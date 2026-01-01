The #1 HubSpot Sales Hub Alternative

HubSpot sells. ClickUp ships.

ClickUp unites sales pipelines, client docs, team chat, and time tracking so revenue teams close deals without switching between five tools.
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Close deals faster with less friction

ClickUp vs HubSpot Sales Hub

HubSpot gates essential features behind expensive tiers. ClickUp gives sales teams unlimited tasks, members, and collaboration on the Free plan.

HubSpot Sales Hub

  • Separate tools for email, meetings, and documents
  • Free plan limits core features like workflows and forecasting
  • Advanced automation requires Professional tier ($90/seat/month)
  • Limited customization without custom objects (Enterprise only)
  • Time tracking requires third-party integrations

ClickUp

  • Native Docs, Chat, and Whiteboards in one workspace
  • Unlimited tasks and members on Free Forever plan
  • 100+ automations for sales workflows on paid plans
  • Customizable CRM with 15+ Custom Field types
  • Native time tracking with reporting built in
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

What can ClickUp do that HubSpot Sales Hub can't?

ClickUp combines sales pipeline management, client collaboration, and team coordination in one converged workspace. Stop paying per seat for features that should be standard.
ClickUp 3.0

ClickUp

HubSpot Sales Hub

Sales Pipeline Management
Visual deal pipelines
Custom statuses for sales stages
Task dependencies for deal progression
Tasks in Multiple Lists
Collaboration & Communication
Real-time team Chat
Collaborative Docs
Whiteboards for visual planning
Proofing for client feedback
Flexible guest permissions
Time Tracking & Productivity
Native time tracking
Timesheet approvals
Workload view for capacity planning
AI & Automation
AI writing assistance
AI Notetaker for meetings
100+ automation triggers and actions
Connected Search across apps
Customization & Views
15+ view types
15+ Custom Field types
Formula Fields for calculations
Pricing & Plans
Unlimited tasks on free plan
Unlimited members on free plan
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT