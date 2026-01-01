The #1 Clarc Alternative

Clarc plans projects. ClickUp delivers them.

ClickUp unites tasks, docs, time tracking, and reporting so teams execute faster without waiting for features or paying per seat.
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Built for execution, not just planning

ClickUp vs Clarc

Clarc focuses on resource planning for construction teams. ClickUp delivers end-to-end project execution for any industry.

Clarc

  • Resource planning and scheduling (coming soon features)
  • Limited to construction and project-based workflows
  • Requires paid plans for Xero integration and client portal
  • Fewer collaboration surfaces; no native chat or whiteboards
  • Higher per-user pricing with feature gates

ClickUp

  • Native tasks, docs, chat, and whiteboards in one workspace
  • Real-time collaboration with comments, @mentions, and assigned feedback
  • Native time tracking with reporting and timesheet approvals
  • 15+ view types including Timeline, Workload, and Mind Map
  • 100+ automations to eliminate repetitive work
Answers

Frequently Asked Questions

Compare

What can you do with ClickUp that you can't do with Clarc?

ClickUp delivers task management, collaboration, and reporting in one platform. Automate workflows, track time natively, and scale from startup to enterprise without tool sprawl.
ClickUp 3.0

ClickUp

Clarc

Tasks & Project Management
Task dependencies and relationships
Recurring tasks
Tasks in Multiple Lists
Custom task statuses
Milestone tracking
Views & Visualization
Timeline (Gantt) view
Workload view
Mind Map view
Table view
Calendar view
Collaboration & Communication
Real-time Chat
Collaborative Docs
Whiteboards
Proofing (annotate files)
Assigned comments
Time Tracking & Reporting
Native time tracking
Timesheet approvals
Custom Dashboards
Budget tracking
AI & Automation
AI writing assistant
AI Notetaker
Autopilot Agents
Connected Search
Workflow automations
Integrations & Extensibility
Native integrations
Custom Fields
Pricing & Access
Free plan with unlimited users
Guest access for clients
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT