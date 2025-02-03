10 nejlepších cloudových CRM softwarů v roce 2025

Jako někdo, kdo úzce spolupracuje s marketingovými odborníky zaměřenými na růst, jsem strávil hodiny testováním softwaru, analýzou řešení a implementací nástrojů v různých podnicích.
Viděl jsem, jak platformy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), zejména cloudový CRM software, mohou změnit situaci ve firmách. Tyto systémy mají nižší počáteční náklady, obrovskou škálovatelnost a flexibilitu a jsou přístupné i na cestách. Správný cloudový CRM software může změnit pravidla hry.
S ohledem na efektivitu a s nadšením pro optimalizaci procesů zaměřených na zákazníky jsme s mým týmem sestavili seznam těch, které považuji za nejlepší cloudové CRM platformy. Tak pojďme na to!
Co byste měli hledat v cloudovém CRM softwaru?
Správný cloudový CRM by vám měl nabídnout hladkou integraci, robustní zabezpečení a uživatelsky přívětivý přístup, aby vylepšil vaše řízení vztahů se zákazníky. Toto je to, co aktivně hledám při hodnocení možností cloudového CRM softwaru:
- Robustní správa kontaktů: Hledejte software, který umožňuje efektivní ukládání a organizaci zákaznických dat díky centralizované databázi.
- Komplexní správa pipeline: Vyberte si software, který vám umožní sledovat průběh obchodů v průběhu celého prodejního cyklu, posoudit pravděpodobnost uzavření obchodu na základě různých faktorů a jasně nastínit jednotlivé fáze prodejního procesu.
- Podrobná správa potenciálních zákazníků: Vyberte si software, který vám umožní zaznamenávat informace o potenciálních zákaznících, kvalifikovat je a vést je k konverzi.
- Hladká automatizace prodeje: Ujistěte se, že software obsahuje funkci automatizace úkolů. Automatizací rutinních činností, jako je odesílání následných e-mailů nebo plánování schůzek, ušetříte cenný čas, který můžete věnovat strategičtějším a složitějším úkolům.
- Výkonné reportování a analytika: Pořiďte si software, který vám pomůže činit rozhodnutí na základě dat a praktických analytických informací, abyste mohli optimalizovat své prodejní strategie a podpořit růst.
10 nejlepších cloudových CRM systémů pro rok 2024
Zde je přehled 10 nejlepších cloudových CRM softwarů současnosti:
1. ClickUp (nejlepší all-in-one systém pro správu projektů CRM)
ClickUp je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který zároveň slouží jako velmi univerzální CRM. ClickUp CRM integruje projektové řízení do řízení vztahů se zákazníky, což firmám umožňuje vytvářet strategie pro interakci se zákazníky.
Tento cloudový CRM software nabízí výjimečnou flexibilitu při přizpůsobování pracovních postupů potřebám firmy. Často jsem používal vlastní pole, zobrazení a pracovní postupy, abych přizpůsobil ClickUp svým marketingovým a prodejním procesům, místo aby to bylo naopak.
Navíc je k dispozici řada šablon ClickUp CRM, díky kterým nemusíte objevovat Ameriku. Tyto šablony jsou 100% konfigurovatelné, takže můžete začít s jednoduchou šablonou CRM v ClickUp a postupně se propracovat k tak pokročilým funkcím, jaké si budete přát!
ClickUp je velín všech našich aktivit v oblasti řízení vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte informace o zákaznících a interakce na jednom místě v podobě projektové hierarchie pracovních prostorů, složek, seznamů, úkolů a dalších prvků.
- Vizualizujte vztahy se zákazníky pomocí různých zobrazení (Kanban Board, seznamy atd.).
- Spolupracujte s týmy prostřednictvím Dokumentů, Poznámkového bloku nebo Chatu Zobrazení zákaznických účtů
- Měřte prodejní výkonnost pomocí interaktivních a přizpůsobitelných dashboardů.
- Vytvářejte poutavé a personalizované zprávy pro zákazníky pomocí ClickUp Brain.
- Začněte s bohatou knihovnou šablon CRM.
Omezení ClickUp
- Vyžaduje trochu času na osvojení, zejména pokud využíváte všechny funkce přizpůsobení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 100 hlasů)
2. HubSpot CRM (nejlepší CRM pro komplexní prodej a marketing)
Mezi mnoha cloudovými CRM řešeními v tomto seznamu vyniká HubSpot jako komplexní platforma pro růst. Tento komplexní software pro automatizaci marketingu kombinuje obchodní procesy v oblasti prodeje, marketingu a zákaznických služeb a vytváří tak plynulý a konzistentní zákaznický zážitek.
Moje oblíbená funkce tohoto softwaru je časová osa kontaktů, která nabízí přehled všech interakcí se zákazníky.
Klíčové funkce HubSpot CRM
- Ukládejte a spravujte všechna data o zákaznících, jako jsou kontaktní údaje, historie obchodů, interakce atd., na jednom centrálním místě.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je hodnocení potenciálních zákazníků, následné kroky a zadávání dat.
- Vizuálně spravujte prodejní pipeline a sledujte průběh obchodů nebo potenciální překážky.
- Vytvářejte a odesílejte personalizované e-mailové kampaně pro péči o potenciální zákazníky a jejich konverzi.
- Sledujte klíčové metriky a vytvářejte přehledné zprávy pro měření prodejní výkonnosti.
Omezení HubSpot CRM
- Rychle se stává nákladným, zejména v případě menších podniků a start-upů, protože se rozšiřuje sada funkcí.
- Složitost platformy a náročná křivka učení mohou být pro uživatele odrazující.
Ceny HubSpot CRM
- Bezplatné nástroje: 0 $
- Základní zákaznická platforma: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální zákaznická platforma: 1 300 $/měsíc na uživatele
- Platforma pro podnikové zákazníky: 4 300 $/měsíc (7 licencí)
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5,0 (více než 11 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (4 100+ hlasů)
3. Pipedrive (nejlepší cloudový CRM pro vizualizaci prodejního procesu)
Pokud jste vizuální typ, pak si Pipedrive určitě zamilujete. Tento cloudový CRM software vizuálně zobrazuje vaši prodejní pipeline a CRM workflow, takže můžete sledovat i ty nejmenší detaily. Navíc sledování pohybu obchodu v pipeline je neuvěřitelně motivující a zvedne morálku prodejních a marketingových týmů.
Líbí se mi jeho jednoduchost, efektivita a snadné použití. Jeho zaměření na prodej však nemusí být ideální pro obchodní procesy v oblasti marketingu a zákaznických služeb.
Klíčové funkce Pipedrive
- Vytvářejte, spravujte a sledujte své prodejní příležitosti pomocí intuitivní funkce drag-and-drop.
- Sdílejte nabídky, poznámky a soubory se svým prodejním týmem a snadno spolupracujte.
- Předpovídejte tržby a výnosy pomocí integrovaného nástroje pro předpovídání tržeb.
- Naplánujte všechny prodejní aktivity, aby vám nic neuniklo.
- Automatizujte rutinní a opakující se úkoly, jako je přiřazování obchodů, aktualizace fází obchodů a odesílání následných e-mailů.
Omezení Pipedrive
- Možnosti přizpůsobení a automatizace jsou ve srovnání s jinými cloudovými CRM softwary omezené.
- Funkce reportování je základní a postrádá detailnost, kterou vyžadují větší prodejní týmy.
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilá verze: 29 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Professional: 59 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Výkon: 69 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 99 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5,0 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 2 900 hlasů)
4. Salesforce CRM (nejlepší plně vybavený cloudový CRM pro podniky)
Žádný seznam nejlepších cloudových CRM softwarů by nebyl úplný bez Salesforce CRM. Salesforce Cloud CRM Software je vlajkovou lodí řešení, které pohání několik podniků po celém světě. A to dává smysl, protože Salesforce cloudový CRM systém vyniká právě v oblasti přizpůsobení.
Můžete si jej přizpůsobit podle svých potřeb a použít pro různé účely – marketing, prodej, zákaznický servis, analytiku a další! Mějte však na paměti, že tato flexibilita má svou cenu, a to poměrně vysokou, pokud jste start-up, malá firma nebo pracujete v malých týmech.
Nejlepší funkce Salesforce CRM
- Přizpůsobte si cloudové CRM řešení tak, aby vyhovovalo konkrétním potřebám vaší firmy.
- Využijte funkce správy dat Salesforce a získejte 360stupňový přehled o svých zákaznících a bohatý zdroj dat.
- Automatizujte složité obchodní procesy a pracovní postupy, jako je směrování potenciálních zákazníků, schvalování obchodů, přidělování úkolů a další.
- Spravujte svůj systém řízení vztahů se zákazníky i na cestách pomocí praktické mobilní aplikace Salesforce.
- Získejte podrobné informace o prodejních výsledcích díky pokročilým analytickým a reportovacím nástrojům.
Omezení Salesforce CRM
- Náročná křivka učení spolu s dlouhými lhůtami implementace
- Ve srovnání s jinými cloudovými CRM softwary v tomto seznamu má Salesforce neintuitivní uživatelské rozhraní.
Ceny Salesforce CRM
- Starter Suite: 24 $/měsíc na uživatele
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce CRM
- G2: 4,4/5,0 (více než 20 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 18 400 hlasů)
5. Zendesk Sell (nejlepší cloudový CRM pro zákaznickou podporu zaměřenou na prodej)
Zendesk reaguje na požadavky prodejních týmů svou vlastní platformou Zendesk Sell. Navazuje na stejné uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní, kterým je Zendesk proslulý. Pipeline obchodů je snadno ovladatelná a správa kontaktů je robustní.
Navíc budete těžit z řešení SaaS CRM, které je integrováno do ekosystému Zendesk! Jelikož se však Zendesk zaměřuje především na zákaznickou podporu spíše než na marketing a prodej, je tento cloudový CRM systém podle mého názoru stále ve vývoji a vyžaduje další vylepšení.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Integrujte jej do ekosystému Zendesk, zejména do Zendesk Support, a sjednoťte tak prodej a zákaznickou podporu.
- Zefektivněte svůj prodejní proces pomocí intuitivního a vizuálního rozhraní, které uživatelům umožňuje sledovat obchody a identifikovat příležitosti.
- Využijte nástroje umělé inteligence k analýze údajů o potenciálních zákaznících a přiřazujte jim skóre, abyste mohli upřednostnit ty, kteří mají vysokou šanci na konverzi.
- Komunikujte s potenciálními zákazníky, zájemci a stávajícími zákazníky prostřednictvím integrovaného e-mailového centra.
- Spravujte své prodejní aktivity a přistupujte k údajům o zákaznících prostřednictvím mobilní aplikace Zendesk Sell.
Omezení Zendesk Sell
- Ve srovnání se specializovaným cloudovým CRM softwarem nabízí pouze základní sadu funkcí a vlastností.
- Možnosti automatizace marketingu jsou omezené.
Ceny Zendesk Sell
- Prodejní tým: 25 $/měsíc na agenta
- Sell Growth: 69 $/měsíc na jednoho agenta
- Sell Professional: 149 $/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5,0 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 150 hlasů)
6. Copper (nejlepší cloudové CRM pro start-upy a malé firmy)
Copper je dobrý CRM systém pro začínající firmy. Poskytovatel CRM se zaměřil na jednoduchost a užitečnost, místo aby uživatele rozptyloval zbytečnými funkcemi. To firmám umožňuje budovat vztahy se zákazníky, místo aby pouze analyzovaly data CRM. Systém se také hladce integruje s Google Workplace, což z něj dělá vynikající volbu, pokud již v tomto ekosystému pracujete.
Tato jednoduchost je však také omezením Copper CRM pro firmy, které chtějí využívat hlubší analýzu dat, komplexní automatizaci a velké prodejní týmy.
Nejlepší funkce Copper
- Spravujte software Copper CRM přímo z aplikací Gmail nebo Google Calendar.
- Upřednostněte budování vztahů před správou kontaktů díky uživatelsky přívětivému rozhraní s funkcemi „Fáze vztahu“ a „Životní události“.
- Personalizujte e-mailovou komunikaci pomocí hromadné korespondence, kterou můžete integrovat do Gmailu, a zaznamenávejte historii interakcí.
- Sledujte průběh obchodů a spravujte prodejní pipeline pomocí vizuálních nástrojů.
- Vytvářejte reporty, abyste získali přehled o zákaznících a oblastech, které je třeba zlepšit.
Omezení Copper
- Jeho závislost na Google Workspace může být omezením pro ty, kteří nepracují v ekosystému Google.
- Není vhodný pro rychle rostoucí firmy kvůli omezenému rozsahu funkcí.
Ceny Copper
- Starter: 12 $/měsíc za jedno místo
- Základní: 29 $/měsíc za jedno místo
- Professional: 69 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnikání: 134 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Copper
- G2: 4,5/5,0 (více než 1 120 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 580 hlasů)
7. Engagebay (nejlepší cenově dostupný cloudový CRM pro komplexní správu)
Engagebay je nástroj pro implementaci všech vašich strategií správy zákazníků. Tento cloudový CRM nabízí komplexní nástroje pro marketing, prodej a zákaznický servis. Tyto funkce vyvažuje snadným používáním, což je hlavní důvod jeho popularity.
Díky své cenové dostupnosti je to jeden z nejlepších cloudových CRM systémů pro firmy všech typů a velikostí. Snaha být všestranným však znamená, že není mistrem v ničem. Chybí mu hloubka specializace, kterou může mít specializovaný nástroj pro automatizaci marketingu nebo správu prodejního procesu.
Nejlepší funkce Engagebay
- Navrhujte a publikujte atraktivní vstupní stránky a formuláře pro získávání potenciálních zákazníků.
- Sledujte interakce na sociálních médiích, plán publikování příspěvků a zmínky o značce.
- Centralizujte zákaznickou podporu pomocí systému ticketingu, který umožňuje sledovat a řešit problémy.
- Automatizujte prodejní procesy a optimalizujte prodejní pipeline.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti marketingu, prodeje a zákaznických služeb na jednotné platformě.
Omezení Engagebay
- Nadměrný počet funkcí nad rámec základních funkcí CRM může naznačovat nadměrnou složitost platformy.
- Uživatelské rozhraní působí nepřehledně a je obtížné se v něm orientovat.
Ceny Engagebay
- Zdarma: 0 $
- Základní: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Růst: 49,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 79,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Engagebay
- G2: 4,6/5,0 (326 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (728 hlasů)
8. Less Annoying CRM (nejlepší jednoduchý a snadno použitelný cloudový CRM software)
Less Annoying CRM dostává svému zábavnému názvu. Je příjemně přímočarý a ideální pro malé firmy, které potřebují základní CRM databázi bez zbytečných komplikací. Poskytovatel cloudového CRM se zaměřil výhradně na základní funkce CRM.
I když můžete pomocí tohoto CRM řešení spravovat vztahy se zákazníky, nečekejte, že automatizuje prodejní proces, eliminuje ruční zadávání dat, provádí pokročilé reportování a další funkce. Jinými slovy, budete muset hledat jinde agilní CRM pro firmy s vysokými růstovými potřebami.
Nejlepší funkce Less Annoying CRM
- Zjednodušte správu kontaktů a potenciálních zákazníků díky funkcím, které umožňují přidávat poznámky, sledovat interakce a provádět segmentaci.
- Přizpůsobte fáze obchodu v rámci prodejního procesu podle preferencí potenciálních zákazníků.
- Vytvářejte podrobné zprávy o výkonu obchodních zástupců, hodnotě pipeline, prognózách prodeje a dalších údajích.
- Integrujte jej s oblíbenými nástroji, jako jsou Gmail a Zapier, a rozšířte tak jeho funkčnost.
Méně nepříjemná omezení CRM
- Nenabízí žádné mobilní aplikace.
- Nabízí omezené funkce, nedostatek integrací a základní reportování.
Méně otravné ceny CRM
- 15 $/měsíc na uživatele
- Na požádání je k dispozici také podnikový tarif.
Hodnocení a recenze Less Annoying CRM
- G2: 4,9/5,0 (593 recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (595 hlasů)
9. Monday Sales CRM (nejlepší vizuální platforma pro správu práce a prodej)
Monday je další CRM platforma, která kombinuje CRM a řízení projektů. Vizuální povaha cloudového CRM nabízí uživatelům nový pohled a poskytuje přehled o všech prodejních procesech a aktivitách. Můžete si jej přizpůsobit podle svých preferencí a efektivně organizovat data napříč více kanály. I když se jedná o dobrý cloudový CRM, nepatří na první místo v našem žebříčku nejlepších cloudových CRM systémů, protože postrádá hloubku potřebnou pro řízení složitých prodejních procesů.
Nejlepší funkce Monday Sales
- Využijte tabule ve stylu Kanban k vizuální spolupráci s prodejními týmy na obchodních případech.
- Integrujte oblíbené nástroje jako Gmail, Slack, Zoom atd., abyste nastavili spolupráci a komunikaci.
- Stanovte cíle pro své obchodní zástupce a sledujte jejich pokrok vizuálně.
- Předpovídejte budoucí tržby a výnosy na základě údajů z pipeline.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je aktualizace stavu potenciálních zákazníků, upozorňování týmů na termíny a odesílání následných e-mailů.
Omezení pondělních prodejů
- Postrádá některé pokročilé funkce, které jsou běžné v jiných pokročilých CRM systémech.
- Vyšší počáteční náklady, zejména pokud máte větší prodejní týmy
Pondělní prodejní ceny
- Základní CRM: 15 $/měsíc za jedno místo
- Standardní CRM: 20 $/měsíc za jedno místo
- Pro CRM: 33 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: Individuální cenová nabídka
Hodnocení a recenze Monday Sales
- G2: 4,6/5,0 (763 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (389 recenzí)
10. Apptivo (nejlepší cloudový CRM systém pro komplexní správu podniku)
Apptivo je univerzální obchodní aplikace, která může fungovat jako nástroj CRM. Ve skutečnosti můžete rozšířit její sadu funkcí a používat ji jako software pro správu potenciálních zákazníků, software pro úspěch zákazníků nebo dokonce jako platformu pro správu projektů.
Je to solidní volba pro firmy, které hledají jediné řešení pro více požadavků. Tato rozmanitost však také omezuje možnosti Apptiva ve srovnání s cloudovými CRM systémy navrženými speciálně pro daný úkol.
Nejlepší funkce Apptivo
- Automatizujte prodejní proces pomocí spouštěčů, akcí nebo více kroků.
- Posilte týmy zákaznického servisu při vyřizování dotazů pomocí centralizovaného systému ticketingu.
- Získejte přístup k údajům o zákaznících a spravujte CRM i na cestách pomocí mobilních aplikací.
- Přizpůsobte si dashboardy pro vizualizaci a sledování klíčových metrik a KPI.
- Získejte přehled díky pokročilým analytickým nástrojům a rozhodujte se na základě dat.
Omezení Apptivo
- Někteří uživatelé zaznamenávají pokles výkonu při práci s velkými datovými soubory.
- Pro spuštění aplikace je nutné připojení k internetu.
Ceny Apptivo
- Lite: 20 $/měsíc na uživatele
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální cenová nabídka
Hodnocení a recenze Apptivo
- G2: 4,4/5,0 (199 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (712 hlasů)
Trvalé vztahy se zákazníky díky ClickUp
To je shrnutí mého seznamu nejlepších cloudových CRM systémů. Chcete-li vybrat správné cloudové CRM řešení, hledejte takové, které se hladce integruje do vašich stávajících pracovních postupů a technologické infrastruktury, nabízí výkonné funkce a generuje praktické informace. Zaznamenáte výrazný nárůst efektivity prodeje a spokojenosti zákazníků.
Zatímco všechna CRM řešení na mém seznamu mají své silné a slabé stránky, ClickUp poskytuje trvale vynikající výkon. Vytvoření CRM v ClickUp vám umožní holistický přístup k CRM a řízení projektů. Můžete vytvářet přizpůsobené pracovní postupy, sledovat čas, spravovat dokumenty a mnoho dalšího. A co je nejdůležitější, uvolňuje zdroje marketingu, prodeje a zákaznických služeb, aby se mohly soustředit na budování vztahů.
Jste připraveni změnit svou CRM platformu? Začněte s ClickUp a vyzkoušejte rozdíl!