Sprint Review vs. Retrospective: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Vedeš tým vývojářů softwaru, který tráví více času na schůzkách než skutečnou prací. Plýtváš drahocenným časem a energií neustálým řízením měnících se požadavků a informováním zainteresovaných stran o postupu projektu.
Je to vám povědomé?
V tomto případě vám pomůže agilní metodika.
Aby byl zajištěn hladký průběh, využívá agilní metodika projektového řízení Scrum několik schůzek, z nichž každá slouží konkrétnímu účelu. Posledními dvěma kroky v rámci Scrumu jsou sprint review a sprint retrospective.
Agilní týmy vyvíjející komplexní produkty musí rozumět úloze těchto agilních ceremonií a rozdílu mezi sprint review a sprint retrospective, aby projekt byl úspěšný.
Tento průvodce se zabývá rozdíly mezi Sprint review a retrospektivou, některými běžnými výzvami, kterým čelí, a nástroji pro provádění Sprint událostí.
Sprint Review vs. Retrospective: Stručný přehled
|Sprint review
|Sprint retrospektiva
|Koná se na konci sprintu, kde se předvádí přírůstek produktu a zapracovávají se připomínky zainteresovaných stran.
|Po sprint review scrumové týmy hodnotí a diskutují o pracovních postupech a výkonu, aby vytvořily lepší pracovní postupy a procesy pro další sprint.
|Třetí událost Scrumu, prováděná na konci sprintu
|Závěrečná událost Scrumu, prováděná po Sprint review
|Zkontrolujte pokrok produktu a definujte další kroky pro směřování produktu.
|Hodnocení pokroku a výkonu týmu
|Scrum tým, Scrum master, produktový vlastník a zainteresované strany
|Scrum master, Scrum tým a produktový vlastník
|Zaměřuje se na „co“, tj. na produkt, s cílem zajistit, aby splňoval očekávání zainteresovaných stran nebo klientů.
|Zaměřuje se na „jak“, tj. na proces, s cílem diskutovat a začlenit potenciální zlepšení interně.
|1–2 hodiny, podle délky sprintu
|Obvykle asi 1,5 hodiny
|Prezentujte funkční produkt zainteresovaným stranám a aktualizujte produktový backlog.
|Diskutujte a implementujte zlepšení procesů
Hlavní rozdíl mezi sprint review a retrospektivou
Sprint review a retrospektiva hrají důležitou roli v rámci Agile Scrum. Jsou navrženy tak, aby sloužily různým cílům a zaměřovaly se na různé prvky sprintového cyklu.
Zde jsou hlavní rozdíly mezi Sprint review a retrospektivou:
Význam
Sprint review
Sprint review je schůzka, která se koná na konci sprintu, kde se členové Scrum týmu a produktový vlastník sejdou, aby předvedli svůj produkt zainteresovaným stranám. Na základě zpětné vazby od zainteresovaných stran Scrum tým přezkoumá přírůstek produktu a začlení produktový backlog.
Retrospektiva
Na druhou stranu, retrospektiva následuje po Sprint review. Scrum tým se sejde, aby prodiskutoval svůj výkon v předchozím Sprintu a analyzoval možnosti zlepšení budoucích procesů. Retrospektivní schůzky obvykle zahrnují diskuse o tom, co se povedlo a co ne. Jejich hlavním cílem je zamyslet se nad zlepšením dynamiky týmu a procesů.
Různé týmy se řídí různými příklady a modely retrospektivy sprintu, aby vyzkoušely a zjistily, co pro ně funguje nejlépe.
Například můžete pro svůj tým použít retrospektivu Mad Sad Glad Sprint. Ta vám pomůže řešit potenciální stresory, překážky v procesu a celkovou morálku týmu v souvislosti s tím, jak všichni spolupracovali v předchozím sprintu.
Účastníci
Sprint review
Sprint review zahrnuje Scrum tým, zainteresované strany a vlastníka produktu.
- Členové týmu Scrum představí zainteresovaným stranám vylepšení produktu. Získají od nich zpětnou vazbu a podělí se o všechny výzvy, kterým čelí v procesu vývoje.
- Vlastník produktu zajišťuje, aby byl produktový backlog přizpůsoben podle zpětné vazby, kterou poskytují zainteresované strany.
Retrospektiva
Sprint retrospective meeting se účastní pouze Scrum tým. Jedná se o otevřenou diskusi členů Scrum týmu o oblastech, které je třeba zlepšit, a o poznatcích, bez účasti externích osob.
Zaměření
Sprint review
Sprint review na konci každého sprintu se zaměřuje na to, co bylo dodáno. Tým posuzuje, zda bylo rozdělení pracovní zátěže spravedlivé, zda byl dosažen cíl a zda je třeba změnit definici dodáno a hotovo.
Retrospektiva
Retrospektiva sprintu se zaměřuje na proces a lidskou stránku implementace. Zatímco sprinty se týkají týmové práce, retrospektivy se snaží identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, problémy, které mohly ovlivnit úspěch, a jak se zlepšit v nadcházejících sprintech.
V každé retrospektivě hledáte malé způsoby, jak se zlepšit, aby se malé zlepšení postupem času znásobilo a stalo se významným.
Struktura a program schůzky
Sprint review
- Scrum tým, který zahrnuje vývojáře, představuje produkt a/nebo funkci zainteresovaným stranám.
- Tým jasně stanoví, zda byl cíl sprintu splněn, a vysvětlí, co nebylo dokončeno.
- Následně zainteresované strany sdílejí svou zpětnou vazbu a kladou otázky týmu Scrum.
- Pomáhá vývojovému týmu, zainteresovaným stranám a vlastníkovi produktu sdílet důležité informace, jako jsou údaje o zákaznících a potřeby trhu, které budou užitečné v nadcházejících cyklech sprintů a vývojových projektech.
Takto bude vypadat program schůzky pro sprint review:
|Otevřít schůzku
|Začněte pozdravem a krátkým úvodem k revizi.
|Představte zúčastněné strany
|Rychle představte všechny zúčastněné strany, aby tým věděl, kdo je přítomen.
|Nastavte kontext
|Scrum master stanoví program schůzky.
|Recenze přírůstků produktu
|Vývojový tým Scrum předvádí implementované přírůstky a může spustit demo produktu/funkce.
|Zpětná vazba k produktu
|Zainteresované strany sdílejí zpětnou vazbu a všichni diskutují o tom, co fungovalo a co nefungovalo, a zároveň identifikují příležitosti pro neustálé zlepšování.
|Přezkoumání backlogu
|Vlastník produktu zkontroluje seznam produktů a stanoví termíny dokončení.
Šablona programu schůzky Sprint Review od ClickUp vám pomůže efektivně provádět a dokumentovat schůzky Sprint Review.
Toto je šablona pro plánovací schůzku sprintu, která je vhodná pro začátečníky a zlepší váš agilní vývojový proces:
- Rychle a snadno plánujte a stanovujte priority úkolů pro nadcházející sprinty
- Shromažďujte cennou zpětnou vazbu od členů týmu a zainteresovaných stran strukturovaným způsobem.
- Posouzení pokroku a výsledků sprintu
- Identifikujte a řešte překážky a úskalí
- Zlepšete transparentnost, odpovědnost, výsledky a zapojení tím, že uznáte a oslavíte úspěchy.
Retrospektiva
Vzhledem k tomu, že se jedná o interní schůzku, neexistuje žádný pevně stanovený způsob, jak tyto schůzky pořádat.
- Členové týmu Scrum využívají retrospektivy sprintu k získání přehledu o pokroku, posouzení pracovních postupů a procesů a prozkoumání chyb spolu s možnostmi jejich řešení.
- Tyto schůzky mají obvykle pevně stanovený časový rámec, aby byly produktivní a věcné.
- Můžete pracovat s různými formáty retrospektivy sprintu, jako jsou Mad Glad Sad, Mountain Climber a Sailboat, abyste prošli a zhodnotili svůj sprintový cyklus.
Program retrospektivních schůzek Sprintu vypadá takto:
|Seznámení účastníků
|Začněte tím, že vytvoříte kontext pozadí každé osoby. Vytvořte psychologicky bezpečný prostor, aby členové mohli otevřeně sdílet a diskutovat o výzvách.
|Fáze reflexe
|Použijte šablonu retrospektivy k zamyšlení nad tím, co fungovalo dobře a co ne.
|Organizujte zpětnou vazbu
|Vyhodnoťte a seskupte zpětnou vazbu do společných témat, aby byla analýza jednodušší.
|Hlasování
|Členové týmu hlasují o problémech, které považují za nejnaléhavější.
|Diskuse o akčním plánu
|Upřednostněte nejlépe hodnocené problémy, prozkoumejte je do hloubky a vytvořte konkrétní plán, jak je řešit v následujícím sprintu.
Použijte šablonu ClickUp pro brainstorming Sprint Retrospective k:
- Zkontrolujte a analyzujte průběh sprintu
- Brainstorming způsobů, jak zlepšit výsledky sprintu
- Identifikujte trendy ve výkonu pomocí revize více sprintů
- Sledujte pokrok ve vztahu k cílům v agilním Scrumu
- Odhalte problémy, které ovlivňují morálku, pokrok a produktivitu týmu
- Podporujte otevřený a upřímný dialog v bezpečném prostředí
Použití Agile a Scrum ve sprint review a retrospektivě
Stručné shrnutí: Nyní již znáte rozdíl mezi sprint review a retrospektivou.
Sprint review a Sprint retrospective jsou scrumové události, kterých se účastní agilní týmy.
Metodika Scrum je agilní projektová metodika, kterou vývojové týmy používají k řízení komplexního vývoje produktů v souladu s obchodními cíli.
Rozděluje složité projekty na menší části zvané sprinty. Tyto 2–4 týdny trvající sprintové cykly, které začínají plánováním sprintu, mají za cíl vyřešit všechny resty v produktu, tedy seznam úkolů, které tým musí splnit, včetně uživatelských příběhů, chyb, úkolů a dalších.
Uživatelské příběhy hrají důležitou roli při popisu produktového backlogu z pohledu uživatele během sprint review a retrospektivy. Podívejme se také na tento aspekt procesu Scrum.
Co jsou uživatelské příběhy?
Uživatelské příběhy popisují, jak bude koncový uživatel používat konkrétní produkt nebo funkci. Například zákazník může chtít uložit položky do seznamu přání v e-commerce aplikaci, aby si zjednodušil proces nákupu.
Co jsou uživatelské příběhy ve Sprint review?
Ve sprint review jsou uživatelské příběhy pozadím, na kterém se diskutuje o implementaci a dokončení sprintu. Usnadňují získávání konkrétní zpětné vazby a pomáhají týmům pochopit, zda konkrétní funkce nebo produkt plní svůj účel.
Uživatelské příběhy ve skutečnosti pomáhají posunout sprint backlog a zajistit, aby byly vytvořeny nové příběhy pro nové požadavky.
Co jsou uživatelské příběhy v retrospektivě?
Při retrospektivách sprintů jsou uživatelské příběhy velkým pomocníkem při hledání oblastí, které je třeba zlepšit. Můžete například zjistit, že některé uživatelské příběhy trvají déle, než se předpokládalo během plánování sprintu, a vylepšit své hodnocení v dalším sprintu.
Uživatelské příběhy poskytují konkrétní příklady, které nám pomáhají pochopit, proč k určitým problémům došlo a co lze udělat, aby se takové situace v budoucnu neopakovaly.
Body v uživatelských příbězích
Agilní týmy navíc používají story pointy k odhadu skutečného rozsahu práce nebo relativního rizika spojeného s dokončením uživatelského příběhu.
Jedná se o měrné jednotky, které zachycují množství práce potřebné k dokončení uživatelského příběhu v produktovém backlogu. Týmy pro vývoj produktů nebo softwaru mohou tento systém bodů použít k určení priority nejdůležitějších uživatelských příběhů.
Pamatujte, že čím složitější jsou tyto uživatelské příběhy, tím více plánování a řešení problémů vyžadují.
Díky šablonám ClickUp Backlogs a Sprint mohou agilní týmy Scrum efektivně spolupracovat a hodnotit body příběhů.
Pokud je vaší největší výzvou jako Scrum mastera řízení časově náročných procesů spojených s operacemi Sprintu, může vám tato šablona pomoci.
Pomáhá vám spravovat všechny vaše operace a integrace v oblasti vývoje softwaru na dálku na jednom místě pomocí předem připravených zobrazení, vlastních polí, vlastních statutů a dalších funkcí.
Nejlepší na této šabloně je, že obsahuje předem připravené seznamy pro sprinty, sledování chyb a backlogy, které vám pomohou organizovat úkoly a centralizovat veškerou komunikaci týkající se sprintu na jednom místě.
Tip pro profesionály💡: Vaše softwarové týmy mohou také sledovat a vytvářet své sprintové cykly v ClickUp a používat ClickUp Sprint Reports ke správě výkonu týmu a udržování sprintových cílů na správné cestě.
Časté výzvy při sprintových revizích a sprintových retrospektivách
Pravdou je, že bez ohledu na to, jak dobře plánujete sprint review a sprint retrospective, pravděpodobně narazíte na některé překážky v procesu vývoje softwaru. Zde je několik běžných výzev, na které si musíte dát pozor.
Zaměňování sprint review za demo session
Týmy často mylně považují Sprint review za prezentaci, čímž vytvářejí nesprávná očekávání. Sprint review není ukázka produktu, ale pracovní schůzka.
Demo je součástí Sprint review, ale Sprint review zahrnuje mnohem více.
Během sprintových revizí týmy diskutují o poznatcích o spotřebitelích, pokroku v uvolňování, rozpočtu, průzkumu trhu atd. Stanovení jasného kontextu na začátku revize vám pomůže udržet se na správné cestě a učiní schůzky konstruktivnějšími.
Neangažované týmy
Můžeme zrušit sprint review tento týden? Zeptal se vývojový tým.
Pokud váš Scrum tým používá tuto výmluvu, aby se vyhnul Sprint review, víte, že je tu problém – s největší pravděpodobností je váš tým neangažovaný nebo nevidí v Sprint review žádnou hodnotu.
Sprint review je skvělou příležitostí k smysluplné spolupráci se zainteresovanými stranami a tým Scrum má možnost zkontrolovat úspěchy a neúspěchy a přizpůsobit se. Alespoň teoreticky.
Bohužel to není realita pro většinu týmů.
Mezi důvody, proč může být váš Scrum tým demotivovaný, patří:
- Nedostatek jasnosti
- Monotónnost způsobená špatně sestavenými formáty schůzek
- I vnější faktory, jako je stres nebo vyhoření
Klíčem je plánovat schůzky, na kterých jsou obchodní partneři a Scrum mistři otevřeni zpětné vazbě a upřímným diskusím, a vytvořit tak bezpečné prostředí, ve kterém mohou všichni členové týmu sdílet nápady pro neustálé zlepšování a výzvy.
Číst dále: 10 nejlepších aktivit pro zapojení zaměstnanců , které vrátí jiskru do vašeho pracoviště a pomohou vybudovat silné týmy.
Monotónní retrospektivy
Provádění retrospektiv stejným opakujícím se způsobem vede k nudě a ztrátě zájmu a může bránit produktivitě.
Chcete-li vnést do procesu svěžest a motivovat týmy k aktivní účasti, změňte otázky, které kladete, zvyšte interaktivitu nebo přidejte zábavné prvky.
Zvažte střídání různých formátů, jako je Each One Meets, kde si všichni členové týmu mohou vyměňovat zpětnou vazbu 1:1, nebo Kudo karty pro vzájemné uznání. Experimentování s různými formáty dodá schůzkám novost a podpoří lepší účast.
Přečtěte si také: 25 zábavných nápadů na retrospektivu sprintu , které můžete vyzkoušet*
Retrospektivy bez závěrů
Nenechte retrospektivy sprintů proměnit v jednání, kde se jen mluví, ale nic se nedělá.
Zatímco týmy Scrum diskutují o pokroku a zkoumají, jak změnit svůj přístup pro vyšší produktivitu, většina z toho zůstává nezaznamenána. Použijte software pro řízení projektů, abyste zachytili každý detail svých akčních plánů, o kterých jste se rozhodli během retrospektiv.
Ve skutečnosti můžete brainstormovat agilní pracovní postupy a procesy a diskutovat o dalších krocích v digitálním prostředí, jako je ClickUp Whiteboards. Ať už je váš tým na místě nebo na dálku, Whiteboards umožňuje všem spolupracovat a sdílet své nápady.
Proměňte plánovací schůzky a týmové workshopy ve společné plátno pomocí ClickUp Whiteboards, které vám umožní vložit návrhy, dokumenty a seznamy do jediného rozhraní.
Pokud pracujete s týmem na dálku nebo hybridním týmem, můžete také použít nahrávky obrazovky, abyste své sdělení předali stručně a přesně. Stačí natočit krátké video pomocí ClickUp Clips a sdílet ho se svým týmem. Aha, a můžete také požádat ClickUp Brain, aby vám videa přepsal!
Tip pro profesionály💡: Zaznamenejte všechny nápady a další kroky v reálném čase a odškrtávejte vše ze svého seznamu úkolů pomocí ClickUp Tasks , díky čemuž snadno přejdete od konceptů na tabuli k sledovatelným akčním položkám – a nic vám neunikne.
Nástroje pro provádění sprint review a retrospektiv
Agilní životní cyklus vývoje softwaru (SDLC) zahrnuje několik pohyblivých částí, oddělení, zúčastněných stran a členů týmu.
Bez správných nástrojů pro sprint review a retrospektivy se můžete snadno stát obětí složitých procesů, které mohou vést ke zpožděním dodávek, překročení rozpočtu a problémům s kvalitou produktů.
V ideálním případě potřebujete jediný zdroj pravdivých informací, platformu pro správu softwarových projektů, jako je ClickUp, která zpracovává SDLC od začátku do konce, od automatizace sprintů a reportování sprintů až po vizualizaci pokroku sprintů.
Podívejme se na klíčové funkce ClickUp, které jsou oblíbené a široce používané agilními týmy:
ClickUp Sprints
Funkce All-in-One Sprints od ClickUp zjednodušuje automatizaci sprintů a přiřazování bodů a pomáhá vám vizualizovat a sledovat sprinty pomocí grafů burnup a burndown, kumulativního toku a grafů rychlosti.
Nastavte termíny sprintů, přiřazujte body, automaticky přenášejte nedokončenou práci do dalšího sprintu a synchronizujte vývojové aktivity svého týmu s technologickým stackem, včetně GitHub, GitLab nebo BitBucket.
Pomocí přizpůsobitelného bodového systému můžete sčítat body z dílčích úkolů, rozdělit je podle přidělených osob a seřadit je tak, abyste měli přehled o svých sprintech na první pohled.
ClickUp Brain
Jako váš integrovaný AI asistent ClickUp Brain urychluje tvorbu dokumentace k vašim produktům.
Softwarové týmy používají nástroje umělé inteligence k generování nápadů na produkty, programů schůzek, poznámek ze schůzek, shrnutí a plánů a k automatizaci vytváření zpráv o pokroku.
Může také automaticky generovat poznámky ze standupů, čímž výrazně sníží čas a úsilí, které věnujete schůzkám a aktualizacím.
„ClickUp AI pomáhá našemu týmu nacházet nové způsoby, jak zvládnout více práce s menším úsilím,“ řekl Alex McCall, vedoucí provozu ve společnosti ClearCalcs.
„Naše marketingové, produktové a technické týmy se staly kreativní při psaní epik, uživatelských příběhů a dokonce i poznámek k vydání produktů. To zvýšilo komunikační schopnosti našeho týmu a často nám pomáhá odhalit neznámé aspekty naší práce. Popisoval bych to jako neviditelnou super sílu pro každý rychle se rozvíjející a vysoce výkonný tým.“
Agilní pracovní postupy
Flexibilní pracovní postupy ClickUp se přizpůsobí potřebám vašeho týmu, ať už používáte Kanban, Scrum nebo cokoli jiného. Vytvořte perfektní proces pro jakýkoli backlog, automatizujte jej a soustřeďte se na strategičtější záležitosti.
ClickUp Dashboards
Sladěte všechny účastníky sprint review a retrospektivy, od technického oddělení po produktové oddělení a vedoucí tým, pomocí dashboardů ClickUp.
Jedná se o vizuální plány a zprávy o sprintu, které propojují práci směřující ke společným cílům a ukazují pokrok, závislosti, překážky a úkoly s vysokou prioritou.
Získejte více během schůzek Sprint Review a Retrospective s ClickUp
Víte, že je čas změnit přístup, když se vaše schůzky, scrumové ceremonie a retrospektivní diskuse stávají maratónem, který se opakuje každý den. Zatímco sprint review je příležitostí k předvedení vašeho produktu a získání podpory zainteresovaných stran, sprint retrospective je místem, kde dochází k reflexi a neustálému zlepšování.
ClickUp usnadňuje správu sprintového cyklu. Díky přizpůsobitelným šablonám a nástrojům pro zpětnou vazbu v reálném čase zajišťuje sada funkcí ClickUp, včetně automatizace sprintů, úkolů, agilních pracovních postupů, ClickUp Brain, tabulek a dashboardu, že vaše týmy budou vždy produktivní a soustředěné.
Chcete-li začít měnit své schůzky z rutiny na okamžiky produktivity, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.