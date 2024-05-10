20 nápadů pro retrospektivu sprintu, které udrží váš agilní tým zapojený

Všimli jste si opakujících se neefektivit v po sobě jdoucích projektech? Vaše volba nápadů pro retrospektivu může rozhodnout o tom, jak efektivně tyto mezery v produktivitě vyřešíte.
Retrospektivy sprintů jsou způsobem, jak zhodnotit dosavadní úspěchy a najít oblasti, které je třeba zlepšit. Pokud však členové týmu mají pocit, že formát retrospektivy by mohl být pestřejší, produktivnější a více propojený s aktuálními výsledky, může to vést k apatii a pasivní účasti.
Měli byste hledat způsoby, jak gamifikovat vaše retrospektivní sprintové schůzky a učinit je příjemnějšími pro každého člena týmu.
Jako projektový manažer nebo scrum master byste měli retrospektivní diskuse pojmout zábavnou formou, abyste podpořili zapojení členů týmu. To pomůže vašemu týmu spolupracovat, místo aby mezi sebou soutěžil. Udělejte svou příští retrospektivní schůzku uvolněnou a nezapomenutelnou, aby byla morálka vašeho týmu vysoká, zejména v rychle se měnících agilních prostředích.
Zde je 20 nápadů pro retrospektivu sprintu, které udrží váš tým v zapojení.
20 nápadů pro retrospektivu sprintu pro vaši příští schůzku
K překonání nezájmu je třeba:
- Aktivně demonstrujte, jak vstupy z těchto sezení vedou k hmatatelným zlepšením.
- Zajistěte pestré a interaktivní formáty retrospektiv, aby setkání zůstala zajímavá.
- Podporujte inkluzivní atmosféru, ve které každý člen týmu cítí, že je jeho názor vyslyšen a oceňován.
Těchto 20 nápadů pro retrospektivu sprintu oživí prvek představivosti v přístupu vašeho týmu k retrospektivním aktivitám. 👇
1. Rozložené retrospektivy
Postupné retrospektivy jsou ideální pro týmy, které mají pocit, že jejich retrospektivy vedou spíše k nápadům než k realizaci.
Tyto retrospektivy trvají čtyři dny. První den shromáždíte data, abyste mohli sestavit odpovědi členů týmu na jednom místě. Druhý den použijete anketu k identifikaci prioritních oblastí na základě jejich společných názorů.
Třetí den zahrnuje otevřené diskuse a brainstorming s cílem najít praktická řešení. Nakonec retrospektivu uzavřete čtvrtý den tím, že požádáte zaměstnance, aby se zavázali k konkrétním krokům.
Podívejte se na standardní protokoly plánování sprintů, abyste získali představu o jednotlivých krocích.
2. Líbilo se mi, naučil jsem se, chybělo mi, toužil jsem po (4L)
Model 4Ls rozebírá pozitivní a negativní zjištění z vašich minulých sprintů.
Odpovědi svého týmu můžete rozdělit do čtyř sloupců, abyste mohli vyhodnotit, co se jim líbilo, co se naučili, co jim chybělo a co by si přáli.
Očekávejte různé pohledy od různých členů napříč hierarchií vašich zaměstnanců. Jedná se o cenný nápad pro zpětnou analýzu, který zahrnuje sběr zpětné vazby a odhalení toho, jak interní a externí faktory ovlivnily váš scrumový tým.
Šablona ClickUp 4Ls Retro umožňuje vašemu týmu hlouběji se zamyslet nad poznatky z posledního projektu. Tato šablona pro retrospektivu vám umožní:
- Shromážděte individuální zpětnou vazbu a konsolidujte ji do souhrnné verze.
- Najděte oddělení, která vyžadují zlepšení
- Vybavte svůj tým tak, aby dokázal odhalit a vyřešit opakující se problémy.
- Brainstormujte a zamyslete se nad názory jednotlivých členů.
3. Retrospektiva horkovzdušného balónu
Když se mluví o gamifikaci diskusí, tento nápad na retrospektivu sprintu je přesně to pravé. Vyhodnoťte svůj poslední sprint tím, že propojíte názory svého týmu s bezprostředním okolím horkovzdušného balónu.
V retrospektivě horkovzdušného balónu slunečná obloha symbolizuje blížící se pozitivní události a horký vzduch představuje aktivity a metriky, které posouvají váš tým vpřed.
Podobně bouřkové mraky označují běžné překážky, které působí jako zádrhele ve vašem projektovém plánu, a pytle s pískem omezují váš tým na první rychlostní stupeň.
4. Agilní příběh
Agilní příběhy zohledňují příběhy uživatelů, aby dekódovaly názory více členů týmu. Cyklická povaha tohoto retrospektivního nápadu je vhodná pro shromažďování názorů a manipulaci s designovými změnami v agilním nastavení.
Zkušení scrum masteri často používají tuto metodu k udržení transparentní komunikace mezi zainteresovanými stranami a produktovými odděleními.
Šablona agilní retrospektivy začíná brainstormingem možností nových funkcí, po kterém následuje vytvoření miniúkolů pro každou funkci, která má být vyvinuta. Pomůže vám napsat srozumitelné příběhy o různých funkcích v krátkém čase.
Šablona Agile Story od ClickUp je ideální pro studium různých pohledů členů týmu na minulé projekty. Tato retrospektivní šablona vám umožní:
- Zlepšete komunikaci mezi zainteresovanými stranami a vaším týmem.
- Zefektivněte procesy vývoje projektů díky novým funkcím.
- Provádějte měsíční schůzky, abyste analyzovali pokrok a neefektivnosti.
- Kategorizujte úkoly, abyste zlepšili celkovou soudržnost svého týmu.
Přečtěte si také: Agilní nástroje, které by váš tým měl používat
5. Hledání velikonočních vajíček
Nechte své velikonoční vajíčka praskat, zatímco váš tým hledá akce pro superrychlé zlepšení procesů prostřednictvím tohoto nápadu pro retrospektivu.
Uveďte toto velikonoční retrospektivní téma do praxe tím, že identifikujete svou mapu pokladu, rozbité vejce, kouzelné vejce a zlaté vejce. 🪺
Zde je návod, jak tyto zábavné prvky využít:
- Díky mapě pokladu bylo hledání řešení snazší.
- Rozbité vejce identifikuje problémy, které způsobily potíže.
- Magické vejce vám dává druhou šanci, protože vám umožňuje vybrat si něco, co byste chtěli změnit, kdybyste mohli projekt realizovat znovu.
- Zlaté vejce ukazuje, kdo nebo co si zaslouží korunu v posledním sprintu. Byla to osoba nebo proces? Jak to ovlivnilo projekt ve váš prospěch?
6. Začít, zastavit a pokračovat
Jedná se o jeden z nejpopulárnějších a nejpraktičtějších formátů provádění retrospektivy.
Zahrnuje to položení otázky týmu:
- S čím bychom měli začít?
- Co budeme dělat teď, když musíme přestat?
- Co v současné době děláme a měli bychom v tom pokračovat?
Tento nápad může pomoci zlepšit časové řízení a snížit provozní náklady.
Šablona Start Stop Continue od ClickUp nabízí přehled o tom, které aktivity nebo procesy by váš tým měl zahájit, zastavit a pokračovat v nich. Tato retrospektivní šablona vám umožní:
- Podporujte kulturu sebereflexe po každém projektu.
- Povzbuzujte týmy, aby pečlivě sledovaly, co funguje a co ne.
- Identifikujte a vylepšete procesy, které fungují dobře.
- Rozpoznat oddělení, která mohou znásobit vaše ziskové marže
Zvažte, zda se chcete dozvědět více o různých scrumových nástrojích a scrumových pracovních postupech, abyste mohli učinit promyšlená rozhodnutí o tom, které činnosti zahájit, zastavit nebo pokračovat.
7. Rocková kapela 🎸
Tento formát použijte, pokud se váš agilní tým pravidelně spoléhá na retrospektivy. Je to spíše debriefing o tom, jak jste si vedli.
Aby to bylo zajímavější, dejte svému týmu název kapely nebo nechte členy týmu, aby si ho vymysleli sami! Nyní použijte metafory rockové kapely k hodnocení výkonu týmu.
- Zhodnoťte „scénu“ nebo to, jak vaše kapela (tým) plnila své povinnosti.
- Přejděte k nastavení „backstage“ a analyzujte, co se dělo v zákulisí, tj. věci, o kterých vědí pouze někteří členové týmu.
- Zdůrazněte „silniční četu“, abyste proces zlidštili. Čí příspěvky byly epické a čí neúčinné?
- Nakonec použijte „setlist“ k pozorování svého výkonu z ptačí perspektivy a k určení oblastí, které je třeba zlepšit.
Nástroj pro řízení projektů ClickUp dohlíží na celý řetězec retrospektivy této rockové kapely, od interní spolupráce na úkolech v zákulisí až po to, který člen vašeho road crew byl nejproduktivnější.
8. Poučení z projektového řízení
Toto retro médium sleduje a zaznamenává úspěšné akce týmu, aby je bylo možné zopakovat v budoucích sprintech. Kromě identifikace nesprávných akcí za účelem prevence získáte přehled o průběhu projektu.
Zaměřuje se na klíčové poznatky a dokumentuje je pro snazší sdílení.
Ať už pro scrum mastery, jako jste vy, nebo pro sprintové týmy, tato metoda odhaluje obrovský prostor pro vylepšení procesů.
Kromě toho můžete zvážit použití nástroje pro řízení projektů, abyste udrželi svou přesnost a produktivitu na nejvyšší úrovni. 📈
Šablona ClickUp „Project Management Lessons Learned“ (Poučení z projektového řízení) obsahuje informace o úspěších a neúspěších, které ovlivňují výsledek vašeho projektu. Tuto retrospektivní šablonu můžete také použít pro:
- Zaznamenávání slibných poznatků z každého minulého projektu
- Využití vizuálních nástrojů pro sledování postupu projektu
- Včasné odhalení problémů, aby se předešlo budoucím zásahům do vašeho projektu
- Zaznamenejte chyby, abyste předešli opakování stejných omylů.
9. Zachovat, zrušit, zahájit
Tato metoda zohledňuje to, co chcete zachovat a co vyřadit, a následně nabízí nové cesty k prozkoumání. Tento retrospektivní proces je více než logický, je intuitivní a zahrnuje změny, které vašemu sprintovému týmu zajistí vedoucí pozici.
Eliminuje to, co nefunguje, a kombinuje stávající metody s inovativními koncepty projektového řízení.
Tato technika hodnocení je natolik jednoduchá, že ji můžete použít s vašimi oblíbenými retrospektivními nástroji.
10. Retrospektiva plachetnice
Retrospektiva plachetnice zahrnuje podněcování nápadů a názorů o minulém sprintu zábavnou formou. ⛵️
V tomto přístupu si agilní týmy představují své členy jako námořníky veslující na lodi směrem k opuštěnému ostrovu. Nechte ostrov být vaším cílem; vítr zosobňuje to, co vás žene vpřed.
Pokračujeme v metaforách: kotva brzdí váš tým a ledovec je to, co vám blokuje cestu a vytváří rizika.
Tato metoda pomáhá týmům zaměřit se na cíle a komunikovat, přičemž zachovává lehkou atmosféru.
Šablona Sailboat od ClickUp gamifikuje celý retrospektivní proces pro váš tým. Retrospektivní šablona vám umožňuje:
- Využijte vizuální podněty k získání kreativních nápadů od svého týmu.
- Stanovte cíle a úkoly podle kapacit vašeho týmu.
- Proveďte komplexní analýzu za účasti všech členů týmu.
- Vytvořte plán, jak dosáhnout výsledků vašeho projektu.
11. Retrospektiva Cupida
Nemusí jít vždy jen o výsledky a neocenění. Tento nápad pro retrospektivu upřednostňuje uznání práce s velkým dopadem a vysokou hodnotou oproti negativním stránkám.
Začněte tím, že povzbudíte svůj agilní tým, aby si uvědomil, jakým způsobem během posledního sprintu přispěl k dosažení výsledků. Poté vyjádřete svůj obdiv k určité vlastnosti každého kolegy. Zaměřte se na poměr 80:20 mezi oceněním a návrhy.
Na závěr se zeptejte všech, co se jim na posledním sprintu líbilo a co by chtěli, aby tým v příštím sprintu dosáhl nebo získal.
Nezapomeňte pracovat s grafem rychlosti sprintu, abyste odhadli rozsah budoucích sprintů a udrželi krok s očekáváními zainteresovaných stran.
12. Brainstorming k retrospektivě sprintu
Ideální pro volný dialog, tato retrospektiva snadno shromažďuje kolektivní názory členů týmu a vytváří jednotnou vizi. Můžete sledovat úspěchy ve srovnání s celkovým záměrem týmu a zjistit, co snižuje morálku vašeho týmu.
Šablona pro brainstorming retrospektivy sprintu rozděluje tuto aktivitu do šesti snadno pochopitelných kroků.
- Stanovte cíle
- Určete téma a předmět
- Vytvářejte a přidělujte úkoly související s daným tématem
- Shromážděte zpětnou vazbu
- Analyzujte názory a
- Vytvořte akční plán
Šablona ClickUp pro brainstorming retrospektivy sprintu připraví váš tým na neustálé zlepšování a lepší koordinaci projektů. Tato šablona vám umožní:
- Shromážděte názory všech členů týmu na jedné obrazovce.
- Odhalte překážky, které negativně ovlivňují výkonnost vašeho týmu.
- Pomocí oznámení sledujte řešení a změny procesů.
- Vymyslete proveditelné strategie, které zlepší příští sprint vašeho týmu.
13. Šílený, smutný, šťastný
Studiem emocionálních aspektů názorů svých zaměstnanců se můžete dozvědět mnoho o minulých projektech.
Místo toho, abyste studovali jejich činy, studujte, jak se cítili. To obvykle odhalí větší problémy, které váš tým stresovaly v předchozích sprintech.
To je nápad pro retrospektivu „naštvaný, smutný, šťastný“. Zde požádáte účastníky, aby vyjádřili, co je frustrovalo nebo rozzlobilo (naštvaný), co je zklamalo (smutný) a co jim přineslo štěstí nebo hrdost (šťastný).
14. Asynchronní retrospektiva
Jak název napovídá, asynchronní retrospektiva zbavuje váš tým nepříjemností spojených s plánováním a přerušováním pracovních postupů. To je ideální zejména pro týmy rozptýlené v různých časových pásmech.
Kromě toho, že jim tato metoda nabízí svobodu odpovědět ve svém vlastním čase a prostoru, zabraňuje také tomu, aby byly jednotlivé nápady ovlivněny názory spolupracovníků.
Tato retrospektiva umožňuje vašim zaměstnancům účastnit se kdykoli se jim zachce. Mohou například sdílet své nápady kdykoli během sprintu, nejen během krátké 10minutové schůzky na začátku. Poté, co všichni sdílejí své nápady, váš tým je seskupí, hlasuje o těch nejdůležitějších a na jejich základě vytvoří akční plán.
Funkce Sprints od Clickup vám umožňuje navrhovat a automatizovat malé i komplexní sprintové cykly prostřednictvím označování priorit, přiřazování dílčích úkolů a dalších funkcí.
15. Piráti
Zábavné retrospektivní hry, jako je tato, mohou nadchnout celý váš tým. Je to skvělá volba pro týmy, které mají potíže s tradičními formáty retrospektivy, protože ji můžete přizpůsobit potřebám svého týmu.
Aktivitu vede „pirátský kapitán“, který zajišťuje, aby tým zůstal na správné cestě a bavil se. Takto to funguje.
- Každý člen týmu dostane mapu pokladu s otázkami nebo podněty týkajícími se úspěchů a výzev týmu.
- Členové týmu diskutují o svých odpovědích na otázky a identifikují své nejcennější úspěchy.
- Tým poté vytvoří akční plán, jak tyto úspěchy udržet a vylepšit.
16. DAKI
DAKI je zkratka pro Drop, Add, Keep, and Improve (odstranit, přidat, zachovat a vylepšit). Jedná se o výkonný model pro agilní týmy, který jim pomáhá reflektovat jejich nedávnou práci a identifikovat konkrétní kroky, které je třeba podniknout v budoucnu.
Zde je návod, jak je můžete aplikovat ve svém týmu:
- Použijte digitální tabuli, rozdělte ji na čtyři sloupce a označte je v tomto pořadí: Odstranit, Přidat, Zachovat a Vylepšit.
- Pokud chcete zaměřit zpětnou vazbu na určitý proces, nástroj nebo pracovní postup, označte sloupce příslušným tématem.
- Požádejte svůj tým, aby do každého sloupce přidal alespoň jednu položku.
Je to skvělý způsob, jak získat nové poznatky tím, že váš tým zpochybní hodnotu současných postupů a vylepší je.
17. Retrospektiva energetických úrovní
Tato retrospektiva je reflexivní cvičení, jehož cílem je porozumět vrcholům a propadům projektu nebo činnosti vašeho týmu. Má tři základní složky: zvýšení energie, úbytek energie a udržení energie.
- Nabídka energie: Váš tým se zamyslí nad momenty, které mu během projektu dodaly energii. Mohou to být úspěchy, pozitivní spolupráce nebo zkušenosti, které podnítily jeho nadšení.
- Únik energie: Identifikují úkoly nebo činnosti, které jim ubírají energii. Může se jednat o opakující se úkoly, konflikty nebo zážitky, které je vyčerpávají.
- Udržování energie: Zamýšlejí se nad aktivitami, které udržují jejich energetickou hladinu. Může se jednat o přestávky, sociální interakce nebo zážitky, které jim pomohly dobít energii.
Jakmile je poznáte, určete, které postupy nebo povinnosti obnovují jejich energetický barometr.
18. Retrospektiva horolezce
Retrospektiva „Horolezec“ je jedinečný model, který vám pomůže zhodnotit cestu a pokrok vašeho týmu. Jedná se o metaforické zdolávání hory, při kterém členové vašeho týmu reflektují své zkušenosti, výzvy a úspěchy.
K provedení této retrospektivy použijete několik podnětů. Zde je příklad, který můžete vyzkoušet se svým týmem:
- Milníky: Jaké významné události nebo úspěchy vynikají během vaší cesty?
- Překážky: S jakými výzvami jste se setkali a jak jste je překonali?
- Příprava: Jaké přípravy nebo úpravy jste provedli, abyste zajistili úspěch?
Pomocí tohoto retrospektivního nástroje může váš tým získat nový pohled na svou cestu, ocenit překonané výzvy a těšit se na další fázi výstupu.
19. SWOT analýza
Klasická analýza SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby) používaná od 60. let 20. století odhalí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které váš tým vnímá.
Od zjištění, co váš tým motivuje, až po to, co snižuje jeho produktivitu, je tato aktivita ideální během aktualizací produktů nebo služeb.
Tuto aktivitu můžete efektivně provést v šesti jednoduchých krocích.
- Začněte tím, že členové vašeho týmu zhodnotí aktuální sprint nebo událost, aby identifikovali své silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
- Vyhraďte si asi 10 minut, aby si všichni mohli zapsat své nápady a zařadit je do příslušné kategorie SWOT.
- Seskupte související položky a diskutujte o nich společně.
- Proveďte brainstorming, abyste vyhodnotili novost, proveditelnost a dopad těchto nápadů.
- Spolupracujte na definování proveditelných kroků pro další sprint.
- Na závěr hlasujte o nejdůležitějších krocích, které je třeba realizovat v budoucnu.
20. Retrospektiva Tři malá prasátka
Tato retrospektiva využívá klasickou dětskou pohádku k analýze potenciálních rizik ve vašem projektu.
Požádejte členy svého scrumového týmu, aby rozdělili konkrétní firemní procesy a činnosti jednotlivých oddělení do tří sloupců, z nichž každý představuje jiný typ „domu“ postaveného třemi malými prasátky: ze slámy, z klacků a z cihel.
- Sloupec House of Straw zaznamenává faktory náchylné k selhání.
- Dům z klacků drží silnější, které vyžadují vylepšení.
- Sloupec House of Bricks sleduje faktory, které fungují podle očekávání a nevyžadují žádné drobné ani významné změny.
Jak řídit retrospektivy
Pořádání retrospektivních sezení pro scrumové týmy vyžaduje více než jen kladení otázek a standardizaci kolektivních názorů. Ačkoli jsme již prošli několika příklady sprintových retrospektiv, tyto tipy vám zajistí jejich efektivní řízení.
1. Vytvářejte bezpečné a kreativní prostory
Váš tým možná nevyjadřuje své skutečné názory ze strachu, že bude označen za necitlivý nebo nelogický. Je vaší povinností:
- Vytvořte bezpečné prostředí, ve kterém bude váš tým cítit, že může vyjádřit své názory.
- Upřednostněte psychologickou bezpečnost
- Zajistěte prostředí bez předsudků
- Podporujte kreativní názory prostřednictvím systému odměn
2. Využijte technologie pro lepší zapojení
Nástroje pro plánování sprintů a řešení pro řízení projektů nabízejí řadu funkcí pro sledování produktivity a vývoj úkolů, které snižují potřebu ručních výpočtů. Můžete zapojit více technologických nástrojů tím, že:
- Propagace interaktivních digitálních tabulek a sdílených dokumentů
- Žádání o konstruktivní zpětnou vazbu v reálném čase pomocí virtuálních tabulek
- Automatické konsolidování názorů do souhrnů pomocí nástroje pro psaní s umělou inteligencí
- Nákup předplatného softwaru AI
- Využití nástrojů vizuální prezentace pro rychlejší spolupráci
3. Podníťte smysluplné diskuse
V moderní pracovní etice, která podporuje rychlý multitasking a hybridní práci, může být obtížné udržet pozornost všech účastníků diskuse. Tuto normu můžete změnit následovně:
- Podněcování členů týmu k usnadnění retrospektivních schůzek
- Vítáme nový pohled prostřednictvím různých témat
- Hodnocení výzev z pohledu vedoucích týmů
- Povzbuzujte členy týmu, aby převzali odpovědnost za proces neustálého zlepšování.
- Střídání hravých a úkolově specifických otázek
4. Implementujte proveditelná řešení
Soustřeďte se především na praktická řešení, která udrží členy vašeho týmu proaktivní a v pohotovosti. Zvažte začlenění:
- SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené) akční položky
- Prioritizace úkolů napříč pododděleními
- Odpovědnost jako součást DNA vašeho týmu
- Následné smyčky pro sledování postupu projektu
- Hodnocení v polovině sprintu k přezkoumání probíhajících akcí
Využijte zábavné nápady pro retrospektivu k úspěchu v příštím sprintu
Platforma ClickUp Agile Project Management and Sprint Planning zjednodušuje získávání praktických poznatků o pohledu vašeho týmu na stávající projekty ve vývoji.
Šablony pro plánování sprintů od ClickUp navíc zjednodušují navrhování i těch nejsložitějších projektových sprintů. Využijte různé nápady pro retrospektivu k podpoře spolupráce a otevřené diskuse. Při brainstormingu nových nápadů můžete pracovat s plně přizpůsobitelnými tabulemi, které vám poskytnou větší tvůrčí svobodu.
Můžete také spravovat pracovní postupy svého scrumového týmu v rámci každého sprintového cyklu pomocí působivých funkcí ClickUp pro automatické pořizování poznámek a AI podporované retrospektivní briefingy a agendy.
Začněte s ClickUp zdarma a ušetřete hodiny, které byste jinak strávili administrativními úkoly a řízením projektů. ⏳