Harvest vs. Toggl: srovnání pro rok 2025 (funkce, ceny)

Připravte se na souboj století.
Skutečné srovnání.
Jedná se o srovnání Harvest vs. Toggl, které vám pomůže najít nejlepší nástroj pro sledování času! 🕵️♀️ …⏰
Oba tyto nástroje mají podobné funkce pro sledování času, jako jsou časové rozvrhy, zprávy a odhady.
Oba nástroje byly uvedeny na trh přibližně ve stejnou dobu a mají svou skupinu věrných uživatelů.
Je to tvrdá konkurence. 💪
To je pro ně dobře.
Ale co vy?
To znamená zmatek a spoustu výzkumu.
Nebojte se, máme pro vás řešení.
V tomto článku vám poskytneme podrobné srovnání Harvest a Toggl, včetně jejich klíčových funkcí a cenových detailů. Navrhneme vám také výkonnou alternativu, kterou můžete začít používat ještě dnes.
Nejprve vám představíme klíčové funkce Harvest a Toggl, abychom vám vysvětlili, co každý z těchto nástrojů nabízí. Můžete přejít rovnou k porovnání.
Co je Harvest?
Nenechte se zmást názvem. Harvest nemá nic společného se zemědělstvím. 😛
Harvest je aplikace pro sledování času, která vám umožňuje sledovat váš pracovní čas a shromažďovat údaje o čase stráveném na úkolech, projektech a týmech. Aplikace také podporuje funkce jako časové rozvrhy a fakturace.
Podívejme se blíže na některé klíčové funkce Harvestu:
1. Flexibilní časový rozvrh
V ideálním případě byste chtěli, aby váš tým spustil časomíru, pustil se do práce a po dokončení ji zastavil.
Ale co když zapomenou spustit časomíru? 😱
To by bylo v rozporu s celou myšlenkou používání softwaru pro sledování času a přišli byste o klíčová časová data.
Naštěstí vám Harvest umožňuje vyplnit časový rozvrh najednou na konci pracovního dne.
Navíc má váš tým přístup ke svým časovačům na svých telefonech, počítačích a prohlížečích. Tímto způsobem je nepravděpodobné, že by zapomněli měřit čas své práce.
2. Vizuální zprávy o projektech
Údaje týkající se času vám mohou pomoci zefektivnit práci, spravovat zdroje a zvýšit produktivitu vašeho týmu.
Rozptýlená, neuspořádaná data vám však mohou způsobit jen bolest hlavy. 🤕
S Harvestem můžete přeměnit pracovní výkazy svého týmu na vizuální grafy. Harvest také podporuje živé vizuální grafy, které vám pomohou dodržovat rozpočty týmu a interní náklady.
3. Vlastní integrace s API
Pokud chcete integrovat své oblíbené aplikace se softwarem pro sledování času, Harvest má pro vás to správné řešení.
Můžete si vybrat, zda chcete do své aplikace integrovat pouze tlačítko časovače Harvest, nebo celý widget časovače Harvest.
Ale to není vše.
API Harvestu vám také umožňuje vytvářet vlastní integrace, které jdou nad rámec sledování času. Můžete integrovat aplikaci se zadáváním času, reporty, fakturami atd. do jakékoli aplikace s jejím API.
Podívali jsme se na výkonné funkce aplikace Harvest. Podívejme se, co nabízí aplikace Toggl.
Co je Toggl?
Toggl Track je druhým uchazečem v našem souboji o nejlepší nástroj pro sledování času. 💪
Toggl Track vám pomůže změřit, kolik času jste strávili prací na úkolech, a poskytne vám přehled o spolupráci v týmu.
Poznámka: Toggl nabízí kromě Toggl Track ještě dva další produkty, a to Toggl Plan (pro řízení projektů) a Toggl Hire (pro nábor zaměstnanců). V tomto článku se budeme zabývat pouze Toggl Track.
Podívejme se na klíčové funkce Toggl Track:
1. Dashboardy týmů a projektů
Pokud máte na starosti projekt nebo vedete tým, jste jistě dobře obeznámeni s úkoly, jako je předpovídání časových harmonogramů, sestavování rozpočtu atd.
Všichni se shodneme, že tyto úkoly jsou velmi časově náročné.
Nebojte se.
Toggl Track vám s tím může pomoci. 😎
S pomocí projektových a týmových dashboardů aplikace Toggl budete mít k dispozici přehledná vizuální data. Tato funkce vám umožní odhalit problémy ve vašich projektech a kontrolovat práci svého týmu i na cestách.
2. Integrovaný časovač Promodoro
Pokud jste prohledávali internet kvůli systému pro správu času, pravděpodobně jste narazili na techniku Pomodoro. Tato metoda rozděluje vaše pracovní hodiny na 25minutové sprinty.
Ať už tuto techniku používáte nebo ji chcete vyzkoušet, Toggl vám pomůže.
Toggl má ve svém rozšíření pro prohlížeč a v desktopové aplikaci zabudovaný časovač Pomodoro.
Funkce Pomodoro však není k dispozici v mobilní aplikaci Toggl.
Jo, to je smůla. 😐
3. Fakturovatelné sazby
Toggl vám umožňuje přiřadit fakturovatelné sazby podle pracovního prostoru, člena týmu, projektu nebo člena projektu.
Funkce jako přiřazování fakturovatelných sazeb vám usnadní fakturaci klientům a dokonce i platby freelancerům, kteří s vámi mají hodinové smlouvy!
Nejste si jisti, zda je Toggl pro vás tím správným nástrojem?
Nechť souboj začne!
Harvest vs. Toggl: podrobné srovnání
Nyní, když jsme si prošli klíčové funkce aplikací Harvest a Toggl, zjistíte, že mají mnoho podobností, jako je sledování času a poskytování vizuálních časových přehledů.
Teď si asi kladete otázku: Nemělo by to být srovnání toho nejlepšího?
Nebojte se, brzy budete znát vítěze. 🥇
Pojďme se podívat, v čem se Harvest a Toggl liší.
1. Sledování času
Jelikož Harvest i Toggl jsou nástroje pro sledování času, je logické, že začneme právě zde.
A. Harvest
S Harvestem můžete:
- Použijte časovač ke sledování pracovních hodin
- Zadejte všechny své pracovní hodiny ručně do časového rozvrhu.
- Zadejte hromadně údaje o čase za celý týden
Pokud jste zapomnětliví, tato funkce vám může zachránit život.
Ale představte si, kolik ruční práce byste museli vynaložit, abyste po dlouhém dni v práci vyplnili časový rozvrh. 😟
B. Toggl
Hlavním rozdílem mezi Toggl a Harvest jsou možnosti sledování času v Toggl. Toggl předčí Harvest díky své funkci sledování času. Toggl vám umožňuje sledovat čas ručně i automaticky.
Takto funguje automatický tracker Toggl:
Pokaždé, když otevřete konkrétní software nebo zadáte určitá klíčová slova, spustí se automatický časovač. Tyto spouštěče můžete upravit podle softwaru, který používáte.
Skóre: Harvest: 0, Toggl: 1 👀
2. Vytváření zpráv
Vytváření užitečných reportů z nasbíraných časových údajů je logickým dalším krokem po sledování času.
Harvest i Toggl mají funkce pro vytváření reportů, ale podívejme se, v čem se liší.
A. Harvest
Harvest automaticky vytváří širokou škálu vizuálních reportů pro vaše projekty a týmy.
Díky těmto přehledům můžete:
- Sledujte průběh svého projektu
- Sledujte pracovní kapacitu svého týmu
- Podrobněji se seznámíte s pracovními návyky členů týmu.
Tyto zprávy můžete exportovat jako soubory Excel, CSV nebo PDF.
Zní to zajímavě? Podívejme se, co pro nás Toggl připravil.
B. Toggl
Toggl vám poskytuje souhrnné, podrobné a týdenní zprávy. Můžete si vybrat úroveň podrobností, kterou chcete vidět, a vytvářet jednoduché zprávy ve formátu CSV nebo PDF.
Tyto funkce pro vytváření reportů mohou být omezené, ale Toggl má další funkce, jako jsou časové audity, zaokrouhlování času a ukládání reportů.
Ale ne všechno je v říši Toggl dokonalé. Tyto skvělé funkce jsou k dispozici pouze v placeném tarifu Toggl, který, jak brzy zjistíte, není příliš ekonomický.
Harvest zde získává body navíc!
Skóre: Harvest: 1, Toggl: 1
3. Kompatibilita platformy
Než se rozhodnete pro konkrétní aplikaci pro sledování času, nejprve si zjistěte, na jakých platformách je k dispozici.
A. Harvest
Díky mobilní aplikaci a webové aplikaci vám Harvest umožňuje sledovat čas i na cestách.
Aplikaci Harvest můžete nainstalovat na zařízení Mac, Windows, iPhone a Android. Harvest však nenabízí aplikaci pro operační systém Linux.
Vzhledem k tomu, že Linux je jedním z nejrozšířenějších operačních systémů, mohlo by vám to způsobit určité potíže.
Ale počkejte. Je to ještě horší. Harvest také nemá aplikaci pro iPad!
Uživatelé iPadů zůstali pozadu:
B. Toggl
Toggl naopak nabízí aplikace pro operační systémy Windows, Mac a Linux. Má také aplikaci pro zařízení Android a iOS.
Vzhledem k tomu, že Toggl je všestranný nástroj, pokud jde o kompatibilitu platforem, má v tomto ohledu navrch.
Skóre: Harvest: 1, Toggl: 2 👀
4. Odhady času
Kromě zvýšení produktivity vám data o sledování času poskytují informace, které pomáhají při plánování časového harmonogramu projektů.
Tyto odhady času pomáhají vašemu týmu přizpůsobit tempo práce. Mohou také vašim klientům poskytnout představu o tom, jak a kdy budete projekt realizovat.
A. Harvest
Harvest podporuje odhady času i nákladů. Tyto odhady můžete vytvořit pro jakýkoli projekt v rámci bezplatného tarifu.
Harvest vám také umožňuje připojit soubory k odhadu před jeho odesláním klientovi.
B. Toggl
Toggl vám umožňuje předpovídat odhady času a nastavovat upozornění, ale za jeho používání musíte platit.
To je pravda. Ani taková jednoduchá funkce, jako je odhad času, není v bezplatném tarifu Toggl zahrnuta.
Skóre: Harvest: 2, Toggl: 2 👀
Vypadá to, že to bude napínavé finále. 😰
5. Ceny
Buďme upřímní. Cena produktu může rozhodnout o tom, zda se obchod uskuteční, nebo ne.
Pojďme zjistit, který z těchto dvou konkurentů zvítězí v cenové bitvě.
A. Harvest
Harvest nabízí dvě cenové varianty:
- Bezplatný tarif Jedno místo Dva projekty
- Jedno místo
- Dva projekty
- Jedno místo
- Dva projekty
- Pro Plan (12 $/uživatel za měsíc) Neomezený počet míst Neomezený počet projektů
- Neomezený počet uživatelů
- Neomezený počet projektů
- Neomezený počet uživatelů
- Neomezený počet projektů
V rámci bezplatného tarifu můžete Harvest používat pouze pro dva projekty. Placený tarif nabízí neomezený počet projektů, ale stojí neuvěřitelných 12 dolarů za uživatele!
B. Toggl
Toggl nabízí tři cenové varianty:
- Bezplatný tarif: Až pět uživatelů Detekce nečinnosti, Pomodoro timer a další funkce
- Až pět uživatelů
- Detekce nečinnosti, časovač Pomodoro a další funkce
- Až pět uživatelů
- Detekce nečinnosti, časovač Pomodoro a další funkce
- Starter Plan(10 $/uživatel za měsíc) Všechny funkce bezplatného tarifu Fakturovatelné sazby, zaokrouhlování času, odhady času a další
- Všechny funkce bezplatného tarifu
- Fakturovatelné sazby, zaokrouhlování času, odhady času a další
- Všechny funkce bezplatného tarifu
- Fakturovatelné sazby, zaokrouhlování času, odhady času a další
- Prémiový tarif (20 $/uživatel za měsíc) Všechny funkce základního tarifu Připomínky pro sledování času, plánované zprávy, přehledy projektů a další
- Všechny funkce startovacího plánu
- Připomenutí sledování času, plánované zprávy, přehledy projektů a další funkce
- Všechny funkce startovacího plánu
- Připomenutí sledování času, plánované zprávy, přehledy projektů a další funkce
Bezplatný tarif Toggl má omezené funkce a placené tarify jsou, mírně řečeno, drahé.
Zajímá vás, jak to vypadá s bodovým stavem? 🤔
Bohužel je to remíza.
Pojďme se na chvíli zastavit a naposledy porovnat tyto dva nástroje pro sledování času.
Harvest a Toggl mohou mít podobné funkce, ale Harvest má omezené nativní integrace a není kompatibilní se všemi platformami.
Toggl naopak neposkytuje podrobné zprávy o týmu nebo projektu. A většina jeho užitečných funkcí, včetně odhadů času a zaokrouhlování času, není v bezplatném tarifu k dispozici.
A konečně, pokud jde o ceny, oba nástroje jsou prostě nepřiměřené. Oba nástroje sice nabízejí bezplatný tarif s omezeným použitím, ale jejich placené tarify jsou drahé.
Nepropadejte panice! Máme řešení pro vaši nejistotu ohledně Toggl vs. Harvest.
Jaký je nejlepší nástroj pro sledování času?
Odpověď je jednoduchá. Je to ClickUp!
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro produktivitu a řízení projektů , který používají produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
Zajímá vás, jak může software pro řízení projektů porazit nástroje pro sledování času v jejich vlastní hře?
ClickUp není jen tak nějaký nástroj pro správu projektů. Má lepší funkce pro správu času a je cenově dostupnější než Harvest i Toggl.
Zde jsou některé z jeho funkcí pro sledování času:
1. Sledujte čas odkudkoli pomocí nativního sledování času
ClickUp je zaměřen na snadné sledování času na cestách.
S aplikací Native Time Tracking od ClickUp můžete zaznamenávat svou pracovní dobu z počítače, mobilního zařízení nebo webového prohlížeče pomocí bezplatného rozšíření pro Chrome.
Můžete se také rozloučit s prodlevami a problémy se synchronizací. 👋
Globální časovač ClickUp je tu, aby vám pomohl!
S globálním časovačem můžete spouštět a zastavovat měření času z jakéhokoli zařízení a dokonce přeskakovat mezi úkoly.
Pomocí zkratky Global Timer v ClickUp můžete sledovat čas strávený na úkolu ze svého seznamu.
2. Přidejte klíčové podrobnosti ke svým záznamům o čase
Zapomeňte na náhodné záznamy času, které nedávají žádný smysl.
Díky doplňkovým funkcím pro správu týmů v ClickUp můžete vylepšit své záznamy o čase a zprávy.
Jak na to:
- Poznámky: přidejte poznámky k libovolnému záznamu času pro přehlednější pracovní deníky
- Štítky: přidejte štítky k časovým záznamům ve svém pracovním prostoru, abyste zlepšili filtrování podobných sledovaných časů.
- Fakturovatelné: označte čas jako fakturovatelné hodiny, abyste mohli sledovat čas pro fakturaci a interní reporting.
Získejte podrobný přehled o sledovaném čase vašeho týmu a přidejte poznámky do časových rozpisů ClickUp.
3. Získejte přehled o svém týmu pomocí dashboardů
Dashboardy v ClickUp obsahují několik různých widgetů, které vám poskytnou podrobnou zprávu o týmu nebo projektu.
S widgety pro sledování času můžete:
- Zobrazit celkový čas sledovaný každým členem týmu
- Filtrujte a seskupujte záznamy o čase podle různých vlastností
- Prohlédněte si souhrnné záznamy o sledování času každého člena týmu a zjistěte, kolik času věnují různým úkolům.
- Zobrazení ručně a automaticky sledovaného času
- Exportujte data a získejte ještě více informací.
Kliknutím na jméno člena týmu rozbalíte záznam a zobrazíte podrobnější rozpis času v časových rozvrzích ClickUp.
To jsou solidní funkce, které mohou konkurovat jakékoli jiné aplikaci pro sledování času.
Ale úžasnost ClickUp tím nekončí! 😎
ClickUp je mnohem víc než jen řešení pro sledování času.
Zde je seznam dalších užitečných funkcí pro správu projektů ClickUp, které byste neměli přehlédnout:
- Odhady času: získejte přehled o sledování času členů vašeho týmu a porovnejte jej s odhadovaným časem.
- Přizpůsobte si časové rozvrhy: prohlížejte si svůj čas sledovaný podle dne, týdne, měsíce nebo libovolného vlastního rozsahu s podrobnými časovými rozvrhy.
- Termíny: pomocí termínů můžete přidávat lhůty pro úkoly. Zadejte čas i den, abyste dostali upozornění, když úkoly budou po termínu.
- Integrace: integrace pro sledování času s Toggl, Harvest a Time Doctor
- Obousměrná synchronizace kalendáře: automaticky aktualizujte své kalendáře Google, Outlook nebo Apple pomocí naplánovaných úkolů v ClickUp
- Podúkoly: vytvořte úkol s podúkoly, abyste rozdělili projekty na menší akční položky.
- Kontrolní seznamy : vytvářejte jednoduché kontrolní seznamy, které jsou buď hotové, nebo nehotové. Tyto položky můžete v ClickUp přiřadit jednomu nebo více příjemcům.
- Vlastní stavy: přidejte k úkolům různé fáze, abyste věděli, na čem každý pracuje.
- Cíle: rozdělte úkoly projektu na jasné cíle a úkoly, které vám pomohou sledovat dosažené výsledky a udržet tempo postupu projektu.
- Zobrazení: spravujte svou práci podle svých představ pomocí několika zobrazení, včetně zobrazení Ganttova diagramu, seznamu a dalších .
- Automatizace: automatizujte své rutinní úkoly a ušetřete čas a námahu. Použijte předem připravené automatizační recepty nebo je přizpůsobte podle svých potřeb.
Vítězem soutěže o nejlepší nástroj pro sledování času se stává ClickUp!
Není pochyb o tom, že Harvest a Toggl jsou dobré nástroje pro sledování času.
Oba však mají značná omezení, a to není druh konkurence, který bychom si přáli.
Málo integrací a omezená kompatibilita platforem nejsou věci, se kterými byste se měli potýkat. Zvláště když jsou spojeny s vysokou cenou. 💰
ClickUp naopak nejenže tyto nevýhody vyvažuje, ale má i více funkcí než oba tyto nástroje dohromady!
Spojuje časové řízení, řízení projektů, grafy, dashboardy a všechny další klíčové funkce do jedné jediné platformy.
Třešničkou na dortu je, že plán ClickUp Free Forever je bohatý na funkce a navíc podporuje neomezený počet úkolů a uživatelů!
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a vyzkoušejte vítěze dnešního souboje nástrojů pro sledování času! 👑