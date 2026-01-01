The #1 Less Annoying CRM Alternative

Less Annoying CRM tracks contacts. ClickUp closes deals.

ClickUp unites CRM, tasks, docs, and automations so sales teams track leads, collaborate on proposals, and hit quotas without switching tools.
Free forever. No credit card.
Close more deals with less friction

ClickUp vs Less Annoying CRM

Less Annoying CRM keeps it simple. ClickUp keeps it simple and scales with your team—adding project management, automation, and AI without the tool sprawl.

Less Annoying CRM

  • Contact and company management with basic custom fields
  • Separate tools required for project work and collaboration
  • Manual task reminders via daily email digest
  • Limited views (no Gantt, Workload, or Mind Map)
  • Requires constant internet connectivity for full functionality

ClickUp

  • Native CRM with 15+ Custom Field types (Phone, Email, Money, Rating)
  • Tasks, Docs, Whiteboards, and Chat in one workspace
  • 100+ automations to eliminate manual follow-ups
  • Timeline, Workload, and Table views for pipeline visibility
  • Offline Mode for productivity without internet
What can you do with ClickUp that you can't with Less Annoying CRM?

ClickUp delivers CRM capabilities plus native task management, automation, AI, and collaboration tools. Track leads, manage projects, and close deals in one workspace.
ClickUp 3.0

ClickUp

Less Annoying CRM

Contact & Pipeline Management
Custom Fields for CRM
Contact and company records
Pipeline views
Task relationships and dependencies
Tasks & Project Management
Task management with subtasks
Timeline (Gantt) view
Workload view for capacity planning
Native time tracking with reporting
Recurring tasks
Collaboration & Communication
Real-time Chat
Collaborative Docs
Whiteboards
Proofing (annotate images, videos, PDFs)
Screen recording (Clip)
AI & Automation
Automations
AI writing assistance
Connected Search (AI-powered)
Reporting & Visibility
Custom Dashboards
Goals with task linking
Lead reporting
Workspace & Access
Offline Mode
Flexible guest permissions
Mobile access
Integrations
Google Calendar integration
Zoom integration
API access
Pricing & Plans
Free plan with unlimited users
No long-term contracts required
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT