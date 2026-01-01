ClickUp
SAP Customer Experience
Custom Fields for customer profiles
360-degree customer view with comprehensive data aggregation
Task relationships for customer interactions
Customer data platform with unified profiles
Real-time collaboration on customer records
Collaboration limited across separate modules
15+ view types
Limited views within each module
Task dependencies and relationships
Process visibility across modules
Tasks in Multiple Lists
Recurring tasks
Available in some modules
Native real-time Chat
Collaborative Docs
Limited documentation within modules
Whiteboards for visual collaboration
Video meetings (SyncUps)
Screen recording (Clip)
AI writing assistance
Joule AI assistant across CRM applications
Automation workflows
AI agents for sales, service, and e-commerce
Connected Search across apps
Native time tracking
Timesheet approvals
Custom Dashboards
Real-time customer insights and analytics
Native integrations
Native SAP ERP, supply chain, and finance integrations via SAP Business Technology Platform
Offline Mode
Free Forever plan
Flexible guest permissions
Limited external access