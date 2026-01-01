ClickUp
Dayshape
Resource scheduling
Resource utilization tracking
Resource forecasting
Unlimited tasks
Per-resource licensing fees
Task dependencies
Recurring tasks
Multiple views (List, Board, Calendar, Timeline, Workload, Mind Map)
Limited to resource scheduling views
Collaborative Docs
Whiteboards
Connected Search
Real-time Chat
SyncUps (video meetings)
Clip (screen recording)
AI writing assistance
AI capabilities mentioned but limited details
Automations
Automation features mentioned but limited details
AI Agents
Custom Dashboards
Goals with task linking
Offline Mode
Flexible guest permissions
Free Forever plan
Per-resource licensing fees required
Implementation fees
One-off implementation fee required