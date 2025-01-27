6 nejlepších alternativ a konkurentů Toodledo (funkce, omezení, ceny)

Toodledo je skvělá aplikace pro správu úkolů, která se prezentuje jako „víc než jen seznam úkolů“.
Bohužel, to „více“ znamená, že vám zdarma poskytneme některé základní funkce pro správu úkolů.
A tady je další problém.
Každý tým potřebuje aplikaci pro správu úkolů, která umí více než jen základní pořizování poznámek.
Je Toodledo opravdu víc než jen seznam úkolů? 🤷
Z tohoto důvodu se mnoho týmů začalo loučit s Toodledo, stejně jako vy!
V tomto článku si vysvětlíme, co je Toodledo a proč potřebujete alternativu. Poté představíme šest alternativ k Toodledo, které vám pomohou vybrat tu nejlepší.
Podívejme se na některé zajímavé alternativy k Toodledo. 📝
Proč potřebujete alternativu k Toodledo
Toodledo je aplikace pro správu úkolů, která pomáhá jednotlivcům i týmům spravovat jejich každodenní úkoly a některé složité projekty.
Zde je několik věcí, které můžete s Toodledo dělat:
- Vytvářejte seznamy úkolů
- Vytvářejte úkoly a podúkoly
- Pomocí vestavěného časovače zaznamenávejte čas strávený na projektu.
- Nastavit připomenutí
- Zaznamenávejte svůj pokrok v grafech a tabulkách
I když tyto funkce zní skvěle, Toodledo má stále několik omezení:
1. Omezená bezplatná verze
Bezplatná verze Toodledo má pouze základní funkce pro správu projektů a spolupráci v týmu. Bezplatný tarif například nenabízí podúkoly ani grafy pro sledování pokroku.
Kromě toho bezplatný tarif nabízí pouze jednoduché alarmy a omezuje vás na jednoho spolupracovníka.
Nevíme, co je frustrující víc: mít jen jednoho spoluhráče, nebo nemít možnost vybrat si vlastní alarmy! ⏰
2. Omezené zobrazení projektů
Více zobrazení projektů vám poskytuje jedinečný pohled na vaši práci, což je pro agilní týmy nezbytné .
A s Toodledo přijdete o kanbanové tabule.
Problém?
Kanbanové tabule vám pomohou vizualizovat vaše projekty, spravovat zdroje a snadno přesouvat úkoly. Navíc Toodledo nenabízí Ganttovy diagramy, které jsou nezbytné pro každý tým, který chce sledovat pokrok.
Bez těchto zobrazení nebudete mít flexibilitu prohlížet si svou práci tak, jak chcete.
Kromě toho, kdo by chtěl být omezen na jeden pohled?
3. Špatná synchronizace dat
Změny provedené v mobilních aplikacích Toodledo se někdy nesynchronizují se změnami provedenými v desktopové aplikaci.
Pokud například vytvoříte podúkoly na svém telefonu, nemusí se zobrazit na vašem notebooku.
Špatná synchronizace dat znamená, že budete muset ztrácet čas znovu vytvářením úkolů, které jste již vytvořili ve svém telefonu.
A kdo by chtěl nástroj pro správu úkolů, který mu zabere čas a ještě přispěje k jeho zapomnětlivosti? 🤷
6 nejlepších alternativ k Toodledo
Zde je šest alternativ k Toodledo, které by rozhodně neměly chybět na vašem seznamu: 📝
1. ClickUp
ClickUp je jedna z nejlépe hodnocených aplikací pro produktivitu a správu úkolů na světě, kterou používají vysoce produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
ClickUp vám pomůže spravovat jak vaše obchodní projekty, tak osobní úkoly.
Od pomoci s dokončováním úkolů po funkce, které vám pomohou spravovat události v kalendáři a snadno plánovat překvapivé narozeninové oslavy, ClickUp je nejlepší nástroj pro správu úkolů.
Jak vám ClickUp pomáhá spravovat vaše každodenní úkoly
V úkolu, který má spoustu různých kroků, se snadno něco zapomene.
Kontrolní seznamy v ClickUp vám umožňují vytvořit jasný přehled celého úkolu, takže už nikdy nezapomenete na žádný krok!
Kontrolní seznamy jsou jednoduché seznamy úkolů, které najdete ve svých úkolech, dokumentech a poznámkách. Můžete si vytvořit vlastní kontrolní seznamy a po dokončení úkolů je odškrtávat.
Potřebujete přidat další podrobnosti do svého seznamu úkolů?
Jednoduše přidejte pod položky do svého seznamu úkolů.
Díky tomu budete přesně vědět, co potřebujete, a to až do posledního detailu! 🔎
Polohu položek v jakémkoli seznamu úkolů můžete také změnit přetažením položek mezi seznamy.
Chcete ušetřit ještě více času?
Vytvářejte šablony kontrolních seznamů pro jakékoli úkoly, které si dokážete představit.
Tyto šablony pak můžete znovu použít, abyste snadno zvládli všechny úkoly. 🥊
Můžete také přiřadit konkrétní úkoly jednomu jedinému příjemci, pokud je třeba podniknout nějakou akci.
Jste neustále v pohybu? 🏃
Nebojte se, své denní úkoly můžete mít stále po ruce prostřednictvím webu, desktopové nebo mobilní aplikace.
Další klíčové funkce ClickUp
- Notepad : právě vás napadla geniální myšlenka?💡Zaznamenejte si své nápady, myšlenky nebo dokonce týdenní jídelníček, abyste neskončili u nezdravého jídla 🍟
- Priority úkolů: pomocí vlajek označte, zda je úkol urgentní, má vysokou prioritu, normální prioritu nebo nízkou prioritu, aby členové týmu věděli, kde začít 🚩
- Opakující se úkoly: nastavte opakující se plány pro vše, co je třeba dělat znovu a znovu, jako například týdenní nákupní seznam 🛒
- Připomenutí: dostávejte připomenutí nadcházejících úkolů. Můžete si vybrat, zda chcete být připomenuti pět minut až tři dny před termínem úkolu, abyste se nemuseli v panice snažit stihnout termíny.
- Synchronizace kalendáře: integrujte svůj kalendář Google a Outlook s ClickUp. Můžete také synchronizovat akce mezi kalendářem Apple, mobilním zařízením nebo jakoukoli aplikací kalendáře, která umožňuje přihlášení k odběru pomocí URL feedu 🗓.
- Zobrazení : zobrazte si své úkoly v seznamu, na kanbanové tabuli, v Ganttově diagramu nebo v jakémkoli jiném stylu projektu podle svého výběru.
- Zobrazení časové osy: plánujte své denní úkoly v čase. Toto zobrazení je ideální pro prezentaci vašeho veřejného plánu, informování klientů o aktuálním stavu a pro cokoli jiného, co vyžaduje plánování předem.
- Zobrazení kalendáře : plánujte, rozvrhujte a spravujte svůj čas a zdroje, abyste se nepřetěžovali:
Výhody ClickUp
- Výkonná bezplatná verze s neomezeným počtem uživatelů
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s online a offline režimem
- Sledujte čas, který strávíte nad úkoly, pomocí nativního časového trackeru.
- Přidejte ke svým úkolům datum zahájení a termíny splnění, abyste dostávali připomenutí, kdy je třeba úkoly splnit.
- Udržujte své úkoly po ruce spolu s prací díky liště úkolů.
- Spravujte spoustu úkolů najednou pomocí panelu nástrojů pro multitasking.
- Importujte úkoly z CSV souborů
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v rámci úkolu pomocí aplikace Email ClickApp.
- Získejte náskok díky výkonným, připraveným šablonám pro plnění úkolů, správu úkolů a osobní úkoly.
- Integruje se s několika softwary třetích stran, jako jsou Evernote, Google Assistant, Calendly a další.
- Přidávejte a spravujte úkoly pomocí naší aplikace pro Android nebo iPhone.
Omezení ClickUp
- V mobilní verzi (zatím) není k dispozici zobrazení časové osy.
Podívejte se na plán ClickUp a zjistěte, jak tyto nedostatky řešíme.
A nezapomeňte prozkoumat všechny zajímavé funkce, které pro vás tato bezplatná alternativa k Toodledo připravila!
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí tři cenové plány:
- Plán Free Forever (nejlepší pro osobní použití)
- Neomezený tarif (nejvhodnější pro malé týmy, 5 $/člen za měsíc)
- Business Plan (nejlepší pro středně velké týmy, 12 $/člen za měsíc)
- Business Plus Plan (nejlepší pro více týmů (19 $/člen za měsíc)
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
2. Todoist
Todoist je aplikace pro správu úkolů, která je vhodná pro osobní použití i týmovou práci.
Aplikace má skvělou funkci zvanou Todoist Karma, která vás odměňuje body za dokončení úkolů a udržení série.
Bezplatný tarif však neobsahuje automatické zálohování, takže pokud se rozhodnete tuto aplikaci používat a ztratíte nějaké dokumenty...
Klíčové funkce Todoist
- Funkce rychlého přidávání vám umožní přidat podrobnosti o denních úkolech během několika sekund.
- Opakující se termíny splatnosti
- Přidávejte komentáře k úkolům, aby všichni měli aktuální informace.
- Sekce a podúkoly pro organizaci úkolů
Výhody Todoist
- Priority úkolů vám pomohou dokončit úkoly ve správném pořadí.
- Přeneste úkoly na kolegy nebo členy rodiny
- Přidejte widget se seznamem úkolů do svého zařízení Android a iOS
Omezení Todoist
- Žádný nativní časový tracker (pouze prostřednictvím externích integrací)
- Připomenutí jsou k dispozici pouze v prémiovém tarifu Todoist.
- Pokud omylem označíte úkol jako splněný, nemůžete jej vrátit zpět.
Ceny Todoist
Todoist má tři cenové plány:
- Bezplatný tarif: Až 80 projektů Až 5 osob na projekt Opakující se termíny Prioritizace úkolů A další
- Až 80 projektů
- Až 5 osob na jeden projekt
- Opakující se termíny splatnosti
- Priority úkolů
- A další informace
- Až 80 projektů
- Až 5 osob na jeden projekt
- Opakující se termíny splatnosti
- Priority úkolů
- A další
- Prémiový tarif (4 $/měsíc): Až 300 projektů Až 25 lidí na projekt Připomenutí Komentáře a nahrávání souborů A další
- Až 300 projektů
- Až 25 lidí na jeden projekt
- Připomenutí
- Komentáře a nahrávání souborů
- A další
- Až 300 projektů
- Až 25 lidí na jeden projekt
- Připomenutí
- Komentáře a nahrávání souborů
- A další informace
- Business plán (6 $/měsíc): 500 projektů na uživatele 50 lidí na projekt Týmová schránka Role správce a člena A další
- 500 projektů na uživatele
- 50 lidí na projekt
- Týmová schránka
- Role správce a člena
- A další
- 500 projektů na uživatele
- 50 lidí na projekt
- Týmová schránka
- Role správce a člena
- A další
Hodnocení zákazníků Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
Zde jsou nejlepší alternativy Todoist.
3. Evernote
Evernote je aplikace pro pořizování poznámek, která vám pomáhá zaznamenávat a vyhledávat informace na cestách. Pokročilá funkce vyhledávání Evernote vám také umožňuje vyhledávat slova ve vašich ručně psaných poznámkách.
Ale s omezeným bezplatným tarifem, budete Evernote používat navždy?
Pojďme se na to podívat:
Klíčové funkce Evernote
- Vytvářejte seznamy úkolů
- Přidávejte do svých poznámek text, obrázky, zvukové soubory, skeny, soubory PDF a dokumenty.
- Připněte si na plochu poznámku s důležitými informacemi
- Šablony pro poznámky
Výhody Evernote
- Výkonné aplikace pro iOS a Android
- Zaznamenávejte nápady, obrázky a zvuk pomocí svého mobilního zařízení nebo iPadu v režimu offline.
- Ukládejte důležité e-maily a sdílejte své poznámky, aniž byste opustili Gmail
Omezení Evernote
- Bezplatný tarif má měsíční limit pro nahrávání dat 60 MB.
- Omezené možnosti přizpůsobení, pokud jde o styl a formátování textu
- Žádná ochrana heslem pro desktopovou verzi
Ceny Evernote
Evernote má tři cenové plány:
- Bezplatný tarif 60 MB nových nahrávek měsíčně Ukládání obrázků z webu, webových stránek a souborů PDF Přístup k poznámkám offline z desktopové aplikace Synchronizace mezi dvěma zařízeními A další
- 60 MB nových nahrávek za měsíc
- Ukládejte obrázky z webu, webové stránky a soubory PDF
- Přístup k poznámkám offline z desktopové aplikace
- Synchronizace mezi dvěma zařízeními
- A další
- 60 MB nových nahrávek za měsíc
- Ukládejte obrázky z webu, webové stránky a soubory PDF
- Přístup k poznámkám offline z desktopové aplikace
- Synchronizace mezi dvěma zařízeními
- A další
- Premium (7,99 $/měsíc): Synchronizace neomezeného počtu zařízení Přístup k poznámkám offline Vytváření vlastních šablon Anotace PDF a další
- Synchronizace neomezeného počtu zařízení
- Přístup k poznámkám offline
- Vytvářejte vlastní šablony
- Anotujte soubory PDF
- A další informace
- Synchronizace neomezeného počtu zařízení
- Přístup k poznámkám offline
- Vytvářejte vlastní šablony
- Anotujte soubory PDF
- A další
- Business (14,99 $/měsíc): Spolupracujte ve sdílených prostorech Prohlédněte si historii aktivit svého týmu Centrální správa uživatelů Měsíční limit pro nahrávání 20 GB A další
- Spolupracujte ve sdílených prostorech
- Zobrazit historii aktivit vašeho týmu
- Centrální správa uživatelů
- Měsíční limit pro nahrávání 20 GB
- A další
- Spolupracujte ve sdílených prostorech
- Zobrazte historii aktivit svého týmu
- Centrální správa uživatelů
- Měsíční limit pro nahrávání 20 GB
- A další
Hodnocení zákazníků Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6000 recenzí)
Přečtěte si další naše články o Evernote: Evernote vs OneNote a Evernote vs Bear
4. Úkoly Google
Google Tasks je jednoduchá aplikace pro vytváření seznamů úkolů. Aplikace vám umožňuje přetáhnout e-mail z libovolného místa v Gmailu do postranního panelu Google Tasks a okamžitě jej tak přeměnit na úkol.
Jednou z nevýhod této aplikace pro připomínky je, že její jednoduchost z ní může dělat neefektivní aplikaci pro správu úkolů pro týmy, které se zaměřují na složité projekty.
Jistě, někdy je jednoduchost nejlepší, ale někdy projekt prostě není tak jednoduchý. 🤷
Klíčové funkce Google Tasks
- Vytvořte více seznamů
- Přidávejte úkoly a podúkoly pro organizaci úkolů
- Přidejte připomenutí do svých úkolů Google z Kalendáře Google
- Změňte pořadí úkolů nebo je přesuňte do jiného seznamu pomocí snadno použitelné funkce drag and drop.
Výhody Google Tasks
- Zcela zdarma
- Integrace s Google Apps
- Seřaďte svůj seznam úkolů podle data vytvoření nebo termínu splnění.
Omezení Google Tasks
- Nelze sledovat čas strávený na konkrétním úkolu
- Nemá pokročilé funkce pro správu úkolů, jako je správa pracovní zátěže, agilní zobrazení nebo závislosti úkolů.
- Nelze nastavit priority úkolů
Ceny Google Tasks
Google Tasks je zdarma.
Hodnocení zákazníků Google Tasks
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: N/A
Vyzkoušejte tyto alternativy Google Task!
5. Microsoft To Do
Microsoft To Do, dříve Wunderlist, je software pro správu úkolů, který vám pomůže efektivně spravovat vaše úkoly. Tento nástroj pro spolupráci má skvělou funkci, která vám v plánovaných seznamech zobrazí přehled úkolů na dnešek, zítřek a celý týden.
Aplikace však neumožňuje nastavit termíny splnění ani přidávat podrobnosti k dílčím úkolům.
Klíčové funkce Microsoft To Do
- Nastavte si připomenutí, abyste měli přehled o úkolech
- Vytvářejte chytré seznamy na základě úkolů a označených e-mailů
- Přidejte k úkolům termíny splnění
- Naplánujte opakující se úkol
Výhody Microsoft To Do
- Sdílejte seznamy úkolů s kolegy a členy rodiny
- Integrace s úkoly aplikace Outlook
- Synchronizace mezi iPhone, Android, Windows 10 a webovou aplikací
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Omezená kompatibilita s produkty jiných výrobců než Microsoft
- Chybí pokročilé řazení úkolů podle priority (umožňuje pouze označit prioritní úkoly hvězdičkou)
- Žádné Ganttovy diagramy pro plánování úkolů
Ceny Microsoft To Do
Microsoft To Do je zdarma.
Hodnocení zákazníků Microsoft To Do
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft To Do!
6. DGT GTD
DGT GTD je aplikace pro správu úkolů, která automaticky vytváří úkoly, když zmeškáte hovor. 📞
Tato aplikace je dobrou volbou pro správu jednoduchých úkolů, jako jsou nákupní seznamy a závazky.
Bohužel aplikace není k dispozici pro zařízení iOS, na počítačích ani na webu.
Klíčové funkce DGT GTD
- Seznamy úkolů
- Opakující se úkoly
- Připomenutí a alarmy
- Organizujte úkoly podle složek, kontextu, umístění, značek, hvězdiček a podúkolů.
Výhody DGT GTD
- Rychlé vytváření úkolů pomocí rozpoznávání hlasu
- Světlé a tmavé téma podle vašeho stylu
- Režim hromadné úpravy
Omezení DGT GTD
- K dispozici pouze jako aplikace pro Android.
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Omezené integrace (integruje se pouze s Toodledo, Dropboxem a FTP)
Ceny DGT GTD
DGT GTD je zdarma.
Hodnocení zákazníků DGT GTD
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Bonus: Aplikace pro vytváření seznamů úkolů pro Mac
Je čas říct Toodledo „Toodle-oo“ 👋
Správná aplikace pro správu úkolů vám pomůže zlepšit vaše schopnosti v oblasti time managementu a zvýšit vaši produktivitu.
Nezapomeňte však, že pokud chcete efektivně řešit správu úkolů, budete potřebovat víc než jen seznamy úkolů a poznámky.
Bohužel, Toodledo prostě nemá dostatek funkcí, aby vám pomohlo být co nejproduktivnější.
Existuje však několik nástrojů, které vám mohou pomoci dosáhnout této úrovně produktivity.
Ačkoli jsme zmínili několik slušných alternativ k Toodledo, ClickUp je zdaleka nejkomplexnější.
ClickUp je nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity, která vám pomůže nastavit a sledovat vaše osobní cíle a umožní vám sledovat čas strávený každodenními úkoly.
Používejte ClickUp zdarma, abyste si zapamatovali všechny své denní úkoly a zapomněli na Toodledo!