The #1 TaskTime Alternative

TaskTime tracks hours. ClickUp gets work done.

ClickUp unites tasks, docs, goals, and time tracking so teams ship faster without switching tools or paying per hour.
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ClickUp vs TaskTime

TaskTime charges per scheduled hour and focuses on workforce planning. ClickUp gives you unlimited tasks, members, and project tools on a Free Forever plan.

TaskTime

  • Usage-based pricing at €0.20 per scheduled hour
  • Focused on personnel planning and shift management
  • Limited views for project visualization
  • Invoicing features coming soon at extra cost
  • Designed primarily for staffing agencies

ClickUp

  • Native Docs, Whiteboards, and Chat in one workspace
  • Unlimited tasks and members on Free Forever plan
  • 15+ views including Timeline, Workload, and Mind Map
  • Custom Fields with Formula calculations for budgets
  • 100+ automations for approval workflows
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

Why teams choose ClickUp over TaskTime

ClickUp delivers project management, resource planning, and team collaboration without hourly usage fees. Customize workflows, automate approvals, and track progress in real time.
ClickUp 3.0

ClickUp

TaskTime

Planning & Scheduling
Real-time collaborative planning
Resource capacity planning
Timeline (Gantt) view
Calendar view
Tasks & Project Management
Unlimited tasks and members
Charges €0.20 per scheduled hour
Custom task statuses
Task dependencies
Recurring tasks
Multiple assignees per task
Collaboration & Communication
Real-time Chat
Collaborative Docs
Whiteboards
Video meetings (SyncUps)
Screen recording (Clip)
Time Tracking & Reporting
Native time tracking
Time tracking reports
Timesheet approvals
Custom Dashboards
AI & Automation
AI writing assistant
Workflow automations
Connected Search
Customization
Custom Fields
Basic custom fields available
Formula Fields
15+ view types
Limited view options
Pricing Model
Free Forever plan
Usage-based pricing only
Per-user pricing
€0.20 per scheduled hour
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT