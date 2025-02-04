Využití dat k urychlení růstu: Představujeme 10 nejlepších analytických nástrojů SaaS v roce 2025

Porozumění výkonnosti vašeho podnikání spočívá v analýze dat. Čísla jasně ukazují, jak si váš produkt vede, kolik prodejů jste za určitou dobu uskutečnili a kolik peněz jste vydělali. ?
Pokud provozujete podnikání v oblasti softwaru jako služby (SaaS), nejjednodušší způsob, jak sledovat, jak lidé interagují s vaším produktem, je pomocí analytického softwaru SaaS. Tyto nástroje za vás udělají těžkou práci, shromáždí a dekódují data z prodeje, marketingu a zpětné vazby od zákazníků. Navíc je zpracují do přehledných grafů a zpráv, takže je snadné sledovat pokrok.
Z široké nabídky nástrojů jsme vybrali 10 nejlepších analytických nástrojů SaaS , které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí na základě vašich dat. Podívejme se na jejich výhody, nevýhody a ceny, abychom našli nejlepší možnost pro vaše SaaS podnikání! ?
Co byste měli hledat v analytických nástrojích SaaS?
Výběr správného analytického nástroje SaaS vám pomůže činit rozhodnutí na základě dat. Ideální nástroj by měl podporovat vaše specifické požadavky, možnosti a rozpočet. Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba zvážit:
- Snadné použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní a intuitivní navigace umožňují zainteresovaným stranám přístup k datům a jejich interpretaci bez nutnosti rozsáhlého školení.
- Přizpůsobení: Hledejte nástroje SaaS, které umožňují přizpůsobení dashboardu a flexibilní reporting, abyste mohli analytiku přizpůsobit vašemu podnikání.
- Škálovatelnost: Správný nástroj by měl být flexibilní a měl by se přizpůsobovat vašim požadavkům v závislosti na růstu vašeho SaaS podnikání.
- Vizualizace dat: Nástroj by měl nabízet robustní možnosti vizualizace dat, jako jsou tabulky, grafy a interaktivní zobrazení, aby bylo možné prezentovat komplexní data v srozumitelném formátu.
- Integrace dat: Ujistěte se, že nástroj dokáže propojit a integrovat data z různých zdrojů, jako jsou databáze, CRM nebo marketingové platformy.
- Spolupráce: Hledejte funkce, které usnadňují spolupráci mezi členy týmu a umožňují sdílení zpráv a poznatků v rámci celé organizace.
10 nejlepších analytických nástrojů SaaS, které můžete použít
Ideální analytický software SaaS by měl být jako chameleon, který se snadno přizpůsobí požadavkům vašeho SaaS podnikání. ?
Provedli jsme průzkum, abychom našli ty nejlepší řešení. Podívejme se, co nejlepší analytické nástroje SaaS nabízejí z hlediska funkcí, omezení a cenových možností.
1. ProfitWell
ProfitWell je analytický nástroj, který shromažďuje všechny statistiky o vašich předplatných na jednom místě. Sleduje příjmy, růst počtu uživatelů a další klíčové metriky SaaS.
Díky analytickým a reportovacím funkcím v reálném čase budete mít vždy přehled a získáte personalizované KPI pro chytré rozhodování. S přesnými daty o výkonu produktů, zákaznících, konkurentů a tržbách můžete začít činit účinná rozhodnutí.
Algoritmy ProfitWell také pomáhají snížit míru odchodu zákazníků. Využívají reálná data z oboru a tržní trendy a pomáhají vám stanovit ideální ceny vašich produktů a upgradů, čímž zlepšují retenci zákazníků. ?️
Nejlepší funkce ProfitWell
- Reporting v reálném čase
- Audity cen a retence
- Analýza návratnosti investic
- Sledování odchodů zákazníků
- K dispozici je mobilní aplikace.
Omezení ProfitWell
- Podpora plateb přes PayPal není k dispozici.
- Data nemusí být vždy zcela přesná.
Ceny ProfitWell
- ProfitWell Metrics: Navždy zdarma
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ProfitWell
- G2: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
2. HockeyStack
HockeyStack zvyšuje příjmy díky účinné kombinaci atribuce, analýzy nárůstu a modelování marketingového mixu. Shromažďuje data z vašich webových stránek, CRM, reklamních platforem, marketingové automatizace, platformy ABM a datového skladu.
Tento nástroj studuje chování na webových stránkách a konverzní události a transformuje je do cenného souboru dat pro analýzu. Mapováním zákaznických cest a přiřazováním důležitosti kontaktním bodům prostřednictvím modelů multi-touch, single-touch a strojového učení vytváří HockeyStack živý obraz cest, které vedou k úspěchu. ?
Tento software vám také umožňuje vytvářet personalizované marketingové KPI , zprávy a přehledy v rámci svého rozhraní. Nastavujte a sledujte cíle v oblasti prodeje a výnosů nebo segmentujte data na základě produktů, cen, regionů nebo osobností, abyste získali podrobný přehled o výkonu.
Nejlepší funkce HockeyStack
- Sjednocené sledování dat
- Automatické čištění dat
- Algoritmy strojového učení
- Podrobná analýza
- Sledování KPI a metrik
Omezení HockeyStack
- Počáteční nastavení může být časově náročné.
- Platforma neposkytuje vzdělávací materiály pro zaškolení nových uživatelů.
Ceny HockeyStack
- Růst: 1 399 $/měsíc
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze HockeyStack
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
3. Google Analytics
Jako nejoblíbenější analytický software SaaS poskytuje Google Analytics přístup k téměř všem metrikám , které potřebujete k vyhodnocení výkonu webových stránek. Zahrnuje jak metriky akvizice, jako je návštěvnost webových stránek, tak ukazatele chování, jako je míra okamžitého opuštění stránky a konverze.
Prostřednictvím uživatelsky přívětivého dashboardu nabízí Google Analytics rozbor demografických údajů návštěvníků vašeho webu, včetně pohlaví, věku, umístění a dokonce i zařízení, která používají.
Tento nástroj je zlatým dolem pro digitální marketéry — pomáhá určit nejúčinnější sociální kanály nebo marketingové kampaně, které přivádějí návštěvníky na váš web. Tyto poznatky vám pomohou zaměřit se na to, co je nejdůležitější, a upoutat pozornost tam, kde je to nejvíce potřeba, nebo zdůraznit kanály, které přivádějí nejvíce návštěvníků. ?
Nejlepší funkce Google Analytics
- Reporting návštěvnosti
- Sledování konverzí
- Zprávy v reálném čase
- Informace o chování uživatelů
- Integrace s produkty Google, jako jsou AdWords a Search Console.
Omezení služby Google Analytics
- Extrakce dat může být poněkud pomalá.
- Automatizovaný zákaznický servis není vždy užitečný
Ceny Google Analytics
- Zdarma
- Pro podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
4. Quantcast
Quantcast kombinuje umělou inteligenci a strojové učení s daty v reálném čase, aby odhalil návštěvnost vašich webových stránek a získal přehled o demografii návštěvníků, psychografii a dalších relevantních datech webové analytiky.
Tento nástroj čerpá informace z více než 100 milionů internetových zdrojů. Poté je analyzuje a poskytuje uživatelům přesné a aktuální informace o návštěvnosti webových stránek, složení publika a profilu kupujících na základě nákupních preferencí, chování a umístění. ?
Quantcast také poskytuje informace o nákupních zájmech, mediálních preferencích a povoláních návštěvníků/zákazníků. Tyto informace vám pomohou shromáždit podrobnější data o preferencích zákazníků.
Nejlepší funkce Quantcast
- Informace založené na umělé inteligenci
- Analýza dat v reálném čase
- Přístup k datům z více než 100 milionů zdrojů
- Sledování dat pro aplikace
- Podrobné reporty
Omezení Quantcastu
- Vlastní zprávy a filtry dat mohou být podrobnější.
- Přidání dalších možností segmentace dat by mohlo být prospěšné.
Ceny Quantcast
- Quantcast Measure: zdarma
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Quantcast
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
5. Baremetrics
Baremetrics je uživatelsky přívětivá platforma, která vám umožní analyzovat vaši zákaznickou základnu a kontrolovat metriky jako LTV, MRR a další klíčové ukazatele vaší aplikace SaaS. Můžete si vybrat měsíční, týdenní nebo denní zprávy, díky kterým budete vždy v obraze.
Baremetrics tím ale nekončí – nabízí také data o podobných společnostech, což vám poskytne širší pohled na vaše výsledky.
Využijte Control Center pro získání komplexního přehledu o celé vaší firmě. Pomocí inteligentních dashboardů můžete sledovat vše od opakujících se příjmů až po odchod zákazníků, nebo využijte funkci Baremetrics Forecasting pro předpovědi a plánování do budoucna. ?
Platforma je integrována s hlavními poskytovateli platebních služeb, jako jsou Square, PayPal a Shopify.
Nejlepší funkce Baremetrics
- Analytické API pro snadnou integraci
- Prognózy pro přesné předpovědi
- Segmentace zákazníků
- Kontrolní centrum pro 360° přehled o podnikání
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
Omezení Baremetrics
- Nastavení integrací může chvíli trvat.
- V systému se mohou občas vyskytnout chyby.
Ceny Baremetrics
- Cena závisí na měsíčních opakujících se příjmech a začíná na 108 USD/měsíc.
Hodnocení a recenze Baremetrics
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (méně než 10 recenzí)
6. Kissmetrics
Kissmetrics vyniká jako analytický nástroj zaměřený na jednotlivce, který vám pomůže identifikovat, porozumět a zlepšit metriky podporující vaše online SaaS podnikání. Jeho SaaS analytika pokrývá celou zákaznickou cestu, od nových předplatných až po měsíční opakující se příjmy.
Tento software sleduje každou návštěvu vašich webových stránek, a to ještě předtím, než se návštěvníci zaregistrují. Tyto informace vám poskytnou přehled o tom, odkud návštěvníci přišli, co na vašich stránkách hledali a co je nakonec přesvědčilo, aby se stali zákazníky. ?
Jakmile se návštěvníci stanou zákazníky, můžete je segmentovat na základě různých vlastností, jako jsou úrovně plánů a demografické údaje. Můžete dokonce rozdělit datové body a porozumět vzorcům používání a účinnosti marketingu.
Nejlepší funkce Kissmetrics
- Rychlé vytváření reportů
- Testování toku uživatelů
- Automatizace e-mailů
- Jednoduché přehledové panely s daty
- Sledování konverzního trychtýře
Omezení Kissmetrics
- Mohlo by to být intuitivnější a uživatelsky přívětivější.
- Přidání dalších možností dashboardu by mohlo být prospěšné.
Ceny Kissmetrics
- Stříbro: 199 $/měsíc
- Gold: 499 $/měsíc
- Platinum: Kontaktujte nás ohledně cen
- Platba podle skutečného využití: 0,0025/událost
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Kissmetrics
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
7. ChartMogul
ChartMogul je praktická platforma pro správu předplatného, která se propojí s vaším poskytovatelem platebních služeb a poskytuje analytické nástroje SaaS v reálném čase.
Aplikace vám umožňuje segmentovat zákazníky pomocí šikovných filtrů a nabízí praktické informace o tom, jak se vaše klíčové metriky liší v různých geografických regionech. Nastavení měsíčních nebo čtvrtletních cílů vám pomůže plynule sledovat vaši růstovou trajektorii. ?
Kouzlo ChartMogul spočívá v automatizovaném reportingu důležitých metrik SaaS, jako jsou měsíční opakující se výnosy (MRR), fluktuace zákazníků a LTV. Kromě toho vybaví váš tým nástroji pro efektivní zpracování údajů o předplatném.
Díky integraci platformy pro přímé fakturace získáte přístup k historickým a individuálním pohybům MRR. Tento proces zahrnuje sloučení relevantních záznamů za účelem vytvoření čistého a soudržného datového souboru.
Nejlepší funkce ChartMogul
- Automatizované reportování
- Segmentace zákazníků
- Analýza v reálném čase
- Nástroje pro audit a úpravu dat
- K dispozici je mobilní aplikace.
Omezení ChartMogul
- Automatické aktualizace za jednorázové poplatky nejsou k dispozici.
- Zavedení zdroje dat může být příliš složité.
Ceny ChartMogul
- Zdarma: Pro zakladatele SaaS s MRR nižším než 10 000 USD
- Rozsah: Závisí na měsíčních opakujících se příjmech
- Objem: Závisí na měsíčních opakujících se příjmech
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ChartMogul
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
8. Crazy Egg
Crazy Egg je analytický nástroj pro webové stránky určený pro SaaS podniky. Díky intuitivním funkcím, jako jsou scrollmapy, heatmapy a clickmapy, získávají marketingoví specialisté praktické informace o výkonu svých webových stránek. Tyto vizuální přehledy umožňují hlubší pochopení chování uživatelů.
Tento nástroj nabízí komplexní funkci porovnání, která uživatelům umožňuje posoudit výkonnost různých prvků, jako je odkazující provoz, kampaně a vstupní stránky. Organizuje parametry kampaní a zajišťuje analýzu všech zdrojů provozu na jednom pohodlném místě.
Funkce automatické detekce chyb identifikuje návštěvníky, kteří narazili na chyby, a zvýrazní nejdůležitější problémy, které je třeba opravit. Poté můžete upřednostnit to, co vyžaduje okamžitou pozornost, a odložit méně naléhavé problémy. ⚠️
Nejlepší funkce Crazy Egg
- Automatická detekce chyb
- Komplexní analýza návštěvnosti
- Snímky pro lepší pochopení chování uživatelů
- Porovnání výkonu webových stránek
- Podrobné reporty
Omezení Crazy Egg
- Filtry na snímcích jsou omezeny na datum a zařízení.
- Zákaznický servis může být někdy pomalý.
Ceny Crazy Egg
- Standard: 49 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
- Enterprise: 249 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Crazy Egg
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
9. Mixpanel
Mixpanel pomáhá s marketingovou analýzou tím, že se zaměřuje na konkrétní akce, které uživatelé provádějí na vašem webu. Tato platforma analyzuje chování uživatelů, naviguje je na vašem webu a sleduje používání produktů. Porovnáním skutečných akcí uživatelů optimalizuje služby SaaS pro lepší udržení zákazníků.
Získejte přehled o aktivitách uživatelů ve vašem produktu, ať už se jedná o zkoumání konkrétních funkcí nebo seskupování uživatelů podle aktivačních metrik a umístění. Sledování událostí uživatelů v reálném čase identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit. Jakmile jsou tyto oblasti identifikovány, Mixpanel vytvoří plán zlepšení a změří dopad těchto změn na zapojení a retenci uživatelů.
Můžete také identifikovat vysoce angažované zákazníky a potenciální rizika odchodu, což vám umožní přijmout proaktivní opatření k růstu vašich měsíčních opakujících se příjmů. ?
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Segmentace uživatelů
- Sledování událostí uživatelů
- Analýza trychtýře
- Prozkoumávání bez SQL
- Měření růstu a retence
Omezení Mixpanelu
- Filtry reportů mohou být nespolehlivé a při ukládání změn mohou docházet k prodlevám.
- Extrakce dat z platformy může být poněkud omezená.
Ceny Mixpanel
- Starter: zdarma
- Růst: 20 $/měsíc
- Enterprise: 833 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
10. Woopra
Woopra poskytuje přizpůsobená řešení pro týmy produktového marketingu, prodeje a podpory a nabízí komplexní analýzu zákaznické cesty. ?
People Profiles nabízí centralizované místo pro akce uživatelů, jako jsou platby na webových stránkách, interakce a komunikace prostřednictvím e-mailu. Woopra pokrývá atribuce celého funnelu, optimalizaci onboardingu, sledování trendů funkcí, sledování růstu předplatného a kohortovou analýzu.
Můžete analyzovat chování uživatelů napříč kontaktními body, což vám pomůže vytvořit lepší strategie pro získávání, zapojení a udržení zákazníků. Shromažďujte data z různých oblastí, jako jsou produkty, marketing, prodej a podpora, a přijímejte opatření na základě vestavěných spouštěčů.
Nejlepší funkce Woopra
- Sledování aktivity uživatelů v reálném čase
- Integrované automatizace a spouštěče
- Nelineární analýza cesty zákazníka
- Funkce segmentace
- Zprávy o analýze trendů
Omezení Woopra
- Uživatelské rozhraní může být neintuitivní a nepřehledné.
- Někteří uživatelé občas zaznamenávají chyby platformy.
Ceny Woopra
- Základní funkce: Zdarma
- Pro: 999 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Woopra
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
Další obchodní nástroje
Analytické nástroje SaaS jsou neocenitelné pro sledování a porozumění chování vašich zákazníků, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí. Provozování společností SaaS však vyžaduje více než jen práci s daty.
Právě zde přichází na řadu ClickUp – výkonné řešení pro plánování, sledování a provádění všech vašich obchodních operací na jedné platformě! Podívejme se, jak tento výkonný nástroj pro řízení projektů může posunout vaše obchodní procesy na vyšší úroveň! ⚡
ClickUp
Pokud hledáte uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže sledovat vaše procesy od začátku do konce, ClickUp je tím nejlepším řešením pro správu podniku! Díky četným funkcím pro spolupráci, zobrazením projektů a tisícům integrací je správa operací hračkou. ?
Spravujte své úkoly pomocí zobrazení, jako jsou seznamy, Ganttovy diagramy a tabule, v přizpůsobitelném nastavení ClickUp. Sledujte své cíle a závislosti úkolů pomocí zobrazení kalendáře a sledujte průběh úkolů v zobrazení časové osy.
Zlepšete týmovou spolupráci tím, že přidělíte úkoly více členům týmu a zahájíte diskuze prostřednictvím komentářů. Poté můžete komentáře převést na konkrétní úkoly a sdílet záznamy obrazovky, abyste sdělili, co je třeba udělat.
Funkce ClickUp Docs vám pomůže dokumentovat a propojit vaše obchodní procesy. Můžete sdílet soubory v rámci chatů v reálném čase a dostávat oznámení o všech změnách nebo aktualizacích, které váš tým provede.
Pomocí ClickUp Dashboards můžete na jednom místě zobrazit důležité ukazatele projektu. Můžete přizpůsobit svůj dashboard pomocí karet, sledovat čas, úkoly a sprinty a pozorovat všechny procesy jako ostříž. ?
Integrujte ClickUp s více než 200 nástroji, jako jsou Slack, Figma a různé aplikace pro ukládání dat v cloudu. Navíc můžete prostřednictvím Zapier propojit ClickUp s analytickým softwarem SaaS, jako jsou Google Analytics, Mixpanel a Profitwell, a zefektivnit tak svůj pracovní postup.
Nejlepší funkce ClickUp
- Podrobné informace o týmu a zprávy
- Integrace s více než 1 000 nástroji
- Automatizace opakujících se úkolů
- Více než 1 000 předem připravených šablon
- Asistent s podporou umělé inteligence pro zefektivnění obchodních procesů
- Snadné sledování cílů s ClickUp Goals
- ClickUp Dashboards pro sledování výkonu
- Tabule pro spolupráci a brainstorming
- Sledování pokroku pomocí grafů a tabulek
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být zpočátku trochu matoucí.
- Mobilní aplikace nemusí obsahovat některé funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru měsíčně.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Zjednodušte, organizujte a provádějte obchodní operace s ClickUp
Maximalizujte růst svého podnikání tím, že pochopíte, co motivuje zákazníky k setrvání a co je vede k odchodu, pomocí 10 nejlepších analytických nástrojů SaaS. Ponořte se hluboko do statistik návštěvnosti vašich webových stránek, porovnejte je s konkurencí a vylepšete své strategie.
Chcete-li komplexní řešení pro správu podniku, vyzkoušejte ClickUp zdarma! Využijte jeho výkonné nástroje pro správu projektů a šablony obchodních plánů k zefektivnění provozu a stimulaci růstu! ?