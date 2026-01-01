The #1 Dayshape Alternative

Dayshape schedules resources. ClickUp gets work done.

ClickUp unites tasks, docs, goals, and time tracking so teams ship faster without switching tools or paying per-seat license fees.
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Build better projects together

ClickUp vs Dayshape

Dayshape focuses on resource scheduling for professional services. ClickUp delivers end-to-end project execution for any team.

Dayshape

  • Resource scheduling focused on professional services
  • Limited to resource management and utilization tracking
  • Per-resource licensing fees for scheduled users
  • Requires implementation fees and premium support add-ons
  • Designed primarily for accounting and audit firms

ClickUp

  • Native Docs, Whiteboards, and Chat in one workspace
  • 15+ views including Timeline, Workload, and Mind Map
  • Unlimited tasks and members on Free Forever plan
  • 100+ automations to reduce manual work
  • Native time tracking with reporting built in
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

Why teams choose ClickUp over Dayshape

ClickUp brings tasks, docs, goals, and dashboards together so teams execute projects without tool sprawl or per-user fees.
ClickUp 3.0

ClickUp

Dayshape

Resource Management
Resource scheduling
Resource utilization tracking
Resource forecasting
Tasks & Project Management
Unlimited tasks
Per-resource licensing fees
Task dependencies
Recurring tasks
Multiple views (List, Board, Calendar, Timeline, Workload, Mind Map)
Limited to resource scheduling views
Docs & Knowledge Management
Collaborative Docs
Whiteboards
Connected Search
Chat & Communication
Real-time Chat
SyncUps (video meetings)
Clip (screen recording)
AI & Automation
AI writing assistance
AI capabilities mentioned but limited details
Automations
Automation features mentioned but limited details
AI Agents
Reporting & Visibility
Custom Dashboards
Goals with task linking
Workspace & Account Management
Offline Mode
Flexible guest permissions
Pricing & Plans
Free Forever plan
Per-resource licensing fees required
Implementation fees
One-off implementation fee required
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT