The #1 IT Glue Alternative

IT Glue documents IT. ClickUp gets IT work done.

ClickUp unites runbooks, asset tracking, tickets, and team collaboration so IT teams resolve issues faster without switching between documentation and execution tools.
Build better IT operations together

ClickUp vs IT Glue

IT Glue stores documentation. ClickUp connects documentation to execution, automations, and real-time collaboration.

IT Glue

  • Documentation-only platform; requires separate tools for tickets and collaboration
  • Runbooks live separately from execution workflows
  • Pro plan required for basic features; expensive Enterprise tier
  • Limited automation capabilities; manual data entry common
  • Cloud-only platform; no offline access during outages

ClickUp

  • Native Docs, tasks, Chat, and Whiteboards in one workspace
  • Link runbooks directly to tickets and track execution in real-time
  • Unlimited tasks and members on Free Forever plan
  • 100+ automations to sync data and eliminate manual updates
  • Offline Mode for field technicians and low-connectivity scenarios
What can you do with ClickUp that you can't with IT Glue?

ClickUp connects IT documentation to execution with tasks, automations, and real-time collaboration. Manage runbooks, assets, tickets, and team workflows in one workspace without switching tools.
ClickUp 3.0

ClickUp

IT Glue

Documentation Management
Collaborative Docs with rich formatting
Link documentation directly to tasks
Checklist templates for SOPs
AI-powered search across connected apps
Tasks & Project Management
Task management with status workflows
Multiple view types (List, Board, Calendar, Timeline)
Native time tracking with reporting
Task dependencies and relationships
Chat & Communication
Real-time Chat
Assign Chat messages as action items
Native video meetings (SyncUps)
AI & Automation
AI writing assistance and task summarization
Workflow automations
AI Agents (Autopilot)
Reporting & Visibility
Custom Dashboards
Workload view for capacity planning
Integrations
PSA/CRM integrations
Microsoft 365 and Intune integration
Zoom integration
Workspace & Account Management
Offline Mode
Flexible guest access for clients
Single Sign-On (SSO/SAML)
Pricing & Plans
Free Forever plan
Unlimited members on free tier
