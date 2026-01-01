The #1 KiteSuite Alternative

KiteSuite plans projects. ClickUp ships them.

ClickUp unites tasks, docs, goals, and time tracking so teams execute faster without switching tools or hitting storage limits.
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ClickUp vs KiteSuite

KiteSuite offers agile basics, but teams outgrow its single-workspace limits and minimal storage. ClickUp scales with you.

KiteSuite

  • Separate tools for docs and communication
  • Limited views (List, Board, Gantt, Calendar)
  • One workspace per plan restricts team growth
  • 50MB storage on Free plan (5 users max)
  • Basic automation without advanced triggers

ClickUp

  • Native Docs, Whiteboards, and Chat in one workspace
  • 15+ views including Timeline, Workload, and Mind Map
  • Unlimited tasks and members on Free plan
  • 100+ automations to eliminate manual work
  • Connected Search across ClickUp and external apps
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

Why teams choose ClickUp over KiteSuite

ClickUp delivers the agile features you need plus native docs, AI, and unlimited scalability so teams execute without tool sprawl or storage anxiety.
ClickUp 3.0

ClickUp

KiteSuite

Tasks & Project Management
Unlimited tasks
Unlimited members
Task dependencies
Recurring tasks
Tasks in Multiple Lists
Multiple assignees per task
Views & Visualization
List and Board views
Timeline (Gantt) view
Workload view
Mind Map view
Table view
15+ specialized views
Docs & Knowledge Management
Collaborative Docs
Embed tasks in Docs
Connected Search
Chat & Communication
Real-time Chat
Assign Chat messages as tasks
SyncUps (video meetings)
AI & Automation
ClickUp Brain (AI assistant)
AI Notetaker
Autopilot Agents
100+ automations
Time Tracking & Reporting
Native time tracking
Timesheet approvals
Custom Dashboards
Workspace & Storage
Multiple Workspaces
Storage on Free plan
Offline Mode
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT