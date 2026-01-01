The #1 Compliance Star Alternative

Compliance Star tracks regulations. ClickUp gets work done.

ClickUp unites compliance workflows, risk tracking, and team collaboration in one workspace so financial services teams respond faster without switching tools.
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Built for compliance teams who need more than monitoring

ClickUp vs Compliance Star

Compliance Star focuses on FCA regulations. ClickUp delivers end-to-end project management with compliance workflows, automation, and real-time collaboration.

Compliance Star

  • Specialized for FCA regulatory compliance only
  • Limited collaboration beyond compliance workflows
  • No native Docs or Chat for cross-functional work
  • Requires internet connectivity for core features
  • Narrow focus on financial services sector

ClickUp

  • Tasks, Docs, Chat, and Whiteboards in one workspace
  • 100+ automation triggers to route approvals and flag issues
  • Custom Fields for risk scoring and regulatory tracking
  • Real-time Dashboards with custom widgets for oversight
  • Offline Mode keeps teams productive without connectivity
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

Why compliance teams choose ClickUp over Compliance Star

ClickUp delivers compliance workflows plus the project management depth teams need to coordinate audits, remediation, and cross-functional initiatives without tool sprawl.
ClickUp 3.0

ClickUp

Compliance Star

Compliance Management
Custom statuses for compliance workflows
Real-time compliance monitoring
Issue detection and alerts
Regulatory risk management
Automations
Automated compliance workflows
Custom automation triggers
Tasks & Project Management
Task dependencies
Recurring tasks
Multiple view types
Timeline (Gantt) view
Docs & Knowledge Management
Collaborative Docs
Embed tasks in Docs
Chat & Communication
Real-time Chat
Assign Chat messages as tasks
Whiteboards
Reporting & Visibility
Custom Dashboards
Workload view
AI & Automation
AI writing assistance
Connected Search
Workspace & Account Management
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Pricing & Plans
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