Bezplatné šablony Asana Kanban pro zefektivnění vašeho pracovního postupu

Jane byla takhle blízko tomu, aby to vzdala. Na jejím počítači bylo otevřeno 47 záložek, její tým se ptal na aktualizace, které si nepamatovala, že by zadala, a její „časový plán projektu“ byl na tabuli, kterou někdo omylem smazal.
Jako projektová manažerka byla Jane skvělá v hašení požárů, ale v poslední době se cítila spíše jako hasička na plný úvazek než jako vedoucí. Pak přišlo její „kanbanové prozření“.
Pokud máte také pocit, že váš pracovní postup je jako divoká džungle a vy jste osamělý průzkumník s nefunkční mapou, tento blog je pro vás.
Ponoříme se do bezplatných šablon Asana Kanban, které jsou velmi užitečné pro projektové manažery, agilní týmy a kohokoli, kdo praktikuje agilní projektové řízení a má rád své úkoly tam, kde je může vidět.
🧠 Zajímavost: Kanban pochází ze dvou japonských slov: 看 (Kan) znamená „znamení“ a 板 (Ban) znamená „tabule“. Název mluví za vše. Kanban tabule zjednodušují řízení práce tím, že zviditelňují úkoly, ať už jsou v procesu kontroly, čekají na schválení nebo se blíží k dokončení.
Šablony Kanban v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon Kanban uvedených v blogu:
|Název šablony
|Odkaz na šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona tabule Asana Kanban
|Stáhnout tuto šablonu
|Samostatní podnikatelé, štíhlé provozní týmy, noví uživatelé Asany
|Jednoduché sloupce, zobrazení tabule, duplikování/úpravy úkolů
|Kanbanová tabule
|Šablona karty Asana Kanban
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy zaměřené na detaily
|Vlastní pole, dílčí úkoly, závislosti, strukturované karty
|Kanbanová karta
|Šablona Asana Scrumban
|Stáhnout tuto šablonu
|Agilní týmy, hybridní týmy Scrum/Kanban
|Sprintové rituály, zobrazení Kanban, limity WIP, značkování
|Kanbanová tabule
|Šablona denních standupových schůzek Asana
|Stáhnout tuto šablonu
|Vzdálené/hybridní týmy
|Asynchronní aktualizace, blokátory, následné akce
|Kanbanová tabule/Standup
|Šablona Asana Sprint Backlog
|Stáhnout tuto šablonu
|Agilní/Scrum týmy
|Vizualizace Kanban, přehodnocení priorit, označení překážek
|Kanbanová tabule
|Šablona Kanbanové tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři, agilní marketéři, mezifunkční týmy
|Vnořené podúkoly, živé aktualizace, automatizace
|Kanbanová tabule
|Šablona plánu ClickUp Kanban View
|Získejte šablonu zdarma
|Produktoví vedoucí, technici
|Vlastní pole, více zobrazení, plán v reálném čase
|Kanbanová tabule, časová osa
|Šablona ClickUp Kanban pro vývoj softwaru
|Získejte šablonu zdarma
|Technické týmy, vedoucí vývojáři
|Limity WIP, automatické směrování, aktualizace stavu
|Kanbanová tabule
|Šablona agilního projektového řízení ClickUp Kanban
|Získejte šablonu zdarma
|Agilní týmy, technické týmy
|Epické příběhy, body příběhů, limity WIP, zprávy o sprintech
|Kanbanová tabule
|Šablona agilního plánování sprintů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Scrum masterové, agilní projektoví manažeři
|Automatizované backlogy, plánování kapacity, burndown grafy
|Kanbanová tabule, zobrazení sprintu
|Šablona ClickUp Simple Sprints Kanban
|Získejte šablonu zdarma
|Malé týmy, startupy
|Automatické převádění úkolů, blokátory, sprintové cíle
|Kanbanová tabule
|Šablona ClickUp Getting Things Done
|Získejte šablonu zdarma
|Znalostní pracovníci, freelancerové
|Fáze GTD, kontextové značky, úrovně úsilí
|Kanbanová tabule, seznam
|Šablona ClickUp pro zapojení zákazníků
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy pro úspěch zákazníků
|Dynamické kontrolní seznamy, automatizace, analytika
|Kanbanová tabule, kontrolní seznam
|Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|HR týmy, náboroví manažeři
|Hodnotící karty, sdílené pohledy, vizuální srovnání
|Kanbanová tabule, matice
|Šablona ClickUp pro retrospektivu projektu
|Získejte šablonu zdarma
|Agilní týmy, scrum mastery
|Zpětná vazba, asynchronní zpětná vazba, sledování výsledků
|Kanbanová tabule
|Šablona ClickUp pro IT podporu
|Získejte šablonu zdarma
|IT helpdesky, správci systémů
|Automatické směrování, barevné kódování, sledování SLA
|Kanbanová tabule
|Šablona ClickUp pro firemní výdaje a zprávy
|Získejte šablonu zdarma
|Finanční týmy, vedoucí oddělení
|Centralizovaný protokol, automatická oznámení, analytika
|Kanbanová tabule, zpráva
|Blog ClickUp Redakční kalendář
|Získejte šablonu zdarma
|Blogeři, redaktoři, marketingové týmy
|Sledování podle fází, přílohy aktiv, časové osy
|Kanbanová tabule, kalendář
Co dělá šablonu Asana Kanban dobrou?
Šablona Asana Kanban je předem připravená tabule, která rozděluje váš pracovní postup do jasných vizuálních fází, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Hotovo“, takže váš tým může úkoly posouvat vpřed s jasným cílem a bez zmatků.
Dobrá kanbanová tabule však umí víc než jen organizovat úkoly. Odráží skutečný způsob práce vašeho týmu a dodržuje kanbanové principy, jako je vizuální řízení projektů, limity rozpracovaných úkolů (WIP) a neustálé zlepšování.
V šabloně Kanbanové tabule s vysokým výkonem hledejte tyto klíčové komponenty:
- Vizuální hierarchie: Nejprve se zaměřte na to, co je důležité. Dobré šablony Kanban tabule by měly zdůrazňovat nadcházející úkoly, fáze s vysokou prioritou nebo hrozící problémy, aby váš tým přesně věděl, na co se zaměřit.
- Jasné rozdělení odpovědnosti: Přiřaďte úkoly a jasně určete osobu odpovědnou za každý úkol. Barevně odlišené recenzenty nebo role založené na funkcích (např. „Recenze vývojáře“ vs. „Recenze klienta“) snižují nejednoznačnost a zvyšují odpovědnost.
- Spouštěče automatizace: Vyhněte se opakujícím se krokům. Nejlepší šablony automaticky přiřazují členy týmu, spouštějí termíny splnění nebo odesílají připomenutí v okamžiku, kdy se karta přesune – ideální pro agilní pracovní postupy s častými změnami stavu a zpětnou vazbou.
- Přizpůsobení: Přizpůsobujte podle potřeby. Ať už měníte cíle sprintu, aktualizujete stav úkolů nebo přejmenováváte sloupce, skvělé šablony přizpůsobují váš proces, ne naopak.
- Živé sledování: Získejte přehled o pokroku v reálném čase. Tento okamžitý přehled vám umožní provádět asynchronní standupy, informovat zúčastněné strany a udržovat přehled o rychle se vyvíjejících projektech – to vše z jednoho dashboardu.
- Integrovaná týmová práce: Zajistěte hladkou spolupráci týmu. Pomocí @zmínek, komentářů ke kartám a příloh zapojte členy týmu, rychle odstraňujte překážky a udržujte všechny aktualizace přesně tam, kde se práce odehrává.
💡 Tip pro profesionály: Vyberte si šablonu Kanban tabule s opakovaně použitelnými značkami, logikou sloupců a vestavěnými pravidly, kterou můžete během několika sekund naklonovat – například pro onboardování klientů, marketingové kampaně, kalendáře sociálních médií nebo týdenní retrospektivy. Jedno solidní nastavení = nekonečné opakované úspěchy.
Vyzkoušejte zdarma šablony Asana Kanban
Tyto digitální nástroje Kanban typu plug-and-play vám pomohou rozvrhnout úkoly do fází a udržet přehled o pracovních postupech týmu. Každá šablona v tomto seznamu je vhodná pro konkrétní pracovní postup, ať už se jedná o plánování sprintů, revize nebo průběžné fronty.
1. Šablona tabule Asana Kanban
Pokud jste nováčkem v používání Kanban tabulek v Asaně, tato šablona vám poskytne dobrý start. Díky čtyřem jednoduchým sloupcům – Nové požadavky, Backlog, Probíhá a Dokončeno – můžete snadno vizualizovat jednotlivé úkoly, jak procházejí jednotlivými fázemi.
Každý sloupec představuje jasný stav práce, takže vám nic neunikne z nekonečného seznamu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí zobrazení tabule můžete okamžitě zjistit, v jaké fázi se úkoly nacházejí.
- Duplikujte a upravujte opakující se úkoly, aniž byste museli začínat od nuly.
- Vytvářejte jednoduché pracovní postupy pro interní operace, nábor zaměstnanců nebo obsahové pipeline.
🔑 Ideální pro: samostatné podnikatele, malé operační týmy nebo začínající uživatele Asany, kteří chtějí vytvořit Kanban tabuli bez zbytečné složitosti.
🔎 Věděli jste? Kanban vznikl v 40. letech 20. století, kdy inženýr Toyoty Taiichi Ohno přetvořil výrobní proces pomocí systému just-in-time. Místo nadprodukce týmy vyráběly přesně to, co zákazníci potřebovali (v okamžiku, kdy to potřebovali). Tento přístup založený na poptávce zůstává i dnes jádrem agilní produktivity.
➡️ Přečtěte si také: Šablony storyboardů zdarma ve formátech Word, PDF a ClickUp
2. Šablona karty Asana Kanban
Kanbanová tabule je tak silná, jak silné jsou její karty, a šablona Kanban Card z každé z nich udělá centrum řízení úkolů. Místo roztříštěných informací o úkolech získáte opakovatelné rozložení s vlastními poli, podúkoly a možnostmi formátování. Otevřete libovolnou kartu a kolegové okamžitě uvidí, co se děje, co je potřeba a kdo na tom pracuje.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte složitou práci na vnořené podúkoly a vizuální hierarchie úkolů.
- Zajistěte přehlednost pomocí strukturovaných polí pro priority, termíny a vlastníky.
- Propojte související práce mapováním závislostí úkolů přímo na kartě.
🔑 Ideální pro: Týmy zaměřené na detaily, které potřebují sledovat komplexní informace o úkolech v rámci svého Kanban pracovního postupu.
➡️ Přečtěte si také: Jak používat karty Kanban (příklady + šablony)
🎥 Podívejte se, jak se projektový manažer promění v Kanban man (poděkujte mu později!).
3. Šablona Asana Scrumban
Pokud přecházíte z pracovních postupů Scrum na Kanban nebo je kombinujete, tato šablona Scrumban Asana vám pomůže hladký přechod.
Poskytuje vašemu týmu známý rámec při přechodu na flexibilnější pracovní postup založený na pull principu. Vizualizujte úkoly, sledujte pokrok, měňte priority podle změn cílů a udržujte konzistentní tempo, aniž byste museli pokaždé přepracovávat nastavení.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kombinujte sprintové rituály s pohledy Kanban, abyste zachovali strukturu bez ztráty flexibility.
- Automatizujte agilní rutiny, jako jsou denní standupy, limity WIP a úprava backlogu.
- Označujte úkoly podle bodů příběhu nebo úrovní náročnosti, abyste mohli plánovat chytřeji a včas upozornit na překážky.
🔑 Ideální pro: Agilní týmy, které se zabývají vydáváním nových verzí, opravami chyb a plánováním sprintů – a zároveň testují Scrumban, aby zvýšily plynulost bez ztráty struktury.
🔎 Věděli jste? Scrum i Kanban vycházejí z agilních metodik, ale vedou týmy různými způsoby.
- Scrum prosperuje díky struktuře, sprintům, ceremoniím a definovaným rolím. Je skvělý pro týmy, které pracují na základě rutinních a časově ohraničených cílů.
- Kanban je především o toku – využívá vizuální řízení projektů, omezuje přetížení úkoly a přizpůsobuje se v reálném čase.
✨ Mnoho týmů kombinuje oba přístupy (Scrumban) – spojuje rituály Scrumu s flexibilitou Kanbanu a vytváří tak pracovní postup, který se přizpůsobuje jejich rozvoji.
➡️ Přečtěte si také: Jak vytvořit agilní Scrum tabuli pro řízení projektů (s příklady)
4. Šablona denních stand-up schůzek Asana
Standupy by měly udržovat váš tým v synchronizaci, ale příliš často se stávají spěšným seznamem aktualizací. Tato šablona denních standupových schůzek poskytuje strukturu pro vaše denní kontroly a zajišťuje, že každý ví, co sdílet, co je blokováno a co vyžaduje další kroky.
Zajistí, že vám neunikne žádná aktualizace, i když váš tým pracuje v různých časových pásmech.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zjednodušte si správu každodenních úkolů pomocí intuitivního vizuálního rozhraní.
- Zapojte členy týmu pomocí asynchronních aktualizací a viditelných překážek.
- Vytvářejte následné akce okamžitě – přímo tam, kde se práce odehrává.
🔑 Ideální pro: Vzdálené nebo hybridní týmy, které potřebují rychlé, asynchronní standupy, aby zůstaly v souladu, aniž by přidávaly další schůzky.
➡️ Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro správu projektů Asana
5. Šablona Asana Sprint Backlog
Sprinty probíhají rychle a bez jasného backlogu je snadné se přetížit nebo přehlédnout klíčové úkoly. Tato šablona zaměřená na agilitu pomáhá týmům prioritizovat, třídit a vylepšovat položky sprintu pomocí vizualizace Kanban.
Odhadněte náročnost, identifikujte překážky a přizpůsobte se novým překážkám nebo chybám, které se objeví – to vše bez narušení dodávky.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte pracovní cíle a pracovní zátěž pomocí přehledného rozvržení ve stylu Kanban.
- Změňte priority nebo rozšiřte rozsah uprostřed sprintu, aniž byste narušili časový harmonogram dodávek.
- Rychle označujte překážky a udržujte pokrok viditelný pro členy týmu a zainteresované strany.
🔑 Ideální pro: Agilní nebo Scrum týmy, které se potýkají s měnícími se prioritami, opravami chyb a týdenními nebo čtrnáctidenními dodacími cykly.
🧠 Zajímavost: Agilní sprinty jsou inspirovány běžeckými sprinty – krátkými, intenzivními výbuchy soustředěné práce. Ideální pro rychle se pohybující týmy, které vytvářejí, testují a iterují v rychlých cyklech.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší příklady kanbanových tabulek pro zefektivnění vašeho pracovního postupu
Omezení používání Asany pro Kanban tabule
Asana funguje dobře pro jednoduchá nastavení Kanban, ale když se vaše projekty rozrostou nebo vaše pracovní postupy budou náročnější, začnou se objevovat nedostatky.
Od chybějící automatizace po omezenou přehlednost – zde je několik faktorů, které mohou zpomalovat váš tým:
- Žádné kontroly WIP: Proces Kanban prosperuje díky omezení práce v každé fázi, aby se zabránilo přetížení. Asana neumožňuje omezit počet úkolů v jednotlivých sloupcích, takže je snadné se přetížit a ztratit směr.
- Rozptýlené zobrazení projektů: Spravujete více tabulek? Neexistuje jednotné zobrazení, kde byste mohli vidět všechny své časové osy, překážky nebo kalendáře na jednom místě. Musíte přeskakovat mezi záložkami, abyste získali základní informace.
- Základní reportování a analytika: Dashboardy Asany vypadají přehledně, ale postrádají analytickou sílu. Nelze vrstvit komplexní data, vytvářet pokročilé grafy ani provádět hloubkové filtrování, což pokročilým uživatelům brání v lepší kontrole nad sledováním výkonu.
- Žádné nativní sledování času: Potřebujete sledovat čas pro sprinty, fakturaci nebo produktivitu? Asana to nativně nepodporuje. Budete muset připojit externí nástroje, což přidává další kroky a potenciální problémy se synchronizací.
- Chybějící nástroje pro spolupráci: Asana postrádá integrované nástroje pro bílé tabule, nahrávání obrazovky a skicování. Vizuální brainstorming, rychlé plánování nebo asynchronní kreativní sezení se často přesouvají do jiných aplikací, což narušuje plynulost a centralizaci.
- Víceúrovňový přístup k funkcím: Důležité nástroje, jako jsou přehledy pracovní zátěže, cíle a pokročilé časové osy, jsou dostupné pouze v rámci prémiových tarifů. Rostoucí týmy často narážejí na platební brány právě v okamžiku, kdy se věci začínají rozjíždět.
Zde jsou názory některých skutečných uživatelů Asany:
Tato omezení mají každý den dopad na skutečné týmy. Prošli jsme G2 a Reddit, abychom zjistili, jak lidé používají Asanu pro práci ve stylu Kanban – a kde začínají problémy:
Zde je názor uživatele Redditu:
Informace v Asaně vždy působily izolovaně. Měli jsme kalendáře pro 10 samostatných projektů a chtěli jsme je vidět všechny pohromadě. To ale nebylo možné.
Informace v Asaně vždy působily izolovaně. Měli jsme kalendáře pro 10 samostatných projektů a chtěli jsme je vidět všechny pohromadě. To ale nebylo možné.
Zde je názor dalšího recenzenta G2:
Je snadné se ztratit v oznámeních Asany, zejména při práci na více projektech. To může být zdrcující a vést k opomenutí priorit, pokud členové týmu nejsou proaktivní při přizpůsobování svých nastavení.
Je snadné se ztratit v oznámeních Asany, zejména při práci na více projektech. To může být zdrcující a vést k opomenutí priorit, pokud členové týmu nejsou proaktivní při přizpůsobování svých nastavení.
Jak tedy překonat tyto překážky? Je čas na chytřejší změnu.
➡️ Přečtěte si také: Asana vs. ClickUp: Který nástroj pro správu týmů je lepší?
Alternativní šablony Asana Kanban
Seznamte se s ClickUp – aplikací pro vše, co souvisí s prací. Díky spolupráci v reálném čase, přehledu o všech projektech, integrovanému sledování času, tabulkám, nahrávání obrazovky a automatizaci založené na umělé inteligenci vám ClickUp nabízí to, co Asana ne – a ještě mnohem víc. Vše na jednom místě.
Zobrazení Kanban Board View v ClickUp dodá vašemu workflow skutečnou sílu díky jednoduchému přetahování a všem přizpůsobením, které váš tým potřebuje.
Vytvořte novou tabuli z libovolného seznamu úkolů, upravte každou fázi a posuňte práci vpřed, aniž byste museli přecházet mezi nástroji. Žádné zbytečné rozšiřování práce.
A to nejlepší? Nejste omezeni na jeden pohled. Okamžitě přepínejte mezi zobrazením Gantt, Kalendář, Časová osa nebo Kanbanová tabule – podle toho, co vám poskytne nejjasnější přehled.
Zde je názor uživatele G2 na ClickUp:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak snadno sjednocuje náš tým a klienty. Platforma nám poskytuje vše – od Kanban tabulek a Ganttových diagramů po dokumenty a tabule – na jednom místě, takže můžeme brainstormovat, plánovat a provádět bez přeskakování mezi nástroji. Díky komentářům v reálném čase, snadným @zmínkám a podrobným oprávněním mohou klienti vidět přesně to, co potřebují (a nic, co nepotřebují), a přitom stále spolupracovat přímo na úkolu nebo dokumentu. Přidejte k tomu výkonné automatizace, vlastní pole a integrace se Slackem, Google Drive a Zoomem a ClickUp se stane skutečným „velitelským centrem“, které udržuje projekty v pohybu a komunikaci křišťálově čistou.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak snadno sjednocuje náš tým a klienty. Platforma nám poskytuje vše – od Kanban tabulek a Ganttových diagramů po dokumenty a tabule – na jednom místě, takže můžeme brainstormovat, plánovat a provádět bez přeskakování mezi nástroji. Díky komentářům v reálném čase, snadným @zmínkám a podrobným oprávněním mohou klienti vidět přesně to, co potřebují (a nic, co nepotřebují), a přitom stále spolupracovat přímo na úkolu nebo dokumentu. Přidejte k tomu výkonné automatizace, vlastní pole a integrace se Slackem, Google Drive a Zoomem a ClickUp se stane skutečným „velitelským centrem“, které udržuje projekty v pohybu a komunikaci křišťálově čistou.
Nyní se podívejme na šablony ClickUp, které promění i ty nejsložitější pracovní postupy v hladké a zvládnutelné úkoly a udrží Kanban tabuli vašeho týmu přehlednou, efektivní a rychlou.
1. Šablona Kanban tabule ClickUp
Tradiční seznamy úkolů často selhávají, když jsou zaplaveny nepřehlednými formáty. Šablona ClickUp Kanban Board řeší tento problém tím, že rozptýlenou práci přemění na snadno sledovatelný vizuální pracovní postup typu drag-and-drop.
Ať už spouštíte nový projekt, spolupracujete s více týmy nebo se prostě snažíte lépe spravovat úkoly, přizpůsobí se vašemu procesu. Nastavte vlastní fáze, barevně označte priority a filtrujte, co je na dobré cestě, co vyžaduje pozornost a kdo se tím zabývá – vše na jednom místě.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte úkoly na vnořené podúkoly, které odrážejí skutečnou hierarchii projektu.
- Udržujte všechny v obraze díky živým aktualizacím karet a vláknovým komentářům.
- Nechte automatizaci zvládnout přechody, aktualizace a opakující se kroky.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, agilní marketéry nebo mezifunkční týmy, které řídí rychle se měnící pracovní postupy vyžadující přehled v reálném čase a strukturované provádění.
💡 Bonus: Vylepšete svůj Kanban pracovní postup pomocí síly kontextové AI:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny připojené aplikace, stejně jako web, a najděte šablony Kanban, projektové tabule a dokumenty pracovního postupu.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, vytvářet karty, aktualizovat stavy nebo spravovat své Kanban tabule hlasem – bez použití rukou a odkudkoli.
- Využijte prémiové nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, s jediným řešením připraveným pro podnikové použití, které do vašeho procesu Kanban vnáší kontext a inteligenci.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – kontextovou superaplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
2. Šablona plánu ClickUp Kanban View
Většina produktových týmů se snaží udržet svůj plán v souladu s každodenním prováděním. Plány se mění, aktualizace se ztrácejí a zúčastněné strany ztrácejí přehled, což vede k překážkám a zmeškaným předáním. Šablona ClickUp Kanban View Roadmap to vše spojuje dohromady .
Tato šablona hladce kombinuje plánování v širších souvislostech s praktickým provedením v jediném dynamickém vizuálním pracovním prostoru. Pomocí sloupců založených na čase můžete mapovat čtvrtletí nebo sprinty, vrstvit vertikální plavecké dráhy pro iniciativy a nechat svůj plán rozvoje vyvíjet se v reálném čase.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Okamžitě získejte důležité informace o produktech díky integrovaným vlastním polím.
- Zůstaňte agilní i při změnách priorit – reorganizujte se, aniž byste narušili dynamiku.
- Přepínejte mezi více než 7 zobrazeními – od časové osy po pracovní vytížení týmu – a sledujte pokrok ze všech úhlů.
🔑 Ideální pro: Produktové vedoucí nebo technické manažery, kteří plánují vydání více sprintů, řídí změny v roadmapě nebo sledují zavádění funkcí v různých týmech.
💡 Tip pro profesionály: Nechte inteligentní AI vytvořit váš plán. ClickUp Brain nejen podporuje vaši Kanban tabuli, ale také ji vylepšuje. Od rozdělení velkých cílů na proveditelné fáze až po mapování závislostí a návrh testovacích plánů, zbaví vás zbytečné práce. Vy se soustřeďte na budování, Brain se postará o zbytek!
3. Šablona ClickUp Kanban pro vývoj softwaru
Vývojářské týmy nejen píší kód, ale také řeší chyby, sprintové cíle, požadavky na funkce a nečekané opravy, a to vše při dodržování termínů. Právě proto potřebujete šablonu ClickUp Kanban pro vývoj softwaru, abyste udrželi svůj pracovní postup přehledný a strukturovaný.
Každý úkol – ať už se jedná o novou funkci nebo chybu na poslední chvíli – prochází jasnou a jednoduchou cestou, od backlogu přes kódování, kontrolu a testování až po nasazení. I úkoly, které se „neprovádějí“, mají své místo, takže vaše priority – i nepriority – jsou naprosto jasné.
A to nejlepší? ClickUp Automations udržuje věci v pohybu a okamžitě přesouvá karty do správného sloupce, takže vaše tabule zůstává přehledná a členové vašeho týmu se mohou soustředit na práci.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Postupujte podle jasného postupu od nápadu po dodání – žádné ztracené lístky, žádné dohady.
- Zaznamenávejte podrobné informace, jako je složitost, náročnost a vlastník, pomocí vlastních polí.
- Vyhněte se překážkám díky limitům WIP, automatickému směrování a aktualizacím stavu v reálném čase.
🔑 Ideální pro: Technické týmy a vedoucí projektů, kteří vyvažují funkce, chyby a technické dluhy – zejména ty, kteří chtějí úplnou přehlednost bez neustálých standupů.
🔎 Věděli jste? V Microsoftu agilní týmy přijaly Kanban, aby eliminovaly překážky tradičních sprintů, získaly přehled v reálném čase a posílily postavení inženýrů.
Jak říká Ronald Klemz, vedoucí softwarového inženýrství:
Trávili jsme spoustu času schůzkami, plánováním a přeplánováním, abychom zajistili, že naše závazky budou splněny v rámci sprintu. To vedlo k tomu, že velké pracovní úkoly zůstávaly ve sloupci Aktivní po celé dny nebo týdny, což ztěžovalo vizualizaci stavu práce. Abychom snížili zátěž schůzek a uvolnili naše inženýry, rozhodli jsme se vyzkoušet Kanban – a nikdy jsme toho nelitovali.
Trávili jsme spoustu času schůzkami, plánováním a přeplánováním, abychom zajistili, že naše závazky budou splněny v rámci sprintu. To vedlo k tomu, že velké pracovní úkoly zůstávaly ve sloupci Aktivní po celé dny nebo týdny, což ztěžovalo vizualizaci stavu práce. Abychom snížili zátěž schůzek a uvolnili naše inženýry, rozhodli jsme se vyzkoušet Kanban – a nikdy jsme toho nelitovali.
4. Šablona agilního projektového řízení ClickUp Kanban
Agilní metodika kombinuje strukturu s flexibilitou, což vám pomáhá plánovat chytřeji, rychleji se přizpůsobovat a dosahovat konzistentních výsledků. Šablona ClickUp Agile Kanban Project Management Template vám dává tuto sílu do rukou.
Použijte jej k vytvoření Kanban tabule, která rozděluje práci na iterace a mění priority, aniž by ztratila dynamiku. Od úpravy backlogu po řešení překážek, každá fáze zůstává viditelná bez zátěže rigidního plánování.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte epické příběhy, body příběhů a technické dluhy v jednom přehledném zobrazení.
- Zabraňte vzniku překážek pomocí limitů WIP, blokovacích příznaků a aktualizací v reálném čase.
- Automaticky generujte sprintové zprávy, abyste mohli sledovat rychlost a zlepšit plánování.
🔑 Ideální pro: Agilní produktové týmy a technické týmy, které vyvažují iterativní dodávky, cykly zpětné vazby a měnící se plány – vše v jednom přizpůsobivém pracovním prostoru Kanban.
🧠 Zajímavost: Agilní manifest je základem moderního iterativního vývoje. Jeho 12 principů prosazuje myšlení zaměřené na zákazníka, flexibilitu namísto rigidnosti a funkční řešení namísto rigidních plánů a nadbytečné dokumentace.
5. Šablona ClickUp Agile Sprint Planning
Plánování sprintů může vyvolat dynamiku – nebo se zvrhnout v přemýšlení, nejasné cíle a přetížení týmů. Šablona ClickUp Agile Sprint Planning Template vám pomůže překonat překážky a umožní vám pořádat chytřejší schůzky, rychle se sladit a začít s důvěrou.
Zbavte se tabulek a lepících poznámek – tato šablona funguje jako podrobný průvodce, který vám pomůže zmapovat vaše cíle, vylepšit backlog a finalizovat odpovědnosti jednotlivých vlastníků ještě před zahájením sprintu. Ať už pracujete na dálku nebo hybridně, nastaví správný tón pro vysokorychlostní dodání.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Připravte se na plánování sprintů pomocí automatizovaných nástrojů pro třídění a filtrování backlogu.
- Rozdělte práci na základě přesných výpočtů kapacity, které zabrání nadměrnému vytížení.
- Sledujte stav sprintu pomocí grafů burndown v reálném čase a sledování rychlosti.
🔑 Ideální pro: Scrum mastery, agilní projektové manažery a týmy, které chtějí vést strukturované plánování sprintů s časovým omezením s jistotou a menším počtem následných schůzek.
➡️ Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro plánování sprintů pro agilní týmy v Excelu a ClickUp
6. Šablona ClickUp Simple Sprints Kanban
Když máte málo času nebo řídíte projekty s menším týmem, nepotřebujete složitost – potřebujete přehlednost. Šablona ClickUp Simple Sprints Kanban odstraňuje rušivé prvky a poskytuje vám pouze to podstatné: průběh úkolů, odpovědnost a výsledky.
Jeho přehledné rozvržení vám pomůže sledovat a prioritizovat úkoly bez zahlcení dashboardy nebo pokročilými reporty. Ať už provádíte svůj první sprint nebo testujete s různými týmy, tato šablona vám poskytne právě takovou strukturu, aby vaše sprinty proběhly bez problémů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jedním kliknutím automaticky přesuňte nedokončené úkoly do dalšího sprintu.
- Označte překážky a zvýrazněte důležité detaily, aby nikdy nebyly přehlédnuty.
- Přidejte sprintové cíle, odhady a poznámky, abyste měli kontext vždy na očích.
🔑 Ideální pro: Malé týmy, začínající startupy nebo kohokoli, kdo chce vytvořit Kanban tabuli, která je dostatečně jednoduchá na to, aby se dala rychle spustit, ale zároveň dostatečně strukturovaná, aby se dala škálovat.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné aplikace pro kanbanové tabule
7. Šablona ClickUp Getting Things Done
Metoda GTD Davida Allena revolučním způsobem změnila naše vnímání produktivity a proměnila mentální nepořádek v soustředěné, proveditelné další kroky. Šablona ClickUp Getting Things Done vám usnadní řídit proměnlivé části vašeho života s úmyslem a klidnou kontrolou.
Od týmových schůzek po nákupy potravin se tato tabule ve stylu Kanban stane vaším vizuálním řídicím centrem. Kategorizujte úkoly podle oblasti (práce, vztahy, zdraví), označujte je podle kontextu (hovory, pochůzky, psaní) a přiřazujte jim úrovně náročnosti, abyste se mohli soustředit na to, co odpovídá vašim aktuálním možnostem.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přetahujte položky mezi fázemi GTD, jako jsou Úkoly, Probíhá, Pozastaveno a Dokončeno.
- Získejte přehled o klíčových detailech – kontextu, termínech a náročnosti – na první pohled, bez dalších kliknutí.
- Filtrujte svou tabuli podle naléhavosti, kategorie nebo mentální zátěže, abyste mohli pracovat s jasným záměrem.
🔑 Ideální pro: znalostní pracovníky, freelancery nebo kohokoli, kdo se věnuje různým projektům a povinnostem a chce digitální tabuli, která odráží jeho způsob uvažování.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů systém priorit.
Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Priority úkolů v ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňují kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priorit budete vždy vědět, co řešit jako první.
8. Šablona ClickUp pro zapojení zákazníků
Šedesát tři procent zákazníků uvádí, že onboardování, tedy podpora, kterou očekávají po prodeji, má přímý vliv na to, zda vůbec nakoupí. Šablona ClickUp Customer Onboarding Template poskytuje vašemu týmu strukturovaný návod pro spolupráci, díky kterému můžete první dojem proměnit v dlouhodobou loajalitu.
Na rozdíl od statických kontrolních seznamů se tento vizuální pracovní prostor přizpůsobuje různým segmentům zákazníků a snadno se škáluje podle toho, jak rostete. Vytvářejte opakovatelné pracovní postupy, sdílejte pohledy orientované na klienta a automatizujte aktualizace, aby váš tým a zákazníci zůstali v souladu bez nutnosti dalšího ručního zásahu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Standardizujte procesy pomocí dynamických kontrolních seznamů, opakovaně použitelných podúkolů a automatizací řízených stavem.
- Posilte spolupráci týmu tím, že zmapujete odpovědnosti v průběhu celého procesu zapracování nových zaměstnanců.
- Odhalte body tření pomocí integrovaných analytických nástrojů, které odhalí, kde klienti ztrácejí zájem.
🔑 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory nebo manažery, kteří současně zpracovávají více klientů na různých úrovních služeb.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro správu úkolů, které zlepší vaše pracovní postupy
9. Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
Nábor zaměstnanců není jen o prohlížení životopisů – jde o snížení zaujatosti, sladění pohovorů a sebevědomé rozhodování. Šablona ClickUp Hiring Selection Matrix vám pomůže jasně posoudit kandidáty tím, že subjektivní diskuse promění v objektivní, na skóre založené poznatky.
Sledujte cestu každého uchazeče, přiřazujte komise pro pohovory a porovnávejte kvalifikace pomocí vlastních polí, jako jsou komunikace, technické dovednosti a vhodnost pro danou pozici. Je to vaše zkratka ke strukturovanému náboru (od výběru až po konečnou nabídku), který se dá škálovat, bez nutnosti používat rozsáhlé tabulky.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Hodnoťte kandidáty vedle sebe pomocí standardizovaných kritérií, jako jsou dovednosti, zkušenosti a hodnocení pohovorů.
- Zjednodušte spolupráci pomocí sdílených zobrazení a komentářových vláken pro jednotnou zpětnou vazbu.
- Urychlete rozhodnutí o přijetí zaměstnanců pomocí vizuálních srovnání, která okamžitě upozorní na nejlepší talenty.
🔑 Ideální pro: HR týmy a náborové manažery, kteří se zabývají náborem velkého počtu zaměstnanců, mezifunkčními vstupy nebo náborovými procesy na dálku.
💡 Tip pro profesionály: Chytré HR týmy nehádají – analyzují a přizpůsobují se. S ClickUp pro HR můžete sledovat rychlost náboru, odpadnutí uchazečů a zpětnou vazbu týmu na jednom místě, díky čemuž bude váš náborový proces rychlý, spravedlivý a založený na poznatcích.
10. Šablona ClickUp pro retrospektivu projektu
Agilní projektové týmy vědí, že retrospektivy nejsou jen rituály – jsou motorem neustálého zlepšování. Šablona ClickUp Project Retrospective Template poskytuje prostor ve stylu Kanban pro reflexi toho, co fungovalo, co nefungovalo a co vyzkoušet příště.
Pomocí sloupců s funkcí drag-and-drop můžete kategorizovat poznatky, přiřazovat vlastníky k následným úkolům a vizualizovat pokrok, jak váš tým opakuje sprint za sprintem. Ať už provádíte retrospektivu týdně nebo měsíčně, tato šablona promění reflexi v opakovatelný a sledovatelný proces.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte smyčku zpětné vazby a akce s vlastnictvím úkolů a sledováním následných kroků.
- Omezte únavu z jednání díky asynchronní zpětné vazbě a sdílené přehlednosti.
- Sledujte výsledky napříč sprinty, abyste zajistili, že retrospektivy povedou ke skutečným změnám.
🔑 Ideální pro: Agilní projektové týmy, scrum mistry a startupové týmy, které chtějí retrospektivní proces, který zlepší dodávky.
💡 Tip pro ClickUp: Pomocí dashboardů ClickUp můžete sledovat odpracované hodiny, odhalovat úzká místa a propojovat akční položky s reálnými výsledky. Je to jako retro s rentgenovým viděním – přehledné, rychlé a zcela integrované.
➡️ Přečtěte si také: Sprint Review vs. Retrospective: Jaký je mezi nimi rozdíl?
11. Šablona ClickUp pro IT podporu
Zvládáte výpadky, chyby při přihlášení, zpoždění při provisioningu a urgentní tikety – a to vše najednou? Sdílené schránky mohou v počátcích fungovat, ale jakmile se váš IT tým rozroste, objeví se i první trhliny. V takovém případě potřebujete škálovatelný systém navržený pro efektivitu – šablonu ClickUp IT Support.
Tato specializovaná šablona usnadňuje třídění požadavků, přiřazování úkolů podle naléhavosti a včasné odhalování překážek. Ať už váš tým pracuje na místě nebo na dálku, získáte přehled v reálném čase o každém problému podpory, od přijetí až po vyřešení.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kategorizujte a automaticky směrujte tikety na základě zadání do formuláře, značek nebo e-mailových spouštěčů.
- Pomocí vlastních polí a barevného kódování můžete zvýraznit úkoly s vysokou prioritou nebo opakující se problémy.
- Sledujte SLA, stav backlogu a rychlost řešení v živém zobrazení Kanban tabule.
🔑 Ideální pro: IT helpdesky, správce systémů a podnikové technické týmy, které chtějí rozšířit podporu napříč různými fázemi řešení a více interními funkcemi.
➡️ Přečtěte si také: Analýza pracovních postupů: kroky ke zlepšení pracovních postupů vašeho týmu
12. Šablona ClickUp pro firemní výdaje a zprávy
Když váš tým zaznamenává vše, od cestovních nákladů a náhrad za palivo až po schůzky a marketingové výdaje, může být dodržování předpisů a rozpočtu rychle chaotické.
Řešení? Šablona ClickUp Business Expense and Report Template – vaše komplexní centrum pro shromažďování účtenek, standardizaci reportingu a sledování výdajů v reálném čase. Od počátečního zadání až po konečné schválení poskytuje finančním vedoucím plnou přehlednost bez obvyklého přetahování.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte všechny obchodní výdaje přehledně uspořádané pomocí centralizovaného, filtrovatelného protokolu.
- Urychlete schvalování manažerů pomocí automatických oznámení a vizuálních značek stavu.
- Označujte, třídějte a analyzujte výdaje podle týmu, kategorie nebo termínů splatnosti pouhými několika kliknutími.
🔑 Ideální pro: Finanční týmy a vedoucí oddělení, kteří chtějí snížit administrativní zátěž spojenou se sledováním výdajů a zároveň zůstat plně připraveni na audit.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro plánování projektů
13. Redakční kalendář blogu ClickUp
Tvorba obsahu není jen psaní – je to koordinace nápadů, termínů, vizuálů a harmonogramů publikování napříč týmy. A pokud jste někdy zmeškali termíny, opakovali práci nebo se snažili informovat tvůrce o nových úkolech, šablona redakčního kalendáře ClickUp Blog je pro vás tím pravým řešením.
Nabízí 360° pohled na životní cyklus vašeho obsahu, od brainstormingu po propagaci. Seskupujte blogy podle fáze (nápad, návrh, design atd.), přiřazujte úkoly správným lidem a uchovávejte všechna svá aktiva a schválení na jednom místě.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte stav blogu v reálném čase pomocí přehledného zobrazení Kanban tabule založeného na fázích.
- Přiřazujte role, stanovujte časové plány a omezte zbytečné dohadování o vlastnictví úkolů.
- Připojte soubory, odkazy na publikace a vizuální materiály, aby každý příspěvek byl zveřejněn včas.
🔑 Ideální pro: Samostatné blogery, editory, marketingové týmy a tvůrce obsahu, kteří spravují blogy v různých fázích, členy týmů a publikační kanály.
Vylepšete své kanbanové hry s ClickUp
Kanban není jen vizuální rozvržení; je to způsob, jakým dnešní nejlepší týmy zůstávají agilní, adaptabilní a sladěné.
Zobrazení tabule Asana vám sice pomáhá vizualizovat práci, ale postrádá hluboké přizpůsobení a přehlednost, které vaše pracovní postupy potřebují k rozšíření.
Právě v tom vyniká ClickUp – díky flexibilním zobrazením, vlastním polím, dashboardům v reálném čase a automatizaci, která šetří čas. A to nejlepší? Přechod je snadný. Importujte své tabule Asana během několika minut a proměňte roztříštěné úkoly v efektivní a škálovatelný systém.
Jste připraveni posunout se na vyšší úroveň? Vyzkoušejte ClickUp zdarma a vyzkoušejte si plnou sílu Kanbanu hned teď!