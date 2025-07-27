Bezplatné šablony pro plánování videa, díky kterým budete natáčet jako profesionálové

Záběr může být dokonalý, ale nevidíte chaos za objektivem – kabely všude kolem, plány se mění každou minutou a někdo křičí, že chybí scénář.
A vzhledem k tomu, že 73 % video marketérů dnes vytváří obsah, jako jsou vysvětlující videa, je poptávka po rychlých a propracovaných vizuálech vyšší než kdy jindy. Ale taková kvalita se na place neobjeví jako mávnutím kouzelného proutku; začíná to chytrou přípravou.
Jedním z nejvíce podceňovaných nástrojů ve vaší produkci je šablona pro plánování videa (samozřejmě kromě vaší kamery). Podívejme se na jednoduché bezplatné šablony pro plánování videa, které vám pomohou strukturovat natáčení, aniž by to bylo příliš komplikované.
Ať už jste samostatný tvůrce nebo vedete tým, tyto bezplatné šablony pro plánování videa vám pomohou zůstat organizovaní a připravení na cokoli, co vám natáčení přinese.
Co jsou šablony pro plánování videí?
Šablony pro plánování videa vám pomohou organizovat a spravovat vaši videoprodukci. Obsahují vše, co váš projekt potřebuje k oživení vašeho videa, jako je scénář, seznam záběrů, harmonogram produkce a odpovědnosti členů štábu.
Považujte je za svůj plán pro úspěšnou produkci. Při vytváření videa pro YouTube, reklamy nebo kompletní produkce vám tyto šablony pomohou udržet pořádek a zajistí, že nic nepřehlédnete.
Od storyboardů po call sheet, k dispozici jsou šablony, které vyhovují vašim potřebám. Šetří čas, snižují stres a pomáhají vám zajistit hladký průběh natáčení od začátku do konce. Pokud jste tedy unaveni chaosem na poslední chvíli, dobrá bezplatná šablona je vaším novým nejlepším přítelem.
Co dělá šablonu pro plánování videa dobrou?
Dobrá šablona pro plánování videa je přehledná, organizovaná a snadno použitelná. Pokrývá všechny podstatné aspekty produkce videoobsahu, jako je scénář, seznam záběrů, časová osa a odpovědnosti členů štábu.
- Podrobný produkční plán: Obsahuje komplexní časovou osu a lze jej přizpůsobit pro různé typy videí (např. krátké příspěvky na sociálních sítích, celovečerní filmy).
- Definujte jasné role pro každého člena týmu.
- Nabízí prostor pro sledování vybavení, rekvizit a míst natáčení.
- Přehledný design šablony, který je jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Měl by být snadno aktualizovatelný podle potřeby a vizuálně přehledný, aby nedocházelo k záměně během produkce.
- Sdílený dokument, který slouží jako centrum pro koordinaci a komunikaci týmu. Zlepšuje spolupráci a zajišťuje hladkou a profesionální produkci videa.
17 šablon pro plánování videa
Jste připraveni naplánovat natáčení videa?
Sestavili jsme seznam našich oblíbených bezplatných šablon pro plánování videí. Každá z nich obsahuje klíčové sekce, nezbytné prvky a zabudovanou flexibilitu, aby vyhovovala jakémukoli projektu, ať už velkému nebo malému.
Než se rozsvítí světla a spustí kamera, plánujeme!
1. Šablona pro produkci videa ClickUp
Video projekty mohou být chaotické, nápady létají všemi směry, termíny se posouvají a práce je rozptýlena po celé desce. Právě zde přichází na řadu šablona ClickUp Video Production Template. Uspořádá úkoly, termíny a aktualizace týmu do jednoho přehledného prostoru, ve kterém se snadno orientuje.
Považujte ji za svého vestavěného asistenta pro produkci videa. Jasně nastíní proces pro váš tým, od brainstormingu až po finální úpravy. Umožní vám zůstat na správné cestě, synchronizovat se a užít si tvůrčí proces.
Hlavní funkce této šablony vám umožňují:
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, jako jsou „Scénář“, „Natáčení“, „Revize“ a „Finální střih“.
- Přiřazujte úkoly s vestavěnými termíny, prioritami a závislostmi.
- Vizualizujte svůj časový plán pomocí kalendáře ClickUp, zobrazení časové osy a Ganttova diagramu ClickUp.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů k úkolům, ClickUp Docs a Whiteboards.
- Šablonu si přizpůsobte pomocí vlastních polí, značek a výkonných automatizací.
🔑 Ideální pro: Týmy nebo tvůrce, kteří potřebují centrální místo pro efektivní správu video projektů.
🪄 Bonusový tip: Použití šablony pro produkci videa ClickUp s ClickUp Brain je jako mít v týmu další pár rukou. Řekněme, že vytváříte svůj další video projekt – stačí otevřít úkol jako „YouTube Script – Episode 5“ a požádat ClickUp Brain, aby na základě vašich předchozích epizod vytvořil rychlý návrh. Zde je příklad z Hry o trůny!
2. Šablona časové osy pro produkci videa ClickUp
Kromě kreativity potřebují video projekty také strukturu. A šablona časové osy pro produkci videa ClickUp je vaším trumfem v rukávu. Poskytuje vám jasný, časově orientovaný přehled o vašem produkčním workflow. Od psaní scénáře po postprodukci uvidíte všechny úkoly, členy týmu a termíny v přehledné, přizpůsobitelné časové ose.
Zároveň udržuje váš tým v kontaktu a zajišťuje hladký průběh natáčení. Díky sdílenému seznamu kontaktů navíc můžete rychle kontaktovat správnou osobu, když se během produkce vyskytnou nějaké problémy.
Klíčové prvky této šablony vám pomohou:
- Vytvořte podrobné časové osy produkce pomocí zobrazení časové osy a Ganttova diagramu s funkcí drag-and-drop.
- Okamžitě upravujte časové osy, když se změní termíny natáčení nebo termíny odevzdání.
- Přibližte nebo oddalte svůj plán, abyste mohli plánovat den po dni nebo na několik týdnů dopředu.
🔑 Ideální pro: Tvůrce, týmy zabývající se produkcí videí a manažery, kteří potřebují vizualizovat plán, aby udrželi své projekty na správné cestě.
🪄 Užitečná rada: Nahrávejte a sdílejte krátká videa pomocí ClickUp Clips, abyste vysvětlili své designové rozhodnutí nebo poskytli zpětnou vazbu, aniž byste museli cokoliv psát.
📖 Přečtěte si také: Jak využívat trendspotting (s příklady)
3. Šablona pro produkci videí na YouTube od ClickUp
Chcete rychle přejít od návrhu projektu k jeho realizaci? Šablona ClickUp YouTube Video Production Template je navržena tak, aby organizovala celý proces výroby videa od začátku do konce. Tato šablona zjednodušuje správu úkolů pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů výroby a zajišťuje hladkou spolupráci a konzistentní výstup.
Je vhodná i pro začátečníky, takže můžete zapojit všechny, od stážistů až po vedoucí projektů, a dodržet tak termíny.
Šablona vám umožňuje:
- Organizujte úkoly do fází, jako jsou „Koncepce“, „Editace“ a „Konečné zveřejnění“.
- Šablonu si přizpůsobte pomocí polí jako „Scénárista“, „Název videa“ a „Klíčová slova“.
- Přiřazujte úkoly, stanovujte priority a pomocí komentářů zlepšujte komunikaci v týmu.
🔑 Ideální pro tvůrce YouTube, produkční týmy a agentury, které chtějí organizovat proces výroby videa a zlepšit spolupráci v týmu.
👀 Věděli jste, že... YouTube se může pochlubit více než 2,7 miliardami aktivních uživatelů měsíčně, což z něj činí druhou nejnavštěvovanější webovou stránku na světě, hned za Googlem. Tato obrovská uživatelská základna podtrhuje bezkonkurenční dosah a vliv platformy v digitálním světě.
4. Šablona pro plánování a produkci videí na YouTube od ClickUp
Dodržování konzistentního harmonogramu YouTube může být náročné. Nápady se hromadí, termíny se posouvají a obsah uvízne ve fázi produkce. Šablona ClickUp pro plánování a produkci YouTube pomáhá vnést pořádek do chaosu.
Poskytuje vám jasný způsob, jak strukturovat proces plánování, produkci a správu videí, abyste se mohli soustředit na tvorbu. Tato šablona vám umožňuje:
- Využijte centralizovaný prostor k brainstormingu, kategorizaci a stanovení priorit video konceptů.
- Přiřazujte úkoly členům týmu, stanovujte termíny a sledujte příspěvky.
- Integrujte analytické nástroje pro hodnocení výkonu videa.
- Vytvářejte a realizujte propagační plány, včetně kampaní a spolupráce na sociálních médiích, abyste maximalizovali dosah videa.
🔑 Ideální pro: tvůrce YouTube, produkční společnosti a agentury, které chtějí optimalizovat svůj pracovní postup při výrobě videí a zlepšit spolupráci.
💡 Tip pro profesionály: Využijte svůj scénář pro YouTube také pro příspěvky na sociálních sítích, úvody blogů nebo upoutávky na podcasty. Dobrá šablona pro plánování umožňuje z jednoho videa vytvořit více obsahových prvků bez dalšího úsilí. A nezapomeňte si zapsat nápady pro budoucí projekty, dokud je inspirace čerstvá.
5. Šablona miniatury YouTube ClickUp
Máte často pocit, že navrhování miniatur trvá déle než samotná úprava videa? Šablona miniatur YouTube od ClickUp vám pomůže tento proces lépe zorganizovat. Poskytuje vám jasný a přehledný způsob plánování, navrhování a správy miniatur, aby byly konzistentní, poutavé a snadno vytvořitelné.
S touto šablonou můžete:
- Využijte vlastní stavy, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“, abyste mohli sledovat průběh každého miniaturního náhledu.
- Využijte různá vlastní pole, jako například „Schválení miniatury“, „Návrhář“ a „Průběh návrhu“, k ukládání klíčových informací o každé miniatuře.
- Využijte čtyři zobrazení, včetně „Souhrn miniatur“, „Seznam miniatur“, „Průvodce pro začátečníky“ a „Produkční tabule“, abyste měli informace přehledně uspořádané a snadno dostupné.
🔑 Ideální pro: tvůrce obsahu na YouTube, týmy zabývající se videomarketingem a designéry, kteří chtějí optimalizovat svůj pracovní postup při tvorbě miniatur a zvýšit povědomí o značce.
👀 Věděli jste, že... 90 % nejúspěšnějších videí na YouTube používá vlastní miniatury. Poutavá miniatura může výrazně zvýšit viditelnost a atraktivitu vašeho videa.
6. Šablona plánu obsahu YouTube od ClickUp
Náhlé hledání nápadů na videa může zpomalit celý váš plán obsahu a kreativitu. Šablona plánu obsahu YouTube od ClickUp vám uleví od tohoto tlaku tím, že vám poskytne jasný a organizovaný způsob, jak předem plánovat, sledovat a spravovat váš obsah na YouTube.
Je navržena tak, aby vám pomohla dodržet termíny a udržet vaše nápady v jednom snadno použitelném pracovním prostoru.
S touto šablonou můžete:
- Využijte různé zobrazení, jako je kalendář, seznam a tabule, abyste měli všechny informace přehledně uspořádané.
- Využijte výkonné funkce, jako je sledování času, značky a varování o závislostech, k řízení procesu tvorby obsahu.
- Pomocí vlastních polí můžete přidávat a sledovat klíčové KPI obsahu marketingu, jako jsou zobrazení, doba sledování a zapojení.
🔑 Ideální pro: tvůrce obsahu na YouTube, týmy zabývající se marketingem obsahu a stratégy, kteří chtějí optimalizovat svůj pracovní postup při plánování obsahu a udržovat konzistentní harmonogram publikování.
🧠 Zajímavost: Někteří YouTubery natočí celé sezóny za jediný víkend – protože nic nevyjadřuje „strategii obsahu“ lépe než 48hodinový maraton poháněný kofeinem! Jeden tvůrce dokonce zvládl natočit čtyři videa za pouhé tři hodiny!
7. Šablona ClickUp YouTube
Vytvoření skvělého obsahu pro YouTube vyžaduje více než jen stisknutí tlačítka nahrávání – vyžaduje pečlivé plánování, rozsáhlou koordinaci a transparentní pracovní postupy. Šablona ClickUp YouTube vám pomůže vše spravovat na jednom přehledném místě.
Díky přizpůsobitelným pracovním postupům a integrovaným nástrojům pro spolupráci zajistí hladký, efektivní a bezproblémový proces tvorby obsahu. Pomůže vám:
- Využijte vlastní stavy, jako jsou „Otevřeno“, „Probíráno“, „Finální“ a „Zamítnuto“, abyste mohli sledovat cestu každého videa od konceptu až po zveřejnění.
- Využijte vlastní pole, jako jsou „Seznam skladeb“, „Natočeno“, „Stav publikace“, „Kategorie“ a „URL“, k správě a kategorizaci svých videí.
- Využijte různé zobrazení, včetně „Seznamu ClickTips“, „20 videí“, „Plánu nahrávání“ a „Seznamového zobrazení“, abyste mohli organizovat a sledovat svůj obsah.
🔑 Ideální pro: tvůrce YouTube a marketingové týmy, které potřebují strukturovaný způsob řízení pracovních postupů při produkci videí a zároveň spolupracují na termínech a strategiích obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Do svých plánů videí vždy zahrňte výzvu k akci (CTA), například požádejte diváky, aby video lajkovali, přihlásili se k odběru nebo přidali komentář. Tyto výzvy k akci můžete předem napsat do šablony, abyste je měli při natáčení po ruce.
8. Šablona faktury pro produkci videa ClickUp
Dokončení natáčení, finální střih a odeslání finální verze je jen začátek. Teď přichází ta méně zábavná část – vytvoření rozumné faktury. Šablona faktury pro videoprodukci ClickUp vám ušetří dohady při fakturaci a pomůže vám získat platbu rychleji, bez zmatků na poslední chvíli.
Šablona je vytvořena speciálně pro profesionály v oblasti videa, takže každá její část odpovídá vašim potřebám. Klíčové prvky této šablony vám umožňují:
- Automaticky vypočítávejte celkové náklady na natáčecí dny, hodiny střihu, pronájem vybavení a další.
- Rozdělte služby do sekcí předprodukce, produkce a postprodukce.
- Využijte inteligentní značky ke sledování stavu faktur, například „Odesláno“, „Zaplaceno“ nebo „Po splatnosti“.
- Duplikujte šablony pro stálé klienty nebo opakované práce.
🔑 Ideální pro: Nezávislé kameramany, střihače videa a produkční týmy, kteří hledají jednoduchý a opakovatelný způsob fakturace každé fáze projektu.
Rehab M., vedoucí předprodukce v malé firmě, říká:
Co se mi také líbí, je možnost automatizovat většinu mých každodenních úkolů. Máme složitý proces výroby videí, který zahrnuje více lidí v různých fázích procesu, několik kol revizí, přičemž každý jedinečný výstup vyžaduje svůj vlastní termín. To vše mohu zefektivnit pomocí automatizací dostupných v ClickUp, díky nimž je vše pod kontrolou... Jednou z hlavních věcí, které nám to pomáhá řešit, je výpočet nákladů na naše projekty. Naše primární náklady jsou náklady na lidské zdroje a díky funkci sledování času jsme schopni zjistit náklady na projekt jako celek konsolidací záznamů všech zúčastněných. Díky možnosti nastavit různé seznamy v rámci složky jsme také schopni rozdělit náklady na projekt podle různých fází (jak je znázorněno v seznamu).
Co se mi také líbí, je možnost automatizovat většinu mých každodenních úkolů. Máme složitý proces výroby videí, který zahrnuje více lidí v různých fázích procesu, několik kol revizí, přičemž každý jedinečný výstup vyžaduje svůj vlastní termín. To vše mohu zefektivnit pomocí automatizací dostupných v ClickUp, díky čemuž je vše pod kontrolou... Jednou z hlavních věcí, které nám to pomáhá řešit, je výpočet nákladů na naše projekty. Naše primární náklady jsou náklady na lidské zdroje a díky funkci sledování času jsme schopni zjistit náklady na projekt jako celek konsolidací záznamů všech zúčastněných. Díky možnosti nastavit různé seznamy v rámci složky jsme také schopni rozdělit náklady na projekt podle různých fází (jak je znázorněno v seznamu).
9. Šablona pro produkci video/audio podcastů ClickUp
Správa podcastu se může rychle stát náročnou záležitostí. Mezi kontaktováním hostů, plánováním a sledováním pokroku každé epizody je snadné ztratit přehled, pokud nemáte strukturovaný systém.
Šablona ClickUp pro produkci video/audio podcastů vám pomůže vnést do procesu pořádek. Díky přehlednému produkčnímu workflow a snadno použitelnému rozvržení budete vždy vědět, co je hotové, co je na řadě a kdo co má na starosti, takže vaše epizody budou postupovat bez chaosu.
Tato šablona vám pomůže:
- Organizujte příspěvky hostů, plánování a kontakty z přání v jednom prostoru.
- Naplánujte si vizuálně harmonogram vydání pomocí integrovaných zobrazení kalendáře.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou připomenutí pro sběr dat nebo aktualizace stavu.
🔑 Ideální pro: Podcastery, kteří se zabývají rezervací hostů, plánováním a produkčním procesem interně a chtějí jednoduchý a spolehlivý systém, aby měli přehled o každé epizodě.
🧠 Zajímavost: Jeremy Pope, všestranný herec a zpěvák, nahrává svou hudbu ve své šatně. Přes občasný nepořádek v podobě obleků a paruk slouží šatna jako jeho nahrávací studio.
10. Šablona pro grafický design ClickUp
Designové projekty se mohou rychle hromadit, zejména když se prohrabujete zpětnou vazbou, soubory a termíny. Bez jasného systému je těžké zajistit, aby vše proběhlo hladce.
Šablona ClickUp Graphic Design Template organizuje váš tvůrčí proces. Pomáhá vám spravovat každý krok, od vstupních formulářů po revize a konečná schválení, bez chaotického přecházení sem a tam.
Klíčové funkce vám umožňují:
- Organizujte svůj pracovní postup pomocí předem připravených fází pro zadání, návrhy, recenze a dodání.
- Soustřeďte všechny podrobnosti projektu, kreativní materiály a zpětnou vazbu do jednoho pracovního prostoru.
- Přizpůsobte stavy úkolů a pole tak, aby odpovídaly vašemu procesu návrhu.
- Spolupracujte s klienty a členy týmu prostřednictvím komentářů v reálném čase a nástrojů pro korektury.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry nebo interní kreativní týmy, které chtějí přehledný a organizovaný systém pro plynulý průběh projektů.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni vysvětlováním změn v designu dlouhými e-maily? Použijte ClickUp Clips k nahrávání krátkých videí, ve kterých můžete zkontrolovat proces revize. Je to mnohem rychlejší než vše psát a pomáhá to vyhnout se nejasnostem. Navíc si váš klient nebo kolega může video kdykoli znovu přehrát.
11. Šablona ClickUp Storyboard
Snažit se udržet storyboard organizovaný napříč různými nástroji nebo platformami může vést k záměně a opomenutí detailů. Šablona ClickUp Storyboard tento problém řeší tím, že poskytuje jediný centralizovaný prostor na tabuli, kde můžete bezchybně vizualizovat, plánovat a sledovat své kreativní projekty.
Umožní vám to přeskupovat, remixovat a oživit vaše scény. A to nejlepší? Díky spolupráci ClickUp může váš tým spolupracovat odkudkoli na světě.
Tato šablona vám pomůže:
- Organizujte vizuální materiály a nápady na jednom snadno přístupném místě.
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase, sdílejte zpětnou vazbu a provádějte úpravy.
- Sledujte průběh každé scény a v případě potřeby upravujte časové osy.
🔑 Ideální pro: Kreativní filmové, herní a marketingové týmy, které hledají organizovaný způsob, jak spravovat proces tvorby storyboardů.
12. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Spravujete více obsahových prvků napříč různými kanály? Je to delikátní tanec, při kterém je třeba vybalancovat desítky pohyblivých částí najednou. Šablona kalendáře obsahu ClickUp organizuje váš obsahový pipeline a udržuje vše na jednom místě, aby váš tým mohl zůstat sladěný a soustředěný na termíny.
Tato šablona usnadňuje plánování, tvorbu a rozvrhování obsahu a zajišťuje konzistentnost a včasné dodání.
Klíčové funkce pomáhají:
- Sledujte termíny a nadcházející příspěvky pomocí kalendáře ClickUp.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí funkcí pro zpětnou vazbu a schvalování.
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašemu procesu tvorby obsahu.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, správce sociálních médií a tvůrce obsahu, kteří hledají strukturovaný přístup k plánování a publikování obsahu.
📮 ClickUp Insight: 30 % zaměstnanců dodržuje stanovenou pracovní dobu, ale 27 % pravidelně pracuje přesčas a 19 % nemá stanovený pracovní rozvrh vůbec. Když je práce nepředvídatelná, jak se dá vůbec skutečně odhlásit?
Automatické plánování úkolů v kalendáři ClickUp může vnést více struktury i do těch nejméně předvídatelných plánů. Naplánujte si týden, stanovte pevnou pracovní dobu a automatizujte připomenutí pro odhlášení – protože svůj čas byste měli mít pod kontrolou!
📖 Přečtěte si také: Jak napsat působivou žádost o nabídku: tipy, šablony a příklady žádostí o nabídku z praxe
13. Šablona plánu obsahu ClickUp
Chaos v obsahu? To se vám nestane. Šablona plánu obsahu ClickUp poskytuje marketingovým týmům jeden přehledný prostor pro plánování strategie, přidělování úkolů a sledování termínů – bez zbytečného přetahování.
Ať už brainstormujete nápady pro blog, spravujete návrhy, zpracováváte zpětnou vazbu nebo analyzujete statistiky, ClickUp pro marketingové projektové týmy vše propojí. Proměňte celkové plánování v konkrétní kroky, zapojte zainteresované strany pomocí komentářů a sledujte výkon v reálném čase – vše na jednom místě.
Už nemusíte přeskakovat mezi dokumenty, e-maily nebo tabulkami. Stačí jen organizovat tvorbu obsahu v souladu s vaší značkou pro vaši cílovou skupinu. Tato šablona vám pomůže:
- Rozdělte proces tvorby obsahu na menší, zvládnutelné úkoly a přiřaďte je členům týmu.
- K organizaci pracovního postupu použijte vlastní zobrazení, jako je kalendář obsahu a schvalovací tabule.
- Přidejte vlastní pole, jako je autor, klíčová slova a typ obsahu, pro lepší sledování.
🔑 Ideální pro: Tvůrce obsahu, marketéry a týmy, které chtějí podrobný a organizovaný způsob plánování a realizace své obsahové strategie v rámci více kampaní.
14. Šablona pro správu obsahu ClickUp
Správa obsahu napříč více kanály, termíny a týmy se bez jednotného systému může rychle stát chaotickou. Šablona pro správu obsahu ClickUp tuto složitost eliminuje tím, že poskytuje centralizovaný prostor pro tvorbu obsahu, schvalování a procesy publikování.
Tato šablona vám umožní:
- Využijte vlastní stavy, jako jsou „V kontrole“, „Koncept“ a „Pozastaveno“, k monitorování pokroku obsahu.
- Přidejte vlastní pole, včetně „Rozpočet“, „Kanál“ a „Typ marketingového úkolu“, pro podrobné sledování.
- Vyberte si z různých zobrazení, jako je tabule, seznam, časová osa a Ganttův diagram, a vizualizujte svůj pracovní postup.
🔑 Ideální pro: Tvůrce obsahu, marketéry a týmy, které hledají řešení pro správu a optimalizaci procesu tvorby obsahu.
📖 Přečtěte si také: Šablony návrhů rozpočtu zdarma v Excelu a ClickUp
15. Šablona kreativního projektu ClickUp
Kreativní projekty často čelí měnícím se časovým harmonogramům, roztříštěné zpětné vazbě a zpožděním při schvalování. Šablona ClickUp Creative Project Plan Template vše spojuje a pomáhá týmům organizovat fáze, přiřazovat úkoly a sledovat pokrok, aniž by něco uniklo.
S touto šablonou můžete:
- Plánujte projekty v jednotlivých fázích, jako je psaní kreativního briefu, plánování, produkce a kontrola.
- Přiřazujte zúčastněné strany, sledujte stav a spravujte termíny pomocí vlastních polí a značek.
- Sledujte pokrok pomocí zobrazení časové osy, tabule a kalendáře.
- Zjednodušte schvalování a předávání pomocí strukturovaných produkčních pracovních postupů a aktualizací stavu.
🔑 Ideální pro: Kreativní týmy, které spravují kampaně, videa, designové prvky nebo vícestupňové produkční projekty.
16. Šablona stylového průvodce ClickUp
Jste unaveni tím, že členové týmu používají zastaralá písma, nesprávná loga nebo nesourodé barvy? Šablona ClickUp Style Guide centralizuje všechny pokyny týkající se vaší značky, takže je pro všechny snadné dodržovat stejná pravidla a prezentovat jednotný styl.
V této šabloně můžete:
- Vytvořte přehled použití loga, barev značky, fontů a hlasu v jediném přehledném dokumentu.
- Uchovávejte soubory návrhů, příklady a reference snadno přístupné všem zúčastněným stranám.
- Pomocí dokumentů, vnořených stránek a odkazů strukturovejte svůj průvodce jasně a přehledně.
🔑 Ideální pro: Marketingové, designové nebo brandové týmy, které hledají jediný zdroj informací pro zvýšení povědomí o značce.
17. Šablona scénáře podcastu ClickUp
Improvizovat podcast může znít zábavně – dokud nenastane trapná pauza, nezapomenete na nějaký bod diskuse nebo se neodchýlíte od tématu. Šablona ClickUp Podcast Script Template vám pomůže strukturovat epizody od úvodu po závěr, abyste zůstali soustředění, působili profesionálně a udrželi pozornost posluchačů.
Šablona nabízí:
- Rozdělte svou epizodu na úvod, hlavní diskusi, otázky a odpovědi hostů a závěr.
- Přidejte poznámky k načasování a body k diskusi, abyste nic nezmeškali.
- Spolupracujte s dalšími moderátory nebo producenty přímo v dokumentu a vylepšujte scénář.
- Udržujte vše organizované pomocí opakovaně použitelných osnov pro různé formáty epizod.
🔑 Ideální pro: Podcastery, kteří chtějí jasný, společný scénář, který jim pomůže vést jejich epizody a poskytovat konzistentní a poutavý obsah.
🧠 Zajímavost: Podcast Julie Gauthierové Pepperoni Pizza Dreams pomáhá posluchačům usnout čtením jídelních lístků restaurací. Od Houstonu po Melbourne lidé usínají při uklidňujících zvucích popisů jídel a cen. Kdo by řekl, že šeptání o jídle je klíčem k dobrému spánku?
Od scénáře po obrazovku – naplánujte si vše správně s ClickUp
Ať už plánujete obsah pro YouTube, spravujete skripty podcastů, navrhujete miniatury nebo odesíláte faktury, ClickUp vám bude oporou. Nejedná se pouze o jeden díl skládačky, ale o komplexní řešení celého kreativního workflow.
Potřebujete naplánovat svůj další projekt s umělou inteligencí? Hotovo. Chcete vytvořit poutavé miniatury? Snadné. Jste připraveni sledovat platby za svou brilantní práci? I na to existuje šablona.
Ať už váš proces vypadá jakkoli, ClickUp vám pomůže udržet vše organizované, kreativní a posouvat se vpřed.
Tak proč se nevylepšit? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte svou práci – protože i ty nejlepší nápady potřebují skvělý plán, aby se mohly realizovat ve velkém!