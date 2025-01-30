Rozluštění chování uživatelů: 10 nejlepších softwarů pro heatmapy pro získání převratných poznatků

Sledovat, jak uživatelé opouštějí váš web, může být opravdu demotivující. Vaše pečlivě navržená grafika stále nedosahuje požadovaného účinku a navzdory těžbě velkých dat pro získání poznatků si stále kladete otázku, proč váš web nedosahuje požadovaného výkonu. ?
Možná přehlížíte důležité detaily – kde vaši zákazníci tráví nejvíce času, na která místa klikají nejčastěji a které části webu nutně potřebují změnu.
Proto jsou heatmapy vaším nejlepším spojencem! Jsou zlatým dolem informací o chování a preferencích návštěvníků vašeho webu. Díky barevnému vizuálnímu rozdělení aktivity uživatelů na vašem webu nebo v aplikaci vám nástroje heatmap pomáhají činit informovaná strategická rozhodnutí.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších softwarů pro vytváření heatmap, které vám pomohou s optimalizací vašeho webu. Připojte se k nám a seznámte se s jejich výhodami, nevýhodami a cenami!
Co byste měli hledat v softwaru pro vytváření heatmap?
Při výběru ideálního softwaru pro vytváření heatmap zvažte tyto klíčové faktory, abyste se ujistili, že odpovídá vašim potřebám:
- Typy heatmap: Různé softwary se mohou specializovat na různé typy heatmap, jako jsou heatmapy kliknutí, heatmapy posouvání, heatmapy pohybu myši atd.
- Vizualizace dat: Přizpůsobení a filtrování dat je klíčové pro získání smysluplných poznatků.
- Rychlost načítání: Hledejte software pro vytváření heatmap, který neovlivní rychlost načítání vašeho webu, protože pomalé načítání webu může mít vliv na přesnost sběru dat.
- Sledování na úrovni prvků: Ujistěte se, že nástroj přesahuje úroveň webové stránky a zaznamenává chování uživatelů na úrovni prvků, abyste získali přesnější představu o akcích uživatelů a jednotlivých segmentech návštěvníků.
- Segmentace: Dobrý software pro vytváření heatmap by měl umožňovat cílení na návštěvníky a segmentaci před a po kampani. To vám pomůže porovnat chování různých skupin uživatelů v různých bodech jejich zákaznické cesty.
10 nejlepších softwarů pro vytváření heatmap
Zajímá vás, která místa na vašem webu jsou nejoblíbenější? Objevte je pomocí těchto špičkových softwarových řešení pro vytváření heatmap , která jsme pro vás pečlivě vybrali!
Zkoumáme jejich silné a slabé stránky a ceny, takže najít ten správný produkt pro vaši firmu bude hračka. Pojďme to prozkoumat! ?
1. Mouseflow
Mouseflow je nástroj pro analýzu chování na webu, který začíná vyhodnocovat cestu návštěvníka v okamžiku, kdy přistane na vašem webu. Určuje geografickou polohu vašich nejaktivnějších uživatelů, vylepšuje analýzu trychtýře a doladí PPC kampaně. ?
Heatmapy a nástroje pro analýzu trychtýře tohoto softwaru odhalují neocenitelné vzorce chování uživatelů, což pomáhá firmám identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a zvýšit celkovou uživatelskou zkušenost na jejich webu.
Jednou z nejvýraznějších předností Mouseflow je jeho funkce automatických statistik pozornosti, která nabízí více než běžné teplotní mapy posouvání. Poskytuje vám podrobné hodnocení přesvědčivosti vašich vstupních stránek.
Kromě toho Mouseflow měří a analyzuje účinnost dynamického obsahu, jako jsou nabídky, posuvníky a formuláře, a nabízí tak hlubší vhled do klikatelných prvků na vašem webu.
Nejlepší funkce Mouseflow
- Hodnocení zapojení uživatelů
- Mapy kliknutí
- Teplotní mapy pohybu
- Automatizované statistiky pozornosti
- Integruje se s oblíbenými nástroji, jako jsou HubSpot a Adobe Analytics.
Omezení Mouseflow
- Mobilní verze by mohla být aktualizována častěji.
- Dashboard by mohl mít více přizpůsobitelných funkcí.
Ceny Mouseflow
- Zdarma
- Starter: 34 $/měsíc
- Růst: 121 $/měsíc
- Podnikání: 244 $/měsíc
- Pro: 444 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Mouseflow
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
2. Hotjar
Hotjar je komplexní platforma, která vám pomůže porozumět interakcím vašich uživatelů s vaším webem nebo aplikací. Tento software vám umožňuje nastavit heatmapy na více stránkách současně a nabízí panoramatický pohled na nákupní cestu vašich zákazníků, abyste mohli efektivně optimalizovat své prodejní kanály.
Hotjar se neomezuje pouze na sledování kliknutí – analyzuje pohyby myši a odhaluje, kde se uživatelé nejvíce zapojují, kde se zastavují, aby si prohlédli obsah, nebo kde pokračují v posouvání.
Kromě heatmap umožňuje software také zaznamenávání aktivit. Zjednodušuje proces kontroly tím, že zachycuje momenty, kdy uživatelé klikají, vyjadřují frustraci nebo opouštějí stránky. ?
Hotjar navíc poskytuje průzkumy a ankety, které pomáhají firmám porozumět chování a preferencím jejich uživatelů.
Nejlepší funkce Hotjar
- Záznamy návštěvníků
- Nástroje pro sběr zpětné vazby
- Konverzní trychtýře
- Heatmapy a klikací mapy
- Integrace s nástroji jako Google Analytics a WordPress.
Omezení Hotjar
- Bezplatný tarif může být pro některé uživatele příliš omezený.
- Nástroj pro analýzu chování uživatelů neobsahuje funkci prediktivní analýzy.
Ceny Hotjar
- Základní: zdarma
- Plus: 32 $/měsíc
- Podnikání: 80 $/měsíc
- Cena: 171 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
3. FullStory
FullStory je softwarové řešení pro analýzu digitálních zážitků, které bylo navrženo s cílem zlepšit uživatelské zážitky na webových stránkách SaaS, e-commerce a obsahových webech. Jeho heatmapy a funkce Session Replay vám umožní dozvědět se více o tom, jak uživatelé interagují s vaším webem, zvážit vaše designové volby a posoudit výkonnost stránek. ?
Software disponuje pokročilými vyhledávacími funkcemi, které vám umožní rychle vyhledat konkrétní uživatelské relace na základě různých kritérií, jako je URL stránky, typ prohlížeče a akce uživatelů. Jeho analytické a reportovací nástroje poskytují přehled o chování uživatelů, takže můžete činit rozhodnutí na základě dat a vylepšit tak celkovou uživatelskou zkušenost.
FullStory se odlišuje pečlivým zaznamenáváním interakcí uživatelů, zachycováním chybných kliknutí, neúčinných kliknutí a momentů frustrace. Díky podrobným zprávám o tom, jak design vašeho webu ovlivňuje uživatele, můžete rychle identifikovat a odstranit problematické body a optimalizovat webové stránky pro plynulé interakce uživatelů.
Klíčové funkce FullStory
- Nástroj Session Replay
- Segmenty uživatelů
- Mapy posouvání a klikání
- Analýzy a poznatky
- Pokročilé vyhledávací funkce
Omezení FullStory
- Uživatelské rozhraní softwaru by mohlo být vylepšeno.
- Počáteční nastavení může být trochu časově náročné.
Ceny FullStory
- Enterprise: K dispozici po kontaktování
- Pokročilé: K dispozici po kontaktování
- Podnikání: K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze FullStory
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
4. Glassbox
Glassbox přesně identifikuje slabá místa ve vašich konverzních trychtýřích a poskytuje doporučení založená na umělé inteligenci, která vedou ke zlepšení. ?
Jeho interakční mapy nabízejí řadu metrik, které vám pomohou vizualizovat míru kliknutí, dobu soustředění, chyby, potíže a jejich vliv na výnosy. Glassbox také sleduje, jak daleko uživatelé obvykle scrollují stránkou, aby se ujistil, že si vašeho obsahu všimnou. Navíc zobrazuje procento uživatelů, kteří po zobrazení klikli na prvek, takže víte, co ovlivňuje zapojení publika.
Analytické nástroje Glassbox poskytují jasný přehled o obsahu, který zákazníky nejvíce zajímá, a umožňují tak činit informovaná rozhodnutí o tvorbě budoucího obsahu a alokaci zdrojů.
Klíčové funkce Glassbox
- Heatmapy hloubky posouvání
- Mapy interakcí
- Analýza A/B testování
- Doporučení generovaná umělou inteligencí
- Segmentace publika
Omezení Glassboxu
- Zprávy o zobrazeních a prvcích pro vytváření trychtýřů by mohly být více přizpůsobitelné.
- Konfigurace reportů může být trochu časově náročná.
Ceny Glassbox
- K dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze Glassbox
- G2: 4,9/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
5. Lucky Orange
Lucky Orange nabízí nahrávání relací, heatmapy a přehledy o používání webových stránek v reálném čase, které vám pomohou při rozhodování.
Jeho dynamické teplotní mapy odhalují data o interakcích uživatelů v reálném čase, zatímco záznamy relací umožňují majitelům sledovat navigaci uživatelů. To vám umožní přesně určit oblasti, které je třeba vylepšit, a zároveň zajistit soukromí uživatelů.
Pomocí filtrů můžete snadno najít záznamy spojené s konkrétními akcemi, jako je vzteklé klikání nebo rychlé posouvání, a získat tak lepší přehled o spouštěčích chování uživatelů. ?️
Lucky Orange zaznamenává každou akci uživatele, dokonce i interakce s dynamickými prvky, jako jsou vyskakovací okna nebo nabídky, a pomáhá vám tak vyhodnotit účinnost marketingových aktivit.
Klíčové funkce Lucky Orange
- Dynamické teplotní mapy
- Informace z řídicího panelu
- Záznamy relací
- Integrovaná segmentace
- Průzkumy a analytika
Omezení Lucky Orange
- Některé funkce vyžadují ruční konfiguraci.
- Data nemusí být vždy zcela přesná.
Ceny Lucky Orange
- Zdarma
- Vytvořte: 32 $/měsíc
- Růst: 64 $/měsíc
- Rozšíření: 144 $/měsíc
- Cena: 600 $/měsíc
- Enterprise: K dispozici po kontaktování
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Lucky Orange
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
6. VWO Insights
VWO Insights je platforma pro testování webových stránek a optimalizaci konverzního poměru (CRO), která vám umožňuje vytvářet specializované pohledy na segmenty uživatelů na základě konkrétních spouštěčů a kritérií. Jedná se také o výkonný nástroj pro A/B testování, který vám umožňuje experimentovat s různými nápady pro vstupní stránky.
Tento nástroj je vynikající pro zachycení a rozluštění akcí návštěvníků pomocí řady heatmap – od sledování pohybu myši po mapy kliknutí a vizuální zobrazení hloubky posouvání.
Díky funkcím segmentace získáte přehled o tom, jak vaši ideální uživatelé prozkoumávají váš produkt, identifikujete problémy a porozumíte jejich úrovni spokojenosti, abyste mohli pracovat na zlepšení jejich zkušeností.
A třešnička na dortu? Kombinace těchto nástrojů s dalšími funkcemi VWO, jako jsou analýza formulářů, průzkumy a podrobné informace o zákaznících, vám poskytne výkonný nástroj pro experimentování, který v konečném důsledku podpoří vaše konverze. ?
Nejlepší funkce VWO Insights
- Záznamy relací
- Poznámky během relace
- Průzkumy
- Analýza trychtýře
- Aplikace pro mobilní zařízení
Omezení VWO Insights
- Heatmapy mohou občas vykazovat zpoždění.
- Navigace softwaru by mohla být vylepšena.
VWO Insights – Ceny za web
- Růst: 171 $/měsíc
- Pro: 405 $/měsíc
- Enterprise: 956 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
VWO Insights – Hodnocení a recenze webových stránek
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 5/5 (méně než 10 recenzí)
7. Inspectlet
Nástroje pro mapování cesty zákazníka od společnosti Inspectlet jsou navrženy tak, aby sledovaly pohyby myši a chování návštěvníků při posouvání stránek na vašem webu.
Software nabízí řadu funkcí – od analýzy trychtýře a A/B testování až po průzkumy zpětné vazby a analýzu formulářů. To vám umožní shromažďovat data ze všech segmentů uživatelů, kteří navštíví váš web. ?
Díky funkci nahrávání relací můžete přehrávat jednotlivé interakce uživatelů na vašem webu. Navíc vám jeho možnosti filtrování pomohou přesně určit konkrétní segmenty uživatelů.
Inspectlet pečlivě sleduje čas, který návštěvníci stráví vyplňováním různých polí formuláře. Tyto informace jsou klíčové pro zjištění oblastí, které je třeba vylepšit, protože vám umožňují optimalizovat formuláře a zlepšit uživatelské zkušenosti.
Nejlepší funkce Inspectlet
- Heatmapy kliknutí a posouvání
- A/B testování
- Analýza trychtýře
- Nástroje pro průzkum zpětné vazby
- Záznamy relací
Omezení Inspectletu
- Přizpůsobení vyžaduje přesnou konfiguraci, aby bylo dosaženo adekvátních výsledků.
- Značky ve funkci vyhledávacího filtru nemusí vždy fungovat správně.
Ceny Inspectlet
- Zdarma
- Micro: 33 $/měsíc
- Startup: 67 $/měsíc
- Růst: 127 $/měsíc
- Accelerate: 254 $/měsíc
- Enterprise: 424 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Inspectlet
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 30 recenzí)
8. Smartlook
Smartlook od společnosti Cisco poskytuje mapy kliknutí, mapy posouvání a mapy pohybu, které přesně ukazují, které prvky stránky jsou nejúspěšnější. ?
Protože Smartlook automaticky shromažďuje každou interakci uživatele, nově generované heatmapy jsou naplněny historickými daty, která sahají tak daleko, jak to umožňuje váš plán uchovávání dat. Díky tomu nemusíte při každém vytvoření nové heatmapy čekat na shromáždění nových dat.
Tento nástroj také nabízí přehrávání relací, takže můžete identifikovat, kde návštěvníci narážejí na překážky nebo chyby, které ovlivňují výkon webu.
Navíc můžete sledovat akce uživatelů – návštěvy URL, kliknutí na tlačítka a zadávání textu – prostřednictvím analýzy událostí, čímž získáte ucelený obraz o interakcích jednotlivých uživatelů.
Nejlepší funkce Smartlooku
- Tři typy heatmap
- Přehrávání relací
- Analýza trychtýře
- Události pro kontrolu veškeré aktivity uživatelů
- Analýza mobilních aplikací
Omezení Smartlooku
- Záznamy relací nemusí být vždy spolehlivé.
- Přidání dalších opatření na ochranu osobních údajů a zabezpečení může být prospěšné.
Ceny Smartlook
- Zdarma
- Pro Plan: 61 $/měsíc
- Plán Enterprise: K dispozici po kontaktování
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Smartlook
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
9. Crazy Egg
Crazy Egg poskytuje nástroje, jako jsou teplotní mapy, nahrávání relací, A/B testování, analýza provozu a průzkumy, které vám pomohou doladit váš produkt a zvýšit míru konverze.
Funkce heatmapy Snapshots od Crazy Egg nabízí řadu reportů, jako je mapa posouvání, konfety a překryvný report. Ty vám pomohou učinit datově podložená rozhodnutí o tom, kam umístit klíčové prvky webu, jako jsou CTA.
Mapování cesty zákazníka je jednodušší díky nahrávkám, které nabízejí přehled o interakcích návštěvníků v reálném čase. Odhalují, kterým oblastem se návštěvníci vyhýbají a kolik času na vašem webu tráví. ⏳
Crazy Egg navíc pomáhá analyzovat webový provoz z různých zdrojů, takže můžete porovnávat data a podle toho optimalizovat svůj web. Jeho cílené průzkumy shromažďují neocenitelnou zpětnou vazbu od uživatelů, což vede k vyšší míře zapojení.
Nejlepší funkce Crazy Egg
- Různé zprávy o heatmapách
- A/B testování
- Analýza návštěvnosti
- Záznamy chování uživatelů
- Průzkumy
Omezení Crazy Egg
- Software může někdy vykazovat zpoždění.
- Zákaznický servis může poskytovat zpožděné odpovědi.
Ceny Crazy Egg
- Standard: 49 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
- Enterprise: 249 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Crazy Egg
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
10. Microsoft Clarity
Clarity je bezplatný nástroj pro analýzu chování od společnosti Microsoft, který pokrývá vše od záznamů relací a heatmap až po automatizované přehledy a je integrován do služby Google Analytics.
Jeho rychlé teplotní mapy kliknutí, posouvání a oblastí okamžitě zobrazují nejzajímavější oblasti na vaší stránce a odhalují hloubku posouvání návštěvníků.
Nástroj pro nahrávání relací Clarity vám umožňuje sledovat kroky návštěvníků na vašem webu a odhalit potenciální frustrace nebo body opuštění. Každá nahrávka představuje podrobnou časovou osu uživatele – pomáhá vám sledovat jejich vstupní bod na webu a navigaci. Navíc máte přístup k cenným údajům, jako je poloha uživatele, zařízení, operační systém a čas strávený na webu. ?
Software také přenáší zaznamenaná data do svého reportovacího panelu a označuje kritické problémy. Od chyb JavaScriptu po neplatná kliknutí a kliknutí z frustrace – tyto zvýrazněné záznamy nabízejí přehled potenciálních frustrací uživatelů, takže můžete rychle najít a vyřešit problémy.
Nejlepší funkce Microsoft Clarity
- Různé teplotní mapy
- Reportovací panely
- Detekce chyb
- Záznam relace
- Integrace s Google Analytics
Omezení služby Microsoft Clarity
- V záznamech relací se mohou občas vyskytnout chyby.
- Mohlo by být užitečné přidat pokročilejší analytické funkce.
Ceny Microsoft Clarity
- Zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft Clarity
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Další nástroje pro správu uživatelských dat
Softwarové nástroje pro vytváření heatmap jsou vynikající pro sledování kliknutí, identifikaci bodů opuštění a shromažďování důležitých údajů o chování zákazníků. Analýza těchto údajů může výrazně zvýšit výkonnost vašeho podnikání a spokojenost zákazníků.
Jakmile si vyberete svůj oblíbený nástroj pro vytváření heatmap, obraťte se na ClickUp pro další pomoc! Ukládejte svá data do editovatelných dokumentů, organizujte je v různých zobrazeních úkolů, lépe porozumějte svým zákazníkům pomocí šablon dotazníků a nástrojů pro zpětnou vazbu a sledujte výkon pomocí praktických dashboardů.
Ale pouhé seznámení se základními funkcemi ClickUp nestačí. Pojďme si podrobně prohlédnout jeho funkce a objevit jeho mnoho možností! ?
ClickUp
ClickUp není typický nástroj pro správu projektů – je to výkonný nástroj pro reporting, vizualizaci dat a organizaci informací, který je vynikající pro chytré rozhodování, které vede ke spokojenosti zákazníků a růstu podnikání. ?
Díky stanovení jasných cíle ClickUp a použití podrobných dashboardů se tato platforma stane vaším spojencem v procesech, jako jsou:
- Definování cílů kampaně
- Nastavení časových os
- Přesné určení cílů
- Sledujte a vizualizujte pokrok pomocí intuitivních tabulek a grafů.
Díky více než 15 zobrazením projektů k dispozici se správa marketingového trychtýře, plánů týmu a pracovní zátěže stává snadnou záležitostí – správa kalendáře je tak hračkou.
Chcete-li lépe porozumět svým zákazníkům, využijte formuláře pro zpětnou vazbu a průzkumy ClickUp. Pomocí formulářů ClickUp shromažďujte konkrétní informace související s produkty a dokumenty ClickUp využijte jako prostor pro spolupráci při vytváření a úpravách dokumentů se zpětnou vazbou, čímž snadno sladíte práci svého týmu. ✌
Získejte cenné informace o vnímání zákazníků pomocí šablony průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp. Tento nástroj nabízí pohled na to, jak zákazníci vnímají vaše produkty, služby a podporu, a pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, aby se zvýšila loajalita zákazníků.
Když se rozhodnete vytvořit nové optimalizační strategie se svým týmem, využijte funkce ClickUp pro brainstormingové sezení:
Analyzujte testovací varianty tím, že zaznamenáte data o chování uživatelů před a po a přehledně je uspořádáte v zobrazení Seznam nebo Tabule, aby se snadno porovnávala.
Optimalizujte svůj web pomocí umělé inteligence s pomocí šablony ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization Template. Tento nástroj podněcuje nápady pro vylepšení uživatelské zkušenosti a zvýšení míry prokliku pomocí informací generovaných umělou inteligencí. ?
Integrujte ClickUp s více než 1 000 aplikacemi , abyste centralizovali správu svého podnikání a nemuseli přepínat mezi mnoha nástroji!
Zvyšte výkonnost webu pomocí nejlepšího softwaru pro heatmapy + ClickUp
Implementace kteréhokoli z těchto 10 softwarových řešení pro heatmapy může být pro váš web zásadním zlomem. Připravte se na nárůst výkonu webu, zvýšení spokojenosti zákazníků, udržení většího počtu zákazníků a katapultování vašich příjmů do nových výšin!
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a udržte si tempo! S více než 1 000 šablonami na dosah ruky, výkonnými dashboardy pro podrobné reportování a četnými nástroji CRO vám ClickUp poskytne vše, co potřebujete, abyste byli nezastavitelní ve všech svých podnikatelských aktivitách! ?