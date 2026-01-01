The #1 Ricochet360 Alternative

Ricochet360 dials calls. ClickUp closes deals.

ClickUp unites CRM, tasks, docs, and automations so sales teams track leads, manage pipelines, and ship campaigns without switching tools.
Free forever. No credit card.
4.6 stars, 25,000+ reviews
Close more deals with less complexity

ClickUp vs Ricochet360

Ricochet360 focuses on calling. ClickUp connects your entire sales workflow in one workspace.

Ricochet360

  • Cloud telephony and power dialer for high-volume calling
  • CRM and lead management with basic pipeline tracking
  • Email and SMS campaigns locked behind $85/user/month tier
  • Workflow automation requires Booster plan or higher
  • Third-party integrations only on $125/user/month Explorer plan

ClickUp

  • Native CRM with 15+ Custom Field types (Phone, Email, Money, Rating)
  • Tasks, Docs, Chat, Goals, and Dashboards unified in one platform
  • 100+ automations for lead assignment, follow-ups, and pipeline updates
  • Unlimited tasks and members on Free Forever plan
  • Real-time collaboration with comments, @mentions, and assigned feedback
Why sales teams choose ClickUp over Ricochet360

ClickUp delivers end-to-end sales operations with customizable CRM, native automations, and collaborative workspaces. Ricochet360 excels at calling but requires expensive upgrades for email, SMS, and integrations.
ClickUp

Ricochet360

CRM & Lead Management
Customizable CRM with 15+ Custom Field types
Lead scoring and prioritization
Pipeline management with Board and Table views
Automated lead assignment
Communication & Collaboration
Real-time Chat built into workspace
Collaborative Docs for proposals and playbooks
Whiteboards for sales planning
Video meetings (SyncUps)
Screen recording (Clip)
Automation & Workflows
100+ automation triggers and actions
Email campaign automation
SMS campaign automation
AI & Intelligence
AI writing assistant for emails and proposals
AI Notetaker for meeting transcription
Connected Search across workspace and apps
Reporting & Analytics
Custom Dashboards with 50+ card types
Lead performance and conversion tracking
Integrations
1,000+ native integrations
Zapier for custom workflows
Pricing & Plans
Free Forever plan with unlimited tasks and members
Affordable paid plans with advanced features
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT