyvíjelo spolu s potřebami vašeho podnikání.
Kolik byste měli zaplatit za CRM software?
Jaká je běžná cena CRM? Neplatím příliš mnoho?
Otázky jako tyto jsou běžné na Redditu a dalších fórech.
To je oprávněná otázka, která má jasný výchozí bod. U předních platforem se ceny plánů mohou pohybovat od 15 do více než 300 dolarů za uživatele a měsíc, přičemž plně vybavený plán často stojí kolem 60 až 70 dolarů za uživatele a měsíc.
Vstupní úrovně se v průměru blíží nízkým dvacátým číslům, zatímco střední a vysoké úrovně stoupají s rozšiřováním funkcí a limitů.
Tyto měřítka jsou užitečná, když se učíte, jak vybrat CRM software, a porovnáváte CRM systém pro malé podniky s pokročilejšími sadami.
Cena je však pouze jednou ze složek rovnice. Správný CRM software by měl zkrátit dobu návratnosti investice a zabránit skrytým nákladům. Vytvořte si proto model celkových nákladů na vlastnictví, který zahrnuje nastavení, migraci dat, školení uživatelů, úrovně podpory, limity použití a požadované integrace.
Mnoho kupujících také ověřuje návratnost investic během prvního roku, kdy je míra přijetí vysoká. Proto přidejte jednoduchý plán pro sledování nárůstu prodejního potenciálu, využívaných funkcí pro reporting a snížení počtu zadávaných dat a opakujících se úkolů.
Zde je několik bodů, které byste měli zvážit v závislosti na úrovni sofistikovanosti, kterou potřebujete:
|Band
|Co můžete očekávat
|Kritéria pro ověření správnosti
|Základní úroveň
|Základní správa kontaktů, základní pipeline, omezená automatizace, menší limity
|Přibližně 15 až 25 dolarů na uživatele za měsíc
|Plně vybavený plán pro malé a střední podniky
|Základy automatizace marketingu, přizpůsobené procesy, lepší reporting, širší limity
|V průměru kolem 60 až 70 dolarů měsíčně
|Pokročilé a podnikové
|Hlubší automatizace, analytika, správa, prémiová podpora, funkce AI, vyšší limity
|Obvykle 100 až 300+ dolarů za uživatele a měsíc, v závislosti na edici a doplňcích.
Rychlá kontrola před nákupem:
- Ověřte si roční slevu dodavatele oproti měsíčnímu vyúčtování a případné minimální požadavky na počet licencí u vyšších úrovní.
- Ověřte veřejné ceníkové ceny konkrétních produktů, které zvažujete, jako jsou HubSpot Starter seats nebo Salesforce Sales Cloud editions, protože ty stanovují vaši výchozí pozici pro vyjednávání.
- Zeptejte se na krátkodobé změny cen nebo aktualizace edic, které by mohly ovlivnit obnovení, zejména pokud dodavatel oznámil úpravy ceníkových cen.
5 oblíbených CRM softwarů pro týmy všech velikostí
Vzhledem k tomu, že existuje tolik možností, je užitečné vědět, které z nich vynikají svou spolehlivostí, použitelností a hodnotou.
Zde je přehled některých z nejpopulárnějších řešení kolaborativního CRM softwaru a důvodů, proč stojí za zvážení.
1. ClickUp
Miluji všestrannost ClickUp a to, že náš tým jej může přizpůsobit jakékoli situaci – není to jen nástroj pro řízení projektů, ale pro nás je to celé operační centrum! Řídíme vše od práce s klienty po náš CRM a milujeme flexibilitu možností a vestavěné automatizace. Také se nám líbí, že ClickUp se neustále vyvíjí a že naslouchá svým klientům!
Rozptýlená práce způsobuje, že týmy mají pocit, že jsou zaneprázdněné, ale ve skutečnosti zaostávají. Úkoly, aktualizace a rozhodnutí se nacházejí v chatech, e-mailech, dokumentech a tabulkách, takže kontext je vždy o krok dál.
ClickUp řeší rozptýlenou práci tím, že sdružuje práci, pracovní AI a pracovní kontext do jednoho konvergovaného pracovního prostoru AI, takže můžete přestat hledat a začít jednat.
Uspořádejte si data o zákaznících pomocí přizpůsobitelné hierarchie
Uspořádejte si CRM pomocí prostorů, složek a seznamů pro potenciální zákazníky, kontakty, účty a obchody. Každý zákazník nebo obchod může být znázorněn jako úkol, což usnadňuje sledování pokroku a podrobností. Propojte úkoly (například kontakty s účty nebo obchody) a vytvořte propojenou databázi.
Tip pro profesionály: Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z úkolů ClickUp pomocí aplikace Email ClickApp.
Standardizujte své procesy pomocí vlastních polí a zobrazení ClickUp
Každá firma funguje jinak, ale neorganizované pracovní postupy zpomalují všechny.
ClickUp vám umožňuje přizpůsobit pracovní prostor tak, aby vyhovoval vašim procesům. Pomocí vlastních polí ClickUp můžete zaznamenávat podrobnosti, jako je velikost obchodu, zdroj potenciálních zákazníků nebo data obnovení.
Vyberte si mezi zobrazením seznamu, tabule nebo kalendáře, abyste mohli sledovat svou práci z různých úhlů a vždy věděli, co se děje, jaká je aktuální situace a čemu je třeba věnovat pozornost jako dalšímu.
Ušetřete čas s automatizací ClickUp
Ruční aktualizace a nekonečné připomínky zabírají spoustu času.
S ClickUp Automations můžete vytvořit spouštěče, které za vás vyřídí opakující se práci. Když se úkol dostane do nové fáze, ClickUp může automaticky přiřadit správnou osobu, odeslat následnou zprávu nebo aktualizovat termín splnění.
Centralizujte komunikaci pomocí ClickUp Docs
Kontext se ztrácí, když jsou e-maily, poznámky a výstupy uloženy na různých místech. ClickUp Docs je všechny spojuje dohromady.
Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na společném vytváření dokumentů, wiki stránek, smluv, návrhů a dalších materiálů. Editor podporuje bohaté formátování, vložené tabulky Google Sheets a vložené komentáře. Sdílejte dokumenty se zákazníky jediným kliknutím a pohodlně ukládejte stručné popisy projektů nebo SOW spolu s příslušnými úkoly.
Už nikdy nebudete muset prohledávat staré vlákna nebo složky – všechny souvislosti zůstanou přesně tam, kde je potřebujete.
Sledujte výkon pomocí dashboardů ClickUp
Bez jasného reportingu je snadné přehlédnout, kde se projekty zastavují nebo kde se zpomalují obchody. Dashboardy ClickUp vám poskytují okamžitý přehled o klíčových metrikách, jako je průběh obchodů, stav projektů a pracovní vytížení týmu.
Díky údajům v reálném čase můžete včas odhalit úzká místa, rychle přeřadit úkoly a činit chytřejší rozhodnutí.
💡Tip pro profesionály: Přidejte karty AI do dashboardů pro reportování v reálném čase, souhrnné zprávy a kontroly stavu pipeline – bez nutnosti ručního vytváření reportů.
Bonus: ClickUp Brain vám poskytuje odpovědi v plném pracovním kontextu, takže můžete položit jednu otázku a získat přesně ten úkol, dokument nebo zprávu, kterou potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi záložkami.
ClickUp Brain MAX přidává prémiové modely jako Gemini, Claude a ChatGPT, hloubkové vyhledávání ve vašich připojených aplikacích a výsledky z webu s citacemi, které promění roztříštěné znalosti v jasné další kroky.
Zápisy ze schůzek se stávají prohledávatelnými přepisy s akčními položkami, takže se vaše možnosti reportování zlepšují bez nutnosti zadávání dalších dat. Vedoucí pracovníci získávají přehledný pohled na prodejní výkonnost, protože pole a stavy zůstávají v pozadí aktuální. Ovládací prvky ochrany soukromí zajišťují bezpečnost vašich dat ve vašem pracovním prostoru, takže citlivé informace o zákaznících zůstávají chráněny.
ClickUp Talk To Text vám umožňuje diktovat aktualizace přibližně čtyřikrát rychleji, než píšete, a poté text vylepší a přidá správné odkazy a @zmínky. Řekněte „přesunout obnovení Acme do návrhu“ a sledujte, jak se úkol aktualizuje, posune termín splnění a v účtu se objeví následná akce.
Nastavte si CRM během několika minut pomocí šablon ClickUp
Šablona CRM od ClickUp vám poskytuje připravený pracovní prostor, který odpovídá vašemu skutečnému prodejnímu procesu.
Propojte jej se svými stávajícími nástroji, zaznamenávejte důležité podrobnosti a proměňte roztříštěné aktualizace v jeden CRM systém, který budou vaše prodejní a zákaznické týmy skutečně používat.
- Sledujte potenciální zákazníky, obchody a obnovení v přehledných fázích pipeline s úkoly, prioritami a termíny.
- Ukládejte, filtrujte a segmentujte bohaté informace o zákaznících pomocí vlastních polí pro odvětví, velikost obchodu, poslední kontakt a skóre zdraví.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou předávání, následné kroky a aktualizace stavu, aby zástupci trávili méně času zadáváním dat a více času interakcemi se zákazníky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uspořádejte si své potenciální zákazníky, kontakty, účty a obchody a spravujte dodávky ve stejném pracovním prostoru.
- Standardizujte data pipeline pomocí vlastních polí a stavů a získejte jasný přehled v každé fázi díky více než 15 zobrazením ClickUp.
- Automatizujte předávání, následné kroky, přiřazování úkolů a připomínky SLA pomocí automatizací bez kódu (včetně automatizace e-mailů).
- Centralizujte komunikaci s klienty zasíláním/příjmem e-mailů přímo z úkolů pomocí aplikace Email ClickApp, která udržuje zprávy spojené s prací.
- Sledujte stav pipeline, pracovní zátěž a KPI projektů v reálném čase pomocí dashboardů a konfigurovatelných karet.
- Omezte manuální práci pomocí ClickUp Brain a vytvářejte návrhy e-mailů, shrnutí schůzek a diskusí atd.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k šíři funkcí a možností konfigurace počítejte s určitou náročností na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
2. Salesforce
Na Salesforce Sales Cloud se mi nejvíce líbí, jak shromažďuje vše, co souvisí s prodejem, na jednom místě. Funkce pro správu potenciálních zákazníků a příležitostí výrazně usnadňují sledování celého prodejního cyklu a reportovací panely poskytují jasný přehled o stavu prodejního procesu.
Na Salesforce Sales Cloud se mi nejvíce líbí, jak shromažďuje vše, co souvisí s prodejem, na jednom místě. Funkce pro správu potenciálních zákazníků a příležitostí výrazně usnadňují sledování celého prodejního cyklu a reportovací panely poskytují jasný přehled o stavu prodejního procesu.
Salesforce vyniká svou flexibilitou a komplexností. Poskytuje týmům pokročilé funkce pro směrování potenciálních zákazníků, sledování obchodů a prognózy, které pomáhají budovat spolehlivý prodejní kanál.
Einstein AI přidává inteligentní poznatky, předpovídá výsledky obchodů a doporučuje další kroky. Automatizační nástroje mezitím spravují schvalování a opakované aktualizace, zatímco integrace s Gmailem, Slackem a stovkami dalších obchodních nástrojů zjednodušují pracovní postupy.
Manažeři získávají přehledy v reálném čase, které zdůrazňují výkonnost a pokrok týmu, což pomáhá všem zůstat v souladu.
Nejlepší funkce Salesforce
- Centralizujte správu potenciálních zákazníků, účtů a příležitostí na jedné platformě s pomocí AI při budování pipeline, prognózování a získávání přehledu o výnosech.
- Automatizujte prodejní pracovní postupy pomocí integrované automatizace prodejních sil, abyste zefektivnili směrování potenciálních zákazníků, následné kroky, schvalování a přidělování úkolů.
- Prognózujte pomocí kontroly pipeline a analýzy v reálném čase, abyste mohli sledovat výkonnost a zlepšit přesnost obchodů.
- Integrujte své řešení pomocí rozsáhlých nativních integrací a AppExchange a propojte e-mail, spolupráci, telefonii a analytické nástroje.
- Přizpůsobte objekty, pole, zprávy a řídicí panely tak, aby odpovídaly složitým procesům napříč týmy a regiony.
Omezení Salesforce
- Počítejte s určitou náročností na učení a složitostí nastavení, které může vyžadovat odborné znalosti správce pro pokročilou automatizaci a reporting.
- Počítejte s vyššími náklady na licence a doplňky, protože s rostoucím využíváním a přizpůsobováním se zvyšují i náklady.
- Při práci s velmi velkými datovými sadami počítejte s občasným zpomalením výkonu.
Ceny Salesforce
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 24 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 700 recenzí)
3. HubSpot
All-in-one CRM od HubSpot propojuje marketing, prodej a zákaznický servis v jedné přehledné platformě. Můžete spravovat potenciální zákazníky, automatizovat e-mailové follow-upy a sledovat celou zákaznickou cestu pomocí integrovaných nástrojů pro automatizaci marketingu.
Funkce umělé inteligence, jako jsou návrhy obsahu a prediktivní skórování, pomáhají týmům pracovat rychleji a chytřeji. Dashboardy zobrazují metriky kampaní, výnosů a zapojení v reálném čase, takže vedoucí pracovníci mohou činit rychlá a sebevědomá rozhodnutí.
Nejlepší funkce HubSpot
- Centralizujte kontakty, obchody, úkoly, sledování e-mailů, schůzky a živý chat.
- Vytvářejte pipeline a prodejní workflows pomocí nástrojů podporovaných umělou inteligencí pro oslovování zákazníků, prognózy a řízený prodej v rámci Sales Hub.
- Automatizujte vícekanálové sekvence, vytváření úkolů a následné kroky.
- Sledujte výkonnost pomocí integrovaných analytických nástrojů, dashboardů a prognóz, abyste zlepšili přesnost obchodů a coaching.
- Integrujte své aplikace pomocí více než 1 900 aplikací HubSpot a nativních připojení Gmail/Outlook pro jednotný pracovní postup.
Omezení HubSpot
- Uživatelé považují pokročilé nastavení a přizpůsobení za obtížné.
- Některé pokročilé funkce jsou v nižších úrovních omezené a mohou vyžadovat upgrade.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Sales Hub Starter: od 15 USD za licenci/měsíc
- Sales Hub Professional: od 100 USD za licenci/měsíc
- Sales Hub Enterprise: od 150 USD za licenci/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 13 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 400 recenzí)
4. Zoho CRM
Na Zoho CRM se mi nejvíc líbí, jak je snadné ho používat a jak pomáhá udržet vše na jednom místě. Díky němu je správa potenciálních zákazníků, následných aktivit a konverzací se zákazníky přehlednější, aniž by byla příliš náročná.
Na Zoho CRM se mi nejvíc líbí, jak je snadné ho používat a jak pomáhá udržet vše na jednom místě. Díky němu je správa potenciálních zákazníků, následných aktivit a konverzací se zákazníky přehlednější, aniž by byla příliš náročná.
Zoho CRM nabízí přátelské a přizpůsobivé pracovní prostředí, které týmům pomáhá sledovat potenciální zákazníky, spravovat kontakty a monitorovat prodejní procesy.
Tento nástroj zahrnuje automatizaci následných kroků a reportingu, zatímco Zoho Zia AI předpovídá trendy a poskytuje personalizovaná doporučení.
Můžete propojit e-mail, sociální média a telefonii a mít tak všechny interakce se zákazníky pod jednou střechou. Integrace s dalšími nástroji Zoho, jako jsou Desk a Books, vám poskytne jednotný systém, který je ideální pro malé podniky hledající strukturu bez složitosti.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Centralizujte potenciální zákazníky, kontakty, účty a obchody pomocí konfigurovatelných modulů, zobrazení a dashboardů, které se přizpůsobí vašim procesům.
- Automatizujte následné kroky, přiřazování úkolů, schvalování a multikanálové kadence, aby zástupci trávili méně času ručními aktualizacemi.
- Přizpůsobte rozvržení, pole a pracovní postupy (včetně Blueprint a Canvas) tak, aby odrážely složité fáze prodeje bez náročného kódování.
- Integrujte e-mail, telefonii a více než 500 aplikací (Marketplace), abyste měli konverzace a data v jednom systému záznamů.
- Předpovídejte tržby a stanovujte priority práce pomocí poznatků Zia AI, detekce anomálií a bodování, abyste zlepšili přesnost pipeline.
Omezení Zoho CRM
- Recenzenti poukazují na určitou náročnost pokročilého nastavení a zapracování.
- Některé funkce vyžadují upgrade plánu.
- Ve velkých nebo přizpůsobených pracovních prostorech se můžete občas setkat s frustrací způsobenou uživatelským rozhraním nebo výkonem.
Ceny Zoho CRM
- Zdarma: až pro 3 uživatele
- Standard: 20 $ za uživatele/měsíc
- Profesionální: 35 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: 50 $ za uživatele/měsíc
- Ultimate: 65 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (2 807+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (6 943 recenzí)
5. Pipedrive
Pipedrive klade důraz na přehlednost: pomáhá týmům vizualizovat jejich prodejní pipeline a soustředit se na další krok.
Funkce automatizace eliminují manuální práci tím, že automaticky přidělují úkoly a odesílají následné zprávy. Inteligentní přehledy upozorňují na obchody, které vyžadují pozornost, zatímco nástroje pro reporting usnadňují měření konverzních poměrů a výkonu týmu.
Navíc se snadno integruje s Google Workspace, Zoomem a marketingovými nástroji, takže obchodní zástupci tráví méně času přepínáním mezi záložkami a více času prodejem.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizualizujte obchody v přizpůsobitelných pipelinech s prodejem založeným na aktivitách, více pipelinech a mobilním CRM, aby se obchodní zástupci mohli soustředit na další kroky.
- Automatizujte rutinní práce pomocí automatizace úkolů, webhooků a otevřeného API, aby aktualizace, předávání a protokolování probíhaly na pozadí.
- Podávejte zprávy o výkonu pomocí Insights a přizpůsobitelných reportů pro prognózy a detekci vzorců napříč týmy a fázemi.
- Integrujte své aplikace pomocí více než 500 aplikací z Marketplace, včetně Google, QuickBooks, Slack, Zoom atd.
- Urychlete oslovování zákazníků pomocí asistenta AI, nástroje AI pro psaní/shrnování e-mailů a okamžitého reportingu AI, které urychlí vyhledávání potenciálních zákazníků a recenze.
Omezení Pipedrive
- Někteří uživatelé zmiňují omezené filtry nebo flexibilitu v přizpůsobených přehledech.
- Pokročilé funkce vyžadují dražší tarify, které mohou být pro malé týmy finančně náročné.
Ceny Pipedrive
- Lite: 19 USD za licenci/měsíc
- Růst: 34 USD za licenci/měsíc
- Premium: 64 USD za licenci/měsíc
- Ultimate: 89 USD za licenci/měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (2 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 030 recenzí)
Bonus: Nastavte si v ClickUp AI agenty, kteří automatizují opakující se CRM pracovní postupy, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků, připomenutí následných kroků nebo aktualizace stavu.
CRM software pro různé obchodní potřeby
Očekávání od CRM systémů se dnes výrazně liší od těch před několika lety.
Při výběru CRM softwaru je třeba mít na paměti, že to, co funguje pro malý startup, nemusí vždy vyhovovat velké agentuře nebo podniku. Podívejme se, jak se potřeby CRM mění v jednotlivých fázích a co je třeba upřednostnit na základě vašeho podnikání.
Startupy a malé podniky: Cenová dostupnost, jednoduchost a snadné použití
Když teprve začínáte, každé rozhodnutí je důležité.
Potřebujete něco, co vám pomůže sledovat zákazníky, kontaktovat potenciální zákazníky a ukládat všechny kontaktní údaje na jednom místě, aniž byste se cítili přetížení.
Většině malých podniků nejlépe vyhovují nástroje, které nabízejí jednoduché ovládací panely, mobilní přístup a základní automatizaci, která tiše zpracovává drobné úkoly na pozadí.
Rostoucí malé a střední podniky: škálovatelnost, automatizace, reporting
S růstem vaší firmy se věci přirozeně stávají trochu složitějšími. Máte více potenciálních zákazníků, více konverzací a více dat, která je třeba zpracovat. V této fázi by vám CRM mělo pomoci udržet si náskok.
Potřebujete nástroj, který dokáže automatizovat připomenutí, organizovat vaše procesy a ukázat vám, co funguje a co ne.
Podniky: Pokročilé funkce, hluboká integrace, poznatky z oblasti umělé inteligence
Velké organizace mají mnoho pohyblivých částí, a proto je silnější a propojenější CRM nezbytné.
Výkonný CRM vám pomůže rozpoznat vzorce v chování zákazníků, předpovídat tržby a rychleji reagovat na příležitosti. Zároveň zajistí bezpečnost a přehlednost vašich dat.
Agentury a poskytovatelé služeb: hybridní projekt + CRM
Pro agentury jsou vztahy a dodávky neoddělitelně spojeny.
CRM, který funguje s vašimi projekty, vám pomůže mít vše na jednom místě. Můžete sledovat komunikaci s klienty, aktualizace projektů a úkoly, takže váš tým vždy ví, co je třeba udělat.
Pharmacy Mentor, marketingová agentura pro komunitní lékárny, přijala ClickUp jako svou centrální platformu pro CRM a řízení projektů. Zdvojnásobila produktivitu týmu a zvýšila míru odezvy z 20 % na 80 %.
ClickUp pomohl naší firmě zvýšit produktivitu – šetří čas, snižuje potřebu zbytečných schůzek a výrazně zvyšuje spokojenost zaměstnanců i klientů.
ClickUp pomohl naší firmě zvýšit produktivitu – šetří čas, snižuje potřebu zbytečných schůzek a výrazně zvyšuje spokojenost zaměstnanců i klientů.
Tato tabulka shrnuje funkce CRM, které byste měli hledat podle typu vašeho podnikání:
|Typ podnikání
|Co je nejdůležitější
|Na co se zaměřit
|Příklady
|Startupy a malé podniky
|Jednoduchost a snadné použití
|Správa kontaktů a klientů, rychlé nastavení, mobilní přístup
|Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM
|Rostoucí malé a střední podniky
|Organizace a růst
|Automatizace, reporting, týmová spolupráce
|Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot
|Podniky
|Přehled a kontrola
|Integrace dat, prognózy prodeje, zabezpečený přístup
|Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp
|Agentury a poskytovatelé služeb
|Koordinace a přehlednost
|Sledování projektů, klientské portály, sjednocené úkoly
|ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM
Zde je video od Stewarta Gaulda, které vám ukáže, jak používat ClickUp CRM:
Časté chyby, kterým je třeba se při výběru CRM vyhnout
Je snadné se unáhlit s rozhodnutím, když chcete jen přehlednou strukturu a lepší viditelnost. Zpomalte trochu, aby vaše volba sloužila vašemu týmu i v příštím čtvrtletí a příštím roce.
Zde je několik věcí, na které byste si měli dát pozor, spolu s jasnými řešeními, která můžete uplatnit ještě dnes.
- Výběr založený pouze na funkcích a přehlížení snadnosti použití vede k nízké míře přijetí, proto při zkouškách dejte slovo skutečným uživatelům a posuďte, jak rychle dokončují každodenní úkoly.
- Ignorování celkových nákladů nad rámec licence skrývá výdaje na implementaci CRM, migraci dat, školení, úrovně podpory a doplňky, proto si před nákupem vytvořte model celkových nákladů na vlastnictví na 12 až 24 měsíců.
- Podcenění rizika migrace dat vede k poškození záznamů a problémům s dodržováním předpisů, proto před přechodem naplánujte automatické mapování, ověřování polí a audity.
- Vynechání integračního plánu vede k izolaci zákaznických dat, proto si ověřte, jak se CRM připojuje k e-mailům, kalendářům, marketingovým nástrojům a finančním systémům, a otestujte celý pracovní postup od začátku do konce.
- Spuštění bez pilotního projektu a jasných měřítek návratnosti investic vede ke zklamání, proto proveďte časově omezenou zkoušku s definovanými metrikami úspěchu a porovnejte výsledky před a po.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak pomocí umělé inteligence zefektivnit svůj prodejní proces:
Bonusové tipy pro výběr správného CRM
Zde je několik dalších tipů, které jsme získali při spolupráci s týmy a rozhovorech s uživateli.
Jedná se o malé změny, které často mají velký význam, zejména když hodnotíte cloudový CRM software a rozhodujete se, který CRM systém je pro vás ten pravý.
✅ Než začnete porovnávat dodavatele, vždy začněte s pracovními postupy, které jsou pro vás nezbytné – pokud ty nefungují, nic jiného nemá význam.
✅ Požádejte o sandbox nebo testovací prostředí, abyste mohli před spuštěním do ostrého provozu otestovat reálná data s reálnými uživateli.
✅ Včas si vyzkoušejte mobilní aplikaci – pokud jsou vaši obchodní zástupci v terénu, slabé mobilní rozhraní zabrání přijetí aplikace.
✅ Promluvte si s jinými zákazníky dodavatele CRM, kteří mají podobnou velikost podniku nebo působí v podobném odvětví, a zeptejte se jich, co by změnili.
✅ Vyjednejte si ve smlouvě zaškolení nebo dodatečné školení – dodavatelé často mají prostor je zahrnout do ceny nebo je poskytnout zdarma.
✅ Sledujte přijetí uživateli během prvních 30 až 60 dnů a řešte problémy okamžitě prostřednictvím zpětné vazby.
✅ Naplánujte si uchovávání dat a zálohování, aby v případě migrace byly informace o vašich zákaznících v bezpečí a přenositelné.
Tip pro profesionály: Ujistěte se, že vámi vybraný CRM nástroj disponuje funkcemi AI, které vašim týmům ušetří čas a námahu. Například pomocí AI integrované do ClickUp můžete:
- Okamžitě generujte souhrny obchodů, účtů nebo interakcí se zákazníky.
- Vytvářejte, upravujte a personalizujte e-maily nebo poznámky CRM, díky čemuž bude komunikace a následné kroky rychlejší a konzistentnější.
- Omezte ruční zadávání dat pomocí polí AI, která automaticky vyplňují nebo sumarizují data, jako jsou další kroky, průběh úkolů, hodnota obchodu atd.
- Automaticky generujte denní nebo týdenní souhrny aktivit CRM pro svůj tým, aby byli všichni informováni.
- Okamžitě překládejte poznámky CRM, e-maily nebo komunikaci se zákazníky, abyste podpořili globální týmy a klienty.
- Automaticky zaznamenávejte, přepisujte a shrňujte poznámky z jednání pomocí AI Notetaker, aby váš tým nikdy nezmeškal důležité detaily z obchodních hovorů nebo schůzek s klienty.
ClickUp a Report Better
Zde je upřímný závěr. Většina nástrojů umí ukládat kontakty a odesílat připomenutí. ClickUp vám pomůže řídit celý proces bez zbytečné práce.
ClickUp je ideální volbou pro zaneprázdněné týmy. Snižuje nutnost přepínání mezi různými úkoly, nahrazuje opakující se úkoly čistou automatizací a konsoliduje roztříštěné aktualizace do přehledných a spolehlivých reportů. Získáte pracovní prostor, který vyhovuje vašim současným procesům a lze jej škálovat, aniž byste museli zítra vše přestavovat.
Pokud jste malá firma, získáte jednoduchost, kterou váš tým skutečně využije. Pokud rostete, získáte ochranné mechanismy a přehlednost, které vám pomohou udržet tempo.
Vyzkoušejte rozdíl a zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
Pokud jste v oblasti řízení vztahů se zákazníky nováčkem, nástroje jako ClickUp a Freshsales patří mezi ty nejjednodušší pro začátek. Nabízejí přehledné rozhraní a jednoduché ovládací panely, které vám pomohou spravovat údaje o zákaznících a interakce s nimi bez náročného učení.
Většina CRM softwaru stojí mezi 15 a 80 dolary za uživatele měsíčně, v závislosti na funkcích a velikosti firmy. Malé firmy mohou začít s cenově dostupnými tarify nebo bezplatnými zkušebními verzemi, zatímco větší týmy mohou potřebovat pokročilejší CRM řešení s automatizací, integrací a analytickými nástroji.
Ano, většina moderních CRM platforem se snadno propojuje s nástroji pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Asana nebo Trello. To pomáhá týmům sledovat interakce se zákazníky spolu s probíhajícími projekty, což zajišťuje lepší spolupráci a přehlednost napříč obchodními procesy.
Malé podniky by měly hledat funkce pro správu kontaktů, integraci e-mailů, automatizaci opakujících se úkolů a vytváření reportů. Tyto funkce usnadňují správu vztahů se zákazníky, zefektivňují procesy a podporují rostoucí prodejní tým.
Ano, ClickUp je nejlepší CRM software pro týmy, které chtějí spravovat projekty i vztahy se zákazníky na jednom místě. Kombinuje CRM nástroje se sledováním úkolů, automatizací a reportováním, což z něj činí flexibilní volbu pro malé podniky a agentury, které si cení spolupráce a jednoduchosti.