The #1 SAP Customer Experience Alternative

SAP promises enterprise CX. ClickUp delivers it.

ClickUp unites sales, service, and marketing workflows in one workspace so teams collaborate without switching between disconnected enterprise modules.
Get started
Free forever.
No credit card.
Free forever. No credit card.
4.6 stars25,000+ reviews from
compare image with gradient
Trusted by the best
Work together, not apart

ClickUp vs SAP Customer Experience

SAP's modular architecture creates silos. ClickUp connects customer workflows in one collaborative workspace.

SAP Customer Experience

  • Separate modules for sales, service, marketing, and commerce
  • Steep learning curve for non-technical teams
  • Requires SAP ERP integration for full functionality
  • Enterprise pricing with complex licensing
  • Limited collaboration features across modules

ClickUp

  • Tasks, Docs, Chat, and Whiteboards in one workspace
  • 15+ view types including Timeline, Workload, and Table
  • Native time tracking with reporting built in
  • 100+ automations on paid plans; limited automations on Free
  • Unlimited tasks and members on Free Forever plan
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

What can you do with ClickUp that SAP Customer Experience can't match?

ClickUp brings customer workflows together in one workspace with native collaboration, flexible views, and automation. No enterprise complexity required.
ClickUp 3.0

ClickUp

SAP Customer Experience

Customer Data Management
Custom Fields for customer profiles
360-degree customer view with comprehensive data aggregation
Task relationships for customer interactions
Customer data platform with unified profiles
Real-time collaboration on customer records
Collaboration limited across separate modules
Tasks & Project Management
15+ view types
Limited views within each module
Task dependencies and relationships
Process visibility across modules
Tasks in Multiple Lists
Recurring tasks
Available in some modules
Collaboration & Communication
Native real-time Chat
Collaborative Docs
Limited documentation within modules
Whiteboards for visual collaboration
Video meetings (SyncUps)
Screen recording (Clip)
AI & Automation
AI writing assistance
Joule AI assistant across CRM applications
Automation workflows
AI agents for sales, service, and e-commerce
Connected Search across apps
Time Tracking & Reporting
Native time tracking
Timesheet approvals
Custom Dashboards
Real-time customer insights and analytics
Integrations
Native integrations
Native SAP ERP, supply chain, and finance integrations via SAP Business Technology Platform
Offline Mode
Pricing & Plans
Free Forever plan
Flexible guest permissions
Limited external access
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT