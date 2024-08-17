Jak úspěšně implementovat systém CRM

Každý kontaktní bod a interakce se zákazníkem může vaše uživatele přivést k vaší firmě nebo od ní odradit. Je proto nezbytné, aby vaše prodejní a marketingové týmy disponovaly komplexními CRM systémy, které jim pomohou budovat silné vztahy se zákazníky.
Uvědomění si, že vaše firma potřebuje CRM systém, je sice skvělým prvním krokem, ale velkou výzvou je jeho správná implementace. Průzkumy ukazují, že 80 % firem zavádí CRM systémy s cílem zvýšit retenci zákazníků a zlepšit reporting prodeje, ale asi 66 % implementací selže.
Proto je důležité úspěšně implementovat systém řízení vztahů se zákazníky ve vaší organizaci.
V tomto článku vás provedeme vším, co potřebujete vědět o procesu nastavení, nákladech na implementaci CRM, běžných chybách a dalších aspektech.
Jste připraveni? Pojďme se do toho pustit.
Co je proces implementace CRM
Nejprve si definujme pojem CRM.
CRM, neboli řízení vztahů se zákazníky, je strategický přístup k řízení a analýze interakcí se zákazníky a dat v průběhu celého životního cyklu zákazníka. Zaměřuje se na organizaci, automatizaci a synchronizaci všeho, co souvisí s obchodními vztahy.
Účinná implementace CRM má několik výhod, mezi které patří:
- Přesné informace a rozhodnutí: CRM systémy jsou vybaveny analytickými nástroji a historickými daty. Tyto funkce zvyšují kvalitu vašeho rozhodování díky informacím založeným na datech o: Přesných prognózách prodeje Jasných profilech chování zákazníků Výkonnostních zprávách a prognózách
- Přesné prognózy prodeje
- Jasné profily chování zákazníků
- Výkonnostní zprávy a prognózy
- Vylepšený zákaznický servis: Systémy CRM fungují jako databáze transakcí a kontaktů, což je činí ideálními pro zákaznickou podporu. Rychlý přístup k historii zákazníků umožňuje rychlejší řešení problémů a zvyšuje spokojenost zákazníků.
- Personalizované zážitky: CRM systémy mohou být vybaveny umělou inteligencí, která shromažďuje zpětnou vazbu a preference zákazníků. To pomáhá vytvářet personalizované zážitky.
- Zvyšuje provozní efektivitu: Platforma CRM umožňuje vašemu prodejnímu týmu sledovat obchody, dokumentovat jednání a vyhledávat potenciální zákazníky. To snižuje manuální úsilí a zlepšuje celkovou provozní efektivitu.
Porozumění životnímu cyklu produktu CRM
Abyste mohli efektivně implementovat systém CRM, musíte vědět, kde začíná a kde končí. Od prvního kontaktu až po zapojení po zakoupení – zde jsou fáze životního cyklu produktu CRM:
- Generování potenciálních zákazníků: Identifikujte a získejte potenciální zákazníky.
- Kvalifikace potenciálních zákazníků: Posuďte potenciál potenciálních zákazníků na základě různých faktorů.
- Vytváření příležitostí: Rozvíjejte prodejní příležitosti z kvalifikovaných potenciálních zákazníků.
- Uzavření prodeje: Proměňte příležitosti v platící zákazníky
- Zákaznické onboarding: Přivítejte nové zákazníky a nastavte očekávání
- Zákaznická podpora: Pomáhejte zákazníkům a řešte problémy
- Udržení zákazníků: Budujte dlouhodobé vztahy a podporujte opakované nákupy.
- Rozšíření zákaznické základny: Identifikujte příležitosti k upsellingu nebo cross-sellingu.
Díky pochopení těchto základů mohou podniky učinit první krok k implementaci systému CRM a těžit z jeho výhod.
Jak implementovat systém CRM
Efektivní implementace systému CRM vyžaduje důkladný průzkum a přípravu.
Podívejme se na proces implementace CRM, který je rozdělen do čtyř fází. Prozkoumáme také, jak ClickUp, přední platforma pro řízení projektů, zefektivňuje proces implementace a systém CRM.
Krok 1: Fáze před implementací
Fáze před implementací je klíčová pro položení základů úspěšného systému CRM. Zajišťuje také, že vaše implementace bude udržitelná, proveditelná a splní vaše organizační cíle.
Zde jsou čtyři kroky, které je třeba provést před zahájením implementace CRM:
I. Identifikujte požadavky na implementaci CRM
To zahrnuje pochopení konkrétních výzev, kterým vaše firma čelí při řízení vztahů se zákazníky. Existují problémy s řízením potenciálních zákazníků, udržením zákazníků nebo přehledností prodejního procesu? Zapsání problémových bodů vám pomůže identifikovat klíčové funkce, které váš CRM systém potřebuje.
II. Pochopte své obchodní procesy a cíle
Zmapujte stávající cestu zákazníka a identifikujte klíčové kontaktní body. Jasně definujte své obchodní cíle, jako je zvýšení prodeje, zlepšení spokojenosti zákazníků nebo zvýšení účinnosti marketingu.
Naplánování vašich cílů vás dovede k úspěšné implementaci CRM. Aby byl proces stanovování a sledování cílů rychlý a efektivní, využijte ClickUp Goals.
ClickUp Goals je ideální funkce pro stanovení cílů. Můžete začít tím, že si zapíšete svůj obchodní cíl a související úkoly pro implementaci CRM. Poté můžete každý cíl přiřadit příslušné zainteresované straně, čímž zvýšíte odpovědnost a zajistíte, že všichni budou na stejné vlně. A nakonec můžete cíle proměnit v úkoly a integrovat je do svého plánu implementace.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k rychlému vytvoření dotazníků, které vám pomohou vyjasnit obchodní cíle, jako jsou například cíle implementace CRM. Navíc jeho AI Knowledge Master poskytuje přehledy projektů a aktualizace pokroku, když je připojen k relevantním zdrojům dat.
III. Proveďte interní posouzení potřeb
Pro přesné stanovení požadavků na CRM je nezbytné provést komplexní posouzení potřeb. To zahrnuje shromáždění podkladů z různých oddělení, včetně prodeje, marketingu, zákaznického servisu a provozu.
Analýza současných procesů, identifikace neefektivit a pochopení požadovaných výsledků vytvoří podrobný plán pro systém CRM. To často vyžaduje digitální prostor, kde mohou všichni relevantní projektoví manažeři brainstormovat a vizualizovat, k čemuž se perfektně hodí ClickUp Whiteboards.
ClickUp Whiteboards nabízí platformu pro spolupráci týmů, která umožňuje vizualizovat data a odhalovat nové poznatky. Díky integraci přímé analýzy a reportů může poskytnout základ pro efektivní implementaci CRM.
IV. Vytvořte specializovaný tým pro implementaci CRM
Sestavte mezifunkční tým složený ze zástupců různých oddělení. Tento tým by měl zahrnovat osoby s hlubokým porozuměním obchodním procesům, technologiím a projektovému řízení.
Pro zajištění efektivní spolupráce je třeba jasně definovat role a odpovědnosti.
Jakmile bude váš specializovaný tým pro implementaci CRM připraven, Kanban Board od ClickUp vám pomůže okamžitě vytvářet a delegovat úkoly. Funkce drag-and-drop na Kanban Board od ClickUp zjednodušuje aktualizaci stavu úkolu. Můžete také sledovat aktuální kapacitu svého týmu a propojit ji s pokrokem implementace CRM.
V. Stanovte rozsah a časový harmonogram projektu
Plány zajišťují efektivní plánování a provedení. Definujte hranice projektu implementace CRM, včetně toho, které oddělení a procesy budou zapojeny. Vytvořte realistický časový plán s klíčovými milníky a výstupy.
To vám pomůže řídit očekávání, efektivně přidělovat zdroje a sledovat pokrok během celé implementace.
Šablona ClickUp Project Roadmap Template vám pomůže udržet přehled o milnících implementace CRM. Tato šablona vizualizuje rozsah, časový harmonogram a průběh projektu. Její četné zobrazení úkolů a stavová pole vám pomohou hladce vytvářet, sledovat a dosahovat milníků implementace CRM.
Krok 2: Výběr správné platformy CRM
Výběr platformy CRM je zásadním rozhodnutím, které má významný dopad na celkové fungování podniku. Při výběru zvažte následující faktory:
Faktor č. 1: Použitelnost
Účinnost systému CRM závisí na míře jeho přijetí. Platforma s náročným ovládáním nebo složitým rozhraním vede k frustraci uživatelů, nepřesnostem v datech a celkové neefektivitě systému. Při výběru CRM by měla být použitelnost prvořadým hlediskem.
Uživatelsky přívětivá platforma CRM by měla mít následující vlastnosti:
- Intuitivní rozhraní: Platforma by měla mít přehledné a logické rozvržení, které uživatelům usnadní orientaci a vyhledávání potřebných informací.
- Přizpůsobitelnost: Uživatelé by měli mít možnost přizpůsobit platformu svým preferencím a stylu práce.
- Konzistence: Design a funkčnost platformy by měly být konzistentní napříč různými moduly a funkcemi.
- Optimalizace pro mobilní zařízení: Přístup k datům CRM na cestách je pro dnešní prodejní týmy nezbytný. Platforma by měla nabízet responzivní a uživatelsky přívětivé mobilní prostředí.
- Jasná a stručná dokumentace: Komplexní a snadno přístupná dokumentace urychluje proces učení.
Faktor č. 2: Pohodlí zaměstnanců
Platforma, která odpovídá potřebám a preferencím zaměstnanců, přispívá k vyšší spokojenosti v práci a zvýšení produktivity.
Spokojenost zaměstnanců s CRM systémem ovlivňuje několik faktorů:
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivá platforma snižuje frustraci a zvyšuje spokojenost v práci.
- Úspora času: CRM, které automatizuje úkoly a zefektivňuje pracovní postupy, šetří zaměstnancům čas, který mohou věnovat strategičtějším činnostem.
- Přístupnost dat: Snadný přístup k informacím o zákaznících umožňuje zaměstnancům poskytovat lepší služby.
- Integrace s jinými nástroji: CRM, které se hladce integruje s jinými nástroji, zvyšuje efektivitu a snižuje nutnost přepínání mezi různými kontexty.
- Školení a podpora: Pro úspěch zaměstnanců je nezbytné adekvátní školení a průběžná podpora.
Faktor č. 3: Hlavní výhody platformy
Ačkoli je k dispozici řada softwarových řešení CRM, stačí jeden pohled na ClickUp, abyste pochopili, že je to ideální volba. Kromě vysoké úrovně přizpůsobení se ClickUp jeví jako univerzální volba díky následujícím nezbytným výhodám:
- All-in-one platforma: Nabízí integrované řízení úkolů, sdílení dokumentů, komunikační funkce, CRM marketing a další. To zefektivňuje pracovní postupy, snižuje potřebu používat více nástrojů a minimalizuje datové silo.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Umožňuje podnikům přizpůsobit modul CRM svým potřebám a pracovním postupům. Tato úroveň přizpůsobení často chybí v tradičních řešeních CRM, která jsou relativně nepružná.
- Flexibilní ceny: Nabízí konkurenceschopné cenové plány, což z něj činí atraktivní volbu pro firmy všech velikostí.
- Škálovatelnost: Přizpůsobí se vašim měnícím se potřebám. ClickUp je preferovaný software pro správu potenciálních zákazníků, protože má škálovatelnou platformu, která poroste spolu s vaším podnikáním.
ClickUp nabízí několik efektivních a připravených šablon CRM, které řeší všechny tyto faktory a výhody. Šablona ClickUp CRM
Šablona ClickUp CRM nabízí rámec pro správu vaší prodejní pipeline a sleduje vaše CRM aktivity. Její přizpůsobitelné fáze, sledování obchodů, správa kontaktů a funkce pro vytváření reportů zefektivňují prodejní procesy a urychlují uzavírání obchodů. Můžete také využít funkci Chat View od ClickUp pro proaktivní komunikaci ve vašem týmu.
Šablona jednoduchého CRM ClickUp
Šablona ClickUp Simple CRM poskytuje funkce a vlastnosti potřebné pro efektivní správu vztahů se zákazníky, ať už jste malý tým nebo velká společnost. Šablona zefektivňuje správu zákazníků tím, že umožňuje centralizovat informace a automatizovat úkoly. Tato šablona také umožňuje analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků a trendy, aby se zlepšila efektivita prodeje, vztahy se zákazníky a informovaná rozhodnutí.
Krok 3: Implementace CRM s ClickUp
Přípravné práce a výběr platformy zjednodušují základní implementaci na dva hlavní kroky: strukturu CRM a migraci dat.
I. Definujte strukturu svého CRM
Vytvoření struktury CRM pomáhá vaší organizaci delegovat a zvládat všechny fáze životního cyklu produktu CRM. Pomáhá také řídit pracovní zátěž zaměstnanců a podporuje odpovědnost. Zde jsou klíčové činnosti spojené s vytvářením struktury CRM – všechny se stanou velmi jednoduchými, když použijete platformu ClickUp:
- Vytvořte vyhrazený prostor: Vytvořte samostatný prostor pro váš CRM systém, aby byla data organizovaná a přístupná.
- Vytvořte seznamy: Vytvořte seznamy představující různé fáze vašeho prodejního procesu (např. potenciální zákazníci, zájemci, zákazníci).
- Přizpůsobte stavy: Definujte konkrétní stav vlastního úkolu ClickUp v každém seznamu, abyste mohli sledovat průběh obchodu (např. kvalifikovaný, návrh odeslán, uzavřený/vyhraný).
- Vytvořte vlastní pole: Přidejte vlastní pole ClickUp pro zaznamenávání základních informací o zákaznících (např. velikost společnosti, odvětví, kontaktní údaje).
- Propojte obchody s účty a kontakty: Vytvořte vztahy mezi obchody, účty a kontakty a získejte tak ucelený přehled.
II. Přeneste svá data
Vaše CRM databáze je srdcem celého systému. Jakmile je vaše struktura připravena, je důležité začlenit do vašeho CRM softwaru všechna existující data, jako jsou kontakty, nedokončené obchody a historické prodeje. Zde je návod, jak na to:
- Identifikujte zdroje dat: Určete, kde se nacházejí data vašich zákazníků (např. tabulky, stávající CRM, e-mailové marketingové platformy).
- Čištění dat: Před importem zajistěte přesnost a konzistenci dat.
- Využijte funkci importu ClickUp: Využijte funkci importu ClickUp k přenosu dat do příslušných seznamů a polí.
- Ruční zadávání dat: Ruční zadávání může být nezbytné u menších datových sad nebo složitých datových struktur.
III. Automatizace a integrace
Snížení manuální práce by mělo být primárním cílem při implementaci CRM. Integrace a automatizace činností snižuje zátěž každodenních aktivit vašeho týmu. Zde jsou kroky k vybudování komplexního CRM systému:
- Automatizujte opakující se úkoly: Využijte automatizační funkce ClickUp k zefektivnění pracovních postupů (např. automatické aktualizace stavu, e-mailová oznámení, vytváření úkolů).
- Integrace s dalšími nástroji: Propojte ClickUp s e-mailem, automatizací marketingu a dalšími nástroji, abyste centralizovali informace a prováděli efektivní marketingové kampaně.
- Integrace interních dat: Prozkoumejte ClickUp API pro složitější integrace, jako je propojení vašeho CRM s objednávkami, stavem zásob nebo zprávami o trhu.
Přečtěte si také: Jak automatizovat pracovní postupy CRM: výhody a osvědčené postupy
IV. Posilte své schopnosti pomocí analytického dashboardu
Analýza CRM umožňuje podnikům měřit prodejní výkonnost, identifikovat trendy a přijímat rozhodnutí na základě dat. Analýzou klíčových metrik získáte cenné informace o:
- Efektivita prodejního procesu: Sledujte míru konverze v každé fázi procesu, abyste identifikovali úzká místa a optimalizovali svůj prodejní proces.
- Výkonnost prodejního týmu: Analyzujte výkonnost jednotlivců i týmu, abyste identifikovali nejlepší pracovníky a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Celoživotní hodnota zákazníka: Pochopte dlouhodobou hodnotu svých zákazníků, abyste mohli upřednostnit snahy o jejich udržení.
- Účinnost kampaní: Měření účinnosti marketingových kampaní a optimalizace marketingových výdajů.
Takto můžete nastavit analytický dashboard v ClickUp:
- Identifikujte klíčové metriky: Určete metriky, které jsou pro vaši firmu nejdůležitější, na základě jejích metrik North Star.
- Vytvářejte vlastní zprávy: Využijte funkce ClickUp pro vytváření zpráv, které poskytují přehled o těchto důležitých metrikách. ClickUp vám umožňuje filtrovat data, seskupovat je podle různých kritérií a vytvářet grafy pro vizualizaci trendů.
- Vizualizujte data: Používejte tabulky a grafy (např. sloupcové grafy, výsečové grafy a spojnicové grafy) k efektivní komunikaci zjištění z vašich zpráv. Vizualizace usnadňují identifikaci vzorců, trendů a odlehlých hodnot.
- Sledujte výkonnost: Pravidelně kontrolujte analytické údaje, abyste identifikovali trendy a oblasti, které je třeba zlepšit. Naplánujte schůzky s prodejním týmem, abyste prodiskutovali klíčové metriky a podle potřeby upravili strategie správy zákazníků nebo prodejní proces.
ClickUp nabízí robustní komplexní řešení: software ClickUp CRM.
Software ClickUp CRM
ClickUp CRM je dokonalým CRM řešením pro vaši firmu.
Díky komplexnímu systému správy úkolů, zdrojů a databáze zákazníků umožňuje ClickUp CRM snadnou a efektivní optimalizaci kapacit týmu a správu prodejních kanálů.
Nabízí více než 1 000 nativních a třetích stran integrací, včetně ClickUp API, které vám umožní vytvořit si vlastní CRM v ClickUp. ClickUp CRM také obsahuje ClickUp Brain, vašeho osobního asistenta AI, který vám pomůže odpovědět na technické dotazy, dotazy zákazníků a další. Jakmile je váš CRM systém na ClickUp připraven, přejdeme do fáze po implementaci.
Krok 4: Fáze po implementaci
Kroky po implementaci zahrnují školení, zvyšování kvalifikace, testování a zlepšování na základě zpětné vazby. Tato fáze je nepřetržitým procesem.
Zde jsou čtyři klíčové části fáze po implementaci CRM:
I. Plány školení a zaškolení
Úspěšná implementace CRM závisí na přijetí uživateli. Komplexní plán školení a zaškolení zajistí, že zaměstnanci budou nový systém CRM efektivně využívat. Projektový manažer, který řídí implementaci CRM, by měl:
- Identifikujte potřeby školení: Na základě jejich rolí a odpovědností určete úroveň školení požadovanou pro různé skupiny uživatelů (prodej, marketing, zákaznický servis).
- Vytvořte školicí materiály: Vytvořte různé školicí materiály, včetně uživatelských příruček, návodů a videoukázek.
- Provádějte školení: Nabízejte skupinová a individuální školení, aby vyhovovala různým stylům učení.
- Poskytujte průběžnou podporu: Zřídit helpdesk nebo systém podpory, který bude řešit dotazy a problémy uživatelů.
- Podporujte sdílení znalostí: Podporujte kulturu sdílení znalostí mezi zaměstnanci prostřednictvím vzájemného školení a mentorství.
Intuitivní rozhraní ClickUp urychluje proces učení, ale školení je zásadní pro zajištění toho, aby všichni uživatelé využívali platformu na maximum. ClickUp nabízí uživatelsky přívětivou platformu s názvem ClickUp University, která vám pomůže dosáhnout vašich cílů v oblasti učení a školení.
ClickUp University nabízí školicí programy pro zdokonalení dovedností vašich zaměstnanců, aby mohli efektivně využívat software ClickUp CRM. Díky přístupu k více než 150 kurzům, webinářům a živým školicím modulům se vaši zaměstnanci brzy stanou odborníky na ClickUp CRM.
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro úspěch zákazníků pro růst v roce 2024
II. Systém průběžného hodnocení a zpětné vazby
Fáze po implementaci není koncem cesty CRM. Pro maximalizaci výhod řešení CRM je nezbytné neustálé hodnocení a zlepšování.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů: Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu od uživatelů, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Sledujte rychlost prodejního procesu, spokojenost zákazníků a návratnost investic (ROI), abyste mohli posoudit dopad CRM.
- Analyzujte data: Využijte reportovací funkce ClickUp k identifikaci trendů a vzorců v chování zákazníků.
- Proveďte úpravy na základě dat: Využijte poznatky z hodnocení k úpravám systému CRM nebo obchodních procesů.
- Podporujte kulturu neustálého zlepšování: Povzbuzujte zaměstnance, aby navrhovali vylepšení a optimalizace.
Vytvoření robustní zpětné vazby pomáhá vaší firmě neustále se vyvíjet a reagovat na měnící se potřeby.
III. Testování softwaru
I když je systém CRM již v provozu, je nezbytné provést důkladné testování, aby bylo možné identifikovat a vyřešit případné problémy.
- Funkční testování: Ověřte, zda všechny funkce systému fungují podle očekávání.
- Testování výkonu: Vyhodnoťte výkon systému za různých podmínek zatížení.
- Testování integrity dat: Zajistěte přesnost a konzistentnost dat.
- Testování přijatelnosti uživatelem (UAT): Získejte zpětnou vazbu od koncových uživatelů, abyste identifikovali problémy s použitelností.
- Regresní testování: Testování nežádoucích vedlejších účinků změn nebo aktualizací.
Pravidelné testování softwaru pomáhá udržovat stabilitu systému, zlepšovat výkon a předcházet ztrátě dat.
Chyby při implementaci CRM, kterým je třeba se vyhnout
Implementace systému CRM představuje významnou investici z hlediska času, peněz a lidského talentu. Nepředvídané chyby v procesu implementace mohou vést k vyšším nákladům. Zde je pět běžných chyb, na které je třeba dávat pozor, a tipy, jak se jim vyhnout:
Ignorování přijetí uživateli
CRM je účinné pouze tehdy, pokud jsou jeho uživatelé. Pokud se zaměstnanci nezapojí do procesu výběru a implementace, vede to k odporu a nízké míře přijetí.
✅ Co dělat místo toho?
Abyste se tomu vyhnuli, vytvořte plán řízení změn, zajistěte komplexní školení a podporujte zpětnou vazbu.
Problémy s kvalitou dat
Nepřesné nebo neúplné údaje činí CRM nepoužitelným.
✅ Co dělat místo toho?
Před implementací upřednostněte čištění dat a stanovte přísné standardy kvality dat pro průběžnou údržbu.
Zbytečné komplikování systému
Pokusy o implementaci všech dostupných funkcí často uživatele přetěžují a brání produktivitě.
✅ Co dělat místo toho?
Zaměřte se na základní funkce, které jsou v souladu s obchodními cíli, a podle potřeby postupně přidávejte další funkce.
Nedostatek jasných cílů
Měření úspěchu bez definovaných cílů je náročné a vede k nejednoznačnosti v oblasti návratnosti investic a nákladů.
✅ Co dělat místo toho?
Stanovte jasné KPI a pravidelně vyhodnocujte výkon systému podle těchto metrik.
Podcenění času a nákladů na implementaci
Projekty CRM často trvají déle a jsou nákladnější, než se původně předpokládalo.
✅ Co dělat místo toho?
Proveďte důkladné posouzení potřeb, vytvořte podrobný projektový plán a přidělte dostatečné zdroje.
🧠 Pamatujte: Úspěšná implementace CRM pravděpodobně přinese pozitivní návratnost investic (ROI). Proto je důležité kvantifikovat všechny výhody a náklady implementace CRM, jako jsou softwarové licence, hardware, školení a průběžná údržba.
Budujte kvalitní vztahy se zákazníky pomocí správného CRM
Řešení CRM je nezbytné pro uspokojení rostoucích potřeb zákazníků. Díky tomuto článku nyní víte vše, co potřebujete pro úspěšnou implementaci CRM, včetně klíčových kroků, tipů a triků, častých chyb a toho, jak vybrat software CRM.
Správná volba CRM softwaru bude mít zásadní vliv na vaše zákazníky a prodejní týmy. Přizpůsobitelné CRM šablony ClickUp, osobní asistent pro prodejní dotazy a snadná integrace s dalšími nástroji mohou být tím impulsem, který potřebujete k posílení vztahů se zákazníky a zlepšení prodejních výsledků.
