Přijetí produktu: definice, fáze, výzvy a strategie zlepšování

Kdybychom jen měli kouzelné zaklínadlo, které by proměnilo potenciální zákazníky ve věrné zákazníky, každá firma by se stala dalším Apple, Inc. 🧙♂️
Jelikož tomu tak není, musíte vymyslet účinné strategie, jak podpořit přijetí produktu. Musíte vytvořit robustní produkt, investovat do jeho marketingu, zvýšit zapojení uživatelů a zajistit jejich loajalitu.
Co je to „stickiness“? Stickiness lze nejlépe vysvětlit tím, jak hodiny a hodiny scrollujeme na Instagramu nebo Twitteru. To z nás dělá „sticky“ uživatele. To je sen každého majitele produktu.
V tomto průvodci se budeme zabývat vším, co souvisí s přijetím produktu. Kromě základů potřebných k pochopení tohoto pojmu prozkoumáme metody jeho měření, běžné výzvy a způsoby, jak je překonat, a strategie, které můžete implementovat, abyste podpořili přijetí produktu a úspěch zákazníků.
Co je přijetí produktu?
Přijetí produktu nebo přijetí uživatelem je proces, kterým procházejí vaši zákazníci, než se rozhodnou integrovat váš nový produkt nebo funkci do svého každodenního života nebo obchodních operací. Představuje kompletní soubor akcí, které znamenají, že noví uživatelé našli v produktu hodnotu. ✨
Přijetí produktu je podobné jako pořízení produktu, ale mají odlišné cíle:
- Akvizice: Zaměřuje se na objevování – co přivádí návštěvníky na váš web, jak se dozvídají o vašem produktu a co z nich dělá první uživatele.
- Přijetí: Zaměřuje se na udržení zákazníků – co promění návštěvníky v uživatele.
Oba koncepty jsou důležité, ale právě přijetí produktu je ukazatelem dlouhodobého úspěchu u zákazníků. Mít mnoho návštěvníků je skvělý začátek, ale nebude to mít velký význam, pokud se tito návštěvníci nestanou kupujícími zákazníky.
Důležitost přijetí produktu
Přijetí produktu je všeobecně používaný klíčový ukazatel výkonnosti (KPI). Pomáhá produktovým týmům pochopit, zda jsou jejich produktová strategie a vývojové úsilí úspěšné. Odráží se v mnoha dalších metrikách prodeje a produktového managementu, mezi které patří například:
- Celoživotní hodnota zákazníka
- Míra konverze
- Míra retence zákazníků
- Míra odchodu zákazníků
- Skóre zapojení zákazníků
- Průměrný měsíční opakující se příjem na uživatele
- Náklady na získání zákazníků
- Náklady na jednoho potenciálního zákazníka
Cílem je identifikovat a kvantifikovat akce, které naznačují přijetí produktu. Tímto způsobem můžeme objektivně posoudit, zda náš produkt splnil svůj primární cíl – poskytovat výhody, pro které byl navržen.
Když víte, které akce přemění nové uživatele na dlouhodobé uživatele, můžete optimalizovat produkt tak, aby uživatelé tyto akce opakovali.
I mírné zvýšení míry přijetí produktu má velký dopad. Čím dříve uživatelé produkt přijmou, tím dříve v něm najdou hodnotu a tím více hodnoty v průběhu času nashromáždí.
6 fází přijetí produktu
Proces přijetí nového produktu představuje cestu zákazníka od počátečního objevu až po opakované používání produktu. Obvykle se skládá z následujících šesti fází:
- Povědomí
- Zájem
- Hodnocení
- Vyzkoušejte
- Aktivace
- Přijetí
Každé fázi přijetí produktu byste měli věnovat stejnou péči a pozornost. Všechny jsou klíčové pro to, aby uživatel dosáhl cíle, kterým je spokojenost s produktem. 🏁
Fáze 1: Povědomí
Ve fázi povědomí uživatelé objevují váš produkt a jeho potenciální výhody. Zde vstupuje na scénu produktový marketing.
Marketing zajišťuje, že si vaše cílová skupina uživatelů uvědomí existenci vašeho produktu a jeho schopnost řešit jejich problémy. V některých případech dokonce odhalí samotné problémy.
Aby byly vaše snahy o vývoj produktů a marketing účinné, musíte důkladně rozumět problémům zákazníků. 💥
Zavedená a známá značka vám může poskytnout náskok. Pokud vám uživatelé již důvěřují, budou ochotnější vyzkoušet a přijmout váš nový produkt nebo funkci.
Fáze 2: Zájem
Pokud je informační kampaň úspěšná a uživatelé mají pocit, že váš produkt má potenciál jim přinést užitek, začnou se o něj zajímat. Budou pokračovat v objevování vašeho produktu a posuzovat, jak jim pomáhá při plnění jejich úkolů (JTBD).
Zájem uživatelů může ovlivnit mnoho faktorů. Například objevit produkt ve správný okamžik může být klíčové pro rozhodnutí uživatelů prozkoumat jej blíže. 🔍
Pokud jde o inovativní a nekonvenční řešení, musíte více investovat do marketingu, abyste uživatele přesvědčili, aby se o ně zajímali.
Bonus: Šablony úkolů, které je třeba splnit!
Fáze 3: Hodnocení
Ve fázi hodnocení uživatelé zvažují váš produkt jako schůdné řešení svých problémů. Věnují pozornost jeho ceně a dalším výhodám, jako je zákaznická podpora. Je zásadní, aby měly všechny informace snadno dostupné.
Potenciální zákazníci a uživatelé budou také hledat doporučení od známých a recenze na internetu. Budou porovnávat váš produkt s jinými možnostmi na trhu. Nakonec se rozhodnou, zda produkt vyzkouší, nebo ne.
Během fáze hodnocení byste se měli zaměřit na zdůraznění výhod vašeho produktu oproti konkurenci, aby vyniklo vaše úsilí o positioning produktu. Nabídka slev, bonusů, bezplatných zkušebních verzí a ukázek může u některých uživatelů rozhodnout. ⚖️
Fáze 4: Vyzkoušení
V této fázi uživatelé vyzkoušejí váš produkt. Zvažují faktory jako:
- Zda produkt splňuje marketingové sliby a řeší jejich problémy
- Jak uživatelsky přívětivý je produkt
- Jak dobře produkt zapadá do jejich technologické infrastruktury
Úspěch v této fázi závisí na designu vašeho produktu a jeho uživatelské zkušenosti. Zajistěte dostatečné zdroje a podporu, aby se zákazníci mohli snadno seznámit s funkcemi vašeho produktu. 🦸
K identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, použijte teplotní mapy a záznamy relací. Cenná je také kvalitativní zpětná vazba ve formě rozhovorů a průzkumů.
Fáze 5: Aktivace
Aktivace nastává, když uživatelé poprvé objeví skutečnou hodnotu vašeho produktu. Tato fáze je nezbytným mezníkem mezi počátečním zkoumáním a plným přijetím. 👞
Vaším úkolem je pomoci uživatelům co nejrychleji dosáhnout fáze aktivace. Aktivace se může lišit v závislosti na profilu uživatele, proto byste měli své úsilí přizpůsobit dané situaci.
Tento proces můžete urychlit tím, že předvedete příklady použití vašeho produktu a nabídnete šablony, které jim pomohou rychle začít.
Fáze 6: Přijetí
Když uživatelé přijmou váš produkt, znamená to, že se stal běžnou součástí jejich osobního nebo profesního života. Cena, kterou zaplatili, a úsilí, které vynaložili na prozkoumání a testování, se nyní vyplatily. Pokud jim produkt vyhovuje, mohou stávající zákazníci dokonce šířit informace o něm a stát se propagátory vaší značky. 🗣️
Nyní, když jste si získali důvěru uživatelů, zaměřte své úsilí na její udržení. Toho můžete dosáhnout pomocí strategií pro udržení zákazníků, věrnostních programů, milníků a neustálého zlepšování produktu.
Jak měřit přijetí produktu: Nejdůležitější metriky přijetí produktu
Přijetí produktu měříme pomocí míry přijetí produktu, což je procento potenciálních uživatelů, kteří se stali pravidelnými uživateli produktu, tj. věrnými zákazníky.
Přijetí produktu je komplexní pojem, takže měření jeho skutečného rozsahu může být náročné. Nejprve musíte definovat, co tvoří událost přijetí – sérii akcí, které naznačují, že uživatel produkt přijal.
Abychom zjistili, jakou hodnotu zákazníci z produktu získávají, používáme různé metriky přijetí produktu, například:
- Míra konverze: Procento uživatelů, kteří dokončili registraci i první klíčovou akci, která naznačuje přijetí produktu.
- Doba návratnosti: Čas (v minutách nebo kliknutích), který uživatelé potřebují k získání měřitelné hodnoty zakoupeného produktu.
- Míra dokončení onboardingu: Procento uživatelů, kteří prošli procesem onboardingu produktu.
- Frekvence používání: Frekvence přihlášení nebo uživatelských relací během určitého období, která udává počet denně aktivních uživatelů.
- Frekvence nákupů: Průměrný počet nákupů, které uživatelé provedou v určitém období.
- Skóre spokojenosti zákazníků: Subjektivní měřítko krátkodobé spokojenosti v různých fázích zákaznické cesty.
- Net Promoter Score: Subjektivní měřítko toho, jaká je pravděpodobnost, že uživatel doporučí produkt někomu jinému, což naznačuje dlouhodobou spokojenost a loajalitu.
- Celková hodnota zákazníka: Celkový zisk získaný od uživatelů během jejich vztahu s produktem.
Analýza metrik přijetí produktu nám poskytuje nástroje pro sledování a analýzu chování a preferencí uživatelů. Umožňují nám zdokonalit naši strategii vývoje produktů, abychom zajistili trvalou spokojenost uživatelů.
Překonávání překážek v procesu přijetí produktu
Níže se budeme zabývat nejčastějšími překážkami, kterým společnosti při přijímání produktů čelí, a navrhneme několik řešení:
Nedostatečná viditelnost produktu
Uživatelé váš produkt nepřijmou, pokud neví, že existuje, nebo nepoznají, že ho potřebují. Konkurence je obvykle vysoká, takže musíte najít způsob, jak vyniknout a zvýšit povědomí o svém produktu. Zde je návod, jak toho dosáhnout:
- Seznamte se se svou cílovou demografickou skupinou a pochopte, co potřebuje.
- Konceptualizujte produkt s ohledem na jeho vhodnost pro daný trh a vytvořte hodnotovou nabídku pro uživatele.
- Vytvořte efektivní marketingové a produktové vzdělávací kampaně, které zdůrazňují výhody produktu relevantní pro dané publikum.
S hodnotným produktem a efektivním marketingem můžete dosáhnout kritického množství ještě před uvedením produktu na trh a připravit tak svůj produkt na úspěch. 🌟
Technické potíže
Řekněme, že uživatelé znají váš produkt a považují ho za slibný. S nadšením ho vyzkouší, ale narazí na matoucí design, záplavu funkcí nebo otravné chyby. Jejich nadšení pravděpodobně opadne. Produkt ani nevyzkouší, natož aby ho přijali.
Abyste tento problém vyřešili hned v zárodku, postupujte následovně:
- Investujte do designu uživatelského prostředí (UX) a otestujte svůj produkt do dokonalosti.
- Průběžně analyzujte analytické údaje o produktech a zpětnou vazbu od zákazníků a využijte je k optimalizaci produktu.
- Vytvořte plynulý proces zapojení nových zákazníků a komplexní znalostní bázi.
- Poskytujte vynikající zákaznickou podporu, reagujte na dotazy uživatelů a rychle řešte problémy.
Vysoké náklady a rozpočtová omezení
I když uživatel zná váš produkt a má ho rád, nepřijme ho, pokud je pro něj příliš drahý, zejména pokud ho konkurence nabízí levněji.
Tento problém je velmi častý a obtížně řešitelný. Snížení cen není vždy možné.
Jde o to najít správnou rovnováhu – zohlednit výrobní a mzdové náklady, ale zároveň zajistit, aby byl produkt dostupný pro vaši cílovou skupinu uživatelů. Uživatelé mohou být ochotni zaplatit více, pokud je produkt jedinečný a nabízí vysokou hodnotu. 🪙
4 osvědčené postupy pro zlepšení přijetí produktu
Níže se podělíme o několik tipů, které vám pomohou zvýšit přijetí produktu. Dozvíte se také, jak vám komplexní platforma pro správu projektů, jako je ClickUp, může pomoci v každé fázi procesu přijetí produktu.
1. Vytvořte a udržujte skvělý produkt
Snaha o přijetí produktu začíná již při jeho koncepci. Chcete-li vyvinout produkt, bez kterého se uživatelé neobejdou, musíte nejprve pochopit jejich bolavá místa a preference. Poté byste měli tyto znalosti využít k vytvoření nepostradatelného, uživatelsky přívětivého produktu.
Správná organizace je nezbytná pro jakýkoli provoz, zejména pro tak složitý, jako je vývoj produktu. Nástroj pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, může práci produktových manažerů usnadnit a snížit jejich stres.
Funkce aplikace ClickUp pro produktové týmy jsou rozmanité. Aplikace může sloužit jako centrum pro všechny vaše znalosti a dokumentaci, strategické plánování, správu verzí a sledování sprintů.
Díky hierarchické struktuře a úkolům ClickUp můžete přidělovat a plánovat práci, rozdělovat ji na podúkoly a kontrolní seznamy. Výběr z více než 15 zobrazení a 20 typů vlastních polí ClickUp vám umožňuje přizpůsobit pracovní prostor vašim potřebám.
Například klasické zobrazení ClickUp Board usnadňuje vizualizaci nadcházející práce, jako jsou problémy, aktualizace a marketingové kampaně produktů.
Pomocí nástroje ClickUp Whiteboards můžete s týmem brainstormovat a vytvářet poutavé strategické plány a mapy uživatelské cesty. 🗺️
Formuláře ClickUp vám umožňují vytvářet a distribuovat průzkumy za účelem shromažďování informací o potřebách uživatelů, chybách a zpětné vazbě k produktu. Abychom vám ušetřili čas a námahu, odpovědi lze automaticky převést na úkoly. Můžete tak rychle odhalit a vyřešit problémy a zachovat spokojenost zákazníků.
ClickUp se integruje s mnoha vývojovými nástroji, jako jsou GitHub, GitLab a BitBucket, což vám umožňuje zefektivnit váš vývojový pracovní postup.
2. Nešetřete na marketingu
Vytvoření zájmu o váš produkt je nezbytným krokem k jeho přijetí. Měli byste publikovat obsah, jako jsou blogy a příspěvky na sociálních médiích, a informovat tak publikum o vašem produktu a problému, který se snaží vyřešit. Tímto způsobem také budujete autoritu a budujete důvěru ve vaši společnost a značku.
K plánování a realizaci marketingových kampaní můžete využít ClickUp. Vytvářejte poutavý obsah pomocí ClickUp Docs a jeho bohatých možností formátování. 🖋️
ClickUp AI je váš spolehlivý asistent pro psaní s umělou inteligencí. Během několika sekund dokáže navrhnout osnovu kampaně, předložit nápady, shrnout poznámky, zkontrolovat pravopis vašich marketingových obsahů a mnoho dalšího!
V aplikaci můžete také spravovat publikování svého marketingového obsahu, protože kalendář ClickUp slouží zároveň jako kalendář obsahu. Stačí vytvořit úkoly související s obsahem a přetáhnout je do kalendáře, abyste je naplánovali. Zobrazení je vysoce přizpůsobitelné, takže můžete přepínat mezi denním, týdenním nebo měsíčním zobrazením a přidávat barvy, emodži a filtry.
Jakmile uživatelé překonají fázi povědomí a zvažují vyzkoušení nebo zakoupení vašeho produktu, je důležité jim usnadnit získání odpovědí. Na svém webu byste měli poskytovat komplexní informace a vytvářet obsah pro střední a spodní část nákupního trychtýře, jako jsou návody a srovnání produktů.
3. Měření úspěšnosti přijetí produktu
Měli byste sledovat výkonnost svého produktu a shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů v každé fázi vývoje a přijímání produktu. Díky tomu budete objektivní a budete moci činit rozhodnutí, která vašemu produktu pomohou k úspěchu. 🙌
Ve fázi zvyšování povědomí použijte nástroje pro výzkum SEO, abyste zjistili, o jaká témata se vaši uživatelé zajímají. Sledujte metriky přijetí produktu, jako jsou zobrazení stránek a míra okamžitého opuštění, abyste mohli vyhodnotit výkonnost marketingového obsahu.
Jakmile se uživatelé začnou více zajímat, sledujte počet rezervovaných hovorů, ukázek a registrací. Pomocí heatmap a záznamů relací zjistěte, jak uživatelé s vaším produktem pracují.
Shromažďování kvalitativních informací je také velmi důležité. Vytvořte a sdílejte formuláře ClickUp, abyste:
- Získejte přehled o potřebách uživatelů
- Zjistěte, jak se o vaší společnosti dozvěděli nebo co je přimělo k registraci.
- Získejte zpětnou vazbu od zákazníků k vašemu produktu
Pokud budete měřit pokrok během vývoje projektu, můžete odhalit úzká místa a získat nápady na zlepšení pracovního postupu.
ClickUp Goals vám umožňuje sledovat pokrok směrem ke konkrétním cílům, zatímco ClickUp Dashboards vám poskytuje přehled o vaší práci a využití zdrojů v reálném čase. S více než 50 kartami můžete přizpůsobit svůj dashboard tak, aby zobrazoval informace, které potřebujete.
4. Zůstaňte v kontaktu s uživateli
Poté, co jste uživatele zaujal, udělejte vše pro to, abyste tyto vztahy udrželi.
Komunikujte s uživateli v aplikaci i externě prostřednictvím e-mailu. Nabízejte podporu během zapojování, zejména pokud má váš produkt strmou křivku přijetí. Poskytujte pozitivní posilování konkrétních chování a oslavujte každý milník. Sdílejte tipy, informujte uživatele o nových funkcích a změnách a jako poděkování nabízejte věrnostní programy a slevy. 🙏
Tím upevníte svůj vztah a zajistíte, že se vaši uživatelé z prvních uživatelů stanou vašimi zastánci.
Posilte a urychlete přijetí produktu pomocí ClickUp
Přijetí produktu není snadný koncept, který lze pochopit a ovlivnit. Pomůže vám však dobře promyšlený plán a efektivní pracovní postup. Nástroj pro správu produktů, jako je ClickUp, vám pomůže ve vašich snahách a zvýší produktivitu a spolupráci týmu v celé organizaci.
Díky dobře fungujícímu workflow, vynikajícímu a neustále se vyvíjejícímu produktu a průběžnému hodnocení výkonu se váš produkt bude vyčnívat na konkurenčním trhu a vaši uživatelé zůstanou spokojeni. 😊
Zaregistrujte se na ClickUp a objevte všechny způsoby, jakými může zajistit plynulý vývoj a přijetí produktu.