The #1 CoSchedule Alternative

CoSchedule schedules posts. ClickUp ships campaigns.

ClickUp unites tasks, docs, goals, and time tracking so marketing teams execute campaigns without switching between calendars, project tools, and content platforms.
Free forever. No credit card.
Build campaigns that actually ship

ClickUp vs CoSchedule

CoSchedule focuses on calendar views and social scheduling. ClickUp connects strategy to execution with tasks, docs, goals, and AI in one workspace.

CoSchedule

  • Separate tools required for docs, chat, and project management
  • Calendar-focused views; limited project management perspectives
  • No native goal tracking with task integration
  • Limited automations; expensive per-user pricing on paid plans
  • No built-in time tracking or reporting

ClickUp

  • Native Docs, Whiteboards, and Chat in one workspace
  • 15+ views including Timeline, Workload, and Mind Map
  • Goals link directly to tasks with automatic progress rollup
  • 100+ automations on paid plans; unlimited tasks and members on Free plan
  • Native time tracking with reporting capabilities
What can you do with ClickUp that you can't do with CoSchedule?

ClickUp combines marketing calendars with task management, docs, goals, and AI so teams plan, create, and ship campaigns without switching tools or paying per-seat premiums.
ClickUp 3.0

ClickUp

Coschedule

Calendar & Scheduling
Calendar view for marketing campaigns
Multiple calendar views
Drag-and-drop rescheduling
Tasks & Project Management
Advanced task relationships and dependencies
Kanban Board view
Timeline (Gantt) view
Workload view for capacity planning
Custom Fields (15+ types)
Recurring tasks
Goals & Strategy
Native goal tracking with task integration
Docs & Knowledge Management
Collaborative Docs
Whiteboards for visual collaboration
Chat & Communication
Real-time Chat
Assigned comments and action items
Time Tracking & Reporting
Native time tracking with reporting
Timesheet approvals
AI & Automation
AI writing assistance and task summarization
AI-powered Connected Search across apps
Autopilot Agents for workflow automation
Workflow automations
Screen Recording & Video
Screen recording (Clip)
Video meetings (SyncUps)
Proofing (annotate images, videos, PDFs)
Workspace & Account Management
Unlimited members on Free plan
Flexible guest permissions
Offline Mode
Integrations
Zoom integration
Slack integration
Social media publishing
