Повечето продуктови мениджъри са се сблъсквали с това: пътни карти, които имат различно значение за различните хора. PRD, които съществуват само в главата на някого. Решенията трябва да се обясняват отново всеки път, когато се присъедини нов заинтересован.

Когато нещо се обърка в процеса на разработване на проекта, ви питат: Защо това не е документирано?

Сега си представете обратния сценарий.

Още преди да започне работата, проблемът се формулира ясно. Контекстът на потребителя се записва. Компромисите, предположенията и приоритетите се отбелязват.

Всеки, който се присъедини в средата на проекта, може да отвори документ и да разбере не само какво се създава, но и защо зад целия процес на разработване на продукта.

Какво се промени? Екипът за продуктов мениджмънт документира всичко.

В този наръчник разглеждаме 10-те най-важни документа, които продуктовите мениджъри трябва да подготвят.

Те правят управлението на продукти по-лесно и по-малко хаотично.

10-те най-важни документа, от които се нуждае всеки продуктов мениджър

Ако трябва да запомните само едно нещо, то е, че най-добрите системи за документиране обхващат откриването, планирането, изпълнението и ученето. Това е, което правят десетте документа по-долу.

Тези документи се разделят на четири категории: проучване (пазар + персони), планиране (пътна карта + бизнес случай), изпълнение (PRD + забавяне + истории + план за пускане + комуникации) и обучение (преглед след пускането).

Ефективното продуктово управление се основава на ясна и повторяема документация на процесите. За кого са предназначени тези документи:

Ефективното продуктово управление се основава на ясна и повторяема документация на процесите.

За кого са предназначени тези документи: GTM и подкрепа: пътна карта, план за пускане на пазара, комуникация със заинтересованите страни, анализ след пускането на пазара

Лидерство: бизнес случай, пътна карта, комуникация със заинтересованите страни, анализ след пускането на пазара

Инженеринг: PRD, забавяния, истории на потребители, план за пускане на пазара

По-долу са изброени десетте ключови документа, които помагат на продуктовите мениджъри да създадат общо разбиране и да продължат работата по продукта.

1. Документ с изисквания към продукта (PRD)

Документът с изисквания към продукта (PRD) очертава целта, обхвата, характеристиките и критериите за успех на даден продукт. Ето едно кратко видео, което ще ви помогне да напишете PRD!

Ключови елементи, които трябва да бъдат включени в PRD:

Описание на проблема: Какъв проблем на потребителите или бизнеса решавате?

Цели и задачи: Как изглежда успехът в процеса на разработване на продукти (метрики или ключови показатели за ефективност, известни още като KPI)

Потребителски истории и случаи на употреба: Как потребителите ще взаимодействат с продукта?

Функционални изисквания: Конкретните характеристики или функции, които продуктът трябва да притежава.

Нефункционални изисквания: Ограничения по отношение на производителността, мащабируемостта или използваемостта

Зависимости и рискове: Какво може да повлияе на доставката или качеството?

Критерии за приемане: Как ще разберете кога е „готово“?

Той съдържа:

Цели и показатели за успех, за да превърнете намеренията в цифри

Персонажите и потребителските сценарии добавят контекст за всеки малък избор, който се прави.

График с план за пускане на пазара и важни етапи, за да се синхронизират крайните резултати

Потребителски истории с ясни примери от Gherkin, за да се премахне двусмислието

Критериите за пускане на пазара обхващат функционалност, използваемост и производителност, така че качеството на пускането на пазара се определя предварително.

👀 Знаете ли, че... Ролята на продуктовия мениджър започва през 1931 г., когато Нийл Х. МакЕлрой от Procter & Gamble пише меморандум за наемането на „бранд мениджъри“ за управление на отделни продукти.

2. Пътна карта на продукта

Пътната карта на продукта е документ на високо ниво, който показва в каква посока се развива продуктът и защо, за определен период от време. Тя свързва бизнес целите, нуждите на клиентите и планираните инициативи за продукта в едно цялостно представяне.

За разлика от подробния план за изпълнение, пътната карта се фокусира върху посоката, приоритетите и последователността, а не върху изпълнението на задачите.

Повечето пътни карти обхващат няколко ключови части, необходими за изпълнението на цялостната продуктова стратегия и визия:

Теми , които описват фокуса за даден период

Инициативи , които разбиват всяка тема на по-големи усилия

Функции , които превръщат тези усилия в нещо, което потребителите могат да видят или използват.

Графици , които показват кога се очаква да бъде извършена работата

Индикатори за състоянието , които проследяват какво е планирано, в процес на изпълнение или вече е изпълнено.

Собственици, които носят отговорност за всяка инициатива

Ето един бърз пример 👇

Тримесечие Тема Инициативи Очакван резултат Q1 Подобрете въвеждането в работата Опростете регистрацията, добавете насоки за настройка По-бърза активация на потребителите В2 Повишете задържането Добавете бонуси за лоялност, усъвършенствайте известията По-дълго активно използване Q3 Разширете интеграциите Нови инструменти за партньори, отворен достъп до API По-широк обхват на екосистемата Q4 Оптимизирайте производителността Намалете времето за зареждане, актуализирайте аналитичните данни По-гладко преживяване

С него получавате:

Тримесечна пътна карта , която групира елементите по тримесечия с полета за инициатива, краен срок, , която групира елементите по тримесечия с полета за инициатива, краен срок, приоритет MoSCoW , екип и статус на пускане, като „На път“ или „В риск“.

Пътната карта по инициативи показва ленти по теми, така че можете да видите обхвата и напредъка за всяка голяма залагане.

Диаграмите на Гант в ClickUp подчертават последователността и зависимостите между екипите, което гарантира навременната доставка.

Product Master Backlog съхранява нови заявки и изследователски елементи с RICE оценка, увереност, усилие и размер на тениска.

В шаблона има повече, отколкото може да се побере на хартия. Най-добрият начин да го видите е да започнете сами!

📮 ClickUp Insight: Ако всички отворени раздели в браузъра ви изчезнат при срив, как бихте се почувствали? 41% от участниците в нашето проучване признават, че повечето от тези раздели дори няма да имат значение. Това е изтощение от вземане на решения в действие: затварянето на разделите изисква прекалено много решения и изглежда непосилно. Затова ги оставяме всички отворени, вместо да избираме кои да запазим. 😅 Като ваш партньор в областта на изкуствения интелект, ClickUp Brain естествено улавя целия контекст на вашата работа. Ако например работите по изследователска задача, свързана с моделите LangChain, Brain вече ще бъде подготвен и готов да търси в интернет информация по темата, да създаде задача от нея, да я възложи на подходящия човек и да насрочи среща за начална дискусия.

3. Документ за бизнес случая

Документът за бизнес случая е основен артефакт, който обосновава инвестицията в дадена продуктова инициатива. Той съгласува заинтересованите страни (ръководители, финанси, инженери и др.) като демонстрира проблема, който си заслужава да бъде решен, жизнеспособността на предложеното решение и очакваната възвръщаемост.

Обикновено продуктовите мениджъри се подготвят по този начин преди значително разпределение на ресурси (например по време на фазите на откриване или преди стартиране), за да си осигурят подкрепа и финансиране.

Различните компании или екипи могат да добавят или преименуват раздели, но всеки документ трябва да съдържа следните елементи, за да бъде бизнес случаят обоснован:

Проблемът или възможността определят защо това е важно точно сега. Те очертават ситуацията, която е предизвикала предложението.

Предложеното решение очертава какво планирате да направите и как то решава проблема.

Пазарният контекст основава предложението на външната реалност, като например нуждите на клиентите, конкурентния натиск или подходящото време.

Очакваните ползи показват защо си струва да го направите, като свързват резултатите с измерими бизнес цели.

Разходите и ресурсите дават на лицата, вземащи решения, представа за това, колко време, пари и хора ще са необходими.

Рисковете и предположенията подчертават несигурностите, така че лидерите да могат да преценят компромисите, преди да се ангажират.

Показателите за успех определят как ще разберете дали е проработило по отношение на доставката и въздействието.

💡 Професионален съвет: Заменете неясни ползи като „повишена ефективност“ с измерими резултати като „намалява времето за обработка от 4 часа на 45 минути на транзакция“. Конкретните показатели издържат на внимателния преглед на ръководството, точно както ясният документ с описанието на потребителското преживяване прави въздействието осезаемо за заинтересованите страни.

4. Документ за потребителски профили

Документът за потребителски профил описва хората, за които е създаден даден продукт. Той превръща данните от проучванията в набор от правдоподобни профили, които показват как мислят различните потребители, какво ценят и какви проблеми трябва да бъдат решени.

В идеалния случай, в документа за персонажите бихте искали да комбинирате модели от интервюта, проучвания и данни за употреба в кратко описание, което обяснява поведението в контекста.

Какво обикновено включва документът за персона 👇

Име и роля : етикет, който улеснява справянето с персонажа

Контекст : Ключови характеристики, ниво на опит или контекст на работата

Цели : Какво се опитва да постигне човекът с продукта

Предизвикателства или проблемни точки : Конфликти, които ги спират да постигнат тези цели.

Поведение и предпочитания : Как работят, правят избор или използват инструменти

Цитати или прозрения: Реални реплики или наблюдения от проучвания, които оживяват персонажа.

Персонажите са групирани по роля или професия, за да ви помогнат да сравните потребителските сегменти с един поглед. Имате полета за възраст, произход, цели, предизвикателства и други подробности.

Шаблонът ви позволява да добавяте снимки, да си водите бележки или да превключвате към изглед, който сортира персоните по демографски характеристики или тип работа.

5. Документ за проучване на пазара

Документът за проучване на пазара е официален доклад, който представя резултатите, анализа и заключенията от проучването, проведено с цел да се разбере конкретен пазар, аудитория или индустрия.

Тази документация за продуктово управление се използва за оценка на размера на пазара, тенденциите за растеж и готовността за приемане. Можете също да добавите документация за конкурентен анализ, за да идентифицирате пропуските на пазара.

Ето някои документи с пазарни изисквания, с които ще се сблъскате:

Изследователски доклад : Извършва се с цел да се получат предварителни данни за даден пазар или проблемна област, като се идентифицират тенденции, проблеми или възможности, които изискват по-задълбочено проучване.

Описателен изследователски доклад : Предоставя количествени данни, които описват характеристиките на пазара, демографските данни за клиентите, поведението им или моделите на покупки в определен момент от времето.

Доклад за причинно-следствени изследвания : Разглежда причинно-следствените връзки, за да определи как конкретни промени, като ценообразуване или маркетингови действия, влияят върху реакциите на клиентите или бизнес резултатите.

Доклад за конкурентен анализ : Анализира силните и слабите страни на конкурентите, пазарните им позиции, ценообразуването и стратегиите, за да идентифицира възможности за диференциация.

Доклад за поведението на потребителите: Проучва мотивациите, предпочитанията и процесите на вземане на решения на клиентите, за да разбере защо потребителите избират определени продукти или марки.

6. Документ за натрупаните задачи

Документът с натрупани задачи е организиран списък с задачи, функции, изисквания или идеи, които трябва да бъдат изпълнени или разгледани в бъдещи цикли на разработка, обикновено използван в разработката на продукти или Agile методологии.

Един добре структуриран и полезен документ за натрупаните задачи обикновено включва следните компоненти:

Област Описание Идентификационен номер/Референтен номер Уникален идентификатор за проследяване на всеки елемент от списъка с неизпълнени задачи Заглавие/Наименование на елемента Кратко, описателно име на задачата или функцията Описание Кратко обяснение на това, което трябва да се направи и защо Тип Категорията (например функция, бъг, подобрение, изследователска задача) Приоритет Важността или спешността (например висока, средна, ниска) Статус Текущо състояние (напр. Завършено, В процес, Отложено) Отговорен/собственик Лицето или екипът, отговорен за изпълнението на задачата Очаквани усилия/точки за историята Мярка за количеството работа, което е необходимо Зависимости Връзки към други елементи или задачи, които трябва да бъдат изпълнени първо Целево пускане/Спринт Показва кога се очаква доставката на артикула. Дата на добавяне/актуализиране За проследяване кога са създадени или променени елементите Коментари/бележки Всякаква допълнителна информация, контекст или решения

🧠 Интересен факт: Вълната на SaaS, която познаваме днес, започна през 1999 г., когато Salesforce пусна CRM базирано на облак, което предизвика стария модел „купи софтуер, инсталирай го“.

📋 Забележка: Някои екипи включват и препоръка или резюме, за да помогнат на рецензентите да схванат ключовите моменти за секунди.

7. Документ с истории на потребители

Документът с потребителски истории е сбор от кратки, прости описания на характеристики или функционалности, разказани от гледна точка на крайния потребител. С други думи, той помага на екипа за разработка да разбере какво се нуждаят потребителите, защо се нуждаят от него и каква стойност носи то през целия жизнен цикъл на продукта.

📋 Забележка: Документът с потребителски истории е различен от документа с ръководство за употреба! Докато документът с ръководство за употреба обяснява как потребителите взаимодействат с готовия продукт, документът с потребителски истории се фокусира върху това, което трябва да бъде създадено, за да се постигнат първоначалните цели на потребителите.

Документът с потребителски истории обикновено включва:

Идентификатор и заглавие на историята : Кратко, уникално обозначение за всяка история (за бърза справка)

Персона/роля на потребителя : „Като [кой]“; свързване на историята с една от определените от вас персони или роли на потребители.

Цел или желание на потребителя : „Искам да [направя това]“; действието, което потребителят иска да извърши.

Полза или резултат : „За да [полза]“; защо потребителят го иска и каква полза извлича от него.

Критерии за приемане : Ясни, тестваеми условия, които определят кога тази история е завършена и работи както е предвидено.

Приоритет/бизнес стойност : Колко важна е тази история в сравнение с другите (например висока, средна, ниска) или чрез точки/усилие за историята.

Оценка : Приблизителен размер/сложност (често в точки), за да може екипът да планира

Зависимости и бележки : Всички връзки към други истории, техническа обратна връзка или важен контекст.

Статус/собственик: Кой е отговорен и какво е текущото състояние (например планирано, в процес на изпълнение, завършено)

📌 Структура на документа с потребителски истории: Стандартната потребителска история следва прост шаблон, като 👇

Като [тип потребител], искам [функция или действие], за да [полза или причина].

Например: „Като регистриран клиент, искам да възстановя паролата си онлайн, за да мога да възстановя достъпа до профила си, без да се свързвам с отдела за поддръжка.“

Този шаблон започва с определяне на това кой е потребителят и какво иска да постигне, след което разбива тези цели на по-малки дейности и задачи.

Можете също да маркирате функциите, които трябва да бъдат реализирани, преди да преминете към следващата стъпка, и да ги сортирате в различни фази на пускане на пазара въз основа на плана си за внедряване.

„Легендата“ отстрани ви води през структурата, от дефинирането на потребителя до разбиването на версиите, което прави процеса интуитивен дори за екипи, които са нови в картографирането на потребителски истории.

❗ Бърз въпрос: Опитвали ли сте някога да използвате изкуствен интелект за изготвяне или доусъвършенстване на вашата документация? Той ви помага да преодолеете празния лист и дори да съкратите дългите и подробни раздели. Според проучване на McKinsey & Company, 78% от организациите вече използват изкуствен интелект в поне една бизнес функция.

8. Документ с план за пускане на пазара

Документът с плана за пускане на продукта е пътна карта на високо ниво, използвана в Agile (Scrum, SAFe или хибридна) и традиционното продуктово управление, за да се определи какво ще бъде доставено, кога, от кого и при какви ограничения през един или повече цикли на пускане (обикновено 3–12 месеца).

Този документ свързва продуктовата пътна карта (визия) и плановете за спринтове/итерации (изпълнение), като отговаря на въпроса: „Кои потребителски истории, функции или епични истории ще бъдат включени в коя версия и защо?“

По-долу е даден пример за това, което обикновено трябва да включвате в документи като тези:

Епично / Характеристика Потребителски истории Стори точки Спринт Статус Бележки Мобилен табло US-101, US-102 13 Спринт 1 Готово Известия US-201, US-202, US-203 21 Спринт 2–3 В процес на разработка Зависи от Firebase Офлайн режим US-301 8 Спринт 4 Завършени задачи Технически дълг Общо 42

📋 Кратка бележка: Не бъркайте плановете за пускане с бележките за пускане! Планът за пускане на пазара е вътрешна пътна карта, която очертава какво предстои, кога ще бъде реализирано и кой е отговорен за това.

От друга страна, бележките към версията са външни актуализации, които информират потребителите за новостите, подобренията или поправките след пускането на версията.

9. Документ за комуникация със заинтересованите страни

Документът за комуникация със заинтересованите страни (наричан още План за комуникация със заинтересованите страни, План за комуникация или RACI + Cadence Matrix) е план, който изброява всички заинтересовани страни, посочва точно каква информация се нуждае всяка от тях, кога я нуждае, как ще я получи и кой е отговорен за изпращането й.

Накратко, това е, което включва:

Общ преглед на проекта: резюме в едно изречение, дати на пускане, цели

Регистър на заинтересованите страни: Име, роля, организация, влияние/интерес (матрица „власт-интерес“)

Матрица за комуникация: Какво → Кой → Кога → Как → Отговорен

Инструменти и канали: имейл, общи събрания и др.

RACI матрица: Отговорен, Отчетен, Консултиран, Информиран за всеки резултат

Ескалационен път: С кого да се свържете при пречки, рискове, решения

Честота на срещите : график, цел, участници, артефакти

Обратна връзка: Как заинтересованите страни могат да дадат своя принос

История на версиите: Дата, промяна, автор

📚 Прочетете още: Как да създадете план за комуникация със заинтересованите страни

10. Документ за анализ след пускането на продукта на пазара

Документът за анализ след пускането на продукта (наричан още ретроспектива на пускането или преглед на пускането) се създава след пускането на продукта, за да се оцени как се е представило пускането спрямо очакванията. В него се събират ключови показатели като данни за продажбите, обратна връзка от клиенти, трафик на уебсайта и тенденции в ангажираността, за да се оцени дали целите на пускането са постигнати.

Заедно с номерата за проследяване, тази документация за управление на продукти се използва, за да се разбере какво е проработило, къде членовете на екипа са се провалили и какво може да се подобри за следващата версия.

Този документ включва:

Общ преглед на пускането: Основни подробности като име на продукта, версия, дата на пускане, целева аудитория и първоначални цели на пускането.

Ключови показатели и резултати: Приемане, активиране, задържане, продажби, отлив или използване на функции, заедно с данни за производителността, като време на работа и скорост на реакция.

Какво се получи добре и какво не: Честен анализ, подкрепен с данни за успехите и предизвикателствата.

Информация за клиентите: обратна връзка от анкети, канали за поддръжка и анализи на потребителите, които разкриват как хората действително са възприели продукта.

Конкурентен преглед: Как реагира пазарът – конкурентите реагираха ли, копираха ли или се препозиционираха ли?

Основни причини и извлечени поуки: Какво доведе до резултатите, които видяхте, и какви модели трябва да бъдат засилени или избягвани следващия път.

План за действие: Последващи задачи, поправки или итерации на функции с определени отговорни лица и срокове.

Следваща дата за преглед: Фиксирана дата за преразглеждане на резултатите и проследяване на напредъка по инициативите след пускането на продукта. Насрочете дата за последващ преглед, за да може наученото да се превърне в реални промени.

Изгледът на таблото в стил Kanban групира записите в конкретни ретроспективни входни данни, като например какво е минало добре, какво е минало зле, извлечени поуки, алтернативни решения и т.н. Това улеснява екипите да разделят успехите, проблемите, прозренията и отворените въпроси, вместо да смесват всичко заедно.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за техническа документация за ИТ екипи

Часто задавани въпроси

Всеки продуктов мениджър трябва да поддържа основен набор от документи, които обхващат откриването, планирането, изпълнението и обучението. Те включват документ с изисквания към продукта (PRD), пътна карта на продукта, бизнес случай или описание на проблема, потребителски профили, проучване на пазара, забавяния, истории на потребители, план за пускане, актуализации за заинтересованите страни и анализ след пускането.

B2B SaaS продуктите изискват документация, която отразява по-дълги жизнени цикли, множество заинтересовани страни и непрекъснати итерации. Документите включват подробни PRD с работни потоци, базирани на роли, потребителски профили за купувачи, потребители и администратори, пазарни проучвания с анализ на конкуренцията и цените, както и продуктови пътни карти, свързани с целите за задържане, разширяване или приходи. Екипите разчитат и на писмена комуникация с планове за пускане на пазара, бележки за пускане на пазара, насочени към клиентите, и анализ след пускането на пазара, фокусиран върху приемането, използването и отпадането.

Обикновено се започва с ясно формулиране на проблема и целите, следвано от контекста на потребителите, предположенията и обхвата. След това PRD очертава функционалните изисквания, критериите за приемане, зависимостите, ограниченията и показателите за успех.

Пътната карта на продукта комуникира посоката и приоритетите, показвайки върху какво екипът възнамерява да работи във времето и защо тези инициативи са важни. Пътни карти = ориентирани към стратегията и резултатите. От друга страна, планът за пускане на пазара се фокусира върху изпълнението и времето, като подробно описва кога ще бъдат пуснати конкретни функции, какви зависимости съществуват и как ще бъде координирана доставката. Планове за пускане на пазара = тактически и фокусирани върху доставката.

Включете документацията в ежедневните работни процеси, вместо да я третирате като еднократна задача. Свържете документите със задачите и забавените задачи, актуализирайте ги по време на планирането на спринтовете или прегледите на версиите и използвайте коментари или история на версиите, за да записвате променящите се решения.

Няколко инструмента помагат на продуктовите мениджъри да създават и поддържат подходяща документация за различни ключови типове документи. ClickUp е в основата на способността си да генерира автоматично съдържание, да свързва задачи, да автоматизира работни процеси и да създава визуални пътни карти. За визуално картографиране на идеи, Miro и Lucidchart са полезни избори, защото помагат на екипите да създават карти на пътувания, диаграми и визуални потоци. А що се отнася до оформлението, Figma ви позволява да вграждате wireframes и прототипи директно в документи за цялостно сътрудничество между дизайна и продукта. Междувременно Airtable предоставя динамични бази данни, които поддържат изявления за изследователски проблеми, проследяват напредъка и организират прозренията в екипите.