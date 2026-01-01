The #1 Precursive Alternative

Precursive plans projects. ClickUp delivers them.

ClickUp unites tasks, docs, time tracking, and client collaboration so professional services teams ship implementations faster without Salesforce lock-in.
Get started
Free forever.
No credit card.
Free forever. No credit card.
4.6 stars25,000+ reviews from
compare image with gradient
Trusted by the best
Deliver projects without the PSA overhead

ClickUp vs Precursive

Precursive requires Salesforce licenses and complex setup. ClickUp gives you project management, resource planning, and client collaboration in one intuitive workspace.

Precursive

  • Requires Salesforce license (minimum 30 users) for platform access
  • Customer collaboration requires separate Customer & Partner Workspace product
  • Resource scheduling and capacity planning locked to Resource Management module
  • Timesheet approvals and utilization tracking require paid add-ons
  • No free plan; pricing tied to Salesforce seat costs

ClickUp

  • Native Docs, Whiteboards, and Chat in one workspace
  • Flexible guest permissions for client collaboration at task or List level
  • Timeline (Gantt) and Workload views for scheduling and capacity planning
  • Native time tracking with reporting; no separate timesheet tool needed
  • Free Forever plan with unlimited tasks and members
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

Why teams choose ClickUp over Precursive

ClickUp delivers project management, resource planning, and client collaboration without Salesforce dependencies or per-module pricing. Start free, scale without seat cost surprises.
ClickUp 3.0

ClickUp

Precursive

Tasks & Project Management
Gantt charts (Timeline view)
Kanban boards
Task dependencies
Subtasks and checklists
Project templates
Milestones
Recurring tasks
Tasks in Multiple Lists
Resource Management & Scheduling
Workload view (capacity planning)
Requires Resource Management module
Resource scheduling
Requires Resource Management module
Time tracking
Timesheet approvals
Requires Resource Management module
Utilization tracking
Requires Resource Management module
Leave requests and time-off
Requires Resource Management module
Docs & Knowledge Management
Collaborative Docs
Whiteboards
Connected Search
Chat & Communication
Real-time Chat
SyncUps (video meetings)
Clip (screen recording)
Proofing (annotate attachments)
Client Collaboration
Guest access
Requires separate Customer & Partner Workspace product for full collaboration
Shared views
Limited to Customer & Partner Workspace product
AI & Automation
AI writing assistant
AI Notetaker
Automations
Reporting & Dashboards
Custom Dashboards
Project health tracking
Utilization reporting
Requires PSA software capabilities
Integrations & Platform
Salesforce integration
100% native on Salesforce platform; requires Salesforce license
Accounting integrations
Requires Breadwinner integration tool (additional cost)
Offline Mode
Pricing & Plans
Free plan
Salesforce license requirement
Requires Salesforce license; minimum 30 users
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT