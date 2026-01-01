The #1 ProjectReady Alternative

ProjectReady syncs platforms. ClickUp unites work.

ClickUp brings tasks, docs, goals, and chat into one workspace so construction teams collaborate without jumping between Autodesk, Procore, SharePoint, and email.
Get started
Free forever.
No credit card.
Free forever. No credit card.
4.6 stars25,000+ reviews from
compare image with gradient
Trusted by the best
Build projects faster together

ClickUp vs ProjectReady

ProjectReady connects platforms. ClickUp eliminates the need for multiple tools by uniting work surfaces in one place.

ProjectReady

  • Syncs data across Autodesk, Procore, and Microsoft 365
  • Requires multiple platforms for tasks, docs, and communication
  • No native time tracking; relies on external tools
  • Limited automation focused on SharePoint and Teams setup
  • Pricing not transparent; contact sales required

ClickUp

  • Native tasks, Docs, Whiteboards, Chat, and Goals in one workspace
  • 15+ views including Timeline (Gantt), Workload, and Table for project tracking
  • Native time tracking with reporting; no integrations needed
  • 100+ automations to eliminate manual handoffs
  • Free Forever plan with unlimited tasks and members
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

What makes ClickUp different?

ClickUp unites tasks, docs, chat, and goals so construction teams collaborate in one workspace instead of syncing data across disconnected platforms.
ClickUp 3.0

ClickUp

ProjectReady

Document Management
Collaborative Docs with real-time editing
Document version control
Proofing (annotate images, videos, PDFs)
Tasks & Project Management
Task dependencies and relationships
Timeline (Gantt) view
Workload view for capacity planning
Recurring tasks
Tasks in Multiple Lists
Time Tracking & Reporting
Native time tracking
Timesheet approvals
Chat & Communication
Real-time Chat
Assign Chat messages as action items
AI & Automation
AI writing assistant
Connected Search across apps
Workflow automations
Integrations
Microsoft 365 integration
Autodesk integration
Procore integration
Pricing & Plans
Free Forever plan
Transparent pricing
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT