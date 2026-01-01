The #1 Hubler Alternative

Hubler builds apps. ClickUp ships work.

ClickUp unites tasks, docs, goals, and time tracking so teams execute faster without building custom apps or switching tools.
Get started
Free forever.
No credit card.
Free forever. No credit card.
4.6 stars25,000+ reviews from
compare image with gradient
Trusted by the best
Work that moves forward

ClickUp vs Hubler

Stop configuring no-code apps. Start shipping work with tasks, docs, and automations built for execution.

Hubler

  • No-code app builder requires configuration before use
  • Limited views focused on custom app interfaces
  • Trigger-based automations require setup expertise
  • Performance issues with large data sets reported by users
  • Steep learning curve for advanced workflows

ClickUp

  • Native tasks, docs, chat, and goals in one workspace
  • 15+ views including Timeline, Workload, and Mind Map
  • 100+ automations on paid plans; limited automations on Free
  • Real-time collaboration with offline mode for remote teams
  • Unlimited tasks and members on Free Forever plan
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

Why teams choose ClickUp over no-code platforms

ClickUp delivers ready-to-use project management with tasks, docs, and automations. No app building required. Start working in minutes, not hours.
ClickUp 3.0

ClickUp

Hubler

Tasks & Project Management
Ready-to-use task management
Task dependencies and relationships
Recurring tasks
Tasks in Multiple Lists
Views & Visualization
15+ specialized views
Timeline (Gantt) view
Workload view for capacity planning
Docs & Knowledge Management
Collaborative Docs
Connected Search across workspace
Chat & Communication
Real-time Chat
Assign Chat messages
SyncUps (video meetings)
AI & Automation
ClickUp Brain (AI assistant)
100+ automation triggers and actions
AI Notetaker for meetings
Time Tracking & Reporting
Native time tracking
Timesheet approvals
Custom Dashboards
Workspace & Account Management
Offline Mode
Flexible guest permissions
Pricing & Plans
Free Forever plan
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT