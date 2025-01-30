Pulse of Progress: Váš průvodce nejlepším softwarem pro správu kliniky [s recenzemi a cenami]

Jak jednou zdůraznila Dr. Miranda Baileyová z populárního televizního seriálu Grey’s Anatomy: „Pacienti se neřídí rozvrhem.“ Máme pocit, že vedoucí klinik by řekli: „Ani administrativní úkoly.“
Ale co kdybychom mohli vytvořit rozvrh, který se přizpůsobí nepředvídatelné povaze zdravotnictví? Co kdyby lékaři, sestry a administrativní pracovníci mohli soustředit svou energii na péči o pacienty místo na papírování? 🧑⚕️
A teď to nejlepší: software pro správu kliniky, který může tyto „co kdyby“ proměnit ve skutečnost! Představte si svět zdravotnictví, kde jsou administrativní úkoly zefektivněny, papírování je minulostí a vaše klinika funguje jako dobře namazaný stroj. Zaujalo vás to?
Nabízíme vám 10 softwarových řešení, která vám pomohou plně využít potenciál každé zdravotnické firmy a zajistit, že se budete moci soustředit na to, co je nejdůležitější – na blaho pacientů.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu kliniky?
Administrativní úkoly zabírají šestinu pracovní doby amerických lékařů a vrhají stín na jejich spokojenost s kariérou. Software pro správu lékařské praxe může pomoci dosáhnout této spokojenosti tím, že zvýší efektivitu každodenních operací a administrativních úkolů.
Manažeři klinik a lékařských praxí obvykle hledají řešení, které má následující vlastnosti:
- Intuitivní rozhraní: To poslední, co potřebujete, je systém, který připomíná luštění lékařské hádanky. Přehledný design zajišťuje hladkou navigaci pro všechny členy vašeho zdravotnického týmu. Mobilní přístupnost je bonus!
- Komplexní správa pacientů : Od sdílení receptů po vedení záznamů – ověřte si, zda software hladce podporuje všechny úkoly během celého životního cyklu pacienta.
- Efektivní fakturační a finanční nástroje: Hledejte funkce, které vám pomohou snadno spravovat faktury, nároky a finanční zprávy.
- Bezpečnost a soulad s předpisy : Ujistěte se, že software splňuje průmyslové standardy a předpisy, jako jsou protokoly HIPAA, a poskytuje bezpečné prostředí pro všechny vaše lékařské záznamy.
- Připomínky schůzek a podpora plánování: Hledejte software, který nejen plánuje schůzky, ale také včas zasílá připomínky, aby se snížil počet neuskutečněných schůzek.
- Škálovatelnost: Vyberte si řešení, které je škálovatelné a přizpůsobí se měnícím se potřebám a velikosti vaší kliniky nebo lékařské praxe.
10 softwarů pro správu kliniky, které vám pomohou poskytovat špičkové zdravotnické služby!
Prozkoumávání softwarových nástrojů a porovnávání jejich funkcí může být vyčerpávající proces. Ale opět má pravdu Dr. Baileyová ze seriálu Grey's Anatomy, když říká: „V určitém okamžiku se musíte rozhodnout. “
Naše recenze 10 nejlepších softwarů pro správu klinik níže vám pomohou vybrat ten správný. Pojďme se do toho pustit a prolomit administrativní hranice ve zdravotnictví! 🩺
1. ClickUp
Pokud si myslíte, že svůj čas raději věnujete pacientům než papírování, vyzkoušejte nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp! Je to ideální volba pro automatizaci plánování schůzek, zvládání každodenní administrativy a zjednodušení otravných administrativních úkolů, které vás deprimují. 😍
Sada Healthcare Teams Suite od ClickUp obsahuje řadu funkcí, které podporují provoz klinik a lékařských praxí jakékoli velikosti.
Například ClickUp Docs je váš organizační mistr, který zefektivní vše od záznamů o pacientech po materiály pro zaškolení lékařů a hromadu administrativních dokumentů, které se obvykle hromadí. Využijte nativní AI asistenta pro psaní této platformy, ClickUp AI, a vytvořte profesionální dokumentaci během několika sekund.
Komunikační bariéry jsou minulostí, protože ClickUp umožňuje propojit dokumenty a úkoly a zajišťuje plynulé propojení mezi záznamy pacientů a jejich ošetřovateli nebo lékaři. Potřebujete komunikovat s IT, právním nebo personálním oddělením? Komunikační nástroje platformy pro mezioborovou komunikaci, jako je zobrazení chatu a komentáře s možností akce, vám to umožní!
ClickUp nabízí řadu finančních a CRM šablon vhodných pro podnikání ve zdravotnictví. Šablona ClickUp pro správu pacientů a šablona lékařských karet jsou vynikajícími nástroji, pokud chcete přizpůsobit plány péče a mít přístup k záznamům.
Nezapomeňme zmínit Picassa vizualizace projektů – ClickUp Dashboard. Pomáhá vám sledovat zaměstnance a úkoly ve vaší praxi pomocí více než 15 zobrazení. Správci milují klasická zobrazení Seznam nebo Tabule pro správu pracovního vytížení, zdravotnického inventáře a podrobností o pacientech. Pokud však dáváte přednost dohledu nad více pracovními toky pro správu zdrojů a schůzek, jsou pro vás spolehlivou volbou zobrazení Ganttův diagram a Kalendář!
Doporučujeme používat ClickUp Automations, abyste snížili zátěž opakujících se úkolů, jako je aktualizace stavu pacientů nebo vytváření kontrolních seznamů pro úklid.
Kromě bezpečnostních protokolů odpovídajících průmyslovým standardům nabízí ClickUp pokročilá oprávnění a kontrolu přístupu, které vám pomohou zachovat integritu záznamů o pacientech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Komplexní platforma využívající umělou inteligenci pro ukládání rozvrhů zaměstnanců, zdravotnického materiálu a informací o pacientech.
- Bezplatné šablony pro zjednodušení administrativy, fakturace a dokumentace
- Přizpůsobitelné připomenutí pro správu rozvrhů
- Více než 15 zobrazení pro sledování informací o pacientech, schůzkách, pracovním vytížení a zásobách
- Automatizace opakujících se úkolů
- ClickUp Forms pro shromažďování elektronických zdravotních záznamů (EHR), jako jsou přijetí pacientů, hodnocení a propuštění
- Flexibilní plánování s ohledem na omezené zdroje díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop.
- Více než 1 000 možností integrace (včetně Slack, RingCentral, Zoom, Calendly a Zapier)
- Zákaznická podpora 24/7
- K dispozici pro stolní počítače i mobilní zařízení.
- Bezpečná platforma zaměřená na ochranu soukromí V souladu s normou SOC 2 V souladu s normou HIPAA pro plán Enterprise
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé potřebují čas, aby pochopili možnosti softwaru.
- Dashboardy by mohly být více přizpůsobitelné
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Aplikace Jane
Díky aplikaci Jane App nebo Jane je nyní možné snadno domlouvat schůzky. Tento online rezervační systém umožňuje návštěvníkům vybrat si své oblíbené lékaře a specializace, což spustí e-mailová oznámení, aby byli všichni informováni.
Díky snadným funkcím pro vytváření grafů máte přístup k informacím o pacientech z jakéhokoli zařízení. Navíc můžete být kreativní a přizpůsobit grafy pomocí různých šablon. Od přehledu z ptačí perspektivy po čekací seznamy na volná místa na poslední chvíli a snadné skupinové rezervace – správa vašeho rozvrhu nikdy nebyla tak bezproblémová. 🗓️
Jane také s úsměvem vyřizuje vaše faktury, zpracovává platby, vyřizuje pojištění a zajišťuje bezpečnost vašich kreditních karet.
Využijte telemedicínu bez námahy díky robustním funkcím videokonferencí v aplikaci, které minimalizují potřebu osobních schůzek a optimalizují váš čas.
Nejlepší funkce aplikace Jane App
- Zjednodušené plánování schůzek
- Personalizované šablony
- Zajišťuje platby a vyřizování pojištění a zároveň bezpečně ukládá údaje o kreditních kartách.
- Možnosti videokonferencí
- Informace o pacientech přístupné z jakéhokoli zařízení
Omezení aplikace Jane App
- Omezené možnosti reportingu
- Náročná křivka učení
Ceny aplikace Jane App
- Základní tarif: 79 CAD/měsíc
- Pojištění: 109 CAD/měsíc
- Enterprise: Cena na míru
Hodnocení a recenze aplikace Jane App
- G2: 4,0/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
3. CureMD
CureMD je certifikovaný cloudový EHR s řešením pro správu praxe, portálem pro pacienty a správou příjmového cyklu. Nepomáhá jen lékařům a administrativním pracovníkům spravovat každodenní provoz – je to Gandalf adopce smysluplného využití, který vás provede bludištěm dotací, abyste maximalizovali své zisky! 🌀
Tato škálovatelná platforma je ideální pro malé lékařské praxe, které čelí velkým výzvám. CureMD také propojuje tisíce lékáren po celé zemi, což zjednodušuje proces sdílení receptů.
Díky pokročilé technologii propojení laboratoří mohou lékaři navíc odesílat objednávky zdravotnického materiálu do laboratoří po celé zemi – bez nutnosti použití poštovních holubů. CureMD také nabízí dashboard KPI a systém správy dokumentů, které pomáhají s fakturací a inkassem.
Nejlepší funkce CureMD
- Integruje EHR, správu praxe, portál pro pacienty a správu příjmového cyklu.
- Odborné poradenství prostřednictvím programu Meaningful Use
- Specializované služby lékařské fakturace
- Mobilní přístupnost prostřednictvím aplikací pro iPad
- Podporuje automatizaci pracovních postupů pro manažerské úkoly
Omezení CureMD
- Občasné zpoždění vykreslování
- Systém reportingu potřebuje vylepšit
Ceny CureMD
- Kontaktujte společnost
Hodnocení a recenze CureMD
- G2: 3,4/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (více než 600 recenzí)
4. Kareo (nyní součást Tebra)
Kareo nyní spolupracuje se společností Tebra, která je známá podporou nezávislých poskytovatelů zdravotních služeb. Kareo je v podstatě webový zázrak, který nabízí elektronické zdravotní záznamy, fakturaci lékařských služeb a správu praxe.
Pokud provozujete malou ordinaci, tato platforma je vaším osobním asistentem, který vám pomůže plánovat termíny pacientů, potvrzovat pojištění, řešit neuhrazené účty, spravovat inkasa, ukládat dokumenty pacientů a dokonce vytvářet přizpůsobené zprávy – vše na jednom místě. 🏥
Ať už se jedná o duševní zdraví, rodinné lékařství, pediatrii, kardiologii, chiropraktiku, podiatrii nebo jakoukoli jinou specializaci, Kareo Clinical EHR vám poskytne podporu. Nezáleží na tom, kde se nacházíte, protože Kareo Telehealth vám umožňuje spojit se s vašimi pacienty odkudkoli.
Už máte elektronický zdravotní záznam (EHR), na který jste zvyklí? Žádný problém. Kareo, které je součástí rodiny Tebra Company, dobře spolupracuje s produkty třetích stran. Můžete jej hladce integrovat do svého stávajícího nastavení, aniž byste o něco přišli.
Nejlepší funkce Kareo
- EHR, lékařské účtování a správa praxe
- Kareo Telehealth
- Všestrannost napříč různými oblastmi zdravotnictví
- Integrace s aplikacemi třetích stran
Omezení Kareo
- Opravy problémů trvají dlouho
- Někteří uživatelé si stěžovali na bezpečnostní rizika.
Ceny Kareo
- Kontaktujte společnost
Hodnocení a recenze Kareo
- G2: 4,0/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 1 000 recenzí)
5. AdvancedMD
Přáli jste si někdy, aby správa dokumentace vaší ordinace byla bezproblémová? S AdvancedMD EHR to možné je!
Tento software, poháněný Amazon Web Services (AWS), přizpůsobí klinickou dokumentaci pro každou roli a specializaci pouhým kliknutím. Jeho panel pro správu úkolů? Je to jako váš seznam úkolů, ale mnohem jednodušší, s barevnými úkolovými donuty, které vás udrží na správné cestě. 🍩
AdvancedMD nabízí jednotný systém pro správu pacientů. Veškerá historie a režijní data jsou k dispozici na každé obrazovce, což snižuje chaos způsobený matoucí nebo nadbytečnou administrativní prací.
A jako třešnička na dortu, platforma umožňuje snadné sledování informací z programů monitorování předepisovaných léků (PDMP), aby bylo možné dodržovat předpisy týkající se kontrolovaných látek.
V rámci fakturačního softwaru AdvancedMD lze preference grafů snadno udržovat pomocí centrálně spravovaných šablon.
Nejlepší funkce AdvancedMD
- Řešení pro bezpapírovou dokumentaci jedním kliknutím
- Přístupné rozvrhy pacientů prostřednictvím karet pacientů
- Zobrazuje data PDMP
- Centrálně spravované šablony s fakturačním softwarem
Omezení AdvancedMD
- Podprůměrné rozhraní, podle některých uživatelů
- Poznámky nelze znovu otevřít, upravit ani smazat.
Ceny AdvancedMD
- Kontaktujte společnost
Hodnocení a recenze AdvancedMD
- G2: 3,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (více než 400 recenzí)
6. NextGen Office
NextGen Office je další komplexní platforma pro elektronické zdravotní záznamy, správu ordinace a správu příjmového cyklu. Umožňuje vám vytvářet cloudové profily pacientů s podrobnými informacemi o jejich anamnéze, alergiích a lécích, které jsou přístupné jak personálu, tak pacientům. Jeho přizpůsobitelné možnosti plánování zabraňují přeplnění, zatímco barevně odlišené šablony plánování zefektivňují seskupování pacientů a zajišťují plynulý průběh.
Funkce ePrescribing od NextGen přináší moderní prvek, který pacientům umožňuje získat správné léky ve správný čas. Je integrována s databázemi PDMP 40 států, což usnadňuje dodržování předpisů. 💊
Díky funkcím pro správu příjmového cyklu a reportingu podporuje NextGen informované rozhodování. Můžete zavést transparentní fakturační procesy, identifikovat zamítnuté žádosti a urychlit inkaso pro finanční efektivitu.
Nejlepší funkce NextGen Office
- Cloudový systém elektronických zdravotních záznamů (EHR)
- Plně v souladu s HIPAA
- Přizpůsobitelné možnosti plánování s barevně odlišenými šablonami
- Online správa schůzek pro pacienty a zaměstnance
- Inteligentní funkce elektronického předepisování
Omezení NextGen Office
- Není příliš užitečné pro praxe zabývající se chronickou péčí.
- Žádné automatizační funkce
Ceny NextGen Office
- Kontaktujte společnost
Hodnocení a recenze NextGen Office
- G2: 3,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 1 000 recenzí)
7. DrChrono
Ať už jste samostatný lékař nebo součástí rušné kliniky, DrChrono vám bude oporou. Tento cloudový software EMR (elektronické lékařské záznamy) klade důraz na osobní interakci s pacienty, což umožňuje lepší diagnostiku.
Pomocí několika kliknutí na mobilním telefonu nebo počítači mohou lékaři provádět vše od objednávání laboratorních testů přes předepisování léků až po převádění diktátu do textové podoby.
DrChrono MBS (software pro lékařské účtování) hladce spolupracuje s vašimi zdravotnickými procesy a usnadňuje a zefektivňuje účtování. Synchronizuje se s EHR, čímž zajišťuje přesnost dat a minimalizuje nepříjemné překlepy na fakturách.
DrChrono usnadňuje správu recepce a nabízí online plánování, kontrolu pojištění v reálném čase, automatické připomínky schůzek a režim kiosku, který je přátelský k recepčním.
Nejlepší funkce DrChrono
- Umožňuje osobní interakci s pacienty
- Diktování textu pomocí hlasu pro úsporu času
- Integrace s EHR
- Mobilní aplikace pro iPhone, iPad nebo Mac řady M
Omezení DrChrono
- Pro některé skupiny lékařů drahé
- Zákaznická podpora potřebuje zlepšení
Ceny DrChrono
- Kontaktujte společnost
Hodnocení a recenze DrChrono
- G2: 3,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 400 recenzí)
8. Centricity EMR
Centricity je navržen pro tablety a mobilní zařízení a usnadňuje plynulý přenos informací o pacientech, což umožňuje lékařům a personálu aktualizovat záznamy i na cestách. Centricity, vyvinutý společností GE Healthcare, překračuje rámec tradičního softwaru tím, že nabízí kompatibilitu s mnoha zdravotnickými zařízeními a zobrazovacími systémy. Centricity pokrývá vše od elektronického předepisování léků až po přehledné finanční panely, čímž zajišťuje komplexní péči o pacienty.
Centricity se odlišuje integrací s Medical Quality Improvement Consortium, které nabízí ucelený přehled o datech pacientů napříč různými zdravotnickými zařízeními. Poskytovatelé zdravotní péče mají snadný přístup k anamnézám pacientů a výsledkům testů z centralizovaného centra. 🌐
Tento uživatelsky přívětivý systém pro správu praxe jde ještě o krok dál a nabízí funkce jako prediktivní vyhledávání a časově úsporné metody zadávání dat. Jeho Clinical Messenger pomáhá při efektivní komunikaci s pacienty a ostatními zaměstnanci zapojenými do péče.
Nejlepší funkce Centricity EMR
- Klinické a finanční řízení
- Mobilní přístup k anamnéze pacienta
- Podporuje různá nastavení péče
- Vylepšená komunikace s pacienty a personálem
Omezení Centricity EMR
- Zadávání dat může být obtížné a pomalé
- Aplikace má tendenci zamrzat a padat, což vyžaduje další přihlášení.
Ceny Centricity EMR
- Kontaktujte společnost
Hodnocení a recenze Centricity EMR
- G2: 3,7/5 (více než 20 recenzí)
9. WriteUpp
Plánování schůzek, zpracování plateb a automatizace fakturace se díky jednotnému rozhraní WriteUpp stávají samozřejmostí a zbavují vás starostí s administrativními úkoly. Díky tomuto softwaru pro lékařské kliniky mohou manažeři snadno vytvářet, ukládat a sdílet poznámky o pacientech se svými kolegy.
Tato platforma, vytvořená především pro zdravotnické pracovníky ve Velké Británii, má velmi solidní integrovanou funkci videokonzultací s možností online rezervace a vyplnění formulářů před léčbou.
Máte obavy o bezpečnost dat? WriteUpp se o to postará. Shromážděná data šifruje podle protokolů GDPR, takže vaše praxe zůstane v souladu s předpisy. Integrace s aplikacemi třetích stran, jako jsou Google Calendar, Gmail, Stripe a Xero, přináší další pohodlí.
Nejlepší funkce WriteUpp
- Vytváření, ukládání a sdílení poznámek o pacientech s kolegy
- Integrované šablony
- Mobilní aplikace pro zařízení Android a iOS
- Soulad s protokoly GDPR
Omezení WriteUpp
- Přidání souhrnných zpráv by bylo užitečné.
- Práce s fakturačními funkcemi může být matoucí.
Ceny WriteUpp
- 14,95 £/měsíc na uživatele
- Za využití funkcí online rezervace se účtuje příplatek 4,95 £ za měsíc za každou ordinaci.
Hodnocení a recenze WriteUpp
- G2: 4,6/5 (méně než 10 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (méně než 10 recenzí)
10. NueMD
Přijměte motto „Vyšetřujte pacienty. Získejte zaplaceno.“, protože NueMD se postará o vše od plánování a připomínek schůzek až po lékařské účtování a sledování nároků. Ověřuje nároky v rozsáhlé databázi a umožňuje vám provádět úpravy před podáním.
Potřebujete přejít na bezpapírový provoz? Toto řešení pro správu praxe ukládá informace o účtech do cloudu, což z něj činí bezpečné a pohodlné řešení. Pro řešení neuhrazených zůstatků zvolte automatické upomínkové dopisy a zlepšete tak své inkaso. 📨
Díky aktualizacím v reálném čase na mobilních telefonech týmu od NueMD je správa rozvrhů pacientů hračkou. Řešení sleduje vše od příjezdu po odjezd a snižuje počet neomluvených absence pomocí připomínkových hovorů. A to nejlepší? Máte přístup k přizpůsobitelným softwarovým balíčkům pro téměř 100 specializací ve zdravotnictví!
Nejlepší funkce NueMD
- Přístup založený na cloudu
- Aktualizace v reálném čase na mobilních zařízeních
- Přizpůsobitelné šablony formulářů a dopisů
- Podrobné analýzy účtů pacientů
Omezení NueMD
- Omezená transparentnost v oblasti ochrany osobních údajů
- Obtížná orientace v lékařských záznamech
Ceny NueMD
- Kontaktujte společnost
Hodnocení a recenze NueMD
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
Zvládněte administrativní Everest ve zdravotnictví s ClickUp
Software pro správu kliniky přichází jako superhrdina v plášti, připravený zachránit vás z chaosu papírování. Ačkoli jsou všechna řešení, o kterých jsme hovořili, úžasná, možná stále váháte s výběrem jednoho z nich kvůli nedostatečné transparentnosti cen.
Pokud stále váháte, doporučujeme vám zaregistrovat se na ClickUp!
Vyniká transparentností, jasně prezentuje své funkce, recenze a ceny a nabízí obrovskou škálu funkcí, které zjednodušují vaše operace a umožňují vám soustředit se na to, co je důležité – na vaše pacienty. 💗