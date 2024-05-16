10 základních integrací Salesforce pro úspěch

Díky svým inovativním funkcím zaujímá Salesforce vedoucí pozici na rozsáhlém trhu nástrojů pro správu vztahů se zákazníky. To, co jej však činí skutečně výjimečným, není jen jeho robustní funkce a intuitivní rozhraní, ale také schopnost Salesforce hladce se integrovat s celou řadou nástrojů a platforem.
Každý nový nástroj, který integrujete do Salesforce, přidává vašemu CRM jedinečnou vrstvu funkcionality. Od zefektivnění pracovních postupů až po získání hlubokých poznatků – správné integrace Salesforce mohou výrazně zjednodušit váš každodenní pracovní život.
V tomto blogu se podíváme na nejlepší integrace Salesforce.
Co byste měli hledat v integracích Salesforce?
Zde jsou věci, na které byste se měli zaměřit při integraci Salesforce CRM:
- Kompatibilita: Problémy s kompatibilitou mohou vést k technickým potížím a snížit efektivitu integrace dat. Proto se ujistěte, že nástroj, který se rozhodnete integrovat, je kompatibilní s vaší instancí Salesforce a všemi dalšími nástroji a zdroji dat, které v současné době používáte pro zákaznická data a e-mailový marketing.
- Funkce: Vyhodnoťte integraci Salesforce a zjistěte, zda odpovídá vašim konkrétním potřebám a strategii CRM. Mezi funkce, na které byste se měli zaměřit, patří uživatelsky přívětivé pracovní postupy, snadná integrace dat, přesnost dat, synchronizace dat, vylepšené funkce pro vytváření reportů atd.
- Snadné použití: Složitá nebo příliš technická integrace systému může vést k frustraci a odporu uživatelů Salesforce ve vaší organizaci. Vyberte proto aplikace, které jsou uživatelsky přívětivé a intuitivní a vyžadují minimální školení vašeho týmu.
- Přizpůsobení: Hledejte integraci Salesforce s nástroji, které vám umožní přizpůsobit řešení vašim jedinečným požadavkům. Možnost přizpůsobit pole, pracovní postupy a uživatelská rozhraní zajišťuje, že se integrace přizpůsobí vašim obchodním procesům.
- Spolehlivost a podpora: Vyberte si integrace Salesforce od renomovaných dodavatelů s prokázanou spolehlivostí a vynikající zákaznickou podporou. Podívejte se na recenze a reference od jiných uživatelů, abyste zjistili reputaci dodavatele a jeho schopnost reagovat na dotazy a problémy zákazníků.
- Nákladová efektivita: Vyhodnoťte nákladovou efektivitu integrací Salesforce z hlediska počátečních nákladů, průběžných poplatků za údržbu a potenciální návratnosti investic. Možná budete muset zahrnout také náklady na služby integrace Salesforce, které se rozhodnete využít.
10 nejlepších integrací Salesforce pro rok 2024
Nejlepší integrace Salesforce mohou posunout vaše zkušenosti a produktivitu na vyšší úroveň. Pojďme se podívat na 10 nejlepších integrací, které lze použít v roce 2024:
1. ClickUp
Jako komplexní platforma pro produktivitu a řízení projektů si ClickUp klade za cíl zvýšit produktivitu celého světa. K dosažení tohoto cíle nabízí více než 1 000 integrací, více než 15 přizpůsobitelných zobrazení a robustní sadu funkcí pro spolupráci, které zefektivní vaše pracovní postupy.
Integrace ClickUp se Salesforce pomocí Zapier vám umožňuje automaticky synchronizovat akce na obou platformách. Pokud tedy vytvoříte příležitost v Salesforce, ClickUp pro ni automaticky vytvoří úkol.
Funkce CRM ClickUp umožňují spravovat vztahy s klienty pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení. Na jednom místě můžete vizualizovat, sledovat a analyzovat data, jako je celková hodnota zákazníka a průměrná velikost obchodu.
Pomocí vztahů mezi úkoly a vlastních polí v ClickUp můžete nastavit automatické pracovní postupy pro přidělování úkolů, alokaci potenciálních zákazníků, sledování zákazníků a další.
Dále můžete eliminovat izolované systémy a urychlit komunikaci centralizací informací o zákaznících a jejich oslovování, což z ClickUp dělá perfektní alternativu Salesforce.
Pokud však nechcete přecházet na jinou platformu, můžete i nadále využívat všechny skvělé funkce ClickUp s Salesforce s minimálním úsilím.
Funkce univerzálního vyhledávání ClickUp vám umožňuje rychle a efektivně vyhledávat jakýkoli soubor v ClickUp, ve všech připojených aplikacích (včetně Salesforce) a na vašem lokálním disku. Můžete přidat vlastní vyhledávací příkazy a při pravidelném používání získávat lepší a personalizovanější výsledky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte centralizovanou databázi všech informací o zákaznících a pohodlně si ji prohlížejte pomocí tabulkového zobrazení v ClickUp, které obsahuje filtry a skupiny pro rychlé třídění informací.
- Snadno synchronizujte data ClickUp a Salesforce a pomocí univerzálního vyhledávání najděte podrobnosti v obou systémech pouhými několika kliknutími.
- Získejte jasný přehled o vašem prodejním procesu, vztazích se zákazníky atd. pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
- Využijte výhody jeho funkcí pro spolupráci v rámci CRM, které umožňují mezioborovou komunikaci a automatizaci pracovních postupů.
- Uspořádejte si informace podle svých představ pomocí vlastních polí, propojte zákazníky s jejich nákupními údaji a dalšími detaily pomocí vztahů v ClickUp.
- Pomocí ClickUp Automation automaticky přiřazujte úkoly a klienty jednotlivcům na základě konkrétních polí a spouštějte akce podle termínu splnění nebo stavu úkolu.
- Automatizujte úkoly v oblasti oslovování a následné péče pomocí ClickUp Brain, který můžete využít k psaní e-mailů a vytváření automatizovaných následných akcí pro potenciální zákazníky.
- Využijte bezplatné šablony CRM pro organizaci svých potenciálních zákazníků.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé si stěžovali na pomalé reakční časy u složitých úkolů.
- Bohatá nabídka funkcí může být zpočátku ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. HubSpot
Platforma HubSpot nabízí softwarová řešení pro integraci s vašimi týmy prodeje, podpory, marketingu a provozu. Prostřednictvím tohoto CRM softwaru můžete propojit datové zdroje, týmy a zákazníky vaší organizace.
HubSpot nabízí nástroje pro správu sociálních médií a obsahu, stejně jako řešení pro SEO a webovou analytiku. Jejich integrační funkce Salesforce zajišťuje hladkou spolupráci vašich marketingových, prodejních a servisních týmů. Můžete rychle přenášet data, získávat komplexní přehled o metrikách vaší společnosti a umožnit lepší spolupráci, a to jak interní, tak externí.
Nejlepší funkce HubSpot
- Zlepšete spolupráci mezi marketingovým a prodejním týmem
- Hladká synchronizace a přenos dat Salesforce mezi oběma platformami
- Snadno směrujte a distribuujte nové potenciální zákazníky obchodním zástupcům a sledujte jejich stav v reálném čase.
- Získejte praktické informace o svých zákaznících na základě jejich interakcí a preferencí.
- Přizpůsobte synchronizaci záznamů
- Využijte integraci dat HubSpot-Salesforce k odesílání personalizovaných e-mailů a segmentaci vaší databáze.
- Sledujte výnosy z obchodů a kampaní
Omezení HubSpot
- Někteří uživatelé požadovali větší přizpůsobení mezi marketingovým a prodejním centrem.
- Mnoho uživatelů požadovalo lepší funkce, jako je více pluginů, globální zálohování nebo možnosti vrácení zpět, více funkcí pro členskou oblast, integrované nástroje pro elektronický obchod atd.
Ceny HubSpot
HubSpot Marketing Hub má následující cenovou strukturu:
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc za jedno místo
- Professional: 890 $/měsíc za 3 licence
- Enterprise: 3600 $/měsíc za 5 licencí
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 800 recenzí)
3. Slack
Slack patří mezi nejoblíbenější aplikace pro interní komunikaci. Díky svým rozsáhlým funkcím, jako jsou přímé zprávy, video a hlasové hovory, skupiny, sdílení souborů atd., snižuje potřebu týmů komunikovat prostřednictvím e-mailů nebo schůzek.
Integrace Slacku se Salesforce pomáhá zlepšit spolupráci mezi týmy. Můžete sdílet záznamy Salesforce, povolit zasílání zpráv v reálném čase, dostávat oznámení Slacku o aktualizacích v Salesforce a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Slacku
- Získejte oznámení Slack o nových příležitostech v Salesforce a prohlížejte si záznamy Salesforce v kanálech Slack.
- Komunikujte mezi Slackem a Salesforce Chatter
- Nastavte si upozornění v kanálech Slack na základě nových záznamů Salesforce, které jsou vytvářeny, nebo změn, které jsou prováděny v existujících záznamech.
- Spolupracujte se všemi týmy díky aktualizacím záznamů Salesforce v reálném čase.
- Integrujte záznamy Salesforce do Slacku pomocí funkce Slack Connect pro externí podporu provozu týmu.
- Zobrazujte relevantní zprávy ze Slacku v záznamech Salesforce
– Omezení Slacku
- Někteří uživatelé považovali funkci vyhledávání za nedostatečnou.
- Oznámení mohou být zahlcující
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Slack AI je k dispozici za individuální cenu jako doplněk ke všem tarifům.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 100 recenzí)
4. Reklamy na LinkedIn
Jako součást LinkedIn Marketing Solutions je LinkedIn Ads ideální pro budování vztahů s profesionálním publikem. Platforma nabízí podrobné informace o publiku, které umožňují sledovat zapojení, vytvářet cílení kampaní a využívat různé formáty reklam.
Reklamy LinkedIn Lead Gen můžete integrovat do Salesforce Sales Cloud a vylepšit tak svou strategii generování potenciálních zákazníků pomocí několika základních kroků nastavení. Integrací Salesforce s LinkedIn Ads pomocí Zapier můžete nastavit automatizaci směrování a správy potenciálních zákazníků, vytvářet nové potenciální zákazníky Salesforce z odpovědí na reklamy LinkedIn a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce LinkedIn Ads
- Přidejte nové konverze z LinkedIn Ads jako potenciální zákazníky Salesforce
- Vyberte si z různých formátů reklam, včetně sponzorovaného obsahu, sponzorovaných zpráv, dynamických reklam a textových reklam.
- Oslovte správné publikum pomocí nástrojů pro cílení LinkedIn Ads.
- Pomocí analytických nástrojů sledujte metriky a vylepšujte své kampaně.
- Přidejte nové záznamy Salesforce do publika LinkedIn Ads jako kontakty
- Vytvářejte a aktualizujte záznamy v Salesforce na základě odpovědí na LinkedIn.
- Přidejte do Salesforce vlastní záznamy a dokonce posílejte zprávy Slack pomocí nových odpovědí LinkedIn Ads.
Omezení reklam na LinkedIn
- Nemůžete cílit reklamy na konkrétní geografické oblasti.
- Někteří uživatelé považovali platformu za drahou.
Ceny reklam na LinkedIn
- LinkedIn Ads nabízí individuální ceny.
Hodnocení a recenze LinkedIn Ads
- G2: 4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
5. Gmail
Jako jedna z nejpopulárnějších e-mailových služeb na světě nabízí Gmail svým uživatelům mnoho výhod, jako je bezpečnost, funkce Smart Compose, rychlé odpovědi a snadno použitelné rozhraní. Propojením Gmailu se Salesforce můžete zvýšit produktivitu a synchronizovat veškerou e-mailovou komunikaci.
Tato integrace vám umožňuje prohlížet a spravovat data Salesforce přímo v platformě Gmail, rychle vytvářet záznamy Salesforce a zaznamenávat e-maily zpět do Salesforce bez nutnosti ručního zadávání dat.
Nejlepší funkce Gmailu
- Připojte e-mailové zprávy nebo položky kalendáře k záznamům Salesforce
- Vytvářejte potenciální zákazníky Salesforce přímo ze své doručené pošty
- Pomocí e-mailových šablon Salesforce můžete vytvářet zprávy nebo na ně odpovídat.
- Přidejte nové nerozpoznané kontakty z e-mailu přímo do záznamů Salesforce.
- Díky centralizovanému přístupu k e-mailům a záznamům Salesforce se již nemusíte přepínat mezi Gmailem a Salesforce.
- Přístup k úkolům Salesforce a změna jejich stavu prostřednictvím Gmailu
Omezení Gmailu
- Design nebyl již delší dobu výrazně vylepšen.
- Nabízí omezený úložný prostor zdarma.
Ceny Gmailu
Gmail je k dispozici jako bezplatná služba. Pokud však chcete profesionální e-mailovou adresu a možnosti přizpůsobení značky, můžete si zakoupit plány Google Workspace, které jsou následující:
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Gmailu
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí) (Pracovní prostor)
- Capterra: 4,8/5 (více než 12 200 recenzí)
6. Mailchimp
Mailchimp je platforma pro e-mailový marketing, která vám umožňuje navrhovat, odesílat a sledovat e-mailové kampaně. Můžete analyzovat výkonnost kampaní, získávat více zákazníků, nastavovat automatické e-mailové sekvence a využívat další funkce této platformy.
Data svého účtu Salesforce můžete synchronizovat s Mailchimpem pomocí integrace Salesforce s Mailchimpem. To vám umožní rychle sdílet všechny prodejní kontakty a potenciální zákazníky, oslovit potenciální zákazníky pomocí specializovaných e-mailových kampaní a využít data k vytvoření segmentů Mailchimpu. Můžete také synchronizovat odběratele mezi oběma platformami.
Nejlepší funkce Mailchimp
- Importujte kontakty, potenciální zákazníky a odběratele ze Salesforce
- Zefektivněte komunikaci pomocí odběratelů Mailchimp jako potenciálních zákazníků Salesforce.
- Přizpůsobte aplikaci pro správu dat a přístupu uživatelů
- Využijte cenné poznatky z jednoho nástroje ke zlepšení výkonu v druhém.
- Přizpůsobte si rozložení stránky, kontaktů a potenciálních zákazníků
Omezení Mailchimp
- Bezplatný tarif má velmi omezené limity pro e-maily a odběratele.
- Někteří uživatelé shledali funkčnost designu omezenou.
Ceny Mailchimp
- Zdarma
- Essentials: 9,17 $/měsíc
- Standard: 13,70 $/měsíc
- Premium: 273,92 $/měsíc
*Cena je uvedena pro 500 kontaktů. S rostoucím počtem kontaktů se cena zvyšuje.
Hodnocení a recenze Mailchimp
- G2: 4,4/5 (více než 5 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 16 800 recenzí)
7. Gravity Forms
Gravity Forms je software pro tvorbu formulářů, který pomáhá přizpůsobovat online formuláře a pracovní postupy v WordPressu. Můžete vytvářet formuláře pro získávání potenciálních zákazníků, automatizaci pracovních postupů a přijímání plateb.
Díky integraci Salesforce-Gravity Forms můžete propojit Salesforce CRM s WordPress Gravity Forms. To vám umožní automaticky přidávat a aktualizovat odeslané formuláře Gravity Forms do vašeho účtu Salesforce pro lepší správu potenciálních zákazníků a sběr dat, vylepšené reportování a analytiku, škálovatelnost a personalizaci.
Nejlepší funkce Gravity Forms
- Integrujte formulář Gravity Forms s Salesforce Lead, Contact nebo Case.
- Vytvářejte formuláře efektivně pomocí nástroje pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop.
- Vytvářejte snadno přístupné formuláře
- Snadno provádějte průzkumy, sbírejte zpětnou vazbu a registrace
- Řešte složité případy použití pomocí podmíněné logiky
Omezení Gravity Forms
- Bezplatná verze nabízí omezené funkce.
- Uživatelé považují rozhraní za neohrabané a zastaralé.
Ceny Gravity Forms
- Základní licence: 59 $ (účtováno ročně)
- Pro licence: 159 $ (účtováno ročně)
- Elite licence: 259 $ (fakturováno ročně)
- Licence pro neziskové organizace: 129 $ (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Gravity Forms
- G2: 4,7/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
8. Typeform
Typeform je nástroj pro tvorbu průzkumů, který pomáhá vytvářet působivé formuláře pro registrace, zpětnou vazbu, výzkum a jakékoli jiné účely, které vás napadnou. Pomáhá efektivně shromažďovat data prostřednictvím vložených formulářů a integrace s platformami, které pravidelně používáte.
Integrace Typeformu se Salesforce vám umožňuje automaticky mapovat pole Typeformu pokaždé, když je odeslán váš formulář. Pracujte s jednoduchým rozhraním, vytvářejte různé formuláře a rychle generujte potenciální zákazníky.
Nejlepší funkce Typeform
- Vytvářejte formuláře, průzkumy a kvízy
- Synchronizujte seznam formulářů dostupných v Typeform a odpovědi z těchto formulářů s daty Salesforce.
- Přiřaďte formuláře Typeform k objektům Salesforce, jako jsou potenciální zákazníci, příležitosti, kontakty, účty a případy.
- Přizpůsobte si frekvenci synchronizace dat/odpovědí Salesforce s Typeform
- Spravujte požadavky zákaznické podpory a provádějte marketingové kampaně pomocí centralizovaných dat.
Omezení Typeform
- Integrace Salesforce je k dispozici pouze v rámci tarifu Business.
- Někteří uživatelé považovali tento nástroj za poněkud drahý.
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 830 recenzí)
9. Calendly
Calendly je platforma pro automatizaci plánování, která je ideální pro týmy, které pořádají časté schůzky. Eliminuje nutnost výměny e-mailů a šetří drahocenný čas. Není tedy divu, že patří mezi oblíbené integrace Salesforce pro prodejní týmy všech společností.
Integrace Calendly-Salesforce eliminuje potřebu ruční aktualizace Salesforce a umožňuje vám více se soustředit na vaše zákazníky. Calendly automaticky vytvoří nový lead, kontakt nebo příležitost v Salesforce, když naplánujete nové schůzky. Tímto způsobem můžete efektivněji uzavírat obchody a naplánovat vysoce hodnotné leady na místě. S Calendly Routing můžete kvalifikovat, směrovat a spravovat schůzky, akce, semináře a schůzky pomocí vašich marketingových formulářů a přímo ze záznamů Salesforce.
Nejlepší funkce Calendly
- Automaticky přidávejte schůzky Calendly do existujícího záznamu Salesforce nebo vytvořte nový.
- Získejte přesná a aktualizovaná data z Calendly přímo v Salesforce.
- Synchronizujte data Calendly pro konkrétní skupiny, abyste předešli zmatkům a zabránili vkládání irelevantních dat do Salesforce.
- Zobrazit nadcházející a minulé schůzky ze Salesforce
- Sledujte a měřte aktivitu z Calendly
Omezení Calendly
- K dispozici pouze v tarifech Teams a Enterprise.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc za jedno místo
- Týmy: 20 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Od 15 000 USD/rok
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 400 recenzí)
10. Eventbrite
Eventbrite je platforma pro správu událostí, která vám umožňuje vytvářet přizpůsobitelné stránky událostí, propagovat události a prodávat vstupenky. Pomáhá také při registraci uživatelů, zpracování plateb, automatizaci a přizpůsobení e-mailů a propagaci na sociálních médiích. Patří mezi oblíbené integrace Salesforce pro marketing založený na událostech.
Integrace Eventbrite s platformou Salesforce vám umožní synchronizovat data o událostech, objednávkách a účastnících mezi těmito dvěma nástroji. Integrace automaticky vytvoří potenciální zákazníky, kontakty a účty na základě seznamu účastníků z Eventbrite.
Nejlepší funkce Eventbrite
- Zobrazte a sledujte všechna data událostí v Salesforce
- Vytvářejte smysluplné zprávy pomocí integrace událostí a dat Salesforce.
- Získejte oznámení pokaždé, když je vytvořen nový potenciální zákazník Salesforce.
- Mapujte pole účastníků z Eventbrite do potenciálních zákazníků a kontaktů ze Salesforce.
Omezení Eventbrite
- Někteří uživatelé shledali zákaznickou podporu neochotnou.
- Chybí možnost přizpůsobení
Ceny Eventbrite
- Zdarma: Až pro 25 ticketů
- Flex: 9,99 $ za událost až pro 100 vstupenek
- Pro: 29 $/měsíc za až 100 ticketů
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Eventbrite
- G2: 4,3/5 (760+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 900 recenzí)
Vylepšete své zkušenosti se Salesforce pomocí ClickUp!
Díky svým inovativním funkcím se Salesforce stal oblíbeným nástrojem prodejních a marketingových týmů v nesčetných organizacích. Integrace Salesforce, které jsme zde uvedli, vám pomohou vytěžit maximum z vašeho Salesforce a výrazně zvýšit vaši produktivitu a efektivitu.
Vyberte si integraci Salesforce, která nejlépe odpovídá vašim potřebám. Pokud například potřebujete alternativu CRM nebo nástroj pro automatizaci marketingu, nejvhodnější jsou HubSpot nebo LinkedIn Ads. Gmail a Mailchimp vám budou vyhovovat lépe, pokud potřebujete aplikace Salesforce pro správu e-mailů.
Pokud však hledáte nejlepší integraci Salesforce, která vyhovuje všem vašim potřebám a propojuje různorodé systémy, vyzkoušejte ClickUp. Funguje jako software pro spolupráci, CRM a zákaznickou databázi – komplexní řešení s výkonnými funkcemi. Vyzkoušejte jej zdarma po registraci!