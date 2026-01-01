The #1 ProjectFlow Alternative

ProjectFlow plans projects. ClickUp delivers them.

ClickUp unites tasks, docs, time tracking, and real-time collaboration so construction teams execute faster without juggling disconnected tools.
Free forever. No credit card.
4.6 stars, 25,000+ reviews
Build better projects together

ClickUp vs ProjectFlow

ProjectFlow offers AI budgeting and mobile apps, but lacks the depth teams need for real project execution and collaboration.

ProjectFlow

  • Instant messaging and file sharing, but no native Docs or Whiteboards
  • Limited views; primarily dashboard-based project monitoring
  • Basic expense tracking; no native time tracking with reporting
  • Workflow automation limited to SMART accounting system
  • Subcontractor and vendor collaboration requires separate accounts

ClickUp

  • Native Docs, Whiteboards, and Chat in one workspace
  • 15+ views including Timeline, Workload, and Mind Map
  • Native time tracking with reporting and timesheet approvals
  • 100+ automations on paid plans; limited on Free
  • Flexible guest permissions for subcontractors and vendors
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

What can you do with ClickUp that you can't with ProjectFlow?

ClickUp gives construction teams the depth to plan, execute, and deliver projects without switching between disconnected tools. Manage budgets, track time, collaborate in real time, and automate workflows—all in one workspace.
ClickUp 3.0

ClickUp

ProjectFlow

Project Management
Task dependencies
Recurring tasks
Tasks in Multiple Lists
Timeline (Gantt) view
Workload view for capacity planning
Financial Management
Native time tracking with reporting
Formula Fields for budget calculations
Money Custom Fields
Timesheet approvals
Expense tracking
Collaboration & Communication
Real-time Chat
Collaborative Docs
Whiteboards
Proofing (annotate images, videos, PDFs)
Assigned comments
Guest permissions for external collaborators
AI & Automation
AI writing assistance
Automations
Connected Search across apps
Mobile & Offline Access
iOS and Android mobile apps
Offline Mode
Pricing & Plans
Free Forever plan
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT