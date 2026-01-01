ClickUp
GitBook
Collaborative Docs with real-time editing
Block-based editor
Version history and change tracking
Reusable content blocks
Git Sync for version control
Native task management
Requires separate project management tool
Link Docs to tasks and projects
Task dependencies and relationships
Timeline (Gantt) view
Sprint planning and tracking
Recurring tasks
Real-time Chat
Assigned comments and action items
Basic commenting only
Whiteboards for visual collaboration
Video meetings (SyncUps)
Screen recording (Clip)
AI writing assistance
Available on Premium and above
AI chatbot for documentation
GitBook Assistant on Ultimate plan
Connected Search across apps
AI Notetaker for meetings
Workflow automations
Custom Fields for data tracking
Custom Dashboards
Workload view for capacity planning
Native time tracking
Goals with task linking
GitHub and GitLab integration
Slack integration
Zoom integration