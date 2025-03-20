Jak efektivně používat CRM

Spokojení zaměstnanci zajišťují spokojené zákazníky. A spokojení zákazníci zajišťují spokojené akcionáře – v tomto pořadí.
Udržet si loajalitu zaměstnanců a zákazníků není jen výhodou, ale v dnešním trhu také konkurenční výhodou.
79 % kupujících přechází ke konkurenční značce jen kvůli lepšímu zákaznickému zážitku.
Jak tedy zajistíte, aby váš motivovaný tým udržel spokojenost i vašich zákazníků?
Jádrem tohoto řetězce štěstí je často přehlížený nástroj: Customer Relationship Management (CRM), způsob, jak zefektivnit provoz a zlepšit interakci se zákazníky.
CRM je více než jen úložiště dat, je to most spojující týmy a zákazníky. Tím, že zaměstnancům poskytnete nástroje, které jim pomohou lépe pracovat, jim pomůžete soustředit se na poskytování výjimečných služeb, vytváření spokojených zákazníků a podporu růstu podnikání.
V tomto článku se podíváme na to, jak pomocí CRM systémů posílit svůj tým, potěšit zákazníky a vytvořit řetězovou reakci, která bude prospěšná pro celou vaši organizaci.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled toho, jak používat CRM k dosažení vašich cílů v oblasti marketingu, prodeje a úspěchu u zákazníků:
- Definujte své cíle: Seznamte si základní funkce, jako je automatizace e-mailů nebo sledování prodeje, a ujistěte se, že CRM vyhovuje pracovnímu postupu vašeho týmu.
- Vyberte si správný CRM systém: Prozkoumejte platformy, které zajišťují přizpůsobení, škálovatelnost, sledování pokroku, a vyberte si uživatelsky přívětivou variantu.
- Nastavení: Importujte svá data, přizpůsobte pole a procesy a integrujte každodenní nástroje, jako jsou e-mailové aplikace, pro rychlé nastavení.
- Správa prodeje: Sledujte potenciální zákazníky, automatizujte následné kroky a analyzujte prodejní výkonnost pomocí integrovaných dashboardů pro vyšší efektivitu.
- Správa zákaznické podpory: Centralizujte komunikaci, řešte problémy rychleji pomocí systémů pro správu ticketů a vytvářejte podrobné profily zákazníků pro personalizované služby.
- Vytvořte strategii CRM: Definujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), proškolte svůj tým v efektivním používání a pravidelně kontrolujte své procesy CRM, abyste zlepšili výsledky.
- Stanovte jasné cíle CRM: Zajistěte, aby byly v souladu s pracovním postupem vašeho týmu, automatizujte úkoly, jako jsou e-mailové follow-upy nebo sledování prodeje.
- Vytvářejte s ClickUp : ClickUp CRM kombinuje správu projektů s údaji o zákaznících a poskytuje přizpůsobitelné zobrazení a automatizované pracovní postupy pro plynulou spolupráci týmu.
Porozumění CRM
Při správném použití se CRM může stát páteří vašich obchodních procesů. Než se ale podíváme na to, jak lze CRM využít, pojďme se nejprve podrobněji seznámit s tím, co vlastně dělá.
Co je CRM (řízení vztahů se zákazníky) a jaký je jeho hlavní účel?
Řízení vztahů se zákazníky je systém pro správu všech interakcí s potenciálními a stávajícími zákazníky v průběhu celého životního cyklu zákazníka. Jedná se o strategický přístup, který kombinuje technologie, procesy a osvědčené tradiční služby zákazníkům.
CRM vám pomáhá organizovat údaje o zákaznících, sledovat prodejní příležitosti a analyzovat chování, abyste získali přehled o preferencích zákazníků. Automatizuje také klíčové pracovní postupy pro funkce zaměřené na zákazníky, jako je marketing, prodej a poprodejní služby, a tím zlepšuje obchodní operace.
🧠 Zajímavost: CRM není novinkou – jeho varianta se datuje až do starověké Mezopotámie. Potřeba sledovat obchodní transakce vedla k vývoji klínového písma kolem roku 3200 př. n. l. K zaznamenávání transakcí, zásob a informací o klientech se používaly hliněné tabulky, které usnadňovaly efektivní správu obchodu. V 80. letech 20. století pak Rolodexy připravily půdu pro dnešní CRM software.
Klíčové pojmy CRM, které byste měli znát
Než se pustíte do hledání nejlepších CRM systémů, seznamte se s několika pojmy souvisejícími s CRM, které byste měli znát, abyste mohli maximalizovat efektivitu různých interakcí se zákazníky.
- Kontakt: Jednotlivec nebo organizace, se kterou vaše firma komunikuje, včetně současných zákazníků, bývalých klientů nebo potenciálních zájemců.
- Lead: Potenciální zákazník, který projevil zájem o vaše produkty, ale dosud nic nekoupil. Leady jsou kvalifikovány podle pravděpodobnosti konverze.
- Obchodní příležitost: Prodejní příležitost, kterou váš tým aktivně sleduje a která představuje potenciální transakci s kvalifikovaným potenciálním zákazníkem nebo kontaktem.
- Prodejní kanály: Vizuální znázornění fází vašeho prodejního procesu, od prvního kontaktu až po uzavření obchodu, které pomáhá týmům sledovat příležitosti a předpovídat tržby.
- Případy zákazníků: Konkrétní případy, kdy zákazníci vznesou problémy nebo požadavky na podporu, což týmům umožňuje spravovat požadavky na služby a zvyšovat spokojenost zákazníků.
- BANT a CHAMP: Rámce pro kvalifikaci potenciálních zákazníků – BANT hodnotí rozpočet, pravomoc, potřebu a časový harmonogram, zatímco CHAMP se zaměřuje na výzvy, pravomoc, finance a stanovení priorit.
- Společnost: Organizace, se kterou obchodujete nebo kterou cílíte jako potenciálního zákazníka.
- Zdroj: Uvádí, odkud pochází potenciální zákazník nebo kontakt (např. marketingové kampaně nebo doporučení), což pomáhá vyhodnotit účinnost marketingu.
- Aktivita: Jakákoli interakce související s účtem nebo potenciálním zákazníkem (např. hovory, e-maily), která zajišťuje, že veškerá komunikace je zdokumentována pro budoucí použití.
- Fáze obchodu: Fáze prodejního procesu, ve které se obchod aktuálně nachází (např. vyhledávání potenciálních zákazníků nebo vyjednávání).
Tyto klíčové pojmy vám pomohou efektivněji se orientovat ve složitém systému CRM. Pomohou vám také vytvořit nejlepší strategie řízení zákazníků pro růst vašeho podnikání.
💡 Tip pro profesionály: Ne všechny prodejní procesy jsou stejné. Přizpůsobte fáze svého prodejního procesu tak, aby odpovídaly vašemu prodejnímu procesu – typické fáze například zahrnují kvalifikaci potenciálních zákazníků → úvodní hovor → zaslání nabídky → vyjednávání → uzavření/ztráta. Podívejte se na tyto bezplatné šablony prodejního procesu a začněte rychle budovat svůj vlastní.
Výhody používání CRM
Říkali jsme, že CRM je pro vaši firmu přínosem. Ale proč přesně? Řekneme vám, jak vám pomůže:
Vylepšená a personalizovaná zákaznická zkušenost
👀 Věděli jste? Společnosti, které vynikají v personalizaci, generují z těchto aktivit o 40 % vyšší příjmy než průměrné společnosti.
CRM centralizuje údaje o zákaznících a poskytuje 360stupňový pohled na cestu každého zákazníka, historii nákupů a interakce. Získáte tak přehled o tom, kdy, kde a proč potenciální zákazník interagoval s vaší značkou a jaké kroky podnikne poté.
To umožní vašemu týmu nabízet přizpůsobenou podporu, zlepšit zákaznickou zkušenost a posílit vztahy se zákazníky.
Zvyšte produktivitu a efektivitu
🧠 Zajímavost: Strojové učení (ML) dominuje v oblasti AI technologií v CRM a představuje více než 48 % podílu na trhu.
Automatizace rutinních úkolů a použití AI CRM pro zadávání dat pomáhá uvolnit čas, aby se vaši zaměstnanci mohli soustředit na činnosti s vysokou přidanou hodnotou. Tyto CRM nástroje založené na umělé inteligenci také snižují čas strávený hledáním informací o zákaznících, čímž zvyšují produktivitu.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Lepší spolupráce v týmu
Prodejní týmy pracují efektivněji, když mají členové přístup ke stejným aktuálním informacím. CRM software je centralizovaná databáze, ve které jsou všechny informace o zákaznících přístupné různým oddělením, od prodeje přes marketing až po zákaznický servis.
Díky jednotnému přístupu mohou týmy spolupracovat a zjednodušit správu vztahů se zákazníky.
Lepší přehled a rozhodnutí založená na datech
Software CRM analyzuje interakce se zákazníky a poskytuje praktické informace, reporty a analýzy prodejních trendů, chování zákazníků a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
Tyto poznatky podporují lepší rozhodování a umožňují firmám zlepšit zákaznický servis a efektivně zacílit marketingové aktivity.
Začínáme s CRM
Nyní si vyhrňme rukávy a naučme se, jak vybrat správný CRM a nástroj pro automatizaci marketingu pro růst podnikání.
Nejprve si ujasněte své potřeby. CRM řešení může být vybaveno těmi nejlepšími nástroji a nejpropracovanějšími funkcemi, ale vy možná potřebujete pouze některé z nich.
Položte si následující otázky, abyste definovali své potřeby:
- S jakými zákaznickými daty se neustále potýkáte?
- Které interakce se zákazníky vám zabírají nejvíce času?
- Kde se obvykle zasekávají obchody ve vašem prodejním procesu?
- Jaké opakující se úkoly by bylo možné automatizovat, aby se uvolnily kapacity vašeho týmu?
Kromě okamžitých potřeb myslete také na svou růstovou trajektorii. Řešení CRM by mělo být škálovatelné podle vašeho podnikání a podporovat jak vaše současné operace, tak budoucí expanzi.
Zvažte, jak by se mohl vyvíjet váš prodejní proces a jaké další informace o zákaznících budete potřebovat sledovat. Zvažte také, jak by se mohla změnit spolupráce vašeho týmu a jaké obchodní nástroje budete možná v budoucnu potřebovat integrovat.
💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se časté chybě, kdy se snažíte využívat všechny funkce CRM. Zaměřte se na nástroje, které jsou pro vaše podnikání nezbytné, a automatizujte rutinní úkoly. Postupně můžete systém rozšiřovat podle potřeby.
Výběr správného CRM
Charakteristickým rysem dobrého CRM je snadné nastavení, jednoduchý import stávajících zákaznických dat a schopnost přizpůsobit se vašemu podnikání, aniž by to udělalo díru do vaší kapsy. Umožňuje vám také spravovat potenciální zákazníky a účty a přizpůsobit pole tak, aby odpovídala jedinečnému pracovnímu postupu vašeho podnikání.
Pokud tedy chcete sledovat každý jednotlivý krok svého prodejního procesu, abyste mohli identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, vyberte si CRM, které efektivně strukturová data, zjednodušuje váš prodejní proces a má spolehlivé funkce pro vytváření reportů, které umožňují sledovat prodejní výkonnost a zapojení zákazníků.
Jedním z příkladů takové platformy je ClickUp. Tato aplikace pro vše, co souvisí s prací poskytuje komplexní řešení kombinující funkce CRM s řízením projektů. Platforma umožňuje firmám spravovat vztahy se zákazníky, úkoly, projekty a komunikaci v rámci jednoho rozhraní.
CRM s ClickUp
ClickUp CRM je skvělý CRM systém pro začátečníky, protože je flexibilní, snadno použitelný a nákladově efektivní.
Mnoho CRM systémů vyžaduje rozsáhlé zaškolení, přizpůsobení konfigurace a dokonce i konzultanty třetích stran, aby bylo možné je začít používat. ClickUp vám naopak umožňuje nastavit prodejní pipeline, databázi kontaktů a sledování obchodů pomocí předem připravených šablon – a to vše během několika minut.
Díky tomu je ideální pro firmy, které chtějí trávit méně času správou několika izolovaných nástrojů a více času budováním, personalizací a posilováním vztahů se zákazníky.
Místo toho, abyste museli používat několik nástrojů pro sledování potenciálních zákazníků, správu následných kroků a spolupráci s týmem, vám ClickUp umožňuje vše zvládnout na jednom místě:
- Správa pipeline (Kanban tabule pro sledování obchodů)
- Automatizace úkolů (automatické přiřazování následných akcí, připomenutí a aktualizace průběhu jednání)
- Vlastní řídicí panely (přehled prodejních výsledků na první pohled)
- E-mail + dokumenty + chat (komunikujte a ukládejte důležité poznámky k obchodům, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi)
- Umělá inteligence pro vytváření personalizované komunikace, oslovování zákazníků a propagačních materiálů
Každý z těchto bodů prozkoumáme podrobněji.
Díky těmto funkcím se ClickUp CRM stane digitálním řídicím centrem vaší firmy.
💡 Tip pro profesionály: Při výběru CRM upřednostňujte platformy, které kombinují flexibilitu s funkčností. Hledejte funkce, jako jsou přizpůsobitelná vstupní pole a řídicí panely, snadný import dat a integrace, které podporují vaše stávající nástroje.
Chcete spravovat celý svůj prodejní trychtýř z jednoho místa? Software pro správu prodejních projektů od ClickUp vám pomůže jej optimalizovat díky kombinaci sledování potenciálních zákazníků, onboardingu zákazníků, komunikace a správy účtů na jedné platformě.
Na rozdíl od rigidních CRM systémů, které vás nutí přizpůsobit se jejich struktuře, je software ClickUp pro řízení prodejních projektů plně přizpůsobitelný – ať už potřebujete jednoduchý nástroj pro sledování obchodů nebo plnohodnotný CRM systém s automatizovanými pracovními postupy.
Použijte jej k nastavení:
- Vlastní pole v ClickUp, která sledují velikost obchodu, zdroj potenciálních zákazníků, prioritu a další kroky.
- Bezkódové automatizace ClickUp, které přesouvají obchody mezi fázemi na základě aktualizací stavu, automaticky přiřazují úkoly správným členům týmu na základě pokroku, spouštějí následné kroky pro prioritní konverzace a mnoho dalšího.
- Formuláře ClickUp , které zachycují potenciální zákazníky jako úkoly přímo ve vašem CRM
Finalizace správné volby
Jakmile zvážíte specifické potřeby svého podniku, je čas vybrat si ideální CRM.
Populární možnosti, jako jsou Salesforce a HubSpot, nabízejí komplexní řešení pro prodej, marketing a zákaznický servis. Současně Zoho CRM a Pipedrive poskytují přizpůsobitelné funkce pro menší týmy nebo podniky s jednoduššími potřebami.
ClickUp naopak nabízí CRM možnost, která kombinuje také projektové řízení a umělou inteligenci a integruje sledování úkolů s údaji o zákaznících.
Při výběru správného nástroje zvažte faktory jako snadnost použití, možnosti integrace, škálovatelnost a rozpočet. Začněte s bezplatnými zkušebními verzemi, abyste prozkoumali funkce a ujistili se, že správný CRM systém odpovídá vašim obchodním procesům. Upřednostněte flexibilitu, abyste mohli růst spolu s měnícími se potřebami vaší společnosti.
Většina tradičních CRM systémů je spojena s vysokými náklady a cenami za uživatele, což z nich činí náročnou investici pro malé týmy nebo samostatné prodejce. ClickUp nabízí bezplatný tarif s robustními funkcemi CRM a cenově dostupnými upgrady, které můžete využívat s růstem vašeho podnikání.
Stále si nejste jisti? Zjistěte, o co přicházíte, od uživatele ClickUp, který již poznal výhody používání CRM funkcí této platformy:
ClickUp je NEJLEPŠÍ systém pro správu projektů, dashboard, CRM + škálování, jaký jsem kdy viděl! Pomohl mi ušetřit stovky až tisíce hodin, stanovit priority a soustředit se na rozvoj podnikání v hodnotě 500 000 až milionů dolarů denně. Nyní přecházíme na sledování konverzí a výsledků! ClickUp miluji!
Nastavení CRM
Začátek práce s CRM systémem může vyžadovat určité úsilí, ale správným postupem můžete výrazně zlepšit své podnikání. Pojďme si to rozebrat:
Shromažďujte existující údaje o zákaznících
Vaše stávající údaje o zákaznících jsou zlatým dolem – zacházejte s nimi tak. Začněte tím, že shromáždíte všechny informace o zákaznících z tabulek, starých CRM nebo jiných zdrojů.
Sestavte je do jednoho centralizovaného dokumentu – tabulky, listu nebo souboru CSV atd. – aby byly připraveny k importu do vašeho cílového nástroje.
Organizujte data pro vyšší efektivitu
Místo toho, abyste do nového CRM řešení vložili vše najednou, vyčistěte a standardizujte všechny kontakty, potenciální zákazníky a účty. Odstraňte duplicitní záznamy, aktualizujte zastaralé informace a standardizujte formátování (telefonní čísla, adresy atd.).
Díky tomu bude snazší začít s jasným přehledem a podle potřeby upřednostňovat zákazníky a potenciální zákazníky.
Odstraňte nadbytečné podrobnosti, abyste měli k dispozici relevantní a využitelné údaje.
Importujte data
Jakmile data vyčistíte, jsou připravena k importu do vašeho CRM systému.
Většina cloudových CRM systémů, včetně ClickUp, nabízí funkci importu CSV nebo tabulky jedním kliknutím, což tento proces usnadňuje a zrychluje.
🤝 Přátelské připomenutí: Možná budete muset převést vaše stávající exportovatelné údaje do formátu souboru (např. CSV), který je kompatibilní s vaším cílovým CRM nástrojem.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony CRM: Excel, Google Sheets a ClickUp
Přizpůsobte si pole a pracovní postupy
Každá firma má jedinečné prodejní procesy, takže univerzální přístup nebude fungovat. Přizpůsobte si CRM software tak, aby vyhovoval nejen vašim cílům v oblasti prodeje a úspěchu zákazníků, ale také vašim datům, včetně odvětví, velikosti obchodu nebo zdroje potenciálních zákazníků. Nastavte pracovní postupy, které budou v souladu s procesy vašeho týmu, od péče o potenciální zákazníky až po uzavírání obchodů.
V závislosti na zvoleném CRM systému můžete vytvořit CRM databázi pomocí vlastních polí, do kterých zaznamenáte všechny potřebné informace o svých zákaznících.
Většina softwarových nástrojů CRM, včetně ClickUp, nabízí několik způsobů, jak tato data vizualizovat a organizovat tak, aby vám vyhovovaly. Vyberte si z více než 15 zobrazení ClickUp, například:
1. Zobrazení tabule
Tento pohled ve stylu Kanban s funkcí drag-and-drop je ideální pro prodejní pipeline a umožňuje vám přesouvat obchody mezi jednotlivými fázemi (např. Lead → Kvalifikovaný → Návrh odeslán → Uzavřeno-vyhrané). Poskytuje jasný přehled o postupu obchodu a pomáhá obchodním zástupcům stanovit priority dalších kroků.
2. Zobrazení seznamu
Potřebujete strukturovaný způsob sledování kontaktů a obchodů? Zobrazení seznamu usnadňuje filtrování, třídění a kategorizaci obchodů podle stavu, priority nebo hodnoty – ideální pro rychlé zadávání dat a hromadné aktualizace.
3. Zobrazení kalendáře
Úspěch prodeje závisí na načasování. Kalendářový pohled vám pomůže naplánovat následné kroky, schůzky a termíny pro předložení nabídek, aby vaše obchodní příležitosti plynule pokračovaly.
4. Zobrazení tabulky
Tabulkový pohled ClickUp vám umožňuje ukládat kontaktní údaje, historii prodejů a poznámky na jednom centrálním místě ve formátu tabulky. Díky inline editaci můžete spravovat potenciální zákazníky, obchody a interakce se zákazníky strukturovaným způsobem s bohatými daty.
Jednou z nejvýkonnějších funkcí v tabulkovém zobrazení jsou však pole vzorců, která vám umožňují provádět výpočty mezi číselnými, datovými a časovými poli v úkolech – stejně jako v Excelu, ale v rámci vašeho CRM workflow.
Příklad:
📌 Vypočítejte potenciální výnosy
👉 Vzorec: Hodnota obchodu * Pravděpodobnost uzavření (%)
➡️ Získejte okamžitý přehled o předpokládaných tržbách na základě fází obchodu.
Nebo
📌 Systém hodnocení potenciálních zákazníků
👉 Vzorec: (skóre zapojení + skóre rozpočtu) / 2
➡️ Seřaďte potenciální zákazníky podle zájmu, rozpočtu a připravenosti k nákupu.
Zapojte členy svého týmu
CRM je nejúčinnější, když jej používá celý tým společně. Zaměřte se tedy na integraci týmu tím, že zapojíte členy svého týmu do platformy CRM.
Začněte přiřazením rolí a oprávnění, abyste zajistili bezpečnost dat a jasné rozdělení odpovědností.
💡 Tip pro profesionály: Ne všichni členové vašeho týmu jsou technicky zdatní, že? Podporujte proto prostředí, ve kterém se mohou učit. Nabídněte jim školicí materiály od dodavatele CRM nebo z externích zdrojů, které jim pomohou pochopit, jak CRM efektivně používat. Získají tak potřebné dovednosti a vyhnou se pozdějším chybám.
Spolupracující CRM od ClickUp vám to usnadní – stačí pozvat příslušné členy nebo hosty do svého pracovního prostoru, aby všichni pochopili, jak jej efektivně používat.
Funkce ClickUp Task View a Assigned Comments vám pomohou přiřazovat a sledovat úkoly s celým týmem v reálném čase.
Diskuse o úkolech a přílohy souborů v rámci úkolů shromažďují všechny potřebné informace a konverzace na jednom místě.
📮 ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Integrujte CRM s dalšími nástroji a platformami
Nyní se podíváme na to, jak zajistit, aby všechny vaše nástroje dobře spolupracovaly. Propojte svou CRM platformu s dalšími platformami, které denně používáte, zejména s e-mailem a dalším softwarem specifickým pro CRM.
Integrace zajišťuje volný tok všech vašich dat napříč všemi platformami, což eliminuje potřebu ručního zadávání dat a snižuje počet chyb.
Například můžete automatizovat péči o potenciální zákazníky a sledování kampaní integrací platforem jako Gmail, HubSpot nebo MailChimp s ClickUp. Spouštějte automatické e-mailové sekvence, když potenciální zákazník vstoupí do určité fáze (např. když se potenciální zákazník přesune do fáze „Zájemce“, pošlete mu případovou studii). Ukládejte e-mailové interakce do úkolů ClickUp, abyste k nim měli snadný přístup.
Pomocí funkce Opakované úkoly v ClickUp můžete nastavit opakované sledování na základě interakce potenciálního zákazníka. A nechte si zaslat oznámení, když potenciální zákazník otevře e-mail nebo klikne na odkaz (prostřednictvím integrací).
💡 Tip pro profesionály: Obchodní zástupci tráví asi pětinu svého dne psaním e-mailů. Ale díky ClickUp brain, vestavěnému AI asistentovi ClickUp, to už nemusí dělat!
ClickUp Brain dokáže během několika sekund napsat návrh studené e-mailové zprávy a následné zprávy, personalizovat oslovení a shrnout klíčové konverzace, takže obchodní zástupci se mohou soustředit na uzavírání obchodů místo psaní e-mailů.
Nastavte si dashboardy pro vizualizaci CRM dat.
Nakonec si nastavte své řídicí centrum CRM, neboli dashboardy. Dashboardy v reálném čase poskytují jasný přehled o prodejních výsledcích, postupu obchodů a zapojení zákazníků. Pomocí widgetů pro vytváření reportů sledujte klíčové metriky a identifikujte překážky, než ovlivní obchodní výsledky.
Díky panelům ClickUp je velmi snadné sledovat například to, jakou hodnotu přináší každý zákazník a jaká je průměrná velikost vašich obchodů. Díky těmto informacím, které máte vždy po ruce, můžete rychleji přijímat chytřejší rozhodnutí.
Pomocí šablon rychle nastavte svůj první CRM systém.
Pokud jste připraveni vytvořit si vlastní CRM, ale investice do externího CRM softwaru se vám jeví jako příliš velká změna, nemějte obavy – vytvořte si vlastní CRM pomocí ClickUp.
Pro rychlý a pro začátečníky vhodný start zvolte šablonu ClickUp Simple CRM. Pomáhá malým firmám efektivně spravovat potenciální zákazníky, sledovat prodejní kanály pomocí vlastních stavů, automatizovat následné kroky a přizpůsobovat pole a pracovní postupy podle růstu vaší firmy.
Pro malé a střední podniky je šablona ClickUp CRM ideálním startovním bodem. Šablona je pečlivě navržena tak, aby zohledňovala celý váš prodejní proces a vztahy, takže už nikdy nebudete muset hledat další data.
S šablonou ClickUp CRM můžete:
- Přizpůsobte si stavy obchodů: Sledujte obchody v prodejním procesu pomocí vlastních stavů, jako jsou Návrh, Ukázka a další.
- Používejte dokument s prodejními strategiemi: Zůstaňte zodpovědní a zjednodušte oslovování zákazníků pomocí integrovaného dokumentu s prodejními strategiemi.
- Sledování plateb: Uspořádejte si finanční údaje na jednom místě pomocí sekce pro sledování plateb.
- Přepínání zobrazení: Přizpůsobte si zobrazení pipeline pomocí zobrazení seznamu, kalendáře a dalších funkcí pro flexibilní správu informací o klientech.
Tato šablona vhodná pro začátečníky je dokonalým startovacím balíčkem CRM pro zlepšení vašich prodejů a řízení vztahů se zákazníky.
Jakmile si nastavíte CRM, budete se divit, jak jste bez něj mohli vůbec fungovat!
Využití CRM pro řízení prodeje
Představte si, že už nikdy nepřijdete o potenciálního zákazníka kvůli chybějícímu automatizovanému prodejnímu trychtýři. CRM to umožňuje díky snadno použitelným a velmi praktickým funkcím, které posílí váš prodejní tým. Zde je návod, jak jej co nejlépe využít.
Správa potenciálních zákazníků a příležitostí
Povzbuďte svůj prodejní tým, aby efektivně spravoval potenciální zákazníky a prodejní příležitosti pomocí strukturovaného prodejního procesu. Najděte všechny potenciální cesty a interakce zákazníků na jednom místě a sledujte jednotlivé fáze prodejního procesu. To vám pomůže zjistit, v jaké fázi procesu se každý potenciální zákazník nachází, a přizpůsobit svůj přístup podle toho, přičemž ušetříte čas při třídění informací.
Automatizace úkolů
Správa úkolů se stává efektivnější díky automatizovaným pracovním postupům, které přidělují odpovědnosti, stanovují termíny a sledují dokončení.
Mnoho CRM systémů, jako například ClickUp, vám umožňuje vytvářet automatizace bez kódování pomocí vývojových diagramů nebo podmínek typu „pokud-pak“ k automatizaci rutinních úkolů, jako je zadávání dat, sledování e-mailů a připomínky. Díky tomu se váš tým může soustředit na budování vztahů se stávajícími a potenciálními zákazníky.
Využití CRM pro zákaznickou podporu
Platforma CRM slouží jako centrální uzel pro operace zákaznické podpory. Sledováním žádostí o podporu, monitorováním doby řešení a analýzou běžných problémů mohou týmy systematicky zlepšovat procesy zákaznického servisu a tím i vztahy se zákazníky.
Tento proces zajišťuje, že každý zákazník obdrží rychlou, personalizovanou odpověď, což vede k budování silnějších vztahů se zákazníky.
Vytvoření strategie CRM
Nyní jste téměř na konci procesu optimalizace CRM. Máte stanovené požadavky, nástroj, který vám vyhovuje, a rozumíte tomu, jak nastavit svůj pracovní prostor. Ale jak to vše spojit dohromady se strategií?
Tajemstvím skutečného úspěchu u zákazníků je poznat své zákazníky. Váš CRM systém je tak dobrý, jak dobré jsou informace o zákaznících, ke kterým vám poskytuje přístup.
Položte si následující otázky, abyste definovali svého ideálního zákazníka:
- Kdo jsou vaši nejziskovější zákazníci?
- Jaké společné vzorce se objevují v jejich nákupní historii?
- Jaké chování zákazníků signalizuje, že jsou připraveni k nákupu?
Dále zmapujte cestu zákazníka od prvního kontaktu až po poprodejní podporu. Zaměřte se na klíčové kontaktní body, kritické fáze ve vašem prodejním trychtýři a momenty, kdy se uzavírají nebo ztrácejí obchody. Zjednodušte cestu zákazníka co nejvíce a zajistěte, aby pro vaše zákazníky bylo nákup u vás naprostou samozřejmostí.
I když může být lákavé prozkoumat všechny zajímavé funkce nového CRM systému, věnujte čas vypracování solidní strategie.
Při tom všem nezapomeňte na své jedinečné obchodní procesy – zmapujte pracovní postupy pro správu zákazníků a sledování potenciálních zákazníků a pomocí vlastních polí přizpůsobte jejich zkušenosti.
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci ClickUp Goals k nastavení měřitelných OKR (cíle a klíčové výsledky), abyste udrželi své CRM cíle na správné cestě. Sledování pokroku pomáhá udržet soustředění a dosahovat výsledků, díky čemuž se váš CRM stane praktickým nástrojem, který roste spolu s vaším podnikáním.
Vaše kompletní CRM řešení na vás čeká s ClickUp.
Výběr CRM není jen o výběru správného softwarového řešení – jde o zefektivnění prodeje, optimalizaci pracovních postupů a podporu skutečného růstu podnikání. Ale proč se zabývat několika nástroji, když ClickUp zvládne vše?
Od správy potenciálních zákazníků a sledování prodejního procesu až po automatizované následné kroky a analýzy v reálném čase – ClickUp vše spojuje do jedné výkonné a intuitivní platformy. Začněte jednoduše s šablonou CRM nebo si vytvořte plně přizpůsobený systém, který se přizpůsobí vašemu podnikání.
Každá automatizace, každý poznatek a každá ušetřená minuta přispívá k tomu, na čem záleží nejvíce – k uzavírání obchodů a posilování vztahů se zákazníky. Převezměte kontrolu nad svým prodejním procesem. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! 🚀