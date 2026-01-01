The #1 Automation Anywhere Alternative

Automation Anywhere automates tasks. ClickUp automates work.

ClickUp unites tasks, docs, goals, and AI so teams execute faster without enterprise licensing costs or complex orchestration layers.
Free forever. No credit card.
Built for teams, not just bots

ClickUp vs Automation Anywhere

Enterprise automation platforms create complexity. ClickUp delivers automation where work happens—without the overhead.

Automation Anywhere

  • Enterprise RPA requiring dedicated infrastructure and governance
  • Complex orchestration layers for multi-system workflows
  • Steep learning curve for non-technical teams
  • Expensive licensing models with mandatory paid tiers
  • Separate tools needed for collaboration and project tracking

ClickUp

  • Native automations within tasks, docs, and workflows
  • 100+ triggers and actions on paid plans; 100 executions monthly on Free
  • AI-powered task summarization and Connected Search across apps
  • Unlimited tasks and members on Free Forever plan
  • Real-time collaboration with Chat, Docs, and Whiteboards
Why teams choose ClickUp over Automation Anywhere

ClickUp delivers automation, AI, and collaboration in one workspace. No enterprise licensing, no separate orchestration platforms, no tool sprawl.
ClickUp 3.0

ClickUp

Automation Anywhere

AI & Automation
Workflow automation
AI-powered writing assistance
AI agents for cognitive tasks
Connected Search across apps
Low-code automation builder
Tasks & Project Management
Task management with dependencies
15+ view types
Native time tracking
Custom Fields with formulas
Recurring tasks
Collaboration & Communication
Real-time Chat
Collaborative Docs
Whiteboards
Video meetings
Screen recording
Reporting & Visibility
Custom Dashboards
Goal tracking with task linking
Workload view for capacity planning
Integrations
Native integrations
Offline Mode
Pricing & Plans
Free Forever plan
Transparent pricing without licensing complexity
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT